Maia Sandu va efectua o vizită oficială în Franţa
SafeNews, 2 septembrie 2025 06:10
Președintele Maia Sandu, va efectua marţi, 9 septembrie, o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu oficiali europeni. În cadrul vizitei, Maia Sandu se va întâlni și cu reprezentanți ai Consiliului Europei, întrucât Republica Moldova urmează să preia, începând cu noiembrie 2025,
Acum 5 minute
06:30
Măsurile pe care le va lua UE, după ce a avionul cu care zbura șefa Comisiei a fost afectat de bruiaj rusesc # SafeNews
Uniunea Europeană va lansa sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistenţa împotriva interferenţelor GPS şi va îmbunătăţi capacităţile de detectare a acestora, a anunţat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, relatează Reuters. Declaraţia sa urmează incidentului petrecut duminică, în care sistemul GPS de la bordul avionului preşedintei Comisiei Europene, Ursula
Acum 15 minute
06:20
Explicațiile Ministerului Afacerilor Externe al României cu privire la prezența lui Ceban la Roma, deși are interdicție în Spațiul Schengen # SafeNews
Ministerul Afacaerilor Externe al României (MAE) precizează că Ion Ceban primarul orașului Chișinău este notificat de România cu interdicție de acces valabilă în tot Spațiul Schengen, însă, excepțional, a primit o viză cu o singură intrare, valabilă doar pentru Italia pentru a participa la o conferință sub egida UNESCO. Potrivit MAE, „cu titlu excepțional, conform
Acum 30 minute
06:10
Președintele Maia Sandu, va efectua marţi, 9 septembrie, o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu oficiali europeni. În cadrul vizitei, Maia Sandu se va întâlni și cu reprezentanți ai Consiliului Europei, întrucât Republica Moldova urmează să preia, începând cu noiembrie 2025,
Acum 12 ore
19:20
„Alertă de securitate”, la Chișinău. O grenadă F1 într-un „kuliok”, depistată în timpul vizitei Președintelui României, Nicușor Dan # SafeNews
Poliția Capitalei și serviciile specializate au fost puse pe jar ieri, în timpul vizitei Președintelui României, Nicușor Dan, dupoă ce o persoană a alertat despre faptul că a depistat un obiect asemănător cu o grenadă. Cazul a fost înregistrat ieri-dimineață, în jurul orei 09:34, pe strada Industrială din capitală. Potrivit surselor PulsMedia.MD, un reprezentant al
18:40
PLDM acuză CEC de abuz de procedură: „Recursul la CSJ nu respectă legea și trebuie respins” # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) denunță public demersul Comisiei Electorale Centrale (CEC) către Curtea Supremă de Justiție (CSJ), calificând recursul depus drept nefondat, formalist și în contradicție cu normele legale prevăzute de Codul administrativ. Potrivit unui comunicat transmis presei, PLDM atrage atenția că recursul CEC nu întrunește cerințele prevăzute de articolul 245¹ din Codul
Acum 24 ore
16:50
VIDEO // Prinsi cu gustări ascunse: un bărbat a încercat să treacă vama cu fistic și arahide ascunse în mașină # SafeNews
Un bărbat de 32 de ani din Republica Moldova a fost depistat la intrarea în țară cu un transport neobișnuit: peste 250 de pachete de fistic și arahide, ascunse în locuri greu accesibile ale mașinii. Incidentul a avut loc la Postul Vamal Cahul, unde vameșii au decis să supună unui control amănunțit un autoturism Nissan
16:50
Summit între Zelenski şi ”lideri europeni” joi, la Paris, pe tema garanţiilor de securitate ale Ucrainei # SafeNews
O întâlnire între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi "lideri europeni" urmează să aibă loc joi la Paris, declară luni o sursă politică AFP, în contextul în care eforturi ale Statelor Unite de a pune capăt invaziei Ucrainei par blocate, relatează AFP. "Este prevăzută o întâlnire" în vederea discutării unor garanţii de securitate ale
16:20
O refugiată ucraineană a fost ucisă în Germania după ce a fost împinsă sub roțile unui tren # SafeNews
O refugiată ucraineană în vârstă de 16 ani a fost ucisă în orașul german Friedland după ce a fost împinsă în fața unui tren de marfă pe 11 august, relatează publicația germană Stern, citată de Kyiv Independent. Victima, identificată ca fiind Liana, a fost lovită de un tren care circula cu aproximativ 100 de kilometri pe
16:00
Bărbat găsit mort într-o baltă de sânge la festivalul Burning Man din Nevada. Poliția anchetează cazul ca omor # SafeNews
Un bărbat a fost găsit mort „într-o baltă de sânge" la festivalul Burning Man din Nevada, potrivit autorităților locale. A fost descoperit sâmbătă seara, puțin după ora 21:00, la festivalul muzical și artistic din deșertul Black Rock, la aproximativ 180 de kilometri nord de Reno, a anunțat Biroul Șerifului din comitatul Pershing. Autoritățile solicită tuturor
16:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 1 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
15:50
Prim-ministrul Dorin Recean a purtat discuții cu premierul Japoniei despre extinderea investițiilor în Republica Moldova # SafeNews
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, s-a întâlnit recent cu omologul său japonez, Shigeru Ishiba, pentru a discuta extinderea parteneriatului bilateral în domenii esențiale pentru dezvoltarea economică și socială. Discuțiile s-au concentrat pe atragerea de investiții japoneze în Moldova și consolidarea cooperării în sectoare precum agricultura, sănătatea, educația și dezvoltarea regională. Sprijinul oferit de Japonia prin
15:20
Țările asiatice și Rusia vor o nouă ordine mondială, să nu depindă de americani. Datoria SUA depășește 37 de trilioane de dolari # SafeNews
Războiul din Ucraina a schimbat comerțul global și a creat noi alianțe, modificând nu doar relațiile comerciale, ci și alianțele geopolitice. Potrivit Sky News, impactul conflictului se extinde dincolo de granițele Europei, remodelând lumea așa cum o cunoaștem. Organizația de Cooperare de la Shanghai (OCS), un grup de 10 state eurasiatice, inclusiv China, Rusia și
15:10
FOTO // Provocările procesului electoral, pe agenda discuțiilor dintre Partidul „Respect Moldova” și observatorii internaționali ENEMO # SafeNews
Astăzi, Radu Burduja, vicepreședinte al Mișcării „Respect Moldova", responsabil de relațiile externe, securitate și apărare, împreună cu Iulia Costin, vicepreședinte pentru domeniul economic, au avut o întrevedere cu reprezentanții Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), Mariam Chubabria și Daniel Kerekes. Discuțiile s-au axat pe principalele provocări ale procesului electoral în perspectiva alegerilor parlamentare din
15:00
VIDEO // „Inima Moldovei”: Cu cât mai mare este presiunea din partea autorităților, cu atât mai puternică devine echipa noastră și mai hotărâtă este lupta noastră # SafeNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", în cadrul unui briefing, a vorbit despre intensificarea atacurilor împotriva formațiunii, precum și despre tentativele PAS privind eliminarea sa din cursa electorală, informează telegraph.md „Presiunea sistematică asupra mea și intimidarea echipei mele au început odată cu apariția noastră în politica națională. Încă de la început, PAS tot încearcă să
15:00
Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs luni într-o zonă din sudul Italiei situată în apropiere de oraşul Napoli, au anunţat autorităţile italiene, relatează DPA. În urma seismului, nu au fost raportate deocamdată victime omeneşti şi nici pagube materiale. Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia a transmis că seismul principal a fost
14:50
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a plecat din capitala nord-coreeană Phenian către Beijing, luni, pentru a asista la o defilare militară care marchează capitularea Japoniei în al Doilea Război Mondial, prevăzută miercuri, potrivit agenţiei sud-coreene de presă Yonhap, relatează AFP. "Liderul nord-coreean a părăsit Phenianul (luni) după-amiaza, la bordul unui tren special", potrivit Yonhap, care
14:40
VIDEO // Marcel Dumbravan, noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, prezentat oficial de Procurorul General colectivului instituției # SafeNews
Procuratura Anticorupție are, de astăzi, un nou conducător. Marcel Dumbravan a fost prezentat oficial în funcția de procuror-șef în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul instituției. Evenimentul a reunit conducerea Procuraturii Generale, reprezentanți ai Consiliului Superior al Procurorilor și întreg colectivul structurii anticorupție. Prezentarea oficială a fost făcută de Procurorul General Alexandru Machidon, care a
14:30
Nereguli depistate în rândul vânătorilor din raionul Fălești: trei echipe sancționate de inspectorii de mediu # SafeNews
În urma unor controale desfășurate recent în raionul Fălești, inspectorii de mediu au verificat activitatea a șapte echipe de vânători. Acțiunea a avut ca scop evaluarea conformității documentelor prezentate, dar și modul în care sunt respectate prevederile legale privind protecția mediului și regulamentele specifice activităților cinegetice. În trei cazuri, autoritățile au constatat încălcări ale normelor
13:50
Bărbat prins cu bijuterii de 10 milioane de euro ascunse în lenjeria intimă, la Paris: „O șosetă plină: colier, cercei, inel și un Rolex” # SafeNews
Doi bărbați, unul minor, au fost arestați, la Gare de Lyon din Paris, cu bijuterii în valoare estimată de 10 milioane de euro. Cele mai multe dintre bunuri erau în chiloții unuia dintre suspecți, informează Le Parisien. Incidentul a avut loc sâmbătă, 30 august, în urma unui control de rutină. Cei doi suspecți, unul dintre
13:30
SURSE // Gruparea lui Pruteanu (Borman), vizată într-o operațiune de amploare a serviciilor din Spania # SafeNews
Serviciul de Supraveghere Vamală al Agenției Fiscale și Garda Civilă a Spaniei au desființat o grupare criminală care desfășura pe teritoriul spaniol activitate ilegală de producere de țigări și contrabandă în UE a produselor contrafăcute din tutun și droguri. În cadrul operațiunii au fost eliberați 18 migranți din Europa de Est și Asia, care lucrau în condiții
12:50
Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un bruiaj pus pe seama Rusiei, care a blocat serviciile de navigație GPS. Aeronava a aterizat în Bulgaria folosind hărți pe hârtie # SafeNews
Un atac suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a blocat serviciile de navigație GPS la un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, scrie Financial Times, citând trei oficiali familiarizați cu problema. Un avion
12:30
Președintele Poloniei cere Germaniei să plătească despăgubiri pentru Al Doilea Război Mondial: „Le cer fără echivoc” # SafeNews
Pentru ca Germania și Polonia să dezvolte un parteneriat bazat pe încredere și bune relații este obligatoriu ca Berlinul să abordeze subiectul reparațiilor pe care trebuie să le plătească, a spus președinte polonez Karol Nawrocki, citat de publicația poloneză TVP World, la un eveniment dedicat împlinirii a 86 de ani de când Germania nazistă a atacat
12:20
Aproape 1 milion de lei confiscați definitiv: Ex-primarul comunei Negureni pierde procesul cu ANI # SafeNews
Fostul primar al comunei Negureni din raionul Telenești, Grigore Munteanu, a pierdut definitiv procesul privind averea nejustificată, după ce Curtea de Apel Nord a respins apelul său și al familiei sale împotriva unei decizii anterioare a Judecătoriei Orhei. Magistrații au menținut hotărârea emisă în februarie 2025, care prevedea confiscarea unei sume de peste 902.000 de
12:00
CEC reaminteşte cetăţenilor că mai sunt 3 zile pentru a declara noul loc de ședere înainte de alegerile parlamentare # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cetățenilor cu drept de vot că mai au la dispoziție doar 3 zile pentru a-și declara noul loc de ședere la organul administrației publice locale – primăria sau pretura – în cazul în care, după ultima participare la alegeri, și-au schimbat locul de trai. Potrivit CEC, termenul-limită pentru depunerea declarațiilor
12:00
Prietenia Putin-Modi-Xi Jinping. Cei 3, filmați râzând împreună, liderul rus în limuzină cu premierul indian # SafeNews
În timp ce relațiile Statelor Unite cu India și China devin tot mai reci, cele două puteri asiatice par tot mai apropiate de Rusia. Vladimir Putin, primit cu covorul roșu și onoruri militare în China, a fost întâmpinat călduros de președintele Xi Jinping. Liderul de la Kremlin a fost surprins râzând alături de premierul indian Narendra Modi
11:50
UE, partener-cheie pentru fermierii moldoveni. Maia Sandu, întrevedere cu comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen # SafeNews
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău, a avut o întrevedere cu președintele Maia Sandu. În cadrul discuției, părțile au abordat diverse subiecte, printre care dezvoltarea sectorului agricol din Republica Moldova. Oficialii s-au referit la modernizarea agriculturii, adaptarea la schimbările climatice și facilitarea accesului produselor moldovenești pe
11:50
VIDEO // O femeie din Federația Rusă, depistată cu o sumă impunătoare de dolari nedeclarată pe Aeroportul Internațional Chișinău # SafeNews
O femeie în vârstă de 34 de ani, cetățeană a Federației Ruse, a fost depistată pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încerca să scoată ilegal din țară suma de 39.500 de dolari americani, fără a declara banii autorității vamale. Incidentul a avut loc în cadrul controlului de specialitate efectuat asupra pasagerilor de pe cursa
11:30
Viața unui bărbat salvată la timp după ce s-a prăbușit într-o stație de autobuz din capitală # SafeNews
Un bărbat de 71 de ani a fost salvat de la moarte de echipa de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) a SAMU Centru, după ce a
11:10
O fostă Miss a sărit de la etajul 3 al hotelului din Karlovy Vary: „Fiica ei de 8 ani era în cameră” # SafeNews
Lenka Beličková, 52 de ani, locul al doilea la concursul de frumusețe Miss Cehia 1994, a sărit de la etajul al treilea al unui hotel din Karlovy Vary, stațiune balneară în nord-vestul Cehiei, la poalele Munților Metaliferi, relatează Noviny. Incidentul tragic a avut loc duminică, 17 august, în prezența fiicei sale de 8 ani aflată […] Articolul O fostă Miss a sărit de la etajul 3 al hotelului din Karlovy Vary: „Fiica ei de 8 ani era în cameră” apare prima dată în SafeNews.
10:50
Weekend cu abateri record în trafic: sute de șoferi prinși pe picior greșit. Află care sunt cele mai frecvente abateri # SafeNews
Peste 4500 de abateri de la normele de circulație au fost înregistrate de polițiști în doar două zile de weekend, semnalând o creștere alarmantă a indisciplinei în trafic. Printre cele mai grave cazuri se numără 73 de șoferi care au fost prinși conducând în stare de ebrietate, fiind imediat înlăturați de la volan pentru a […] Articolul Weekend cu abateri record în trafic: sute de șoferi prinși pe picior greșit. Află care sunt cele mai frecvente abateri apare prima dată în SafeNews.
10:40
Președintele Chinei a cerut „renunțarea la „mentalitatea Războiului Rece și confruntările între blocuri” # SafeNews
Președintele chinez Xi Jinping a îndemnat luni liderii prezenți la summitul regional din orașul portuar Tianjin, din nordul Chinei, să profite de „piața lor de dimensiuni uriașe”, în timp ce președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat sprijinul pentru ambiția lui Xi de a crea o nouă ordine economică și de securitate globală, care reprezintă o […] Articolul Președintele Chinei a cerut „renunțarea la „mentalitatea Războiului Rece și confruntările între blocuri” apare prima dată în SafeNews.
10:20
Vânzătorii de flori, în atenția Fiscului de 1 septembrie, în contextul începerii noului an școlar # SafeNews
În contextul cererii crescute de flori cu ocazia începerii noului an școlar, Serviciul Fiscal de Stat desfășoară, în perioada 31 august – 1 septembrie 2025, o acțiune de monitorizare a comercianților din acest sector. Verificările vizează modul în care florarii utilizează echipamentele fiscale – aparatele de casă și control – în momentul vânzării. Autoritățile spun […] Articolul Vânzătorii de flori, în atenția Fiscului de 1 septembrie, în contextul începerii noului an școlar apare prima dată în SafeNews.
10:10
Putin spune că înțelegerea la care a ajuns cu Trump, în Alaska, deschide calea către pace în Ucraina # SafeNews
Președintele Vladimir Putin a declarat că înțelegerile la care a ajuns în cadrul summitului cu Donald Trump, desfășurat în Alaska, deschid calea către o posibilă pace în Ucraina. Liderul de la Kremlin a făcut acest anunț în fața membrilor Organizației de Cooperare de la Shanghai. Potrivit lui Puti, „criza” din Ucraina nu a fost cauzată de invadarea Rusiei, […] Articolul Putin spune că înțelegerea la care a ajuns cu Trump, în Alaska, deschide calea către pace în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
10:00
VIDEO // „Școala nu are viitor fără Unire” – Mesajul liderului AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, de 1 septembrie # SafeNews
În prima zi a noului an școlar, președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a transmis un mesaj emoționant și ferm adresat elevilor, profesorilor și părinților, subliniind că educația este cheia renașterii naționale, iar viitorul acesteia depinde de Unirea cu România. Într-un apel direct către dascăli, pe care i-a numit „apostoli și lideri ai comunităților”, […] Articolul VIDEO // „Școala nu are viitor fără Unire” – Mesajul liderului AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, de 1 septembrie apare prima dată în SafeNews.
10:00
Cu ocazia începerii noului an școlar, președinta Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a adresat un mesaj de felicitare elevilor, studenților, profesorilor și părinților. „Dragi elevi, studenți, profesori și părinți, astăzi pășim împreună într-un nou început, o nouă pagină a cunoștințelor și a speranțelor. Ziua de 1 Septembrie nu este doar o simplă dată în calendar, […] Articolul Victoria Furtună: „1 Septembrie este sărbătoarea luminii și a curajului de a învăța” apare prima dată în SafeNews.
09:50
Director de companie, condamnat pentru contrabandă cu echipamente de minare Bitcoin în valoare de 4 milioane de lei # SafeNews
Un director de companie a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru comiterea infracțiunii de contrabandă cu echipamente destinate minării de criptomonede. Potrivit sentinței, acesta a primit o pedeapsă de 5 ani de închisoare, cu suspendare condiționată, fiind plasat sub supraveghere pe un termen de probă de 3 ani. Instanța a admis parțial acțiunea […] Articolul Director de companie, condamnat pentru contrabandă cu echipamente de minare Bitcoin în valoare de 4 milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
09:40
Președintele României, Nicușor Dan, explică interdicția impusă primarului Chișinăului, Ion Ceban: „O chestiune de securitate națională” # SafeNews
Președintele României, Nicușor Dan, a oferit primele explicații oficiale privind interdicția impusă primarului general al Chișinăului, Ion Ceban, de a intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen. Într-un interviu acordat emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chișinău, șeful statului a subliniat că decizia are la bază motive de securitate națională și se sprijină pe […] Articolul Președintele României, Nicușor Dan, explică interdicția impusă primarului Chișinăului, Ion Ceban: „O chestiune de securitate națională” apare prima dată în SafeNews.
09:30
Averile fruntașilor PAS care pretind la fotoliul de deputat: compensații mai mari decât salariul, milioane și economii # SafeNews
Partidul Acțiune și Solidaritate promite că, până în 2028, Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană și că veniturile populației active vor fi dublate. În 2021, PAS a câștigat alegerile parlamentare anticipate cu o majoritate absolută – 63 de mandate – fiind votat de peste jumătate dintre alegătorii prezenți la urne. După patru ani de […] Articolul Averile fruntașilor PAS care pretind la fotoliul de deputat: compensații mai mari decât salariul, milioane și economii apare prima dată în SafeNews.
09:20
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, transmite un mesaj de felicitare și încurajare pentru elevi, părinți și profesori cu ocazia începerii noului an școlar, subliniind importanța educației și a respectului față copii din partea autorităților. Totodată, el a criticat guvernarea pentru decizia de a acorda ajutorul de 1000 de lei destinat elevilor abia după 1 septembrie, […] Articolul VIDEO // Marian Lupu: Ajutorul pentru elevi trebuia oferit înainte, nu după 1 septembrie apare prima dată în SafeNews.
09:10
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, prima de la preluarea mandatului. Pe parcursul vizitei, acesta va avea întrevederi cu reprezentanți ai sectorului agricol – de la producători și exportatori de fructe, până la membri ai Grupurilor de Acțiune Locală din regiunea Ștefan Vodă. Temele principale […] Articolul Comisarul european pentru Agricultură, în prima vizită oficială în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
09:10
Viteza face victime, la Soroca. Două persoane au murit, după ce un BMW s-a rostogolit de mai multe ori # SafeNews
Două persoane au murit, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:00, la intrarea în localitatea Cosăuți, din raionul Soroca, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, preliminar s-a stabilit că un tânăr în vârstă de 25 de ani, […] Articolul Viteza face victime, la Soroca. Două persoane au murit, după ce un BMW s-a rostogolit de mai multe ori apare prima dată în SafeNews.
08:50
Cel puţin 600 de oameni au murit şi aproximativ 2.000 au fost răniţi după ce un cutremur puternic cu magnitudinea de 6 şi mai multe replici au zguduit estul Afganistanului duminică noaptea, au raportat luni surse oficiale, transmite EFE. Agenţia dpa stabileşte bilanţul la 250 de morţi, în timp ce Reuters face referire la sute […] Articolul Cel puțin 600 de oameni au murit în urma unui cutremur în estul Afganistanului apare prima dată în SafeNews.
08:40
VIDEO // Sună clopoțelul în toată țara: Premierul transmite un mesaj de încurajare elevilor și profesorilor # SafeNews
Astăzi, elevii din întreaga Republică Moldova au pășit din nou pragul școlilor, marcând deschiderea oficială a anului de învățământ 2025–2026. În curțile școlilor din țară au avut loc evenimente festive – cuvântări, recitaluri de poezie și momente muzicale – care au marcat cu emoție reîntoarcerea în sălile de clasă. Elevii, părinții și cadrele didactice au […] Articolul VIDEO // Sună clopoțelul în toată țara: Premierul transmite un mesaj de încurajare elevilor și profesorilor apare prima dată în SafeNews.
08:20
Zelenski a anunțat arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean # SafeNews
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a anunţat președintele Volodimir Zelenski. „Suspectul a dat o primă declaraţie. În prezent se desfăşoară acţiuni urgente de anchetă pentru a stabili toate circumstanţele acestei crime.”a precizat Zelenski, preşedintele Ucrainei, într-un mesaj pe rețelele sociale. Parubîi, în vârstă de 54 […] Articolul Zelenski a anunțat arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean apare prima dată în SafeNews.
08:00
ChatGPT l-a determinat pe un fost angajat Yahoo să-și ucidă mama și apoi să se sinucidă. Fostul angajat Yahoo, Stein-Erik Solberg, care suferea de gânduri paranoice, și-a ucis mama și apoi s-a sinucis după ce a comunicat cu chatbot-ul ChatGPT, transmite The Wall Street Journal (WSJ) cu referire la gazeta.ru. Potrivit publicației, acesta este primul caz înregistrat al […] Articolul Primul caz de omor comis sub influența ChatGPT a avut loc în SUA. apare prima dată în SafeNews.
07:50
Podoleak: Până la întâlnirea din Alaska exista un plan ideal pentru încheierea războiului. # SafeNews
Mihailo Podoleak a declarat că până la întâlnirea din Alaska exista un plan ideal pentru încheierea războiului. Potrivit lui, trebuia respectată strategia propusă de Ucraina. Până la întâlnirea dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele rus Vladimir Putin din Alaska, exista un plan ideal pentru încheierea războiului. Acum, însă, rușii susțin că au resursele […] Articolul Podoleak: Până la întâlnirea din Alaska exista un plan ideal pentru încheierea războiului. apare prima dată în SafeNews.
07:40
Uniunea Europeană are un nou ambasador la Chișinău. Iwona Piórko a fost desemnată de către Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, să preia funcția de șef al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Până la această numire, Piórko a exercitat funcția de ambasador al UE în Singapore. Anterior, […] Articolul Iwona Piórko, noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
07:40
Republica Moldova va adera la Programul „Europa Creativă”, ce va deschide noi oportunități pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii # SafeNews
La Chișinău va fi semnat un pact ce va permite Republicii Moldova să adere la Programul „Europa Creativă”. Evenimentul va avea loc în cadrul vizitei Comisarului UE pentru Echitate între generații, Tineret, Cultură și Sport, Glenn Micallef. Programul „Europa Creativă” va deschide noi oportunități pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii de a coopera la […] Articolul Republica Moldova va adera la Programul „Europa Creativă”, ce va deschide noi oportunități pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii apare prima dată în SafeNews.
07:30
Caraman: În Moldova sunt circa 600 de persoane care nu pot vota, conform deciziei instanței de judecată. # SafeNews
În Republica Moldova sunt circa 600 de persoane care nu pot participa la alegeri, conform deciziei instanței. Potrivit președintei Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angela Caraman, este vorba despre cetățeni aflați sub protecție juridică. Oficiala a precizat în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLIVE TV că acești cetățeni nu se regăsesc în listele electorale […] Articolul Caraman: În Moldova sunt circa 600 de persoane care nu pot vota, conform deciziei instanței de judecată. apare prima dată în SafeNews.
07:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că vremurile bune vor veni atunci când Moldova va deveni membră a Uniunii Europene. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la Euronews, relatează unimedia.info. „Vremurile bune vor fi atunci când vom fi membrii Uniunii Europene. În timp ce ne vom apropia de 2028, acest lucru se va întâmpla, […] Articolul VIDEO // Grosu explică de ce PAS nu mai folosește sloganul „vremuri bune”. apare prima dată în SafeNews.
