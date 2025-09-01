Ministerul Sănătății, cu precizări despre spitalul din capitală care a pierdut finanțare europeană: „Un cumul de factori”

Agora.md, 1 septembrie 2025 22:10

Ministerul Sănătății, cu precizări despre spitalul din capitală care a pierdut finanțare europeană: „Un cumul de factori”

Acum o oră
22:10
Acum 4 ore
20:40
Diplome de Onoare pentru pompierii moldoveni care au participat la stingerea incendiilor din Grecia Agora.md
20:20
PeScurt // Alegători. Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 septembrie curent, este de 3.299.396. La nivelul unităților administrativ-teritoriale, municipiul Chișinău are cel mai mare număr de alegători înscriși – 664.442. Agora.md
20:00
CSJ a decis: Partidul „Moldova Mare” nu va putea participa la parlamentare. Furtună: „Este o răfuială politică” Agora.md
19:00
Partidul Alianța „Moldovenii” s-a lansat în campania pentru alegerile parlamentare Agora.md
Acum 6 ore
18:30
Încasările SFS la Bugetul public național au depășit 52 miliarde de lei Agora.md
18:00
PeScurt // Maia Sandu, la Strasbourg. Președinta R. Moldova urmează să susțină un discurs în plenul Parlamentului European și să aibă mai multe întrevederi cu demnitari europeni. Agora.md
17:50
Platforma DA pierde structurile teritoriale primare din Fălești. Consilierii s-au alăturat PSDE. PPDA: „Acțiune electorală” Agora.md
17:50
Poliția a desfășurat razii contra curselor neautorizate Agora.md
Acum 8 ore
16:10
Avionul cu care zbura Ursula von der Leyen, afectat de bruiaj GPS Agora.md
16:00
Numit oficial: Marcel Dumbravan este șeful Procuraturii Anticorupție Agora.md
15:50
Cod galben de caniculă. Se așteaptă temperaturi de până la 33°C Agora.md
15:00
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile Agora.md
15:00
Panourile informative despre LGBTQ+ în mai multe școli. MEC dezminte: Nu există nicio dispoziție în acest sens Agora.md
Acum 12 ore
14:50
„ILENELE”: Sărătenii Vechi a devenit gazda unei povești țesute între lumi Agora.md
14:30
„I s-a acordat o viză limitată”. Cum a putut călători Ion Ceban în Italia, deși e interzis în spațiul Schengen Agora.md
14:30
Afacerile primarului din Vadul lui Vodă. Un candidat la funcția de deputat, printre beneficiari (INVESTIGAȚIE) Agora.md
14:20
Sentință: Cinci ani cu suspendare pentru un fost director de companie, acuzat de contrabandă cu sisteme Bitcoin Agora.md
13:50
Anxietatea școlară din prima zi: cum recunoști simptomele și ce pot face părinții Agora.md
13:40
Moldova Business Week 2025: 10 ani de parteneriate, peste 30 de evenimente și delegați din peste 25 țări Agora.md
13:10
Nicușor Dan, despre lipsa mesajului public de Ziua Independenței R. Moldova: „Am trimis o scrisoare oficială din partea Președinției” Agora.md
13:10
Cernăuțeanu: „Dacă Tauber vrea să facă vreun protest, o invităm la Chișinău” (FOCUS) Agora.md
12:40
Zelenski a promulgat legea privind memoria națională. Documentul introduce termenul „rașism” pentru a defini ideologia regimului rus Agora.md
12:40
Rovinieta și taxele de pod, de astăzi, mai scumpe pentru toți cei care călătoresc sau traversează România Agora.md
12:20
Tranziția energetică accelerează: Republica Moldova a depășit 780 MW capacitate instalată din surse regenerabile Agora.md
11:30
O substanță toxică din gelurile de unghii, interzisă în România și UE. Afectează fertilitatea și provoacă reacții grave ale pielii Agora.md
11:20
Au mai rămas trei zile: Persoanele care și-au schimbat locul de ședere, îndemnate de CEC să-l declare autorității publice locale Agora.md
11:10
Readus la viață sau 15 minute de resuscitare: Un bărbat a căzut fără suflare în stația de așteptare a transportului public Agora.md
10:50
Peste 30 de mii de copii în clasa I și tot atâtea cadre didactice în noul an școlar Agora.md
10:50
PeScurt // Peste 4.500 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră, înregistrate în weekend de oameniii legii. Cele mai frecvente abateri au fost depășirea vitezei și neacordarea priorității pietonilor sau respectarea semnalizării. Agora.md
10:40
Autoritățile ucrainene au arestat suspectul în cazul asasinării fostului președinte al Parlamentului, Andrii Parubii Agora.md
10:40
PeScurt // Program special de Ziua Muncii. Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova va fi închisă luni, 1 septembrie, cu ocazia Zilei Muncii, sărbătoare federală în SUA. Agora.md
10:30
Două persoane și-au pierdut viața. Mașina în care se aflau s-ar fi deplasat cu viteză excesivă Agora.md
10:20
Acum 24 ore
09:50
O aplicație de mesagerie susținută de stat, obligatorie pe toate dispozitivele vândute în Rusia. Autoritățile impun folosirea ei în instituții, locuințe și școli Agora.md
09:50
Cunoaște șase limbi și a activat în funcții cheie la Bruxelles. Cine este Iwona Piórko, noua ambasadoare UE la Chișinău Agora.md
09:10
PeScurt // Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, va efectua prima sa vizită oficială în R. Moldova între 31 august și 2 septembrie. Agora.md
08:50
Consumatorii din Moldova, mai aproape de drepturile garantate în UE. Progrese și provocări în armonizarea și aplicarea legislației (PODCAST) Agora.md
08:30
Afganistan: Cel puțin 600 de persoane și-au pierdut viața, în urma unui cutremur de 6 grade pe scara Richter Agora.md
08:10
PeScurt // 1 septembrie. Poliția îndeamnă părinții și elevii să respecte regulile de circulație, iar șoferii să circule cu prudență lângă școli. Polițiștii vor fi prezenți la instituțiile de învățământ pentru siguranța copiilor. Agora.md
08:10
PeScurt // Ilegalități la frontieră, în ultimele 24 de ore. Pentru 15 cetățeni străini a fost refuzată intrarea în R.Moldova. Polițiștii au consemnat trei treceri ilegale, un document fals, nouă încălcări privind șederea și 17 abateri de regim. Agora.md
00:50
Ion Nicolaescu a marcat primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv Agora.md
31 august 2025
23:10
Primarul orașului Chicago interzice implicarea poliției locale în acțiunile de imigrație ale administrației Trump Agora.md
Ieri
22:10
PeScurt // Răbdarea șoferilor, pusă la încercare din cauza ambuteiajului format pe strada Calea Basarabiei. Motivele: solicitările crescute pentru florile de la piața angro, dar și un accident produs în aceeași zonă, fără victime. Agora.md
21:20
Închisoare pe viață pentru corupție sau scăderea prețurilor la alimente. Cu ce promisiuni s-a lansat Andrei Năstase în campania electorală Agora.md
20:10
Rămâne de votat | Blocul „Alternativa” – a doua promoție a foștilor comuniști, dar cu iz pro-european Agora.md
19:20
„Vă salut din Italia”: Ion Ceban se află în spațiul Schengen, în pofida interdicției de intrare valabile timp de cinci ani Agora.md
18:10
„O idee interesantă” și „un prilej de întâlnire pentru tineri”. Motivele pentru care oamenii au participat la Marea Dictare Națională (VIDEO) Agora.md
17:30
PeScurt // Limba română celebrată la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia. La Expoziția Mondială de la Osaka, limba română a fost omagiată printr-un moment cultural în care vizitatori japonezi, români și participanți internaționali au recitat poezia „În limba ta” de Grigore Vieru. Agora.md
17:20
PeScurt // Iwona Piorko Bermig a fost numită ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova. În prezent, ea deține funcția de ambasadoare a UE în Singapore. Agora.md
