Agora.md, 1 septembrie 2025 09:10

Acum 30 minute
09:10
PeScurt // Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, va efectua prima sa vizită oficială în R. Moldova între 31 august și 2 septembrie. Agora.md
Acum o oră
08:50
Consumatorii din Moldova, mai aproape de drepturile garantate în UE. Progrese și provocări în armonizarea și aplicarea legislației (PODCAST) Agora.md
08:30
Afganistan: Cel puțin 600 de persoane și-au pierdut viața, în urma unui cutremur de 6 grade pe scara Richter Agora.md
Acum 2 ore
08:10
PeScurt // 1 septembrie. Poliția îndeamnă părinții și elevii să respecte regulile de circulație, iar șoferii să circule cu prudență lângă școli. Polițiștii vor fi prezenți la instituțiile de învățământ pentru siguranța copiilor. Agora.md
08:10
PeScurt // Ilegalități la frontieră, în ultimele 24 de ore. Pentru 15 cetățeni străini a fost refuzată intrarea în R.Moldova. Polițiștii au consemnat trei treceri ilegale, un document fals, nouă încălcări privind șederea și 17 abateri de regim. Agora.md
Acum 12 ore
00:50
Ion Nicolaescu a marcat primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv Agora.md
31 august 2025
23:10
Primarul orașului Chicago interzice implicarea poliției locale în acțiunile de imigrație ale administrației Trump Agora.md
22:10
PeScurt // Răbdarea șoferilor, pusă la încercare din cauza ambuteiajului format pe strada Calea Basarabiei. Motivele: solicitările crescute pentru florile de la piața angro, dar și un accident produs în aceeași zonă, fără victime. Agora.md
21:20
Închisoare pe viață pentru corupție sau scăderea prețurilor la alimente. Cu ce promisiuni s-a lansat Andrei Năstase în campania electorală Agora.md
Acum 24 ore
20:10
Rămâne de votat | Blocul „Alternativa” – a doua promoție a foștilor comuniști, dar cu iz pro-european Agora.md
19:20
„Vă salut din Italia”: Ion Ceban se află în spațiul Schengen, în pofida interdicției de intrare valabile timp de cinci ani Agora.md
18:10
„O idee interesantă” și „un prilej de întâlnire pentru tineri”. Motivele pentru care oamenii au participat la Marea Dictare Națională (VIDEO) Agora.md
17:30
PeScurt // Limba română celebrată la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia. La Expoziția Mondială de la Osaka, limba română a fost omagiată printr-un moment cultural în care vizitatori japonezi, români și participanți internaționali au recitat poezia „În limba ta” de Grigore Vieru. Agora.md
17:20
PeScurt // Iwona Piorko Bermig a fost numită ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova. În prezent, ea deține funcția de ambasadoare a UE în Singapore. Agora.md
17:00
SUA: Primarul orașului Chicago interzice implicarea poliției locale în acțiunile de imigrație ale administrației Trump Agora.md
15:50
SUA: Administrația Trump concediază majoritatea angajaților Voice of America Agora.md
14:50
Îmbrânceli electorale la Peresecina. Susținători ai grupului Șor și localnici, implicați într-un conflict cu țipete, amenințări și violență fizică (VIDEO) Agora.md
13:40
Comisia Electorală Centrală: Implicarea bisericii în campania electorală este interzisă prin lege Agora.md
13:00
3 din 3: Real Madrid, o nouă victorie în La Liga Agora.md
12:50
Jannik Sinner obține o victorie muncită la US Open Agora.md
12:40
Șeful IGP, despre cei 3.000 de euro promiși de Șor pentru participarea la proteste: „Sunt o nouă formă de manipulare” Agora.md
12:30
Joao Neves marchează cel mai spectaculos hattrick al sezonului, iar PSG se impune la scor Agora.md
11:00
Maia Sandu și Nicușor Dan, împreună la Marea Dictare Națională: „Limba română este puntea dintre malurile Prutului” Agora.md
09:40
Vladimir Putin a ajuns în China pentru un summit regional de securitate găzduit de Xi Jinping Agora.md
Ieri
09:00
PeScurt // Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită oficială la Chișinău, cu prilejul Zilei Limbii Române, sărbătorită astăzi, 31 august. Agora.md
30 august 2025
21:10
Sîngerei: Accident cu implicarea unei mașini a poliției. Doi polițiști au ajuns la spital (VIDEO) Agora.md
20:40
Sîngerei: Accident cu implicarea unei mașini a poliției. Trei persoane, inclusiv doi polițiști, au ajuns la spital (VIDEO) Agora.md
20:20
„O parte din mine va rămâne mereu în R. Moldova”. Ambasadorul Janis Mazeiks, la final de mandat Agora.md
19:40
Ioniță: Aproape 15 salarii medii anuale, necesare pentru procurarea unui apartament nou, în 2025 (INFOGRAFIC) Agora.md
18:10
Pensii și alocații sociale de 73 de milioane lei, pentru septembrie. CNAS anunță executarea primei tranșe Agora.md
17:40
Ce se va întâmpla cu Plahotniuc, după extrădare? Șeful IGP: „Este aplicat mandatul de arest și dus la Penitenciarul nr. 13” Agora.md
17:20
PeScurt // Trafic intens la frontieră. La această oră, în PTF comun Palanca-Maiaki-Udobnoe se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Agora.md
17:10
Aproape 2.000 de euro pentru un metru pătrat. Prețurile la apartamente ating niveluri record, în 2025 (INFOGRAFIC) Agora.md
16:10
PeScurt // Listele mai multor formațiuni politice, modificate. Comisia Electorală Centrală a modificat patru hotărâri anterioare, cu privire la înregistrarea listei de candidați din partea a trei partide politice și a unui bloc electoral. Agora.md
15:40
PeScurt // Deranjament la rețeaua de contact. Incidentul a fost înregistrat la intersecția străzilor Ismail și Mitropolit Varlaam. Circulația troleibuzelor din zonă este afectată. Agora.md
15:20
Rămâne de votat | Partidul Nostru - concerte, karaoke și frigărui cu influenceri (VIDEO) Agora.md
15:10
PSDE a dat startul campaniei electorale, la Palatul Republicii. Principalele promisiuni electorale Agora.md
14:20
Blocul Unirea Națiunii s-a lansat în campania electorală: „Vom reîntregi neamul nostru românesc” Agora.md
13:30
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubii, împușcat mortal Agora.md
13:00
Ce se va întâmpla cu Plahotniuc, după extrădare? Cernăuțeanu: „Este aplicat mandatul de arest și dus la Penitenciarul nr. 13” Agora.md
11:50
„Credem că suntem cheia pentru o guvernare europeană reală”. CUB și-a început campania electorală Agora.md
11:20
Supriză la US Open: o jucătoare născută în Republica Moldova a eliminat favorita 19 și s-a calificat în optimile de finală Agora.md
09:50
„Vorbim de transferuri de 15 mii de ruble pentru un cetățean”. Cernăuțeanu, despre corupția electorală în ajun de alegeri Agora.md
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
ALDE s-a lansat în campania pentru alegerile parlamentare. Programul politic al formațiunii Agora.md
20:40
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. 29 de proiecte de lege, prezentate de Usatîi Agora.md
19:10
Achizițiile de manuale școlare, între reguli noi și probleme vechi Agora.md
19:10
Cu discursuri despre rezultate și fără promisiuni concrete. PAS s-a lansat oficial în campania electorală Agora.md
18:20
PeScurt // 233 de cazuri de discurs de ură, majoritatea în campania electorală. Între 21 iulie și 19 august, Promo-LEX a documentat 233 de cazuri, dintre care 162 în context electoral. Agora.md
18:20
Conducerea Spitalului Clinic Bălți, demisă din funcție. Nemerenco: „Nu vom tolera absolut niciun caz de corupție” Agora.md
18:00
Promo-LEX: Resursele administrative, folosite abuziv în perioada electorală. PAS, printre fruntași Agora.md
