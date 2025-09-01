O nouă ediție a Festivalului Internațional „George Enescu” la Chișinău. Vor fi organizate masterclass-uri pentru muzicieni și un concert

08:40

De astăzi, șoferii din R. Moldova care vor merge sau vor traversa România vor plăti mai mult pentru rovinietă. Taxa obligatorie pentru drumuri, conform noilor dispoziții ale autorităților de la București, aproape s-a dublat pentru autoturisme. Astfel, în cazul acestor vehicule rovinieta de o zi va fi de 3,5 euro, față de 2,5 euro, cea de […] Articolul De astăzi, moldovenii care merg cu mașina în România vor plăti mai mult pentru rovinietă apare prima dată în ZIUA.md.