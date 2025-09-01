Ministerul Sănătății, cu precizări despre spitalul din capitală care a pierdut finanțare europeană: „Un cumul de factori”

Ministerul Sănătății, cu precizări despre spitalul din capitală care a pierdut finanțare europeană: „Un cumul de factori”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md