Comisarul european Marta Kos revine în Republica Moldova pentru noi discuții şi vizite importante
Ziarul National, 1 septembrie 2025 18:00
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o nouă vizită de lucru în Republica Moldova. Demnitara este așteptată vineri, 5 septembr...
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 5 minute
18:15
ULTIMA ORĂ // Noi DETALII despre încercările „indezirabilului” Ion Ceban de a ajunge în statele UE: „A solicitat viză și de la Franța, Germania și Austria, dar a fost refuzat. Așa era pe vremurile în care era la putere cu Voronin și Mark Tkaciuk” # Ziarul National
Primarul capitalei Ion Ceban, declarat indezirabil în România și spațiul Shengen, ar fi ajuns în Italia din cauza unei gafe a diplomației itali...
Acum 30 minute
18:00
Recean în Japonia: Apel către Investitorii Niponi pentru a Sprijini Dezvoltarea Economică a Moldovei # Ziarul National
Primul ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, s-a întâlnit recent cu omologul său japonez, Shigeru Ishiba. Demnitarii au dezbătut oportunită...
18:00
18:00
Ucraina acuză Rusia de implicare în asasinatul fostului șef al parlamentului, Andrii Parubi, la Liov # Ziarul National
Autoritățile ucrainene bănuiesc implicarea Rusiei în asasinarea fostului președinte al parlamentului, Andrii Parubi, după reținerea unui suspect. Ș...
18:00
Relațiile România-Moldova: Prioritate strategică pentru securitatea regională și parcursul european comun # Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-o emisiune televizată că țara sa își va continua sprijinul pentru Republica Moldova pe multiple...
Acum 2 ore
17:00
Comisarul european Christophe Hansen în vizită la o afacere horticolă din Ștefan Vodă # Ziarul National
1 septembrie 2025, Chișinău - Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, alături de oficialii Ministerului Agriculturii și Industrie...
17:00
FOTO // Rusia, VECINĂ cu R. Moldova? Putin NU vrea pace în Ucraina. Detaliul de pe harta atârnată ostentativ în spatele lui Gherasimov # Ziarul National
Ministerul Apărării din Rusia a prezentat din greșeală o hartă pe care regiunile Odesa și Nikolaev apăreau desprinse de Ucraina. Linia continuă...
17:00
Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău începe anul școlar cu o cantină modernă și gratuită pentru elevi # Ziarul National
Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău și-a deschis anul școlar cu o cantină recent renovată și echipată modern. Lucrările, care au costat 600.000...
Acum 4 ore
16:00
Incident de navigație pentru avionul Ursulei von der Leyen în Bulgaria: aterizare forțată pe fondul unui bruiaj GPS suspectat a proveni din Rusia # Ziarul National
Avionul cu care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuează actualmente un turneu diplomatic în statele membre ale Uniunii Europ...
16:00
Titlu sugerat: Nicolae Negru: Alegerile din 28 septembrie, un moment decisiv pentru viitorul parcurs european al Republicii Moldova # Ziarul National
Peste doar câteva săptămâni, Republica Moldova ar putea descoperi traiectoria viitorului său politic și geopolitic, ca rezultat al alegerilor parla...
16:00
Noul sediu al Liceului „Luceafărul” din Vulcănești deschide porțile pentru elevii claselor primare # Ziarul National
Elevii claselor primare de la Liceul Teoretic „Luceafărul” din Vulcănești au început noul an școlar într-un sediu modern și spațios. Aceasta este s...
15:00
Orhei: Liceul „Onisifor Ghibu” modernizat prin fonduri europene pentru un nou standard educațional # Ziarul National
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Orhei își întâmpină elevii la începutul noului an școlar cu îmbunătățiri semnificative realizate prin inves...
15:00
Noua ambasadoare a UE, Iwana Piorko, alături de Comisarul European Christophe Hansen, vizitează producătorii locali din Ștefan Vodă # Ziarul National
Noua Ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwana Piorko, a sosit la Chișinău într-o vizită care nu a fost anunțată oficial până acum...
15:00
VIDEO // Oamenii lui Șor, ALUNGAȚI din Peresecina. „Afară, șoriștilor! Afară din Peresecina”. Provocatorii fugarului au fost documentați pentru huliganism, nesubordonare și ultragierea polițiștilor # Ziarul National
Mai multe persoane afiliate fugarului condamnat Ilan Șor au fost documentate pentru huliganism, nesubordonare și ultragierea polițiștilor dup...
15:00
Călătoria surprinzătoare a lui Ion Ceban la Roma: viza specială oferită de Italia pentru conferința UNESCO # Ziarul National
Liderul Blocului „Alternativa", Ion Ceban, a ajuns la Roma cu o viză limitată, oferită în mod excepțional de autoritățile italiene. Această in...
14:30
Maia Sandu discută cu Comisarul UE despre stimularea exporturilor agricole și dezvoltarea sustenabilă în fața schimbărilor climatice # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întâlnire cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen....
14:30
Zelenski și liderii europeni se întâlnesc la Paris pentru a discuta garanțiile de securitate ale Ucrainei pe fondul impasului diplomatic cu Rusia # Ziarul National
O întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni este planificată joi la Paris, conform unor declarații ale...
Acum 6 ore
14:00
Moldova solicită 2,5 milioane de dolari de la Israel pentru a permite tranzitul pelerinilor evrei către Ucraina # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova solicită Israelului suma de 2,5 milioane de dolari pentru a permite tranzitul pelerinilor evrei prin Aeroportul Interna...
14:00
Peste 51 milioane de lei alocați pentru dezvoltarea agriculturii și proiectelor rurale în august 2025 # Ziarul National
1 septembrie 2025, Chișinău - În luna august a anului 2025, autoritățile au aprobat subvenții totalizând 51,34 milioane de lei, destinate producăto...
13:45
MEC sprijină profesorii cu mii de proiecte didactice pentru a reduce birocrația în școli și grădinițe # Ziarul National
Cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal beneficiază acum de circa 10.700 de proiecte didactice zilnice de scurtă durată, ela...
13:45
Germania îndeamnă Israelul la acțiune imediată pentru îmbunătățirea situației umanitare în Fâșia Gaza și eliberarea ostaticilor # Ziarul National
Reprezentantul Guvernului german pentru drepturile omului și ajutor umanitar, deputatul SPD Lars Castellucci, solicită îmbunătățirea condițiilor um...
12:45
Președintele României dezminte acuzațiile lui Ion Ceban privind o întâlnire în campania electorală # Ziarul National
Liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, a respins afirmațiile făcute de Ion Ceban. Acesta susținea că, în timpul alegerilor prezidențiale din România...
Acum 8 ore
11:45
Noul an școlar 2025-2026 debutează în peste 1.180 de școli și universități din țară # Ziarul National
În anul de studii 2025-2026, conform Sistemului Informațional de Management în Educație, procesul educațional din învățământul general va fi organi...
11:45
Xi și Putin critică SUA și Occidentul la summitul OCS din Tianjin, promovând o lume multipolară și denunțând influența occidentală în conflicte globale. # Ziarul National
Președinții chinez Xi Jinping și rus Vladimir Putin au criticat, pe rând, Statele Unite și Occidentul, în cadrul unui summit dedicat promovării unu...
11:45
Ion Ceban vizitează Roma, deși interdicția Schengen rămâne în vigoare: autoritățile italiene acordă viză separată primarului capitalei # Ziarul National
Liderul Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, se află într-o vizită la Roma. Deși acesta are interdicție în spațiul Schengen, impusă anterior de Român...
10:45
Nicușor Dan explică interdicția de intrare în România a lui Ion Ceban: O măsură de securitate națională # Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, a detaliat motivele pentru care s-a decis interzicerea accesului primarului Chișinăului, Ion Ceban, pe teritori...
Acum 12 ore
09:45
Moldova se alătură programului „Europa Creativă”: noi perspective pentru artiști și profesioniști din cultură # Ziarul National
La Chișinău va fi semnat un pact important ce va facilita aderarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”. Această ceremonie va avea loc...
09:45
Director de companie condamnat la 5 ani cu suspendare și amendă de peste 800.000 pentru contrabandă cu echipamente Bitcoin în Chișinău # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 29 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis condamnarea unui director de companie acuzat de contrabandă. Judecătorii i-...
08:45
Ursula von der Leyen vizitează Constanța pentru discuții strategice cu președintele României, Nicușor Dan, în contextul UE–NATO, fără prezența premierului Ilie Bolojan, reținut la București # Ziarul National
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vizitează luni România, ajungând la Constanța pentru întâlniri cu președintele Nicușor Dan și...
08:45
Zelenski anunță reținerea suspectului în cazul asasinării fostului lider al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî # Ziarul National
Un suspect a fost reținut în cazul asasinării fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, a anunțat Volodimir Zelenski. „Suspect...
08:45
Atac cu dronă ucraineană provoacă incendiu la o substație electrică din Krasnodar, Rusia # Ziarul National
Resturile unei drone ucrainene distruse au dus la izbucnirea unui incendiu la o substaţie electrică din oraşul Kropotkin. Incendiul a fost stins ra...
08:45
️ BerbecVibrațiile pozitive prevestesc o oportunitate neașteptată ar putea să bată la ușa ta. Fii pregătit să accepți provocările, deoarece acest...
08:45
Președintele rus Vladimir Putin a afirmat luni că înțelegerile stabilite în cadrul summitului cu președintele american Donald Trump, din luna augus...
07:45
Ucrainenii cer garanții solide de securitate pentru a accepta un armistițiu în conflictul cu Rusia # Ziarul National
75% dintre ucraineni sunt de părere că ţara lor ar trebui să accepte un armistiţiu, dar doar dacă primește garanții solide de securitate. Un sondaj...
Acum 24 ore
23:45
Von der Leyen confirmă planuri europene pentru desfășurarea de trupe multinaționale în Ucraina # Ziarul National
Europa pregătește „planuri destul de precise” pentru a desfășura o trupă multinațională în Ucraina, ca parte din garanțiile de securitate post-conf...
22:45
Friedrich Merz avertizează asupra prelungirii conflictului din Ucraina și exclude varianta capitulării Kievului # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat, duminică, că anticipează un război prelungit în Ucraina. Acest lucru se datorează faptului că, în gener...
21:45
UTA Găgăuzia sărbătorește Ziua Limbii Române prin inițiative de integrare lingvistică # Ziarul National
Rolul semnificativ al limbii române în integrarea minorităților etnice și în formarea unei identități comune a fost abordat în cadrul unui evenimen...
19:45
În următoarele zile, Republica Moldova va experimenta condiții meteo stabile, cu temperaturi ridicate și cer preponderent senin cu câteva perioade ...
18:45
Iwona Piórko, noul ambasador UE la Chișinău, își exprimă bucuria de a prelua funcția în Republica Moldova # Ziarul National
Uniunea Europeană are un nou ambasador desemnat la Chișinău, în persoana Iwona Piórko. Pe platforma Facebook, oficialul european a declarat că este...
18:45
Comisarul european pentru Agricultură se întâlnește cu fermierii din Moldova pentru a sprijini dezvoltarea rurală și modernizarea agriculturii # Ziarul National
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, efectuează prima sa vizită oficială în Republica Moldova în perioada 31 au...
Ieri
17:45
Organizația Teritorială Fălești a Platformei DA face un pas semnificativ spre PSDE, promovând unitatea pentru viitorul R. Moldova # Ziarul National
Organizația Teritorială Fălești a Partidului Politic Platforma DA s-a alăturat Partidului Social Democrat European (PSDE), mișcare apreciată de for...
15:45
Hamas confirmă moartea liderului său Mohammed Sinwar, la luni după atacul israelian din Gaza # Ziarul National
Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a confirmat duminică moartea lui Mohammed Sinwar. Armata israeliană anunţase decesul său într-un atac la Khan...
14:45
Mamă îndurerată din Israel amenință că-l va da în judecată pe Netanyahu pentru soarta fiului său prizonier în Gaza # Ziarul National
O mamă disperată din Israel, al cărei fiu este prizonier în Fâșia Gaza de aproape 23 de luni, îl amenință pe premierul Benjamin Netanyahu că îl va ...
13:45
Atac cu dronă lasă peste 29.000 de gospodării fără curent în Odesa și provoacă rănirea unei persoane # Ziarul National
Peste 29.000 de gospodării din Odesa, situată în sudul Ucrainei, au rămas fără curent electric în urma unei noi atac rus cu dronă. Acesta a avut lo...
13:45
Mii de entuziaști ai limbii române participă la Marea Dictare Națională, ediția a III-a, în 25 de raioane # Ziarul National
Peste 2.000 de participanți și-au pus la încercare abilitățile lingvistice în cadrul celui mai amplu exercițiu colectiv de scriere dedicat limbii r...
12:45
Maia Sandu: Limba română, punte puternică între cele două maluri ale Prutului la Marea Dictare Națională # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică, la ”Marea Dictare Națională”, că participarea președintelui României, Nicușor Dan...
12:45
Nicușor Dan la Chișinău: România și Republica Moldova, unite de valori și destin comun pentru un viitor european # Ziarul National
„România și Republica Moldova ne împărtășesc valori comune. Au nevoie una de cealaltă și avem responsabilitatea de a ne sprijini reciproc pentru un...
11:45
Maia Sandu: Limba română – punte de unitate și mândrie națională la Marea Dictare 2025 # Ziarul National
Stimate domnule Președinte al României, Nicușor Dan,Dragi prieteni, iubitori ai limbii române,Vă mulțumesc sincer pentru prezența la cea de-a t...
11:45
Maia Sandu și Nicușor Dan, uniți de limba română la Marea Dictare Națională de la Chișinău # Ziarul National
De Ziua Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan, pentru a participa ...
10:45
Vladimir Putin în China pentru a prezenta un nou model de guvernare la summitul regional # Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin a sosit duminică dimineaţă în China. Acesta participă la un summit regional. Scopul evenimentului este de a prezent...
