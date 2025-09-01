Cadavrul unei femei care „purta doar un costum de baie din două piese”, încă neidentificat, la 6 ani după ce a fost găsit, în Spania
PulsMedia, 1 septembrie 2025 20:10
Cadavrul unei femei care purta doar un costum de baie din două piese este în continuare neidentificat, la 6 ani de la momentul în care a fost găsit în Spania. Autoritățile cred că femeia este de naționalitate română, potrivit informațiilor furnizate de Interpol.
• • •
Un șofer care și-a lăsat mașina în parcarea greșită când a plecat o lună în vacanță, a găsit parbrizul plin de amenzi # PulsMedia
Viclenia excesivă îl va costa scump pe un turist care nu a vrut să își lase mașina în parcarea din apropierea unui aeroport și a decis că cel mai bun loc este parcarea unui centru comercial din apropiere, în Italia, scrie publicația spaniolă As.
O influenceriță celebră a recrutat tinere pentru Rusia: „Au ajuns să lucreze în fabrici de armament” # PulsMedia
Influencerița Cyan Boujee, 24 de ani, din Africa de Sud s-a confruntat cu critici dure după ce a promovat un program de muncă în Rusia pentru tinere, însă unele femei recrutate au ajuns să lucreze într-o fabrică de armament, producând drone folosite în războiul din Ucraina, relatează BBC.
Avia bilet direct la pușcăria 13. Plahotniuc va fi extrădat în Moldova, la clasa Economy # PulsMedia
După extrădare, fostul deputat Vladimir Plahotniuc urmează să fie plasat în arest preventiv pentru 30 de zile la Penitenciarul numărul 13. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, ex-liderul PDM va fi adus în țară cu un zbor comercial. „Căutăm cele mai favorabile prețuri, pentru că sunt bani publici”, a declarat acesta.
Moștenitorul Red Bull riscă închisoare, după ce s-a redeschis ancheta legată de uciderea unui polițist thailandez. „Boss” l-a călcat cu mașina lui de lux # PulsMedia
Justiția thailandeză redeschide ancheta în cazul moștenitorului Red Bull, Vorayuth Yoovidhya, 40 de ani, implicat într-un accident mortal în urmă cu 13 ani, transmite publicația austriacă Krone. Cel supranumit „Boss” a călcat cu Ferrari-ul său un polițist și a fugit de la locul faptei.
Doi bărbați, unul minor, au fost arestați, la Gare de Lyon din Paris, cu bijuterii în valoare estimată de 10 milioane de euro. Cele mai multe dintre bunuri erau în chiloții unuia dintre suspecți, informează Le Parisien.
Rușii nu mai vor să doneze pentru soldații de pe frontul din Ucraina: „Au cheltuit banii pe femei ușoare” # PulsMedia
Donațiile și sprijinul voluntar pentru armata rusă au scăzut dramatic în ultimele luni. Voluntarii se plâng de oboseală și dezamăgire, arată o anchetă a portalului rus independent The Insider.
PLDM acuză CEC de abuz de procedură: „Recursul la CSJ nu respectă legea și trebuie respins” # PulsMedia
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) denunță public demersul Comisiei Electorale Centrale (CEC) către Curtea Supremă de Justiție (CSJ), calificând recursul depus drept nefondat, formalist și în contradicție cu normele legale prevăzute de Codul administrativ.
O fostă Miss a sărit de la etajul 3 al hotelului din Karlovy Vary: „Fiica ei de 8 ani era în cameră” # PulsMedia
Lenka Beličková, 52 de ani, locul al doilea la concursul de frumusețe Miss Cehia 1994, a sărit de la etajul al treilea al unui hotel din Karlovy Vary, stațiune balneară în nord-vestul Cehiei, la poalele Munților Metaliferi, relatează Noviny. Incidentul tragic a avut loc duminică, 17 august, în prezența fiicei sale de 8 ani aflată în cameră. Femeia a supraviețuit căderii, dar a suferit fracturi grave la picioare și a fost transportată cu elicopterul la spital.
(VIDEO) O femeie din Rusia, lăsată fără 39 500 dolari pe Aeroport, după ce „a uitat” să-i declare înainte de a urca în avion # PulsMedia
O tentativă de scoatere ilegală a aproape 40 000 USD din țară a fost dejucată de funcționarii vamali ai Aeroportului Internațional Chișinău, în colaborare cu angajații IGPF, se arată într-un comunicat. În timpul controlului de specialitate efectuat asupra pasagerilor cursei Chișinău-Istanbul, echipa comună a depistat suma de 39 500 dolari nedeclarați asupra unei femei, cetățeană a Federației Ruse, în vârstă de 34 de ani.
Magazinul Dior din Florența, jefuit azi-noapte ca-n filme. Hoții au pătruns prin pivnițele vecinilor # PulsMedia
Chiar și în era digitală, magazinele de lux rămân vulnerabile la atacuri fizice directe, mai ales dacă infractorii sunt rapizi și hotărâți. Magazinul Dior din inima Florenței a fost jefuit azi-noapte ca-n filme, iar hoții au furat genți și haine în valoare de aproximativ 200.000 de euro, relatează La Stampa.
(FOTO) Putin și Modi, surprinși ținându-se de mână la summit, în timp ce Xi acuză Occidentul de „bullying” # PulsMedia
Un moment bizar în care Vladimir Putin apare ținându-se de mână cu prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a avut loc la un summit „anti-NATO”, în China. Cei doi au fost văzuți chicotind și zâmbind unul la altul, în timp ce s-au întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping pentru discuții cruciale la Tianjin, relatează The Sun.
O fată de 16 ani care a scăpat cu familia ei din Ucraina a murit în Germania, împinsă în fața trenului de un bărbat # PulsMedia
Un atac mortal a avut loc în Friedland (Saxonia Inferioară) pe 11 august: Liana K., o adolescentă în vârstă de 16 ani, a fost împinsă în fața unui tren de marfă de către un bărbat necunoscut, tânără pierzându-și viața pe loc. Anchetatorii au găsit acum dovezi ADN care confirmă suspiciunea privind comiterea unei crime, relatează Heute și MDR.
Căutările care au ținut cu sufletul la gură o comunitate întreagă s-au încheiat tragic. Tânărul de 32 de ani, dat dispărut pe 11 august după ce a ieșit din Aeroportul Internațional Chișinău, a fost găsit fără viață.
Măsurile pe care le va lua UE, după ce a avionul cu care zbura șefa Comisiei a fost afectat de bruiaj rusesc # PulsMedia
Uniunea Europeană va lansa sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistenţa împotriva interferenţelor GPS şi va îmbunătăţi capacităţile de detectare a acestora, a anunţat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, relatează Reuters.
Peste 51 milioane de lei, autorizate spre plată în luna august pentru fermieri și proiecte rurale # PulsMedia
În luna august 2025, au fost autorizate spre plată subvenții în valoare totală de 51,34 milioane de lei, fonduri direcționate către producători agricoli și beneficiari din mediul rural.
(SURSE) „Alertă de securitate”, la Chișinău. O grenadă F1 într-un „kuliok”, depistată în timpul vizitei Președintelui României, Nicușor Dan # PulsMedia
Poliția Capitalei și serviciile specializate au fost puse pe jar ieri, în timpul vizitei Președintelui României, Nicușor Dan, dupoă ce o persoană a alertat despre faptul că a depistat un obiect asemănător cu o grenadă. Cazul a fost înregistrat ieri-dimineață, în jurul orei 09:34, pe strada Industrială din capitală.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni.
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) pune la dispoziția utilizatorilor serviciilor de încredere, începând cu ziua de 1 septembrie, un nou dispozitiv de creare a semnăturii electronice – Safenet eToken Fusion CC, produs de compania Thales, cu interfață modernă USB Type-C.
(FOTO) Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, la o livadă din Ștefan Vodă # PulsMedia
Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, a mers astăzi împreună cu oficialii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în raionul Ștefan Vodă, unde a vizitat o afacere horticolă.
Noul director al Consiliului de Administrație al ANRE, Constantin Borosan, a fost prezentat angajaților # PulsMedia
Constantin Borosan a fost prezentat oficial angajaților Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în calitate de director al Consiliului de Administrație al instituției.
Un bărbat a murit, după ce a fost strivit de un tractor. Tragedia a avut loc în amiaza zilei, în jurul orei 11:13, în localitatea Chircăiești, din raionul Căușeni, susțin sursele PulsMedia.MD.
Polițiștii de patrulare au desfășurat aseară o amplă acțiune de supraveghere a traficului rutier, vizând șoferii care participă la curse neautorizate și pun în pericol siguranța altor participanți la trafic.
Începând de astăzi, 1 septembrie 2025, a intrat oficial în vigoare Acordul dintre Republica Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale, un acord mult așteptat de către cetățenii moldoveni care muncesc sau au muncit în Italia.
Un bărbat a fost salvat de la moarte prin resuscitare cardio-pulmonară, după ce a căzut inconștient # PulsMedia
Un bărbat de 71 ani a fost readus la viață cu ajutorul personalului medical, după ce i s-a făcut rău în stația de așteptare a transportului public. Brusc acesta a căzut la sol și nu reacționa. Incidentul a avut loc la data de 29 august.
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba # PulsMedia
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba. Oficialii au discutat despre oportunitățile de dezvoltare a parteneriatului bilateral, de investiții și de realizare a noi proiecte în beneficiul oamenilor.
(VIDEO) Cutremur devastator în Afganistan. Sute de morți și mii de oameni prinși sub dărâmături # PulsMedia
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,0 grade, a lovit duminică noaptea estul Afganistanului, la o adâncime de numai 8 kilometri. Seismul a zguduit clădirile din Kabul și până la Islamabad, capitala Pakistanului, aflată la peste 300 de kilometri distanță, anunță BBC.
Provocările procesului electoral, discutate de reprezentanții „Respect Moldova” și observatorii ENEMO # PulsMedia
Radu Burduja, vicepreședinte al Mișcării „Respect Moldova”, responsabil de relațiile externe, securitate și apărare, împreună cu Iulia Costin, vicepreședinte pentru domeniul economic, au avut o întrevedere cu reprezentanții Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), Mariam Chubabria și Daniel Kerekes.
Europa Liberă: Moldova cere Israelului 2,5 milioane de dolari pentru tranzitul pelerinilor # PulsMedia
Moldova pretinde de la guvernul israelian milioane de dolari în schimbul permisiunii ca miile de pelerini evrei să treacă în septembrie prin Aeroportul Internațional Chișinău spre Uman (Ucraina), și vrea ca banii să ajungă în cont cel mai târziu miercurea viitoare.
Record pe piața imobiliară! Un apartament nou de 70 de metri pătrați a ajuns la 139.500 euro # PulsMedia
În primul trimestru al anului 2025, piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor la apartamente din ultimii 17 ani. Potrivit expertului IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, apartamentele noi s-au scumpit cu 20,6%, iar cele vechi – cu 17,4% față de 2024. În trimestrul doi, creșterile anuale au fost mai moderate: +4,6% pentru locuințele noi și +4,9% pentru cele vechi.
(VIDEO) Marian Lupu: Vizita oficialilor europeni la Chișinău a avut scopul de a compensa eșecurile guvernării PAS # PulsMedia
Vizita la Chișinău a președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și a premierului Poloniei la Chișinău, Donald Tusk, cu ocazia Zilei Independenței, este salutabilă, dar deloc întâmplătoare. Această vizită de nivel înalt a avut scopul să compenseze lipsa rezultatelor concrete ale guvernării PAS, care controlează întreaga putere în țară. Declarația aparține liderului Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, din cadrul emisiunii „Gonța Media”.
Două mașini au fost avariate în urma unui accident care s-a produs în această după-amiază pe strada Vasile Alecsandri din capitală.
Noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a fost prezentat colectivului de procurori # PulsMedia
Marcel Dumbrăveanu, noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, a fost prezentat astăzi colectivului de către către Procurorul General, Alexandru Machidon. Evenimentul s-a desfășurat cu participarea Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă în prezența colectivului Procuraturii Anticorupție.
Dorin Recean, la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia: „Moldova este pregătită să devină o platformă de încredere pentru investitorii japonezi” # PulsMedia
De Ziua Limbii Române, premierul Dorin Recean a inaugurat Ziua Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia – eveniment important de promovare a atractivității turistice și investiționale a Republicii Moldova, precum și a culturii țării noastre la prestigiosul eveniment internațional.
Gruparea criminală din R.Moldova - „Borman”, vizată într-o operațiune de amploare a serviciilor din Spania # PulsMedia
Serviciul de Supraveghere Vamală al Agenției Fiscale și Garda Civilă a Spaniei au desființat o grupare criminală care desfășura pe teritoriul spaniol activitate ilegală de producere de țigări și contrabandă în UE a produselor contrafăcute din tutun și droguri. În cadrul operațiunii au fost eliberați 18 migranți din Europa de Est și Asia, care lucrau în condiții de sclavie. Totodată, anchetatorii spanioli au arestat 21 de membri ai grupului criminal.
Liga Orașelor și Comunelor s-a lansat oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-o postare pe Facebook, partidul politic și-a prezentat angajamentul, programul electoral și lista candidaților.
Un bărbat a fost condamnat la cinci ani de închisoare, cu suspendare condiționată de un termen de probațiune de trei ani, pentru contrabandă.
Ex-primar din Telenești pierde procesul cu ANI. Aproape 1 milion de lei confiscați definitiv # PulsMedia
Fostul primar al comunei Negureni din raionul Telenești, Grigore Munteanu, a pierdut definitiv procesul privind averea nejustificată, după ce Curtea de Apel Nord a respins apelul său și al familiei sale împotriva unei decizii anterioare a Judecătoriei Orhei.
Maia Sandu a avut o întrevedere cu comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen # PulsMedia
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău, a avut o întrevedere cu președintele Maia Sandu. În cadrul discuției, părțile au abordat diverse subiecte, printre care dezvoltarea sectorului agricol din Republica Moldova.
(FOTO // VIDEO) S-ar fi pornit la spital, dar moartea la găsit la volan, la o aurncătură de băț de instituția medicală, în Chișinău # PulsMedia
Un bărbat ar fi murit la volan și a provocat un accident rutier, în timp ce încerca să ajungă la spital. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:10, pe strada 31 August, în proximitatea Institutului de Medicină Urgentă, din capitală.
(FOTO) „Afaceristul” din Orhei, cu Porsche Panamera, pentru care legea nu există, implicat într-un alt accident # PulsMedia
Șoferul unui automobil de marca Porsche Panamera, care acum un an a fost surprins de o cameră de supraveghere efectuând manevre periculoase pe o stradă din orașul Orhei, a provocat ieri un accident cu un mirobuz cu pasageri în localitatea Seliște, din raionul Orhei.
UPDATE (FOTO) // Viteza face victime, la Soroca. Două persoane au murit, după ce un BMW s-a rostogolit de mai multe ori # PulsMedia
UPDATE // Poliția Națională a confirmat informațiile publicate de PulsMedia.MD cu referire la tragedia de la Soroca. Potrivit IGP, șoferul a pierdut controlul maşinii şi a derapat într-un canal de scurgere a apelor pluviale.
Nicușor Dan despre interziceerea lui Ion Ceban, pe teritoriul României și al statelor Schengen # PulsMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a explicat motivele care au stat la baza deciziei de a interzice accesul primarului Chișinăului, Ion Ceban, pe teritoriul României și al statelor Schengen. Șeful statului român a precizat că este vorba despre aspecte ce țin de securitatea națională, iar raportul pe acest caz conține fapte „suficiente”, transmite IPN.
Promo-LEX a prezentat Raportul nr. 2 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie # PulsMedia
Asociația Promo-LEX a prezentat, astăzi, Raportul nr. 2 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Documentul conține constatări din perioada 22 iulie – 27 august. Raportul evidențiază principalele tendințe din perioada electorală, activitatea potențialilor competitori electorali, dar și riscurile care pot afecta corectitudinea și transparența scrutinului.
Directorul Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, transmite Nordnews.md. Sentința a fost pronunțată de magistrații de la Judecătoria Bălți.
NEWS ALERT // Viteza face victime, la Soroca. Două persoane au murit, după ce un BMW s-a rostogolit de mai multe ori # PulsMedia
Două persoane au murit, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:00, la intrarea în localitatea Cosăuți, din raionul Soroca, susțin sursele PulsMedia.MD.
Primul caz de omor comis sub influența ChatGPT. Fost angajat Yahoo, determinat să-și ucidă mama # PulsMedia
Fostul angajat Yahoo, Stein-Erik Solberg, care suferea de gânduri paranoice, și-a ucis mama și apoi s-a sinucis după ce a comunicat cu chatbot-ul ChatGPT, transmite The Wall Street Journal (WSJ).
Două mașini au fost grav avariate, după ce unul dintre șoferi nu a cedat trecerea celuilalt. Accidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, 30 august- 31 august curent, la intersecția străzii Vasile Alecsandri cu strada Alexandru cel Bun din sectorul Rîșcani din capitală.
Președintele României, Nicușor Dan, a sosit duminică dimineață la Chișinău, unde a fost întâmpinat oficial de șefa statului, Maia Sandu, la Reședința de Stat. Vizita are loc cu prilejul Zilei Limbii Române și este marcată printr-o serie de evenimente, la care cei doi oficiali vor participa, transmite IPN.
