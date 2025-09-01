Echipa Platformei DA din Fălești a aderat la PSDE

Oficial.md, 1 septembrie 2025 09:10

Președinte Interimar al Platformei DA din raionul Fălești, Grigore Lîsîi, împreună cu 10 consilieri raionali..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 10 minute
09:20
(VIDEO) Ion Ceban: Felicitări elevilor, cadrelor didactice și părinților cu prilejul începerii noului an de studii Oficial.md
Primarul general al Chișinăuli, Ion Ceban, a felicitat toți elevii, cadrele didactice și părinții cu..
Acum 30 minute
09:10
Echipa Platformei DA din Fălești a aderat la PSDE Oficial.md
Președinte Interimar al Platformei DA din raionul Fălești, Grigore Lîsîi, împreună cu 10 consilieri raionali..
09:10
Polițiștii – la datorie de 1 septembrie: Vor fi prezenți în adiacentul instituțiilor de învățământ Oficial.md
1 septembrie aduce emoții, zâmbete și începuturi noi. Pentru ca bucuria acestei zile să fie..
09:00
Dorin Recean, la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia: „Moldova este pregătită să devină o platformă de încredere pentru investitorii japonezi” Oficial.md
De Ziua Limbii Române, premierul Dorin Recean a inaugurat Ziua Republicii Moldova la Expoziția Mondială..
Acum o oră
08:50
Ministerul Educației: Elevilor și studenților le dorim să își păstreze interesul față de studii pe tot parcursul anului școlar Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării adresează sincere felicitări tuturor elevilor, studenților, cadrelor didactice și părinților cu..
08:40
(VIDEO) Dorin Recean: Dragi elevi, Vă doresc să fiți curioși și să descoperiți cât mai multe lucruri în noul an școlar Oficial.md
Premierul Dorin Recean a transmis un mesaj tuturor elevilor, profesorilor și părinților la început de..
08:30
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează activitatea de comerț cu flori Oficial.md
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează în perioada 31 august – 01 septembrie 2025 activitatea contribuabililor..
Acum 2 ore
08:10
CEC atenționează: În campania electorală este permisă doar distribuirea publicității electorale Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează difuzorii de publicitate proprietari sau gestionari ai dispozitivelor de publicitate..
Acum 24 ore
20:20
PAS s-a lansat astăzi în campanie electorală în 20 de raioane ale țării Oficial.md
Astăzi au avut loc evenimentele de lansare în campanie electorală în 20 de raioane ale..
20:10
UE are un nou Ambasador în Republica Moldova Oficial.md
Noua Ambasadoare desemnată a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko: „Sunt onorată de desemnarea..
19:40
Ion Ceban efectuează o vizită în Italia Oficial.md
Liderul MAN, parte a Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban efectuează o vizită în Italia. „Vă..
13:40
CEC face apel public către biserici: Să se concentreze pe misiunea spirituală, nu politică Oficial.md
Comisia Electorală Centrală, în temeiul atribuțiilor sale de organizare și desfășurare a unor alegeri libere,..
12:00
Igor Munteanu: Astăzi celebrăm tezaurul care ne unește, ne definește ca popor: limba română, temelia identității culturale și spirituale a Moldovei Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a transmis un mesaj de felicitare..
11:40
Președintele Republicii Moldova și cel al României au participat la Marea Dictare Națională Oficial.md
De Ziua Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a întâmpinat la Chișinău pe Președintele..
11:40
Andrei Năstase s-a lansat oficial în campanie: O atmosferă caldă și profund emoționantă a străjuit această minunată zi Mândrești, baștina mea Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, s-a lansat în campania electorală în satul..
11:20
Torner: Chiar dacă limba mea nativă este limba rusă, am învățat să admir limba română din copilărie – pentru eleganța și căldura ei Oficial.md
Dmitri Torner, liderul Partidului „Noua Opțiune Istorică” (NOI), a transmis un mesaj de felicitare cu..
11:00
Ion Ceban: La mulți ani de Ziua Limbii Române! Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, unul dintre liderii Blocului Alternativa, în această dimineață,..
10:40
CODUL DE CONDUITĂ pentru o campanie electorală corectă și civilizată – elaborat de Blocul Alternativa Oficial.md
Blocul electoral ALTERNATIVA a elaborat un COD DE CONDUITĂ pentru o campanie electorală corectă și..
10:10
VIDEO// Felicitare inedită a Partidului Republican „Inima Moldovei”: Limba noastră-i o comoară…  Oficial.md
Conducerea și membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, de Ziua Limbii Române, au recitat „Limba..
10:10
BNM lansează moneda comemorativă „Mihai Eminescu” Oficial.md
Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria..
10:10
BUN s-a lansat în campania electorală Oficial.md
Blocul electoral „Blocul Unirii Națiunii – BUN” și-a lansat oficial campania electorală într-un cadru încărcat..
10:10
Maia Sandu: Domnule Președinte Nicușor Dan, ne bucurăm să vă avem din nou alături la Chișinău Oficial.md
Președintele României, Nicușor Dan, a venit astăzi, de Ziua Limbii Române, la Chișinău, la invitația..
10:00
AUR din Republica Moldova s-a lansat oficial în campania electorală: „Unirea nu este un vis, este o necesitate!” Oficial.md
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova s-a lansat ieri oficial în campania..
Ieri
09:10
Comisarul european pentru Echitate între Generații, Tineret, Cultură și Sport vine la Chișinău Oficial.md
Caiac alături de campioni europeni pe lacul Valea Morilor, emoțiile primei zile de școală la..
30 august 2025
17:10
Blocul Alternativa propune respectarea unui cod de conduită pentru concurenții electorali Oficial.md
Blocul electoral Alternativa a lansat astăzi un apel către toți concurenții electorali pentru respectarea unui..
17:00
PLDM cere executarea Hotărârii Curții de Apel Centru privind participarea la alegerile parlamentare Oficial.md
Partidul Liberal Democrat (PLDM) a depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) o cerere prin care..
16:30
Dorin Recean efectuează o vizită de lucru în Japonia cu ocazia inaugurării Zilei Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka Oficial.md
Premierul Dorin Recean întreprinde, în perioada 30 august – 2 septembrie, o vizită de lucru..
14:30
S-au lansat în campania electorală. CUB: Moldova poate și trebuie să revină pe calea modernizării Oficial.md
Astăzi, în Scuarul Teatrului „Mihai Eminescu” din Chișinău, Partidul CUB – Coaliția pentru Unitate și..
14:20
PSDE s-a lansat astăzi oficial în campania electorală Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) s-a lansat, astăzi, oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare..
13:20
Start Programului pentru editarea cărţii naţionale – 2026 Oficial.md
Ministerul Culturii iniţiază sesiunea de colectare a ofertelor în cadrul Programului pentru editarea cărţii naţionale – 2026 în..
12:20
Zile de mare sărbătoare națională moldovenească la Copenhaga Oficial.md
Comunitatea moldovenilor din Danemarca, alături de reprezentanții instituțiilor guvernamentale daneze, a marcat Ziua Independenței Republicii..
12:00
Ion Ceban: Prioritățile Blocului Alternativa țin de rezolvarea problemelor reale ale cetățenilor Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a declarat la postul de televiziune EURONEWS România..
10:50
Platformele electorale ale concurenţilor: Prezența domeniilor economice de mare perspectivă Oficial.md
În următoarele săptămâni, concurenţii în alegeri se vor întrece în promisiuni electorale, îşi vor promova..
10:10
ALDE s-a lansat în campania electorală la alegerile parlamentare Oficial.md
Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), condus de Arina Spătaru, s-a lansat în campania..
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
O nouă funcție pentru fostul ministru de interne Adrian Efros Oficial.md
Agenția Proprietății Publice informează că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 privind întreprinderea de..
18:00
PAS se lansează în campania electorală Oficial.md
Partidul Acțiune și Solidaritate se lansează astăzi oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare. Evenimentul..
17:40
PDMM nu a fost înregistrat de CEC pentru participare la parlamentare Oficial.md
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală a aprobat mai multe hotărâri cu privire la alegerile..
17:00
2 bărbați pescuiau ilegal pe râul Prut cu utilizarea curentului electric Oficial.md
Ieri, 28 august 2025, polițiștii de frontieră au depistat și documentat doi bărbați care pescuiau..
17:00
Andrei Năstase: Candidez așa cum sunt – Liber, cinstit, hotărât. Este cel mai corect mod de a face politică într-o țară în care oamenii nu mai au încredere în partide Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, în debutul campaniei electorale, a declarat că..
16:50
Partidul Noua Opțiune Istorică: Vom continua lupta pentru dreptul cetățenilor la o alternativă politică onestă, integră și eficientă Oficial.md
Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” (NOI) a anunțat că, Curtea de Apel Chișinău a anulat..
16:30
Circulație sistată pe str. Columna în perimetrul str. A. Pușkin și Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni până pe 1 septembrie Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 29 august 2025, ora 20:00 – 01 septembrie..
16:30
Promo-LEX: Perioada electorală pare a fi marcată în continuare de ingerințe externe, coruperea alegătorilor, finanțare ilegală și manipulare informațională Oficial.md
Asociația Promo-LEX  a prezentat, astăzi, Raportul nr. 2 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare..
14:00
BUN: Vom arăta că idealul reîntregirii românești este viu Oficial.md
Platforma Reîntregirii Naționale (PRN), în debutul campaniei electorale, a lansat un apel către alegători. În..
14:00
Parlamentul se convoacă în sesiunea de toamnă Oficial.md
Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă..
14:00
De Ziua Limbii Române, Președinta Maia Sandu îl găzduiește la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan Oficial.md
Duminică, 31 august 2025, cu prilejul Zilei Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl..
14:00
Informație pentru cetățenii Republicii Moldova care tranzitează sau călătoresc în Republica Letonia Oficial.md
Începând cu data de 1 septembrie 2025, Republica Letonia introduce noi reguli de intrare pentru..
13:50
Angajamentul politic al Blocului Alternativa: Obiectivul principal – dreptate pentru fiecare cetățean Oficial.md
Blocul ALTERNATIVA și-a prezentat astăzi, 29 august, angajamentul politic, iar obiectivul principal este să asigure..
13:10
Irina Vlah, la lansarea BEP în campanie electorală: Eu cred în poporul nostru! Cred că vom întoarce Moldova! Cred că vom reuși împreună! Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a intrat oficial în..
13:10
Maia Sandu a avut o convorbire telefonică cu Președintele Poloniei, Karol Nawrocki Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat astăzi la telefon cu Președintele Republicii Polone, Karol..
13:10
CUB se lansează în campania electorală mâine Oficial.md
Sâmbătă, 30 august 2025, Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) își lansează oficial campania..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.