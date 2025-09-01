Incendiu într-un bloc din Soroca. Un apartament a fost distrus de flăcări

10:00

Un bărbat a fost salvat de la moarte după ce i s-a făcut rău într-o stație de așteptare a transportului public, s-a prăbușit la pământ și nu mai reacționa. Cazul a fost înregistrat vineri, 29 august, în Capitală. Ambulanța a fost chemată de către un trecător.