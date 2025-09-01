Președinta Maia Sandu va efectua o vizită la Strasbourg

18:00

Direcția Generală de Circulație (DGT) din Spania a introdus un nou sistem de control al vitezei, menit să descurajeze frânările bruște și nejustificate în apropierea radarelor. Șoferii care încetinesc brusc doar pentru a evita sancțiunea riscă acum o amendă de până la 200 de euro și pierderea a 4 puncte de pe permisul de conducere, potrivit publicației Madrid Informa.