Veteranii din Soroca au sărbătorit Ziua Limbii Române prin dans și muzică / VIDEO
Observatorul de Nord, 31 august 2025 20:10
De Ziua Limbii Române, la 31 august, Consiliul Organizației Veteranilor din raionul Soroca a invitat comunitatea la o întâlnire de suflet în aer liber. Sub sloganul „Să ne unim împreună la Hora Limbii Române cu Consiliul Organizației Veteranilor din raionul Soroca”, evenimentul a adunat oameni de toate vârstele în Parcul „Mihai Eminescu”. Atmosfera a fost […] Post-ul Veteranii din Soroca au sărbătorit Ziua Limbii Române prin dans și muzică / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscop săptămânal Berbec: 1-7 septembrie 2025 Ești mult prea vulcanică în acțiuni și în vorbe. Sunt multe situații când un astfel de comportament este contraindicat, mai ales când este vorba de relații importante pentru tine. Dar cum tu nu crezi în reguli, nici măcar în cele care urmăresc respectul celui de lângă tine, ajungi mereu […] Post-ul Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 1-7 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
De Ziua Limbii Române, la 31 august, Consiliul Organizației Veteranilor din raionul Soroca a invitat comunitatea la o întâlnire de suflet în aer liber. Sub sloganul „Să ne unim împreună la Hora Limbii Române cu Consiliul Organizației Veteranilor din raionul Soroca”, evenimentul a adunat oameni de toate vârstele în Parcul „Mihai Eminescu”. Atmosfera a fost […] Post-ul Veteranii din Soroca au sărbătorit Ziua Limbii Române prin dans și muzică / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Olanda alege să muncească mai puțin: Săptămâna de lucru de 4 zile devine realitate # Observatorul de Nord
Olanda se îndreaptă tot mai mult către o săptămână de lucru de patru zile. Mai precis, tot mai mulți angajați își organizează programul astfel încât să lucreze în doar patru zile, pentru un total de aproximativ 32 de ore pe săptămână — cea mai scurtă normă din Uniunea Europeană. Economistul Bert Colijn de la banca […] Post-ul Olanda alege să muncească mai puțin: Săptămâna de lucru de 4 zile devine realitate apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ziua Limbii Române marcată la Soroca prin „Marea Dictare Națională” / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Pe 31 august, când este sărbătorită Ziua Limbii Române, sorocenii au adus un omagiu graiului nostru printr-un eveniment inedit – „Marea Dictare Națională, ediția a III-a”. Pentru prima dată, această competiție a avut loc la Soroca, fiind găzduită de Liceul Teoretic „Constantin Stere”. În total, 42 de participanți, elevi din clasele liceale, cadre didactice, dar […] Post-ul Ziua Limbii Române marcată la Soroca prin „Marea Dictare Națională” / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor # Observatorul de Nord
Căderea părului este unul dintre cele mai neplăcute simptome deoarece efectele sale estetice pot deveni foarte vizibile odată cu trecerea timpului. Pe lângă tratamentele clasice recomandate de medic, poți încerca alternative naturiste, care pot fi eficiente dacă nu a ajuns într-un stadiu avansat. Citește despre remedii naturale pentru căderea părului. Într-o oarecare măsură, pierderea firelor […] Post-ul Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor apare prima dată în Observatorul de Nord.
Părul cu mult volum, uşor de aranjat şi strălucitor este ceea ce majoritatea oamenilor consideră a fi sănătos. Deci, când te uiţi în peria de păr şi descoperi multe fire căzute, este uşor să presupui că există o problemă de sănătate care cauzează căderea părului. Cu toate acestea, specialiștii spun că în majoritatea cazurilor e […] Post-ul Când este normal să cadă părul și cât de mult păr e normal să cadă într-o zi apare prima dată în Observatorul de Nord.
După un start ezitant, cînd a pierdut cu 2-3 pe teren propriu, fotbaliștii de la EFA „și-au amintit” despre isprăvile din sezonul trecut și au trecut la treabă. Adică, visocenii au început, încă din aetapa a doua, să perforeze porțile adversarilor ca la hochei. După cinci goluri marcate la Drochia a venit rândul echipei din […] Post-ul EFA face ce știe mai bine – la fotbal „bate” cu scor de hochei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Începând cu data de 1 septembrie 2025, Republica Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, aceste reguli au fost introduse ca urmare a intensificării riscurilor de securitate la adresa Letoniei, generate de războiul […] Post-ul Reguli stricte de acces în Letonia, valabile de la 1 septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, a semnat o dispoziție, în conformitate cu care, începând cu data de 1 septembrie, legislativul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. Până la data întrunirii legale a noului Parlament, instituția legislativă va putea exercita pe deplin funcțiile de reprezentare, de control și de organizare internă. Funcția […] Post-ul Mâine, 1 septembrie, se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 31 august 2025: euro costă 19 lei și 41 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 63 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei astăzi, 31 august 2025, euro va avea valoarea de 19 lei și 41 de bani, iar dolarul american are valoarea de 16 lei și 63 de bani. Leul românesc este cotat la valoarea de 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană […] Post-ul Curs valutar, 31 august 2025: euro costă 19 lei și 41 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 63 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
A presărat bicarbonat de sodiu și sare pe cojile de portocală și a descoperit cel mai tare truc # Observatorul de Nord
Cel mai tare truc pentru casă, cu care nu vei da niciodată greș. Dacă vrei o casă curată și parfumată, fără prea multe cheltuieli și chimicale, aceasta este soluția. Tot ce trebuie să faci este să presari bicarbonat de sodiu și sare pe cojile de portocală, iar locuința ta se va schimba complet. Cel mai […] Post-ul A presărat bicarbonat de sodiu și sare pe cojile de portocală și a descoperit cel mai tare truc apare prima dată în Observatorul de Nord.
Nina Pînzari: „Biblioteca nu e doar despre cărți. E despre oameni, dialog și legătura dintre generații” / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Pe o uliță liniștită din Cremenciug, într-o clădire modestă, se află un spațiu unde cărțile și tehnologia merg mână în mână. Biblioteca satului nu mai este doar un loc de împrumut de carte, ci a devenit un centru cultural, un refugiu pentru copii, tineri și vârstnici. În spatele acestei transformări se află Nina Pînzari, bibliotecara care, […] Post-ul Nina Pînzari: „Biblioteca nu e doar despre cărți. E despre oameni, dialog și legătura dintre generații” / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Grădinarii știu bine: uneori roșiile rămân verzi până târziu în vară, afectând gustul, aspectul și riscând să se strice mai ușor. Există însă un truc simplu şi natural, fără chimicale, care poate accelera coacerea – folosirea unui ac de siguranță sterilizat. Cum funcționează? Metoda constă în înțeparea ușoară a roșiei cu un ac de siguranță […] Post-ul Truc surprinzător: Cum grăbești coacerea roșiilor cu un ac de siguranță? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Hikikomori – fenomenul care îi face pe tineri să se retragă complet în camerele lor, evitând orice contact social # Observatorul de Nord
Fenomenul hikikomori se referă la tinerii care se retrag complet în camerele lor, evitând orice contact social, afectează aproximativ 200.000 de adolescenți și tineri adulți în Italia, potrivit psihologului Marco Crepaldi, președintele asociației Hikikomori Italia. Această realitate complexă și destul de profundă începe de obicei cu semnale subtile, deseori observabile la școală, și se dezvoltă în […] Post-ul Hikikomori – fenomenul care îi face pe tineri să se retragă complet în camerele lor, evitând orice contact social apare prima dată în Observatorul de Nord.
De obicei, senzația de nod în gât nu semnalează o problemă gravă de sănătate și poate dispărea de la sine. Trebuie să mergi la medic pentru o evaluare dacă persistă mai multe săptămâni sau provoacă dificultăți la înghițire. Află care sunt cele mai comune cauze ale senzației de nod în gât și cum poți scăpa […] Post-ul Ce poate ascunde senzația de nod în gât. Care sunt cauzele frecvente apare prima dată în Observatorul de Nord.
TSH sau hormonul de stimulare tiroidiană reglează activitatea glandei tiroide. Analiza de sânge care măsoară nivelul acestui hormon are rolul de a evalua funcția tiroidiană. Află din acest articol când se recomandă testarea și care sunt cauzele unui TSH crescut sau scăzut. Tiroida este o glandă mică, situată în partea din față a gâtului, a […] Post-ul Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut apare prima dată în Observatorul de Nord.
Dacă vrei să faci cea mai bună friptură de curcan la cuptor, iată cele mai utile trucuri. Cum se pregătește corect carnea, ca să iasă fragedă și gustoasă. Doar dacă ții cont de aceste secrete, se va topi în gură la propriu. Trucuri pentru carnea de curcan Carnea de curcan, mai ales atunci când provine […] Post-ul Cea mai bună friptură de curcan la cuptor apare prima dată în Observatorul de Nord.
Pastele sunt unul dintre cele mai gustoase preparate, pe care majoritatea oamenilor le iubesc. Puține gospodine știu, însă, cum se pregătesc exact ca la carte, asemenea bucătarilor italieni. Foarte importantă este canitatea de apă pe care o punem când le fierbem, astfel încât să nu se ardă. În câtă apă se fierb pastele Pastele sunt […] Post-ul Câtă apă se pune pentru paste apare prima dată în Observatorul de Nord.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru perioada 30 august – 1 septembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,06 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,45 lei. Prețurile respective ar însemna […] Post-ul Benzina și motorina se scumpesc, cu doi bani și, respectiv, cu cinci bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Astrele spun că cele mai multe zodii reușesc să treacă peste propriile blocaje. Jupiter, planeta norocului și a abundenței, veghează asupra nativilor și le aduce motive de bucurie și speranță. Este o perioadă a transformărilor profunde, în care curajul și introspecția te pot duce departe. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în […] Post-ul Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 30 august 2025: euro costă 19 lei și 41 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 63 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei astăzi, 30 august 2025, euro va avea valoarea de 19 lei și 41 de bani, iar dolarul american are valoarea de 16 lei și 63 de bani. Leul românesc este cotat la valoarea de 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană […] Post-ul Curs valutar, 30 august 2025: euro costă 19 lei și 41 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 63 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Astăzi, 30 august 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor vom avea valori termice ridicate, iar probabilitatea unor precipitații este zero. Astfel, temperatura aerului va oscila între +17 și +31 de grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 29 procente, iar vântul va bate cu viteza de 18 km/oră. Mâine, în […] Post-ul Meteo, 30 august 2025: temperaturi ridicate și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Competiții sportive de Hramul orașului Soroca: Trântă, tenis și volei pe stadionul municipal / VIDEO # Observatorul de Nord
Ieri, de Hramul orașului Soroca, stadionul municipal s-a transformat într-un loc plin de energie și voie bună. În timp ce centrul orașului era animat de muzică, dans și întâlniri cu prietenii, pe teren s-au desfășurat mai multe competiții sportive, la care au participat atât tineri, cât și oameni mai experimentați. Publicul a putut urmări meciuri […] Post-ul Competiții sportive de Hramul orașului Soroca: Trântă, tenis și volei pe stadionul municipal / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Astăzi, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca a demonstrat încă o dată că nu este doar un loc al cărților, ci și un spațiu al grijii și educației. În cadrul programului „DareToCare / Îndrăznește să-ți pese”, inițiat de EduCab România în parteneriat cu ABRM, bibliotecarii au desfășurat o activitate interactivă dedicată copiilor de la Centrul de […] Post-ul Educație, grijă și sprijin pentru un viitor sănătos apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un site obscur de limbă turcă a publicat o așa-zisă „scurgere de documente”, potrivit căreia „Maia Sandu va trimite 700 de voluntari în Ucraina” dacă PAS va câștiga alegerile parlamentare. Informația a fost imediat amplificată de presa rusească și de canale de Telegram și Facebook, devenind peste noapte „știre internațională”. Informația se aliniază narațiunii false […] Post-ul FALS: Maia Sandu va trimite 700 de voluntari în Ucraina după alegeri apare prima dată în Observatorul de Nord.
Dacă vrei să faci cea mai bună ciorbă de fasole, îți propunem o rețetă veche de 100 ani. Așa se prepara în trecut, dar prea puține gospodine au păstrat tradiția în timp. Ce ingredient secret adăugau în preparat, pe lângă afumătură. Cea mai bună ciorbă de fasole Cea mai bună rețetă de ciorbă de fasole este […] Post-ul Reţetă veche de ciorbă de fasole cu afumătură apare prima dată în Observatorul de Nord.
Guvernul României a aprobat joi, 28 august, o ordonanță prin care majorează tarifele pentru rovinietă și taxa de pod. Noile prețuri vor intra în vigoare la 10 zile după publicarea în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că șoferii, inclusiv cei din Republica Moldova care tranzitează România, vor resimți aceste scumpiri începând cu luna septembrie. Executivul […] Post-ul România scumpește rovinieta și taxele de pod: Moldovenii, afectați apare prima dată în Observatorul de Nord.
Irina Rimes: „Sunt soroceancă, pentru că aici mi-am petrecut cei mai frumoși ani de liceu” / VIDEO # Observatorul de Nord
Ieri, de Hramul orașului Soroca, celebra interpretă Irina Rimes a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Soroca, orașul unde și-a petrecut anii de liceu și unde spune că are unele dintre cele mai frumoase amintiri. Artista a vorbit cu emoție despre legătura ei cu Soroca, despre familie și despre munca depusă pentru a […] Post-ul Irina Rimes: „Sunt soroceancă, pentru că aici mi-am petrecut cei mai frumoși ani de liceu” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Președinta Maia Sandu, mesaj la început de campanie electorală: „Soarta Moldovei este în joc. Avem datoria să ne protejăm pacea și viitorul” / Video # Observatorul de Nord
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat astăzi un mesaj cetățenilor în care a subliniat importanța alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a avertizat asupra riscurilor la care este supus procesul democratic, transmite moldpres.md „Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituția în care se va decide direcția țării […] Post-ul Președinta Maia Sandu, mesaj la început de campanie electorală: „Soarta Moldovei este în joc. Avem datoria să ne protejăm pacea și viitorul” / Video apare prima dată în Observatorul de Nord.
Raionul Drochia și Consiliul raional Cernăuți au semnat un Acord de cooperare # Observatorul de Nord
Pe data de 27 august 2025, Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, și Președintele Consiliului raional Cernăuți (Ucraina), Mykola Kutsak, au semnat Acordul de cooperare între unitățile administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, informează provincial.md. Potrivit autorităților raionale, semnarea acordului deschide noi perspective pentru consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare transfrontalieră. Documentul stabilește un cadru de cooperare […] Post-ul Raionul Drochia și Consiliul raional Cernăuți au semnat un Acord de cooperare apare prima dată în Observatorul de Nord.
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie începe astăzi! # Observatorul de Nord
Începând cu astăzi și până la 26 septembrie, se desfășoară campania electorală pentru alegerile parlamentare, programate pentru 28 septembrie 2025. Această campanie poate fi desfășurată de cei 22 de concurenți electorali, înregistrați de Comisia Electorală Centrală. Vă reamintim că, în Registrul de Stat al Alegătorilor figurează în prezent aproximativ 3 298 443 de cetățeni […] Post-ul Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie începe astăzi! apare prima dată în Observatorul de Nord.
Post-ul Atenție consumatori! Rechemare de produs alimentar. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Erau, deja, milionari în lei când și-au ocupat fotoliile de aleși ai poporului acum patru ani și au reușit să devină, între timp, și mai bogați. Vorbim de deputații care, la început de mandat, aveau o avere estimată la cel puțin 1,5 milioane de lei și au reușit să și-o înmulțească de trei, patru și […] Post-ul Mai bogați spre sfârșit de mandat apare prima dată în Observatorul de Nord.
Tableta de vineri: Alegerile parlamentare din 28 septembrie: ce avem și ce putem pierde? / VIDEO # Observatorul de Nord
Cu cât mai aproape este ziua alegerilor parlamentare cu atât mai vehemente sunt atacurile celor care ne doresc în alte parte decât în Uniunea Europeană, iar declarațiile privind sărăcia în care trăim, chipurile, în prezent și fericirea care ne așteaptă în viitorul apropiat sau, vorba lui Dodon, după vreun an de la „slăbirea curelei”, au […] Post-ul Tableta de vineri: Alegerile parlamentare din 28 septembrie: ce avem și ce putem pierde? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 29 august 2025: astăzi valorile de referință scad în comparație cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei astăzi, 29 august 2025, euro va avea valoarea de 19 lei și 41 de bani sau cu 6 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american se ieftinește cu 9 bani și va avea valoarea 16 lei și 63 de bani. Leul românesc […] Post-ul Curs valutar, 29 august 2025: astăzi valorile de referință scad în comparație cu leul moldovenesc apare prima dată în Observatorul de Nord.
Pe 31 august, de Ziua Limbii Române, te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale începând cu ora 8:30, pentru a reuși să distribuim toate materialele necesare pentru Marea Dictare Națională, ediția a III-a. Iată programul oficial al evenimentului: 08:30 – 10:00 – Înregistrarea participanților Primirea participanților și verificarea înscrierilor Distribuirea materialelor necesare: foi, pixuri, chipiuri […] Post-ul A fdost făcut public programul oficial al Marii Dictpri Naționale apare prima dată în Observatorul de Nord.
2 274 secții de votare vor fi deschise pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că pentru desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 vor fi deschise 2.274 de Secții de votare. Lista acestora este disponibilă pa pagina oficială a CEC. Astfel, 1 961 de secții vor fi deschise în circumscripțiile electorale din țară, 12 secții vor fi destinate alegătorilor din localitățile situate în stânga […] Post-ul 2 274 secții de votare vor fi deschise pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 29 august 2025 aduce vești bune pentru majoritatea nativilor. Cu puțin ajutor din partea astrelor, reușești să treci peste obstacolele care te-au ținut în loc în ultima vreme. Nu mai este nevoie să te temi de ceea ce îți rezervă viitorul. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care […] Post-ul Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 29 august 2025, vom avea temperaturi ridicate, iar probabilitatea unor precipitații este zero. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +16 și +29 de grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 26 de procente, iar vântul va bate cu viteza de 24 km/oră. […] Post-ul Meteo, 29 august 2025: temperaturi ale aerului ridicate și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noile prețuri la carburanți pentru ziua de vineri, 29 august 2025 – benzina și motorina se vor scumpi cu 6 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 4 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 19 […] Post-ul Astăzi, 29 august 2025, benzina și motorina s-au scumpit, cu șase bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ai noștri ca brazii1 Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a înmânat la zece fotbaliști ai echipei FC Petrocub Hîncești titlul de Maestru Internațional al Sportului. Printre aceștia este și soroceanul Ion Borș. Altfel, iată numele tuturor celor care au primit înaltul titlu: Liviu Șmalenea, Dan Pușcaș, Sergiu Plătică, Mihai Plătică, Teodor Lungu, Ion […] Post-ul Soroceanul Ion Borș a primit titlul de Maestru Internațional al Sportului apare prima dată în Observatorul de Nord.
Apeductul magistral Soroca-Bălți-Sîngerei se va extinde cu un nou branșament pentru raionul Drochia. # Observatorul de Nord
Primarii împreună cu directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională, au semnat primele 31 de contracte de finanțare din cele 87 de proiecte aprobate în cadrul Apelului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, ediția 2024, transmite moldpres.md Aceste proiecte vor aduce investiții importante în localitățile din toate regiunile țării și vizează drumuri mai bune și mai sigure, […] Post-ul Apeductul magistral Soroca-Bălți-Sîngerei se va extinde cu un nou branșament pentru raionul Drochia. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ce mai proastă veste pe care am fi putut s-o auzim. A plecat la Domnul Vlad CEBAN, unul din eroii noștri, care s-a luptat până la urmă cu nemiloasa boală. Din păcate, cancerul a învins și de această dată… „Ai lăsat această lume plină de durere, suferință și nedreptate. Dar din sufletele și inimile […] Post-ul A decedat Vlad Ceban, unul din eroii noștri… Avea doar 20 de ani… apare prima dată în Observatorul de Nord.
Astăzi, 28 august, municipiul Soroca este în sărbătoare. Locuitorii și oaspeții urbei marchează Hramul Orașului, zi plină de emoții, tradiții și voie bună. Atmosfera din oraș este una de sărbătoare. Străzile sunt animate, oamenii se plimbă, se bucură de evenimente și de întâlnirea cu prietenii, iar la stadionul municipal energia sportivă a completat perfect începutul […] Post-ul Soroca își sărbătorește Hramul orașului / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Șapte membri ai Guvernului își suspendă activitatea pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Deciziile în acest sens au fost semnate zilele trecute de prim-ministrul Dorin Recean și publicate în Monitorul Oficial, informează deschide.md Conform documentelor aprobate de Recean, ca urmare a înregistrării în calitate de candidat la funcția de deputat, […] Post-ul Șapte miniștri din Guvern își suspendă activitatea apare prima dată în Observatorul de Nord.
Tinerii fotbaliști de la EFA U16, au câștigat un turneu republican de prestigiu – „Cupa Primarului de Edineț – Urojai Junior”, desfășurat chiar de Ziua Independenței Republicii Moldova. Ba mai mult, visocenii au luat și două premii individuale: Mihai Cibotari a fost desemnat Cel mai bun portar al turneului, iar Maxim Zabulica a […] Post-ul Un nou succes marca EFA! Locul I la turneul desfășurat la Edineț1 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ce scrie presa străină după discursurile liderilor europeni la Chișinău, de Ziua Independenței # Observatorul de Nord
Discursurile președintelui Franței, Emmanuel Macron, și ale premierului Poloniei, Donald Tusk, în limba română, cât și mesajul cancelarului german, Friedrich Merz au atras atenția presei internaționale. Jurnaliștii din România notează, de exemplu, că liderii europeni și-au exprimat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și i-au îndemnat pe cetățeni să nu lase influența Rusiei să […] Post-ul Ce scrie presa străină după discursurile liderilor europeni la Chișinău, de Ziua Independenței apare prima dată în Observatorul de Nord.
Sărbătoarea Sfintei Marii este considerată ziua care desparte zilele călduroase de cele reci. Este sărbătoarea creștină care aduce o serie de tradiții și superstiții, multe dintre ele fiind păstrate cu sfințenie și în ziua de azi, mai ales la sate. Adormirea Maicii Domnului – tradiții și superstiții de Sfânta Maria *Dacă eşti însărcinată în […] Post-ul Adormirea Maicii Domnului. Tradiții și superstiții apare prima dată în Observatorul de Nord.
Patru soroceni au fost incluși în Lista PP Partidul Nostru, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Observatorul de Nord
După cum v-am informat anterior, în Lista Partidului Politic Partidul Nostru a fost inclus liderul local al formațiunii, SPINEI Victor, nr.28, șef de Secție la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Din această listă mai fac parte: nr.54. VLAS Silvia – Pedagog, profesoară la IP Gimnaziul Șolcani nr.83. GROSU Igor – Jurist, avocat, Cabinetul avocatutrlui „Igor […] Post-ul Patru soroceni au fost incluși în Lista PP Partidul Nostru, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Într-un sat așezat pe colinele Sorocii, acolo unde oamenii își poartă zilele între muncile câmpului și grijile familiei, a prins rădăcini o poveste despre curaj, perseverență și frumusețe. Protagonista ei este Natalia Tcaci, o femeie simplă din satul Șeptelici, care și-a transformat pasiunea într-o ocupație de zi cu zi. Totul a început în 2020, pe […] Post-ul Cum un hobby s-a transformat într-o meserie și într-un vis împlinit apare prima dată în Observatorul de Nord.
