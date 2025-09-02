Președinta Maia Sandu va merge într-o vizită oficială la Strasbourg

17:10

Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, în debutul campaniei electorale, a declarat că el candidează așa cum e – „liber, cinstit, hotărât. Este cel mai corect mod de a face politică într-o țară în care oamenii nu mai au încredere în partide”. Politicianul a subliniat că proiectul său înseamnă: 1.⁠ ⁠Regulă în administrație […]