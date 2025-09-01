ELECTORALA 2025 // De la 18 la 87 de ani: cei mai tineri și cei mai vârstnici candidați la parlamentarele din 28 septembrie

21:10

Să vorbești limba română este o adevărată dovadă de curaj, iar pentru mulți care locuiesc în stânga Nistrului este un motiv să fie prigoniți de pe străzi și să fie dați afară din transportul public, doar pentru că regimul separatist încă o mai vede drept tabu. De altă parte, în dreapta Nistrului, chiar dacă se vorbește liber, limba română este deseori influențată din exterior.