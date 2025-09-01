PeScurt // Maia Sandu, la Strasbourg. Președinta R. Moldova urmează să susțină un discurs în plenul Parlamentului European și să aibă mai multe întrevederi cu demnitari europeni.

PeScurt // Maia Sandu, la Strasbourg. Președinta R. Moldova urmează să susțină un discurs în plenul Parlamentului European și să aibă mai multe întrevederi cu demnitari europeni.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md