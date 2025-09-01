Ministerul Sănătății, cu precizări despre spitalul din capitală care a pierdut finanțare europeană: „Un cumul de factori”
Agora.md, 1 septembrie 2025 22:10
Ministerul Sănătății, cu precizări despre spitalul din capitală care a pierdut finanțare europeană: „Un cumul de factori”
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum o oră
22:10
Acum 4 ore
20:40
20:20
20:00
Acum 6 ore
18:00
17:50
Acum 8 ore
15:00
15:00
Acum 12 ore
14:30
14:30
14:20
13:40
13:10
13:10
12:40
12:40
12:20
11:30
11:20
11:10
10:50
10:50
10:40
10:40
10:30
10:20
Acum 24 ore
09:50
09:50
09:10
08:50
08:30
08:10
08:10
31 august 2025
23:10
Ieri
22:10
21:20
20:10
19:20
18:10
17:30
17:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.