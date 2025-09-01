Comisarul european Marta Kos revine în Republica Moldova pentru noi discuții şi vizite importante

Ziarul National, 1 septembrie 2025 18:00

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o nouă vizită de lucru în Republica Moldova. Demnitara este așteptată vineri, 5 septembr...

Acum 5 minute
18:15
ULTIMA ORĂ // Noi DETALII despre încercările „indezirabilului” Ion Ceban de a ajunge în statele UE: „A solicitat viză și de la Franța, Germania și Austria, dar a fost refuzat. Așa era pe vremurile în care era la putere cu Voronin și Mark Tkaciuk” Ziarul National
Primarul capitalei Ion Ceban, declarat indezirabil în România și spațiul Shengen, ar fi ajuns în Italia din cauza unei gafe a diplomației itali...
Acum 30 minute
18:00
Recean în Japonia: Apel către Investitorii Niponi pentru a Sprijini Dezvoltarea Economică a Moldovei Ziarul National
Primul ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, s-a întâlnit recent cu omologul său japonez, Shigeru Ishiba. Demnitarii au dezbătut oportunită...
18:00
18:00
Ucraina acuză Rusia de implicare în asasinatul fostului șef al parlamentului, Andrii Parubi, la Liov Ziarul National
Autoritățile ucrainene bănuiesc implicarea Rusiei în asasinarea fostului președinte al parlamentului, Andrii Parubi, după reținerea unui suspect. Ș...
18:00
Relațiile România-Moldova: Prioritate strategică pentru securitatea regională și parcursul european comun Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-o emisiune televizată că țara sa își va continua sprijinul pentru Republica Moldova pe multiple...
Acum 2 ore
17:00
Comisarul european Christophe Hansen în vizită la o afacere horticolă din Ștefan Vodă Ziarul National
1 septembrie 2025, Chișinău - Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, alături de oficialii Ministerului Agriculturii și Industrie...
17:00
FOTO // Rusia, VECINĂ cu R. Moldova? Putin NU vrea pace în Ucraina. Detaliul de pe harta atârnată ostentativ în spatele lui Gherasimov Ziarul National
Ministerul Apărării din Rusia a prezentat din greșeală o hartă pe care regiunile Odesa și Nikolaev apăreau desprinse de Ucraina. Linia continuă...
17:00
Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău începe anul școlar cu o cantină modernă și gratuită pentru elevi Ziarul National
Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău și-a deschis anul școlar cu o cantină recent renovată și echipată modern. Lucrările, care au costat 600.000...
Acum 4 ore
16:00
Incident de navigație pentru avionul Ursulei von der Leyen în Bulgaria: aterizare forțată pe fondul unui bruiaj GPS suspectat a proveni din Rusia Ziarul National
Avionul cu care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuează actualmente un turneu diplomatic în statele membre ale Uniunii Europ...
16:00
Titlu sugerat: Nicolae Negru: Alegerile din 28 septembrie, un moment decisiv pentru viitorul parcurs european al Republicii Moldova Ziarul National
Peste doar câteva săptămâni, Republica Moldova ar putea descoperi traiectoria viitorului său politic și geopolitic, ca rezultat al alegerilor parla...
16:00
Noul sediu al Liceului „Luceafărul” din Vulcănești deschide porțile pentru elevii claselor primare Ziarul National
Elevii claselor primare de la Liceul Teoretic „Luceafărul” din Vulcănești au început noul an școlar într-un sediu modern și spațios. Aceasta este s...
15:00
Orhei: Liceul „Onisifor Ghibu” modernizat prin fonduri europene pentru un nou standard educațional Ziarul National
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Orhei își întâmpină elevii la începutul noului an școlar cu îmbunătățiri semnificative realizate prin inves...
15:00
Noua ambasadoare a UE, Iwana Piorko, alături de Comisarul European Christophe Hansen, vizitează producătorii locali din Ștefan Vodă Ziarul National
Noua Ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwana Piorko, a sosit la Chișinău într-o vizită care nu a fost anunțată oficial până acum...
15:00
VIDEO // Oamenii lui Șor, ALUNGAȚI din Peresecina. „Afară, șoriștilor! Afară din Peresecina”. Provocatorii fugarului au fost documentați pentru huliganism, nesubordonare și ultragierea polițiștilor​ Ziarul National
Mai multe persoane afiliate fugarului condamnat Ilan Șor au fost documentate pentru huliganism, nesubordonare și ultragierea polițiștilor dup...
15:00
Călătoria surprinzătoare a lui Ion Ceban la Roma: viza specială oferită de Italia pentru conferința UNESCO Ziarul National
Liderul Blocului „Alternativa", Ion Ceban, a ajuns la Roma cu o viză limitată, oferită în mod excepțional de autoritățile italiene. Această in...
14:30
Maia Sandu discută cu Comisarul UE despre stimularea exporturilor agricole și dezvoltarea sustenabilă în fața schimbărilor climatice Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întâlnire cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen....
14:30
Zelenski și liderii europeni se întâlnesc la Paris pentru a discuta garanțiile de securitate ale Ucrainei pe fondul impasului diplomatic cu Rusia Ziarul National
O întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni este planificată joi la Paris, conform unor declarații ale...
Acum 6 ore
14:00
Moldova solicită 2,5 milioane de dolari de la Israel pentru a permite tranzitul pelerinilor evrei către Ucraina Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova solicită Israelului suma de 2,5 milioane de dolari pentru a permite tranzitul pelerinilor evrei prin Aeroportul Interna...
14:00
Peste 51 milioane de lei alocați pentru dezvoltarea agriculturii și proiectelor rurale în august 2025 Ziarul National
1 septembrie 2025, Chișinău - În luna august a anului 2025, autoritățile au aprobat subvenții totalizând 51,34 milioane de lei, destinate producăto...
13:45
MEC sprijină profesorii cu mii de proiecte didactice pentru a reduce birocrația în școli și grădinițe Ziarul National
Cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal beneficiază acum de circa 10.700 de proiecte didactice zilnice de scurtă durată, ela...
13:45
Germania îndeamnă Israelul la acțiune imediată pentru îmbunătățirea situației umanitare în Fâșia Gaza și eliberarea ostaticilor Ziarul National
Reprezentantul Guvernului german pentru drepturile omului și ajutor umanitar, deputatul SPD Lars Castellucci, solicită îmbunătățirea condițiilor um...
12:45
Președintele României dezminte acuzațiile lui Ion Ceban privind o întâlnire în campania electorală Ziarul National
Liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, a respins afirmațiile făcute de Ion Ceban. Acesta susținea că, în timpul alegerilor prezidențiale din România...
Acum 8 ore
11:45
Noul an școlar 2025-2026 debutează în peste 1.180 de școli și universități din țară Ziarul National
În anul de studii 2025-2026, conform Sistemului Informațional de Management în Educație, procesul educațional din învățământul general va fi organi...
11:45
Xi și Putin critică SUA și Occidentul la summitul OCS din Tianjin, promovând o lume multipolară și denunțând influența occidentală în conflicte globale. Ziarul National
Președinții chinez Xi Jinping și rus Vladimir Putin au criticat, pe rând, Statele Unite și Occidentul, în cadrul unui summit dedicat promovării unu...
11:45
Ion Ceban vizitează Roma, deși interdicția Schengen rămâne în vigoare: autoritățile italiene acordă viză separată primarului capitalei Ziarul National
Liderul Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, se află într-o vizită la Roma. Deși acesta are interdicție în spațiul Schengen, impusă anterior de Român...
10:45
Nicușor Dan explică interdicția de intrare în România a lui Ion Ceban: O măsură de securitate națională Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, a detaliat motivele pentru care s-a decis interzicerea accesului primarului Chișinăului, Ion Ceban, pe teritori...
Acum 12 ore
09:45
Moldova se alătură programului „Europa Creativă”: noi perspective pentru artiști și profesioniști din cultură Ziarul National
La Chișinău va fi semnat un pact important ce va facilita aderarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”. Această ceremonie va avea loc...
09:45
Director de companie condamnat la 5 ani cu suspendare și amendă de peste 800.000 pentru contrabandă cu echipamente Bitcoin în Chișinău Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 29 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis condamnarea unui director de companie acuzat de contrabandă. Judecătorii i-...
08:45
Ursula von der Leyen vizitează Constanța pentru discuții strategice cu președintele României, Nicușor Dan, în contextul UE–NATO, fără prezența premierului Ilie Bolojan, reținut la București Ziarul National
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vizitează luni România, ajungând la Constanța pentru întâlniri cu președintele Nicușor Dan și...
08:45
Zelenski anunță reținerea suspectului în cazul asasinării fostului lider al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî Ziarul National
Un suspect a fost reținut în cazul asasinării fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, a anunțat Volodimir Zelenski. „Suspect...
08:45
Atac cu dronă ucraineană provoacă incendiu la o substație electrică din Krasnodar, Rusia Ziarul National
Resturile unei drone ucrainene distruse au dus la izbucnirea unui incendiu la o substaţie electrică din oraşul Kropotkin. Incendiul a fost stins ra...
08:45
Horoscopul zilei 01.09.2025 Ziarul National
️ BerbecVibrațiile pozitive prevestesc o oportunitate neașteptată ar putea să bată la ușa ta. Fii pregătit să accepți provocările, deoarece acest...
08:45
Putin consideră că acordurile din summitul Alaska pot aduce pace în Ucraina Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a afirmat luni că înțelegerile stabilite în cadrul summitului cu președintele american Donald Trump, din luna augus...
07:45
Ucrainenii cer garanții solide de securitate pentru a accepta un armistițiu în conflictul cu Rusia Ziarul National
75% dintre ucraineni sunt de părere că ţara lor ar trebui să accepte un armistiţiu, dar doar dacă primește garanții solide de securitate. Un sondaj...
Acum 24 ore
23:45
Von der Leyen confirmă planuri europene pentru desfășurarea de trupe multinaționale în Ucraina Ziarul National
Europa pregătește „planuri destul de precise” pentru a desfășura o trupă multinațională în Ucraina, ca parte din garanțiile de securitate post-conf...
22:45
Friedrich Merz avertizează asupra prelungirii conflictului din Ucraina și exclude varianta capitulării Kievului Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat, duminică, că anticipează un război prelungit în Ucraina. Acest lucru se datorează faptului că, în gener...
21:45
UTA Găgăuzia sărbătorește Ziua Limbii Române prin inițiative de integrare lingvistică Ziarul National
Rolul semnificativ al limbii române în integrarea minorităților etnice și în formarea unei identități comune a fost abordat în cadrul unui evenimen...
19:45
Prognoza Meteo pentru Moldova: 1-7 Septembrie 2025 Ziarul National
În următoarele zile, Republica Moldova va experimenta condiții meteo stabile, cu temperaturi ridicate și cer preponderent senin cu câteva perioade ...
18:45
Iwona Piórko, noul ambasador UE la Chișinău, își exprimă bucuria de a prelua funcția în Republica Moldova Ziarul National
Uniunea Europeană are un nou ambasador desemnat la Chișinău, în persoana Iwona Piórko. Pe platforma Facebook, oficialul european a declarat că este...
18:45
Comisarul european pentru Agricultură se întâlnește cu fermierii din Moldova pentru a sprijini dezvoltarea rurală și modernizarea agriculturii Ziarul National
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, efectuează prima sa vizită oficială în Republica Moldova în perioada 31 au...
Ieri
17:45
Organizația Teritorială Fălești a Platformei DA face un pas semnificativ spre PSDE, promovând unitatea pentru viitorul R. Moldova Ziarul National
Organizația Teritorială Fălești a Partidului Politic Platforma DA s-a alăturat Partidului Social Democrat European (PSDE), mișcare apreciată de for...
15:45
Hamas confirmă moartea liderului său Mohammed Sinwar, la luni după atacul israelian din Gaza Ziarul National
Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a confirmat duminică moartea lui Mohammed Sinwar. Armata israeliană anunţase decesul său într-un atac la Khan...
14:45
Mamă îndurerată din Israel amenință că-l va da în judecată pe Netanyahu pentru soarta fiului său prizonier în Gaza Ziarul National
O mamă disperată din Israel, al cărei fiu este prizonier în Fâșia Gaza de aproape 23 de luni, îl amenință pe premierul Benjamin Netanyahu că îl va ...
13:45
Atac cu dronă lasă peste 29.000 de gospodării fără curent în Odesa și provoacă rănirea unei persoane Ziarul National
Peste 29.000 de gospodării din Odesa, situată în sudul Ucrainei, au rămas fără curent electric în urma unei noi atac rus cu dronă. Acesta a avut lo...
13:45
Mii de entuziaști ai limbii române participă la Marea Dictare Națională, ediția a III-a, în 25 de raioane Ziarul National
Peste 2.000 de participanți și-au pus la încercare abilitățile lingvistice în cadrul celui mai amplu exercițiu colectiv de scriere dedicat limbii r...
12:45
Maia Sandu: Limba română, punte puternică între cele două maluri ale Prutului la Marea Dictare Națională Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică, la ”Marea Dictare Națională”, că participarea președintelui României, Nicușor Dan...
12:45
Nicușor Dan la Chișinău: România și Republica Moldova, unite de valori și destin comun pentru un viitor european Ziarul National
„România și Republica Moldova ne împărtășesc valori comune. Au nevoie una de cealaltă și avem responsabilitatea de a ne sprijini reciproc pentru un...
11:45
Maia Sandu: Limba română – punte de unitate și mândrie națională la Marea Dictare 2025 Ziarul National
Stimate domnule Președinte al României, Nicușor Dan,Dragi prieteni, iubitori ai limbii române,Vă mulțumesc sincer pentru prezența la cea de-a t...
11:45
Maia Sandu și Nicușor Dan, uniți de limba română la Marea Dictare Națională de la Chișinău Ziarul National
De Ziua Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan, pentru a participa ...
10:45
Vladimir Putin în China pentru a prezenta un nou model de guvernare la summitul regional Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin a sosit duminică dimineaţă în China. Acesta participă la un summit regional. Scopul evenimentului este de a prezent...
