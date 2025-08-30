FOTO | Incendiu și explozie de gaz în județul Ialomița din România. Cel puțin 270 de persoane au fost evacuate

12:55

Rusia a reușit primul atac cu o dronă navală asupra unei nave ucrainene de pe Dunăre, au confirmat mai multe surse oficiale și media ucrainene, citate de Kyiv Post și platforma afiliată guvernului United24. Surse din cadrul Ministerului Apărării Naționale au precizat pentru HotNews că atacul de lângă granița României a avut loc pe brațul Chilia în apropiere de localitatea ucraineană Vâlcov, iar drona navală a pătruns pe brațul Chilia cel mai probabil printr-unul din multele canale din zonă.