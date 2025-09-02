07:50

Mihailo Podoleak a declarat că până la întâlnirea din Alaska exista un plan ideal pentru încheierea războiului. Potrivit lui, trebuia respectată strategia propusă de Ucraina. Până la întâlnirea dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele rus Vladimir Putin din Alaska, exista un plan ideal pentru încheierea războiului. Acum, însă, rușii susțin că au resursele […] Articolul Podoleak: Până la întâlnirea din Alaska exista un plan ideal pentru încheierea războiului. apare prima dată în SafeNews.