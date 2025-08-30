FOTO | Incendiu și explozie de gaz în județul Ialomița din România. Cel puțin 270 de persoane au fost evacuate
Radio Chisinau, 30 august 2025 13:15
În jur de 270 de persoane au fost evacuate din locuințele sale din localitatea Amara, județul Ialomița din România, după ce muncitorii care efectuau săpături au perforat accidental o pungă de gaze. Incidentul a dus la formarea unui crater, urmată de o explozie puternică. Flăcările s-au ridicat la zeci de metri înălțime, transmite IPN.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 30 minute
13:15
FOTO | Incendiu și explozie de gaz în județul Ialomița din România. Cel puțin 270 de persoane au fost evacuate # Radio Chisinau
În jur de 270 de persoane au fost evacuate din locuințele sale din localitatea Amara, județul Ialomița din România, după ce muncitorii care efectuau săpături au perforat accidental o pungă de gaze. Incidentul a dus la formarea unui crater, urmată de o explozie puternică. Flăcările s-au ridicat la zeci de metri înălțime, transmite IPN.
Acum o oră
12:50
ELECTORALA 2025 | CUB s-a lansat oficial în campania electorală pentru parlamentare sub sloganul „Du Moldova înainte” # Radio Chisinau
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) promite reindustrializarea Republicii Moldova și sprijinirea producătorilor locali prin măsuri economice concrete. Printre acestea se numără introducerea unei cote obligatorii de cel puțin 50% de produse alimentare autohtone în achizițiile publice destinate grădinițelor, școlilor și spitalelor. Declarațiile au fost făcute de liderul CUB, Igor Munteanu, în cadrul lansării oficiale a formațiunii în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN.
Acum 2 ore
12:25
FOTO | Rusia a atacat Ucraina cu 537 de drone și 45 de rachete. Cel puțin o persoană a murit # Radio Chisinau
Forțele aeriene ucrainene au anunțat sâmbătă că au doborât 510 din cele 537 de drone și 38 din cele 45 de rachete lansate de Rusia vineri noaptea într-un atac asupra Ucrainei.
12:05
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna septembrie, în valoare totală de 73 milioane de lei. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va avea loc pe data de 2 septembrie.
11:40
VIDEO | Cum a distrus Ucraina două poduri-cheie din Rusia cu drone în valoare de 600 de dolari. „Era clar că se întâmplă ceva acolo” # Radio Chisinau
Ucraina a anunțat că a distrus două poduri în Rusia folosind câteva drone ieftine pentru a lovi mine și muniție ascunse acolo de forțele ruse, scrie CNN.
Acum 4 ore
11:20
Târgurile din Chișinău de unde poți cumpăra produse și mărfuri autohtone în acest weekend # Radio Chisinau
Primăria Municipiului Chișinău informează că în acest weekend, în sectoarele Chișinăului vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
11:00
Zelenski respinge propunerea pentru o zonă-tampon cu Rusia: „Nu reflectă realitățile războiului modern” # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins propunerile de creare a unei zone-tampon între forțele ucrainene și cele ruse ca parte a unui acord de pace, argumentând că acestea nu reflectă realitățile războiului modern, scrie BBC.
10:35
Aglomerație la frontieră: Circa 88 de mii de traversări în ultimele 24 de ore. Câți străini au primit refuz de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 87 978 traversări.
10:15
Bunurile imobile ale deputatei Irina Lozovan, blocate. Decizia a fost publicată în „Monitorul Oficial” # Radio Chisinau
Bunurile imobile înregistrate pe numele deputatei Irina Lozovan, afiliată lui Ilan Șor și condamnată penal pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, au fost blocate. Decizia a fost luată de directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga, în baza sesizării I.P. „Cadastrul bunurilor imobile” și a fost publicată sâmbătă, 30 august, în „Monitorul Oficial”, transmite MOLDPRES.
09:50
Atac aerian masiv asupra unei regiuni ucrainene. Lovituri și explozii în două orașe # Radio Chisinau
Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac masiv asupra regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, unde Kievul a recunoscut pentru prima dată în această săptămână o incursiune a armatei ruse.
Acum 6 ore
09:25
Trafic restricționat în centrul Chișinăului de Ziua Limbii Române. Cum va circula transportul public # Radio Chisinau
Primăria Municipiului Chișinău informează că începând de astăzi, 30 august, ora 18:00 și până mâine, 31 august, ora 14:00, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. A. Pușkin.
09:05
Meteorologii prognozează pentru acest weekend cer variabil și vreme caldă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Acum 24 ore
21:05
ELECTORALA 2025 | Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală pentru scrutinul din 28 septembrie # Radio Chisinau
Partidul Politic Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare în satul Rediul Mare din raionul Dondușeni.
20:45
Promo-LEX: Perioada electorală, marcată de ingerințe externe, în special din partea Rusiei # Radio Chisinau
Perioada electorală a fost marcată în continuare de ingerințe externe, în special din partea Federației Ruse, amplificând vulnerabilitățile procesului democratic. Implicarea fugarului Ilan Șor, aflat în prezent în Rusia, a accentuat tensiunile din spațiul public. Situația a fost agravată de incidente precum agresarea jurnaliștilor, presiunile exercitate asupra magistraților, precum și de campaniile de dezinformare privind dreptul la vot al diasporei. Constatările se regăsesc în cel de-al doilea raport al Misiunii Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare, transmite IPN.
20:20
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție al MAI, dotat cu drone moderne pentru misiuni speciale, cu sprijinul finaciar al Uniunii Europene # Radio Chisinau
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost dotat cu două drone moderne, în valoare de peste 430.000 de lei. Echipamentele au fost finanțate de Uniunea Europeană și livrate prin intermediul Solidarity Fund PL în Moldova.
20:00
Autoritățile dezmint un nou fals, potrivit căruia Maia Sandu „ar urma să trimită peste 700 de voluntari în Ucraina”, dacă PAS câștigă la parlamentare # Radio Chisinau
Autoritățile semnalează apariția unor informații false în spațiul public potrivit cărora președinta Maia Sandu „ar urma să trimită peste 700 de voluntari în Ucraina” dacă Partidul Acțiune și Solidaritate va câștiga alegerile parlamentare. Afirmația a fost dezmințită de purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, comunică MOLDPRES.
19:35
Danemarca alocă peste un 1,3 miliarde de euro în plus pentru apărare și sprijinul acordat Ucrainei # Radio Chisinau
Danemarca va aloca încă 10 miliarde de coroane, sau 1,34 miliarde de euro, în bugetul său pe 2026 pentru a-și consolida apărarea și sprijinul acordat Ucrainei, a anunțat vineri Ministerul Apărării, citat de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres.
19:15
ELECTORALA 2025 | Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat în cursa electorală pentru parlamentare, sub sloganul „Cu PAS în Europa” # Radio Chisinau
Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat în această seară în cursa electorală pentru alegerile din septembrie, cu eveniment organizat în Scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu" din Chișinău.
18:55
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți, demiși din funcții după un scandal de corupție. Ala Nemerenco: „Nu vom tolera absolut niciun caz de corupție” # Radio Chisinau
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, anunță că i-a demis din funcții, prin ordin de ministru, pe directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți, ca urmare a perchezițiilor și reținerilor efectuate de CNA la spital. Cei doi ar fi suspectați de abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă, care ar fi avut loc în cadrul procedurilor de achiziții publice și activităților administrative ale spitalului.
18:30
Oana Țoiu transmite un mesaj privind „hotărârea comună a României, Republicii Moldova și Ucrainei ca țările suverane să își decidă viitorul – un viitor european” # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe al României a publicat astăzi, 29 august, un mesaj transmis de șefa diplomației de la București, Oana Țoiu, în care conamnă bombardarea țintelor civile din Ucraina de către Rusia, precum și a meționat „hotărârea comună a României, Republicii Moldova și Ucrainei ca țările suverane să își decidă viitorul”, care este „un viitor european”.
18:10
ELECTORALA 2025 | Partidul Democrat Modern, afiliat lui Plahotniuc, nu a fost înregistrat în cursa electorală # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat și a respins, în ședința de astăzi, 29 august, cererea de înregistrare a listei de candidați de pe lista Partidului Democrat Modern din Moldova. Acest partid este formai din foști membri ai Partidului Democrat condus de Vladimir Plahotniuc.
17:50
Ministerul român de Externe l-a covocat pe ambasadorul Rusiei la București, după atacurile masive executate de forțele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina # Radio Chisinau
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a semnat o dispoziție prin care l-a convocat, vineri, pe ambasadorul Federației Ruse la București pentru a-i comunica protestul ferm al părții române în legătură cu atacurile masive executate de forțele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina, în noaptea de 27/28 august, soldate cu numeroase victime civile și pagube materiale.
17:30
Cod roșu, cod portocaliu și cod galben de scurgeri mici de apă în majoritatea râurilor din Republica Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare hidrologică actualizată, valabilă pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2025. Potrivit acesteia, scurgerea apelor pe râurile Prut, Nistru (sectorul Dubăsari – Tudora) și pe majoritatea râurilor mici din țară rămâne sub mediile lunare multianuale.
17:05
ELECTORALA 2025 | Candidatul independent Andrei Năstase s-a lansat în campania pentru parlamentare # Radio Chisinau
Andrei Năstase, candidat independent la parlamentare, și-a anunțat participarea în campanie cu promisiuni de a reduce numărul de deputați și ministere, de a economisi banii publici, de a reforma justiția, pentru a elimina influența politică și oligarhică. Sunt principalele direcții prezentate în cadrul lansării lui Năstase în cursa electorală, transmite IPN.
16:40
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după atacul asupra Kievului: „Putin își bate joc de orice fel de eforturi de pace care se fac” # Radio Chisinau
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a condamnat vineri cu fermitate loviturile aeriene ruse asupra Kievului soldate joi cu cel puțin 23 de morți și a îndemnat la adoptarea de noi sancțiuni împotriva Moscovei, relatează dpa, preluat de Agerpres.
16:20
ELECTORALA 2025 | Raport Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare: Cele mai multe activități cu tentă electorală au fost observate în cazul Blocului Patriotic # Radio Chisinau
Misiunea Promo-LEX a publicat astăzi, 29 august, în prima zi de campanie electorală pentru scrutinul din 28 septembrie, cel de-al doilea raport de observare a alegerilor parlamentare. Astfel, în perioada monitorizată, observatorii PromoLEX au raportat cel puțin 2.339 de activități cu tentă electorală, cele mai multe fiind observate în cazul BE Patriotic – 57%, PAS – 23% și MRM – 5%, în pofida faptului că campania electorală încă nu începuse.
16:00
Forțele Aeriene Române au primit ieri, 28 august, alte trei avioane de luptă F-16 din cele 32 achiziționate de România din Norvegia.
15:40
Începând cu luna septembrie, numărul troleibuzelor care circulă pe străzile municipiului Chișinău va fi majorat cu circa 10%. Decizia a fost luată în contextul creșterii fluxului de călători.
15:25
Letonia introduce noi reguli pentru călătorii care nu dețin viză sau permis de ședere. Sunt vizați și cetățenii din Republica Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că, începând cu data de 1 septembrie 2025, Republica Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone.
15:05
ELECTORALA 2025 | Partidul Național Moldovenesc s-a lansat în campania pentru scrutinul parlamentar # Radio Chisinau
Partidul Național Moldovenesc s-a lansat în campania electorală pentru scrutinul parlamentar din septembrie, printr-un mesaj video transmis din fața clădirii Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău.
14:45
Parlamentul se convoacă în sesiunea ordinară de toamnă începând cu data de 1 septembrie. O dispoziție în acest sens a fost semnată de președintele speakerul Igor Grosu.
14:30
Experți, la începutul campaniei electorale: „Continuitatea parcursului european depinde de alegerile parlamentare din 28 septembrie” # Radio Chisinau
Continuitatea parcursului european depinde de alegerile parlamentare din 28 septembrie, care ar putea întoarce țara în zona de influență rusească, în cazul formării unei majorități parlamentare pro-ruse, atenționează experții. Totodată, rezultatele scrutinului vor fi decisive și pentru situația de securitate a Rep. Moldova. În acest context, experții se așteaptă la o intensificare a imixtiunilor Kremlinului în procesele electorale din țară, transmite Radio Chișinău.
14:05
Nicușor Dan vine la Chișinău, de Ziua Limbii Române. Programul vizitei președintelui României în Republica Moldova # Radio Chisinau
Duminică, 31 august 2025, cu prilejul Zilei Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat vor marca împreună Ziua Limbii Române, printr-o serie de evenimente culturale.
13:50
FILIT Chișinău, ajuns la cea de a treia ediție, caută voluntari pentru a ajuta la buna desfățurare a evenimentului din acest an.
Ieri
13:30
Maia Sandu a discutat la telefon cu noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki. Parcursul european al R. Moldova, în discuții # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o convorbire telefonică cu Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, care și-a început oficial mandatul pe 6 august 2025. Șefa statului l-a felicitat cu această ocazie și i-a urat succes în exercitarea responsabilităților prezidențiale.
13:15
ELECRORALA 2025 | Blocul Electoral Patriotic s-a lansat în campanie. „Credem în Moldova” # Radio Chisinau
Blocul Electoral Patriotic s-a lansat astăzi în campania electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie, în cadrul unui eveniment organizat la Mănăstirea Căpriana. Din alianță fac parte Partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon, Partidul Comuniștilor, condus de Vladimir Voronin, Partidul „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, precum și Partidul „Viitorul Moldovei” al lui Vasile Tarlev.
12:55
Atac fără precedent al Rusiei în Delta Dunării, la granița cu România. Imagini cu prima acțiune de acest gen reușită de Moscova de la începutul războiului (VIDEO) # Radio Chisinau
Rusia a reușit primul atac cu o dronă navală asupra unei nave ucrainene de pe Dunăre, au confirmat mai multe surse oficiale și media ucrainene, citate de Kyiv Post și platforma afiliată guvernului United24. Surse din cadrul Ministerului Apărării Naționale au precizat pentru HotNews că atacul de lângă granița României a avut loc pe brațul Chilia în apropiere de localitatea ucraineană Vâlcov, iar drona navală a pătruns pe brațul Chilia cel mai probabil printr-unul din multele canale din zonă.
12:35
Ministerele Energiei și Finanțelor lansează un proiect de inventariere a rețelelor de gaze naturale # Radio Chisinau
Ministerele Energiei și Finanțelor au anunțat aprobarea unui Ordin comun pentru implementarea unui proiect pilot de inventariere a rețelelor de distribuție a gazelor naturale în două localități – una rurală și una urbană – din Republica Moldova. Proiectul urmărește testarea metodologiei propuse pentru identificarea, gestionarea și administrarea rețelelor de gaze naturale aflate în proprietatea terților sau fără proprietar din gestiunea întreprinderilor din cadrul SA „Moldovagaz”, transmite MOLDPRES.
12:20
Benzina și motorina se scumpesc la pompă. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru weekend # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile în perioada 30 august - 1 septembrie.
12:00
Începând de astăzi, candidații la obținerea permisului de conducere din Edineț și Ungheni își pot programa online examenele auto, atât proba teoretică, cât și cea practică, transmite IPN.
11:45
Decizie majoră în SUA: Departamentul de Stat a aprobat vânzarea către Ucraina a mii de rachete de croazieră # Radio Chisinau
Departamentul de Stat al SUA a aprobat o potențială vânzare de rachete de croazieră lansate din aer și echipamente conexe către Ucraina, în valoare estimată de 825 de milioane de dolari, a anunțat Pentagonul, potrivit Reuters.
11:30
ELECTORALA 2025 | Blocul Electoral „Alternativa” s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Blocul Electoral „Alternativa” s-a lansat astăzi în campania electorală, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în fața sediului Parlamentului de la Chișinău. Formațiunea politică, condusă de primarul capitalei, Ion Ceban și formată din Mișcarea Alternativa Națională, PDCM, Congresul Civic și fostul candidat prezidențial Alexandr Stoianoglo, își propune să „unească societatea” și să ofere soluții rapide pentru problemele cotidiene ale moldovenilor - pensii, salarii și facturi mari - pe modelul transformărilor realizate în Chișinău. Liderul partidului MAN, Ion Ceban a anunțat că blocul are soluții concrete pentru dezvoltarea țării.
11:10
Consiliul Interinstituțional de Supervizare extinde lista persoanelor sancționate pentru destabilizarea Republicii Moldova # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean a anunțat astăzi că mai multe persoane și entități implicate în acțiuni de destabilizare în favoarea Federației Ruse și a grupărilor criminale asociate au fost incluse pe lista de sancțiuni, atât la nivel internațional, cât și național.
11:00
Directorul Spitalului Clinic Bălți, reținut pentru corupție. CNA desfășoară percheziții și la spitalele raionale din Drochia și Edineț # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procurorilor din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni procesuale în nouă dosare de corupție care vizează factori de decizie din cadrul IMSP „Spitalul Clinic Bălți”. Directorul instituției a fost reținut reținut pentru 72 de ore. Acuzațiile vizează fapte de abuz de serviciu, trafic de influență și corupere pasivă, comise în contextul procedurilor de achiziții publice și al activității administrative interne.
10:45
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 41 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 63 bani.
10:25
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de caniculă, valabil în perioada 29-31 august.
10:10
Rusia alocă milioane de euro pentru proteste violente și coruperea alegătorilor. Dorin Recean: „Nimeni nu poate învinge votul” # Radio Chisinau
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, presiunea asupra Republicii Moldova este foarte mare, a opiniat premierul Dorin Recean, care a precizat că Rusia a dispus 100 de milioane de euro pentru coruperea algătorilor și organizarea protestelor cu provocări. Totodată, Recean a subliniat că Rusia nu mai controlează Republica Moldova și nici nu poate învinge votul cetățenilor, transmite MOLDPRES.
10:00
ELECTORALA 2025 | Ce activități sunt interzise candidaților la alegeri în campania electorală # Radio Chisinau
Astăzi, 29 august 2025, începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În context, legislația electorală interzice candidaților să utilizeze resurse administrative, inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură sau a achizițiilor efectuate din bugetul public național, utilizarea echipamentelor, a mijloacelor, a bunurilor publice. Autoritățile/instituțiile publice și cele asimilate nu pot transmite/acorda concurenților electorali bunuri publice sau alte favoruri decât pe bază de contract, în condițiile de egalitate.
09:40
„Plahotniuc nu va spune câți bani erau în „kuliok”. Speră că partidele pro-ruse vor câștiga alegerile” (Rvesiat presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre sancțiunile impuse de Canada împotriva Irinei Vlah, precum și despre extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc.
09:25
VIDEO | Maia Sandu, mesaj la început de campanie electorală: „Soarta Republicii Moldova este în joc. Avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de unitate națională la începutul campaniei electorale în care subliniază că viitorul Republicii Moldova depinde de alegerile din 28 septembrie. Ea a îndemnat concurenții electorali să renunțe la jocuri murdare și să pună interesul țării pe primul loc.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.