PeScurt // Alegători. Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 septembrie curent, este de 3.299.396. La nivelul unităților administrativ-teritoriale, municipiul Chișinău are cel mai mare număr de alegători înscriși – 664.442.

