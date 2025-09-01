Incendiu într-un bloc din Soroca. Un apartament a fost distrus de flăcări
Realitatea.md, 1 septembrie 2025 18:00
Un incendiu a izbucnit vineri, 29 august, într-un apartament situat pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Soroca. Flăcările au cuprins locuința de la etajul patru al unui bloc cu cinci etaje. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, focul a mistuit bunurile materiale dintr-o odaie de aproximativ 12
• • •
VIDEO Curse ilegale în Chișinău: Polițiștii au desfășurat razii și sancționat șoferi
Duminică seara, 31 august, polițiștii de patrulare au desfășurat o amplă acțiune de supraveghere a traficului rutier, vizând șoferii care participă la curse neautorizate și pun în pericol siguranța altor participanți la trafic. Raziile s-au desfășurat pe traseul M-3 (Drumul Băcioiului, municipiul Chișinău), unde, timp de câteva ore, oamenii legii au verificat actele a peste 200
Dorin Recean a mers în Japonia: A mulțumit pentru sprijinul în agricultură, sănătate și educație
Prim-ministrul Dorin Recean s-a întâlnit la Tokyo cu omologul său japonez, Shigeru Ishiba, în cadrul unei vizite oficiale desfășurate în Japonia. Cei doi oficiali au discutat despre aprofundarea parteneriatului bilateral, atragerea de investiții japoneze în Republica Moldova și lansarea de noi proiecte comune. Premierul Recean a mulțumit pentru sprijinul constant acordat de Japonia, inclusiv asistența
În timp ce toată țara sărbătorea Ziua Limbii Române, un bărbat de 32 de ani a încercat să introducă ilegal marfă în Republica Moldova. El conducea un automobil de model Nissan Qashqai, care a fost verificat la Postul Vamal Cahul, pe sensul de intrare în țară. Șoferul le-a spus vameșilor că nu are bunuri interzise
ICR Mihai Eminescu invită la Festivalul George Enescu! Concert cu premieră absolută și cursuri pentru tineri muzicieni
Festivalul Internațional George Enescu se va desfășura și în 2025 la Chișinău. Programul include un concert programat pentru 16 septembrie 2025, ora 19:00, la Sala cu Orgă, unde maestrul Cristian Măcelaru va dirija Romanian Chamber Orchestra. Concertul va debuta cu lucrarea lui Toma Verly – Suită de dansuri românești (Șchioapa, Doină, Geampara), câștigătoare a apelului
Clopoțelul a sunat și la Penitenciarul Goian. Tinerii deținuți au început anul școlar
Anul școlar a început astăzi și pentru elevii din Penitenciarul nr.10 – Goian, Centrul de Detenție pentru Minori și Tineri. Într-un cadru solemn, aceștia au participat la festivitatea organizată de Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu" din comuna Ciorescu, partener educațional al instituției de detenție. Elevii clasei a IX-a, aflați în custodia penitenciarului, au asistat la primul
În perioada 2-4 septembrie, consumatorii din sectoarele Rîșcani și Buiucani ale Capitalei vor rămâne fără apă caldă menajeră, din cauza unor lucrări programate de testare cu presiune. „„Termoelectrica" S.A. informează consumatorii din sectoarele Rîșcani și Buiucani despre executarea lucrărilor planificate de testare a rețelelor termice, reparații curente ale utilajului și echipamentelor aferente. Aceste intervenții sunt
Bookfest 2025: Peste 30 de edituri din Moldova și România își vor prezenta cărțile la Mediacor
Începând cu 3 septembrie este 30 de edituri din Moldova și România își vor prezenta cărțile la cea de-a opta ediție a Salonului internațional „Bookfest" la Chișinău. Evenimentul se va desfășura la centrul Mediacor din cadrul Universității de Stat din Moldova. „Bookfest„ se va desfășura între 3 și 7 septembrie. Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a
Accident violent în regiunea transnistreană. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce automobilul în care se aflau s-a lovit violent de un copac. Accidentul s-a produs în seara zilei de 31 august, pe drumul Bâcioc–Parcani din Transnistria. Potrivit presei din stânga Nistrului, la volan se afla un tânăr de 26 de ani. Acesta nu a adaptat viteza
Cum arăta prima zi de școală acum 60 de ani? FOTO cu viața elevilor de la sat și de la oraș
Astăzi, 1 septembrie 2025, elevii din întreaga țară au pășit din nou pragul școlii, marcând începutul unui nou an de studii. Străzile s-au umplut de flori, ghiozdane și emoții, iar curțile școlilor au fost animate de festivitățile dedicate Zilei Cunoștințelor. În acest context, Agenția Națională a Arhivelor a publicat un scurt material video cu fotografii
Salariul mediu pe economie a crescut la 15.470 lei în trimestrul II 2025: diferențele între sectoare rămân mari
Câștigul salarial mediu lunar brut pe economie a ajuns în trimestrul II 2025 la 15.470,6 lei, în creștere cu 10% față de aceeași perioadă din 2024 și cu 6,2% comparativ cu primul trimestru al acestui an, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Ajustat la indicele prețurilor de consum, salariul real s-a majorat cu 1,9%, iar
Criză de profesori în școli: Ministerul Educației anunță concurs național de repartizare
Ministerul Educației și Cercetării a lansat turul III al concursului de repartizare a tinerilor absolvenți în școli, pentru anul de studii 2025–2026. În întreaga țară sunt sute de posturi vacante pentru cadre didactice, inclusiv în orașele mari precum Chișinău, Bălți, Cahul, Orhei, Soroca, Hîncești, Ungheni, Căușeni dar și în sate și centre raionale. Vacanțele acoperă
Cum a reușit să ajungă Ceban în Italia, având interdicție pentru Schengen? Explicațiile MAE din România
Ion Ceban a ajuns în Italia în baza unei vize valabile doar până pe 3 septembrie, conform G4media.ro Precizarea a fost făcută de diplomația română. Oficialii de peste Prut au reiterat că România i-a aplicat lui Ion Ceban interdicție de intrare pentru spațiul Schengen. Documentul a fost valabil doar pentru Italia, pentru o singură vizită.
Cod galben de caniculă în centrul și sudul țării. Autoritățile vin cu sfaturi către cetățeni
Meteorologii au emis cod galben de caniculă în centrul și sudul Republicii Moldova, valabil în perioada 2 – 3 septembrie. În aceste regiuni, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33°C . Autoritățile recomandă cetățenilor ca, pe perioada caniculei, să evite deplasările în aer liber între orele 11:00 și 18:00 și să se hidrateze
Șeful diplomației de la Kiev anunță o reuniune extraordinară NATO–Ucraina. Sîbiga: „Va avea loc astăzi la Bruxelles"
Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiga, a anunţat luni convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului NATO-Ucraina „ca răspuns la atacurile aeriene masive ale Rusiei", transmite antena3.ro. „O reuniune extraordinară a Consiliului NATO-Ucraina va avea loc astăzi la Bruxelles, la cererea Ucrainei și ca răspuns la recentele atacuri aeriene masive ale Rusiei. Anticipăm o discuție
Meteorologii au emis cod galben de caniculă în centrul și sudul Republicii Moldova, valabil în perioada 2 – 3 septembrie. În aceste regiuni, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33°C . Autoritățile recomandă cetățenilor ca, pe perioada caniculei, să evite deplasările în aer liber între orele 11:00 și 18:00 și să se hidrateze […] Articolul Cod galben de caniculă în sudul și centrul țării. Autoritățile vin cu sfaturi către cetățeni apare prima dată în Realitatea.md.
Alina Ciobanu, despre greutățile organizatorile de evenimente: Am rămas până la final, deși în ziua nunții a murit tata
Alina Ciobanu, cunoscută organizatoare de evenimente din Republica Moldova, a fost invitata Zinei Bivol în cadrul videocastului „Fii cu Zina Bivol". Ea a împărtășit publicului nu doar detalii despre cariera sa ca wedding planner, ci și momentele definitorii din viața personală care au modelat-o ca om și profesionist. Alina Ciobanu a recunoscut că deseori, în
Provocările procesului electoral, discutate de reprezentanții "Respect Moldova" și observatorii ENEMO
Radu Burduja, vicepreședinte al Mișcării „Respect Moldova", responsabil de relațiile externe, securitate și apărare, împreună cu Iulia Costin, vicepreședinte pentru domeniul economic, au avut o întrevedere cu reprezentanții Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), Mariam Chubabria și Daniel Kerekes. Discuțiile s-au axat pe principalele provocări ale procesului electoral în perspectiva alegerilor parlamentare
Noul șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a fost prezentat oficial echipei
Astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc ceremonia de prezentare a noului procuror-șef, Marcel Dumbravan. Evenimentul a fost condus de Procurorul General, Alexandru Machidon, și s-a desfășurat în prezența Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, și a colectivului instituției. În mesajul său, Procurorul General a subliniat importanța Procuraturii Anticorupție în
VIDEO Protest neautorizat la Orhei. Mai mulți simpatizanți Șor s-au luat la îmbrâncit cu polițiștii
Mai multe persoane au fost documentate pentru huliganism, nesubordonare și ultragierea polițiștilor după ce duminică, 31 august, au manifestat agresivitate și au perturbat ordinea publică printr-un protest neautorizat în satul Peresecina, raionul Orhei. „Pe parcursul lansării campaniei electorale, un grup de persoane asociate organizației criminale ȘOR au inițiat acțiuni ilegale, manifestând agresivitate și perturbând ordinea
25 de cadavre, examinate medico-legal, nu au putut fi eliberate rudelor, în data de 14 august, când a picat sistemul digital. Într-un răspuns oferit pentru BANI.MD, Centrul de Medicină Legală (CML) din Chișinău susține că, și în trecut, au mai existat asemenea probleme
Moldova Business Week 2025: 10 ani de parteneriate, peste 30 de evenimente și delegați din peste 25 țări # Realitatea.md
Au rămas zile numărate până la cel mai important forum economic al Republicii Moldova – Moldova Business Week 2025 organizat de Agenția de Investiții. În perioada 15–19 septembrie, la Chișinău și în mai multe regiuni ale țării, evenimentul aniversar va reuni delegați din peste 20 de țări de pe 3 continente, reprezentanți ai mediului de […] Articolul Moldova Business Week 2025: 10 ani de parteneriate, peste 30 de evenimente și delegați din peste 25 țări apare prima dată în Realitatea.md.
Gruparea “Borman”, implicată într-o afacere uriașă cu țigări false: 21 de persoane arestate în Spania # Realitatea.md
Serviciul de Supraveghere Vamală și Garda Civilă din Spania au destructurat o grupare criminală care producea ilegal țigări și le introducea prin contrabandă pe piața Uniunii Europene. În timpul operațiunii, 18 migranți din Asia și Europa de Est au fost eliberați din condiții de sclavie, iar 21 de membri ai organizației au fost arestați. Conform […] Articolul Gruparea “Borman”, implicată într-o afacere uriașă cu țigări false: 21 de persoane arestate în Spania apare prima dată în Realitatea.md.
Extremiștii bulgari pro-ruși au atacat mașina în care credeau că se află Ursula von der Leyen # Realitatea.md
Șeful partidului naționalist și pro-rus „Renașterea” din Bulgaria, Kostadin Kostadinov, a fost filmat în timp ce încerca să blocheze intrarea unei mașini la depozitul de armament din Sopot, în timpul vizitei președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Liderul formațiunii a crezut că von der Leyen se afla în vehicul și a încercat să îl […] Articolul Extremiștii bulgari pro-ruși au atacat mașina în care credeau că se află Ursula von der Leyen apare prima dată în Realitatea.md.
Serviciul de Supraveghere Vamală și Garda Civilă din Spania au destructurat o grupare criminală care producea ilegal țigări și le introducea prin contrabandă pe piața Uniunii Europene. În timpul operațiunii, 18 migranți din Asia și Europa de Est au fost eliberați din condiții de sclavie, iar 21 de membri ai organizației au fost arestați. Conform […] Articolul Gruparea “Borman”, implicat într-o afacere uriașă cu țigări false: 21 de persoane arestate în Spania apare prima dată în Realitatea.md.
Instanța a decis: Fostul primar al comunei Negureni rămâne fără o avere de 900.000 de lei # Realitatea.md
Fostul primar al comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, rămâne fără o avere de 902.750 de lei, după ce Curtea de Apel Nord a respins apelul acestuia și al familiei sale împotriva hotărârii Judecătoriei Orhei, sediul Telenești, din 25 februarie 2025. Decizia de confiscare a averii nejustificate a devenit astfel definitivă. Autoritatea Națională de Integritate […] Articolul Instanța a decis: Fostul primar al comunei Negureni rămâne fără o avere de 900.000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Conform analizei materialelor sinoptice și climatice realizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), luna septembrie se anunță mai caldă și mai uscată decât în mod obișnuit. Temperatura medie lunară a aerului va depăși valorile normale, care se situează între +15 și +17°C, iar cantitatea de precipitații va fi sub media multianuală, de 35–50 mm. Această […] Articolul Luna septembrie va fi mai caldă și mai uscată decât în mod obișnuit apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Începe toamna cu un nou serial la RLIVE TV! Filmul „Ultimul om al lui Escobar”, de luni până vineri, la 21:00 # Realitatea.md
Toamna începe cu un nou serial la RLIVE TV. De pe 1 septembrie, difuzăm filmul criminal columbian „Ultimul om al lui Escobar”. Urmăriți episod după episod, de luni până vineri, pentru a afla mai multe despre mafie, războaiele dintre carteluri și viața ascunsă a lumii interlope. Protagonistul principal, apropiat de baronul drogurilor, decide să se […] Articolul VIDEO Începe toamna cu un nou serial la RLIVE TV! Filmul „Ultimul om al lui Escobar”, de luni până vineri, la 21:00 apare prima dată în Realitatea.md.
„Adevăr și falsuri despre neutralitatea Moldovei” — episodul zece al proiectului «Космос на связи» # Realitatea.md
În cel de-al zecelea episod al proiectului «Космос на связи», realizat de rupor.md, observatorul extraterestru este curios să înțeleagă poziția Moldovei despre neutralitate. Informațiile sunt obținute prin conectarea la mintea localnicilor. Un bunic joacă șah și reflectează cu voce tare asupra apărării: „Ador șahul, dar chiar și în acest joc pașnic există noțiunea de apărare! […] Articolul „Adevăr și falsuri despre neutralitatea Moldovei” — episodul zece al proiectului «Космос на связи» apare prima dată în Realitatea.md.
CineMADE in Romania: Urmărește filmul „Un pas în urma Serafimilor” la RLIVE TV, la 22:00 # Realitatea.md
„Un pas în urma Serafimilor” de Daniel Sandu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Producția va putea fi vizionată în această seară, la ora 22:00. Protagonistul istoriei este Gabriel, un adolescent care își dorește să devină preot și se înscrie la un seminar teologic ortodox. Inițial, tânărul încearcă […] Articolul CineMADE in Romania: Urmărește filmul „Un pas în urma Serafimilor” la RLIVE TV, la 22:00 apare prima dată în Realitatea.md.
Un bărbat a fost arestat luni după ce a intrat cu mașina în porțile consulatului Rusiei din Sydney. Poliția din New South Wales a precizat că ofițerii au intervenit la scurt timp după ora 8 dimineața și au încercat să vorbească cu șoferul înainte ca acesta să își conducă vehiculul în porțile consulatului din suburbia […] Articolul Incident la consulatul Rusiei din Sydney: un bărbat a intrat cu mașina în porți apare prima dată în Realitatea.md.
Record pe piața imobiliară! Un apartament nou de 70 de metri pătrați a ajuns la 139.500 euro # Realitatea.md
În primul trimestru al anului 2025, piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor la apartamente din ultimii 17 ani. Potrivit expertului IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, apartamentele noi s-au scumpit cu 20,6%, iar cele vechi – cu 17,4% față de 2024. În trimestrul doi, creșterile anuale au fost mai moderate: […] Articolul Record pe piața imobiliară! Un apartament nou de 70 de metri pătrați a ajuns la 139.500 euro apare prima dată în Realitatea.md.
„Mitul despre prăbușirea economică a Moldovei” — al nouălea episod al proiectului «Космос на связи» # Realitatea.md
Episodul nouă al proiectului media relizat de rupor.md, «Космос на связи», demontează zvonurile potrivit cărora Moldova s-ar afla într-un colaps economic total. Observatorul extraterestru, personajul principal al proiectului, verifică aceste afirmații conectându-se la mintea locuitorilor locali. În noul episod, eroul discută cu un bunic care duce pungi cu delicatese moldovenești pentru a le trimite fiului […] Articolul „Mitul despre prăbușirea economică a Moldovei” — al nouălea episod al proiectului «Космос на связи» apare prima dată în Realitatea.md.
Înconjurat de aliați, în China, Putin spune că summitul din Alaska cu Trump „a deschis calea păcii” în Ucraina # Realitatea.md
Vladimir Putin susține că discuțiile purtate cu Donald Trump la summitul din Alaska deschid calea pentru pace în Ucraina, în ciuda refuzului său de a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru negocieri directe. Conform Sky News, liderul de la Kremlin a vorbit la summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (SCO), desfășurat în […] Articolul Înconjurat de aliați, în China, Putin spune că summitul din Alaska cu Trump „a deschis calea păcii” în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat la Chișinău cu comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul oferit de Uniunea Europeană pentru modernizarea agriculturii moldovenești și facilitarea accesului produselor locale pe piața UE. În cadrul întrevederii s-a vorbit și despre adaptarea agriculturii la schimbările climatice, îmbunătățirea infrastructurii de irigare, reducerea utilizării pesticidelor și armonizarea legislației cu […] Articolul Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, a venit la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Tragedie în Chișinău. O persoană a murit, iar alta a ajuns la spital după ce șoferului i s-a făcut rău la volan # Realitatea.md
O persoană a murit, iar alta a ajuns la spital, după ce au fost implicate într-un accident rutier. Tragedia s-a produs duminică seara, 31 august, pe o stradă din Chișinău. Potrivit Poliției, conducătorul unui automobil Ford, în vârstă de 52 de ani, ar fi pierdut cunoștința în timpul deplasării și s-a tamponat în pilonii metalici […] Articolul Tragedie în Chișinău. O persoană a murit, iar alta a ajuns la spital după ce șoferului i s-a făcut rău la volan apare prima dată în Realitatea.md.
Un microbuz a fost cuprins de flăcări sâmbătă, 30 august, în regiunea transnistreană. Șoferul a auzit un zgomot puternic și a oprit. De sub capota microbuzului a început să iasă fum. Bărbatul a chemat pompierii și a încercat să stingă incendiul cu stingătorul, dar fără succes. În acel moment, martorii oculari de la benzinărie au […] Articolul Un microbuz a luat foc în regiunea transnistreană. FOTO de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
Aproape 31 de mii de copii au pășit astăzi, 1 septembrie, în clasa întâi. În total, potrivit Ministerului Educației și Cercetării, procesul educațional se desfășoară în 1 183 de instituții de învățământ general unde activează 30.779 de cadre didactice. Primul semestru se va încheia pe 24 decembrie, iar al doilea pe 29 mai 2026. Totodată, […] Articolul Aproape 31 de mii de copii au pășit luni în clasa întâi apare prima dată în Realitatea.md.
După ce Bolojan a amenințat cu demisia, PNL vorbește despre posibila ieșire de la guvernare # Realitatea.md
PNL a transmis luni, într-un comunicat de presă, că reforma administrației locale propusă de premierul Ilie Bolojan va însemna o reducere reală de aproximativ 10% a posturilor ocupate din primării și consilii județene, adică în jur de 13.000 de angajați, și nu de 25% sau 45%, așa cum s-a vehiculat public. Totodată, liberalii avertizează că […] Articolul După ce Bolojan a amenințat cu demisia, PNL vorbește despre posibila ieșire de la guvernare apare prima dată în Realitatea.md.
Peste 4500 de șoferi sancționați în trafic weekendul trecut: Viteză, alcool și încălcări ale regulilor # Realitatea.md
Peste 4500 de șoferi au comis încălcări în traficul rutier în acest weekend. 73 de au fost înlăturați de la volan, fiind depistați în stare de ebrietate, 2209 au depășit limita de viteză, 671 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor, iar 312 conduceau vehiculul fără a fi supus […] Articolul Peste 4500 de șoferi sancționați în trafic weekendul trecut: Viteză, alcool și încălcări ale regulilor apare prima dată în Realitatea.md.
Produsele cosmetice care conțin TPO vor fi interzise în Uniunea Europeană începând cu luna septembrie. Această substanță, un fotoinițiator care ajută la uscarea ojei semipermanente sub lumină UV sau LED, a fost clasificată drept toxică în urma unor studii privind impactul asupra sănătății. Decizia, anunțată în luna mai, a acordat producătorilor doar o perioadă scurtă […] Articolul Oja de unghii semipermanentă, interzisă în UE apare prima dată în Realitatea.md.
Un bărbat, condamnat pentru contrabandă cu sisteme de minare Bitcoin pe numele unor persoane fictive # Realitatea.md
Un bărbat a fost condamnat la cinci ani de închisoare, cu suspendare condiționată de un termen de probațiune de trei ani, pentru contrabandă. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), acțiunea civilă înaintată de Ministerul Finanțelor a fost admisă parțial, iar inculpatul a fost obligat să achite suma de 815 162,21 lei. […] Articolul Un bărbat, condamnat pentru contrabandă cu sisteme de minare Bitcoin pe numele unor persoane fictive apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Ion Ceban, de 1 septembrie: „Vă îndemn să prețuiți fiecare oportunitate de a învăța” # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul începerii noului an școlar, sărbătorit astăzi, 1 septembrie. Edilul le-a urat elevilor succese, perseverență și realizări frumoase. „Dragi elevi, profesori și părinți, astăzi celebrăm nu doar începutul unui nou am școlar, ci și puterea educației de a construi viitor. Şcoala este locul […] Articolul VIDEO Ion Ceban, de 1 septembrie: „Vă îndemn să prețuiți fiecare oportunitate de a învăța” apare prima dată în Realitatea.md.
Ziua Muncii este sărbătorită în Statele Unite ale Americii în prima zi de luni a lunii septembrie. În acest context, Ambasada SUA din Republica Moldova nu va activa astăzi, 1 septembrie. Reprezentanții ambasadei au anunțat că activitatea instituției va fi reluată marți, 2 septembrie. Ziua Muncii este o sărbătoare oficială în Statele Unite, dedicată contribuției […] Articolul Ziua Muncii, sărbătorită luni în America. Ambasada SUA din Moldova, închisă apare prima dată în Realitatea.md.
Un grav accident rutier s-a soldat cu moartea a doi bărbați de 25 și 46 de ani. Tragedia a avut loc în seara zilei de duminică, în apropiere de localitatea Cosăuți, raionul Soroca. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, șoferul unui automobil de marca BMW, în vârstă de 25 de ani, circula cu viteză excesivă […] Articolul Doi bărbați și-au pierdut viața într-un grav accident rutier la Soroca apare prima dată în Realitatea.md.
Un bărbat s-a prăbușit într-o stație de transport public, după ce i s-a făcut rău. Medicii l-au salvat # Realitatea.md
Un bărbat a fost salvat de la moarte după ce i s-a făcut rău într-o stație de așteptare a transportului public, s-a prăbușit la pământ și nu mai reacționa. Cazul a fost înregistrat vineri, 29 august, în Capitală. Ambulanța a fost chemată de către un trecător. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Un bărbat s-a prăbușit într-o stație de transport public, după ce i s-a făcut rău. Medicii l-au salvat apare prima dată în Realitatea.md.
Purtătorul de cuvânt al Hamas a fost ucis, anunță Israelul. Cinci rachete au lovit clădirea unde era # Realitatea.md
Abu Obeida, purtătorul de cuvânt al Hamas, a fost ucis într-un atac aerian israelian asupra orașului Gaza, a anunțat armata israeliană, scrie BBC. Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a felicitat Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) și agenția de securitate Shin Bet pentru „execuția impecabilă” a operațiunii, într-o postare pe platforma X. Hamas nu […] Articolul Purtătorul de cuvânt al Hamas a fost ucis, anunță Israelul. Cinci rachete au lovit clădirea unde era apare prima dată în Realitatea.md.
Începând cu 1 septembrie, moldovenii care au lucrat legal în Italia vor putea solicita pensii și alte prestații sociale, în baza Acordului moldo-italian privind securitatea socială. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, acest acord le permite lucrătorilor moldoveni să adune anii de contribuții din ambele state pentru a beneficia de dreptul la pensie, transmite IPN. […] Articolul Acordul de pensii cu Italia intră în vigoare de la 1 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
Șoferii moldoveni care călătoresc cu mașina în România vor plăti mai mult pentru rovinietă, de astăzi # Realitatea.md
De astăzi, 1 septembrie, șoferii moldoveni care vor merge sau vor traversa România vor plăti mai mult pentru rovinietă. Aceștia vor plăti mai mult pentru serviciul respectiv în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate a rovinietei, transmite IPN. Conform noii prevederi, tarifele pentru automobilele din clasa A vor fi de 3,5 de euro pentru […] Articolul Șoferii moldoveni care călătoresc cu mașina în România vor plăti mai mult pentru rovinietă, de astăzi apare prima dată în Realitatea.md.
Directorul Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost plasat în arest preventiv # Realitatea.md
Directorul Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, transmite Nordnews.md. Sentința a fost pronunțată de magistrații de la Judecătoria Bălți. Vineri, 29 august 2025, directorul și vicedirectorul instituției au fost demiși din funcție în urma perchezițiilor și reținerilor efectuate de ofițerii CNA, ca urmare a suspiciunilor de […] Articolul Directorul Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost plasat în arest preventiv apare prima dată în Realitatea.md.
