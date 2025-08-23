Maia Sandu a avut o întrevedere cu Ilie Bolojan, în cadrul căreia a vorbit despre „interferențele străine care subminează democrațiile ambelor state”
23 august 2025
Președinta Maia Sandu, a avut astăzi, 23 august, o întrevedere cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită de lucru în R. Moldova. Potrivit unui comunicat de presă emis de Președinție, discuțiile s-au axat pe proiectele comune de infrastructură, dar și pe aspecte ce țin de securitatea regională și integrarea europeană a R. Moldova. Potrivit...
Prețurile apartamentelor din Chișinău: de ce locuințele sunt atât de scumpe, ce trebuie făcut pentru a stabiliza piața și cum ar putea evolua prețurile în următorii ani # Ziarul de Garda
Prețurile apartamentelor din capitală au crescut constant în ultimii ani. Totuși, un raport al Băncii Naționale a Moldovei din luna august arată că, deși apartamentele se scumpesc, ele se vând mai greu. „Majorarea prețurilor a temperat cererea, limitând accesul potențialilor cumpărători”, notează Banca Națională. Patru specialiști din domeniu, solicitați de ZdG, explică în detaliu de...
În ajunul marcării celei de-a 34-a aniversări a independenței Ucrainei, la 24 august, Uniunea Europeană a anunțat o nouă tranșă de sprijin financiar în valoare totală de 4,05 miliarde de euro. Din această sumă, 3,05 miliarde de euro provin din Facilitatea pentru Ucraina, iar 1 miliard de euro din Asistența Macro-Financiară (MFA) excepțională a Comisiei...
R. Moldova și-a acoperit integral consumul de energie electrică din surse proprii pe 23 august # Ziarul de Garda
Consumul de energie electrică a R. Moldova, pe 23 august, a fost acoperit integral de producția locală de energie, din surse regenerabile, anunță Ministerul Energiei. „Astăzi, la ora 12:00 a fost observat efectul semnificativ al valorificării energiei produse din surse regenerabile! Platforma de monitorizare a sistemului electroenergetic a înregistrat acest rezultat absolut remarcabil – consumul...
Pe lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei” se regăsesc 104 nume. În capul listei sunt liderii formațiunilor care au format blocul – Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev. Liderul comuniștilor apare pe poziția...
LIVE TEXT/ Explozie în Luhansk: trei militari ruși uciși și tehnică militară distrusă. Război în Ucraina, ziua 1277 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:02 Pe 22 august, în localitatea Kalînove din regiunea Luhansk, aflată sub ocupație temporară rusă, a avut loc o explozie în urma căreia trei militari ruși au fost uciși, iar tehnica lor a fost distrusă. Informația a fost comunicată de Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei. Deflagrația s-a produs în curtea...
Un lot nou de troleibuze circulă, începând de astăzi, 23 august, pe străzile capitalei. În total, 21 de unități au fost aduse în Chișinău – 13 articulate și 8 clasice. Vehiculele au fost cumpărate din orașul Tallinn (Estonia), iar patru dintre ele provin din Riga (Letonia). Toate au trecut verificările tehnice necesare și pot fi...
DOC/ Zeci de mii de euro de la cumetrie, donații și credite. Liderii Blocului „Alternativa” și-au declarat averile # Ziarul de Garda
Candidații la alegerile parlamentare pe lista Blocului politic „Alternativa” și-au depus declarațiile de avere și interese personale la Comisia Electorală Centrală (CEC). Ziarul de Gardă a analizat averile liderilor blocului – Ion Ceban, Marc Tkaciuc, Ion Chicu și Alexandr Stoianoglo și a constatat că pe lângă veniturile obținute din salarii, aceștia au declarat donații, zeci...
La trei ani și jumătate de la invazia pe scară largă a Ucrainei, datele sociologice arată un declin constant al încrederii în Vladimir Putin în R. Moldova. Totuși, chiar dacă cifrele scad, o parte importantă a societății continuă să îl vadă pe liderul de la Kremlin drept o figură de sprijin și stabilitate. Sondajele realizate...
LIVE TEXT/ Un pilot ucrainean cu experiență a murit după o misiune de luptă. Război în Ucraina, ziua 1277 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:37 Un pilot ucrainean de MiG-29 a murit după ce a efectuat o misiune militară în dimineața zilei de 23 august, potrivit unui comunicat al Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Pilotul Serhii Bondar, și-a pierdut viața în timpul aterizării, conform autorităților militare. The Kyiv Independent scrie că cauzele și circumstanțele incidentului sunt în continuare investigate....
Diaspora cu cetățenie română va plăti din nou niște taxe care au fost eliminate în urmă cu 8 ani. Precizările MAE din România # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România intenționează să reintroducă o serie de taxe pentru românii care locuiesc în diaspora și au nevoie de servicii consulare. Reprezentanții ministerului au declarat că este nevoie de aceste taxe „pentru a putea presta servicii mai ușor și mai rapid pentru românii din afara granițelor”, relatează HotNews. Potrivit sursei citate,...
VIDEO/ Recean și Bolojan anunță „planuri ambițioase”: poduri, linii de înaltă tensiune și UE # Ziarul de Garda
Premierul Dorin Recean și omologul său român, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită de lucru în R. Moldova pe 23 august, au prezentat „planurile ambițioase” pentru cooperarea bilaterală în cadrul conferinței de presă la sediul Guvernului. Tradițional, primul a luat cuvântul Dorin Recean, care a mulțumit României pentru sprijinul acordat R. Moldova. Premierul a subliniat că...
VIDEO/ Poți fugi, dar nu te poți ascunde. Buncărele secolului XXI sau unde să te ascunzi în caz de război # Ziarul de Garda
Mai bine de trei ani durează războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei, care se desfășoară practic la graniță cu R. Moldova. Totodată, nenumărate amenințări au răsunat în adresa țării noastre din partea oficialilor ruși. Astfel, apare întrebarea: cât de pregătită este Moldova în ceea ce privește securitatea civilă și, în primul rând, cât de bine...
Premierul Dorin Recean și omologul său român, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova pe 23 august, vor susține primele declarații comune de presă la sediul Guvernului, începând cu ora 10:45. Premierul României, Ilie Bolojan, se află într-o vizită de lucru în R. Moldova pe 23 august. În cadrul vizitei, prim-ministrul Dorin Recean...
Dorin Recean a anunțat că, începând de mâine, 24 august, va fi instituit control coordonat la punctul de trecere a frontierei Galați-Giurgiulești. Premierul a făcut anunțul după ce, împreună cu omologul său român, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită de lucru în R. Moldova, au mers la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița pe 23 august....
LIVE TEXT/ Rusia a lansat 49 de drone asupra localităților ucrainene. Incendii la Dnipropetrovsk și Sumî. Război în Ucraina, ziua 1277 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:50 În noaptea spre 23 august, trupele ruse au atacat Ucraina cu 49 de drone de tip Shahed. Militarii ucraineni au reușit să doboare 36 dintre ele, însă au fost înregistrate și lovituri la Donețk, Dnipropetrovsk și Sumî. Conform datelor preliminare, până la ora 8:30, apărarea antiaeriană a distrus sau neutralizat 36 de drone...
Ce riscă protestatarii plătiți de Șor? Viorel Cernăuțeanu, șeful IGP, la Detectorul de Falsuri # Ziarul de Garda
La Detectorul de falsuri, un nou podcast al Ziarului de Gardă, în care vom explica simplu evenimente complicate, vom demonta falsuri și vom analiza narațiuni propagandistice, ca să ne orientăm mai ușor în labirintul dezinformării, discutăm cu Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, în special despre scandalul protestelor plătite din centrul capitalei, anunțate pentru...
Anul de învățământ 2025–2026 va începe luni, 1 septembrie, în toate instituțiile de educație din țară, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Prima lecție din noul an școlar va fi dedicată temei „Valorile care ne unesc” și va fi obligatorie pentru toate școlile și liceele, atât publice, cât și private. Conform MEC, „pentru buna...
În perioada 22–24 august va avea loc expoziția „Produs Autohton”, care va reuni peste 150 de companii din toate regiunile țării # Ziarul de Garda
Produsele autohtone, tradițiile și arta populară sunt prezentate, începând de astăzi, la CIE Moldexpo în cadrul primei ediții a Expoziției Naționale „Produs Autohton”. Evenimentul se desfășoară în perioada 22–24 august și reunește peste 150 de companii din toate regiunile țării, informează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. La ceremonia de deschidere a participat ministra Agriculturii și...
LIVE TEXT/ Zelenski şi Rutte fac presiuni pentru garanţii credibile de securitate pentru Ucraina. Şeful NATO propune o abordare în două etape. Război în Ucraina, ziua 1276 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:10 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi-au intensificat apelurile către aliaţii Kievului pentru garanţii concrete de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia. Vorbind în capitala ucraineană, ei au îndemnat aliaţii să treacă dincolo de gesturile simbolice şi să ofere un cadru care să semene cu...
Siegfried Mureșan: Stabilitatea și direcția pro-europeană a Moldovei sunt direct legate de siguranța și prosperitatea noastră # Ziarul de Garda
Alegerile parlamentare din R. Moldova, programate pentru 28 septembrie, sunt cruciale nu doar pentru viitorul european al Republicii Moldova, ci și pentru România, afirmă europarlamentarul Siegfried Mureșan. „Stabilitatea și direcția pro-europeană a Moldovei sunt direct legate de siguranța și prosperitatea noastră”, a scris eurodeputatul. Siegfried Mureșan a amintit că la ultimele alegeri din România, cetățenii...
LIVE TEXT/ Trump: O întâlnire între Putin şi Zelenski ar fi ca amestecul „uleiului cu oţetul”. Război în Ucraina, ziua 1276 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:43 Preşedintele american Donald Trump, care a promis să-i aducă la o întâlnire pe preşedinţii rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, pentru a negocia încheierea războiului dintre ţările lor, dar nu reuşeşte să-şi pună în practică această promisiune, a comparat vineri o reuniune între aceştia cu amestecul „uleiului cu oţetul”, relatează AFP,...
VIDEO/ Sportivul moldovean Serghei Tarnovschi, din nou pe podium la Campionatele Mondiale de canoe sprint # Ziarul de Garda
Canotorul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de canoe sprint pentru seniori, care se desfășoară în acest an la Milano, Italia. Sportivul moldovean obținut rezultatul la proba de canoe individual pe distanța de 500 metri. Tarnovschi a parcurs traseul în 1:47.38, fiind devansat doar de rusul Zakhar Petrov (1:46.27) și de...
La Universitatea Tehnică din Moldova a fost înaugurat, după renovare, căminul nr. 8 de pe str. Florilor 4, care dispune de 202 locuri. Lucrările de reparație capitală și dotare au costat circa 8,5 milioane de lei, din care 6,4 milioane sunt resurse alocate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), prin programul de finanțare complementară, se...
VIDEO/ Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 51 milioane lei – deconspirată de oamenii legii. Patru persoane au fost reținute # Ziarul de Garda
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii calculate la bugetul public de peste 51 milioane lei a fost deconspirată de oamenii legii, care au efectuat peste 40 de percheziții în diferite localități din nordul țării, se arată în comunicatul de presă al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS)....
Fosta judecătoare Victoria Sanduța a fost înregistrată în calitate de candidată independentă pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Astăzi, 22 august, la ședința Comisiei Electorală Centrală (CEC), fosta judecătoare Victoria Sanduța a fost înregistrată în calitate de candidată independentă la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. La fel, a fost aprobat și simbolul electoral al candidatei independente. La fel, CEC a aprobat completarea listei de...
VIDEO/ Garry Kasparov, a venit cu mesaj pentru cetățenii R. Moldova: „Regimul fascist al lui Putin vrea să vă lipsească de posibilitatea de a influența puterea” # Ziarul de Garda
Maestrul rus de șah și fost campion mondial la șah, Garry Kasparov, considerat unul dintre cei mai mari jucători din istorie, îi îndeamnă pe cetățenii R. Moldova să fie precauți pentru cine își vor da votul la alegerile din 28 septembrie 2025. Opozantul rus afirmă că R. Moldova se poate rupe definitiv de „regimul fascist...
„Interdicția evidențiază că ultimele sale poziții trădează o îndepărtare de valorile europene” Primarul de Iași explică decizia de a suspenda înfrățirea cu Chișinăul # Ziarul de Garda
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, după ce a anunțat că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului Ceban de a intra în Spațiul Schengen, a venit cu mai multe detalii despre motivele din spatele deciziei. „Interdicția aplicată domnului Ion Ceban, Primarul Municipiului Chișinău, de a intra...
LIVE TEXT/ Șeful NATO a ajuns la Kiev, într-o vizită surpriză, în contextul eforturilor Ucrainei de a obține garanții de securitate. Război în Ucraina, ziua 1276 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sosit la Kiev pentru o vizită surpriză vineri, 22 august, și s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski, a declarat șeful Biroului Prezidențial al Ucrainei, Andriy Yermak, transmite The Kyiv Independent. Vizita lui Rutte are loc la câteva zile după o întâlnire la nivel înalt de la Washington între Zelenski,...
Cine sunt judecătorii proaspăt numiți în funcție la Curțile de Apel Centru și Nord # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu a semnat un decret prin care a numit în funcție patru judecători la Curțile de Apel Centru și Nord. • Elena Bolocan – judecător la Curtea de Apel Centru; • Ivan Parii – judecător la Curtea de Apel Nord; • Andrei Cașcaval – judecător la Curtea de Apel Centru; •...
Doi bărbați din Cahul, documentați de IGP după ce au agresat o angajată de 18 ani și au provocat scandal la o terasă din Leova # Ziarul de Garda
În seara zilei de 21 august, în jurul orei 19:00, polițiștii au fost sesizați despre un incident produs la o terasă din orașul Leova, anunță vineri, 22 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit investigațiilor preliminare, doi bărbați, ambii din Cahul, cu vârste de 33 și 43 de ani, au tulburat ordinea publică, au deteriorat...
Educația trebuie să țină cont de nevoile fiecărui copil. În acest sens, școala incluzivă devine o necesitate, un model care oferă șanse egale și sprijin tuturor elevilor. Prin adaptarea curriculumului, a metodelor de predare și a mediului de învățare, această abordare răspunde diversității din clasă, oferind sprijin personalizat indiferent de abilități. „Incluziunea este un proces...
Cetățenii care au mai participat la protestele organizate de Șor sunt intimidați și obligați prin mesaje să se prezinte la următoarele manifestații # Ziarul de Garda
Unele persoane sunt intimidate, obligate și constrânse să participe la protestul plătit organizat de Șor, potrivit unor probe deținute de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Atsfel, IGP anunță că cetățenii implicați anterior la astfel de proteste primesc mesaje audio și text prin care sunt intimidați să vină la protestele de sâmbătă, 23 august, din capitală...
Un incendiu de proporții la Cantemir. 7 construcții auxiliare, 2 garaje și aproximativ 4 hectare de vegetație uscată au ars # Ziarul de Garda
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit la Cantemir, a anunțat vineri, 22 august, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit unui comunicat, în dimineața zilei de 22 august 2025, pompierii din sudul țării au intervenit pentru a stinge un incendiu care a cuprins o suprafață extinsă de vegetație uscată în orașul Cantemir, pe...
Președintele Azerbaidjanului se pregătește de un potențial război pe fondul amenințărilor ruse cu o „nouă operațiune militară specială” în Caucaz # Ziarul de Garda
Președintele azer Ilham Aliyev a declarat, după semnarea unui acord de pace cu Armenia, că autoritățile monitorizează „sursele” noilor amenințări și își sporesc puterea militară pentru a asigura securitatea. Declarația a venit pe fondul înrăutățirii relațiilor dintre Baku și Moscova și al amenințărilor propagandiștilor ruși de a începe o „nouă operațiune specială” în Caucazul de...
Un american, care s-a mutat în R. Moldova, a deschis o afacere și a creat un newsletter pentru a scrie despre R. Moldova, a devenit cetățean moldovean # Ziarul de Garda
David Smith, un american, care de câțiva ani s-a mutat în R. Moldova a deveni cetățean moldovean, un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu joi, 22 august. Potrivit Moldova Matters, o platformă creată de David Smith, acesta originar Virginia, SUA și a devenit voluntar alăturat Corpului Păcii după ce am...
Cum pregătim copilul cu dizabilități pentru o bună integrare socială: sfaturile terapeutului ocupațional # Ziarul de Garda
Сomunicarea deschisă și empatică între părinții copiilor cu dizabilități, profesori și ceilalți părinți este esențială pentru crearea unui mediu incluziv și sigur. Aliona Șleac, terapeută ocupațională, afirmă că un dialog sincer, respectuos și o colaborare eficientă între toate părțile implicate sunt aspecte esențiale pentru a susține cât mai bine dezvoltarea și integrarea copilului în comunitate....
Putin „râde” după eforturile de pace ale lui Trump, spune vicepreședinta al Comisiei Europene # Ziarul de Garda
Summit-urile din Alaska și Washington i-au oferit liderului rus exact ceea ce își dorea, a declarat vineri, 22 august, Kaja Kallas, vicepreședinta al Comisiei Europene, a transmis POLITICO. Înalta șefă al politicii externe a UE, Kaja Kallas, spune că Kremlinul ridiculizează eforturile președintelui american Donald Trump de a aduce pacea în Ucraina. Trump s-a întâlnit...
LIVE TEXT/ Două persoane au fost salvate dintr-un incediu provocat de un atac cu drone. Război în Ucraina, ziua 1276 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:45 Echipele de urgență au salvat două persoane în timpul lichidării consecințelor atacurilor aeriene rusești din dimineața zilei de 22 august, în Constantinovka: victimele au fost transportate la spital, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. Din cauza pericolului pentru personal, salvatorii au fost nevoiți să întrerupă temporar stingerea incendiilor din clădirile de locuit cu...
Sub pretextul intermedierii livrării a 40 000 de tone de grîu, administratorul unei firme din Chișinău ar fi încasat fraudulos un avans de 843 950 dolari SUA de la o firmă din Turcia. Acuzată că a cheltuit fraudulos banii, a fost trimis în judecată # Ziarul de Garda
„În perioada septembrie – octombrie 2020, administratorul unei companii din Chișinău ar fi indus în eroare o societate comercială din Turcia, în cadrul unei tranzacții internaționale de vânzare-cumpărare a grâului alimentar. Sub pretextul intermedierii livrării unei cantități de 40 000 de tone de grîu, acesta ar fi încasat fraudulos, printr-o companie moldovenească pe care o...
Cebotari, ex-ministrul Justiției care anunța relansarea în politică după îndemnul lui Plahotniuc — inclus de SIS în lista persoanelor asociate oligarhului. Alte cinci persoane și opt companii, inclusiv Fly One, sunt în listă # Ziarul de Garda
Vladimir Cebotari, fost ministrul al Justiției din perioada lui Plahotniuc și unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern (PDMM) a fost inclus în lista persoanelor în privința cărora există probe și informații care sunt asociate cu Vladimir Plahotniuc, se arată într-un ordin semnat vineri, 22 august, de directorul Serviciul Informații și Securitate (SIS) și publicat în...
Oficialii maghiari se feresc să „arate cu degetul” spre Rusia. Mesajele transmise de înalții demnitari # Ziarul de Garda
Președintele Ungariei, Tamás Sulyok, a postat un mesaj de susținere față de victimele care au fost rănite în atacul cu rachetă lansat de Rusia asupra unei fabrici din vestul Ucrainei. Ulterior, mesajul oficial a fost editat, fiind șters din text detaliul care menționează că atacul a fost unul „rusesc”. El nu este singurul demnitar care...
Vor crește tarifele la gaz și energie după parlamentare? Declarațiile ministrului Energiei # Ziarul de Garda
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că nu există premise ca tarifele la gaz și energie electrică să crească. Despre acest lucru oficialul a vorbit în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR MOLDOVA. „Entitatea care ajustează prețul este ANRE. Din observațiile pe care le avem cum a evoluat bursa europeană, în primul rând, bursa...
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat cartierul Kupiansk cu drone, este un mort și trei răniți. Război în Ucraina, ziua 1276 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:55 În satul Kurhanne, cartierul Kupiansk, regiunea Harkiv, a avut loc un atac cu drone rusești, în dimineața zilei de vineri, 22 august, care a ucis o persoană și a rănit alte trei, anunță presa ucraineană. Conform anchetei, în jurul orei 4:00 dimineața, drone rusești au vizat o zonă rezidențială privată, provocând un incendiu....
Fostul ministru al Justiției Vladimir Cebotari a fost inclus de SIS pe lista persoanelor care sunt asociate cu Plahotniuc # Ziarul de Garda
Vladimir Cebotari, fost ministrul al Justiției din perioada lui Plahotniuc și unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern (PDMM) a fost inclus în lista persoanelor în privința cărora există probe și informații care sunt asociate cu Vladimir Plahotniuc, se arată într-un ordin semnat vineri, 22 august, de directorul Serviciul Informații și Securitate (SIS) și publicat în...
UPDATE/ Reacția primarului de Chișinău după ce s-a anunțat că mun. Iași va demara suspendarea înfrățirii cu mun. Chișinău, din cauza interdicției lui Ceban de a intra în România # Ziarul de Garda
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat într-o emisiune la TVR Moldova că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului Ceban de a intra în Spațiul Schengen. UPDATE: Într-o reacție pe facebook, Ion Ceban, primarul mun. Chișinău afirmă că îi „pare rău că în acest joc...
Ungaria este printre principalii parteneri comerciali ai R. Moldova în cadrul Uniunii Europene. În 2024, volumul comerțului bilateral a fost de 203,4 milioane de dolari, dintre care exporturile moldovenești către Ungaria au atins valoarea de 33,4 milioane de dolari. Comerțul cu Ungaria reprezintă 1,6% din comerțul total al țării, anunță vineri, 22 august, Ministerul Dezvoltării...
