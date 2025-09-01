Cele cinci discipline din R. Moldova predate după manuale vechi: „Cea mai mare provocare este la Fizică”
Moldova1, 1 septembrie 2025 22:10
Peste 92% din manualele repartizate instituțiilor de învățământ, adică mai mult de 2,5 milioane de exemplare, au fost achiziționate din 2019 încoace, însă există discipline unde se învață în continuare în baza unor manuale mai vechi. Secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, a declarat, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1, că cele mai mari provocări țin de manualele de Fizică.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum o oră
22:10
Cele cinci discipline din R. Moldova predate după manuale vechi: „Cea mai mare provocare este la Fizică” # Moldova1
Peste 92% din manualele repartizate instituțiilor de învățământ, adică mai mult de 2,5 milioane de exemplare, au fost achiziționate din 2019 încoace, însă există discipline unde se învață în continuare în baza unor manuale mai vechi. Secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, a declarat, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1, că cele mai mari provocări țin de manualele de Fizică.
Acum 2 ore
21:50
Cele cinci discipline din R. Moldova predate după manuale vechi: Fizica, cea mai afectată # Moldova1
Peste 92% din manualele repartizate instituțiilor de învățământ, adică mai mult de 2,5 milioane de exemplare, au fost achiziționate din 2019 încoace, însă există discipline unde se învață în continuare în baza unor manuale mai vechi. Secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, a declarat, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1, că cele mai mari provocări țin de manualele de Fizică.
21:30
Centrul Cultural din satul Varnița, Anenii Noi a găzduit o atmosferă plină de energie și implicare în cadrul evenimentului regional RAM Impact - Oameni și Poduri. Evenimentul a reunit oameni activi din comunitate, creatori de conținut și tineri implicați, având ca scop promovarea modelelor de dezvoltare pentru viitorul țării și consolidării rezilienței comunităților în fața dezinformării.
21:20
Emoții de nedescris în familia unor tripleți care au pășit pentru prima oară pragul școlii # Moldova1
Emoții mari în familia Istrati. Tripleții cuplului: Cristian, Cătălina și Olivia au mers astăzi în clasa întâi. Frații au fost în centrul atenției de cum au pășit pragul instituției de învățământ. Cu zâmbet și plini de curiozitate, au pornit încrezători spre o etapă importantă a vieții lor.
21:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, pe 9 septembrie, o vizită oficială la Strasbourg. Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni.
21:00
„Satul nostru e distrus 95%”: mărturii cutremurătoare după seismul care a lovit Afganistanul # Moldova1
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6 pe scara Richter, a lovit Afganistanul, lăsând în urmă cel puțin 800 de morți și peste 2.800 de răniți. Seismul a fost urmat de alte opt replici puternice, unele de peste 5 grade pe scara Richter. Potrivit Sky News, localități întregi au fost aproape șterse de pe fața pământului. Salvatorii încearcă să ajungă în zonele afectate și să găsească supraviețuitori.
21:00
Xi Jinping propune o nouă ordine globală la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai # Moldova1
O nouă ordine globală. Este viziunea propusă de președintele Chinei, Xi Jinping, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai. Aceasta ar fi menită să contracareze influența Statelor Unite în contextul războiului economic. În timpul evenimentului, președintele rus, Vladimir Putin, a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina. Summitul a reunit peste 20 de lideri mondiali, între care și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, aflat în China pentru prima dată în ultimii șapte ani.
Acum 4 ore
20:40
Comisarul european Christophe Hansen: „Sectorul agroalimentar din Republica Moldova are multe de oferit Uniunii Europene” # Moldova1
Sectorul agroalimentar din Republica Moldova are multe de oferit pentru piața Uniunii Europene și este important ca acesta să devină cât mai competitiv. Este opinia comisarului european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, care astăzi a venit în prima sa vizită oficială în țara noastră. Oficialul european a precizat că fructele și vinul din Republica Moldova sunt deja cunoscute pe piața blocului comunitar și sunt foarte apreciate.
20:30
Procuraturile din R. Moldova, fără sedii și personal suficient. Președintele CSP: Salariile procurorilor trebuie majorate # Moldova1
Lipsa sediilor, deficitul de personal, condițiile precare de trai pentru procurorii transferați și salariile insuficiente sunt cele mai stringente probleme cu care se confruntă procuraturile din Republica Moldova. Precizările au fost făcute de președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
20:30
ELECTORALA 2025 // Victoria Sanduța și-a prezentat programul electoral pentru parlamentarele din 28 septembrie # Moldova1
Candidata independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie Victoria Sanduța și-a prezentat astăzi programul electoral. Într-un mesaj video pe rețelele sociale, Sanduța a anunțat că programul electoral este bazat pe șase piloni.
20:20
Noul an școlar a început în Republica Moldova, dar problemele cronice din educație continuă să afecteze sistemul. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 1.500 de posturi didactice rămân neocupate în școli, o criză care pune o presiune considerabilă asupra calității actului educațional. Deficitul de profesori, în special în domeniul științelor exacte, reprezintă în continuare una dintre cele mai mari provocări.
20:00
Ursula von der Leyen: „România este un partener esențial al flancului estic NATO și un sprijin de neclintit pentru Ucraina și R. Moldova” # Moldova1
România are un rol strategic crucial în asigurarea securității Europei și în sprijinirea Ucrainei și a Republicii Moldova, a declarat luni, 1 septembrie, președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele României, Nicușor Dan, la finalul vizitei la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și la Portul Militar Constanța. Oficialul european a subliniat importanța investițiilor comune în apărare prin programul SAFE și a reafirmat sprijinul necondiționat al Uniunii Europene pentru parcursul european al Chișinăului.
19:50
„95% din satul nostru e distrus”: mărturii cutremurătoare după seismul care a lovit Afganistanul # Moldova1
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6 pe scara Richter, a lovit Afganistanul, lăsând în urmă cel puțin 800 de morți și peste 2.800 de răniți. Seismul a fost urmat de alte opt replici puternice, unele de peste 5 grade pe scara Richter. Potrivit Sky News, localități întregi au fost, practic, șterse de pe fața pământului. Salvatorii încearcă să ajungă în zonele afectate și să găsească supraviețuitori.
19:50
Apelul secretarei generale a MEC: „Părinții și cadrele didactice pot contribui la combaterea plăților informale din școli” # Moldova1
Plățile informale continuă să reprezinte o problemă în instituțiile de învățământ din R. Moldova. Secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, îndeamnă părinții și cadrele didactice să contribuie la combaterea plăților informale din școli.
19:10
Procuraturile din Republica Moldova, fără sedii și personal suficient. Precizările președintelui CSP, Dumitru Obadă # Moldova1
Lipsa sediilor, deficitul de personal, condițiile precare de trai pentru procurorii transferați și salariile insuficiente sunt cele mai stringente probleme cu care se confruntă procuraturile din Republica Moldova. Precizările au fost făcute de președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Pentru a diminua presiunea, CSP, Ministerul Justiției și Parlamentul au introdus în lege prevederi privind compensarea cheltuielilor de transport și cazare. În același timp, salariul de referință a fost majorat de la 2.500 la 3.200 de lei. Totuși, Obadă consideră că aceste măsuri nu rezolvă problema de fond.
Acum 6 ore
17:50
ELECTORALA 2025 // De la 18 la 87 de ani: cei mai tineri și cei mai vârstnici candidați la parlamentarele din 28 septembrie # Moldova1
Concurenții electorali de la alegerile parlamentare din 28 septembrie propun alegătorilor candidați de toate vârstele – de la persoane născute în anii '30 - '40 ai secolului trecut până la tineri care abia au împlinit 18 ani.
17:40
Sheriff Tiraspol începe toamna cu transferuri de jucători! Vice-campioana Republicii Moldova a anunțat că și-a întărit lotul cu Jorge Miguel Lopes # Moldova1
Vice-campioana Republicii Moldova a anunțat că și-a întărit lotul cu Jorge Miguel Lopes, poreclit Jójó, fotbalist născut în Portugalia, dar care evoluează la prima reprezentativă a Insulelor Capului Verde.
17:10
SA „Energocom” a devenit, începând de astăzi, 1 septembrie, furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune, conform unei hotărâri a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 4 august curent.
17:10
Japonia va continua să susțină consolidarea democrației în Republica Moldova, precum și dezvoltarea țării noastre prin proiecte în agricultură și pentru promovarea industriei. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba, pe 1 septembrie, la întrevederea cu premierul Dorin Recean, aflat într-o vizită de lucru la Tokyo.
17:00
OFICIAL // Cele mai bine plătite domenii din R. Moldova: Salariile ajung la 36 de mii de lei pe lună # Moldova1
Angajații din R. Moldova au primit, în cel de-al doilea trimestru al anului curent, salarii între 9.997 și 36.274 de lei.
Acum 8 ore
16:40
Energocom a devenit, începând de astăzi, 1 septembrie, furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune, conform unei hotărâri a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 4 august curent. Potrivit instituției, contractele consumatorilor încheiate anterior cu Moldovagaz rămân valabile și sunt preluate automat de Energocom, fără necesitatea reînnoirii acestora. Tarifele actuale pentru gaze naturale se mențin neschimbate, iar orice modificare va fi decisă exclusiv de către ANRE.
16:20
Un atac suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică, 31 august, la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, a relatat Financial Times, care a citat trei oficiali familiarizați cu situația, relatează Reuters. Relatarea publicației britanice a fost confirmată luni de Comisia Europeană.
16:20
Antrenorul olandez Erik Ten Hag a rezistat doar trei meciuri oficiale pe banca tehnică a echipei Bayern Leverkusen! Acesta a fost demis de la clubul german de fotbal în urma rezultatelor nesatisfăcătoare de la începutul sezonului.
16:10
Corespondență de la Cernăuți // Războiul și migrația lasă clase tot mai goale în școlile românești din Bucovina # Moldova1
În regiunea Cernăuți, Ucraina, anul de studii 2025-2026 a început cu sentimente contrastante: bucuria unui nou început, dar și tristețea unui război care durează de mai bine de trei ani și jumătate. Peste 400 de școli de cultură generală și școli de bază din regiune și-au deschis astăzi ușile pentru 101.230 de elevi din nordul Bucovinei.
16:00
Luna septembrie începe cu temperaturi caniculare. Meteorologii au emis Cod galben de caniculă, valabil pentru perioada 2 - 3 septembrie. Avertizarea este valabilă pentru sudul și o parte din centrul R. Moldova.
15:50
Primarul Ion Ceban, căruia i-a fost aplicată o interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, a putut ajunge în Italia după ce a primit o viză specială, anunță Ministerul de Externe de la București, citat de G4Media.
15:50
Luna septembrie începe cu temperaturi caniculare. Meteorologii au emis Cod galben de caniculă, pentru perioada 2-3 septembrie. Avertizarea este valabilă pentru sudul și o parte din centrul R. Moldova.
15:50
Noul șef al Procuraturii Anticorupție și-a început activitatea: „Am încredere că va contribui la creșterea eficienței investigațiilor” # Moldova1
Procuratura Anticorupție (PA) are un nou șef, care și-a început activitatea luni, 1 septembrie. Noul procuror-șef al PA, Marcel Dumbravan, a fost prezentat astăzi angajaților instituției de către procurorul general Alexandru Machidon și președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă.
15:30
Infrastructură modernă în raionul Cantemir, cu o investiție de 24 de milioane de lei din Fondul Rutier # Moldova1
Peste cinci kilometri de drum care leagă satele Chioselia, Baimaclia și Țărăncuța au fost recent renovați, fiind investiți aproape 24 de milioane de lei din Fondul Rutier. Locuitorii susțin că până acum drumul era deteriorat și le dădeau mari bătăi de cap șoferilor.
Acum 12 ore
14:20
Emoții mari în prima zi de școală: „Aici e foarte bine, sunt prietenii mei și profesoara noastră care ne învață de toate” # Moldova1
Emoții mari, la primul sunet, pentru elevi, profesori și părinți. Prima zi de școală a început cu dansuri, poezii și muzică. Ulterior, elevii au participat la prima lor lecție din noul an de studii, cu tema „Valorile care ne unesc”.
13:50
Numărul victimelor cutremurului cu magnitudinea 6, produs în noaptea de duminică spre luni în nord-estul Afganistanului, a crescut dramatic. Potrivit autorităților de la Kabul, 812 persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin 2.800 au fost rănite în provinciile Kunar și Nangarhar, unde satele de pe versanții muntoși au fost aproape rase de pe fața pământului.
13:40
Mai puțină birocrație în școli: 10 700 de proiecte didactice zilnice pentru învățământul primar, gimnazial și liceal # Moldova1
Cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal vor avea la dispoziție circa 10 700 de proiecte didactice zilnice de scurtă durată. Alte 510 proiecte didactice au fost elaborate pentru educatori, fiind recomandate pentru organizarea activităților educaționale din instituțiile preșcolare. Măsura vine în sprijinul cadrelor didactice, pentru a le reduce sarcinile administrative și a le permite să se concentreze mai mult pe predare și pe interacțiunea directă cu elevii.
13:30
Noul an școlar a început fără incidente în școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului # Moldova1
Sute de elevi din cele opt instituții de învățământ cu predare în limba română din stânga Nistrului au revenit luni, 1 septembrie, în sălile de clasă, odată cu începerea anului de studii 2025–2026. Spre deosebire de anii trecuți, când școlilor le era interzisă arborarea tricolorului, intonarea imnului de stat sau erau supravegheate de așa-numiții „milițieni locali”, festivitățile din acest an dedicate începutului de an școlar s-au desfășurat fără incidente și fără măsuri restrictive din partea așa-ziselor autorități transnistrene.
13:20
„Unde înflorește sakura”: Ambasadorul Yoichiro Yamada prezintă Japonia, în fiecare zi, la Moldova 1 # Moldova1
Din 1 septembrie, telespectatorii Moldova 1 sunt invitați într-o călătorie culturală specială. Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Yoichiro Yamada, va prezenta la postul public de televiziune aspecte fascinante ale societății și culturii japoneze la emisiunea „Unde înflorește sakura”. Aceasta va fi difuzată în limba rusă, de luni până vineri, la ora 16:30, pe parcursul lunii septembrie.
13:20
Cel puțin patru civili au fost uciși și 27 au fost răniți în urma atacurilor rusești în toată Ucraina în ultimele 24 de ore. Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că forțele rusești au lansat 86 de drone peste noapte, iar apărarea aeriană a interceptat 76 dintre acestea. Alte zece drone au lovit șase locații, notează The Kyiv Independent.
13:10
The 'Alexei Mateevici' Memorial House in Zaim, a village in Moldova's Căușeni district, has received Romania's 'Cultural Merit' Order.
13:10
„Unde înflorește sakura”: Descoperiți Japonia prin ochii ambasadorului Yoichiro Yamada, la Moldova 1 # Moldova1
Din 1 septembrie, telespectatorii Moldova 1 sunt invitați într-o călătorie culturală specială. Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Yoichiro Yamada, va prezenta la postul public de televiziune aspecte fascinante ale societății și culturii japoneze la emisiunea „Unde înflorește sakura”. Aceasta va fi difuzată în limba rusă, de luni până vineri, la ora 16:30, pe parcursul lunii septembrie.
13:00
Biroul Parlamentului European, deschis în septembrie la Chișinău, va eficientiza procesul de aderare la UE, afirmă ambasadoarea Daniela Morari # Moldova1
Biroul Parlamentului European la Chișinău va fi inaugurat în luna septembrie curent și va fi „o punte de legătură” între instituțiile legislative ale R. Moldova și Uniunii Europene (UE). Șefa Misiunii R. Moldova pe lângă UE, Daniela Morari, a declarat luni, 1 septembrie, la emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova”, că decizia Parlamentului European de a deschide un birou de legătură la Chișinău este „foarte importantă”, fiindcă va contribui la eficientizarea proceselor legate de integrarea europeană a statului nostru.
12:50
Poliția: susținători ai grupului Șor, documentați pentru huliganism și nesubordonare după altercațiile de la Peresecina # Moldova1
Mai multe persoane au fost documentate de poliție pentru huliganism, nesubordonare și ultragierea polițiștilor, după altercațiile produse pe 31 august în localitatea Peresecina, raionul Orhei. Potrivit Inspectoratului de Poliție Orhei, acestea au fost conduse la sediu după ce au manifestat agresivitate și au perturbat ordinea publică.
12:50
„Unde înflorește sakura” - Descoperiți Japonia prin ochii ambasadorului Yoichiro Yamada, în fiecare zi pe Moldova 1 # Moldova1
Din 1 septembrie, telespectatorii Moldova 1 sunt invitați într-o călătorie culturală specială. Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Yoichiro Yamada, va prezenta în fiecare zi aspecte fascinante ale societății și culturii japoneze, în emisiunea „Unde înflorește sakura”. Aceasta va fi difuzată în limba rusă, de luni până vineri, la ora 16:30, pe parcursul lunii septembrie.
12:40
R. Moldova, ajutată de UE să combată atacurile cibernetice lansate de Rusia. Nicușor Dan: „România este destul de bună pe partea de securitate cibernetică” # Moldova1
Instituțiile din R. Moldova beneficiază de sprijin din partea țărilor membre ale Uniunii Europene pentru a contracara atacurile cibernetice lansate de Federația Rusă, inclusiv în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Un rol important în acest ajutor îi revine României, declară șeful statului român, Nicușor Dan.
12:20
Daniel Dumbrăvanu și Virgiliu Postolachi au urmărit de pe banca de rezerve derby-ul etapei a 8-a din cadrul Superligii românești de fotbal # Moldova1
CFR Cluj și FCSB au remizat cu scorul de 2:2, în derby-ul suferindelor din cadrul etapei a 8-a a Superligii românești de fotbal. CFR-ul a deschis scorul în minutul 19 prin croatul Damjan Djokovic. Fostul jucător al echipei bucureștene a înscris cu o lovitură de cap după cornerul executat de kosovarul Meriton Korenița. Discipolii antrenorului cipriot Elias Charalambous au egalat în minutul 43.
12:00
Volodimir Zelenski anunță arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului președinte al Parlamentului # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni, 1 septembrie, arestarea presupusului autor al asasinatului asupra fostului președinte al Parlamentului, Andrii Parubîi, care a avut loc sâmbătă la Lvov, în vestul țării, relatează AFP și dpa.
11:50
Internaționalul moldovean Ion Nicolăescu a marcat primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv. Într-un meci din etapa a doua a primei divizii israeliene de fotbal, atacantul de 26 de ani a înscris în minutul 22 în poarta echipei Maccabi Netanya. La scorul de 1:0, „Nico” a dublat avantajul echipei sale, iar partida s-a încheiat cu scorul de 4:0 în favoarea „galben-albaștrilor”. Moldoveanul putea recidiva în minutul 36. Însă, bine plasat, vârful de atac a ratat cu seninătate o ocazie uriașă.
11:30
„DAR 1+3” // Drumurile din Hârbovăț, renovate cu sprijinul diasporei: „Este periculos, copiii merg pe aici la școală” # Moldova1
Nu au uitat de unde au plecat și continuă să pună umărul la dezvoltarea localității natale. În satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi, mai multe obiective au fost reabilitate cu sprijinul diasporei. În acest an, prin programul „DAR 1+3” va fi renovat un trotuar, după ce în anii precedenți a fost amenajat și un teren de joacă pentru copii.
11:10
Noi investiții în renovarea drumurilor din Hîrbovăț. „Este periculos, copiii merg pe aici la școală” # Moldova1
Nu au uitat de unde au plecat și continuă să pună umărul la dezvoltarea localității natale. Vorbim de satul Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, unde mai multe obiective au fost reabilitate cu sprijinul diasporei. În acest an, prin programul „DAR 1+3” va fi renovat un trotuar. Asta după ce în anii precedenți, a fost amenajat și un teren de joacă pentru copii.
11:00
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie pronunțată sâmbătă, 30 august, de magistrații Judecătoriei Bălți. Măsura survine după ce, pe 29 august, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) i-au reținut pe directorul instituției medicale și pe vicedirectorul acestuia.
10:40
Japonezii descoperă Republica Moldova la Expo 2025 Osaka: Peste 400 de mii de vizitatori la pavilionul țării noastre # Moldova1
Republica Moldova cucerește atenția vizitatorilor la Expoziția Mondială de la Osaka prin vinurile sale rafinate, frumusețea costumelor tradiționale și delicatețea broderiilor realizate manual. Pavilionul nostru național a devenit un punct de atracție pentru sute de oaspeți dornici să descopere cultura, tradițiile și potențialul economic al Republicii Moldova. De Ziua Limbii Române, japonezii și turiștii s-au bucurat de o adevărată sărbătoare dedicată țării noastre.
10:40
Ucraina ia în calcul posibilitatea de a interzice accesul cetățenilor Israelului și ai altor state în orașul Uman, din regiunea Cerkasî, în perioada sărbătorii de Roș HaȘana (Anul Nou evreiesc). Informația a fost relatată duminică, 31 august, de publicația The Jerusalem Post (JP) și de alte instituții media, care citează oficiali ucraineni ce au preferat să rămână anonimi, scrie DW.
10:40
ELECTORALA 2025 // Cetățenii R. Moldova cu drept de vot mai au la dispoziție doar trei zile pentru a-și declara noul loc de ședere # Moldova1
Cetățenii cu drept de vot mai au la dispoziție trei zile pentru a-și declara noul loc de ședere la organul administrației publice locale - primăria sau pretură, dacă după ultima participare la alegeri și-au schimbat locul de ședere.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.