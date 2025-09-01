Comisarul european pentru Agricultură, în prima vizită oficială în Republica Moldova
SafeNews, 1 septembrie 2025 09:10
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, prima de la preluarea mandatului. Pe parcursul vizitei, acesta va avea întrevederi cu reprezentanți ai sectorului agricol – de la producători și exportatori de fructe, până la membri ai Grupurilor de Acțiune Locală din regiunea Ștefan Vodă. Temele principale […] Articolul Comisarul european pentru Agricultură, în prima vizită oficială în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
09:20
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, transmite un mesaj de felicitare și încurajare pentru elevi, părinți și profesori cu ocazia începerii noului an școlar, subliniind importanța educației și a respectului față copii din partea autorităților. Totodată, el a criticat guvernarea pentru decizia de a acorda ajutorul de 1000 de lei destinat elevilor abia după 1 septembrie, […] Articolul VIDEO // Marian Lupu: Ajutorul pentru elevi trebuia oferit înainte, nu după 1 septembrie apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
09:10
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, prima de la preluarea mandatului. Pe parcursul vizitei, acesta va avea întrevederi cu reprezentanți ai sectorului agricol – de la producători și exportatori de fructe, până la membri ai Grupurilor de Acțiune Locală din regiunea Ștefan Vodă. Temele principale […] Articolul Comisarul european pentru Agricultură, în prima vizită oficială în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
09:10
Viteza face victime, la Soroca. Două persoane au murit, după ce un BMW s-a rostogolit de mai multe ori # SafeNews
Două persoane au murit, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:00, la intrarea în localitatea Cosăuți, din raionul Soroca, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, preliminar s-a stabilit că un tânăr în vârstă de 25 de ani, […] Articolul Viteza face victime, la Soroca. Două persoane au murit, după ce un BMW s-a rostogolit de mai multe ori apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
08:50
Cel puţin 600 de oameni au murit şi aproximativ 2.000 au fost răniţi după ce un cutremur puternic cu magnitudinea de 6 şi mai multe replici au zguduit estul Afganistanului duminică noaptea, au raportat luni surse oficiale, transmite EFE. Agenţia dpa stabileşte bilanţul la 250 de morţi, în timp ce Reuters face referire la sute […] Articolul Cel puțin 600 de oameni au murit în urma unui cutremur în estul Afganistanului apare prima dată în SafeNews.
08:40
VIDEO // Sună clopoțelul în toată țara: Premierul transmite un mesaj de încurajare elevilor și profesorilor # SafeNews
Astăzi, elevii din întreaga Republică Moldova au pășit din nou pragul școlilor, marcând deschiderea oficială a anului de învățământ 2025–2026. În curțile școlilor din țară au avut loc evenimente festive – cuvântări, recitaluri de poezie și momente muzicale – care au marcat cu emoție reîntoarcerea în sălile de clasă. Elevii, părinții și cadrele didactice au […] Articolul VIDEO // Sună clopoțelul în toată țara: Premierul transmite un mesaj de încurajare elevilor și profesorilor apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
08:20
Zelenski a anunțat arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean # SafeNews
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a anunţat președintele Volodimir Zelenski. „Suspectul a dat o primă declaraţie. În prezent se desfăşoară acţiuni urgente de anchetă pentru a stabili toate circumstanţele acestei crime.”a precizat Zelenski, preşedintele Ucrainei, într-un mesaj pe rețelele sociale. Parubîi, în vârstă de 54 […] Articolul Zelenski a anunțat arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean apare prima dată în SafeNews.
08:00
ChatGPT l-a determinat pe un fost angajat Yahoo să-și ucidă mama și apoi să se sinucidă. Fostul angajat Yahoo, Stein-Erik Solberg, care suferea de gânduri paranoice, și-a ucis mama și apoi s-a sinucis după ce a comunicat cu chatbot-ul ChatGPT, transmite The Wall Street Journal (WSJ) cu referire la gazeta.ru. Potrivit publicației, acesta este primul caz înregistrat al […] Articolul Primul caz de omor comis sub influența ChatGPT a avut loc în SUA. apare prima dată în SafeNews.
07:50
Podoleak: Până la întâlnirea din Alaska exista un plan ideal pentru încheierea războiului. # SafeNews
Mihailo Podoleak a declarat că până la întâlnirea din Alaska exista un plan ideal pentru încheierea războiului. Potrivit lui, trebuia respectată strategia propusă de Ucraina. Până la întâlnirea dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele rus Vladimir Putin din Alaska, exista un plan ideal pentru încheierea războiului. Acum, însă, rușii susțin că au resursele […] Articolul Podoleak: Până la întâlnirea din Alaska exista un plan ideal pentru încheierea războiului. apare prima dată în SafeNews.
07:40
Uniunea Europeană are un nou ambasador la Chișinău. Iwona Piórko a fost desemnată de către Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, să preia funcția de șef al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Până la această numire, Piórko a exercitat funcția de ambasador al UE în Singapore. Anterior, […] Articolul Iwona Piórko, noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
07:40
Republica Moldova va adera la Programul „Europa Creativă”, ce va deschide noi oportunități pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii # SafeNews
La Chișinău va fi semnat un pact ce va permite Republicii Moldova să adere la Programul „Europa Creativă”. Evenimentul va avea loc în cadrul vizitei Comisarului UE pentru Echitate între generații, Tineret, Cultură și Sport, Glenn Micallef. Programul „Europa Creativă” va deschide noi oportunități pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii de a coopera la […] Articolul Republica Moldova va adera la Programul „Europa Creativă”, ce va deschide noi oportunități pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii apare prima dată în SafeNews.
07:30
Caraman: În Moldova sunt circa 600 de persoane care nu pot vota, conform deciziei instanței de judecată. # SafeNews
În Republica Moldova sunt circa 600 de persoane care nu pot participa la alegeri, conform deciziei instanței. Potrivit președintei Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angela Caraman, este vorba despre cetățeni aflați sub protecție juridică. Oficiala a precizat în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLIVE TV că acești cetățeni nu se regăsesc în listele electorale […] Articolul Caraman: În Moldova sunt circa 600 de persoane care nu pot vota, conform deciziei instanței de judecată. apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
07:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că vremurile bune vor veni atunci când Moldova va deveni membră a Uniunii Europene. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la Euronews, relatează unimedia.info. „Vremurile bune vor fi atunci când vom fi membrii Uniunii Europene. În timp ce ne vom apropia de 2028, acest lucru se va întâmpla, […] Articolul VIDEO // Grosu explică de ce PAS nu mai folosește sloganul „vremuri bune”. apare prima dată în SafeNews.
07:10
Norvegia cumpără fregate britanice de 13,5 miliarde dolari, pentru a-şi întări apărarea maritimă # SafeNews
Norvegia a anunţat duminică alegerea Marii Britanii ca partener strategic pentru achiziţia de noi fregate, în cadrul celei mai mari investiţii militare din istoria sa, evaluată la 10 miliarde lire sterline (13,5 miliarde dolari), transmite CNBC. Programul urmăreşte consolidarea apărării maritime a ţării nordice, esenţială pentru monitorizarea submarinelor nucleare ale flotei ruse din nord. Germania, […] Articolul Norvegia cumpără fregate britanice de 13,5 miliarde dolari, pentru a-şi întări apărarea maritimă apare prima dată în SafeNews.
07:00
Lituania a încheiat instalarea unor „dinţi de dragon” la frontiera cu enclava rusă Kaliningrad, anunţă Vilniusul # SafeNews
Lituania a încheiat instalarea unor ”dinţi de dragon” la frontiera cu enclava rusă Kaliningrad, anunţă Ministerul lituanian al Apărării, relatează Euronews. Aceasta este ultima etapă a unei serii de măsuri de apărare luate de către această ţară baltică pentru a descuraja o agresiune rusă, scrie News.ro. ”Începem prin nivelul tactic, adică obstacole specifice la frontieră, iar […] Articolul Lituania a încheiat instalarea unor „dinţi de dragon” la frontiera cu enclava rusă Kaliningrad, anunţă Vilniusul apare prima dată în SafeNews.
06:50
Cum spionează Rusia în Germania rutele utilizate de SUA pentru a transporta provizii militare # SafeNews
Rusia sau reprezentanții săi lansează aparate de recunoaștere fără pilot peste rutele utilizate de SUA și aliații lor pentru a transporta provizii militare prin estul Germaniei. Potrivit unor oficiali americani și occidentali, citați de The New York Times, Rusia sau reprezentanții săi folosesc avioane de recunoaștere fără pilot peste rutele pe care Statele Unite și […] Articolul Cum spionează Rusia în Germania rutele utilizate de SUA pentru a transporta provizii militare apare prima dată în SafeNews.
06:40
Kremlinul susţine că Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina. Dmitri Peskov: „Nu vedem reciprocitate” # SafeNews
Kremlinul susţine că puterile europene împiedică eforturile preşedintelui american Donald Trump de a obţine pacea în Ucraina şi că Rusia îşi va continua operaţiunile în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei oficiale ruse că „partida europeană a […] Articolul Kremlinul susţine că Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina. Dmitri Peskov: „Nu vedem reciprocitate” apare prima dată în SafeNews.
06:30
Vestea rea de la președintele României, Nicușor Dan: „Urmează doi ani dificili pentru români” # SafeNews
Urmează doi ani dificili pentru români, anunță președintele României Nicușor Dan. Impactul măsurilor luate de Guvernul Bolojan pentru a reduce dificitul bugetar ar putea fi atenuat în 2027. Nicușor Dan, președintele României: ”Este un moment din care trebuie să ieșim, pentru că, altfel, economic, pentru toată lumea va fi mult mai dificil. Și bineînțeles că […] Articolul Vestea rea de la președintele României, Nicușor Dan: „Urmează doi ani dificili pentru români” apare prima dată în SafeNews.
06:20
Cancelarul Merz se pregătește pentru „un război de durată” în Ucraina. Variantele de încheiere ale conflictului pe care le ia în calcul # SafeNews
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că este pregătit pentru ca războiul din Ucraina să dureze multă vreme dat fiind că războaiele se termină de obicei fie prin înfrângere militară, fie prin epuizare economică, scenarii pe care nu le întrevede nici pentru Kiev, nici pentru Moscova, transmite Reuters. Comentariile lui Merz survin cu o zi […] Articolul Cancelarul Merz se pregătește pentru „un război de durată” în Ucraina. Variantele de încheiere ale conflictului pe care le ia în calcul apare prima dată în SafeNews.
06:10
Franța denunță drept „inacceptabile” recentele tentative ale SUA de ingerință în Groenlanda # SafeNews
Franța consideră „inacceptabile și nerespectuoase” recentele tentative de ingerință în Groenlanda, a declarat duminică ministrul de externe Jean-Noel Barrot, sosit într-o vizită la Nuuk, capitala teritoriului autonom danez, transmite AFP. Televiziunea daneză a relatat săptămâna aceasta că cel puțin trei americani, cu legături cu președintele Donald Trump, au desfășurat operațiuni de influență în Groenlanda. Danemarca l-a […] Articolul Franța denunță drept „inacceptabile” recentele tentative ale SUA de ingerință în Groenlanda apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
15:20
Președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a lansat un mesaj ferm de Ziua Limbii Române, subliniind că limba română nu poate fi redusă la o simplă festivitate, ci trebuie apărată zi de zi ca fundament al identității naționale. În cadrul unei ceremonii desfășurate la Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, […] Articolul VIDEO // Boris Volosatîi: „Limba română este cheia Reîntregirii Neamului Românesc” apare prima dată în SafeNews.
13:00
Partidul Liberal Democrat (PLDM) a depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) o cerere prin care solicită executarea Hotărârii Curții de Apel Centru din 28 august 2025. Despre aceasta a anunțat formațiunea într-un comunicat de presă. În cererea depusă la CEC, PLDM solicită: 1. Convocarea de urgență a unei ședințe publice a Comisiei; 2. Includerea formațiunii în lista […] Articolul PDLM solicită includerea pe lista partidelor admise la parlamentare apare prima dată în SafeNews.
11:10
Armata ucraineană a eliberat satul Mirne, lângă Kupiansk, în regiunea Harkov, conform hărților actualizate DeepState publicate pe 29 august. Pozițiile au permis anterior trupelor ruse să controleze drumul care duce spre orașul Kupiansk, la aproximativ 104 kilometri (65 mile) est de Harkov, capitala regională, relatează The Kyiv Independent. Eliberarea a fost confirmată de Viktor Trehubov, purtător […] Articolul Armata ucraineană a anunţat că a recucerit o localitate din regiunea Harkov apare prima dată în SafeNews.
11:00
Maia Sandu, la Marea Dictare Națională: „Limba română este legătura noastră cu trecutul, dar și cu viitorul” # SafeNews
„Limba română este legătura noastră cu trecutul, cu scriitorii, cântăreții și profesorii care au luptat pentru ea, dar și cu viitorul, cu copiii care o vor folosi pentru a construi știința, cultura și arta de mâine”. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu la Marea Dictare Națională. Șeful statului a menționat că limba română […] Articolul Maia Sandu, la Marea Dictare Națională: „Limba română este legătura noastră cu trecutul, dar și cu viitorul” apare prima dată în SafeNews.
11:00
Nicușor Dan: România și R. Moldova au nevoie una de cealaltă. Este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalți # SafeNews
„România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă și este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalți, astfel încât să avem un viitor luminos în lumea pe care o construim noi toți”. Afirmația a fost făcută de președintele României, Nicușor Dan, care se află la Chișinău, […] Articolul Nicușor Dan: România și R. Moldova au nevoie una de cealaltă. Este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalți apare prima dată în SafeNews.
10:50
Startup-ul xAI al lui Elon Musk a inițiat o acțiune împotriva fostului său inginer, Xuechen Li, acuzându-l de însușirea ilegală a informațiilor confidențiale despre chatbot-ul Grok. Potrivit xAI, Li, angajat în companie din 2024, a avut acces la secrete comerciale, inclusiv date despre tehnologii care, conform acuzațiilor, ar depăși capabilitățile aplicației ChatGPT. Documentele arată că […] Articolul Un fost dezvoltator a furat date despre AI-ul lui Elon Musk și a trecut la OpenAI. apare prima dată în SafeNews.
10:50
Curtea Supremă de Justiție a anulat decizia Curții de Apel Chișinău, care obliga CEC să înregistreze în cursa electorală Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună și “Uniunea Centristă din Moldova” condus de Ruslan Verbițchi. Hotărârea a fost pronunță sâmbătă, 30 august. Cazul a ajuns la CSJ, după ce Comisia Electorală Centrală a atacat cu […] Articolul Decizie finală: CSJ respinge participarea a două partide în alegeri apare prima dată în SafeNews.
10:40
Uciderea politicianului ucrainean Andrei Parubii a fost atent planificată. Deocamdată, detaliile sunt puține din cauza secretului anchetei, însă autoritățile au oferit câteva informații. Asasinatul lui Parubii a avut loc pe strada Efremov din Lvov. Atacatorul a tras aproximativ opt focuri, iar identitatea sa nu a fost stabilită. Cazul este investigat de poliție, Serviciul Secret și […] Articolul Anchetatorii ucraineni analizează mai multe ipoteze în cazul asasinării lui Parubii. apare prima dată în SafeNews.
10:30
Un șofer băut a făcut accident pe şoseaua Hîncești, fiind implicate mai multe autoturisme. Polițiștii urmează să-l rețină # SafeNews
Un șofer de 52 de ani s-a urcat băut la volan sâmbătă și a provocat un accident pe șoseaua Hîncești, fiind implicate și alte două autoturisme. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool în aerul expirat. Polițiștii urmează să îl rețină. Impactul s-a produs sâmbătă după-amiază, în jurul orei 17:04. „Conform informațiilor preliminare, conducătorul […] Articolul Un șofer băut a făcut accident pe şoseaua Hîncești, fiind implicate mai multe autoturisme. Polițiștii urmează să-l rețină apare prima dată în SafeNews.
10:00
VIDEO // Mesajul ambasadorului UE de Ziua Limbii Române: „Mulțumesc. Să fii bine, pe curând” # SafeNews
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, a transmis un mesaj video cu ocazia Zilei Limbii Române. Diplomatul european a spus că sărbătoarea are pentru el o dublă semnificație – coincide cu încheierea mandatului său în Republica Moldova. „Astăzi, sărbătorim Ziua Limbii Române, iar pentru mine aceasta este o zi cu dublă semnificație: marchează și […] Articolul VIDEO // Mesajul ambasadorului UE de Ziua Limbii Române: „Mulțumesc. Să fii bine, pe curând” apare prima dată în SafeNews.
09:50
Președintele României, Nicușor Dan, întâmpinat de Maia Sandu: „Ne bucurăm să vă avem din nou alături la Chișinău” # SafeNews
Președintele României, Nicușor Dan, efectuează astăzi, 31 august 2025, o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația şefei statului. Cei doi lideri de stat vor participa împreună la manifestările dedicate Zilei Limbii Române, marcată astăzi, 31 august. „Domnule Președinte Nicușor Dan, ne bucurăm să vă avem din nou alături la Chișinău, pentru a celebra împreună Ziua Limbii […] Articolul Președintele României, Nicușor Dan, întâmpinat de Maia Sandu: „Ne bucurăm să vă avem din nou alături la Chișinău” apare prima dată în SafeNews.
09:50
Țara în care TikTok a suspendat transmisiile live. O decizie luată în circumstanțe extraordinare # SafeNews
Platforma TikTok a anunțat sâmbătă că va suspenda pentru câteva zile funcția de transmitere în direct în Indonezia, din cauza manifestațiilor violente care au loc în această țară de mai multe zile, informează AFP. „Din cauza escaladării violențelor în timpul manifestațiilor din Indonezia, am decis în mod voluntar să introducem măsuri de securitate pentru a […] Articolul Țara în care TikTok a suspendat transmisiile live. O decizie luată în circumstanțe extraordinare apare prima dată în SafeNews.
09:40
Trump și Europa discută trimiterea în Ucraina a companiilor militare private americane. Ideea este discutată împreună cu alte „garanții de securitate” elaborate de coaliția de țări condusă de Marea Britanie și Franța. Președintele SUA, Donald Trump, poartă negocieri cu aliații europeni privind posibila trimitere a companiilor militare private americane în Ucraina, în cadrul unui plan […] Articolul Trump și Europa discută trimiterea în Ucraina a companiilor militare private americane. apare prima dată în SafeNews.
09:30
VIDEO // Vladimir Putin a ajuns duminică la Tianjin. Ce a spus televiziunea de stat chineză la sosirea președintelui rus # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin a sosit duminică în orașul portuar Tianjin din nordul Chinei pentru un summit regional privind securitatea, pe care China speră că îl va putea folosi pentru a contracara influența occidentală pe scena globală, transmite Reuters. Pentru această vizită („fără precedent”, potrivit Kremlinului) de patru zile în țara vecină și cel mai […] Articolul VIDEO // Vladimir Putin a ajuns duminică la Tianjin. Ce a spus televiziunea de stat chineză la sosirea președintelui rus apare prima dată în SafeNews.
09:30
Pe fondul eforturilor liderilor mondiali de a obține negocieri, șeful Statului Major al Federației Ruse a declarat că Rusia va continua războiul. Din martie 2025, trupele ruse au capturat 149 de localități și peste 3.500 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean. Despre aceasta a anunțat sâmbătă, 30 august, șeful Statului Major al Forțelor Armate ale […] Articolul Șeful Statului Major al Rusiei, Gherasimov: Rusia va continua războiul. apare prima dată în SafeNews.
Ieri
09:00
Ambasadorul UE la Chișinău, Janis Mazeiks, mesaj de adio: „Moldova e mai puternică, mai europeană” # SafeNews
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Janis Mazeiks, la plecare din Republica Moldova a publicat un mesaj de rămas-bun. Diplomatul leton a subliniat progresele țării și susținerea constantă a UE pe parcursul acestor ani. „Moldova a devenit mai puternică, mai încrezătoare, mai rezistentă și mai europeană. A devenit mai cunoscută lumii – și nu din cauza […] Articolul Ambasadorul UE la Chișinău, Janis Mazeiks, mesaj de adio: „Moldova e mai puternică, mai europeană” apare prima dată în SafeNews.
08:50
VIDEO // Liderul „Respect Moldova”, Marian Lupu: Vizita oficialilor europeni la Chișinău a avut scopul de a compensa eșecurile guvernării PAS # SafeNews
Vizita la Chișinău a președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și a premierului Poloniei la Chișinău, Donald Tusk, cu ocazia Zilei Independenței, este salutabilă, dar deloc întâmplătoare. Această vizită de nivel înalt a avut scopul să compenseze lipsa rezultatelor concrete ale guvernării PAS, care controlează întreaga putere în țară. Declarația a fost […] Articolul VIDEO // Liderul „Respect Moldova”, Marian Lupu: Vizita oficialilor europeni la Chișinău a avut scopul de a compensa eșecurile guvernării PAS apare prima dată în SafeNews.
08:40
VIDEO // AUR din Republica Moldova s-a lansat oficial în campania electorală: „Unirea nu este un vis, este o necesitate!” # SafeNews
Au depus un jurământ solemn semnat în fața cetățenilor, prin care au promis să nu trădeze memoria celor din Sfatul Țării și să ducă până la capăt lupta pentru Reîntregirea Neamului Românesc. Așa s-a lansat oficial Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. […] Articolul VIDEO // AUR din Republica Moldova s-a lansat oficial în campania electorală: „Unirea nu este un vis, este o necesitate!” apare prima dată în SafeNews.
08:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează proprietarii și gestionarii de dispozitive de publicitate fixă sau mobilă, dar și actorii politici, că pe durata campaniei electorale – care se încheie la 26 septembrie 2025 – este admisibilă doar publicitatea electorală. Publicitatea politică, inclusiv cea a partidelor care nu dețin statut de concurent electoral, este interzisă. Potrivit Regulamentului […] Articolul CEC atenționează: În campania electorală este permisă doar publicitatea electorală apare prima dată în SafeNews.
08:30
Scandal la ONU după ce SUA au refuzat vizele pentru delegația palestiniană. „Trebuie să putem discuta împreună. Nu putem fi luaţi ostatici” # SafeNews
Uniunea Europeană a făcut apel sâmbătă la SUA să-şi reconsidere refuzul de a le acorda vize responsabililor palestinieni care intenţionează să participe în septembrie la Adunarea Generală a ONU de la New York, relatează AFP, preluată de Agerpres. „Cerem cu toţii urgent ca această decizie să fie reconsiderată, ţinând cont de dreptul internaţional”, a declarat […] Articolul Scandal la ONU după ce SUA au refuzat vizele pentru delegația palestiniană. „Trebuie să putem discuta împreună. Nu putem fi luaţi ostatici” apare prima dată în SafeNews.
08:20
Un kilogram de cocaină și aproape 280.000 de euro ascunși într-un compartiment secret al unei mașini Audi se află în centrul unei anchete desfășurate de carabinierii din Sesto San Giovanni. Investigația, pornită în august 2023, a dus recent la arestarea a doi bărbați pentru trafic de stupefiante. În documentele dosarului apare și numele unei influencerițe […] Articolul O influenceriță din Moldova, vizată într-o anchetă cu droguri în Italia apare prima dată în SafeNews.
08:10
Performanță impresionantă a Cristinei Bucșă. Tenismena născută la Chișinău, dar care reprezintă Spania, s-a calificat în premieră în optimile de finală ale unui turneu de Mare Șlem. S-a întâmplat la US Open, acolo unde Bucșă a învins-o pe belgianca Elise Mertens în „șaisprezecimi” cu 3-6, 7-5, 6-3. Urmează megaduelul cu liderul mondial, Arina Sabalenka, scrie moldova1.md. […] Articolul O tenismenă cu origini moldovenești, calificată în optimile US Open apare prima dată în SafeNews.
08:00
Kaja Kallas declară că este imposibil de imaginat ca Rusia să-și primească înapoi activele înghețate în interiorul Uniunii Europene, dacă Moscova nu plătește despăgubiri pentru războiul din Ucraina. Declarația a fost făcută de șefa diplomației europene sâmbătă, la Copenhaga. „Nu ne putem imagina că, dacă ar exista o încetare a focului sau un acord de […] Articolul Kallas: Rusia nu va primi înapoi activele înghețate în UE dacă nu plătește despăgubiri apare prima dată în SafeNews.
07:50
Tragedie. Un muncitor moldovean, în vârstă de 53 de ani, a murit în timp ce lucra la o uzină din Italia. Familia își îngropase de curând fiul cel mic # SafeNews
Un muncitor moldovean, în vârstă de 53 de ani a murit în urma unui accident de muncă, la o uzină din Italia, după ce un cilindru de 800 kilograme a căzut peste el. Incidentul a avut loc marți după-amiază, 26 august, scrie RaiNews. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital în stare gravă, unde a […] Articolul Tragedie. Un muncitor moldovean, în vârstă de 53 de ani, a murit în timp ce lucra la o uzină din Italia. Familia își îngropase de curând fiul cel mic apare prima dată în SafeNews.
07:40
VIDEO // Momentul când deputatul ucrainean Andrii Parubîi este împușcat la Liov, surprins de camerele video # SafeNews
Un videoclip apărut în spațiul public surprinde atacul armat în urma căruia deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, și-a pierdut viața la Liov. Cadrele video arată clipa în care liniștea din Liov este spulberată de focuri de armă. Andrii Parubîi apare pe imaginile surprinse de o cameră video câteva secunde, […] Articolul VIDEO // Momentul când deputatul ucrainean Andrii Parubîi este împușcat la Liov, surprins de camerele video apare prima dată în SafeNews.
07:30
Bunurile imobile ale deputatului Irina Lozovan, blocate. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial # SafeNews
Bunurile imobile înregistrate pe numele deputatului Irina Lozovan, afiliată lui Ilan Șor și condamnată penal pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, au fost blocate. Decizia a fost luată de directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga, în baza sesizării I.P. „Cadastrul bunurilor imobile” și a fost publicată sâmbătă, 30 august, în „Monitorul Oficial”, transmite Moldpres. Măsura […] Articolul Bunurile imobile ale deputatului Irina Lozovan, blocate. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial apare prima dată în SafeNews.
07:20
Țara din Europa în care șoferii iau amenzi și primesc puncte de penalizare dacă frânează brusc când se apropie de radar # SafeNews
Departamentul de Circulație din Spania va instala dispozitive înainte și după punctele de control al vitezei pentru a-i prinde pe șoferii care frânează brusc atunci când se apropie de un radar. Aceștia riscă amenzi de 200 de euro și 4 puncte de penalizare, relatează publicația El Diario. Scopul este de a reduce numărul accidentelor provocate […] Articolul Țara din Europa în care șoferii iau amenzi și primesc puncte de penalizare dacă frânează brusc când se apropie de radar apare prima dată în SafeNews.
07:10
Noi dezinformări. Maia Sandu nu va trimite 700 de voluntari în Ucraina după alegerile parlamentare # SafeNews
Un site „obscur” de limbă turcă a publicat o așa-zisă „scurgere de documente”, potrivit căreia „Maia Sandu va trimite 700 de voluntari în Ucraina” dacă PAS va câștiga alegerile parlamentare, scrie StopFals, care menționeazǎ cǎ informația a fost imediat amplificată de presa rusească și de canale de Telegram și Facebook, devenind peste noapte „știre internațională””. […] Articolul Noi dezinformări. Maia Sandu nu va trimite 700 de voluntari în Ucraina după alegerile parlamentare apare prima dată în SafeNews.
30 august 2025
21:00
VIDEO // Victoria Furtună: „Se tem de vocea poporului și încearcă să ne denigreze prin presa și bloggerii lor plătiți” # SafeNews
Președintele Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, susține că formațiunea politică devine tot mai incomodă pentru actuala guvernare și pentru cercurile de interese din jurul acesteia. „Oamenii ăștia se tem atât de mult de vocea poporului, exprimată prin Partidul Moldova Mare, încât sunt gata să întreprindă toate măsurile pentru ca mesajul nostru să nu ajungă în […] Articolul VIDEO // Victoria Furtună: „Se tem de vocea poporului și încearcă să ne denigreze prin presa și bloggerii lor plătiți” apare prima dată în SafeNews.
19:40
Adunarea Populară a autonomiei găgăuze a decis, în ședința sa din 29 august, să-i confere Ordinul „Gagauz Yeri” bașcanei Evghenia Guțul, condamnată de prima instanță, pe 5 august, la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului Partid Șor. Decorarea Evgheniei Guțul a fost solicitată Adunării Populare – organul legislativ al autonomiei […] Articolul Bașcana condamnată a Găgăuziei, decorată pentru merite deosebite apare prima dată în SafeNews.
10:30
Preşedintele american Donald Trump „continuă să lucreze cu oficiali ucraineni şi ruşi în vederea unei întâlniri bilaterale” vizând „să oprească războiul”, a declarat pentru AFP o funcționară cu rang înalt de la Casa Albă, scrie Agerpres. Ea a reacţionat după comentariile făcute vineri de preşedintele francez Emmanuel Macron. Dacă şeful statului rus nu se întâlneşte […] Articolul Casa Albă anunță că Trump continuă demersurile pentru o întâlnire Putin-Zelenski apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.