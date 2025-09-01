Țările asiatice și Rusia vor o nouă ordine mondială, să nu depindă de americani. Datoria SUA depășește 37 de trilioane de dolari

06:20

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că este pregătit pentru ca războiul din Ucraina să dureze multă vreme dat fiind că războaiele se termină de obicei fie prin înfrângere militară, fie prin epuizare economică, scenarii pe care nu le întrevede nici pentru Kiev, nici pentru Moscova, transmite Reuters. Comentariile lui Merz survin cu o zi […] Articolul Cancelarul Merz se pregătește pentru „un război de durată” în Ucraina. Variantele de încheiere ale conflictului pe care le ia în calcul apare prima dată în SafeNews.