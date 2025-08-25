Președinta Maia Sandu, întrevedere cu Ilie Bolojan: „R. Moldova și România se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european”
Moldpres, 23 august 2025 18:10
Republica Moldova și România se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european sigur și prosper. Declarația a fost făcută de șefa statului, Maia Sandu, care a avut astăzi, la Chișinău, o întrevedere cu premierul de la București, Ilie B...
Acum 5 minute
18:30
Miniștrii Mediului din România și R. Moldova au discutat la Bucureşti despre cooperarea pentru reciclare, protecția pădurilor și reducerea risipei alimentare # Moldpres
Ministrul Mediului din Republica Moldova, Sergiu Lazarencu, a avut astăzi, la București, o întrevedere de lucru cu omologul său din România, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. Discuțiile s-au axat pe schimbul de bune practici și pe c...
Acum 30 minute
18:10
Premierul Dorin Recean: „Agricultorii moldoveni trebuie să fie bogați și competitivi pe piețele internaționale” # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova își reafirmă angajamentul de a susține agricultura și fermierii autohtoni, prin investiții, subvenții și granturi menite să crească competitivitatea sectorului pe plan internațional. Premierul Dorin Recean a subliniat că obiectivul Exe...
18:10
Programul „Curtea Europeană” modernizează comuna Ciorescu cu parcări, trotuare și terenuri de joacă noi # Moldpres
În comuna Ciorescu sunt în plină desfășurare lucrările de modernizare în cadrul programului „Curtea Europeană”. Proiectul prevede amenajarea parcărilor, reabilitarea trotuarelor și crearea unor spații sigure de joacă pentru copii, aducâ...
Acum o oră
17:50
Fără publictate politică pe TikTok. Platforma întărește regulile pentru campania electorală din Republica Moldova # Moldpres
Înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, platforma TikTok a anunțat o serie de măsuri menite să sporească siguranța utilizatorilor și să prevină răspândirea dezinformării. Printre acestea se numără înființarea Centrului de Control al ...
17:40
Igor Grosu, întrevedere cu ambasadorul UE la final de mandat: „Am avut un sprijin constant pe calea integrării europene” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut astăzi o întrevedere de rămas-bun cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, la încheierea mandatului acestuia, comunică MOLDPRES.Șeful legislativului i-a mulțumit diplomatului european pent...
Acum 2 ore
17:10
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu oficiali din Belgia, Luxemburg și Țările de Jos # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu reprezentanți ai formatului Benelux – Belgia, Luxemburg și Țările de Jos, trei dintre cele șase țări fondatoare ale Uniunii Europene. La întrevedere au participat Maxime Prév...
17:00
MMPS a lansat un Centru de Suport care oferă informații privind deschiderea și funcționarea creșelor de tip familial # Moldpres
Ministerul Muncii și Protecții Sociale (MMPS) a lansat astăzi un Centru de Suport (Help Desk), care oferă răspunsuri la întrebările privind deschiderea și funcționarea creșelor de tip familial, informează MOLDPRES.Potrivit MMPS, noul Centru de Suport este un p...
16:40
Paisprezece familii din centrul Republicii Moldova urmează să-și reabiliteze energetic locuințele, după semnarea contractelor de finanțare prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), transmite MOLDPRES.Potrivit Cen...
16:40
Ursula von der Leyen, actuala președintă a Comisiei Europene, este luată în calcul pentru funcția de președinte federal al Germaniei la alegerile din 2027, scrie revista Der Spiegel, citată de MOLDPRES.Potrivit sursei, liderul Uniunii Creștin-Democrate, Friedrich...
Acum 4 ore
16:10
Republica Moldova și Cipru își consolidează cooperarea în contextul președinției Consiliului UE a Ciprului în 2026 # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Marilena Raouna, viceministra pentru afaceri europene a Ciprului, țară care va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2026 pentru o perioadă de 6 luni.Discuțiile au vi...
16:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la întrevederea cu miniștrii afacerilor externe din statele BENELUX: „Proiectul nostru este al păcii, stabilității și prosperității în Uniunea Europeană” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu delegația miniștrilor de externe din statele BENELUX, care efectuează o vizită în țara noastră. Din componența delegației face parte ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Marel...
15:40
11 cetățeni au solicitat ambulanța săptămâna trecută după ce s-au intoxicat cu medicamente # Moldpres
În perioada 18-24 august curent, echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească au intervenit la 15265 de persoane, inclusiv la 2264 de copii, comunică MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, pe parcursul...
15:00
14:50
Elveția și PNUD lansează concurs pentru selectarea în R. Moldova a trei regiuni cu specializare economică inteligentă # Moldpres
Trei microregiuni din Republica Moldova vor avea șansa să-și dezvolta economia prin crearea de clustere sprijinite financiar și tehnic, în cadrul proiectului „Piețe reziliente și incluzive în Moldova”, implementat de Programul Naţiunilor Unite pentr...
14:50
Atac israelian asupra unui spital din Gaza. Mai multe persoane au fost ucise, inclusiv patru jurnalişti # Moldpres
Un cameraman Reuters și un jurnalist Associated Press se aflau printre cei uciși în atacul de la spitalul Nasser. Un alt jurnalist lucra pentru Al Jazeera, transmit AFP și BBC.Cel puțin 20 de oameni, printre care patru jurnaliști care lucrau pentru presa internați...
14:40
BNS prezintă noi date finale ale Recensământului 2024 şi vine cu detalii privind demografia, migrația și educația populației # Moldpres
Biroul Național de Statistică (BNS) a prezentat astăzi un nou set de rezultate finale ale Recensământului Populației și Locuințelor din 2024, care dezvăluie tendințe demografice, migraționale și educaționale esențiale pentru Republica Moldova. Datele, făcute p...
14:40
Directorul general pentru cooperare europeană al Regatului Țărilor de Jos, Heleen Bakker: „R. Moldova se află în prima linie a războiului hibrid purtat de Rusia împotriva democrației” # Moldpres
Republica Moldova se află în prima linie a războiului hibrid purtat de Rusia împotriva democrației, acțiuni care se intensifică în pragul alegerilor parlamentare. Declarația a fost făcută de Heleen Bakker, director general pentru cooperare europeană al ...
Acum 6 ore
14:00
Marilena Raouna, ministra pentru Afaceri Europene: „Ciprul susține ferm extinderea UE și va promova aderarea Republicii Moldova în timpul Președinției sale la Consiliului UE” # Moldpres
Ciprul rămâne un susținător ferm al extinderii Uniunii Europene, iar după ce va prelua președința UE va promova aderarea R. Moldova pe agenda sa. Declarația a fost făcută, luni, 25 august, la Chișinău de ministra pentru Afaceri Europene a Ciprului, Marilena...
14:00
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a achiziționat încă 3.200 de doze de vaccin antirabic, alocând peste 407.000 de lei din fondul măsurilor de profilaxie pentru acest scop. Preparatele au ajuns deja în Republica Moldova și au fost r...
13:20
Cetățenii cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere, mai au 10 zile la dispoziție pentru a-și declara noua reședință la organul administrației publice locale, informează MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale,...
13:20
Cristina Gherasimov: „Suntem pregătiți să deschidem negocierile de aderare cu UE pentru primul grup de capitole” # Moldpres
Republica Moldova a finalizat screeningul bilateral pentru cinci grupuri de capitole și este pregătită pentru rundele de discuții programate în luna septembrie. Declarația a fost făcută de viceministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, care a sublinia...
13:00
Președinta Maia Sandu, mesaj de felicitare pentru canoistul Serghei Tarnovschi: „Munca, disciplina și perseverența acestuia sunt un exemplu pentru întreaga țară” # Moldpres
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare canoistului Serghei Tarnovschi, care a cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale de caiac-canoe, desfășurat în orașul Milano, Italia, transmite MOLDPRES.Oficialul a apreciat efortul sportivului, care repr...
Acum 8 ore
12:30
Schimbări majore pentru coletele spre SUA: Poșta Moldovei suspendă temporar trimiterile de marfă din 25 august # Moldpres
Începând cu 29 august 2025, intră în vigoare ordinul executiv emis de președintele Statelor Unite, Donald Trump, prin care este suspendată excepția „de minimis” – reglementarea ce permitea intrarea pe teritoriul SUA a coletelor cu valoare d...
12:30
Copiii și tinerii, cei mai activi vizitatori ai Parlamentului. Peste 40.000 de persoane au vizitat Legislativul în mandatul 2021–2025 # Moldpres
În perioada 2021–2025, Parlamentul Republicii Moldova a fost vizitat de peste 40.000 de persoane, în cadrul a peste 1.400 de vizite organizate pentru publicul larg. Vizitatorii au venit din toate raioanele țării, inclusiv din localități din stânga Nist...
12:20
Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre a sosit luni în Ucraina, continuând seria demnitarilor europeni care vizitează Kievul, relatează Ukrainskaia Pravda.Anunţul a fost făcut de ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, care într-...
12:10
GALERIE FOTO // Țările BENELUX își reafirmă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Moldpres
Miniștrii de externe ai țărilor BENELUX (Luxemburg, Belgia și Olanda) au venit la Chișinău cu un mesaj ferm de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova. Oficialii europeni au ținut să transmită mesaje puternice de susținere a țării noastre în proc...
12:10
Un băiețel s-a născut în ambulanță la Soroca. Mama de 41 de ani era la a doua naștere, comunică MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, nașterea a avut loc la 22 august în raionul Soroca.Solicitarea a ...
12:10
AIPA a autorizat săptămâna trecută plăți de 15 milioane de lei pentru susținerea agriculturii # Moldpres
În perioada 18–22 august 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat spre plată 15 milioane de lei, bani destinați susținerii producătorilor agricoli din Republica Moldova, în conformitate cu politicile naționale din do...
12:00
Vicepremierul Mihai Popșoi: „BENELUX reprezintă un parteneriat de încredere, pe care știm că ne putem baza în mod constant” # Moldpres
Benelux reprezintă pentru noi un parteneriat de încredere, pe care știm că ne putem baza în mod constant. Relațiile cu statele membre ale acestui format se consolidează permanent și se dezvoltă pe multiple dimensiuni. Declarația a fost făcută astăzi de vice...
12:00
SUA speră că războiul din Ucraina s-ar putea încheia în termen de trei până la șase luni prin diplomație activă și eforturi internaționale, a declarat vicepreședintele american JD Vance la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News...
11:50
Circa 3.200 de familii au beneficiat de Programul de Vouchere pentru Electrocasnice în cadrul celei de-a patra sesiuni din acest an # Moldpres
Aproximativ 3.200 de familii din Republica Moldova și-au înlocuit electrocasnicele vechi cu aparate noi, performante și eficiente energetic, în cadrul Programului de Vouchere pentru Electrocasnice (EcoVoucher), aflat la a patra sesiune de implementare din acest an, ...
11:40
Miniștrii de externe ai țărilor BENELUX (Luxemburg, Belgia și Olanda) au venit la Chișinău cu un mesaj ferm de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova. Ei au reamintit că scrutinul din această toamnă va fi un moment definitoriu, comunică MOLDPRES.Con...
11:40
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raionul Ialoveni consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), comunică MOLDPRES....
11:00
BUGET PLUS // Peste 600 de elevi din Cărpineni vor fi alimentați gratuit în cantine modernizate cu sprijinul financiar al Guvernului # Moldpres
Cantina liceului și cea a gimnaziului din satul Cărpineni, raionul Hâncești, au fost modernizate și pregătite să deservească, odată cu începerea anului de studii, peste 600 de copii din clasele a I-a – a IX-a care își fac studiile în cele do...
10:50
Ministerul Educației lansează concurs pentru selectarea școlilor care vor accesa programul internațional de robotică FIRST Tech Challenge # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării /MEC/ a anunțat luni lansarea concursului pentru selectarea a cinci instituții de învățământ general din Republica Moldova, care vor participa la programul internațional de robotică FIRST Tech Challenge (FTC). Proiectul est...
10:40
Agenția de Guvernare Electronică testează portofelul digital EVO 2.0, compatibil cu standardele europene # Moldpres
Agenția de Guvernare Electronică a anunțat dezvoltarea versiunii 2.0 a portofelului de identitate digitală din aplicația EVO, aliniată la cerințele cardului european de identitate digitală (eIDAS 2.0). Săptămâna trecută, instituția a testat emiterea unui permis ...
Acum 12 ore
10:30
Biblioteca Națională inaugurează expoziția „Identitatea Limbii Române în context european” # Moldpres
Cu prilejul sărbătorilor naționale, Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează expoziția tematică „Identitatea Limbii Române în context european”, deschisă publicului în perioada 25 august – 25 octombrie. Expoziția &ic...
10:20
Trei bărbați au fost reținuți de procurorii PCCOCS și ofițerii Poliției de Frontieră în cadrul dosarului privind automobilele de circa 3 milioane de lei introduse ilegal în Republica Moldova din Belgia, Germania, Italia și Olanda, comunică MOLDPRES.Potri...
10:10
În ultima săptămână, Serviciului Vamal a încasat în bugetul de stat peste 798,1 milioane de lei. În această perioadă, au fost perfectate 12 841 de declarații vamale, iar fluxul mijloacelor de transport a constituit 106 622 de traversări, comun...
10:00
Ucraina se poate baza pe Germania, declară ministrul de finanțe german, în vizită la Kiev # Moldpres
Liderul rus Vladimir Putin ar trebui să ştie că sprijinul Germaniei pentru Ucraina nu slăbeşte, a declarat luni ministrul german de finanţe, vicecancelarul Lars Klingbeil, sosind la Kiev într-o vizită neanunţată, relatează Reuters, citată de AGERPRES.&bdquo...
09:50
Moldova sunt EU // Tinerii apicultori, Eugen și Victoria Sobol, au transformat stupina în atracție turistică: „Mai bine ca acasă nu este nicăieri” # Moldpres
Cu prilejul Zilei Independenței, Agenția MOLDPRES desfășoară campania „Moldova sunt EU”, o acțiune menită să promoveze cetățenii Republicii Moldova, viziunile, preocupările, aspirațiile lor. Fiecare dintre protagoniști este parte din Republica Moldova, fi...
09:50
Peste 4 500 de încălcări rutiere au fost documentate de polițiști în zilele de odihnă. Cele mai multe abateri – 2 198 vizează depășirea limitei de viteză, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 50 de șoferi au fost &ici...
09:00
CEC: Concurenții electorali pot înlocui candidați sau retrage listele până la 18 septembrie # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat condițiile în care partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți pot opera schimbări în listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, comunică MOLDPRES.Potrivi...
08:10
Moneda unică europeană începe săptămâna cu o cotație oficială de 19 lei și 55 de bani, aceasta fiind în scădere cu trei bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul se scumpește cu șase bani și costă 16 lei și 86 de bani, potrivit...
Acum 24 ore
21:10
20:20
Norvegia anunță un ajutor de 600 de milioane de euro pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei # Moldpres
Guvernul norvegian a anunțat duminică un ajutor de 7 miliarde de coroane norvegiene (aproximativ 600 de milioane de euro) pentru a sprijini apărarea antiaeriană a Ucrainei, care include cofinanțarea cu Germania a două sisteme Patriot, informează EFE.Norvegia și German...
20:20
Canoistul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale de caiac-canoe, care s-au desfășurat în orașul Milano, Italia, informează MOLDPRES.Performanța a fost obținută în proba de caiac-canoe individual, pe distanța de 5000 metri, fii...
18:50
Ucraina: Prezența trupelor terestre aliate în cazul unui armistițiu este „importantă” pentru Kiev, afirmă Zelenski # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica aceasta că prezența trupelor străine în Ucraina după încheierea războiului cu Rusia este „importantă”, deoarece Kievul încearcă să lucreze la posibile garanții de securitate cu a...
Ieri
16:30
Echipele câștigătoare ale concursului „EU & bunicii mei” vor călători la Paris, Atena și Praga # Moldpres
Cele trei echipe câștigătoare ale concursului național „EU & bunicii mei” au fost în vizită la Președinție, acolo unde șefa statului, Maia Sandu, le-a înmânat marele premiu – o vizită într-o capitală europeană, informe...
15:50
CEC a înregistrat doi concurenți electorali și a respins două liste de candidați la alegerile parlamentare # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat, în ședința de duminică, 24 august, listele de candidați la funcția de deputat în Parlament din partea Partidului Liberal și din partea Blocului Electoral „Blocul Unirea Națiunii”. Totodată, C...
