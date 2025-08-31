Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Radio Chisinau, 31 august 2025 14:30
În ciuda faptului că Rusia a pierdut peste 1 milion de soldați, potrivit estimării ministerului britanic al apărării, armata rusă continuă să ocupe noi teritorii în Ucraina într-un ritm lent, dar constant. Tacticile Moscovei, atât pe câmpul de luptă, cât și pe plan intern, îi încurajează pe ruși să se înscrie în unitățile de voluntari sau ca militari pe bază de contract, ceea a ajutat armata să recruteze aproape jumătate de milion de soldați noi anul trecut.
Acum 15 minute
14:30
Acum o oră
14:05
Președintele României laudă eforturile R. Moldova pentru integrarea europeană. „Cunoaștem care sunt presiunile, interferența total contrară oricăror ordini internaționale” # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, aflat astăzi într-o vizită la Chișinău, prilejuită de Sărbătoarea Limbii Române, a apreciat parcursul european al R. Moldova, în pofida presiunilor și interferenței rusești în procesele democratice și încercărilor de destabilizare a țării.
Acum 2 ore
13:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un apel public către toate cultele religioase din Republica Moldova, reamintindu-le că implicarea fețelor bisericești în activități politice sau electorale este interzisă prin lege.
13:10
Premierul Dorin Recean, mesaj de Ziua Limbii Române din Japonia: „Să fim liberi în limba noastră română” (VIDEO) # Radio Chisinau
Cu ocazia Zilei Limbii Române, prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a transmis un mesaj de omagiere a limbii naționale, subliniind importanța ei ca element definitoriu al identității și unității naționale.
12:50
ELECTORALA 2025 | Cu mesaj pro-european și unionist, BUN s-a lansat în campania electorală # Radio Chisinau
Blocul electoral „Blocul Unirea Națiunii” își propune să declare Republica Moldova drept cel de-al doilea stat românesc și să accelereze integrarea în Uniunea Europeană prin reunificarea spațiului național românesc. Cu acest mesaj BUN s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN.
Acum 4 ore
12:30
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va emite un decret prezidențial prin care va impune identificarea tuturor alegătorilor, transmite Reuters.
12:05
ELECTORALA 2025 | Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, exclus definitiv din cursa electorală pentru parlamentare # Radio Chisinau
Partidul „Moldova Mare” nu va putea participa la alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie, după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a emis o decizie irevocabilă prin care respinge acțiunea împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC).
11:35
Atac rusesc cu drone peste noapte în Odesa: „Infrastructura esențială funcționează pe generatoare” (VIDEO) # Radio Chisinau
Un atac rusesc cu drone a avariat peste noapte o centrală electrică din apropierea orașului Odesa, din sudul Ucrainei, lăsând peste 29.000 de clienți fără electricitate duminică dimineață, a anunțat guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.
11:20
Nicușor Dan, la Chișinău de Ziua Limbii Române: „În ciuda tuturor presiunilor, ați luptat pentru a păstra această limbă și această identitate” # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a participat astăzi, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la deschiderea celei de-a treia ediții a Marii Dictări Naționale, cu prilejul Zilei Limbii Române. În discursul său, șeful statului român a spus că pentru el mereu limba română a fost un dat, însă Republica Moldova a dat un exemplu întregii lumi, prin lupta pe care a dat-o în timp de a păstra limba română și această identitate, în ciuda tuturor presiunilor.
Acum 6 ore
10:45
Maia Sandu, la Marea Dictare Națională: „Limba română este cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române în cadrul celei de-a treia ediții a Marii Dictări Naționale, eveniment desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale. În discursul său, Maia Sandu a subliniat importanța limbii române ca element identitar, cultural și istoric, care unește oameni și comunități dincolo de granițe. „Limba română ne adună, ne unește și ne inspiră”, a declarat șefa statului.
10:25
VIDEO | Ambasadorul Janis Mazeiks a recitat o poezie în limba română: „Limba română e demult în Europa” # Radio Chisinau
De Ziua Limbii Române, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Janis Mazeiks, a transmis un mesaj de suflet, împletit în versuri. Diplomatul a recitat o poezie în limba română, realizată în colaborare cu scriitoarea Ionela Hadârcă, inspirată din experiențele trăite în timpul misiunii sale – „oameni calzi, cultură bogată, tradiții vii și o limbă care deschide inimile”.
10:05
În aceste momente are loc Marea Dictare Națională, ediția a II-a. Până în prezent, peste 1 700 de persoane și-au confirmat prezența.
09:40
Accident cu implicarea unui echipaj de patrulare pe traseul Chișinău-Bălți: doi polițiști au fost răniți # Radio Chisinau
Sâmbătă seara, pe traseul R-6 Chișinău – Orhei – Bălți, în apropierea satului Copăceni, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui echipaj de patrulare și reacționare operativă
09:20
Banca Națională a Moldovei a lansat în circuitul numismatic o monedă comemorativă dedicată lui Mihai Eminescu, una dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române. Aceasta completează seria „Aleea Clasicilor” din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din municipiul Chișinău.
09:10
FOTO, VIDEO | Maia Sandu l-a întâmpinat pe Președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău. Cei doi șefi de stat vor participa la deschiderea Marii Dictări Naționale # Radio Chisinau
Președintele României Nicușor Dan a sosit astăzi în R. Moldova unde va participa la Sărbătoarea Limbii Române, marcată pe 31 august pe ambele maluri ale Prutului. Nicușor Dan este primit la Reședința de stat de președinta Maia Sandu, iar la ora 10.00 cei doi șefi de stat vor participa la deschiderea evenimentului Marea Dictare Națională, care are loc în Piața Marii Adunări Naționale sunt așteptați aproximativ două mii de participanți, care își vor testa cunoștințele de scriere corectă în limba română.
08:55
Delegația UE la Chișinău: „În marea familie europeană, limba română e mai mult decât cuvinte: e identitate, memorie și legământ” # Radio Chisinau
Cu prilejul Zilei Limbii Române, Delegația Uniunii Europene la Chișinău a transmis un mesaj prin care evidențiază importanța limbii române ca simbol al identității și legăturii cu rădăcinile culturale.
Acum 8 ore
08:35
LIVE | Întâmpinarea Președintelui României, Nicușor Dan, de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu # Radio Chisinau
Președintele României Nicușor Dan a sosit astăzi în R. Moldova unde va participa la Sărbătoarea Limbii Române, marcată pe 31 august pe ambele maluri ale Prutului. Nicușor Dan este primit la Reședința de stat de președinta Maia Sandu, iar la ora 10 cei doi șefi de stat vor participa la deschiderea evenimentului Marea Dictare Națională, care are loc în Piața Marii Adunări Naționale sunt așteptați aproximativ două mii de participanți, care își vor testa cunoștințele de scriere corectă în limba română.
08:25
Astăzi, 31 august, în Republica Moldova este marcată Ziua Limbii Române. Sărbătoarea a început sa fie celebrată în 1990 și este strâns legată de procesele de renaștere națională de la sfârșitul anilor '80 ai secolului trecut, transmite Radio Chișinău.
Acum 24 ore
17:55
Șeful IGP explică procedura de extrădare a lui Plahotniuc: „Nu ne permitem curse charter” # Radio Chisinau
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a explicat cum va fi adus Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, în cazul în care Ministerul Justiției din Grecia va da verdictul de extrădare. Potrivit lui Cernăuțeanu, transferul se va face cu o cursă aeriană obișnuită, la cel mai avantajos preț pentru bugetul de stat, transmite MOLDPRES.
17:30
Procedura de expulzare accelerată a migranților utilizată de Administrația Trump, blocată în instanță # Radio Chisinau
O judecătoare federală americană a blocat procedura accelerată de expulzare a migranților din SUA, pe care își baza planul de deportări în masă președintele Donald Trump, relatează sâmbătă agențiile Reuters și AFP, citate de Agerpres.
17:10
Premierul Dorin Recean, vizită oficială în Japonia. Va participa la inaugurarea Zilei R. Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka # Radio Chisinau
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, efectuează o vizită de lucru în Japonia, cu ocazia inaugurării Zilei Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka.
16:40
Ambasadorul UE Janis Mazeiks își încheie mandatul la Chișinău: „Astăzi vedem R. Moldova ca pe un viitor stat membru al Uniunii Europene” # Radio Chisinau
Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Janis Mazeiks, și-a încheiat mandatul după patru ani de activitate la Chișinău. Într-un mesaj publicat pe Facebook, diplomatul leton a transmis un mesaj de recunoștință și susținere pentru parcursul european al țării.
16:15
VIDEO | Filmul asasinatului din Lvov: criminalul s-a deghizat in livrator și a tras de mai multe ori în deputatul Andrii Parubii # Radio Chisinau
Noi detalii ies la iveală în cazul deputatului ucrainean Andrii Parubii, împușcat mortal sâmbătă la Liov, în vestul Ucrainei. Postul de radio Suspilne a relatat că atacatorul era îmbrăcat ca un livrator și mergea cu o bicicletă electrică.
16:00
ELECTORALA 2025 | Peste 100 de observatori acreditați de CEC pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a acreditat peste 100 de observatori naționali și internaționali care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Printre aceștia se numără reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai societății civile din Republica Moldova.
15:40
Ucraina își construiește propria umbrelă de apărare aeriană: drone, rachete hibride și un „DARPA” local # Radio Chisinau
După mai bine de trei ani în care a rezistat atacurilor aeriene rusești, Ucraina schimbă strategia. Kievul vrea să își construiască sisteme de apărare aeriană proprii, fără să mai depindă în totalitate de ajutorul militar occidental, anunță ArmyRecognition.
15:15
ELECTORALA 2025 | PSDE s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Radio Chisinau
Partidul Social Democrat European (PSDE) și-a dat startul oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în cadrul unui eveniment desfășurat astăzi la Palatul Republicii, unde au fost prezenți peste o mie de membri și simpatizanți din întreaga țară, transmite MOLDPRES.
14:50
VIDEO | „Instalații importante au fost lovite”. Noi atacuri ucrainene reușite peste noapte în Rusia # Radio Chisinau
Armata ucraineană a anunțat sâmbătă că a lovit peste noapte rafinării de petrol rusești din Krasnodar și Syzran, Kievul continuând astfel campania sa din această vară de a ataca instalațiile de prelucrare și depozitare a petrolului și combustibilului din Rusia.
Ieri
14:20
Secretara CALC: Corupția electorală și ingerințele externe – principalele riscuri în alegeri # Radio Chisinau
Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt cele mai importante din ultimii ani, dar și unele dintre cele mai vulnerabile, avertizează Polina Panainte, secretara Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. Într-un interviu pentru IPN, experta a declarat că printre cele mai mari amenințări la adresa integrității scrutinului se numără corupția electorală, manipularea informațională și ingerințele externe.
13:55
Cunoscut politician din Ucraina, executat în stradă, la Lvov. Reacția lui Zelenski: „O crimă oribilă” # Radio Chisinau
Andrii Parubii, un politician ucrainean care a fost anterior președinte al Parlamentului și care a jucat un rol important în Revoluția EuroMaidan, a fost împușcat mortal la Liov, astăzi, 30 august, transmite Kyiv Independent.
13:40
„Luna cărții românești” | Două proiecte culturale finanțate de DRRM se vor desfășura săptămâna viitoare la Chișinău # Radio Chisinau
Două proiecte culturale importante finanțate de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) se vor desfășura, săptămâna viitoare, la Chișinău, în cadrul inițiativei „Luna cărții românești”.
13:15
FOTO | Incendiu și explozie de gaz în județul Ialomița din România. Cel puțin 270 de persoane au fost evacuate # Radio Chisinau
În jur de 270 de persoane au fost evacuate din locuințele sale din localitatea Amara, județul Ialomița din România, după ce muncitorii care efectuau săpături au perforat accidental o pungă de gaze. Incidentul a dus la formarea unui crater, urmată de o explozie puternică. Flăcările s-au ridicat la zeci de metri înălțime, transmite IPN.
12:50
ELECTORALA 2025 | CUB s-a lansat oficial în campania electorală pentru parlamentare sub sloganul „Du Moldova înainte” # Radio Chisinau
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) promite reindustrializarea Republicii Moldova și sprijinirea producătorilor locali prin măsuri economice concrete. Printre acestea se numără introducerea unei cote obligatorii de cel puțin 50% de produse alimentare autohtone în achizițiile publice destinate grădinițelor, școlilor și spitalelor. Declarațiile au fost făcute de liderul CUB, Igor Munteanu, în cadrul lansării oficiale a formațiunii în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN.
12:25
FOTO | Rusia a atacat Ucraina cu 537 de drone și 45 de rachete. Cel puțin o persoană a murit # Radio Chisinau
Forțele aeriene ucrainene au anunțat sâmbătă că au doborât 510 din cele 537 de drone și 38 din cele 45 de rachete lansate de Rusia vineri noaptea într-un atac asupra Ucrainei.
12:05
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna septembrie, în valoare totală de 73 milioane de lei. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va avea loc pe data de 2 septembrie.
11:40
VIDEO | Cum a distrus Ucraina două poduri-cheie din Rusia cu drone în valoare de 600 de dolari. „Era clar că se întâmplă ceva acolo” # Radio Chisinau
Ucraina a anunțat că a distrus două poduri în Rusia folosind câteva drone ieftine pentru a lovi mine și muniție ascunse acolo de forțele ruse, scrie CNN.
11:20
Târgurile din Chișinău de unde poți cumpăra produse și mărfuri autohtone în acest weekend # Radio Chisinau
Primăria Municipiului Chișinău informează că în acest weekend, în sectoarele Chișinăului vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
11:00
Zelenski respinge propunerea pentru o zonă-tampon cu Rusia: „Nu reflectă realitățile războiului modern” # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins propunerile de creare a unei zone-tampon între forțele ucrainene și cele ruse ca parte a unui acord de pace, argumentând că acestea nu reflectă realitățile războiului modern, scrie BBC.
10:35
Aglomerație la frontieră: Circa 88 de mii de traversări în ultimele 24 de ore. Câți străini au primit refuz de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 87 978 traversări.
10:15
Bunurile imobile ale deputatei Irina Lozovan, blocate. Decizia a fost publicată în „Monitorul Oficial” # Radio Chisinau
Bunurile imobile înregistrate pe numele deputatei Irina Lozovan, afiliată lui Ilan Șor și condamnată penal pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, au fost blocate. Decizia a fost luată de directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga, în baza sesizării I.P. „Cadastrul bunurilor imobile” și a fost publicată sâmbătă, 30 august, în „Monitorul Oficial”, transmite MOLDPRES.
09:50
Atac aerian masiv asupra unei regiuni ucrainene. Lovituri și explozii în două orașe # Radio Chisinau
Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac masiv asupra regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, unde Kievul a recunoscut pentru prima dată în această săptămână o incursiune a armatei ruse.
09:25
Trafic restricționat în centrul Chișinăului de Ziua Limbii Române. Cum va circula transportul public # Radio Chisinau
Primăria Municipiului Chișinău informează că începând de astăzi, 30 august, ora 18:00 și până mâine, 31 august, ora 14:00, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. A. Pușkin.
09:05
Meteorologii prognozează pentru acest weekend cer variabil și vreme caldă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
29 august 2025
21:05
ELECTORALA 2025 | Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală pentru scrutinul din 28 septembrie # Radio Chisinau
Partidul Politic Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare în satul Rediul Mare din raionul Dondușeni.
20:45
Promo-LEX: Perioada electorală, marcată de ingerințe externe, în special din partea Rusiei # Radio Chisinau
Perioada electorală a fost marcată în continuare de ingerințe externe, în special din partea Federației Ruse, amplificând vulnerabilitățile procesului democratic. Implicarea fugarului Ilan Șor, aflat în prezent în Rusia, a accentuat tensiunile din spațiul public. Situația a fost agravată de incidente precum agresarea jurnaliștilor, presiunile exercitate asupra magistraților, precum și de campaniile de dezinformare privind dreptul la vot al diasporei. Constatările se regăsesc în cel de-al doilea raport al Misiunii Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare, transmite IPN.
20:20
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție al MAI, dotat cu drone moderne pentru misiuni speciale, cu sprijinul finaciar al Uniunii Europene # Radio Chisinau
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost dotat cu două drone moderne, în valoare de peste 430.000 de lei. Echipamentele au fost finanțate de Uniunea Europeană și livrate prin intermediul Solidarity Fund PL în Moldova.
20:00
Autoritățile dezmint un nou fals, potrivit căruia Maia Sandu „ar urma să trimită peste 700 de voluntari în Ucraina”, dacă PAS câștigă la parlamentare # Radio Chisinau
Autoritățile semnalează apariția unor informații false în spațiul public potrivit cărora președinta Maia Sandu „ar urma să trimită peste 700 de voluntari în Ucraina” dacă Partidul Acțiune și Solidaritate va câștiga alegerile parlamentare. Afirmația a fost dezmințită de purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, comunică MOLDPRES.
19:35
Danemarca alocă peste un 1,3 miliarde de euro în plus pentru apărare și sprijinul acordat Ucrainei # Radio Chisinau
Danemarca va aloca încă 10 miliarde de coroane, sau 1,34 miliarde de euro, în bugetul său pe 2026 pentru a-și consolida apărarea și sprijinul acordat Ucrainei, a anunțat vineri Ministerul Apărării, citat de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres.
19:15
ELECTORALA 2025 | Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat în cursa electorală pentru parlamentare, sub sloganul „Cu PAS în Europa” # Radio Chisinau
Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat în această seară în cursa electorală pentru alegerile din septembrie, cu eveniment organizat în Scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu" din Chișinău.
18:55
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți, demiși din funcții după un scandal de corupție. Ala Nemerenco: „Nu vom tolera absolut niciun caz de corupție” # Radio Chisinau
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, anunță că i-a demis din funcții, prin ordin de ministru, pe directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți, ca urmare a perchezițiilor și reținerilor efectuate de CNA la spital. Cei doi ar fi suspectați de abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă, care ar fi avut loc în cadrul procedurilor de achiziții publice și activităților administrative ale spitalului.
18:30
Oana Țoiu transmite un mesaj privind „hotărârea comună a României, Republicii Moldova și Ucrainei ca țările suverane să își decidă viitorul – un viitor european” # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe al României a publicat astăzi, 29 august, un mesaj transmis de șefa diplomației de la București, Oana Țoiu, în care conamnă bombardarea țintelor civile din Ucraina de către Rusia, precum și a meționat „hotărârea comună a României, Republicii Moldova și Ucrainei ca țările suverane să își decidă viitorul”, care este „un viitor european”.
