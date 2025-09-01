Cadavrul unei femei care „purta doar un costum de baie din două piese”, încă neidentificat, la 6 ani după ce a fost găsit, în Spania

08:00

Două mașini au fost grav avariate, după ce unul dintre șoferi nu a cedat trecerea celuilalt. Accidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, 30 august- 31 august curent, la intersecția străzii Vasile Alecsandri cu strada Alexandru cel Bun din sectorul Rîșcani din capitală.