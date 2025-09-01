Zelenski a promulgat legea privind memoria națională. Documentul introduce termenul „rașism” pentru a defini ideologia regimului rus

Agora.md, 1 septembrie 2025 12:40

Zelenski a promulgat legea privind memoria națională. Documentul introduce termenul „rașism” pentru a defini ideologia regimului rus

Acum 10 minute
12:40
Zelenski a promulgat legea privind memoria națională. Documentul introduce termenul „rașism” pentru a defini ideologia regimului rus Agora.md
12:40
Rovinieta și taxele de pod, de astăzi, mai scumpe pentru toți cei care călătoresc sau traversează România Agora.md
Acum 30 minute
12:20
Tranziția energetică accelerează: Republica Moldova a depășit 780 MW capacitate instalată din surse regenerabile Agora.md
Acum 2 ore
11:30
O substanță toxică din gelurile de unghii, interzisă în România și UE. Afectează fertilitatea și provoacă reacții grave ale pielii Agora.md
11:20
Au mai rămas trei zile: Persoanele care și-au schimbat locul de ședere, îndemnate de CEC să-l declare autorității publice locale Agora.md
11:10
Readus la viață sau 15 minute de resuscitare: Un bărbat a căzut fără suflare în stația de așteptare a transportului public Agora.md
10:50
Peste 30 de mii de copii în clasa I și tot atâtea cadre didactice în noul an școlar Agora.md
10:50
PeScurt // Peste 4.500 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră, înregistrate în weekend de oameniii legii. Cele mai frecvente abateri au fost depășirea vitezei și neacordarea priorității pietonilor sau respectarea semnalizării. Agora.md
Acum 4 ore
10:40
Autoritățile ucrainene au arestat suspectul în cazul asasinării fostului președinte al Parlamentului, Andrii Parubii Agora.md
10:40
PeScurt // Program special de Ziua Muncii. Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova va fi închisă luni, 1 septembrie, cu ocazia Zilei Muncii, sărbătoare federală în SUA. Agora.md
10:30
Două persoane și-au pierdut viața. Mașina în care se aflau s-ar fi deplasat cu viteză excesivă Agora.md
10:20
09:50
O aplicație de mesagerie susținută de stat, obligatorie pe toate dispozitivele vândute în Rusia. Autoritățile impun folosirea ei în instituții, locuințe și școli Agora.md
09:50
Cunoaște șase limbi și a activat în funcții cheie la Bruxelles. Cine este Iwona Piórko, noua ambasadoare UE la Chișinău Agora.md
09:10
PeScurt // Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, va efectua prima sa vizită oficială în R. Moldova între 31 august și 2 septembrie. Agora.md
08:50
Consumatorii din Moldova, mai aproape de drepturile garantate în UE. Progrese și provocări în armonizarea și aplicarea legislației (PODCAST) Agora.md
Acum 6 ore
08:30
Afganistan: Cel puțin 600 de persoane și-au pierdut viața, în urma unui cutremur de 6 grade pe scara Richter Agora.md
08:10
PeScurt // 1 septembrie. Poliția îndeamnă părinții și elevii să respecte regulile de circulație, iar șoferii să circule cu prudență lângă școli. Polițiștii vor fi prezenți la instituțiile de învățământ pentru siguranța copiilor. Agora.md
08:10
PeScurt // Ilegalități la frontieră, în ultimele 24 de ore. Pentru 15 cetățeni străini a fost refuzată intrarea în R.Moldova. Polițiștii au consemnat trei treceri ilegale, un document fals, nouă încălcări privind șederea și 17 abateri de regim. Agora.md
Acum 12 ore
00:50
Ion Nicolaescu a marcat primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv Agora.md
Acum 24 ore
23:10
Primarul orașului Chicago interzice implicarea poliției locale în acțiunile de imigrație ale administrației Trump Agora.md
22:10
PeScurt // Răbdarea șoferilor, pusă la încercare din cauza ambuteiajului format pe strada Calea Basarabiei. Motivele: solicitările crescute pentru florile de la piața angro, dar și un accident produs în aceeași zonă, fără victime. Agora.md
21:20
Închisoare pe viață pentru corupție sau scăderea prețurilor la alimente. Cu ce promisiuni s-a lansat Andrei Năstase în campania electorală Agora.md
20:10
Rămâne de votat | Blocul „Alternativa” – a doua promoție a foștilor comuniști, dar cu iz pro-european Agora.md
19:20
„Vă salut din Italia”: Ion Ceban se află în spațiul Schengen, în pofida interdicției de intrare valabile timp de cinci ani Agora.md
18:10
„O idee interesantă” și „un prilej de întâlnire pentru tineri”. Motivele pentru care oamenii au participat la Marea Dictare Națională (VIDEO) Agora.md
17:30
PeScurt // Limba română celebrată la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia. La Expoziția Mondială de la Osaka, limba română a fost omagiată printr-un moment cultural în care vizitatori japonezi, români și participanți internaționali au recitat poezia „În limba ta” de Grigore Vieru. Agora.md
17:20
PeScurt // Iwona Piorko Bermig a fost numită ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova. În prezent, ea deține funcția de ambasadoare a UE în Singapore. Agora.md
17:00
15:50
SUA: Administrația Trump concediază majoritatea angajaților Voice of America Agora.md
14:50
Îmbrânceli electorale la Peresecina. Susținători ai grupului Șor și localnici, implicați într-un conflict cu țipete, amenințări și violență fizică (VIDEO) Agora.md
13:40
Comisia Electorală Centrală: Implicarea bisericii în campania electorală este interzisă prin lege Agora.md
13:00
3 din 3: Real Madrid, o nouă victorie în La Liga Agora.md
12:50
Jannik Sinner obține o victorie muncită la US Open Agora.md
Ieri
12:40
Șeful IGP, despre cei 3.000 de euro promiși de Șor pentru participarea la proteste: „Sunt o nouă formă de manipulare” Agora.md
12:30
Joao Neves marchează cel mai spectaculos hattrick al sezonului, iar PSG se impune la scor Agora.md
11:00
Maia Sandu și Nicușor Dan, împreună la Marea Dictare Națională: „Limba română este puntea dintre malurile Prutului” Agora.md
09:40
Vladimir Putin a ajuns în China pentru un summit regional de securitate găzduit de Xi Jinping Agora.md
09:00
PeScurt // Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită oficială la Chișinău, cu prilejul Zilei Limbii Române, sărbătorită astăzi, 31 august. Agora.md
30 august 2025
21:10
Sîngerei: Accident cu implicarea unei mașini a poliției. Doi polițiști au ajuns la spital (VIDEO) Agora.md
20:40
20:20
„O parte din mine va rămâne mereu în R. Moldova”. Ambasadorul Janis Mazeiks, la final de mandat Agora.md
19:40
Ioniță: Aproape 15 salarii medii anuale, necesare pentru procurarea unui apartament nou, în 2025 (INFOGRAFIC) Agora.md
18:10
Pensii și alocații sociale de 73 de milioane lei, pentru septembrie. CNAS anunță executarea primei tranșe Agora.md
17:40
Ce se va întâmpla cu Plahotniuc, după extrădare? Șeful IGP: „Este aplicat mandatul de arest și dus la Penitenciarul nr. 13” Agora.md
17:20
PeScurt // Trafic intens la frontieră. La această oră, în PTF comun Palanca-Maiaki-Udobnoe se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Agora.md
17:10
16:10
PeScurt // Listele mai multor formațiuni politice, modificate. Comisia Electorală Centrală a modificat patru hotărâri anterioare, cu privire la înregistrarea listei de candidați din partea a trei partide politice și a unui bloc electoral. Agora.md
15:40
PeScurt // Deranjament la rețeaua de contact. Incidentul a fost înregistrat la intersecția străzilor Ismail și Mitropolit Varlaam. Circulația troleibuzelor din zonă este afectată. Agora.md
15:20
Rămâne de votat | Partidul Nostru - concerte, karaoke și frigărui cu influenceri (VIDEO) Agora.md
