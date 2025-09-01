Cele cinci discipline din R. Moldova predate după manuale vechi: „Cea mai mare provocare este la Fizică”

19:10

Lipsa sediilor, deficitul de personal, condițiile precare de trai pentru procurorii transferați și salariile insuficiente sunt cele mai stringente probleme cu care se confruntă procuraturile din Republica Moldova. Precizările au fost făcute de președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Pentru a diminua presiunea, CSP, Ministerul Justiției și Parlamentul au introdus în lege prevederi privind compensarea cheltuielilor de transport și cazare. În același timp, salariul de referință a fost majorat de la 2.500 la 3.200 de lei. Totuși, Obadă consideră că aceste măsuri nu rezolvă problema de fond.