Premierii Dorin Recean și Ilie Bolojan au participat la Festivalul „Tezaur Național”
Moldpres, 23 august 2025 18:00
Premierul Dorin Recean și omologul său român, Ilie Bolojan, au participat la cea de-a V-a ediție a Festivalului „Tezaur Național", organizat în satul Horești, raionul Ialoveni. Evenimentul se desfășoară timp de două zile, 23–24 august, și r...
Acum 5 minute
18:30
Speakerul Igor Grosu: „Moldova poate conta pe România. Avem încrederea că în foarte scurt timp, vom sta împreună la o masă cu toate țările membre ale UE” # Moldpres
Republica Moldova poate conta pe România. Avem încrederea că în foarte scurt timp, vom sta împreună, cot la cot, la o masă cu toate țările membre ale Uniunii Europene. Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a avut, la...
18:30
CEC a înregistrat un concurent electoral și a respins două liste de candidați la alegerile parlamentare # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis, în ședința de astăzi, înregistrarea unui concurent electoral pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 și respingerea cererilor depuse de două formațiuni politice, transmite MOLDPRES.Astfel, au fost &ici...
Acum 30 minute
18:10
Președinta Maia Sandu, întrevedere cu Ilie Bolojan: „R. Moldova și România se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european” # Moldpres
Republica Moldova și România se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european sigur și prosper. Declarația a fost făcută de șefa statului, Maia Sandu, care a avut astăzi, la Chișinău, o întrevedere cu premierul de la București, Ilie B...
Acum o oră
18:00
Premierul Dorin Recean și omologul său român, Ilie Bolojan, au participat la cea de-a V-a ediție a Festivalului „Tezaur Național”, organizat în satul Horești, raionul Ialoveni. Evenimentul se desfășoară timp de două zile, 23–24 august, și r...
Acum 2 ore
17:20
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și-a început vizita de lucru în Republica Moldova, la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița, fiind însoțit de premierul Dorin Recean. Cei doi oficiali au avut o întrevedere oficială la Guvern...
16:50
FOTO // Premierul Dorin Recean și omologul său român, Ilie Bolojan, la Festivalul „Tezaur Național”: „O mărturie a tradițiilor noastre comune” # Moldpres
Premierul Dorin Recean și omologul său român, Ilie Bolojan, au participat astăzi la cea de-a V-a ediție a Festivalului „Tezaur Național”, desfășurat în satul Horești, Ialoveni, informează MOLDPRES.Premierul Dorin Recean a mulțumit organizator...
16:40
Romania will remain a steadfast supporter of Moldova's European path, providing assistance through expertise, experience gained during its years in the European Union, and through bilateral and European cross-border cooperation formats. This message was delivered today in Chi...
Acum 4 ore
15:40
Peste 165 de mii de cetățeni au solicitat perfectarea noii cărți de identitate. Eliberarea rămâne gratuită până la atingerea pragului de un milion de cereri # Moldpres
Peste 165 de mii de cetățeni au solicitat perfectarea noii cărți de identitate, lansată la începutul aprilie în Republica Moldova. Cifrele au fost prezentate de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, la emisiunea „Zi de Zi” de la postul...
15:00
Premierul Dorin Recean, după întrevederea cu omologul său român, Ilie Bolojan: „Chișinău și București - sunt convins - într-o zi cât mai apropiată - vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent” # Moldpres
România va rămâne un susținător ferm al parcursului european al Republicii Moldova, iar parteneriatul moldo-român își va continua ascensiunea în beneficiul cetățenilor celor două țări. Proiectele de modernizare și obiectivele stabilite, &ic...
14:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă, într-un mesaj de Ziua Drapelului, că nu va preda teritoriul ucrainean ocupantului rus, informează EFE, citată de Agerpres și MOLDPRES. „Acest drapel este scopul și visul multor compat...
Acum 6 ore
13:50
Moldova sunt EU // Maria Palamarciuc, bibliotecara care a crescut generații de cititori: „O bibliotecă vie se vede în ochii celor care îi trec pragul” # Moldpres
Cu prilejul Zilei Independenței, Agenția MOLDPRES desfășoară campania „Moldova sunt EU”, o acțiune menită să promoveze cetățenii Republicii Moldova, viziunile, preocupările, aspirațiile lor. Fiecare dintre protagoniști este parte din Republica Moldova, fi...
13:50
Cercetători din Republica Moldova și România vor implementa 62 de proiecte comune, cu o finanțare totală de 10 milioane de euro # Moldpres
Cercetători din Republica Moldova și din România vor crea echipe mixte și vor implementa 62 de proiecte comune în diverse domenii de cercetare. Valoarea acestora se ridică la 10 milioane de euro. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Educației și Cercetăr...
13:40
În premieră, pe 23 august, consumul de energie electrică al Republicii Moldova a fost acoperit integral de producția locală, din surse regenerabile # Moldpres
Republica Moldova a atins un moment istoric în ceea ce privește producția de energie verde. Astfel, sâmbătă, 23 august, la ora 12.00, consumul de energie electrică al țării a fost acoperit integral de producția locală de energie, din surse regenerabile, infor...
13:00
Today Moldova represents an example of courage, having managed to withstand pressures, energy blackmail, propaganda and hybrid aggression. Romanian Prime Minister Ilie Bolojan made the statements during a visit to Chișinău. Bucharest official assured that Romania will continue ...
12:50
Premierul Dorin Recean: „Chișinău și București - sunt convins - într-o zi cât mai apropiată - vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent” # Moldpres
Chișinău și București - sunt convins - într-o zi cât mai apropiată - vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean, în cadrul conferinței de presă susținu...
Acum 8 ore
12:20
Prim-ministrul României, la Chișinău: „Republica Moldova este un exemplu de curaj și va fi sprijinită ferm pe calea europeană” # Moldpres
Republica Moldova reprezintă astăzi un exemplu de curaj, după ce a reușit să facă față presiunilor, șantajului energetic, propagandei și agresiunii hibride. Declarațiile au fost făcute de către prim-ministrul României, Ilie Bolojan, aflat în vizită la Ch...
12:00
Autoritățile ucrainene au raportat 448 de atacuri ruse împotriva a 17 așezări din regiunea Zaporojie, precum și atacuri în alte regiuni ale țării care au provocat pagube materiale și au rănit mai multe persoane, informează MOLDPRES cu referire la Agerpres ș...
11:40
11:00
Romanian Prime Minister Ilie Bolojan is paying a working visit to Chișinău today.The agenda includes several activities with Prime Minister of the Republic of Moldova Dorin Recean and a meeting with President Maia Sandu.According to a press release of Bucharest Governme...
10:50
De astăzi, accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală va fi limitat temporar # Moldpres
De astăzi, accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală va fi limitat. Măsura va fi valabilă pînă pe 31 august și a fost luată în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a demnitarilor străini de rang înalt din Rega...
Acum 12 ore
10:30
Controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Galați-Giurgiulești va fi aplicat din 24 august # Moldpres
Controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Galați-Giurgiulești va fi instituit începând cu ziua de duminică, 24 august. Anunțul a fost făcut astăzi de premierul Dorin Recean, care l-a întâmpinat pe omologul său de la București, Ilie Bol...
10:20
LIVE // Premierul României, Ilie Bolojan, și-a început vizita în Republica Moldova. Oficialul a fost întâmpinat de Dorin Recean la punctul de trecere Leușeni–Albița # Moldpres
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și-a început vizita de lucru în Republica Moldova, la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița, fiind însoțit de premierul Dorin Recean. Cei doi oficiali au analizat pașii concreți care urmează a fi...
09:50
Condiții mai bune de trai pentru studenții de la UTM. Un cămin a fost renovat cu o investiție de 8,5 milioane de lei # Moldpres
Studenții de la Universitatea Tehnică a Moldovei vor beneficia de condiții mai bune de trai, începând cu noul an de studii. Acest lucru va deveni posibil după ce instituția a inaugurat, după renovare, căminul nr. 8 de pe str. Florilor 4, care dispune de 202 loc...
09:30
Atenție, călători! Activitatea punctul de trecere a frontierei Palanca–Maiaki–Udobnoe a fost sistată temporar # Moldpres
Activitatea punctului comun de trecere a frontierei Palanca–Maiaki–Udobnoe a fost sistată temporar, în dimineața zilei de astăzi, din cauza unor defecțiuni tehnice la sistemele de control, informează MOLDPRES.Autoritățile de frontieră întreprin...
08:50
Premierul României, Ilie Bolojan, efectuează astăzi o vizită de lucru la Chișinău, informează MOLDPRES.Programul vizitei include o serie de activități desfășurate împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, și o întrevedere cu ș...
08:30
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu mediul de afaceri în cadrul Consiliului Economic: „Trebuie să depunem efort pentru încurajarea investițiilor” # Moldpres
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu reprezentanții mediului de afaceri, în cadrul ședinței plenare a Consiliului Economic. Discuțiile au vizat situația economică actuală, provocările antreprenorilor, precum și direcțiile de modernizare a Cons...
08:10
Târguri cu produse autohtone vor fi organizate în zilele de 23 și 24 august în sectoarele capitalei. Acestea au scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon, informează MOLDPRES.Astfel, în s...
Acum 24 ore
20:40
Premierul Dorin Recean, la expoziția „Produs Autohton”: „Cumpărați de acasă, susțineți producătorii locali și alegeți cu încredere produsele din Moldova” # Moldpres
Prim-ministrul Dorin Recean a vizitat Expoziția-festival „Produs Autohton”, care a reunit 150 de companii din întreaga țară. Evenimentul se desfășoară în perioada 22-24 august, în scopul promovării produselor și serviciilor locale.Șeful ...
20:40
Șeful NATO le cere aliaților occidentali să ofere garanții de securitate solide pentru Ucraina # Moldpres
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat vineri în vizită la Kiev, le-a cerut aliaților occidentali să dea „garanții de securitate solide” pentru Ucraina în cazul unui acord de pace cu Moscova, pentru a evita orice nouă invazie rusă, transmite M...
20:30
UE a transferat Ucrainei peste patru miliarde de euro. Ursula von der Leyen: „Solidaritatea este de neclintit” # Moldpres
Uniunea Europeană a transferat un ajutor financiar suplimentar de 4,05 miliarde de euro către Ucraina, cu puţin timp înaintea Zilei Independenţei acestui stat (24 august), transmite MOLDPRES cu referire la G4Media.ro și dpa.„Solidaritatea UE cu Ucraina este d...
20:20
După o săptămână de temperaturi caniculare, vremea se răcorește în Republica Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, sâmbătă, 23 august, se așteaptă ploi izolate, însoțite de descărcări electrice și grindină, transmite MOLDP...
20:20
Igor Grosu, în discuție cu tinerii din cadrul programului DOR: „Vă încurajez să vă implicați în diverse activități care vă vor ajuta în viață – de voluntariat, caritate, stagii” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a salutat astăzi la Parlament, pe participanții celei de-a II-a serii a programului guvernamental DOR – Diasporă. Origini. Reveniri. Discuția cu cei 100 de tineri, sosiți din 16 țări, a fost caldă și prietenoasă.Șefu...
20:10
Siegfried Mureșan: „Alegerile din 28 septembrie sunt decisive nu doar pentru viitorul european al Republicii Moldova ci și pentru România” # Moldpres
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, sunt cruciale nu doar pentru viitorul european al Republicii Moldova, ci și pentru România, afirmă europarlamentarul Siegfried Mureșan. „Stabilitatea și direcția pro-europeană a Moldo...
18:50
Războiul din Ucraina prin ochii fotografului Serhii Himiuș. Expoziția „Neînfrânții: Lumină prin întuneric”, inaugurată la Parlament # Moldpres
La Parlament a fost inaugurată astăzi o expoziție de fotografii care reflectă realitățile războiului din Ucraina și curajul oamenilor de a rămâne neînfrânți în fața provocărilor. Expoziția cu genericul „Neînfrânții: Lumină ...
Ieri
17:50
Sportivul moldovean Serghei Tarnovschi, din nou pe podium la Campionatele Mondiale de canoe sprint # Moldpres
Canotorul Serghei Tarnovschi a obținut o nouă performanță remarcabilă la Campionatele Mondiale de canoe sprint pentru seniori, care se desfășoară în acest an la Milano, Italia. Sportivul moldovean a cucerit medalia de bronz în proba de canoe individual pe dist...
17:40
FOTO // Incendiu de vegetație uscată în orașul Cantemir. Mai multe construcții auxiliare și 4 ha de teren, mistuite de flăcări # Moldpres
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit vineri, 22 august, în orașul Cantemir. Flăcările au afectat o suprafață mare de teren cu iarbă uscată, în apropierea stației feroviare Gara Prut II, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru S...
17:20
VIDEO // Patru persoane, reținute într-o cauză de evaziune fiscală și spălare de bani. Ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 51 mil de lei # Moldpres
Patru persoane din nordul țării au fost reținute într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului de stat se estimează la peste 51 milioane de lei, informează MOLDPRES.Pe acest caz au fost efectuate 42 de percheziții &i...
17:20
Patru persoane au ajuns la spital în stare gravă după ce s-au intoxicat cu ciuperci culese din pădurea din raionul Edineț. Incidentul a avut loc joi seara, într-o suburbie a municipiului Chișinău, transmite MOLDPRES.Apelul la Serviciul 112 a parvenit î...
17:20
Primarul Iașului, Mihai Chirica, își suspendă raporturile cu edilul capitalei, Ion Ceban: „Ultimele sale luări de poziție trădează o îndepărtare de valorile europene” # Moldpres
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat suspendarea temporară a relațiilor oficiale cu primarul Chișinăului, Ion Ceban, după ce acestuia i-a fost interzis accesul pe teritoriul Uniunii Europene. Chirica afirmă că ultimele luări de poziție ale primarul...
17:10
Mai multe persoane, intimidate și constrânse să participe la protestul organizat de gruparea ȘOR. IGP: „Îndemnăm cetățenii să sesizeze imediat poliția” # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că mai multe persoane sunt intimidate, obligate și constrânse să participe la protestul organizat de gruparea criminală ȘOR. În acest context, oamenii legii îndemnă cetățenii să sesizeze imediat poliția...
16:50
Un administrator va fi judecat pentru comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, iar trei companii, pe care acesta le gestionează, riscă să fie lichidate. Ofițerii și procurorii anticorupție au finalizat urmărirea penală și au expediat dosarul î...
16:40
Cel mai performant sistem de calcul academic (High Performance Computing – HPC) din țară, inaugurat la UTM, cu sprijinul Băncii Mondiale # Moldpres
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a inaugurat astăzi cel mai performant sistem de calcul academic (High Performance Computing – HPC) din țară, o infrastructură digitală considerată revoluționară care aliniază instituţia la standardele marilor centre academic...
16:30
Prim-ministrul Dorin Recean, participanților Programului DOR: „Vă îndemn să păstrăm vie și puternică legătura cu țara noastră, oriunde ne-am afla” # Moldpres
Circa 100 de copii, participanți ai Programului guvernamental Diaspora*Origini*Reveniri (DOR) au fost întâmpinați, la Guvern, de prim-ministrul Dorin Recean și membrii Cabinetului de miniștri.Șeful Executivului a salutat entuziasmul și optimismul tinerilor, ...
16:10
FOTO // Roșiile și vinetele s-au ieftinit. Prețuri mai mici și la fructe în piețele din Chișinău # Moldpres
Roșiile și vinetele s-au ieftinit, în medie, cu 10 lei per kilogram în raport cu săptămâna trecută. Prețuri mai mici sunt afișate în piețele din capitală și la fructe, transmite MOLDPRES.Astfel, un kilogram de roșii de câmp poate fi pr...
16:10
Prima lecție din acest an va avea genericul „Valorile care ne unesc” și va fi obligatorie pentru toate școlile și liceele, publice și private, a anunțat Ministerul Educației, transmite MOLDPRES.Pentru buna desfășurare a acestei lecții tematice, Ministeru...
16:00
Prima ediție a Expoziției naționale „Produs autohton”, inaugurată la Moldexpo. Peste 150 de companii își prezintă ofertele # Moldpres
Prima ediție a Expoziției naționale „Produs autohton” a fost inaugurată astăzi la Centrul Internațional „Moldexpo” din capitală. Peste 150 de companii din diferite regiuni ale țării își prezintă locuitorilor și oaspeților capitalei cele ...
15:40
Un tânăr din SUA a obținut cetățenia R. Moldova. Daniel Vodă: „David Smith a ales nu doar să rămână în Moldova, ci să devină parte din ea” # Moldpres
Un tânăr din Statele Unite ale Americii, David Smith, a obținut cetățenia Republicii Moldova. Decretul prezidențial a fost publicat vineri, 22 august, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, informează MOLDPRES.Purtătorul de cuvânt al Guvernului, ...
15:30
Fotograful ucrainean Serhii Himiuș: „Războiul mi-a luat picioarele, dar nu și marea speranță. Republica Moldova este a doua patrie pentru mine” # Moldpres
Expoziția „Neînfrânții: Lumină prin întuneric”, semnată de fotograful ucrainean Serhii Himiuș, a fost inaugurată vineri, 22 august, în holul Parlamentului. Fotografiile redau nu doar urmele distrugerilor provocate de război, ci și ...
15:30
Cod galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul R. Moldova. Se prevăd ploi însoțite de grindină și vijelii # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare de Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă începând de astăzi cu ora 19:00 și până sâmbătă dimineață, 23 august, ora 05:00, transmite MOLDPRES.Conform prognozelor, &...
15:00
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Uniunii Europene, Jānis Mažeiks # Moldpres
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, la încheierea mandatului său.În această perioadă, țara noastră a făcut pași istorici pe calea integrării europene: depunerea cererii de aderare ...
