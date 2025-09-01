Horoscopul financiar pentru toamna lui 2025. Zodiile care dau lovitura

18:40

Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că a transmis un demers oficial către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care solicită explicații în legătură cu interdicția sa de intrare pe teritoriul României, transmite libertv.md. „Așa cum am convenit marți, am transmis astăzi pe cale oficială un demers către doamna Maia Sandu, care a […]