Maia Sandu și Ilie Bolojan, la Chișinău: Proiecte comune pentru dezvoltare, securitate și integrare europeană
Unica.md, 23 august 2025 18:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi, la Chișinău, cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită de lucru. Discuțiile s-au concentrat pe proiectele comune de pe ambele maluri
Acum 4 ore
16:10
Piața neagră a țigaretelor din România, la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani: 11,9% din consum, cu surse principale din Bulgaria, duty-free și Republica Moldova # Unica.md
Piața neagră a țigaretelor din România a ajuns în luna iulie 2025 la 11,9% din totalul consumului, potrivit unui studiu realizat de compania de cercetare Novel. Procentul este în creștere
15:50
AUDIO. 22 de persoane documentate pentru pregătirea dezordinilor la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova # Unica.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că, până la această oră, 22 de persoane au fost documentate și conduse la Inspectoratele de Poliție, fiind suspectate că pregăteau dezordini la
15:50
Un tânăr reținut după ce a furat un automobil și s-a răsturnat cu acesta la Vadul lui Vodă # Unica.md
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost reținut de polițiști, după ce a furat un automobil cu care ulterior s-a răsturnat. Incidentul s-a produs noaptea trecută în
15:40
Vladimir Zelenski, felicită Republica Moldova de Ziua Independenței și subliniază importanța cooperării regionale # Unica.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, subliniind importanța cooperării strânse dintre cele două țări vecine. Mesajul a fost publicat pe
15:40
Bloggerul rus Ilia Varlamov, mesaj emoționant pentru Moldova: „Prețuiți-vă țara și libertatea!” # Unica.md
Cu ocazia Zilei Independenței, celebrată astăzi, 27 august, bloggerul rus Ilia Varlamov a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova, îndemnându-i să-și prețuiască țara și libertatea. „Astăzi este o
15:40
Un bărbat în vârstă de 71 de ani din Cahul a alertat Poliția în această dimineață, după ce și-ar fi omorât fosta soție în urma unui conflict, relatează pulsmedia.md. Incidentul
15:30
Tragedie pe o șosea din Germania: patru români și-au pierdut viața într-un grav accident rutier # Unica.md
Un accident tragic a avut loc pe drumul L3229 din nordul landului Hessa, Germania, unde patru cetățeni români au murit după ce autoturismul în care se aflau s-a izbit violent
Acum 12 ore
10:10
Autismul: Ce știm astăzi despre tulburarea de spectru autist? Informații esențiale și cele mai recente studii # Unica.md
Tulburarea de spectru autist (TSA) este o afecțiune neurodezvoltată complexă, caracterizată prin dificultăți persistente de comunicare socială, comportamente repetitive și interese restrânse. Prevalența autismului a crescut semnificativ în ultimele decenii,
09:40
Alegeri parlamentare 2025: Câte partide, blocuri și candidați independenți au fost înregistrați de CEC? # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat participanții la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Scrutinul din acest an se anunță a fi unul dintre cele mai dinamice din ultimii ani,
09:10
Astăzi, 27 august, Republica Moldova celebrează 34 de ani de la proclamarea Independenței, iar președinta Maia Sandu a transmis un mesaj emoționant tuturor cetățenilor, subliniind rolul fiecăruia în construcția și
09:00
Sistemul de compensații pentru sezonul de încălzire 2025-2026 rămâne, în mare parte, neschimbat # Unica.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că sistemul de compensații pentru noul sezon de încălzire va rămâne, în linii mari, similar cu cel din sezonul precedent. Potrivit ministrului Alexei Buzu,
08:00
Declarația de Independență a Republicii Moldova – Actul fondator al suveranității și identității naționale # Unica.md
Pe 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova adopta Declarația de Independență, documentul care a consfințit desprinderea oficială de Uniunea Sovietică și nașterea statului moldovean ca entitate suverană, democratică și unitară.
07:50
Republica Moldova marchează 34 de ani de la proclamarea Independenței. Evenimentele dedicate zilei naționale, organizate sub genericul „Independența ne unește” # Unica.md
Astăzi, 27 august, Republica Moldova sărbătorește 34 de ani de la proclamarea Independenței. Guvernul organizează o serie de evenimente speciale, sub genericul „Independența ne unește". Ceremoniile oficiale vor începe la
07:40
Calitatea mierii din Moldova este recunoscută ca fiind înaltă, cu un raport bun de glucoză/fructoză, a câștigat chiar medalii de aur, argint și bronz la expoziția London Honey Awards. Aceasta oferă Moldovei
07:30
Astăzi, influențele astrale aduc provocări, dar și oportunități de dezvoltare personală și profesională pentru fiecare zodie. Este o zi care favorizează introspecția, comunicarea sinceră și găsirea unor soluții creative la
07:10
Supraviețuire miraculoasă: Un soldat ucrainean a trăit 5 zile după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă # Unica.md
Un caz cutremurător a fost relatat de presa ucraineană: un soldat al Gărzii Naționale din Ucraina, Vladislav, în vârstă de 33 de ani, a supraviețuit cinci zile după ce forțele
Ieri
16:40
Trei focare de pestă porcină africană și două de rabie au fost înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova în perioada 13-25 august. Focarele de pestă porcină au fost depistate în localitățile
15:20
Cetățenii Republicii Moldova își pot verifica online datele de domiciliu și reședință pe noul portal guvernamental # Unica.md
Începând de astăzi, 26 august, cetățenii Republicii Moldova au la dispoziție un nou instrument digital pentru verificarea datelor de domiciliu și reședință: portalul guvernamental verifica.gov.md. Platforma, lansată și gestionată de
15:20
Peste 16 500 de locuri ocupate la admiterea în învățământul profesional tehnic pentru anul de studii 2025–2026. MEC prelungește admiterea până pe 10 septembrie # Unica.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat rezultatele preliminare ale sesiunii de admitere în învățământul profesional tehnic pentru anul de studii 2025–2026: peste 16 500 de locuri au fost deja
15:10
Un focar de toxiinfecție alimentară a afectat peste 100 de persoane, inclusiv copii mici, la hotelul de 4 stele Izán Cavanna din stațiunea La Manga del Mar Menor, regiunea Murcia,
14:30
Guvernul aprobă un nou regulament pentru protejarea pădurilor împotriva bolilor și dăunătorilor # Unica.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi Regulamentul privind măsurile de protecție a pădurilor împotriva bolilor și dăunătorilor, un instrument esențial pentru conservarea ecosistemelor forestiere și sănătatea mediului înconjurător. Potrivit Ministerului
14:10
Guvernul sprijină inovațiile digitale și start-upurile tehnologice printr-un nou Fond la Moldova IT Park # Unica.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat crearea unui Fond special pentru sprijinirea dezvoltării inovațiilor digitale și a start-upurilor tehnologice din cadrul Moldova IT Park. Decizia a fost luată în ședința Cabinetului
14:10
Partidul Democrat Modern din Moldova denunță presiuni politice și abuzuri în procesul de înregistrare pentru alegerile parlamentare # Unica.md
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) acuză autoritățile de presiuni politice și abuzuri în procesul de înregistrare a formațiunii în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În cadrul
14:00
Peste 106.000 de locuitori ai Moldovei s-au născut peste hotare, arată Recensământul 2024 # Unica.md
Peste 106.000 de persoane – adică 4,4% din populația Republicii Moldova – s-au născut în afara țării, potrivit datelor finale ale Recensământului din 2024. Cele mai multe persoane cu reședință
14:00
Chișinău: Se lansează Parcul Industrial „Agrotek Park” – hub de inovații digitale în agricultură, cu investiții de peste 100 milioane de dolari # Unica.md
Societatea cu răspundere limitată „Agrotek Park", având ca unic fondator Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), va deține în următorii 30 de ani statutul de parc industrial specializat, destinat inovațiilor digitale
14:00
Fost candidat la primărie, condamnat penal pentru cumpărare de voturi în raionul Dondușeni # Unica.md
Un fost candidat la funcția de primar într-o comună din raionul Dondușeni a fost condamnat penal după ce a oferit bani alegătorilor în schimbul votului. Potrivit Procuraturii, bărbatul a fost
14:00
Guvernul a aprobat instituirea Registrului de stat VioData pentru combaterea violenței împotriva femeilor și în familie # Unica.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi instituirea Registrului de stat VioData, o platformă digitală avansată destinată colectării și gestionării datelor privind cazurile de violență împotriva femeilor și violenței în familie,
13:50
Premierul Dorin Recean a felicitat Brigada „Fulger” cu ocazia Zilei Independenței și a adus un omagiu veteranilor # Unica.md
Prim-ministrul Dorin Recean a adresat un mesaj de felicitare angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger" cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova și a adus un omagiu veteranilor care
13:40
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a condamnat public atacurile cibernetice asupra mai multor canale de Telegram care publică conținut critic la adresa guvernării, calificând aceste acțiuni drept o tentativă clară de
13:40
Bookfest Chișinău 2025: Cea mai importantă sărbătoare a cărții revine între 3 și 7 septembrie la Centrul Mediacor # Unica.md
O nouă ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest va avea loc între 3 și 7 septembrie la Centrul Mediacor din cadrul Universității de Stat din Moldova. Evenimentul reunește edituri
13:40
Noi linii de finanțare pentru agricultori, disponibile din octombrie: investiții strategice și despăgubiri pentru culturi afectate # Unica.md
Începând cu luna octombrie, agricultorii din Republica Moldova vor putea accesa noi linii de finanțare destinate investițiilor strategice, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Vor fi deschise apeluri pentru
11:20
Lidera Partidului „Inima Moldovei", Irina Vlah, a fost citată la Inspectoratul de Poliție Buiucani, împreună cu alți trei colegi de partid. Audierile au loc într-un dosar penal deschis după protestul
10:40
Un polițist din regiunea Zaporojie se deplasa pe traseul Odesa – Ismail împreună cu soția sa, la volanul unui automobil Mercedes-Benz. La un moment dat, acesta a oprit brusc, a
10:10
Tragedie la Baurci, Ceadîr-Lunga: Un bărbat a murit după ce a fost înjunghiat de colegul de pahar # Unica.md
Un incident grav s-a produs ieri, 25 august, în localitatea Baurci, raionul Ceadîr-Lunga, unde un bărbat de 56 de ani a decedat la spital după ce a fost înjunghiat de
10:00
VIDEO. Un nor uriaș de praf a înghițit o metropolă din SUA. Zboruri blocate, zeci de mii de oameni fără curent # Unica.md
Un zid gros de praf a cuprins luni seară părți din zona metropolitană Phoenix, cufundând capitala statului Arizona într-o vizibilitate aproape zero, transmite CNN. Ross D. Franklin / AP / Profimedia Norul
10:00
Trump dă asigurări că SUA vor sprijini securitatea Ucrainei, dar detaliile sunt în curs de stabilire. El spune că Putin nu vrea să se întâlnească cu Zelenski pentru că „nu îl place” # Unica.md
Preşedintele Donald Trump a declarat luni că nu a discutat despre garanţii specifice de securitate pentru Ucraina, după încheierea războiului, dar a reafirmat angajamentul SUA de a sprijini această ţară,
10:00
Un bărbat a murit, după ce a fost snopit în bătaie de un consătean. Tragedia a avut loc la începutul lunii curente, în localitatea Șestaci, in raionul Șoldănești, susțin sursele
10:00
CSJ menține restricțiile pentru partidele afiliate lui Șor: nu vor putea participa la alegerile din toamnă # Unica.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a menținut decizia instanței de Apel de a limita activitatea partidelor „Renaștere", „Șansă", „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei" și „Victorie", toate afiliate
09:50
Accident tragic în Bihor: O moldoveancă de 66 de ani și-a pierdut viața după ce microbuzul spre Italia s-a răsturnat # Unica.md
O moldoveancă de 66 de ani a murit în urma unui grav accident rutier produs în afara localității Săbolciu, județul Bihor, România, pe 22 august, în jurul orei 06:02. Microbuzul
09:50
14 familii din centrul țării vor beneficia de reabilitare energetică a locuințelor prin Fondul pentru Eficiență Energetică # Unica.md
Paisprezece familii din centrul Republicii Moldova vor beneficia de reabilitare energetică a locuințelor, după semnarea contractelor de finanțare prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM). Programul,
09:50
Fals: ONU nu a cerut Maiei Sandu să îi asigure Evgheniei Guțul un proces echitabil – Dezinformare promovată pe Telegram și rețele sociale # Unica.md
Mai multe canale de Telegram, precum și Mihail Vlah, consilierul bașcanei Evghenia Guțul, au promovat recent informația potrivit căreia „ONU a cerut Maiei Sandu să îi asigure Evgheniei Guțul un
25 august 2025
23:00
Lumea medicală este în doliu, după o tragedie care a avut loc în Târgu Mureş. O tânără din Republica Moldova, medic rezident, a murit după ce s-ar fi aruncat de
22:50
Un inginer din UK, a câștigat 1 milion de lire la Loterie și crede că tatăl său decedat i-a trimis un semn norocos # Unica.md
Un inginer de gaze din Bolton, Marea Britanie, în vârstă de 46 de ani, a devenit milionar după ce a câștigat un premiu de 1 milion de lire sterline la
22:40
Dorin Recean și Benjamin Netanyahu au discutat despre recuperarea activelor furate de gruparea Șor și cooperarea bilaterală # Unica.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a avut luni, 25 august, o discuție telefonică cu omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, în cadrul căreia au abordat subiecte-cheie privind colaborarea bilaterală, siguranța cetățenilor
22:20
Vance l-a căutat pe Zalujnîi după confruntarea din Biroul Oval cu Zelenski. De ce i-a refuzat apelul fostul șef al armatei ucrainene # Unica.md
Valerii Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și fost șef al armatei ucrainene, a refuzat în martie un apel telefonic solicitat de vicepreședintele american JD Vance, la doar trei zile
21:50
Un plămân de porc modificat genetic a fost transplantat unui bărbat de 39 de ani aflat în moarte cerebrală, organul funcționând timp de nouă zile, potrivit unui studiu publicat de
21:40
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a făcut declarații surprinzătoare în contextul negocierilor internaționale pentru pacea din Ucraina, dezvăluind că Donald Trump este singura persoană de care Vladimir Putin se teme cu
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Poliția franceză a reținut un suspect după ce 4 cadavre au fost descoperite în fluviul Sena, la distanță mică între ele # Unica.md
Poliția franceză a reținut un bărbat suspectat de crimă, după descoperirea a patru cadavre în fluviul Sena, la periferia Parisului, la începutul acest
16:40
Polonia propune limitarea accesului ucrainenilor la alocații și servicii medicale și interzicerea promovării liderului naționalist Stepan Bandera # Unica.md
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a prezentat luni planuri de a restricționa accesul cetățenilor ucraineni la alocațiile pentru copii și la serviciile medicale, în contextul creșterii tensiunilor legate de prezența refugiaților ... Post-ul Polonia propune limitarea accesului ucrainenilor la alocații și servicii medicale și interzicerea promovării liderului naționalist Stepan Bandera apare prima dată în Unica.md.
16:30
Abateri financiare grave la Direcția învățământ, tineret și sport Briceni: Prejudicii de peste 6 milioane de lei, cauză penală inițiată # Unica.md
Inspectoratul Control Financiar de Stat (ICFS) a anunțat luni, 25 august, depistarea unor abateri grave de la legislația financiară la Direcția învățământ, tineret și sport a Consiliului raional Briceni, în ... Post-ul Abateri financiare grave la Direcția învățământ, tineret și sport Briceni: Prejudicii de peste 6 milioane de lei, cauză penală inițiată apare prima dată în Unica.md.
