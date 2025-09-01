PeScurt // Alegători. Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 septembrie curent, este de 3.299.396. La nivelul unităților administrativ-teritoriale, municipiul Chișinău are cel mai mare număr de alegători înscriși – 664.442.
Agora.md, 1 septembrie 2025 20:20
