Clopoțelul a sunat și la Penitenciarul Goian. Tinerii deținuți au început anul școlar

Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce automobilul în care se aflau s-a lovit violent de un copac. Accidentul s-a produs în seara zilei de 31 august, pe drumul Bâcioc–Parcani din Transnistria. Potrivit presei din stânga Nistrului, la volan se afla un tânăr de 26 de ani. Acesta nu a adaptat viteza […]