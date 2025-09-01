Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli
Moldpres, 1 septembrie 2025 15:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen. Discuțiile s-au concentrat pe sprijinul Uniunii Europene pentru producătorii moldoveni și pe accesul produselor agricol...
• • •
Acum 30 minute
15:10
Moldovan president, European Commissioner for Agriculture discuss EU's support for agricultural producers # Moldpres
President Maia Sandu today met European Commissioner for Agriculture and Food Christophe Hansen. The discussions focused on the European Union's support for Moldovan producers and on the access of agricultural products to the EU market, as the EU recently announced an increas...
15:10
Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen. Discuțiile s-au concentrat pe sprijinul Uniunii Europene pentru producătorii moldoveni și pe accesul produselor agricol...
15:10
Constantin Borosan – noul director al Consiliului de Administrație al ANRE, prezentat angajaților # Moldpres
Constantin Borosan a fost prezentat oficial angajaților Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în calitate de director al Consiliului de Administrație al instituției, informează MOLDPRES.La eveniment a participat președintele Comisiei ...
Acum o oră
15:00
„Energocom” a devenit furnizorul de gaze naturale și a preluat contractele de la „Moldovagaz” # Moldpres
Întreprinderea „Energocom” a devenit, începând cu 1 septembrie, furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune. Astfel, contractele încheiate de consumatori cu „Moldovagaz...
Acum 2 ore
14:30
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a dat startul noului an universitar. Mesajul ministrului Culturii pentru viitorii artiști # Moldpres
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) a deschis anul universitar 2025–2026. La festivitate a participat și ministrul Culturii, Sergiu Prodan, care le-a adresat studenților un mesaj de încurajare, informează MOLDPRES.„Revin cu mare drag, ...
14:10
ANI câștigă procesul. Averea nejustificată a fostului primar din Negureni, confiscată definitiv # Moldpres
Curtea de Apel Nord a respins apelul ex-primarului comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, al soției sale și al persoanelor aflate la întreținere, păstrând definitiv hotărârea Judecătoriei Orhei privind confiscarea averii nejustificate &ici...
13:50
Președintele României avertizează asupra știrilor false și tentativelor de influențare a votului # Moldpres
Într-o emisiune televizată difuzată la un post privat, președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre pericolele campaniei electorale actuale, subliniind existența atacurilor cibernetice, a dezinformării și a tentativelor de cumpărare a voturilor. El a re...
Acum 4 ore
13:10
FT: Avionul Ursulei von der Leyen a aterizat în Bulgaria folosind hărți pe hârtie, după o presupusă interferență din partea Rusiei # Moldpres
O presupusă interferență din partea Rusiei a dezactivat serviciile de navigație GPS pe un aeroport din Bulgaria și a forțat avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie,...
13:00
Instalațiile fotovoltaice domină clasamentul producției de energie regenerabilă cu 70 la sută în luna iulie # Moldpres
În luna iulie, 70 la sută din capacitatea totală de energie din surse regenerabilă au fost produse de instalațiile fotovoltaice, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Centrului Național pentru Energie Durabilă, la sfârșitul lunii iulie, capacitatea tot...
12:50
Valută ascunsă în bagaje. Peste 39 000 USD, depistați la o pasageră pe ruta Chișinău–Istanbul # Moldpres
O femeie în vârstă de 34 de ani, cetățeană a Federației Ruse, a fost prinsă pe Aeroportul Chișinău cu 39 500 de dolari SUA nedeclarați, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, în timpul verificării pasagerilor cursei Chișinău–Istanbu...
12:50
UE sprijină Moldova în dezvoltarea agriculturii și adaptarea la schimbările climatice. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen # Moldpres
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru a discuta oportunitățile de dezvoltare a sectorului agricol din țară, comunică MOLDPRES.Potriv...
12:50
Mitropolitul Petru al Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, împlinește 35 de ani de la primirea arhieriei. Înaltpreasfinția Sa a fost hirotonit arhiereu pe 1 septembrie 1990, în Catedrala din Chișinău, după ce a fost ales Episcop de Bălți, transmite MOL...
12:10
Nou ambasadoare UE Iwana Piorko, a sosit deja în Republica Moldova. Diplomata îl însoțește pe Comisarul European pentru Agricultură, Christophe Hansen, care se află într-o vizită de lucru. Corespondentul MOLDPRES i-a surprins pe ei doi ofici...
12:00
Biroul de cooperare al Elveției, prin Reprezentanța Ambasadei Confederației Elvețiene, anunță lansarea programului de burse academice pentru anul universitar 2026–2027, destinate cercetătorilor și tinerilor savanți din Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Potr...
Acum 6 ore
11:10
GALERIE FOTO // Clopoțelul a sunat: început de an școlar marcat de emoții și festivități în curțile școlilor # Moldpres
Pentru zeci de mii de elevi din toată țara a început noul an de studii 2025-2026. Emoții, flori și clopoței - toate au fost surprinse de obiectivul MOLDPRES.În cele 1.183 de școli, curțile s-au umplut de copii, părinți și profesori, iar cei peste 3...
11:00
Peste 4 500 de încălcări rutiere au fost documentate de polițiști în zilele de odihnă. Cele mai multe abateri – 2 209 vizează depășirea limitei de viteză, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 73 de șoferi au fost &ici...
10:50
Ce beneficii oferă Programul „Europa Creativă” pentru artiștii din Republica Moldova. Precizările Ministerului Culturii # Moldpres
Acordul privind aderarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă” va asigura, începând cu 1 ianuarie 2026, accesul organizațiilor culturale și artiștilor la rețelele europene de colaborare, mobilitate și finanțare artistică. Documentul va ...
10:50
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest, au reținut trei tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 20 de ani, bănuiți că făceau parte dintr-o organizație infracțională specializată în organizarea migrației ilegale a cetățenilor ...
10:40
Doi bărbați și-au pierdut viața într-un accident rutier produs duminică seara, la intrarea în satul Cosăuți, raionul Soroca, comunică MOLDPRES.Potrivit datelor preliminare, un bărbat în vârstă de 25 de ani, aflat la volanul unui automobil, ar...
10:40
10:30
În luna august 2025, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat peste 3,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă îndeplinirea cifrei de control în proporție de 102,1%, informează MOLDPRES.Potrivit instituției, de la începutul anului curent, î...
10:30
Directorul unei companii a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu suspendare pentru contrabandă cu echipamente Bitcoin. Bărbatul a fost obligat să achite peste 815 mii de lei în favoarea statului, iar instanța a dispus și confiscarea bunurilor sechestrate, ...
10:30
Directorul Spitalului Clinic Bălți, arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de corupție # Moldpres
Directorul Spitalului Clinic Bălți a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Magistrații Judecătoriei Bălți au pronunțat o decizie în ac est sens al finele săptămânii trecute. Informația fost confirmată pentru MOLDPRES de purtătorul d...
10:10
Locuitorii din raioanele Ungheni și Cantemir vor beneficia de consultații medicale gratuite # Moldpres
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raioanele Ungheni și Cantemir consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), comunică...
10:00
Zelenski anunță arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului președinte al Parlamentului, Andrii Parubîi # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni arestarea presupusului autor al asasinatului asupra fostului președinte al Parlamentului, Andrii Parubîi, care a avut loc sâmbătă la Lvov, în vestul țării, transmite MOLDPRES.Suspectul a fost a...
Acum 8 ore
09:10
09:00
Europa elaborează planuri „precise” de trimitere de trupe în Ucraina ca garanții de securitate # Moldpres
Europa elaborează 'planuri destul de precise' pentru o desfășurare de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a unor garanții de securitate post-conflict ce vor avea sprijinul capabilităților americane, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von d...
08:30
VIDEO // Premierul Dorin Recean de 1 septembrie: „Vă doresc tuturor un an școlar extraordinar” # Moldpres
Prim-ministrul Dorin Recean a transmis astăzi un mesaj elevilor, părinților și profesorilor cu ocazia începutului noului an școlar, transmite MOLDPRES.În mesaj se menționează:„Dragi elevi,Vă doresc să fiți curioși și să descoperiți c&ac...
08:20
Anul de studii 2025–2026 în Republica Moldova începe luni, 1 septembrie, în toate instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, potrivit planului-cadru aprobat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), transmite MOLDPRES....
Acum 24 ore
00:30
Prim-ministrul Dorin Recean, la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia: „Moldova este pregătită să devină o platformă de încredere pentru investitorii japonezi” # Moldpres
De Ziua Limbii Române, premierul Dorin Recean a inaugurat Ziua Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia – eveniment important de promovare a atractivității turistice și investiționale a Republicii Moldova, precum și a culturii țării noast...
31 august 2025
21:10
În următoarele zile, temperaturile diurne vor scădea puțin, iar cele nocturne vor crește. Totodată, duminică seara și luni noaptea, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, izolat, averse însoțite de descărcări electrice, informează MOLDPRES.Po...
20:40
Agenția Națională a Arhivelor a publicat imagini din 31 august 1990 când a fost organizată pentru prima dată sărbătoarea „Limba Noastră”, devenită ulterior „Limba Noastră cea Română”, informează MOLDPRES.Pe scena improvizat...
19:20
Republica Moldova va adera la Programul „Europa Creativă”, ce va deschide noi oportunități pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii # Moldpres
La Chișinău va fi semnat un pact ce va permite Republicii Moldova să adere la Programul „Europa Creativă”. Evenimentul va avea loc în cadrul vizitei Comisarului UE pentru Echitate între generații, Tineret, Cultură și Sport, Glenn Micallef, informeaz...
19:10
Papa Leon al XIV-lea a cerut duminică încetarea 'pandemiei de arme', deplângând 'nenumărații copii uciși și răniți' din întreaga lume, în timpul rugăciunii Angelus de la Vatican, informează AFP.„Îi includem &i...
17:40
Ursula von der Leyen, mesaj dur de la granița Poloniei cu Belarus: „Putin este un prădător” # Moldpres
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj dur la granița Poloniei cu Belarus, în contextul tensiunilor provocate de Rusia. Ea l-a numit pe Vladimir Putin „un prădător” și a avertizat că liderul de la Kremlin „nu se schim...
17:30
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, efectuează prima sa vizită în Republica Moldova # Moldpres
În perioada 1–2 septembrie, Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova, axată pe consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, informează MOLDPRES...
17:00
Noua reprezentantă a Uniunii Europene în Republica Moldova va fi ambasadoarea Iwona Piorko, care îl va succeda pe Janis Mazeiks. Anunțul privind desemnarea acesteia a fost făcut de către vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, Înalta reprezentantă a...
Ieri
15:20
Casa Memorială „Alexei Mateevici” din Zaim, raionul Căușeni, decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” pentru promovarea culturii # Moldpres
Casa Memorială „Alexei Mateevici” din comuna Zaim, raionul Căușeni, a fost decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria F – „Promovarea culturii”. Un decret în acest sens a fost semnat de ...
15:10
Xi Jinping susține aderarea Armeniei și Azerbaidjanului la Organizația de Cooperare de la Shanghai după acordul de pace încheiat # Moldpres
Președintele chinez Xi Jinping și-a exprimat duminică sprijinul pentru aderarea Armeniei și Azerbaidjanului la Organizația de Cooperare de la Shanghai (OCS), în timpul întâlnirilor pe care le-a avut la Tianjin cu liderii ambelor țări, în urma tratat...
15:00
ALEGERI 2025 // Decizie irevocabilă: Partidul „Moldova Mare” nu va putea participa la alegerile parlamentare din septembrie # Moldpres
Curtea Supremă de Justiție a admis recursul Comisiei Electorale Centrale și a casat decizia Curții de Apel Centru care a cerut CEC să reexamineze cererea de înregistrare a Partidului „Moldova Mare” la alegerile din 28 septembrie. Astfel, formațiunea politi...
14:30
Ministerul Educației a publicat textul citit la Marea Dictare Națională - un fragment din „Cărțile copilăriei mele” de Vladimir Beșleagă # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a publicat integral textul citit în Piața Marii Adunări Naționale, la Marea Dictare Națională. Acesta este un fragment din lucrarea „Cărțile copilăriei mele” scrisă de regretatul scriitor Vladimir Beșleagă....
14:20
FOTO // Maia Sandu și Nicușor Dan au celebrat limba română la Strășeni: depuneri de flori și participarea la un concert festiv # Moldpres
După Marea Dictare Națională, președinta Maia Sandu și președintele României, Nicușor Dan, au mers la Strășeni, unde au depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu, informează MOLDPRES.Cei doi oficiali au discutat cu oamenii și au asistat la concertul dedica...
13:50
ALEGERI 2025 // CEC cheamă preoții să se abțină de la agitația electorală și folosirea lăcașelor în scopuri politice # Moldpres
Comisia Electorală Centrală a făcut un apel public către toți reprezentanții cultelor religioase din Republica Moldova să se concentreze asupra misiunii lor spirituale și să contribuie la menținerea liniștii, păcii și armoniei în comunități, lăsând des...
13:20
VIDEO // Premierul Dorin Recean, mesaj de Ziua Limbii Române din Japonia: „Oriunde am fi, limba română ne definește ca neam” # Moldpres
De Ziua Limbii Române, premierul Dorin Recean a transmis un mesaj de felicitare, subliniind importanța limbii ca element identitar și de unitate pentru toți cetățenii, transmite MOLDPRES.„Oriunde am fi, limba română ne definește ca neam, ne în...
13:10
Maia Sandu și Nicușor Dan, la Marea Dictare Națională: „Limba română ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre” # Moldpres
De Ziua Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a întâmpinat la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan, pentru a participa împreună la evenimentele dedicate acestei sărbători. Cei doi șefi de stat au deschis cea d...
13:10
Stimate domnule Președinte al României, Nicușor Dan,Dragi prieteni, iubitori ai limbii române,Vă mulțumesc pentru prezența la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale – un eveniment care a devenit o tradiție tot mai apreciată. Faptul că...
13:10
GALERIE FOTO // Președintele României, Nicușor Dan, vizită oficială la Chișinău de Ziua Limbii Române # Moldpres
Președintele României, Nicușor Dan, a efectuat duminică, 31 august, o vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Șeful statului român a avut o întrevedere cu președinta Maia Sandu și a participat la deschiderea cel...
12:30
ALEGERI 2025 // Blocul Unirea Națiunii s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare # Moldpres
Blocul Unirea Națiunii, format din Partidul Reîntregirii Naționale „ACASĂ” și Partidul Național Liberal, s-a lansat astăzi oficial în campania electorală. Evenimentul a avut loc la Scara Cascadelor din parcul Valea Morilor și a reunit liderii celor...
12:20
Comercianții de flori, monitorizați de fisc timp de două zile, înainte de începerea noului an școlar # Moldpres
În legătură cu începutul noului an școlar și organizarea careurilor, activitatea comercianților de flori va fi monitorizată de Serviciul Fiscal. Controalele vor fi efectuate timp de două zile, duminică 31 august și luni, 1 septembrie, fără aplicarea amenzil...
