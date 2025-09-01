ELECTORALA 2025 // De la 18 la 87 de ani: cei mai tineri și cei mai vârstnici candidați la parlamentarele din 28 septembrie
Moldova1, 1 septembrie 2025 17:50
Concurenții electorali de la alegerile parlamentare din 28 septembrie propun alegătorilor candidați de toate vârstele – de la persoane născute în anii '30 - '40 ai secolului trecut până la tineri care abia au împlinit 18 ani.
• • •
Sheriff Tiraspol începe toamna cu transferuri de jucători! Vice-campioana Republicii Moldova a anunțat că și-a întărit lotul cu Jorge Miguel Lopes # Moldova1
Vice-campioana Republicii Moldova a anunțat că și-a întărit lotul cu Jorge Miguel Lopes, poreclit Jójó, fotbalist născut în Portugalia, dar care evoluează la prima reprezentativă a Insulelor Capului Verde.
SA „Energocom” a devenit, începând de astăzi, 1 septembrie, furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune, conform unei hotărâri a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 4 august curent.
Japonia va continua să susțină consolidarea democrației în Republica Moldova, precum și dezvoltarea țării noastre prin proiecte în agricultură și pentru promovarea industriei. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba, pe 1 septembrie, la întrevederea cu premierul Dorin Recean, aflat într-o vizită de lucru la Tokyo.
OFICIAL // Cele mai bine plătite domenii din R. Moldova: Salariile ajung la 36 de mii de lei pe lună # Moldova1
Angajații din R. Moldova au primit, în cel de-al doilea trimestru al anului curent, salarii între 9.997 și 36.274 de lei.
Un atac suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică, 31 august, la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, a relatat Financial Times, care a citat trei oficiali familiarizați cu situația, relatează Reuters. Relatarea publicației britanice a fost confirmată luni de Comisia Europeană.
Antrenorul olandez Erik Ten Hag a rezistat doar trei meciuri oficiale pe banca tehnică a echipei Bayern Leverkusen! Acesta a fost demis de la clubul german de fotbal în urma rezultatelor nesatisfăcătoare de la începutul sezonului.
Corespondență de la Cernăuți // Războiul și migrația lasă clase tot mai goale în școlile românești din Bucovina # Moldova1
În regiunea Cernăuți, Ucraina, anul de studii 2025-2026 a început cu sentimente contrastante: bucuria unui nou început, dar și tristețea unui război care durează de mai bine de trei ani și jumătate. Peste 400 de școli de cultură generală și școli de bază din regiune și-au deschis astăzi ușile pentru 101.230 de elevi din nordul Bucovinei.
Luna septembrie începe cu temperaturi caniculare. Meteorologii au emis Cod galben de caniculă, valabil pentru perioada 2 - 3 septembrie. Avertizarea este valabilă pentru sudul și o parte din centrul R. Moldova.
Primarul Ion Ceban, căruia i-a fost aplicată o interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, a putut ajunge în Italia după ce a primit o viză specială, anunță Ministerul de Externe de la București, citat de G4Media.
Noul șef al Procuraturii Anticorupție și-a început activitatea: „Am încredere că va contribui la creșterea eficienței investigațiilor” # Moldova1
Procuratura Anticorupție (PA) are un nou șef, care și-a început activitatea luni, 1 septembrie. Noul procuror-șef al PA, Marcel Dumbravan, a fost prezentat astăzi angajaților instituției de către procurorul general Alexandru Machidon și președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă.
Infrastructură modernă în raionul Cantemir, cu o investiție de 24 de milioane de lei din Fondul Rutier # Moldova1
Peste cinci kilometri de drum care leagă satele Chioselia, Baimaclia și Țărăncuța au fost recent renovați, fiind investiți aproape 24 de milioane de lei din Fondul Rutier. Locuitorii susțin că până acum drumul era deteriorat și le dădeau mari bătăi de cap șoferilor.
Emoții mari în prima zi de școală: „Aici e foarte bine, sunt prietenii mei și profesoara noastră care ne învață de toate” # Moldova1
Emoții mari, la primul sunet, pentru elevi, profesori și părinți. Prima zi de școală a început cu dansuri, poezii și muzică. Ulterior, elevii au participat la prima lor lecție din noul an de studii, cu tema „Valorile care ne unesc”.
Numărul victimelor cutremurului cu magnitudinea 6, produs în noaptea de duminică spre luni în nord-estul Afganistanului, a crescut dramatic. Potrivit autorităților de la Kabul, 812 persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin 2.800 au fost rănite în provinciile Kunar și Nangarhar, unde satele de pe versanții muntoși au fost aproape rase de pe fața pământului.
Mai puțină birocrație în școli: 10 700 de proiecte didactice zilnice pentru învățământul primar, gimnazial și liceal # Moldova1
Cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal vor avea la dispoziție circa 10 700 de proiecte didactice zilnice de scurtă durată. Alte 510 proiecte didactice au fost elaborate pentru educatori, fiind recomandate pentru organizarea activităților educaționale din instituțiile preșcolare. Măsura vine în sprijinul cadrelor didactice, pentru a le reduce sarcinile administrative și a le permite să se concentreze mai mult pe predare și pe interacțiunea directă cu elevii.
Noul an școlar a început fără incidente în școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului # Moldova1
Sute de elevi din cele opt instituții de învățământ cu predare în limba română din stânga Nistrului au revenit luni, 1 septembrie, în sălile de clasă, odată cu începerea anului de studii 2025–2026. Spre deosebire de anii trecuți, când școlilor le era interzisă arborarea tricolorului, intonarea imnului de stat sau erau supravegheate de așa-numiții „milițieni locali”, festivitățile din acest an dedicate începutului de an școlar s-au desfășurat fără incidente și fără măsuri restrictive din partea așa-ziselor autorități transnistrene.
„Unde înflorește sakura”: Ambasadorul Yoichiro Yamada prezintă Japonia, în fiecare zi, la Moldova 1 # Moldova1
Din 1 septembrie, telespectatorii Moldova 1 sunt invitați într-o călătorie culturală specială. Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Yoichiro Yamada, va prezenta la postul public de televiziune aspecte fascinante ale societății și culturii japoneze la emisiunea „Unde înflorește sakura”. Aceasta va fi difuzată în limba rusă, de luni până vineri, la ora 16:30, pe parcursul lunii septembrie.
Cel puțin patru civili au fost uciși și 27 au fost răniți în urma atacurilor rusești în toată Ucraina în ultimele 24 de ore. Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că forțele rusești au lansat 86 de drone peste noapte, iar apărarea aeriană a interceptat 76 dintre acestea. Alte zece drone au lovit șase locații, notează The Kyiv Independent.
The 'Alexei Mateevici' Memorial House in Zaim, a village in Moldova's Căușeni district, has received Romania's 'Cultural Merit' Order.
Biroul Parlamentului European, deschis în septembrie la Chișinău, va eficientiza procesul de aderare la UE, afirmă ambasadoarea Daniela Morari # Moldova1
Biroul Parlamentului European la Chișinău va fi inaugurat în luna septembrie curent și va fi „o punte de legătură” între instituțiile legislative ale R. Moldova și Uniunii Europene (UE). Șefa Misiunii R. Moldova pe lângă UE, Daniela Morari, a declarat luni, 1 septembrie, la emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova”, că decizia Parlamentului European de a deschide un birou de legătură la Chișinău este „foarte importantă”, fiindcă va contribui la eficientizarea proceselor legate de integrarea europeană a statului nostru.
Poliția: susținători ai grupului Șor, documentați pentru huliganism și nesubordonare după altercațiile de la Peresecina # Moldova1
Mai multe persoane au fost documentate de poliție pentru huliganism, nesubordonare și ultragierea polițiștilor, după altercațiile produse pe 31 august în localitatea Peresecina, raionul Orhei. Potrivit Inspectoratului de Poliție Orhei, acestea au fost conduse la sediu după ce au manifestat agresivitate și au perturbat ordinea publică.
R. Moldova, ajutată de UE să combată atacurile cibernetice lansate de Rusia. Nicușor Dan: „România este destul de bună pe partea de securitate cibernetică” # Moldova1
Instituțiile din R. Moldova beneficiază de sprijin din partea țărilor membre ale Uniunii Europene pentru a contracara atacurile cibernetice lansate de Federația Rusă, inclusiv în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Un rol important în acest ajutor îi revine României, declară șeful statului român, Nicușor Dan.
Daniel Dumbrăvanu și Virgiliu Postolachi au urmărit de pe banca de rezerve derby-ul etapei a 8-a din cadrul Superligii românești de fotbal # Moldova1
CFR Cluj și FCSB au remizat cu scorul de 2:2, în derby-ul suferindelor din cadrul etapei a 8-a a Superligii românești de fotbal. CFR-ul a deschis scorul în minutul 19 prin croatul Damjan Djokovic. Fostul jucător al echipei bucureștene a înscris cu o lovitură de cap după cornerul executat de kosovarul Meriton Korenița. Discipolii antrenorului cipriot Elias Charalambous au egalat în minutul 43.
Volodimir Zelenski anunță arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului președinte al Parlamentului # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni, 1 septembrie, arestarea presupusului autor al asasinatului asupra fostului președinte al Parlamentului, Andrii Parubîi, care a avut loc sâmbătă la Lvov, în vestul țării, relatează AFP și dpa.
Internaționalul moldovean Ion Nicolăescu a marcat primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv. Într-un meci din etapa a doua a primei divizii israeliene de fotbal, atacantul de 26 de ani a înscris în minutul 22 în poarta echipei Maccabi Netanya. La scorul de 1:0, „Nico” a dublat avantajul echipei sale, iar partida s-a încheiat cu scorul de 4:0 în favoarea „galben-albaștrilor”. Moldoveanul putea recidiva în minutul 36. Însă, bine plasat, vârful de atac a ratat cu seninătate o ocazie uriașă.
„DAR 1+3” // Drumurile din Hârbovăț, renovate cu sprijinul diasporei: „Este periculos, copiii merg pe aici la școală” # Moldova1
Nu au uitat de unde au plecat și continuă să pună umărul la dezvoltarea localității natale. În satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi, mai multe obiective au fost reabilitate cu sprijinul diasporei. În acest an, prin programul „DAR 1+3” va fi renovat un trotuar, după ce în anii precedenți a fost amenajat și un teren de joacă pentru copii.
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie pronunțată sâmbătă, 30 august, de magistrații Judecătoriei Bălți. Măsura survine după ce, pe 29 august, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) i-au reținut pe directorul instituției medicale și pe vicedirectorul acestuia.
Japonezii descoperă Republica Moldova la Expo 2025 Osaka: Peste 400 de mii de vizitatori la pavilionul țării noastre # Moldova1
Republica Moldova cucerește atenția vizitatorilor la Expoziția Mondială de la Osaka prin vinurile sale rafinate, frumusețea costumelor tradiționale și delicatețea broderiilor realizate manual. Pavilionul nostru național a devenit un punct de atracție pentru sute de oaspeți dornici să descopere cultura, tradițiile și potențialul economic al Republicii Moldova. De Ziua Limbii Române, japonezii și turiștii s-au bucurat de o adevărată sărbătoare dedicată țării noastre.
Ucraina ia în calcul posibilitatea de a interzice accesul cetățenilor Israelului și ai altor state în orașul Uman, din regiunea Cerkasî, în perioada sărbătorii de Roș HaȘana (Anul Nou evreiesc). Informația a fost relatată duminică, 31 august, de publicația The Jerusalem Post (JP) și de alte instituții media, care citează oficiali ucraineni ce au preferat să rămână anonimi, scrie DW.
ELECTORALA 2025 // Cetățenii R. Moldova cu drept de vot mai au la dispoziție doar trei zile pentru a-și declara noul loc de ședere # Moldova1
Cetățenii cu drept de vot mai au la dispoziție trei zile pentru a-și declara noul loc de ședere la organul administrației publice locale - primăria sau pretură, dacă după ultima participare la alegeri și-au schimbat locul de ședere.
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, căruia luna trecută i-a fost aplicată interdicția de a intra în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, se află la Roma, Italia. Edilul a publicat pe Facebook un video filmat în fața Colosseumului, în care afirmă că urmează să participe la „o mulțime de activități” în capitala Italiei.
Petrocub Hâncești a câștigat derby-ul etapei a 11-a din cadrul primei divizii moldovenești de fotbal. În confruntarea ultimelor două campioane naționale, „petroliștii” au învins acasă pe Milsami Orhei cu scorul de 2:1.
Elevii din R. Moldova revin la școală: prima lecție din noul an de studii are tema „Valorile care ne unesc” # Moldova1
Elevii din Republica Moldova pășesc, pe 1 septembrie, în sălile de clasă pentru a începe anul de studii 2025–2026. Alături de ei, părinții și profesorii trăiesc emoțiile începutului de an școlar, iar în majoritatea instituțiilor se desfășoară tradiționalele festivități.
Tragedie la Soroca: Doi bărbați și-au pierdut viața după ce un automobil s-a răsturnat la intrarea în Cosăuți # Moldova1
Doi bărbați, de 25 și, respectiv, 46 de ani, și-au pierdut viața într-un accident rutier produs la intrarea în satul Cosăuți, raionul Soroca. Tragedia a avut loc în seara zilei de 31 august.
De la 1 septembrie 2025, șoferii din Republica Moldova și din alte țări care circulă pe drumurile naționale din România vor plăti mai mult pentru rovinietă. Noile tarife sunt stabilite prin Legea nr. 141/2025, iar scumpirile vizează toate perioadele de valabilitate.
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, aflat sub interdicție de intrare în România și spațiul Schengen, se află la Roma # Moldova1
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, căruia luna trecută i-a fost aplicată interdicția de a intra în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, se află la Roma, Italia. Edilul a publicat pe Facebook un video filmat în fața Colosseumului, în care afirmă că urmează să participe la „o mulțime de activități” în capitala Italiei.
Un cutremur cu magnitudinea 6 a lovit în noaptea de duminică spre luni provincia muntoasă Kunar din nord-estul Afganistanului, provocând prăbușirea caselor din piatră și lut și lăsând în urmă sute de morți și răniți, potrivit autorităților, citate de Reuters.
Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, în vizită la Chișinău # Moldova1
Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, se va afla luni, 1 septembrie, în prima sa vizită în Republica Moldova. Comisarul va avea mai multe întrevederi, inclusiv cu președinta Maia Sandu, pentru a discuta despre provocările și oportunitățile în agricultură, informează Delegația Uniunii Europene la Chișinău.
Corespondență Dan Alexe // După acordul cu UE „pește contra hrană”: caută oare Londra o resetare a Brexitului? # Moldova1
Că Brexitul nu a fost un uriaș succes pentru britanici, așa cum se anunțase, a devenit o evidență. Unele sondaje arată chiar că, dacă ar fi refăcut astăzi, referendumul — al cărui rezultat nici măcar nu era legal obligatoriu — s-ar putea răsturna, ducând la întrebarea: se poate oare renegocia o revenire în UE fără ca asta să fie interpretată ca o „insultă la adresa suveranității britanice“?
Elevii din R. Moldova revin la școală: noul an de studii începe cu tema „Valorile care ne unesc” # Moldova1
Astăzi, 1 septembrie, elevii din Republica Moldova pășesc în sălile de clasă pentru a începe anul de studii 2025–2026. Alături de ei, părinții și profesorii trăiesc emoțiile începutului de an școlar, iar în majoritatea instituțiilor se desfășoară tradiționalele festivități.
În satul Copceac din Găgăuzia continuă modernizarea infrastructurii rutiere. În 2023, a început construcția drumului de ocolire a localității, în prezent fiind deja dat în exploatare un tronson de un kilometru. Dezvoltarea infrastructurii nu se oprește aici. Administrația locală a aplicat la programul „Europa este mai aproape”, pentru finanțarea lucrărilor de construcție a unui drum de 1,2 kilometri care să facă legătură dintre centrul satului și drumul de ocolire.
Cu bagaje și emoții, elevii și studenții revin în capitală pentru a începe noul an de studii # Moldova1
Forfotă la gările auto din capitală. Cu bagaje și emoții, elevii și studenții au venit pregătiți pentru un nou an de studii. Pentru cei din primul an, urmează adaptarea la viața din Chișinău, iar pentru ceilalți - este un nou an de învățământ după vacanța de vară.
Să vorbești limba română este o adevărată dovadă de curaj, iar pentru mulți care locuiesc în stânga Nistrului este un motiv să fie prigoniți de pe străzi și să fie dați afară din transportul public, doar pentru că regimul separatist încă o mai vede drept tabu. De altă parte, în dreapta Nistrului, chiar dacă se vorbește liber, limba română este deseori influențată din exterior.
Lupta sfântă pentru limba română și grafia latină a unit într-o credință și o speranță zeci de mii de oameni. În prim plan s-au aflat scriitorii și savanții, cei care în anii de ocupație sovietică au avut curajul să spună tranșant adevărul. Printre ei, distinsul lingvist, publicist și scriitor Valentin Mândâcanu, care a devenit celebru prin eseul revoluționar „Veșmântul ființei noastre”. Regretatul om de cultură a fost evocat la Muzeul Național al Literaturii Române prin expoziția „Valentin Mândâcanu, omul potrivit la locul potrivit”, consacrat aniversării a 95 de ani de la naștere.
Diplomata poloneză Iwona Piorko, cu peste două decenii de activitate în instituțiile Uniunii Europene (UE), a fost desemnată șefă a Delegației UE în Republica Moldova. Despre aceasta a anunțat Serviciul Diplomatic al Uniunii Europene.
