Horoscopul financiar pentru toamna lui 2025. Zodiile care dau lovitura
Sinteza, 1 septembrie 2025 12:30
Conform astrologilor, patru zodii vor avea parte de oportunități și câștiguri notabile în perioada septembrie–noiembrie 2025. Este vorba, în primul rând de Leu. Aceşti nativi se bucură de un noroc astral remarcabil. Munca și creațiile lor atrag prosperitate, pot avansa în carieră sau pot primi sume importante. Eforturile depuse până acum de cei în zodia Fecioară se concretizează: fie pleci […]
• • •
Acum 5 minute
12:40
VIDEO// Andrei Năstase și-a condus fiica la școală: „Vom face din Moldova țara prosperă din care oamenii să nu mai plece” # Sinteza
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a marcat astăzi începutul anului școlar și și-a condus fiica la școală. Politicianul a transmis un mesaj de felicitare tuturor elevilor, părinților și cadrelor didactice din Republica Moldova. „Felicitări tuturor familiilor, copiilor și părinților cu prilejul acestui minunat început de an școlar. Cu grijă, credință, curaj și competență […]
12:40
VIDEO// Vasile Costiuc indignat pe actuala guvernare: ”Am fost amendat pentru că i-am adus două oase lui Codruț” # Sinteza
Liderul Partidului Democrația Acasă și candidat la alegerile parlamentare, Vasile Costiuc, a fost sancționat contravențional în urma unui protest simbolic. Costiuc a prezentat procesul-verbal al unei contravenții, explicând că a fost amendat după ce a depus la Președinție, în luna mai, o pungă cu câteva oase de porc, în semn de protest față de interdicțiile […]
Acum 15 minute
12:30
Acum o oră
12:10
Un șofer de TIR a fost sancționat în Italia cu 5900 euro. Ar fi fost depistate mai multe încălcări # Sinteza
Un șofer român de TIR a fost sancționat în Italia cu 5.900 de euro după ce a fost surprins conducând 17 ore și 40 de minute fără întrerupere, cu viteze peste limitele legale și fără a respecta pauzele obligatorii. Pe lângă amendă, șoferul a fost obligat să recupereze orele de odihnă înainte de a porni […]
11:50
Ministerul Educației pune la dispoziția profesorilor peste 10 700 de proiecte didactice zilnice și 510 pentru educatori # Sinteza
Cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal vor avea la dispoziție circa 10 700 de proiecte didactice zilnice de scurtă durată, elaborate și puse la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Alte 510 proiecte didactice au fost elaborate pentru educatori, fiind recomandate pentru organizarea activităților educaționale din instituțiile preșcolare. Măsura vine în sprijinul […]
Acum 2 ore
11:40
VIDEO// Liderul UCSM, Gabriel Călin, povestește drama unui moldovean și acuză presa de manipulare: ”Nu mai avem presă, doar râsuri” # Sinteza
Liderul Uniunii Creștin Sociale din Moldova (UCSM), Gabriel Călin, a povestit publicului o istorie pe care a numit-o „despre râsuri”, criticând modul în care presa din Republica Moldova reflectă realitatea. Acesta a relatat parcursul unui cetățean care, după finalizarea studiilor ca pedagog în industrie, a descoperit că statul nu mai avea nevoie de asemenea specialiști. […]
11:10
Echipa Platformei Demnitate și Adevăr (DA) din raionul Fălești a anunțat oficial aderarea la Partidul Social Democrat European (PSDE). Decizia a fost făcută publică de președintele interimar al Platformei DA din raion, care, împreună cu întreaga structură teritorială și 10 consilieri raionali și locali, a trecut în tabăra social-democraților europeni. Potrivit declarațiilor lui, hotărârea a […]
11:00
De ce sunt nucile esențiale în alimentația copiilor și adulților. Mituri, beneficii și recomandări # Sinteza
Nucile, deși adesea privite cu teamă de părinți din cauza grăsimilor și a riscului de alergii, sunt de fapt un „superaliment” pentru copii și adulți. Află când și cum trebuie introduse nucile în alimentație pentru a transforma riscul în beneficiu. Când se menționează copiii și nucile în aceeași propoziție, reacțiile unora dintre părinți sunt de […]
11:00
A fost desemnată o nouă reprezentantă a Uniunii Europene în Republica Moldova, care îi va succeda lui Janis Mazeiks, a anunţat vicepreşedinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, înaltă reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, transmite Moldpres, citată de Agerpres. Noua reprezentantă a UE în Republica Moldova va fi ambasadoarea Iwona Piorko. […]
10:50
Poliția de Frontieră a depistat 17 documente de călătorie false la intrarea și ieșirea din Republica Moldova # Sinteza
Pe parcursul săptămânii precedente, polițiștii de frontieră au depistat șaptesprezece cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare. Urmare a procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la: PTF „Leușeni” – 4 cazuri; PTF „Palanca” – […]
10:50
Servicii stomatologice gratuite în raioanele Ungheni și Cantemir. Programul echipelor mobile de medici # Sinteza
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, săptămâna curentă, vor fi reluate serviciile stomatologice pentru copiii din mediul rural. Echipele mobile se vor afla în mai multe localități din raioanele Ungheni și Cantemir, […]
10:50
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 950,9 milioane lei în perioada 25 – 31 august 2025 # Sinteza
În perioada 25 – 31 august 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 950,9 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 136,8%. În luna august 2025, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat peste 3,5 miliarde lei, ceea ce […]
10:50
Echipa SAMU Centru a avut parte de o intervenție fulger, la data de 29 august atunci când pacientul este în stare critică, iar personalul medical luptă contra cronometru pentru viața acestuia. Cazul s-a produs la ora 12:22, un trecător a solicitat ambulanța pentru un bărbat căruia i s-a făcut rău în stația de așteptare a […]
10:50
Zelenski anunță arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului președinte al parlamentului ucrainean # Sinteza
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni arestarea presupusului autor al asasinatului asupra fostului președinte al Parlamentului, Andrii Parubîi, care a avut loc sâmbătă la Lvov, în vestul țării, relatează AFP și dpa, citate de Agerpres. Suspectul a fost arestat în regiunea Hmelnițki, între Lvov și Kiev, în urma unei operațiuni care a implicat zeci […]
Acum 4 ore
10:40
CEC atenționează cetățenii cu drept de vot сă mai sunt 3 zile pentru declararea locului de ședere # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cetățenilor cu drept de vot că mai au 3 zile pentru a-și declara noul loc de ședere la organul administrației publice locale (primăria sau pretură) dacă după ultima participare la alegeri și-au schimbat locul de ședere. Prin această procedură, alegătorul va fi înscris în lista electorală, corespunzător locului șederii, cu mențiunea „Declarația de […]
10:40
Anul de studii 2025-2026 în Moldova: 1.183 instituții de învățământ, peste 30.000 de elevi în clasa I și noi specialități universitare # Sinteza
În anul de studii 2025-2026, potrivit datelor înregistrate în Sistemul Informațional de Management în Educație, procesul educațional în învățământul general va fi organizat în 1.183 de instituții. În clasa I s-au înscris circa 30.765 de copii. În total, în acest an activează 30.779 de cadre didactice. La nivel preșcolar, în acest an, sunt înscriși 122.978 […]
10:40
Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă # Sinteza
La data de 29 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui director de companie, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de contrabandă. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani, cu suspendare condiționată de un termen de probațiune de 3 ani. Acțiunea civilă înaintată de […]
Ieri
23:30
DOC// Curtea Supremă de Justiție s-a expus. Partidele ”Moldova Mare” și ”Uniunea Centristă” nu vor participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Sinteza
Curtea Supremă de Justiție a decis că Partidul Politic „Moldova Mare” și Partidul Politic „Uniunea Centristă din Moldova” nu vor putea participa la alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Decizia a venit după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a contestat hotărârea anterioară a Curții de Apel Chișinău, care repusese cele două formațiuni în cursa […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Cod roșu, cod portocaliu și cod galben de scurgeri mici de apă în majoritatea râurilor din Republica Moldova # Sinteza
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare hidrologică actualizată, valabilă pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2025. Potrivit acesteia, scurgerea apelor pe râurile Prut, Nistru (sectorul Dubăsari – Tudora) și pe majoritatea râurilor mici din țară rămâne sub mediile lunare multianuale, transmite radiochisinau.md. „În funcție de sectoarele vizate, sunt în vigoare Cod […]
17:30
Începând cu luna septembrie, numărul troleibuzelor care circulă pe străzile municipiului Chișinău va fi majorat cu circa 10%. Decizia a fost luată în contextul creșterii fluxului de călători, transmite radiochisinau.md. Purtătorul de cuvânt al Regiei Transport Electric Chișinău, Felicia Rusu, a declarat pentru MOLDPRES că emiterea va fi majorată de la 309 de troleibuze, care […]
17:30
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că, începând cu data de 1 septembrie 2025, Republica Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone, transmite radiochisinau.md. Potrivit MAE, aceste reguli au fost introduse ca urmare a intensificării riscurilor […]
17:20
Victoria Furtună: „George Soros trebuie să răspundă în fața moldovenilor pentru trădare și distrugerea valorilor naționale” # Sinteza
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat într-un mesaj video că formațiunea sa îl susține pe Donald Trump, pe care îl consideră „liderul care a avut curajul să spună lumii adevărul” despre influența lui George Soros. „Soros este o dictatură ascunsă sub masca democrației: cenzură, ștergerea națiunilor și distrugerea valorilor creștine. Noi îl susținem […]
15:40
Ala Nemerenco, în urma descinderilor la spitalul din Bălți: „Lupta cu corupția este un aspect prioritar în reformele curente, iar managerii din sistem au o mare responsabilitate în acest sens” # Sinteza
Lupta cu corupția este un aspect prioritar în reformele curente ale sectorului sănătății, iar conducătorii și managerii din sistem au o mare responsabilitate în acest sens. Mesajul a fost transmis astăzi de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în contextul perchezițiilor desfășurate la Spitalul Clinic Bălți, în mai multe dosare de corupție, comunică MOLDPRES.Oficialul a condamnat actele […]
15:30
Cât costă pregătirea unui elev pentru școală în 2025 și cum sprijină statul familiile cu școlari # Sinteza
Cu doar câteva zile înainte de 1 septembrie, familiile din Republica Moldova fac calculele finale pentru a-și trimite copiii pregătiți la școală. Ghiozdanele, uniformele și rechizitele rămân o povară semnificativă pentru părinți, în pofida măsurilor de sprijin anunțate de autorități, notează MOLDPRES.Un calcul simplu arată că pregătirea completă a unui elev costă, în medie, între […]
15:20
Maia Sandu, a discutat astăzi la telefon cu Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, care și-a început mandatul la 6 august 2025, transmite moldpres.md. Șefa statului l-a felicitat cu ocazia preluării funcției și i-a urat succes în exercitarea mandatului prezidențial. Cei doi șefi de stat au convenit să continue cooperarea foarte bună dintre Republica Moldova și […]
15:00
Scrutinul din 28 septembrie, marcat de riscuri majore pentru corectitudinea alegerilor, avertizează Promo-LEX # Sinteza
Asociația Promo-LEX a prezentat, astăzi, Raportul nr. 2 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Documentul conține constatări din perioada 22 iulie – 27 august. Raportul evidențiază principalele tendințe din perioada electorală, activitatea potențialilor competitori electorali, dar și riscurile care pot afecta corectitudinea și transparența scrutinului. Perioada electorală pare a fi marcată […]
14:30
Un tânăr de 24 de ani, originar din Criuleni, a fost reținut pentru 72 de ore de polițiștii Inspectoratului de la Ciocana, fiind bănuit de răpirea unui automobil, transmite alerta.md. Potrivit informațiilor preliminare, acesta se afla în zona de agrement din Vadul lui Vodă, când a observat un Volkswagen descuiat și cu cheile în contact. […]
14:30
Un copil de 2 ani, ucis în bătaie de tatăl său. Individul s-a baricadat în casă și amenința că-și va ucide și celălalt fiu # Sinteza
Polițiștii ilfoveni desfășoară vineri activități complexe pentru imobilizarea unui bărbat aflat într-un apartament din Otopeni, suspectat că și-ar fi ucis copilul de 2 ani și 8 luni, pe care îl avea cu concubina sa, potrivit Agerpres. „La data de 23 august, în jurul orei 06:00, polițiști din cadrul Poliției Orașului Otopeni au fost sesizați prin […]
14:20
Uniunea Europeană și SFPL în Moldova dotează SPIA cu drone moderne pentru misiuni speciale # Sinteza
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a recepționat două drone de ultimă generație, în valoare de peste 430.000 de lei. Echipamentele vor sprijini activitățile operative și misiunile speciale desfășurate de SPIA, menite să consolideze securitatea internă și integritatea instituțională. Donația a fost oferită în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități […]
14:20
La Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” a fost efectuată prima intervenție de tratare a unui anevrism cerebral cu dispozitiv intrasacular WEB # Sinteza
În premieră pentru Republica Moldova, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” a fost realizată ieri, 28 august, o intervenție chirurgicală de tratare a unui anevrism de arteră bazilară de dimensiuni mari, cu ajutorul unui dispozitiv intrasacular WEB (Woven EndoBridge). Noua tehnică permite închiderea anevrismului prin plasarea unui dispozitiv direct în interiorul sacului anevrismal, […]
14:20
Un cetățean belgian a trecut prin clipe de groază la Chișinău, după ce ar fi fost ademenit într-o capcană de către mai multe persoane, drogat, sechestrat și jefuit. Incidentul a fost relatat pe rețelele sociale de apropiații victimei. Potrivit acestora, bărbatul venise în Republica Moldova pentru a sărbători, însă a ajuns victima unei grupări infracționale. […]
14:20
Peste 600 de mii de persoane au beneficiat, în prima jumătate a anului curent, de medicamente și dispozitive medicale compensate # Sinteza
Peste 600 de mii de persoane au beneficiat, în prima jumătate a anului curent, de medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, cu aproximativ două mii mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Din numărul total de beneficiari, mai mult de 600 de mii au primit medicamente […]
14:20
Duminică, 31 august 2025, cu prilejul Zilei Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat vor marca împreună Ziua Limbii Române, printr-o serie de evenimente culturale, transmite libertv.md. Programul oficial al vizitei include:
14:10
Profesorii de limba română din școlile alolingve, care au participat la cursuri de studiere a limbii în România, s-au întrunit într-un eveniment de totalizare # Sinteza
205 profesori de limba română și alte discipline școlare din instituțiile de învățământ alolingve din țară, care au participat la cursuri intensive de studiere a limbii în România, și-au împărtășit experiența în cadrul unei ședințe de totalizare. La evenimentul organizat de Ministerul Educației și Cercetării au participat și reprezentanți ai Ambasadei României. Profesorii au vorbit […]
14:10
O nouă generație de polițiști de frontieră și-a început misiunea prin depunerea Jurământului # Sinteza
Poliția de Frontieră își completează rândurile cu o nouă generație de tineri profesioniști, care au ales să își dedice cariera protejării siguranței cetățenilor și a frontierei de stat. La data de 29 august 2025, 22 de subofițeri aflați la început de carieră au depus solemn Jurământul de credință, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Academia […]
14:10
„Jur să apăr legea, să protejez cetățenii și să fiu demn de încrederea pe care o primesc!” – aceste cuvinte au fost rostite astăzi, într-un glas, de către 65 de ofițeri și 142 de subofițeri debutanți, care au depus Jurământul solemn pe platoul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, în fața conducerii ministerului, a profesorilor […]
14:10
Începând cu 1 septembrie 2025, moldovenii care au muncit legal în Italia vor putea solicita pensie pentru anii de activitate din această țară. Măsura vine în urma aplicării Acordului bilateral de securitate socială, semnat la Roma în octombrie 2024, și mult așteptat de diaspora noastră, transmite timpul.md. Potrivit Elenei Țăbârnă, directoarea generală a Casei Naționale […]
14:00
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea ordinară de toamnă 2025, din 1 septembrie # Sinteza
Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție în acest sens. Convocarea Parlamentului în ședință plenară se va efectua la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după aprobarea ordinii de zi. Până la data întrunirii legale a noului Parlament, instituția […]
12:10
Chiriile pentru garsoniere și apartamentele cu una sau două camere, situate în blocuri vechi, au înregistrat în luna august o creștere de până la 20%. În schimb, locuințele din segmentul superior, cu chirii de peste 500 de euro, nu au suferit modificări de preț. Agentul imobiliar Victor Cernomorcenco explică această evoluție prin revenirea studenților în […]
12:00
OPINII// Nicolae Federiuc: „Orgasm intelectual, chiar așa?!…”. Editorial despre cum presa uită că are o meserie, nu o misiune de campanie # Sinteza
Eu de la oamenii obișnuiți n-am pretenții în ceea ce privește backgroundul informațional. Noi, jurnaliștii, avem obligația, în virtutea meseriei, să ținem minte ce-a fost de-a lungul timpului, ca să înțelegem repede ce se întâmplă și să nu ne lăsăm duși de nas, atunci când manipulatorii de profesie (politicienii) apelează la diverse trucuri pentru a […]
11:50
Astăzi, 29 august 2025, începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În condițiile Codului electoral, campania electorală este perioadă de activitate care se desfășoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-și exprime voturile pentru alegerea unuia sau a altui concurent electoral, transmite libertv.md. Totodată, legislația electorală interzice candidaților să utilizeze resurse administrative, inclusiv prin lansarea sau […]
11:30
VIDEO// Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj pentru toți cetățenii și concurenții electorali, la început de campanie electorală # Sinteza
Astăzi începe campania electorală electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu această ocazie, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat atât concurenților electorali, cât și tuturor cetățenilor. „Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo. […]
28 august 2025
19:20
FOTO// Festivalul „La Poalele Țiglei” 2025. Văsieni a găzduit ediția a XVIII-a a Sărbătorii Meșterilor Populari de Adormirea Maicii Domnului # Sinteza
În zi de mare sărbătoare creștină, când ortodocșii cinstesc Adormirea Maicii Domnului, satul Văsieni a găzduit cea de-a XVIII-a ediție a Sărbătorii Meșterilor Populari „La Poalele Țiglei”, un eveniment devenit tradiție frumoasă pentru raionul Ialoveni și întreaga Moldovă. Festivalul s-a desfășurat, ca de obicei, în curtea Muzeului Raional de Istorie și Etnografie „Anatol Candu”, reunind […]
18:40
Partidul Moldova Mare: ”Agricultura și industrie alimentară se află în declin, iar securitatea alimentară a Moldovei este în pericol” # Sinteza
Partidul Moldova Mare avertizează asupra degradării accelerate a agriculturii și industriei alimentare din Republica Moldova, comparând situația actuală cu cea de acum trei decenii. Într-o postare publică, formațiunea amintește că în 1990 agricultura și industria alimentară reprezentau circa 30% din PIB, iar peste jumătate din exporturi purtau eticheta „Made in Moldova”. Astăzi, în locul produselor […]
18:40
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că a transmis un demers oficial către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care solicită explicații în legătură cu interdicția sa de intrare pe teritoriul României, transmite libertv.md. „Așa cum am convenit marți, am transmis astăzi pe cale oficială un demers către doamna Maia Sandu, care a […]
17:30
Liderul UCSM, Gabriel Călin, acuză guvernarea de exploatare a copiilor pentru fotografii electorale # Sinteza
Liderul UCSM, Gabriel Călin, acuză guvernarea că exploatează elevii pentru a obține poze electorale. Reacția vine după ce mai mulți copii au fost chemați la o școală din Orhei, unde a fost dată în exploatare o nouă cantină, transmite unimedia.info. „Astăzi mai multe partide au semnat codul de conduită în cadrul campaniei electorale. Și eu […]
17:00
Dorin Junghietu: „Până în 2050 ne propunem să reducem semnificativ emisiile de bioxid de carbon și să renunțăm treptat la combustibili fosili” # Sinteza
Republica Moldova poate contribui decisiv la atingerea țintei de emisii nete zero până în 2050 prin decarbonizarea sectorului de încălzire, care consumă peste jumătate din energia țării, conform foii de parcurs pentru încălzirea durabilă prezentată astăzi de Ministerul Energiei, transmite radiochisinau.md. Documentul strategic, elaborat cu suportul Băncii Mondiale, stabilește calea către renunțarea treptată la combustibilii […]
16:50
2,5 milioane pentru filmul „Plaha” stârnesc critici: Maia Bănărescu acuză Guvernul de iresponsabilitate # Sinteza
Fosta Avocată a Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a criticat dur decizia Guvernului de a aloca 2,5 milioane de lei din bugetul de stat pentru promovarea filmului „Plaha”, produs de Jurnal TV. Ea a subliniat că aceste resurse ar fi trebuit direcționate către servicii sociale pentru copii și persoane vulnerabile, scrie Telegraph.md, preluat de la […]
16:20
Peste 2200 de secții de votare vor fi organizate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Sinteza
Comisia Electorală Centrală informează că, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, au fost constituite 2 274 de secții de votare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în afara țării, transmite libertv.md. Astfel, dintre acestea: În circumscripția electorală Chișinău, inclusiv în suburbii, alegătorii își vor putea exercita dreptul la vot în cadrul a 313 secții de votare. Lista […]
15:50
Jumătate din Guvern, în campanie: șapte miniștri PAS suspendați din funcție până după alegeri # Sinteza
Șapte membri ai Cabinetului de miniștri au fost suspendați din funcție până la finalizarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Deciziile au fost semnate de premierul Dorin Recean și publicate astăzi în Monitorul Oficial, transmite libertv.md. Printre cei vizați se numără ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, ministra Finanțelor, Victoria Belous, ministrul Educației și Cercetării, […]
