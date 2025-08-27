Maia Sandu și Ilie Bolojan, la Chișinău: Proiecte comune pentru dezvoltare, securitate și integrare europeană

10:00

Preşedintele Donald Trump a declarat luni că nu a discutat despre garanţii specifice de securitate pentru Ucraina, după încheierea războiului, dar a reafirmat angajamentul SUA de a sprijini această ţară,