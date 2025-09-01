Ursula Von der Leyen: Europa are un plan „destul de precis” pentru trimiterea de trupe în Ucraina, cu sprijinul SUA
Ziua, 1 septembrie 2025 12:30
Europa lucrează la „planuri destul de precise" pentru posibile desfășurări militare în Ucraina, parte a garanțiilor de securitate post-conflict, care vor beneficia de sprijinul complet al Statelor Unite, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un interviu pentru Financial Times. „Garanțiile de securitate sunt esențiale și absolut cruciale", a afirmat von der Leyen,
Acum 10 minute
12:40
VIDEO | Iurie Ciocan: „Maia Sandu face campanie pentru PAS, cu încălcarea Constituției și a Codului electoral” # Ziua
Toți președinții de până acum, cu excepția lui Nicolae Timofti, au folosit resursele administrative pentru a face campanie pentru un partid sau altul. Constatarea aparține fostului președinte al Comisiei Electorale Centrale (CEC), Iurie Ciocan. Potrivit lui, în prezent, Maia Sandu face campanie pentru PAS, cu încălcarea Constituției și încălcarea codului electoral". „Din punctul meu de
Acum 15 minute
12:30
Acum 2 ore
11:40
Noi rețineri într-un dosar de migrație ilegală. Trei tineri au fost plasați în arest preventiv # Ziua
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest au reținut trei tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 20 de ani, bănuiți că făceau parte dintr-o organizație infracțională specializată în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini de origine asiatică. Potrivit Poliției de Frontieră, tinerii sunt vizați în două cazuri de trecere ilegală a frontierei, documentate în
11:10
Modi reafirmă parteneriatul privilegiat India-Rusia și cere dialog pentru pacea în Ucraina la summitul OCS # Ziua
Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a subliniat parteneriatul privilegiat dintre New Delhi și Moscova în cadrul întâlnirii bilaterale cu președintele rus Vladimir Putin, organizată în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) de la Tianjin, China. În declarațiile sale de deschidere, Modi a descris relația cu Rusia drept „o cooperare specială și privilegiată, marcată
Acum 4 ore
10:40
Directorul Spitalului din Bălți, reținut într-un dosar de corupție, a fost plasat în arest pentru 30 de zile # Ziua
Directorul Spitalului din Bălți, Gheorghe Brînză, reținut vineri într-un dosar de corupție și ulterior demis din această funcție, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Funcționarul este acuzat de abuz în serviciu, trafic de influență, luare de mită și de fraude în organizarea achizițiilor publice. În aceeași cauză a fost reținut și adjunctul
10:10
La mulți și fericiți ani, Înaltpreasfințite Părinte! 35 de ani de la hirotonirea întru arhiereu a Mitropolitului Petru al Basarabiei # Ziua
Biserica Ortodoxă Română și credincioșii Mitropoliei Basarabiei marchează un moment deosebit: astăzi, se împlinesc 35 de ani de la hirotonirea întru arhiereu a Înaltpreasfințitului Petru (Păduraru), Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Totul a început în data 20 iulie 1990, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse (care controla atunci exclusiv
10:00
Cutremur devastator în estul Afganistanului. Peste 600 de morți și 1.500 de răniți. Mai multe sate au fost complet distruse # Ziua
Un seism cu magnitudinea de 6 a lovit duminică seara provincia Kunar din nord-estul Afganistanului, în apropierea graniței cu Pakistan, provocând un dezastru umanitar major. Potrivit Ministerului de Interne, cel puțin 622 de persoane au murit, iar peste 1.500 au fost rănite. Mai multe sate au fost „complet distruse", a precizat Ministerul Sănătății, avertizând că
09:50
Ucraina și R. Moldova solicită Israelului să plătească milioane de dolari pentru securitate la pelerinajul ultraortodox de la Uman # Ziua
Ucraina nu va permite desfășurarea pelerinajului anual la Uman din cauza riscurilor de securitate generate de războiul în curs cu Rusia, au relatat sâmbătă seara mai multe publicații din presa israeliană, relatează The Times of Israel. Decizia de a bloca vizita zecilor de mii de evrei hasidici la mormântul rabinului Nachman din Breslov, în perioada
09:20
A fost arestat un suspect în cazul politicianului din Ucraina, executat în stradă. Zelenski: Bănuitul a dat primele declarații # Ziua
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anunțat arestarea unui suspect în cazul asasinării deputatului ucrainean Andrii Parubii, fost președinte al Parlamentului de la Kiev, împușcat mortal la Lvov în 30 august. „Ministrul Afacerilor Interne al Ucrainei și șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei tocmai au raportat despre reținerea suspectului în uciderea lui Andrii Parubii. Sunt în
09:00
Două persoane au murit, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un grav accident de circulație. Tragedia a avut loc duminică seara, în jurul orei 20:00, la intrarea în localitatea Cosăuți, din raionul Soroca, scrie PulsMedia.MD. Potrivit sursei citate s-a stabilit că un tânăr în vârstă de 25 de ani, în timp
Acum 6 ore
08:40
De astăzi, șoferii din R. Moldova care vor merge sau vor traversa România vor plăti mai mult pentru rovinietă. Taxa obligatorie pentru drumuri, conform noilor dispoziții ale autorităților de la București, aproape s-a dublat pentru autoturisme. Astfel, în cazul acestor vehicule rovinieta de o zi va fi de 3,5 euro, față de 2,5 euro, cea de
08:10
Delegația UE în R. Moldova va fi condusă de poloneza Iwona Piorko, actuala ambasadoare a UE în Singapore # Ziua
Bruxelles-ul a desemnat un nou șef al Delegației UE în R. Moldova. Este vorba de oficialul polonez Iwona Piorko, care din 2021 a fost ambasadoarea UE în Singapore. Aceasta îl va înlocui pe Janis Mazeiks, care în august și-a încheiat mandatul la Chișinău. Desemnarea noului ambasador a fost făcută de vicepreședintele Comisiei Europene, șefa diplomației UE, Kaja
07:50
86 de ani de la declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial. Germania și URSS începeau cel mai sângeros conflict # Ziua
Acum 86 de ani, în 1 septembrie 1939, începea cel de-Al Doilea Război Mondial, considerat de istorici cea mai mare conflagrație globală, care a luat viețile a peste 60 de milioane de oameni. Totul a început cu invadarea Poloniei de către Germania hitleristă, iar apoi și de Uniunea Sovietică, care a atacat dinspre Răsărit. De
07:20
VIDEO | Ion Ceban a ajuns la Roma, în ciuda interdicției de intrare în spațiul Schengen: „Vă salut din Italia” # Ziua
Primarul Chișinăului și liderul Partidului „Mișcarea Alternativa Națională" (MAN), Ion Ceban, publicat duminică seara un mesaj video din orașul Roma, Italia, asta chiar dacă anterior se anunțase că ar avea interdicție de intrare în spațiul Schengen. Nu este clar modul în care Ion Ceban a ajuns în spațiul Schengen, având în vedere că, la începutul
Acum 24 ore
16:40
O flotilă care transportă ajutoare umanitare și activiști, printre care se află și Greta Thunberg, urmează să plece duminică din portul Barcelona, având ca destinație Fâșia Gaza, unde este așteptată la mijlocul lunii septembrie. Organizatorii au numit acțiunea „cea mai mare misiune de solidaritate de până acum", după ce Israelul a blocat două tentative similare
16:00
VIDEO | Campanie electorală cu pumni și înjurături la Peresecina, Orhei, între adepții PAS și cei ai lui Șor # Ziua
Scandal „electoral" cu îmbrânceli în satul Peresecina, raionul Orhei. Mai mulți susținători ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și simpatizanți ai blocului „Pobeda", afiliat lui Ilan Șor s-au luat la harță pe o terasă din localitate. Martorii susțin că schimbul de replici dintre cele două grupuri a degenerat rapid în îmbrânceli și lovituri, iar pentru
15:30
ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei, mesaj pentru români: „Limba română este altarul nevăzut al identității noastre” # Ziua
De Ziua Limbii Române, Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, ÎPS Petru, a transmis un mesaj de unitate și binecuvântare. El a descris limba română drept „mai mult decât un mijloc de comunicare", afirmând că ea reprezintă „altarul nevăzut al identității noastre, legătura tainică dintre satul copilăriei și cetatea de mâine, dintre malul drept
14:50
India încearcă rolul de mediator. Modi a vorbit cu Zelenski înainte de summitul regional din China # Ziua
Premierul Indiei, Narendra Modi, a avut sâmbătă o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în care a subliniat sprijinul deplin al Indiei pentru eforturile de „restabilire a păcii și stabilității" în Ucraina, relatează AFP. Apelul a avut loc chiar înainte de summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), găzduit de orașul portuar chinez
13:50
Trump pune la îndoială întâlnirea Putin-Zelenski, dar se declară pregătit să ajute Ucraina să oprească războiul cu sprijinul europenilor # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu pentru Daily Caller că o întâlnire directă între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski este puțin probabilă în viitorul apropiat, însă Statele Unite ar putea oferi sprijin aerian Europei pentru a pune capăt războiului din Ucraina. În dialogul de o oră desfășurat în Biroul Oval, Trump a subliniat
12:50
Bloomberg: UE discută renunțarea la unanimitate în politica externă, în favoarea votului majoritar calificat # Ziua
Uniunea Europeană ia în considerare trecerea de la principiul unanimității la votul cu majoritate calificată în luarea deciziilor de politică externă, relatează Bloomberg, citând un document distribuit statelor membre. Inițiativa este discutată de un grup format din 12 țări și a fost prezentată înaintea reuniunii informale a miniștrilor de externe ai UE, desfășurată pe 30
Ieri
12:10
VIDEO | Incendiu de proporții și explozii la un depozit din regiunea Moscova. Peste 4.000 de metri pătrați afectați de flăcări # Ziua
Un incendiu major a izbucnit în aceată dimineață la un complex de depozite din orașul Balașiha, regiunea Moscova, afectând o suprafață de peste 4.000 de metri pătrați. Fumul dens a fost vizibil din mai multe cartiere ale orașului, iar pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor. Potrivit martorilor, în depozitele cuprinse de flăcări erau stocate produse auto-chimice,
11:50
DOC | Departamentul pentru Relația cu R. Moldova se desființează. Instituția va fi absorbită de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni # Ziua
Guvernul României a decis reorganizarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), prin absorbția Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, care se desființează. Textul unei ordonanțe de urgență, care prevede acest lucru, a fost publicat pe site-ul oficial al instituției. Potrivit documentului, DRP va prelua toate atribuțiile, personalul, patrimoniul, contractele și litigiile fostului departament, urmând să
11:40
Președintele rus Vladimir Putin a ajuns duminică în orașul-port Tianjin, în nordul Chinei, pentru a participa la un summit regional de securitate găzduit de președintele chinez Xi Jinping, transmit agențiile ruse și chineze de presă. Vizita de patru zile marchează una dintre rarele deplasări externe ale liderului de la Kremlin și subliniază cooperarea tot mai
11:10
VIDEO | Mesajul lui Nicușor Dan, de Ziua Limbrii Române, la Chișinău: România și Republica Moldova trebuie să meargă împreună # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, care se află într-o vizită oficială la Chișinău, a transmis un mesaj, cu ocazia Zilei Limbii Române. El a declarat că România și Republica Moldova împărtășesc aceleași valori și au nevoie una de cealaltă, iar responsabilitatea comună este aceea de a-și oferi sprijin reciproc pentru a construi un viitor mai bun
11:00
VIDEO | Rușii au atacat cu drone orașul Cernomorsk din Odesa. Zeci de mii de locuitori au rămas fără curent electric # Ziua
În noaptea de 31 august, forțele armate ruse au lansat atacuri cu drone asupra orașului Cernomorsk din regiunea Odesa, provocând avarii majore asupra infrastructurii energetice, potrivit informațiilor transmise de șeful Administrației militare Odesa, Oleg Kiper, citat de RBC-Ucraina. „Peste 29.000 de abonați sunt în prezent fără energie electrică. Lucrările de reconectare au început deja, iar
10:30
Mesaj de felicitare în LIMBA RUSĂ pentru cetățenii moldoveni, de ZIUA LIMBII ROMÂNE, din partea Delegației UE în R. Moldova # Ziua
Delegația UE în Republica Moldova le-a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor moldoveni, cu ocazia sărbătorii naționale Ziua Limbii Române, celebrată în 31 august. Postarea a fost făcută în două limbi, română și… rusă, fapt care a provocat dezbateri pe internet. „Limba Noastră, glasul dorului, al mamei și al neamului. Ea ne leagă de rădăcini,
10:10
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „nu l-ar deranja deloc" dacă foștii șefi ai FBI și CIA, James Comey și John Brennan, ar fi arestați în urma noilor dezvăluiri privind investigațiile din dosarul „Russiagate". Într-un interviu acordat publicației Daily Caller, Trump a spus că arestările „ar trebui să aibă loc" după declasificarea documentelor de
10:00
„Moldova Mare” și „Uniunea Centristă” nu vor putea participa la alegerile parlamentare. CSJ a anulat decizia Curții de Apel # Ziua
Curtea Supremă de Justiție a anulat decizia Curții
09:10
VIDEO | AUR din Republica Moldova s-a lansat oficial în campania electorală: „Unirea nu este un vis, este o necesitate!” # Ziua
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova și-a lansat oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Evenimentul a avut loc sâmbătă, 30 august, în scuarul Ion și Doina Aldea-Teodorovici din Chișinău, simbol al jertfei pentru libertate și pentru Unire. Manifestarea a început cu intonarea imnului de stat, urmată de discursul liderului […] Articolul VIDEO | AUR din Republica Moldova s-a lansat oficial în campania electorală: „Unirea nu este un vis, este o necesitate!” apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Președintele României, în vizită oficială în Republica Moldova. Nicușor Dan va participa la manifestările dedicate Zilei Limbii Române # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, efectuează astăzi o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația președintelui Maia Sandu. Cei doi șefi de stat vor participa împreună la manifestările dedicate Zilei Limbii Române, marcată astăzi, 31 august. Potrivit președinției de la Chișinău, vizita are o încărcătură simbolică deosebită, subliniind legăturile culturale și identitare dintre cele două state. […] Articolul Președintele României, în vizită oficială în Republica Moldova. Nicușor Dan va participa la manifestările dedicate Zilei Limbii Române apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Sărbătoarea identității și unității naționale. În 31 august, românii de pe ambele maluri ale Prutului sărbătoresc Ziua Limbii Române # Ziua
Astăzi este marcată Ziua Limbii Române, o sărbătoare cu profunde semnificații istorice și culturale pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului și din întreaga lume. Cu acest prilej, în Republica Moldova și în România au loc diverse manifestări culturale care scot în evidență importanța limbii pentru unitatea poporului român. Originea acestei zile se leagă […] Articolul Sărbătoarea identității și unității naționale. În 31 august, românii de pe ambele maluri ale Prutului sărbătoresc Ziua Limbii Române apare prima dată în ZIUA.md.
30 august 2025
18:00
Axios: Casa Albă acuză Europa că subminează în secret eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina # Ziua
Oficiali de la Casa Albă susțin că liderii europeni subminează eforturile de pace dintre Rusia și Ucraina, acuzându-i că prelungesc războiul prin sprijinirea unor „concesii teritoriale nerealiste” cerute Moscovei și că încearcă discret să anuleze progresele obținute în culise la summitul din Alaska. Informația a fost publicată de Axios, care citează surse anonime prezentate drept […] Articolul Axios: Casa Albă acuză Europa că subminează în secret eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Șeful Administrației Prezidențiale a Ucrainei, Andrei Ermak: „Nimeni nu exercită presiune asupra Ucrainei privind vreun teritoriu” # Ziua
Șeful Administrației Prezidențiale a Ucrainei, Andrei Ermak, s-a întâlnit, vineri, la New York cu trimisul special al președintelui SUA, Steven Witkoff, pentru a discuta „negocieri tehnice” în perspectiva unui posibil summit trilateral Rusia–Ucraina–SUA. În cadrul unui briefingul online, Ermak a declarat că „nimeni nu exercită presiune asupra Ucrainei privind vreun teritoriu”. „Sunt mulțumit de întâlnirea […] Articolul Șeful Administrației Prezidențiale a Ucrainei, Andrei Ermak: „Nimeni nu exercită presiune asupra Ucrainei privind vreun teritoriu” apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Cancelarul german Merz, „îngrijorat” de situația politică din Franța înaintea votului de încredere din 8 septembrie # Ziua
Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat vineri îngrijorarea față de situația politică din Franța, subliniind importanța stabilității zonei euro într-un context în care guvernul francez își joacă supraviețuirea printr-un vot de încredere programat pe 8 septembrie, transmite AFP. „Urmărim foarte îndeaproape situația politică din Franța și uneori suntem puțin îngrijorați, ca să fiu sincer”, a […] Articolul Cancelarul german Merz, „îngrijorat” de situația politică din Franța înaintea votului de încredere din 8 septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Ion Ceban, pentru Euronews România: Rezolvarea problemelor economice ar trebui să fie principala preocuparea a viitoarei guvernări # Ziua
Soluționarea problemelor economice ar trebui să fie principala preocuparea a viitoarei guvernări, a declarat liderul „Alternativa”, Ion Ceban, într-un interviu pentru Euronews România. Politicianul a vorbit despre implicarea blocului „Alternativa” în alegerile parlamentare și a promis că membrii formațiunii vor „face ordine”. În opinia sa, prioritate pentru bloc actualmente este să se preocupe de rezolvarea […] Articolul Ion Ceban, pentru Euronews România: Rezolvarea problemelor economice ar trebui să fie principala preocuparea a viitoarei guvernări apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Trump „continuă să lucreze” la o reuniune Putin-Zelenski, anunţă Casa Albă, după ce Macron a afirmat că „Putin l-ar fi păcălit pe preşedintele Trump” # Ziua
Casa Albă a reacționat vineri după ce președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Vladimir Putin l-ar putea „păcăli din nou” pe președintele american Donald Trump, dacă nu se angajează până luni la negocieri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Adjunctul şefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a calificat întrebarea despre posibilul „șiretlic” al […] Articolul Trump „continuă să lucreze” la o reuniune Putin-Zelenski, anunţă Casa Albă, după ce Macron a afirmat că „Putin l-ar fi păcălit pe preşedintele Trump” apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Departamentul de Stat al SUA anunță închiderea oficială a USAID după peste 60 de ani de activitate # Ziua
Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), care timp de peste șase decenii a gestionat programe umanitare și ajutor internațional, își încetează oficial activitatea, a anunțat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, pe rețeaua X. Potrivit lui Rubio, o parte din proiectele cheie vor fi transferate sub administrarea Departamentului de Stat, în timp ce […] Articolul Departamentul de Stat al SUA anunță închiderea oficială a USAID după peste 60 de ani de activitate apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Partidul Social Democrat European s-a lansat oficial în campania electorală cu sloganul „Construim Viitorul Acasă” # Ziua
Partidul Social Democrat European (PSDE) s-a lansat, sâmbătă, 30 august în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Evenimentul a avut loc la Palatul Republicii. PSDE a intrat în cursa electorală cu sloganul „Construim Viitorul Acasă”. „Astăzi scriem o pagină nouă în istoria Republicii Moldova. Este nu doar începutul unei simple campanii electorale, este […] Articolul Partidul Social Democrat European s-a lansat oficial în campania electorală cu sloganul „Construim Viitorul Acasă” apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
SUA confirmă livrări de arme pentru atacuri în adâncul teritoriului rus, la două săptămâni după avertismentul lui Trump # Ziua
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că Washingtonul furnizează Ucrainei arme care permit lovituri în adâncimea teritoriului Rusiei, sprijinind astfel atât apărarea, cât și eventuale operațiuni ofensive ale forțelor ucrainene. „Oferim Kievului capabilități care să le permită să lovească mai adânc în Rusia, iar ucrainenii, cel mai probabil, le vor folosi“, a spus […] Articolul SUA confirmă livrări de arme pentru atacuri în adâncul teritoriului rus, la două săptămâni după avertismentul lui Trump apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
CUB s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare: „Noi ducem Moldova înainte” # Ziua
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Sloganul partidului este „Noi ducem Moldova înainte”. Potrivit liderului partidului, Igor Munteanu, „CUB este forța unui echilibru sănătos pe scena politică a Republicii Moldova”. (…) Pornim pe drumul unei campanii care trebuie să dovedească rezistența noastră și lupta […] Articolul CUB s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare: „Noi ducem Moldova înainte” apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat decesul fostului președinte al Radei Supreme, Andrii Parubii # Ziua
Fostul președinte al Radei Supreme a Ucrainei, Andrii Parubii, unul dintre liderii protestelor Euromaidan, a fost ucis la Lvov, informează surse citate de publicațiile „Suspilne” și „Ukrainska Pravda”. Informația a fost confirmată oficial și de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Poliția Națională a Ucrainei a anunțat în aceeași zi că a fost raportat un incident armat […] Articolul Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat decesul fostului președinte al Radei Supreme, Andrii Parubii apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat încetarea protecției oferite de Secret Service fostului vicepreședinte american Kamala Harris, potrivit unui oficial de rang înalt al Casei Albe. Harris, membră a Partidului Democrat, beneficiază automat de șase luni de protecție după încheierea mandatului, perioadă pe care Joe Biden a extins-o cu un an printr-o directivă nepublicată. Într-o […] Articolul Donald Trump retrage protecţia Secret Service pentru Kamala Harris apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Conducerea Spitalului din Bălți, demisă în urma perchezițiilor CNA, printr-un ordin emis de ministrul Sănătății, Ala Nemernco # Ziua
Directorul Spitalului Clinic Bălți și adjunctul său, reținuți vineri, 29 august, de CNA, într-u dosar de corupție, au demiși din funcții. Ordinile de concediere au fost semnate de către ministrul sănătății, Ala Nemerenco. „Am demis din funcții prin ordin de ministru directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți în baza perchezițiilor și reținerilor efectuate de CNA […] Articolul Conducerea Spitalului din Bălți, demisă în urma perchezițiilor CNA, printr-un ordin emis de ministrul Sănătății, Ala Nemernco apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după atacurile asupra Ucrainei din apropierea graniței cu România # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri convocarea ambasadorului Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, în legătură cu atacurile masive lansate de Rusia asupra Ucrainei, inclusiv în apropierea frontierei cu România. „Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri, 29 august, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se […] Articolul Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după atacurile asupra Ucrainei din apropierea graniței cu România apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Și formațiunea „Partidul Nostru” s-a lansat oficial în campania electorală. Renato Usatîi: „Pentru majoritatea cetățenilor suntem ultima speranță” # Ziua
Formațiunea politică „Partidul Nostru” s-a lansat oficial vineri, 29 august 2025, în campania electorală. Evenimentul a avut loc în satul Rediul Mare, localitatea de baștină a bunicii lui Renato Usatîi. În cadrul evenimentului, el a prezentat cele 29 de proiecte de lege pregătite pentru adoptare în viitorul Parlament. Renato Usatîi a anunțat că formațiunea „vine […] Articolul Și formațiunea „Partidul Nostru” s-a lansat oficial în campania electorală. Renato Usatîi: „Pentru majoritatea cetățenilor suntem ultima speranță” apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
PAS s-a lansat în campanie! Dan Perciun: „Au mai rămas o sută de metri ca să ne rupem de comunism și de dictatură” # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat vineri, 29 august, în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu sloganul „Mergem în direcția corectă. UE. Pace. Dezvoltare”, formațiunea politică își propune aderarea R. Moldova la UE până în anul 2028, dezvoltarea economică și menținerea păcii în regiune. „Datoria noastră este să fim generația integrării europene. Noi […] Articolul PAS s-a lansat în campanie! Dan Perciun: „Au mai rămas o sută de metri ca să ne rupem de comunism și de dictatură” apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
VIDEO | Explozie la Amara, România, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Peste 270 de persoane evacuate preventiv # Ziua
Un incendiu puternic izbucnit vineri după-amiază în localitatea Amara, județul Ialomița din România, după ce o pungă de gaze subterane a fost atinsă în timpul unor lucrări de foraj pentru o fântână, a fost lichidat în cursul nopții. Incidentul a fost semnalat vineri, 29 august, la ora 15:40, prin apel la 112. În urma forajului […] Articolul VIDEO | Explozie la Amara, România, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Peste 270 de persoane evacuate preventiv apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Ziua „viteazului nebiruit”. Biserica Ortodoxă de stil nou îl cinstește astăzi pe Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului # Ziua
În fiecare an, la 30 august, credincioșii ortodocși care se orientează după calendarul îndreptat îl cinstesc pe Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, apărător al dreptei credințe și stâlp al Bisericii în veacul al patrulea. Sfântul Alexandru este numit un mare apărător al Ortodoxiei, iar în imnografia zilei este lăudat ca „nebiruit viteaz” și „părinte de […] Articolul Ziua „viteazului nebiruit”. Biserica Ortodoxă de stil nou îl cinstește astăzi pe Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
VIDEO | Atac masiv asupra Ucrainei. Un mort și zeci de răniți la Zaporojie, incendii la Dnipro și Pavlograd # Ziua
Rusia a lansat în noaptea de 30 august un atac de amploare cu rachete și drone asupra mai multor regiuni din Ucraina, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 24, inclusiv a trei copii, potrivit autorităților locale. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că, în cursul nopții, Rusia a lansat 582 de […] Articolul VIDEO | Atac masiv asupra Ucrainei. Un mort și zeci de răniți la Zaporojie, incendii la Dnipro și Pavlograd apare prima dată în ZIUA.md.
29 august 2025
20:20
USM i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa prorectorului Universității din Oradea Sorin Șipoș # Ziua
Prorectorul Universității din Oradea, România, a fost distins de Universitatea de Stat din Moldova cu titlul de Doctor Honoris Causa. Distincția I-a fost acordată profesorului român în cadrul ședinței de azi a Senatului USM. Titlul a fost conferit la inițiativa Consiliului Facultății de Istorie și Filosofie a USM pentru contribuții științifice și profesionale de excepție […] Articolul USM i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa prorectorului Universității din Oradea Sorin Șipoș apare prima dată în ZIUA.md.
