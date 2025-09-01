Președintele Poloniei cere Germaniei să plătească despăgubiri pentru Al Doilea Război Mondial: „Le cer fără echivoc”
SafeNews, 1 septembrie 2025 12:30
Pentru ca Germania și Polonia să dezvolte un parteneriat bazat pe încredere și bune relații este obligatoriu ca Berlinul să abordeze subiectul reparațiilor pe care trebuie să le plătească, a spus președinte polonez Karol Nawrocki, citat de publicația poloneză TVP World, la un eveniment dedicat împlinirii a 86 de ani de când Germania nazistă a atacat […] Articolul Președintele Poloniei cere Germaniei să plătească despăgubiri pentru Al Doilea Război Mondial: „Le cer fără echivoc” apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 15 minute
12:30
Președintele Poloniei cere Germaniei să plătească despăgubiri pentru Al Doilea Război Mondial: „Le cer fără echivoc” # SafeNews
Pentru ca Germania și Polonia să dezvolte un parteneriat bazat pe încredere și bune relații este obligatoriu ca Berlinul să abordeze subiectul reparațiilor pe care trebuie să le plătească, a spus președinte polonez Karol Nawrocki, citat de publicația poloneză TVP World, la un eveniment dedicat împlinirii a 86 de ani de când Germania nazistă a atacat […] Articolul Președintele Poloniei cere Germaniei să plătească despăgubiri pentru Al Doilea Război Mondial: „Le cer fără echivoc” apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
12:20
Aproape 1 milion de lei confiscați definitiv: Ex-primarul comunei Negureni pierde procesul cu ANI # SafeNews
Fostul primar al comunei Negureni din raionul Telenești, Grigore Munteanu, a pierdut definitiv procesul privind averea nejustificată, după ce Curtea de Apel Nord a respins apelul său și al familiei sale împotriva unei decizii anterioare a Judecătoriei Orhei. Magistrații au menținut hotărârea emisă în februarie 2025, care prevedea confiscarea unei sume de peste 902.000 de […] Articolul Aproape 1 milion de lei confiscați definitiv: Ex-primarul comunei Negureni pierde procesul cu ANI apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
12:00
CEC reaminteşte cetăţenilor că mai sunt 3 zile pentru a declara noul loc de ședere înainte de alegerile parlamentare # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cetățenilor cu drept de vot că mai au la dispoziție doar 3 zile pentru a-și declara noul loc de ședere la organul administrației publice locale – primăria sau pretura – în cazul în care, după ultima participare la alegeri, și-au schimbat locul de trai. Potrivit CEC, termenul-limită pentru depunerea declarațiilor […] Articolul CEC reaminteşte cetăţenilor că mai sunt 3 zile pentru a declara noul loc de ședere înainte de alegerile parlamentare apare prima dată în SafeNews.
12:00
Prietenia Putin-Modi-Xi Jinping. Cei 3, filmați râzând împreună, liderul rus în limuzină cu premierul indian # SafeNews
În timp ce relațiile Statelor Unite cu India și China devin tot mai reci, cele două puteri asiatice par tot mai apropiate de Rusia. Vladimir Putin, primit cu covorul roșu și onoruri militare în China, a fost întâmpinat călduros de președintele Xi Jinping. Liderul de la Kremlin a fost surprins râzând alături de premierul indian Narendra Modi […] Articolul Prietenia Putin-Modi-Xi Jinping. Cei 3, filmați râzând împreună, liderul rus în limuzină cu premierul indian apare prima dată în SafeNews.
11:50
UE, partener-cheie pentru fermierii moldoveni. Maia Sandu, întrevedere cu comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen # SafeNews
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău, a avut o întrevedere cu președintele Maia Sandu. În cadrul discuției, părțile au abordat diverse subiecte, printre care dezvoltarea sectorului agricol din Republica Moldova. Oficialii s-au referit la modernizarea agriculturii, adaptarea la schimbările climatice și facilitarea accesului produselor moldovenești pe […] Articolul UE, partener-cheie pentru fermierii moldoveni. Maia Sandu, întrevedere cu comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen apare prima dată în SafeNews.
11:50
VIDEO // O femeie din Federația Rusă, depistată cu o sumă impunătoare de dolari nedeclarată pe Aeroportul Internațional Chișinău # SafeNews
O femeie în vârstă de 34 de ani, cetățeană a Federației Ruse, a fost depistată pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încerca să scoată ilegal din țară suma de 39.500 de dolari americani, fără a declara banii autorității vamale. Incidentul a avut loc în cadrul controlului de specialitate efectuat asupra pasagerilor de pe cursa […] Articolul VIDEO // O femeie din Federația Rusă, depistată cu o sumă impunătoare de dolari nedeclarată pe Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
11:30
Viața unui bărbat salvată la timp după ce s-a prăbușit într-o stație de autobuz din capitală # SafeNews
Un bărbat de 71 de ani a fost salvat de la moarte de echipa de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) a SAMU Centru, după ce a suferit un stop cardio-respirator în plină zi, într-o stație de transport public. Intervenția promptă și manevrele de resuscitare aplicate timp de 15 minute au fost decisive pentru salvarea vieții pacientului. […] Articolul Viața unui bărbat salvată la timp după ce s-a prăbușit într-o stație de autobuz din capitală apare prima dată în SafeNews.
11:10
O fostă Miss a sărit de la etajul 3 al hotelului din Karlovy Vary: „Fiica ei de 8 ani era în cameră” # SafeNews
Lenka Beličková, 52 de ani, locul al doilea la concursul de frumusețe Miss Cehia 1994, a sărit de la etajul al treilea al unui hotel din Karlovy Vary, stațiune balneară în nord-vestul Cehiei, la poalele Munților Metaliferi, relatează Noviny. Incidentul tragic a avut loc duminică, 17 august, în prezența fiicei sale de 8 ani aflată […] Articolul O fostă Miss a sărit de la etajul 3 al hotelului din Karlovy Vary: „Fiica ei de 8 ani era în cameră” apare prima dată în SafeNews.
10:50
Weekend cu abateri record în trafic: sute de șoferi prinși pe picior greșit. Află care sunt cele mai frecvente abateri # SafeNews
Peste 4500 de abateri de la normele de circulație au fost înregistrate de polițiști în doar două zile de weekend, semnalând o creștere alarmantă a indisciplinei în trafic. Printre cele mai grave cazuri se numără 73 de șoferi care au fost prinși conducând în stare de ebrietate, fiind imediat înlăturați de la volan pentru a […] Articolul Weekend cu abateri record în trafic: sute de șoferi prinși pe picior greșit. Află care sunt cele mai frecvente abateri apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
10:40
Președintele Chinei a cerut „renunțarea la „mentalitatea Războiului Rece și confruntările între blocuri” # SafeNews
Președintele chinez Xi Jinping a îndemnat luni liderii prezenți la summitul regional din orașul portuar Tianjin, din nordul Chinei, să profite de „piața lor de dimensiuni uriașe”, în timp ce președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat sprijinul pentru ambiția lui Xi de a crea o nouă ordine economică și de securitate globală, care reprezintă o […] Articolul Președintele Chinei a cerut „renunțarea la „mentalitatea Războiului Rece și confruntările între blocuri” apare prima dată în SafeNews.
10:20
Vânzătorii de flori, în atenția Fiscului de 1 septembrie, în contextul începerii noului an școlar # SafeNews
În contextul cererii crescute de flori cu ocazia începerii noului an școlar, Serviciul Fiscal de Stat desfășoară, în perioada 31 august – 1 septembrie 2025, o acțiune de monitorizare a comercianților din acest sector. Verificările vizează modul în care florarii utilizează echipamentele fiscale – aparatele de casă și control – în momentul vânzării. Autoritățile spun […] Articolul Vânzătorii de flori, în atenția Fiscului de 1 septembrie, în contextul începerii noului an școlar apare prima dată în SafeNews.
10:10
Putin spune că înțelegerea la care a ajuns cu Trump, în Alaska, deschide calea către pace în Ucraina # SafeNews
Președintele Vladimir Putin a declarat că înțelegerile la care a ajuns în cadrul summitului cu Donald Trump, desfășurat în Alaska, deschid calea către o posibilă pace în Ucraina. Liderul de la Kremlin a făcut acest anunț în fața membrilor Organizației de Cooperare de la Shanghai. Potrivit lui Puti, „criza” din Ucraina nu a fost cauzată de invadarea Rusiei, […] Articolul Putin spune că înțelegerea la care a ajuns cu Trump, în Alaska, deschide calea către pace în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
10:00
VIDEO // „Școala nu are viitor fără Unire” – Mesajul liderului AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, de 1 septembrie # SafeNews
În prima zi a noului an școlar, președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a transmis un mesaj emoționant și ferm adresat elevilor, profesorilor și părinților, subliniind că educația este cheia renașterii naționale, iar viitorul acesteia depinde de Unirea cu România. Într-un apel direct către dascăli, pe care i-a numit „apostoli și lideri ai comunităților”, […] Articolul VIDEO // „Școala nu are viitor fără Unire” – Mesajul liderului AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, de 1 septembrie apare prima dată în SafeNews.
10:00
Cu ocazia începerii noului an școlar, președinta Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a adresat un mesaj de felicitare elevilor, studenților, profesorilor și părinților. „Dragi elevi, studenți, profesori și părinți, astăzi pășim împreună într-un nou început, o nouă pagină a cunoștințelor și a speranțelor. Ziua de 1 Septembrie nu este doar o simplă dată în calendar, […] Articolul Victoria Furtună: „1 Septembrie este sărbătoarea luminii și a curajului de a învăța” apare prima dată în SafeNews.
09:50
Director de companie, condamnat pentru contrabandă cu echipamente de minare Bitcoin în valoare de 4 milioane de lei # SafeNews
Un director de companie a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru comiterea infracțiunii de contrabandă cu echipamente destinate minării de criptomonede. Potrivit sentinței, acesta a primit o pedeapsă de 5 ani de închisoare, cu suspendare condiționată, fiind plasat sub supraveghere pe un termen de probă de 3 ani. Instanța a admis parțial acțiunea […] Articolul Director de companie, condamnat pentru contrabandă cu echipamente de minare Bitcoin în valoare de 4 milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
09:40
Președintele României, Nicușor Dan, explică interdicția impusă primarului Chișinăului, Ion Ceban: „O chestiune de securitate națională” # SafeNews
Președintele României, Nicușor Dan, a oferit primele explicații oficiale privind interdicția impusă primarului general al Chișinăului, Ion Ceban, de a intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen. Într-un interviu acordat emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chișinău, șeful statului a subliniat că decizia are la bază motive de securitate națională și se sprijină pe […] Articolul Președintele României, Nicușor Dan, explică interdicția impusă primarului Chișinăului, Ion Ceban: „O chestiune de securitate națională” apare prima dată în SafeNews.
09:30
Averile fruntașilor PAS care pretind la fotoliul de deputat: compensații mai mari decât salariul, milioane și economii # SafeNews
Partidul Acțiune și Solidaritate promite că, până în 2028, Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană și că veniturile populației active vor fi dublate. În 2021, PAS a câștigat alegerile parlamentare anticipate cu o majoritate absolută – 63 de mandate – fiind votat de peste jumătate dintre alegătorii prezenți la urne. După patru ani de […] Articolul Averile fruntașilor PAS care pretind la fotoliul de deputat: compensații mai mari decât salariul, milioane și economii apare prima dată în SafeNews.
09:20
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, transmite un mesaj de felicitare și încurajare pentru elevi, părinți și profesori cu ocazia începerii noului an școlar, subliniind importanța educației și a respectului față copii din partea autorităților. Totodată, el a criticat guvernarea pentru decizia de a acorda ajutorul de 1000 de lei destinat elevilor abia după 1 septembrie, […] Articolul VIDEO // Marian Lupu: Ajutorul pentru elevi trebuia oferit înainte, nu după 1 septembrie apare prima dată în SafeNews.
09:10
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, prima de la preluarea mandatului. Pe parcursul vizitei, acesta va avea întrevederi cu reprezentanți ai sectorului agricol – de la producători și exportatori de fructe, până la membri ai Grupurilor de Acțiune Locală din regiunea Ștefan Vodă. Temele principale […] Articolul Comisarul european pentru Agricultură, în prima vizită oficială în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
09:10
Viteza face victime, la Soroca. Două persoane au murit, după ce un BMW s-a rostogolit de mai multe ori # SafeNews
Două persoane au murit, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:00, la intrarea în localitatea Cosăuți, din raionul Soroca, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, preliminar s-a stabilit că un tânăr în vârstă de 25 de ani, […] Articolul Viteza face victime, la Soroca. Două persoane au murit, după ce un BMW s-a rostogolit de mai multe ori apare prima dată în SafeNews.
08:50
Cel puţin 600 de oameni au murit şi aproximativ 2.000 au fost răniţi după ce un cutremur puternic cu magnitudinea de 6 şi mai multe replici au zguduit estul Afganistanului duminică noaptea, au raportat luni surse oficiale, transmite EFE. Agenţia dpa stabileşte bilanţul la 250 de morţi, în timp ce Reuters face referire la sute […] Articolul Cel puțin 600 de oameni au murit în urma unui cutremur în estul Afganistanului apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
08:40
VIDEO // Sună clopoțelul în toată țara: Premierul transmite un mesaj de încurajare elevilor și profesorilor # SafeNews
Astăzi, elevii din întreaga Republică Moldova au pășit din nou pragul școlilor, marcând deschiderea oficială a anului de învățământ 2025–2026. În curțile școlilor din țară au avut loc evenimente festive – cuvântări, recitaluri de poezie și momente muzicale – care au marcat cu emoție reîntoarcerea în sălile de clasă. Elevii, părinții și cadrele didactice au […] Articolul VIDEO // Sună clopoțelul în toată țara: Premierul transmite un mesaj de încurajare elevilor și profesorilor apare prima dată în SafeNews.
08:20
Zelenski a anunțat arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean # SafeNews
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a anunţat președintele Volodimir Zelenski. „Suspectul a dat o primă declaraţie. În prezent se desfăşoară acţiuni urgente de anchetă pentru a stabili toate circumstanţele acestei crime.”a precizat Zelenski, preşedintele Ucrainei, într-un mesaj pe rețelele sociale. Parubîi, în vârstă de 54 […] Articolul Zelenski a anunțat arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean apare prima dată în SafeNews.
08:00
ChatGPT l-a determinat pe un fost angajat Yahoo să-și ucidă mama și apoi să se sinucidă. Fostul angajat Yahoo, Stein-Erik Solberg, care suferea de gânduri paranoice, și-a ucis mama și apoi s-a sinucis după ce a comunicat cu chatbot-ul ChatGPT, transmite The Wall Street Journal (WSJ) cu referire la gazeta.ru. Potrivit publicației, acesta este primul caz înregistrat al […] Articolul Primul caz de omor comis sub influența ChatGPT a avut loc în SUA. apare prima dată în SafeNews.
07:50
Podoleak: Până la întâlnirea din Alaska exista un plan ideal pentru încheierea războiului. # SafeNews
Mihailo Podoleak a declarat că până la întâlnirea din Alaska exista un plan ideal pentru încheierea războiului. Potrivit lui, trebuia respectată strategia propusă de Ucraina. Până la întâlnirea dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele rus Vladimir Putin din Alaska, exista un plan ideal pentru încheierea războiului. Acum, însă, rușii susțin că au resursele […] Articolul Podoleak: Până la întâlnirea din Alaska exista un plan ideal pentru încheierea războiului. apare prima dată în SafeNews.
07:40
Uniunea Europeană are un nou ambasador la Chișinău. Iwona Piórko a fost desemnată de către Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, să preia funcția de șef al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Până la această numire, Piórko a exercitat funcția de ambasador al UE în Singapore. Anterior, […] Articolul Iwona Piórko, noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
07:40
Republica Moldova va adera la Programul „Europa Creativă”, ce va deschide noi oportunități pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii # SafeNews
La Chișinău va fi semnat un pact ce va permite Republicii Moldova să adere la Programul „Europa Creativă”. Evenimentul va avea loc în cadrul vizitei Comisarului UE pentru Echitate între generații, Tineret, Cultură și Sport, Glenn Micallef. Programul „Europa Creativă” va deschide noi oportunități pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii de a coopera la […] Articolul Republica Moldova va adera la Programul „Europa Creativă”, ce va deschide noi oportunități pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii apare prima dată în SafeNews.
07:30
Caraman: În Moldova sunt circa 600 de persoane care nu pot vota, conform deciziei instanței de judecată. # SafeNews
În Republica Moldova sunt circa 600 de persoane care nu pot participa la alegeri, conform deciziei instanței. Potrivit președintei Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angela Caraman, este vorba despre cetățeni aflați sub protecție juridică. Oficiala a precizat în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLIVE TV că acești cetățeni nu se regăsesc în listele electorale […] Articolul Caraman: În Moldova sunt circa 600 de persoane care nu pot vota, conform deciziei instanței de judecată. apare prima dată în SafeNews.
07:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că vremurile bune vor veni atunci când Moldova va deveni membră a Uniunii Europene. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la Euronews, relatează unimedia.info. „Vremurile bune vor fi atunci când vom fi membrii Uniunii Europene. În timp ce ne vom apropia de 2028, acest lucru se va întâmpla, […] Articolul VIDEO // Grosu explică de ce PAS nu mai folosește sloganul „vremuri bune”. apare prima dată în SafeNews.
07:10
Norvegia cumpără fregate britanice de 13,5 miliarde dolari, pentru a-şi întări apărarea maritimă # SafeNews
Norvegia a anunţat duminică alegerea Marii Britanii ca partener strategic pentru achiziţia de noi fregate, în cadrul celei mai mari investiţii militare din istoria sa, evaluată la 10 miliarde lire sterline (13,5 miliarde dolari), transmite CNBC. Programul urmăreşte consolidarea apărării maritime a ţării nordice, esenţială pentru monitorizarea submarinelor nucleare ale flotei ruse din nord. Germania, […] Articolul Norvegia cumpără fregate britanice de 13,5 miliarde dolari, pentru a-şi întări apărarea maritimă apare prima dată în SafeNews.
07:00
Lituania a încheiat instalarea unor „dinţi de dragon” la frontiera cu enclava rusă Kaliningrad, anunţă Vilniusul # SafeNews
Lituania a încheiat instalarea unor ”dinţi de dragon” la frontiera cu enclava rusă Kaliningrad, anunţă Ministerul lituanian al Apărării, relatează Euronews. Aceasta este ultima etapă a unei serii de măsuri de apărare luate de către această ţară baltică pentru a descuraja o agresiune rusă, scrie News.ro. ”Începem prin nivelul tactic, adică obstacole specifice la frontieră, iar […] Articolul Lituania a încheiat instalarea unor „dinţi de dragon” la frontiera cu enclava rusă Kaliningrad, anunţă Vilniusul apare prima dată în SafeNews.
06:50
Cum spionează Rusia în Germania rutele utilizate de SUA pentru a transporta provizii militare # SafeNews
Rusia sau reprezentanții săi lansează aparate de recunoaștere fără pilot peste rutele utilizate de SUA și aliații lor pentru a transporta provizii militare prin estul Germaniei. Potrivit unor oficiali americani și occidentali, citați de The New York Times, Rusia sau reprezentanții săi folosesc avioane de recunoaștere fără pilot peste rutele pe care Statele Unite și […] Articolul Cum spionează Rusia în Germania rutele utilizate de SUA pentru a transporta provizii militare apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
06:40
Kremlinul susţine că Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina. Dmitri Peskov: „Nu vedem reciprocitate” # SafeNews
Kremlinul susţine că puterile europene împiedică eforturile preşedintelui american Donald Trump de a obţine pacea în Ucraina şi că Rusia îşi va continua operaţiunile în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei oficiale ruse că „partida europeană a […] Articolul Kremlinul susţine că Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina. Dmitri Peskov: „Nu vedem reciprocitate” apare prima dată în SafeNews.
06:30
Vestea rea de la președintele României, Nicușor Dan: „Urmează doi ani dificili pentru români” # SafeNews
Urmează doi ani dificili pentru români, anunță președintele României Nicușor Dan. Impactul măsurilor luate de Guvernul Bolojan pentru a reduce dificitul bugetar ar putea fi atenuat în 2027. Nicușor Dan, președintele României: ”Este un moment din care trebuie să ieșim, pentru că, altfel, economic, pentru toată lumea va fi mult mai dificil. Și bineînțeles că […] Articolul Vestea rea de la președintele României, Nicușor Dan: „Urmează doi ani dificili pentru români” apare prima dată în SafeNews.
06:20
Cancelarul Merz se pregătește pentru „un război de durată” în Ucraina. Variantele de încheiere ale conflictului pe care le ia în calcul # SafeNews
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că este pregătit pentru ca războiul din Ucraina să dureze multă vreme dat fiind că războaiele se termină de obicei fie prin înfrângere militară, fie prin epuizare economică, scenarii pe care nu le întrevede nici pentru Kiev, nici pentru Moscova, transmite Reuters. Comentariile lui Merz survin cu o zi […] Articolul Cancelarul Merz se pregătește pentru „un război de durată” în Ucraina. Variantele de încheiere ale conflictului pe care le ia în calcul apare prima dată în SafeNews.
06:10
Franța denunță drept „inacceptabile” recentele tentative ale SUA de ingerință în Groenlanda # SafeNews
Franța consideră „inacceptabile și nerespectuoase” recentele tentative de ingerință în Groenlanda, a declarat duminică ministrul de externe Jean-Noel Barrot, sosit într-o vizită la Nuuk, capitala teritoriului autonom danez, transmite AFP. Televiziunea daneză a relatat săptămâna aceasta că cel puțin trei americani, cu legături cu președintele Donald Trump, au desfășurat operațiuni de influență în Groenlanda. Danemarca l-a […] Articolul Franța denunță drept „inacceptabile” recentele tentative ale SUA de ingerință în Groenlanda apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
15:20
Președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a lansat un mesaj ferm de Ziua Limbii Române, subliniind că limba română nu poate fi redusă la o simplă festivitate, ci trebuie apărată zi de zi ca fundament al identității naționale. În cadrul unei ceremonii desfășurate la Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, […] Articolul VIDEO // Boris Volosatîi: „Limba română este cheia Reîntregirii Neamului Românesc” apare prima dată în SafeNews.
13:00
Partidul Liberal Democrat (PLDM) a depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) o cerere prin care solicită executarea Hotărârii Curții de Apel Centru din 28 august 2025. Despre aceasta a anunțat formațiunea într-un comunicat de presă. În cererea depusă la CEC, PLDM solicită: 1. Convocarea de urgență a unei ședințe publice a Comisiei; 2. Includerea formațiunii în lista […] Articolul PDLM solicită includerea pe lista partidelor admise la parlamentare apare prima dată în SafeNews.
Ieri
11:10
Armata ucraineană a eliberat satul Mirne, lângă Kupiansk, în regiunea Harkov, conform hărților actualizate DeepState publicate pe 29 august. Pozițiile au permis anterior trupelor ruse să controleze drumul care duce spre orașul Kupiansk, la aproximativ 104 kilometri (65 mile) est de Harkov, capitala regională, relatează The Kyiv Independent. Eliberarea a fost confirmată de Viktor Trehubov, purtător […] Articolul Armata ucraineană a anunţat că a recucerit o localitate din regiunea Harkov apare prima dată în SafeNews.
11:00
Maia Sandu, la Marea Dictare Națională: „Limba română este legătura noastră cu trecutul, dar și cu viitorul” # SafeNews
„Limba română este legătura noastră cu trecutul, cu scriitorii, cântăreții și profesorii care au luptat pentru ea, dar și cu viitorul, cu copiii care o vor folosi pentru a construi știința, cultura și arta de mâine”. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu la Marea Dictare Națională. Șeful statului a menționat că limba română […] Articolul Maia Sandu, la Marea Dictare Națională: „Limba română este legătura noastră cu trecutul, dar și cu viitorul” apare prima dată în SafeNews.
11:00
Nicușor Dan: România și R. Moldova au nevoie una de cealaltă. Este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalți # SafeNews
„România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă și este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalți, astfel încât să avem un viitor luminos în lumea pe care o construim noi toți”. Afirmația a fost făcută de președintele României, Nicușor Dan, care se află la Chișinău, […] Articolul Nicușor Dan: România și R. Moldova au nevoie una de cealaltă. Este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalți apare prima dată în SafeNews.
10:50
Startup-ul xAI al lui Elon Musk a inițiat o acțiune împotriva fostului său inginer, Xuechen Li, acuzându-l de însușirea ilegală a informațiilor confidențiale despre chatbot-ul Grok. Potrivit xAI, Li, angajat în companie din 2024, a avut acces la secrete comerciale, inclusiv date despre tehnologii care, conform acuzațiilor, ar depăși capabilitățile aplicației ChatGPT. Documentele arată că […] Articolul Un fost dezvoltator a furat date despre AI-ul lui Elon Musk și a trecut la OpenAI. apare prima dată în SafeNews.
10:50
Curtea Supremă de Justiție a anulat decizia Curții de Apel Chișinău, care obliga CEC să înregistreze în cursa electorală Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună și “Uniunea Centristă din Moldova” condus de Ruslan Verbițchi. Hotărârea a fost pronunță sâmbătă, 30 august. Cazul a ajuns la CSJ, după ce Comisia Electorală Centrală a atacat cu […] Articolul Decizie finală: CSJ respinge participarea a două partide în alegeri apare prima dată în SafeNews.
10:40
Uciderea politicianului ucrainean Andrei Parubii a fost atent planificată. Deocamdată, detaliile sunt puține din cauza secretului anchetei, însă autoritățile au oferit câteva informații. Asasinatul lui Parubii a avut loc pe strada Efremov din Lvov. Atacatorul a tras aproximativ opt focuri, iar identitatea sa nu a fost stabilită. Cazul este investigat de poliție, Serviciul Secret și […] Articolul Anchetatorii ucraineni analizează mai multe ipoteze în cazul asasinării lui Parubii. apare prima dată în SafeNews.
10:30
Un șofer băut a făcut accident pe şoseaua Hîncești, fiind implicate mai multe autoturisme. Polițiștii urmează să-l rețină # SafeNews
Un șofer de 52 de ani s-a urcat băut la volan sâmbătă și a provocat un accident pe șoseaua Hîncești, fiind implicate și alte două autoturisme. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool în aerul expirat. Polițiștii urmează să îl rețină. Impactul s-a produs sâmbătă după-amiază, în jurul orei 17:04. „Conform informațiilor preliminare, conducătorul […] Articolul Un șofer băut a făcut accident pe şoseaua Hîncești, fiind implicate mai multe autoturisme. Polițiștii urmează să-l rețină apare prima dată în SafeNews.
10:00
VIDEO // Mesajul ambasadorului UE de Ziua Limbii Române: „Mulțumesc. Să fii bine, pe curând” # SafeNews
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, a transmis un mesaj video cu ocazia Zilei Limbii Române. Diplomatul european a spus că sărbătoarea are pentru el o dublă semnificație – coincide cu încheierea mandatului său în Republica Moldova. „Astăzi, sărbătorim Ziua Limbii Române, iar pentru mine aceasta este o zi cu dublă semnificație: marchează și […] Articolul VIDEO // Mesajul ambasadorului UE de Ziua Limbii Române: „Mulțumesc. Să fii bine, pe curând” apare prima dată în SafeNews.
09:50
Președintele României, Nicușor Dan, întâmpinat de Maia Sandu: „Ne bucurăm să vă avem din nou alături la Chișinău” # SafeNews
Președintele României, Nicușor Dan, efectuează astăzi, 31 august 2025, o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația şefei statului. Cei doi lideri de stat vor participa împreună la manifestările dedicate Zilei Limbii Române, marcată astăzi, 31 august. „Domnule Președinte Nicușor Dan, ne bucurăm să vă avem din nou alături la Chișinău, pentru a celebra împreună Ziua Limbii […] Articolul Președintele României, Nicușor Dan, întâmpinat de Maia Sandu: „Ne bucurăm să vă avem din nou alături la Chișinău” apare prima dată în SafeNews.
09:50
Țara în care TikTok a suspendat transmisiile live. O decizie luată în circumstanțe extraordinare # SafeNews
Platforma TikTok a anunțat sâmbătă că va suspenda pentru câteva zile funcția de transmitere în direct în Indonezia, din cauza manifestațiilor violente care au loc în această țară de mai multe zile, informează AFP. „Din cauza escaladării violențelor în timpul manifestațiilor din Indonezia, am decis în mod voluntar să introducem măsuri de securitate pentru a […] Articolul Țara în care TikTok a suspendat transmisiile live. O decizie luată în circumstanțe extraordinare apare prima dată în SafeNews.
09:40
Trump și Europa discută trimiterea în Ucraina a companiilor militare private americane. Ideea este discutată împreună cu alte „garanții de securitate” elaborate de coaliția de țări condusă de Marea Britanie și Franța. Președintele SUA, Donald Trump, poartă negocieri cu aliații europeni privind posibila trimitere a companiilor militare private americane în Ucraina, în cadrul unui plan […] Articolul Trump și Europa discută trimiterea în Ucraina a companiilor militare private americane. apare prima dată în SafeNews.
09:30
VIDEO // Vladimir Putin a ajuns duminică la Tianjin. Ce a spus televiziunea de stat chineză la sosirea președintelui rus # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin a sosit duminică în orașul portuar Tianjin din nordul Chinei pentru un summit regional privind securitatea, pe care China speră că îl va putea folosi pentru a contracara influența occidentală pe scena globală, transmite Reuters. Pentru această vizită („fără precedent”, potrivit Kremlinului) de patru zile în țara vecină și cel mai […] Articolul VIDEO // Vladimir Putin a ajuns duminică la Tianjin. Ce a spus televiziunea de stat chineză la sosirea președintelui rus apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.