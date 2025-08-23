CEC a respins înregistrarea Partidului „Moldova Mare”. Victoria Furtună: „Decizia va fi contestată”
Partidul „Moldova Mare”, condus de fosta procuroare Victoria Furtună, nu a fost admis în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.Comisia Electorală Centrală (CEC) a motivat refuzul prin faptul că lista depusă de formațiune nu respectă proporția de gen, după ce un potențial candidat a fost exclus pe motiv de condamnare penală.În cadrul ședinței, lidera partidului, Victoria Furtună, a declarat că nu a fost informată despre această situație. „Este o decizie abuzivă și vom merge până la capăt”, a afirmat aceasta.Formațiunea a anunțat că va contesta hotărârea CEC în instanță.
Maia Sandu și Ilie Bolojan, întâlnire la Chișinău: proiecte comune, integrare europeană și securitate regională # Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi, la Chișinău, cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită de lucru. Discuțiile s-au axat pe proiectele comune dintre cele două state, securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova.Șefa statului a subliniat importanța consolidării parteneriatului bilateral și a unui efort comun pentru a contracara interferențele străine care încearcă să submineze democrațiile ambelor țări.„România rămâne principalul nostru partener comercial, dar și un sprijin ferm pentru integrarea europeană a Republicii Moldova”, a declarat Maia Sandu.Datele oficiale arată că peste o treime din exporturile moldovenești sunt orientate spre piața românească. În prezent, aproximativ 1.700 de companii românești activează în Republica Moldova, iar peste 8.000 de firme cu capital moldovenesc operează în România, generând o cifră de afaceri de peste trei miliarde de euro și susținând peste 20.000 de locuri de muncă.Pentru a facilita schimburile economice și circulația oamenilor, începând de mâine, 24 august, va fi instituit controlul coordonat la punctul de trecere Galați–Giurgiulești, măsură salutată de Președinta Maia Sandu. Aceasta va contribui la fluidizarea traficului și la intensificarea legăturilor dintre cele două maluri ale Prutului.Cooperarea se reflectă și în proiecte strategice de infrastructură și energie. Republica Moldova și România construiesc noi poduri rutiere și feroviare și își conectează sistemele energetice pentru a consolida securitatea regională. Lucrările la linia electrică de înaltă tensiune Chișinău–Vulcănești se apropie de final, iar alte două conexiuni – Bălți–Suceava și Strășeni–Gutinaș – urmează a fi realizate în anii următori.
R. Moldova, acoperită 100% din energie regenerabilă: un moment istoric pentru sistemul electroenergetic # Liber TV
Astăzi, la ora 12:00, Republica Moldova a înregistrat un moment istoric în domeniul energetic – consumul de energie electrică al țării a fost acoperit integral de producția locală din surse regenerabile, a anunțat Ministerul Energiei.Potrivit datelor platformei de monitorizare a sistemului electroenergetic, la acea oră doar 0,5 MW de energie erau importați, restul necesarului fiind asigurat din producția internă verde.„Este un rezultat absolut remarcabil, care demonstrează potențialul Republicii Moldova de a-și valorifica resursele regenerabile și de a-și asigura securitatea energetică pe baze durabile”, se arată în comunicatul instituției.Conform datelor oficiale, la sfârșitul lunii iunie 2025, capacitatea totală instalată a atins 765,88 MW, înregistrând o creștere de 76,71 MW doar în ultima lună și de 186,49 MW în primele șase luni ale anului, comparativ cu finele lui 2024.Cea mai mare parte a capacităților provine din instalații fotovoltaice, cu o putere instalată totală de 529,39 MW – adică 69% din întregul sector de energie regenerabilă. Pe locul doi se află energia eoliană, cu 212,58 MW, ceea ce reprezintă 28% din total.Ministerul Energiei subliniază că acest rezultat marchează o etapă importantă în tranziția Republicii Moldova către independența energetică și consolidarea securității naționale prin utilizarea surselor verzi.
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a reiterat angajamentul său față de cauza unionistă, într-o intervenție la postul de radio Vocea Basarabiei. El a declarat că unirea Republicii Moldova cu România nu este un vis romantic, ci „un drum firesc, drept și posibil”, care trebuie construit prin fapte, nu prin discursuri patriotarde.„Dragi frați unioniști, cred în unirea noastră nu ca într-un vis romantic, ci ca într-un drum firesc, drept și posibil. Nu ne trebuie vorbe pompoase și discursuri patriotarde, ci fapte. Un pod peste Prut, o școală reabilitată, un spital salvat, o lege dreaptă – așa arată pașii spre unitate”, a declarat Năstase.Fostul ministru de interne a amintit de acțiunile sale concrete din trecut, menționând că în 2019, împreună cu colegi din Republica Moldova și România, a reușit să reducă drastic contrabanda la cel mai jos nivel istoric.În mesajul său, politicianul a evocat și semnificația zilei de 23 august, făcând referire la pactul Ribbentrop-Molotov din 1939 și la schimbarea de destin a României în 1944. „Două lecții istorice care ne arată cât de scump se plătește lipsa de unitate și cât de puternici putem fi atunci când acționăm cu hotărâre”, a subliniat Năstase.Totodată, acesta a amintit de relațiile sale cu mai multe orașe din România, unde a fost distins cu titluri de onoare și decorații, și de inițiativele de înfrățire între localități din cele două state. „Am făcut ceea ce alții doar au promis”, a punctat candidatul.În final, Andrei Năstase a transmis un mesaj de încredere alegătorilor săi: „Știu că mulți ați fost trădați de speranțe și mințiți cu idealuri folosite ca decor de campanie. Dar să știți că în persoana mea aveți un reper! Nu doar un om, ci un luptător pentru neam, libertate și adevăr. Unirea nu este doar un ideal. Este o datorie. Și împreună o vom împlini”.
Pactul Ribbentrop-Molotov, 86 de ani: cum au împărțit URSS și Germania nazistă Europa de Est # Liber TV
Pe 23 august se împlinesc 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Stalin-Hitler, un tratat de neagresiune încheiat între Uniunea Sovietică și Germania Nazistă. Ca urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov, Germania Nazistă și Rusia Sovietică și-au împărțit între ele sferele de influență teritorială în Europa Răsăriteană. Tot în 1939, a început cel de-al Doilea Război Mondial, prin atacarea Poloniei de către Germania pe 1 septembrie 1939, și invazia sovietică a Poloniei câteva zile mai târziu, pe 17 septembrie.Pactul a fost semnat la Moscova pe 23 august 1939 de șeful guvernului și ministru de externe al URSS, Viaceslav Molotov, și de ministrul de externe german, Joachim von Ribbentrop, în prezența lui Stalin.Semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov a reprezentat pentru Europa, inclusiv pentru România, un moment istoric tragic care a deschis calea celui de-al Doilea Război Mondial, cu implicații dezastruoase pentru umanitate.Pe 2 aprilie 2009, Parlamentul European a decis ca data de 23 august a fiecărui an să marcheze Ziua Europeană de Comemorare a Victimelor Nazismului și Comunismului. Este o zi de comemorare a victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare.Totodată, în anul 2011, Parlamentul României a declarat, prin lege, ziua de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului. Prin aceeaşi lege, ziua de 21 decembrie a fost declarată Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România.Odată cu Pactul Ribbentrop-Molotov, Germania Nazistă și Uniunea Sovietică și-au împărțit Europa în sfere de interes.Acordul, cu toate protocoalele sale secrete, a precedat atacul german asupra Poloniei de la 1 septembrie 1939, invazia sovietică a Poloniei și ocupația sovietică a estului Poloniei, precum și ocupația sovietică asupra regiunii și, mai târziu, anexarea țărilor baltice, în iunie 1940.Pe 1 septembrie 1939, la zece minute după primul atac asupra orășelului Wieluń, germanii au luat cu asalt rezervele de armament ale polonezilor. Atacul de pe vasul de război „Schleswig Holstein” a fost urmat de bombardamente aeriene. Luptele au durat o săptămână.La șaisprezece zile de la invadarea Poloniei de către Germania Nazistă din partea de vest, Uniunea Sovietică a acționat la rândul ei din partea de est.Invazia sovietică a Poloniei, pe 17 septembrie 1939, a fost o operațiune militară sovietică declanșată fără nicio declarație oficială de război, în timpul primelor etape ale celui de-Al Doilea Război Mondial.Invazia a luat sfârșit pe 6 octombrie 1939 cu împărțirea și anexarea totală a celei de-a Doua Republici Poloneze de către Germania și Uniunea Sovietică.În iulie 1940 au fost organizate alegeri pentru Parlamentele baltice.În momentul în care a fost declanșat cel de-al Doilea Război Mondial, în 1939, soarta statelor baltice fusese deja hotărâtă prin „Protocolul adițional secret” al pactului de neagresiune sovieto-german din august 1939.Pe 28 iunie 1940, România a primit un ultimatum din partea Uniunii Sovietice prin care i se cerea evacuarea administrației civile și a armatei române de pe teritoriul dintre Prut și Nistru, cunoscut ca Basarabia, și din partea nordică a regiunii Bucovina. În cazul în care retragerea nu s-ar fi făcut în termenul impus de patru zile, România era amenințată cu războiul.Din cauza presiunilor conjugate ruso-germane, administrația și armata română au primit ordin din partea conducerii deficiente și pro-fasciste a României să se retragă, pentru a evita războiul și fără încercări de tratative de prelungire a termenului impus care, evident, era imposibil să fie respectat.
Ilie Bolojan la Chișinău: România va sprijini mai departe Republica Moldova „indiferent de vremuri” # Liber TV
Premierul României, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită oficială la Chișinău pe 23 august, a declarat că România va continua să sprijine Republica Moldova „indiferent de vremuri”, subliniind legăturile istorice și culturale dintre cele două state. Declarația a fost făcută la Casa Guvernului, într-o conferință de presă comună cu omologul său moldovean, Dorin Recean.„Există o legătură deosebită și unică între statele noastre. Noi, în această parte de lume, suntem din aceeași vatră, suntem din același sânge. În ultimii 35 de ani, am transformat gardul de sârmă ghimpată într-un spațiu al speranței, al prieteniei și solidarității”, a afirmat șeful Guvernului de la București.Bolojan a remarcat că Republica Moldova se află „într-un moment de mare însemnătate pentru viitorul său” și a apreciat curajul Chișinăului în fața presiunilor externe, subliniind totodată importanța referendumului care a confirmat parcursul european al țării.Premierul român a amintit de numeroasele proiecte realizate de România în beneficiul cetățenilor moldoveni – de la construirea de grădinițe și poduri, la dotarea spitalelor și restaurarea monumentelor istorice. De asemenea, a vorbit despre sprijinul oferit în perioade de criză, inclusiv prin furnizarea de resurse energetice.„Vom continua să fim alături de dumneavoastră, indiferent de vremuri. România respectă suveranitatea și independența Republicii Moldova, fiind partenerul fiecărui cetățean moldovean care își dorește să trăiască într-un stat prosper și liber”, a subliniat Bolojan.La rândul său, premierul Dorin Recean a mulțumit României pentru sprijinul constant, inclusiv în domeniul energetic, unde Republica Moldova importă peste 50% din necesarul său din România. Oficialul moldovean a evidențiat și proiectele bilaterale aflate în derulare: linii electrice de interconexiune, construcția de noi poduri peste Prut și modernizarea punctelor de frontieră.„Viitorul se construiește, nu se ghicește. Sunt încrezător că Moldova va alege calea europeană și, într-o zi apropiată, Chișinău și București vor sta împreună la masa deciziilor europene”, a conchis Recean.Vizita premierului român are loc cu câteva zile înainte de startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie.
(FOTO) 21 de troleibuze noi puse în circulație la Chișinău: Ion Ceban anunță modernizarea transportului public # Liber TV
Primăria Chișinău a anunțat punerea în circulație a unui nou lot de 21 de troleibuze, achiziționate din orașele Tallinn (Estonia) și Riga (Letonia). Potrivit primarului Ion Ceban, vehiculele au fost deja verificate și testate tehnic, fiind pregătite pentru exploatare pe străzile capitalei.Din totalul unităților aduse, 13 sunt troleibuze articulate, iar 8 sunt clasice. Acestea vor circula pe mai multe rute urbane, inclusiv liniile nr. 1, 4, 10, 12, 21, 22, 23 și 25, gestionate de Î.M. „Regia transport electric”.„Un nou lot de troleibuze am adus la Chișinău. Toate unitățile au trecut procedurile de verificare și testare tehnică și sunt repartizate pe diverse rute municipale”, a declarat edilul.Ion Ceban a menționat că, în ultimii ani, parcurile de troleibuze și autobuze ale municipiului au fost reînnoite semnificativ: 183 de troleibuze și 184 de autobuze noi sau cu parcurs au intrat în dotarea transportului public. În total, 367 de unități au înlocuit vehiculele mai vechi de 10 ani, ceea ce, potrivit primarului, contribuie la un transport mai modern și accesibil pentru locuitorii capitalei.
PDMM denunță „abuzurile politice” împotriva lui Vladimir Cebotari și sesizează ambasadele și OSCE # Liber TV
Cazul lui Vladimir Cebotari, inclus în lista persoanelor asociate cu Vlad Plahotniuc, a ajuns în atenția ambasadelor și a OSCE. Partidul Democrat Modern din Moldova a expediat o adresare misiunilor diplomatice și observatorilor internaționali acreditați la Chișinău prin care condamnă decizia arbitrară a Serviciului de Informații și Securitate și abuzurile la care este supus fondatorul formațiunii, Vladimir Cebotari, informează IPN.Documentul a fost transmis inclusiv la Ambasada Statelor Unite, Delegației Uniunii Europene la Chișinău, precum și Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR).„Această acțiune de natură politică reprezintă o ingerință directă în procesul electoral și are drept scop favorizarea unui concurent electoral (PAS – partidul de guvernământ al Republicii Moldova) în detrimentul altuia, împiedicând intrarea în competiția politică a PDMM, care a început să câștige rapid sprijin popular și să își extindă organizațiile teritoriale în întreaga țară. Această măsură arbitrară, anunțată cu doar câteva zile înainte de începerea campaniei pentru parlamentare, are evident scopul de a intimida opoziția și de a împiedica desfășurarea liberă și corectă a alegerilor. De asemenea, acțiunea ilegală a autorităților moldovenești are drept scop descurajarea oricărei susțineri pentru un competitor politic și transmite un semnal clar către persoanele fizice și companii că nu va fi tolerată nicio susținere pentru un partid politic care se opune actualului partid de guvernământ, ba chiar astfel de acțiuni vor fi pedepsite”, se arată în adresare.PDDM susține că este evident că instituțiile care ar trebui să acționeze independent în protejarea legii și a drepturilor omului, inclusiv SIS, sunt subordonate politic și utilizate de guvernul PAS ca instrumente de reprimare a vocilor critice.„Subliniem că domnul Cebotari nu a comis nicio ilegalitate, nu este subiectul niciunui proces penal, nu are condamnări și nu se confruntă cu nicio restricție legală. Astfel, decizia de a-i limita drepturile — inclusiv dreptul fundamental de a candida și de a se asocia liber — constituie un act de intimidare și un abuz flagrant de putere. Libertatea de asociere, libertatea de opinie și drepturile de a vota și de a fi ales sunt drepturi fundamentale consacrate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în Constituția Republicii Moldova și în legislația națională. Încălcarea acestora reprezintă nu doar un atac direct asupra democrației din Moldova, ci și un precedent periculos pentru întreaga regiune”, se mai conține în adresare.PDDM a mai adăugat că această acțiune a instituțiilor statutului, subordonate PAS, nu reprezintă un caz izolat. Partidul de guvernământ a abuzat sistematic de instituțiile statului pentru a sancționa antreprenorii, a restricționa vocile independente și a intimida familiile liderilor opoziției.„Astfel de practici reprezintă o încălcare directă a obligațiilor Moldovei în cadrul Convenției Europene a Drepturilor Omului și contravin principiilor democrației, statului de drept și pluralismului politic, care stau la baza Acordului de Asociere al Moldovei cu Uniunea Europeană. Prin subminarea acestor drepturi, autoritățile moldovenești pun sub semnul întrebării credibilitatea alegerilor parlamentare din 28 septembrie și pun în pericol viitorul democratic al țării. Astfel de acțiuni subminează integritatea procesului electoral chiar de la început, ridicând îndoieli serioase asupra legalității și corectitudinii alegerilor viitoare.De aceea, facem apel către toți observatorii naționali și internaționali, misiunile diplomatice acreditate la Chișinău și partenerii externi ai Moldovei să ia act de aceste evenimente și să acționeze în consecință pentru apărarea democrației, a echității și a statului de drept, solicitând guvernului moldovean să înceteze imediat persecuțiile motivate politic împotriva liderilor opoziției și a familiilor acestora”, se mai arată în adresarea semnată de PDMM.
Începând de mâine, la punctul de trecere a frontierei Galați–Giurgiulești va fi instituit controlul coordonat, a anunțat Guvernul Republicii Moldova după întrevederea premierului Dorin Recean cu Ilie Bolojan, prim-ministrul României.Potrivit autorităților, până la sfârșitul anului urmează să fie pregătită infrastructura necesară pentru aplicarea aceluiași mecanism și la punctul de trecere Sculeni–Sculeni. În acest sens, echipele de pe ambele maluri ale Prutului vor forma un grup de lucru pentru a analiza opțiunile de modernizare a infrastructurii de frontieră și pentru a identifica punctele unde controlul coordonat poate fi implementat mai rapid.„Am discutat despre necesitatea de a accelera implementarea sistemului electronic de programare, astfel încât transportatorii să se înregistreze online și să știe exact timpul la care pot trece frontiera. Pentru a asigura trecerea fără introducerea de substanțe ilegale, consolidăm cooperarea între instituții, inclusiv prin extinderea numărului de resurse canine”, se arată în comunicatul Guvernului.Măsura are ca scop fluidizarea traficului transfrontalier și reducerea timpilor de așteptare pentru cetățeni și transportatori.
Trump: „În două săptămâni voi decide dacă SUA impun sancțiuni sau tarife masive din cauza războiului din Ucraina” # Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că în aproximativ două săptămâni va ști care este poziția Rusiei și Ucrainei cu privire la războiul declanșat în februarie 2022. În funcție de acest răspuns, liderul american urmează să decidă ce măsuri va lua Washingtonul.„Atunci voi lua o decizie despre ce vom face. Aceasta va fi o decizie foarte importantă. Și va fi fie sancțiuni masive, fie tarife masive, fie ambele. Sau – nu vom face nimic și vom spune: «Este războiul vostru»”, a afirmat Trump la Casa Albă, în cadrul unei întâlniri cu președintele FIFA, Gianni Infantino.Trump a reiterat că, dacă ar fi fost la conducerea SUA în 2022, nu ar fi permis declanșarea războiului din Ucraina. Totodată, a menționat că, în lipsa unor negocieri directe între Moscova și Kiev, va trebui să înțeleagă „a cui este vina”.„Cred că Putin stătea și îi privea pe oamenii proști care conduceau țara noastră și a spus: «A venit timpul pentru invazie». Apoi Biden a făcut acea declarație: «Ei bine, poate va fi o mică invazie». Și de acolo totul a mers din inerție”, a spus liderul american.De asemenea, Trump a afirmat că președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski „din motive evidente” nu se înțeleg, comparându-i „cu oțetul și uleiul”. El a subliniat că nu și-ar dori să participe la o eventuală întâlnire între cei doi.În plus, liderul de la Casa Albă l-a acuzat pe Joe Biden că a împiedicat Ucraina să lovească ținte de pe teritoriul Rusiei: „Mincinosul și extrem de incompetentul Joe Biden nu a permis Ucrainei să atace, ci doar să se apere. Și care este rezultatul?”.
Premierul României Ilie Bolojan se află sâmbătă în vizită în Republica Moldova. Întâlniri cu preşedintele Maia Sandu şi cu prim-ministrul Dorin Recean # Liber TV
Premierul României Ilie Bolojan se află sâmbătă în vizită în Republica Moldova, unde are programate întâlniri cu preşedintele Maia Sandu şi cu prim-ministrul Dorin Recean şi participare la evenimente publice în raionul Ialoveni. În cadrul discuţiilor, Bolojan va reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale şi sprijinul României faţă de parcursul european al Republicii Moldova.Primul moment al vizitei lui Bolojan la Chişinău, prima în calitate de prim-ministru, este reprezentat de primirea de către omologul său din Republica Moldova, Dorin Recean, cu care va avea convorbiri, urmate de declaraţii de presă comune.la 10.45.Bolojan are programată participarea la Festivalul Tezaur Naţional 2025, împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, în satul Horeşti, raionul Ialoveni. În acelaşi raion, la Casa de Cultură din satul Bardar, Ilie Bolojan şi Dorin Recean vor avea la o întâlnire cu cetăţenii din regiune.Ultimul moment al vizitei este întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu preşedintele Republicii Moldova, la ora 16.00.Potrivit Guvernului, discuţiile cu oficiaii de la Chişinău se vor concentra asupra principalelor teme şi proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanţate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum şi aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.”În acest context, Prim-Ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră şi o istorie comună, precum şi sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a transmis Executivul.
Poliția: Persoane intimidate și constrânse să participe la protestele organizate de gruparea ȘOR # Liber TV
Poliția Națională anunță că deține probe clare potrivit cărora cetățeni din mai multe raioane ale țării sunt intimidați și obligați să participe la protestele planificate pentru mâine de către organizația criminală ȘOR.Potrivit comunicatului, persoanele care au fost anterior implicate la astfel de manifestații primesc în prezent mesaje audio și text prin care sunt presate să iasă din nou în stradă. „Cetățenii sunt intimidați și constrânși să participe la protestele din capitală și raioane”, precizează Poliția.Instituția face apel către toți cei vizați să contacteze de urgență Poliția, pentru a le fi asigurată securitatea și pentru ca persoanele care recurg la asemenea metode ilegale să fie trase la răspundere.Poliția Națională subliniază că participarea la viața publică trebuie să fie un act liber și voluntar, și nu unul obținut prin amenințări sau constrângere.
PSDE condamnă atacul asupra candidatului Rodion Buruiană și cere intervenția urgentă a autorităților # Liber TV
Partidul Social Democrat European (PSDE) a condamnat dur atacul violent comis asupra candidatului său la alegerile parlamentare, Rodion Buruiană, consilier local în satul Boghiceni, raionul Hîncești. Incidentul a avut loc pe 20 august, când acesta ar fi fost agresat fizic de către consilierul raional PAS, Iurie Zoină.Potrivit relatării lui Buruiană, în timp ce se afla în campanie, mașina sa a fost oprită, iar agresorul l-a lovit prin fereastra deschisă. „Mi-a aplicat două lovituri și mi-a spus să nu mai umblu prin sat în campanie. Am înțeles că a vrut să mă intimideze, să mă facă să stau ascuns. Am fost amenințat inclusiv cu moartea, atât eu, cât și părinții mei”, a declarat candidatul PSDE.Președintele formațiunii, Tudor Ulianovschi, a calificat incidentul drept „o rușine națională” și un pericol grav pentru democrația moldovenească. „Dacă un candidat la funcția de deputat poate fi atacat fizic în plină campanie electorală, ce garanții mai au cetățenii de rând? Violența nu are ce căuta în viața publică – politica se face cu argumente, nu cu pumni”, a afirmat liderul PSDE, cerând reacția fermă a instituțiilor statului și a Comisiei Electorale Centrale.Într-un comunicat, PSDE atenționează că asemenea practici pot compromite procesul electoral și pot afecta credibilitatea Republicii Moldova în fața partenerilor internaționali. Partidul solicită: Comisiei Electorale Centrale – să se autosesizeze și să garanteze un climat democratic pentru toți candidații; Organelor de drept – să trateze cazul ca act de huliganism și să aplice legea; Ministerului Afacerilor Interne – să explice de ce poliția și serviciile medicale au reacționat cu întârziere.De asemenea, PSDE a expediat demersuri oficiale către misiunile diplomatice și partenerii internaționali, cerând monitorizarea atentă a cazului.„Nu ne vom lăsa intimidați. Vom apăra fiecare candidat, fiecare voluntar și fiecare alegător. Linia roșie este clară – nu vom tolera agresiuni și abuzuri. Moldova merită o democrație autentică, unde puterea dă socoteală cetățenilor, nu una unde se guvernează cu pumnii”, a subliniat Tudor Ulianovschi.
Furtună acuză guvernarea de „trădare de patrie”: „Astăzi m-au inclus pe lista restricțiilor – mâine oricare dintre voi poate fi următorul” # Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat critici dure la adresa actualei guvernări, acuzând-o de „trădare de patrie și de popor”. Într-un video publicat pe rețelele sociale, aceasta a declarat că Serviciul de Informații și Securitate (SIS) ar fi transformat într-o „bâtă politică” împotriva opoziției, după ce a fost inclusă pe lista persoanelor cu restricții. „Actuala putere a depășit acea linie dincolo de care politica se transformă în trădare. Suntem unica țară din lume unde conducerea își vinde proprii cetățeni”, a afirmat Furtună. Potrivit ei, includerea în lista restricțiilor nu este doar un abuz personal, ci un semnal de alarmă pentru toți cetățenii Republicii Moldova. „Astăzi m-au inclus pe lista restricțiilor – mâine oricare dintre voi poate fi următorul. Ei nu luptă cu mine, nu luptă cu Partidul Moldova Mare, ci cu fiecare dintre voi”, a subliniat lidera formațiunii. Furtună acuză că actuala conducere ar fi cerut partenerilor străini sancționarea cetățenilor proprii, în loc să-i apere. „Este pentru prima dată când vedem că SIS, în loc să apere oamenii, execută ordine de peste hotare. Asta nu mai e politică, asta nu mai e campanie, ci trădare de patrie și de popor”, a adăugat ea. În încheiere, lidera partidului Moldova Mare a transmis un mesaj mobilizator către susținători: „Poporul este mai puternic decât orice guvernare, iar adevărul va răsuna întotdeauna mai tare decât minciuna”.
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Uniunii Europene, Jānis Mažeiks # Liber TV
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, la încheierea mandatului său. „În această perioadă, țara noastră a făcut pași istorici pe calea integrării europene: depunerea cererii de aderare la UE în martie 2022, obținerea statutului de țară candidată în iunie 2022 și deschiderea negocierilor de aderare în decembrie 2023”, se arată în comunicatul Președinției. Președinta Maia Sandu a subliniat sprijinul constant al Uniunii Europene în modernizarea Republicii Moldova și în gestionarea provocărilor din ultimii ani. „Proiectele realizate cu susținerea UE au contribuit la dezvoltarea infrastructurii, o mai mare securitate energetică, la crearea de oportunități economice și la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor”, mai menționează Președinția. La final, șefa statului i-a urat succes Ambasadorului Mažeiks în noile sale responsabilități și a reiterat că integrarea europeană a Republicii Moldova rămâne cel mai important proiect al țării noastre.
În 2025, în Cantemir au fost realizate cinci proiecte majore. Primarul Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru: „Am reușit să atragem investiții care să crească nivelul de trai al locuitorilor orașului” # Liber TV
În 2025, în orașul Cantemir au fost implementate cinci proiecte majore, finanțate atât din bugetul de stat, cât și din surse externe, cu participarea primăriei. Toate acestea au fost posibile datorită echipei primăriei, coordonată de primarul din partea Partidului Nostru, Roman Ciubaciuc. Restaurarea lacului orașului și amenajarea zonei adiacente, construirea unui parc fotovoltaic Proiectul vizează curățarea lacului orășenesc, amenajarea terenului adiacent, pavarea aleilor, instalarea sistemului de iluminat, a mobilierului urban, coșurilor de gunoi și indicatoarelor, dar și reabilitarea pasajului subteran, rețelei de irigații și construit un parc fotovoltaic. Proiectul „Modernizarea drumurilor din Cantemir” Pe parcursul anului au avut loc lucrări de reabilitare pe mai multe artere, inclusiv străzile Ștefan Vodă, Iuri Gagarin, Mihai Eminescu și 31 august 1989. Valoarea totală a proiectului este de 8.237.651,96 lei, dintre care contribuția primăriei este de 823.765,20 lei. Dezvoltarea infrastructurii sportive Acest proiect presupune construirea unui teren de fotbal cu suprafață artificială, a unei săli multifuncționale, precum și a terenurilor de tenis, volei și baschet. CAP — Cantemir Adventure Park Proiectul, dezvoltat de primărie, a primit finanțare la începutul lunii august, iar administrația orașului a început implementarea. Se preconizează amenajarea unui lagăr pentru copii, crearea unei zone de recreere cu trasee forestiere, instalarea de foișoare și zone pentru grătare, modernizarea plajei lacului orașului, pavarea aleilor cu iluminat, instalarea unui sistem de supraveghere video și a mobilierului urban. Tot aici va fi amenajată o platformă de observație cu telescop. Sistemul de colectare a apelor pluviale În oraș va fi implementat un sistem de colectare a apei rezultate în urma ploilor torențiale, folosită pentru irigarea parcului, care va fi reamenajat prin plantarea de puieți rezistenți la schimbările climatice. „În trei ani, orașul Cantemir va deveni o adevărată atracție turistică. Suntem extrem de mulțumiți că am reușit să atragem investiții care să îmbunătățească viața locuitorilor și să implementăm acțiunile planificate în strategiile și planurile de dezvoltare ale orașului”, a declarat primarul Roman Ciubaciuc. Roman Ciubaciuc a fost ales primar al orașului Cantemir de patru ori consecutiv. În acest an, el se regăsește pe lista candidaților Partidului Nostru la funcția de deputat. Potrivit primarului, experiența acumulată îi va permite să facă și mai multe lucruri bune pentru locuitorii orașului Cantemir, dar și pentru cetățenii din întreaga țară. „Sunt mândru că fac parte din echipa lui Renato Usatîi – echipa care schimbă în bine Republica Moldova! Împreună vom reuși!”, a scris Roman Ciubaciuc pe pagina sa de socializare.
(VIDEO) Andrei Năstase promite pensii europene și venit minim garantat: „Pe hârtie ni se garantează trai decent, în realitate oamenii mor cu zile” # Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, acuză guvernările succesive de „genocid social” și promite un program social ambițios, axat pe echitate și condiții de trai decente pentru cetățenii Republicii Moldova. „Pe hârtie ni se garantează trai decent, în realitate frații și părinții noștri sunt supuși genocidului social. Fără cei mai în putere de Acasă, fără copiii lor de prin străinătăți, pensionarii mor cu zile în satele și orășelele tot mai pustii”, a declarat Năstase. Pensiile – minimum 5000 lei Printre prioritățile sale, politicianul a menționat garantarea prin Constituție a venitului minim asigurat de stat și indexarea anuală a pensiilor la nivelul inflației reale. Năstase propune ca pensiile să reprezinte minimum 40% din salariu, dar nu mai puțin de 5000 de lei lunar. Acces la sănătate și medicamente compensate În viziunea sa, statul trebuie să intervină și asupra prețurilor la produsele de bază și să extindă lista de servicii și medicamente compensate. Totodată, Năstase susține implementarea unor programe naționale de prevenție și screening medical în zonele rurale, dar și digitalizarea dosarelor medicale prin programul e-medicina. „Este nevoie de eficientizarea sistemului de sănătate publică și extinderea accesului la servicii medicale pentru populație. Oamenii din sate trebuie să beneficieze de aceeași calitate a actului medical ca și cei din orașe”, a subliniat candidatul. Alocații pentru copii de până la 21 de ani În planul social prezentat, Năstase propune și alocații de 3000 de lei pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani și câte 1000 de lei până la 21 de ani. „Se poate și bani există” Năstase critică partidele aflate la guvernare, acuzându-le că timp de decenii au invocat lipsa resurselor financiare pentru a evita măsuri reale în sprijinul oamenilor: „Guvernările și partidele vă spun de zeci de ani de zile că nu se poate, că nu sunt bani. Eu mă angajez să schimb lucrurile. Se poate și bani există.” Obiectiv: integrarea europeană prin fapte În final, candidatul independent afirmă că Moldova are nevoie de o guvernare competentă, capabilă să creeze locuri de muncă și să apropie țara de Uniunea Europeană: „Angajamentul meu ferm este pentru o viață normală Acasă, pentru Echitate Socială Europeană, aici, Acasă!”
Ion Ceban, după anunțul lui Mihai Chirica privind suspendarea înfrățirii Iași–Chișinău: „Un joc politic îngust” # Liber TV
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a reacționat după ce edilul Iașiului, Mihai Chirica, a anunțat că va iniția procedura de suspendare a înfrățirii dintre cele două orașe, în urma interdicției de intrare în Spațiul Schengen impuse liderului capitalei Republicii Moldova. „Îmi pare rău că în acest joc politic cu interdicția mea sunt impuși mai mulți reprezentanți din România să facă anumite declarații. (…) Cunosc și sper că legea și justiția sunt mai sus de orice joc politic îngust și vom obține dreptate”, a declarat Ceban, subliniind că decizia de a-i bloca accesul în Uniunea Europeană are un caracter eminamente politic. Edilul Chișinăului a adăugat că relațiile de cooperare și înfrățire între localități trec prin Ministerul de Externe, ceea ce, în opinia sa, arată că în spatele acestor acțiuni stă actuala guvernare de la Chișinău. „Ne dăm seama de unde cresc picioarele”, a spus Ceban. Acesta a mai precizat că procesul de contestare a interdicției este în derulare atât în instanțele din România, cât și la nivel internațional: „Vom continua procesul de contestare (…) iar adevărul va fi stabilit”. Contextul declarațiilor lui Mihai Chirica Anterior, primarul Iașiului a explicat că înfrățirea cu Chișinăul devine imposibilă în condițiile în care Ion Ceban nu poate călători în România sau în alte state membre ale UE. „În acest moment, noi fiind stat membru UE și domnul Ceban neavând capacitatea de a călători în România, eu voi fi nevoit să demarez procedurile de suspendare”, a declarat Chirica, citat de TVR Moldova. Edilul ieșean a subliniat că relațiile de înfrățire presupun vizite reciproce și contacte directe, lucru imposibil în actualele condiții.
Vladimir Cebotari, pe lista SIS alături de Plahotniuc. PDMM: „Alegerile sunt viciate din start” # Liber TV
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) acuză Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și conducerea acestuia de acțiuni abuzive și ingerință în procesul electoral, după ce liderul formațiunii, Vladimir Cebotari, a fost inclus pe lista persoanelor asociate cu Vladimir Plahotniuc.Formațiunea afirmă că ordinul semnat de șeful SIS, Alexandru Musteața, și publicat în Monitorul Oficial, are un caracter politic și reprezintă „o tentativă de intimidare” a opoziției, cu doar câteva zile înainte de lansarea campaniei electorale pentru parlamentarele din 28 septembrie.„Acțiunea are ca scop favorizarea unui concurent electoral în detrimentul altuia. Este o ingerință directă în procesul electoral și confirmă că SIS și alte instituții ale statului sunt utilizate de guvernarea PAS ca arme împotriva opoziției”, se arată în comunicatul PDMM.Partidul subliniază că Vladimir Cebotari, fost ministru al Justiției și om de afaceri, „nu a comis nicio ilegalitate, nu este vizat în niciun dosar penal și nu are condamnări”, calificând decizia drept „un act clar de intimidare” care reflectă „frica actualei puteri față de această forță de opoziție”.PDMM afirmă că procesul electoral este „viciat din start”, ceea ce pune la îndoială legitimitatea viitoarelor alegeri. Formațiunea face apel către observatorii naționali și internaționali, misiunile diplomatice și partenerii externi ai Republicii Moldova „să ia act de acest abuz evident și să acționeze în consecință”.„Libertatea de asociere, de opinie, de a alege și de a fi ales sunt drepturi fundamentale, iar încălcarea lor reprezintă un atentat direct asupra democrației”, a transmis partidul.
(VIDEO) Protest la Ministerul Agriculturii. Partidul Irinei Vlah, în susținerea producătorilor autohtoni: Miniștrii PAS sunt ocupați cu agitația electorală și nu văd cum moare recolta pe câmpuri # Liber TV
Puterea galbenă distruge satele și fermierii în favoarea importatorilor străini. Acest lucru a fost declarat de reprezentanții Partidului Republican „Inima Moldovei” în cadrul unui protest în sprijinul producătorilor moldoveni, desfășurat în fața Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, transmite Telegraph.md. Participanții la acțiune au subliniat că echipa Blocului Patriotic, din care face parte și partidul de opoziție, va revigora producția moldovenească și va asigura oamenilor prețuri accesibile și locuri de muncă pe pământul natal.Liderul partidului, Irina Vlah, a afirmat că Moldova s-a transformat dintr-o țară exportatoare într-una importatoare din cauza politicii deliberate a PAS.„De ce fermierii români primesc sprijin din partea României, fermierii ucraineni din partea Ucrainei, iar fermierii moldoveni au rămas singuri în fața problemelor? Miniștrii PAS sunt ocupați cu agitația electorală și nu văd cum moare recolta pe câmpuri. PAS falimentează fermierii moldoveni și creează toate condițiile pentru importatori. După 28 septembrie, vom elibera Moldova de dominația produselor de import și vom readuce prețuri normale pentru produsele noastre”, a declarat Vlah.„Ne-am hrănit singuri și am câștigat din export. Astăzi, însă, importăm zahăr, ulei, fructe. Alții câștigă de pe urma noastră, iar fermierul nostru rămâne fără sprijin. Acesta este rezultatul politicii PAS”, a declarat Sergiu Butuc, liderul „Inima Moldovei” din Cantemir.„Fermierii sunt aduși la faliment pentru ca mai apoi să se declare: „Ai noștri nu se descurcă, trebuie să vindem pământul străinilor”. Dar pământul Moldovei nu-l vom vinde nimănui! El aparține copiilor noștri și generațiilor viitoare”, a declarat Gheorghe Cazaciuc, liderul „Inima Moldovei” din Dondușeni.„Piețele noastre sunt inundate de importuri, în special din Ucraina. Fermierii noștri nu au nicio facilitate, nicio șansă de a pătrunde în magazine. În alte țări, pe ai lor îi protejează, iar la noi pe ai noștri îi omoară. Aceasta nu este o greșeală, ci o trădare a intereselor țării!”, a spus Vadim Gubciac, un fermier din Bălți.La finalul acțiunii, protestatarii au înmânat ministrului Ludmila Catlabuga o notificare simbolică din partea „tribunalului poporului”. „Pe 28 septembrie 2025, PAS va răspunde pentru uciderea agriculturii moldovenești și pentru toate preferințele ilegale acordate fermierilor străini”, se arată în documentul transmis.
CONFIRMAT: De Ziua Independenței, la Chișinău sunt așteptați Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk # Liber TV
Pe 27 august 2025, de Ziua Independenței, la invitația Președintei Maia Sandu, la Chișinău sunt așteptați Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, anunță Președinția. Cei trei lideri, împreună cu Președinta Maia Sandu, vor susține declarații de presă la sediul Președinției și, mai apoi, se vor adresa cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței, organizat în Piața Marii Adunări Naționale. Pe 31 august 2025, de Ziua Limbii Române, va veni la Chișinău Președintele României, Nicușor Dan. „Prin prezența lor, partenerii europeni își reconfirmă încrederea în Republica Moldova și sprijinul pentru drumul nostru european”, anunță Președinția într-un comunicat.
Primăria Chișinău va transfera 3 milioane de lei pentru a sprijini familiile care au avut de suferit în urma incendiului produs la un bloc de locuit din Durlești # Liber TV
Primăria Chișinău va transfera 3 milioane de lei pentru a sprijini familiile care au avut de suferit în urma incendiului produs la un bloc de locuit din Durlești. Anunțul a fost făcut de Primarul General, Ion Ceban, în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău din 21 august. „Blocul nu se află în jurisdicția Primăriei Chișinăului, ci a Primăriei Durlești, iar sprijinul necesar trebuia să vină din partea Guvernului”, a subliniat edilul.Edilul a amintit că, municipalitatea s-a implicat și în evacuarea deșeurilor depozitate în fața blocului.„Ne-am implicat și în evacuarea deșeurilor depozitate în fața blocului de câteva săptămâni. Nu era competența Primăriei Chișinăului, dar noi am decis să ajutăm oamenii”, a mai spus Ion Ceban.Incendiul produs pe 16 mai la un bloc de locuit din strada Tudor Vladimirescu din Durlești a afectat grav mansarda clădirii, distrugând circa 1.500 de metri pătrați din acoperiș, dar și mai multe apartamente de sub el.
SUA suspendă vizele pentru şoferii de TIR străini. Motivul invocat ar fi că „pun în pericol vieţile americanilor” # Liber TV
Guvernul american a anunţat joi că suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini, acuzaţi că „pun în pericol vieţile americanilor” pe drumurile din SUA, relatează AFP, potrivit Agerpres.„Suspendăm toate acordările de vize de muncă pentru şoferii de camione comerciale, cu efect imediat”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio pe reţeaua X.„Numărul tot mai mare de şoferi străini care conduc camioane mari semiremorci pe drumurile americane pune în pericol vieţile americanilor şi afectează mijloacelor de trai ale şoferilor de camion americani”, a adăugat el. Secretarul de stat american nu a furnizat nicio cifră care să susţină această acuzaţie, dar aceasta este reluată în mod constant de susţinătorii preşedintelui american Donald Trump în numele politicii sale „America First”.Administraţia Trump a denunţat anterior faptul că mulţi dintre aceşti şoferi de camion străini nu vorbesc sau vorbesc prost limba engleză.
SUA și Europa au elaborat planuri de acțiuni militare pentru securitatea Ucrainei – Reuters # Liber TV
Statele Unite și mai multe țări europene au elaborat opțiuni de „acțiuni militare” pentru a consolida securitatea Ucrainei, transmite Reuters, citând surse apropiate discuțiilor.Potrivit agenției, șefii forțelor armate din SUA, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie și Ucraina au avut, între marți și joi, mai multe întâlniri la Washington. Ulterior, secretarul de stat american Marco Rubio a organizat o videoconferință cu omologii săi europeni pentru a analiza scenariile de securitate.Un oficial american a confirmat că Rubio a discutat separat și cu reprezentanți de rang înalt ai NATO și ai instituțiilor europene, printre care consilierul pentru securitate națională al Marii Britanii, Jonathan Powell, șeful de cabinet al președintei Comisiei Europene, Björn Seibert, și șeful aparatului secretarului general al NATO, Jeffrey van Leeuwen.Conform surselor Reuters, detaliile finale sunt încă în lucru, însă „partea leului” din contribuțiile militare și financiare va reveni statelor europene. Printre scenariile discutate s-ar regăsi inclusiv trimiterea de trupe europene pe teritoriul Ucrainei, care ar putea fi plasate sub comanda și controlul SUA.Washingtonul analizează și posibile forme de sprijin aerian, precum furnizarea de noi sisteme de apărare antiaeriană Ucrainei sau instituirea unei zone de interdicție aeriană, menținută de avioane de luptă americane.Aceste planuri vin în contextul declarațiilor recente ale vicepreședintelui american J.D. Vance, care a subliniat că Europa va trebui să suporte cea mai mare parte a costurilor pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei. Mai multe publicații internaționale au scris anterior că Washingtonul ar urma să joace doar un rol „minimal” în acest proces, în timp ce aliații europeni ar trebui să asigure grosul resurselor militare și financiare.
“Mi-am permis puțin sarcasm” – Vladimir Voronin a venit cu precizări după ce a încins spațiul public despre “kuliokul” lui Dodon # Liber TV
Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM),Vladimir Voronin, spune că atunci că atunci când a afirmat, în cadrul unei emisiuni TV, că în pungă primită de Igor Dodon de la Vladimir Plahotniuc s-ar fi aflat suma de 860.000 de euro, a răspuns „sarcastic”. Voronin afirmă că nu există nicio certitudine în legătură cu conținutul acelei pungi și că „după cum a fost întrebarea, așa și răspunsul”, adăugând că, la fel de bine, ar fi putut să spună că în sacoșă „erau un kilogram de bomboane sau tăieței”, scrie Newtv.md. „Presimțirile nu m-au înșelat. Provocatorul profesionist Anatolie Golea a încercat din răsputeri să mă facă să spun ceva rău despre partenerii noștri din bloc. A tot pomenit despre înregistrarea Blocului, a adus aminte că acum vreo 20 de ani, liderii partidelor care formează acest Bloc erau membri ai echipei PCRM și, în opinia lui, „au trădat” atât partidul, cât și pe mine personal. Dar nu i-a reușit nimic. Nu am spus niciun cuvânt rău despre partenerii noștri din Bloc”, a transmis el. Voronin a adăugat că moderatorul emisiunii a încercat să-l provoace să vorbească despre trecutul politic al membrilor Blocului Patriotic și să-l pună într-o lumină negativă, dar a reușit doar să adâncească „mizeriile” trecutului politic, fără relevanță pentru prezent: „Mi-a fost chiar amuzant să-l urmăresc cum se chinuie să scoată ceva din evenimentele trecute, care includ fapte din urmă cu 20-30 de ani, aproape uitate și fără legătură cu situația actuală”, a spus liderul PCRM. În legătură cu „punga” în care, conform afirmațiilor din emisiune, s-ar fi aflat bani, Voronin a precizat că întrebarea a fost absurdă și că nu avea de unde să știe ce conținea aceasta: „De unde să știu dacă în pungă erau bani și, mai ales, câți?„, a subliniat el. Voronin a mai menționat că, deși mulți jurnaliști și susținători ai guvernării actuale au preluat și distorsionat răspunsurile sale, intenția sa a fost una de a face o glumă despre absurditatea întrebărilor, care nu ar fi fost relevantă în alte condiții: „Dacă nu ar fi fost vorba de alegerile parlamentare, această manifestare inofensivă de sarcasm ar fi rămas neobservată”, a mai afirmat liderul PCRM. În final, Voronin a transmis un mesaj susținătorilor Blocului Patriotic, subliniind că formațiunea este unită în dorința de a schimba conducerea actuală a Moldovei, despre care spune că amenință statul: „Blocul Patriotic este unit în dorința de a elibera Moldova de clicile nemernice și hoțomănești”, a subliniat Voronin. Amintim că preşedintele PCRM a declarat miercuri, 20 august, în cadrul unei emisiuni la TV8, că în punga neagră primită de Dodon de la Vladimir Plahotniuc s-ar fi aflat 860.000 de euro. Voronin a menţionat că fostul lider democrat i-ar fi spus personal suma exactă. Ulterior, Igor Dodon a calificat afirmațiile lui Voronin drept o „provocare din partea guvernării”, adăugând că Blocul Electoral Patriotic este în creștere, iar guvernarea încearcă să creeze disensiuni interne. „Blocul va rezista, va funcționa în interesul cetățenilor”, a declarat Dodon.
Ion Ceban: „Blocul ALTERNATIVA are un plan clar pentru dezvoltarea Chișinăului și extinderea modelului în toată țara” # Liber TV
Blocul ALTERNATIVA vine cu un set amplu de propuneri pentru Chișinău, care urmează să fie incluse și în programul de guvernare, a anunțat joi Ion Ceban, unul dintre liderii formațiunii, în cadrul unei conferințe de presă.Ceban a subliniat că Chișinăul este centrul de dezvoltare economică al Republicii Moldova, unde locuiesc și muncesc aproape un milion de oameni, funcționează sute de instituții educaționale și sociale, mii de afaceri și se concentrează investițiile străine.„La Chișinău am demonstrat că lucrurile pot fi schimbate spre bine – am scos orașul din datorii, am dezvoltat infrastructura și am atras investiții. Acum venim cu propuneri care să continue dezvoltarea capitalei și să fie aplicate și în restul țării”, a declarat Ceban.Printre prioritățile anunțate de Blocul ALTERNATIVA se regăsesc: Crearea poliției locale cu finanțare de la stat; Definitivarea centurii Chișinăului și extinderea transportului public; Dezvoltarea unui program național de eficiență energetică a clădirilor; Soluții pentru problema câinilor fără stăpân și pentru vehiculele abandonate; Reabilitarea monumentelor istorice și a instituțiilor de cultură din capitală; Extinderea infrastructurii urbane și construcția de locuințe sociale; Compensarea creșterilor tarifare la energie prin fonduri guvernamentale; Simplificarea procedurilor de înregistrare și delimitare a terenurilor municipale; Stimularea parteneriatelor public-private pentru proiecte de infrastructură.Ion Ceban a mai adăugat că propunerile prezentate sunt „viabile nu doar pentru Chișinău, ci pentru toate localitățile țării”, subliniind că echipa Blocului ALTERNATIVA își propune să aducă în Parlament profesioniști care să cunoască și să rezolve problemele oamenilor.
„Forța Fermierilor” îl acuză pe Radu Marian de „ignoranță profundă”. Deputatul PAS își cere scuze pentru afirmația despre exporturile de mere # Liber TV
Asociația „Forța Fermierilor” a reacționat dur la declarațiile deputatului PAS, Radu Marian, care a spus într-o emisiune la Exclusiv TV că „Moldova mai bine să exporte servicii IT decât mere”. Organizația a catalogat afirmația drept „insultătoare” pentru cei peste 155.000 de oameni ce activează în agricultură și susțin indirect peste 1,5 milioane de locuitori din mediul rural.„Agricultura nu produce doar mere, ci asigură securitatea alimentară națională, independența strategică față de importuri și rezervele esențiale în caz de criză. Spre deosebire de IT, care poate fi relocat în alte țări, agricultura este inseparabil legată de teritoriul național”, se arată într-un comunicat al organizației.Reprezentanții „Forța Fermierilor” îi cer deputatului PAS să își retragă declarațiile și să își ceară scuze public „celor 155.000 de moldoveni ale căror eforturi le-a minimalizat”. Totodată, ei subliniază că IT-ul și agricultura nu trebuie puse în opoziție, ci pot fi dezvoltate împreună, prin digitalizarea agriculturii și prin stabilitatea economică oferită de acest sector.În replică, Radu Marian a venit cu scuze publice, recunoscând că afirmația sa a fost „neinspirată”.„Regret formularea pe care am ales-o. Apreciez enorm de mult munca producătorilor de mere – activitatea lor este la fel de importantă ca și cea din IT sau din alte ramuri ale economiei”, a declarat parlamentarul.Deputatul a precizat că a susținut mai multe inițiative pentru a ajuta fermierii, printre care majorarea cotei la export fără taxe a merelor până la 50.000 de tone, identificarea unor piețe alternative precum India și crearea Oficiului Horticol, menit să promoveze mai eficient exporturile.Radu Marian a adăugat că serviciile IT au ajuns să reprezinte aproape jumătate din exporturile Moldovei, cu un excedent de un miliard de dolari, însă acest lucru nu înseamnă că „economia primară trebuie ignorată”. El a dat asigurări că va continua să sprijine producătorii agricoli.
Victoria Furtună critică alocarea a încă 250 de milioane de lei pentru „Planul de creștere economică” și cere auditul împrumuturilor internaționale # Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a criticat decizia autorităților de a direcționa încă 250 de milioane de lei către „Planul de creștere economică”. Potrivit acesteia, deși de trei ani se raportează investiții în economie, rezultatele concrete pentru cetățeni nu s-ar vedea.„Arătați-ne nouă, cetățenilor, cifre clare: cum ați îmbunătățit economia, cum ați creat locuri noi de muncă, cum ați dezvoltat infrastructura. Rezultatele nu se văd. Iar în loc de transparență, avem datorii noi, pe care mâine oamenii vor trebui să le întoarcă”, a scris Furtună într-o postare publicată pe rețelele de socializare.Lidera opoziției afirmă că fondurile sunt utilizate „doar pentru a executa rapoartele către Uniunea Europeană”, fără un impact real asupra dezvoltării Republicii Moldova.În acest context, partidul Moldova Mare solicită un audit al tuturor împrumuturilor internaționale, pentru a verifica modul în care acestea au fost contractate și utilizate. Formațiunea susține că țara are nevoie nu de „credite pentru merit politic”, ci de proiecte transparente și avantajoase, care să contribuie efectiv la creșterea nivelului de trai al cetățenilor.
Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a anunțat că Budapesta este pregătită să organizeze negocieri de pace între Ucraina și Rusia, dacă acest lucru va fi necesar. Declarația a fost făcută în contextul speculațiilor privind o posibilă întâlnire trilaterală între președintele SUA, Donald Trump, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, transmite Reuters.„Dacă este nevoie de noi, suntem gata să asigurăm condiții corecte și sigure pentru astfel de negocieri de pace. Ne vom bucura dacă putem contribui la succesul eforturilor pentru pace”, a spus Szijjártó.Totodată, șeful diplomației ungare a respins informațiile apărute în presă potrivit cărora Donald Trump ar fi discutat telefonic cu premierul Viktor Orbán despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. „Vreau să spun clar: un asemenea apel nu a existat. Punct”, a precizat oficialul ungar.Anterior, un oficial american citat de Reuters a declarat că Budapesta ar putea găzdui o eventuală întâlnire între Zelenski și Putin, însă alte opțiuni rămân deschise. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a menționat că o locație posibilă ar fi Geneva, subliniind că pentru o astfel de întrevedere este nevoie de o țară neutră.De partea sa, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că locul unei asemenea întâlniri ar trebui să fie „una dintre țările neutre ale Europei”.
Andrei Năstase, scrisoare deschisă către Maia Sandu: „Nu vrem un procuror de partid, vrem un procuror al poporului” # Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a adresat o scrisoare deschisă președintei Maia Sandu, în care critică modul de desfășurare a concursului pentru funcția de Procuror General și solicită blocarea numirii în funcție a câștigătorului selecției.Potrivit lui Năstase, procesul ar fi fost unul „trucat” și comparabil cu metodele aplicate pe vremea lui Vladimir Plahotniuc, când procurorul general era desemnat pe criterii politice. Acesta susține că instituția rămâne „capturată” și folosită ca instrument politic, în loc să fie un garant al dreptății.„De 30 de ani, politicienii își pun omul lor în fruntea Procuraturii. Și timp de 30 de ani, hoții mari au scăpat. Noi nu mai vrem un procuror de partid. Noi vrem un procuror al poporului”, a scris Năstase.Fostul ministru de Interne propune un model alternativ: alegerea Procurorului General prin vot direct al cetățenilor, pentru un mandat unic de șase-șapte ani. Conform ideii sale, candidații ar trebui să aibă cel puțin 15 ani de experiență, să fie supuși unor verificări stricte de integritate și să-și prezinte public programele de activitate. De asemenea, procurorul ar urma să fie revocat doar prin referendum sau în cazuri grave de abateri.În opinia lui Năstase, acest model ar elimina influența politică asupra procuraturii și ar asigura responsabilitate directă în fața cetățenilor: „Pentru prima dată, procurorul general ar răspunde nu în fața partidelor și oligarhilor, ci în fața oamenilor.”Candidatul independent a îndemnat-o pe Maia Sandu să nu semneze decretul de numire a Procurorului General rezultat în urma actualului concurs.Președinția nu a venit, deocamdată, cu o reacție la aceste declarații.
Primul lot de autobuze din Reșița a ajuns la Bălți. Primarul Alexandr Petkov: „În curând, acestea vor circula pe rutele urbane” # Liber TV
La Bălți a ajuns primul lot de autobuze donate de orașul înfrățit Reșița, România. Despre acest lucru a anunțat pe pagina sa de pe rețelele sociale primarul municipiului, Alexandr Petkov, ales din partea Partidului Nostru. Potrivit edilului, se fac toate demersurile necesare pentru ca mijloacele de transport să fie puse cât mai curând în circulație. „Doresc să felicit toți bălțenii! Primele două autobuze Volvo din Reșița deja au ajuns la Bălți. În perioada imediat următoare vom efectua toate procedurile necesare pentru ca autobuzele să iasă pe rutele urbane”, a anunțat Alexandr Petkov pe rețele de socializare. Primarul a adresat mulțumiri omologului său din Reșița, Ioan Popa, pentru sprijinul acordat. În baza acordului de colaborare, Bălți urmează să primească în total 22 de autobuze Volvo cu podea joasă, un set complet de piese de schimb, precum și aproape 6.300 de litri de motorină. Acordul de înfrățire dintre Bălți și Reșița a fost semnat în ianuarie 2025 și vizează cooperarea în domeniile transportului, infrastructurii, urbanismului, culturii și educației.
„Inima Moldovei” acuză PAS de creșterea datoriei publice și cere stoparea împrumuturilor externe # Liber TV
Partidul Republican „Inima Moldovei” critică politica de îndatorare promovată de guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), pe care o consideră o povară tot mai mare pentru economia națională și pentru activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova.Formațiunea susține că, numai în luna iulie 2025, din rezervele valutare ale țării au fost alocate peste 53 de milioane de euro pentru deservirea datoriei publice externe. Potrivit datelor prezentate în comunicat, nivelul actual al activelor oficiale de rezervă este de aproximativ 5 miliarde de euro, în timp ce, de la venirea PAS la guvernare, datoria de stat ar fi crescut cu circa 3 miliarde de euro.De asemenea, „Inima Moldovei” menționează că sumele împrumutate, împreună cu cele convenite cu Uniunea Europeană (aproximativ 1,5 miliarde de euro, care urmează să fie debursate), ar fi comparabile cu totalul rezervelor țării.Formațiunea afirmă că doar în prima jumătate a anului 2025 datoria publică s-a majorat cu circa 6 miliarde de lei, iar comparativ cu iunie 2024 – cu 20 miliarde de lei, adică o creștere de 18,8%. Potrivit comunicatului, numai în anul 2025 Republica Moldova ar urma să achite peste 9 miliarde de lei pentru deservirea datoriei, iar în anii următori cheltuielile ar putea fi și mai mari.Partidul cere actualei guvernări să oprească contractarea de noi împrumuturi și anunță că, după alegerile parlamentare, va iniția investigații privind condițiile de negociere și utilizare a creditelor contractate în perioada guvernării PAS. Totodată, formațiunea promite să promoveze un mecanism legislativ de confiscare a averilor celor pe care îi va considera responsabili de „îndatorarea nejustificată” a țării.Reprezentanții PAS nu au comentat deocamdată acuzațiile.
Dodon, după acuzațiile lui Voronin despre „kuliok”: „O provocare organizată de PAS, blocul va rezista” # Liber TV
Igor Dodon a reacționat la declarațiile făcute de Vladimir Voronin, care a afirmat într-un interviu la TV8 că în celebra pungă neagră a lui Vlad Plahotniuc s-ar fi aflat 860.000 de euro, bani care i-ar fi fost transmiși liderului PSRM. Dodon susține că interviul a fost o „provocare organizată de guvernare”, menită să creeze disensiuni în interiorul Blocului Electoral „Patriotic” (BEP). El a evitat să-l atace direct pe Voronin, dar a lăsat să se înțeleagă că vârsta ar fi influențat declarațiile acestuia. „Ieri a fost o provocare din partea guvernării, la un canal de televiziune al guvernării, pentru a încerca să creeze disensiuni în interiorul blocului. Eu cred că acel interviu a fost organizat, s-a jucat pe unele emoții ale domnului Voronin, poate bătrânețea, nu vreau să dau aprecieri. Noi în interiorul blocului o să discutăm și o să mergem împreună mai departe”, a declarat Dodon. Fostul președinte a mai menționat că subiectul va fi discutat la ședința BEP de astăzi, dar a dat asigurări că blocul rămâne unit și „va rezista”. În același timp, Dodon afirmă că Blocul Patriotic este „în creștere” și chiar „mai sus ca PAS-ul” în preferințele alegătorilor, ceea ce ar speria actuala guvernare. Reamintim că, în emisiunea „Novaia nedelia”, Vladimir Voronin a declarat că Plahotniuc i-ar fi transmis lui Igor Dodon un milion de euro prin „kuliok”, însă la socialiști ar fi ajuns doar 860.000 de euro, restul sumelor fiind pierdute „pe drum”. Voronin a spus că a depus deja mărturii la procurorii anticorupție.
(FOTO) Chișinăul investește în Ciorescu: zonă sportivă și de recreere pentru peste 2.000 de locuitori # Liber TV
Primăria municipiului Chișinău a finanțat construcția unei zone multifuncționale de sport și recreere în comuna Ciorescu, pe strada S. Lazo, care va deservi direct peste două mii de locuitori. Potrivit primarului general Ion Ceban, proiectul a fost inițiat la solicitarea locuitorilor și a administrației locale și include un stadion împărțit în terenuri pentru fotbal și volei, pistă de alergare, pistă pentru bicicliști, teren de joacă, zone pentru antrenament stradal și spații de odihnă. „Este un proiect-premieră pentru comuna Ciorescu, susținut fără ezitare de Primăria Chișinău”, a declarat edilul. Construcția a început la sfârșitul anului trecut, după ce Ceban și primarul local Ion Scripnic au analizat detaliile și necesitatea obiectivului. În perioada următoare, zona va fi extinsă cu spații verzi, alei, dar și cu un havuz pietonal, pentru a transforma locul într-un adevărat centru de agrement.
(VIDEO) PAS și-a asumat proiectele inițiate de Partidul Democrat, susține Vladimir Cebotari, fondatorul Partidului Democrat Modern # Liber TV
Un șir de proiecte de succes realizate de guvernarea Partidului Democrat au fost preluate ulterior de PAS, care acum se laudă cu ele și chiar și le atribuie ca un succes al lor. Este afirmația lui Vladimir Cebotari, fostul vicepreședinte al PDM, unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern, care reamintește că, anterior, aceiași lideri PAS criticau cu înverșunare aceste proiecte, scrie UNIMEDIA. „Noi avem practica și abilitățile de a realiza proiecte, care, deși ar putea fi criticate, de ele se vor mândri. Un exemplu este Arena Chișinău. Importante festivități și ceremonii cu participarea președintelui țării și a altor oficiali au loc acolo. Și acest proiect este o parte mică din planurile mari pe care le pregăteam. Echipa noastră a lansat și proiectul „Drumuri Bune”. A fost reluat ulterior, pentru că nimic altceva mai bun nu au putut inventa. Alte exemple sunt legate de reparația școlilor, de acordare a ajutorului nou-născuților. Nu veți găsi nicio echipă cu asemenea proiecte”, a declarat Vladimir Cebotari în cadrul unei emisiuni de la TVC21.Partidul Democrat Modern se declară succesor de fapt al Partidului Democrat, care a fost la guvernare în perioada 2016 - 2019. Formațiunea a depus actele la CEC pentru a participa în cursa electorală.
Programul vizitei lui Ilie Bolojan în Republica Moldova: întâlniri cu conducerea statului și participarea la un festival # Liber TV
Premierul României, Ilie Bolojan, va efectua sâmbătă, 23 august, o vizită oficială la Chișinău, potrivit agendei publicate de Guvernul de la București. Vizita va începe cu ceremonia de întâmpinare la sediul Guvernului Republicii Moldova, urmată de o întrevedere între Ilie Bolojan și prim-ministrul Dorin Recean. După discuții, cei doi oficiali vor face declarații comune de presă. În program este inclusă și participarea la Festivalul „Tezaur Național”, desfășurat în satul Horești, raionul Ialoveni, precum și o întâlnire cu cetățenii la Casa de Cultură din Bardar. De asemenea, premierul României va fi primit de președinta Maia Sandu la Președinție. Aceasta este prima vizită a lui Ilie Bolojan la Chișinău în calitate de prim-ministru. Anterior, el a fost în Republica Moldova pe 1 martie, când ocupa funcția de președinte interimar.
Tragedie în Italia: un renumit cizmar din Republica Moldova a murit într-un incendiu devastator din Trento # Liber TV
Un incendiu devastator a curmat viața lui Serghei Oprea, un renumit cizmar originar din Republica Moldova și rezident în orașul italian Trento. Tragedia s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, 20 august 2025, în atelierul său din via Perini, unde bărbatul rămăsese să lucreze până târziu, scrie Rotalianul.com.Flăcările, izbucnite puțin înainte de miezul nopții, au mistuit întreaga încăpere, iar bărbatul, în vârstă de 58 de ani a fost găsit carbonizat de pompieri, care au intervenit imediat la fața locului.Potrivit TGCOM24, incendiul a fost amplificat de materialele inflamabile din atelier – pantofi, genți, dar și adezivi și solvenți – ceea ce a făcut ca intervenția să fie dificilă și de durată.Pompierii au lucrat până în zorii zilei pentru a stinge focul și a îndepărta dărâmăturile. Din motive de siguranță, două apartamente situate deasupra magazinului au fost evacuate.Moartea lui Serghei Oprea a îndurerat întreaga comunitate. Vecinii și clienții îl descriu drept un profesionist dedicat, muncitor și de o bunătate rară.„Era un mare lucrător, petrecea multe ore în atelier, zi și noapte”, au povestit alți comercianți din zonă.Karim Overghemmi, prieten și coleg de breaslă, a spus despre el: „Era o persoană minunată, generoasă și empatică. Ne cunoșteam de ani de zile și uneori colaboram, ne recomandam clienții unii altora”.Și locatarii clădirii au rememorat cu emoție ultimele clipe ale incendiului.„Am văzut o coloană de fum ridicându-se, apoi flăcările și explozia unor spray-uri folosite probabil la lucru. Am ieșit imediat și am așteptat sosirea echipelor de intervenție”, a povestit Sara, o nouă locuitoare a imobilului, care l-a caracterizat pe Serghei drept un om discret, dar respectuos și prietenos.Ancheta autorităților este în desfășurare pentru a stabili cauza exactă a incendiului, însă primele date arată că substanțele ușor inflamabile din atelier au contribuit la rapiditatea cu care flăcările s-au extins.
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat într-un interviu pentru Fox News, citat de Reuters, că statele europene vor trebui să suporte cea mai mare parte a costurilor legate de garanțiile de securitate pentru Ucraina. „Nu cred că noi trebuie să purtăm acest povară… Președintele [Trump] se așteaptă ca Europa să joace aici rolul principal. Indiferent de forma pe care o va lua acest lucru, europenii vor trebui să își asume partea leului. Este continentul lor, este securitatea lor, și președintele a spus clar: ei trebuie să facă un pas înainte”, a afirmat Vance. Declarațiile vin în contextul în care președintele american Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de cheltuielile uriașe ale SUA pentru apărarea Ucrainei, insistând că Washingtonul „nu va continua să emită cecuri în alb” pentru Kiev. Potrivit Bloomberg, garanțiile de securitate aflate în discuție nu ar echivala cu un angajament similar Articolului 5 din NATO, ci ar presupune sprijin militar rapid și constant, asistență economică, consolidarea armatei ucrainene și noi sancțiuni împotriva Rusiei. În același timp, Politico notează că Pentagonul intenționează ca SUA să joace un rol minimal în aceste garanții. Îngrijorările aliaților europeni au crescut după reuniunea NATO de miercuri, pe fondul temerilor că Washingtonul va transfera Europei responsabilitatea pentru menținerea păcii pe termen lung. De cealaltă parte, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt „un drum în fundătură” fără participarea Rusiei. El a subliniat că Moscova ar accepta garanții doar din partea Chinei, SUA, Marii Britanii și Franței, „pe o bază de egalitate”.
Fostul deputat Slusari, revoltat: Ucraina reia livrările de materie primă pentru Uzina Metalurgică din Râbnița # Liber TV
Fostul deputat Alexandr Slusari a reacționat dur după ce presa ucraineană a relatat că Ucraina a reluat livrările de materie primă pentru Uzina Metalurgică din Râbnița. Potrivit acestuia, decizia este una revoltătoare și pune sub semnul întrebării lecțiile istoriei recente. „Din informația jurnaliștilor din țara vecină, Ucraina a reluat livrarea materiei prime pentru Uzina Metalurgică din Râbnița. Presa ucraineană se revoltă și nu înțelege cum poate fi ajutat un regim separatist și pro-rus, care este tratat ca reprezentantul țării-agresorului”, a scris Slusari. Acesta amintește că regimul de la Tiraspol s-a menținut timp de decenii inclusiv datorită relațiilor economice cu Ucraina, fapt care a contribuit indirect la consolidarea enclavei separatiste. „Credeam că prietenii noștrii din Ucraina au însușit lecția istoriei contemporane, când acest cvazistat s-a menținut inclusiv datorită Ucrainei. Mai ales că pentru această lecție țara vecină plătește un preț imens. Trist”, a adăugat fostul deputat. Slusari consideră că reluarea livrărilor de materie primă către Râbnița reprezintă o decizie controversată, care riscă să alimenteze economic regiunea separatistă și să contrazică eforturile de securitate și solidaritate regională.
Tudor Ulianovschi susține că un consilier PSDE din Hîncești a fost agresat de un consilier PAS: “Cer autorităților să investigheze cazul” # Liber TV
Un incident grav a avut loc astăzi la Hîncești, unde Rodion Buruiană, consilier PSDE în Consiliul raional și candidat la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova, a fost agresat fizic de către consilierul PAS, Iurie Zoină.Liderul PSDE, Tudor Ulianovschi, a condamnat ferm fapta și a cerut autorităților să investigheze imediat cazul. „Violența, sub orice formă, nu are ce căuta în viața politică sau publică. Astfel de comportamente, mai ales când vin din partea unui consilier PAS, sunt absolut inacceptabile și reprezintă o sfidare directă la adresa democrației, a dialogului civilizat și a respectului între oameni”, a declarat Ulianovschi.Partidul Social Democrat European și-a exprimat profunda îngrijorare și indignare față de incident, subliniind că rămâne un partid care promovează respectul și dialogul, nu agresiunea.PSDE solicită autorităților competente să investigheze urgent acest caz și să ia măsurile necesare pentru a asigura responsabilizarea celor implicați.
(VIDEO) Vladimir Cebotari, fondatorul noului Partid Democrat (PDMM): „Democrații moderni sunt cei care au înțeles greșelile, le-au conștientizat și încearcă să nu le repete” # Liber TV
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), formațiune care se revendică drept succesor de facto al Partidului Democrat, declară că nu se dezice de trecut și că își asumă atât realizările, cât și greșelile perioadei de guvernare. Afirmația a fost făcută de unul dintre fondatorii PDMM, Vladimir Cebotari, în cadrul unei emisiuni la TVC21, scrie Telegraph.md. Acesta a subliniat că partidul își valorifică experiența acumulată și vrea să o transforme în proiecte importante pentru țară. Totodată, Cebotari a criticat ipocrizia politicienilor care refuză să-și recunoască greșelile, susținând că PDMM se distinge prin onestitate.„Democrații moderni sunt cei care au înțeles greșelile, le-au conștientizat, au scos toate învățămintele, încearcă să nu le repete și, trecând prin purgatoriu, am învățat lecția și am venit cu noi forțe, cu noi concepte ale vieții, dar nu am uitat de experiența acumulată în timpul guvernării și nu doar. Nu ne dezicem de trecutul nostru. Asta ne deosebește de alți colegi de-ai noștri, acceptăm toate acuzațiile făcute în adresa noastră. Nu a fost greșeala lui Plahotniuc, au fost greșelile echipei noastre. Este nedemn să lași pe spatele unui singur om greșelile. Oamenii care se dezic de trecutul lor, de greșelile comise sunt cei în care nu putem avea încredere, care într-un moment de cumpănă îți vor întoarce spatele”, a declarat Vladimir Cebotari.Potrivit lui, diferența dintre PDMM și alți actori politici este tocmai disponibilitatea de a recunoaște greșelile și de a învăța din ele, nu de a fugi de responsabilitate.
CEC a respins cererea de înregistrare a Partidului Uniunea Centristă din Moldova. Care este motivul # Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a examinat și a respins cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Uniunea Centristă din Moldova pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.În procesul de examinare a solicitării, Comisia a constatat că, la data de 28 iulie 2025, două persoane de pe lista de candidați din partea acestei formațiuni politice, dețineau statutul de membru al unui alt partid decât al depunătorului cererii privind înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Acest fapt, în mod implicit, atestă lipsa criteriului de eligibilitate al acestora, decât pe lista partidului din care făceau parte.În context, excluderea acestor două persoane, de la poziția nr. 1 și, respectiv, poziția nr. 3 pe listă, conduce la diminuarea cotei de reprezentare în cazul candidaților începând cu poziția 21 până la poziția 30, adică în proporție de 70% față de 30%, fiind în afara pragului admisibil de lege (60% pe 40%). Acest lucru atestă caracterul neconform al cererii de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat.
(VIDEO) Ion Ceban acuză guvernarea de campanii de manipulare și cenzură pe Telegram: “Luați labele de pe cei care au o altă opinie” # Liber TV
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a acuzat guvernarea PAS că finanțează campanii masive de manipulare și că încearcă să reducă la tăcere vocile critice. Într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook, Ceban a declarat că a descoperit în mai multe localuri din capitală difuzarea unor materiale publicitare împotriva lui, pe care le consideră ilegale și manipulatoare.„Am văzut cum derulează în cadrul diferitor programe de YouTube și publicitate, care, din perspectiva mea, este ilegală, manipulatorie la adresa mea. Proprietarii localului mi-au spus că în fiecare local din municipiul Chișinău este difuzată această publicitate, pusă la promovare la scară largă și cu sute de mii de vizualizări. Sunt zeci de mii de euro băgați în această afacere, ca și în multe alte acțiuni orchestrate împotriva mea”, a afirmat primarul.Acesta susține că acțiunile ar fi finanțate de către guvernare, care, potrivit lui, ar fi deranjată de popularitatea sa:„Cei care sunt la guvernare au frică, sunt deranjați de nivelul de încredere pe care îl am în rândul populației, iar ei nu furnizează rezultate.”Ion Ceban a vorbit și despre apariția de „conținuturi fake” și conturi false administrate, după spusele lui, de persoane din afara țării. „Am auzit despre tot felul de conținuturi fake, conturi fake pe pagina mea de Facebook de vietnamezi, pe care tot ei îi trimit”, a adăugat edilul.Totodată, primarul capitalei acuză guvernarea că, după închiderea televiziunilor incomode, a trecut acum la controlarea canalelor de Telegram. „Partea cea mai gravă este că s-au apucat de canalele de Telegram. După ce au închis toate televiziunile incomode, după ce au închis gura celor care se expun critic la adresa guvernării actuale, s-au apucat acum și de canalele Telegram. Luați, vă rog, labele de pe cei care au o altă opinie decât a voastră”, a conchis Ceban.
Guvernul explică de ce la alegerile din toamnă ar putea fi deschise doar 10 secții de vot pentru Transnistria: „Nu putem vorbi despre un proces democratic și liber în regiune” # Liber TV
Vicepremierul pentru reintegrare, Roman Roșca, a declarat că autoritățile își propun să organizeze un proces electoral corect și transparent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, inclusiv în ceea ce privește secțiile de votare destinate cetățenilor din stânga Nistrului și municipiul Bender.„În trecut am fost martori la un vot organizat și influențat din partea alegătorilor regiunii transnistrene, iar misiunea noastră de bază este organizarea unui proces electoral bazat pe corectitudine și liberă exprimare. De aici trebuie să reiasă și numărul secțiilor de votare, care într-un final va fi aprobat de Comisia Electorală Centrală”, a subliniat Roșca.Oficialul a precizat că niciun partid politic și niciun candidat nu își poate desfășura campania electorală liber pe teritoriul regiunii transnistrene, din cauza faptului că administrația de la Tiraspol nu respectă legislația și Constituția Republicii Moldova. „Nu putem vorbi despre un proces democratic și liber în regiune”, a adăugat vicepremierul.Anterior, și vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, a menționat că numărul secțiilor de vot pentru alegătorii din stânga Nistrului ar putea fi redus. Noile calcule, prevăzute de legislația electorală adoptată în 2022, stabilesc că numărul secțiilor este determinat de media participării la ultimele trei scrutine.Astfel, la prezidențialele din 2020 au votat aproximativ 31.000 de alegători în cele 42 de secții deschise. La parlamentarele anticipate din 2021, numărul alegătorilor a scăzut la 28.000 în 41 de secții, iar la prezidențialele din 2024 au participat 26.000 de votanți în 30 de secții. Media celor trei scrutine este de circa 28.000 de alegători, ceea ce ar putea determina reducerea numărului secțiilor pentru scrutinul din septembrie 2025.
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat că miercuri, 27 august 2025, de Ziua Independenței Republicii Moldova, va fi zi liberă pentru toți cetățenii, conform legislației în vigoare.În schimb, zilele de joi, 28 august, și vineri, 29 august, vor fi lucrătoare, inclusiv pentru angajații din sectorul bugetar, care vor activa în regim obișnuit.Potrivit datelor prezentate de Guvern, în anul 2025 angajații din Republica Moldova beneficiază de 13 zile libere legale, dintre care 9 cad în timpul săptămânii și 4 în weekend.
CUB cere solidaritatea partidelor democratice pentru monitorizarea secțiilor de vot din țară și diaspora # Liber TV
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) a anunțat inițierea unui cadru de colaborare între mai multe partide democratice, cu scopul de a garanta integritatea și corectitudinea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.Potrivit comunicatului formațiunii, pentru a preveni tentativele de fraudă și pentru a asigura transparența procesului electoral, CUB propune crearea unui mecanism comun de coordonare și desemnare a reprezentanților electorali. Prioritatea acestei inițiative va fi asigurarea monitorizării în secțiile de vot considerate vulnerabile, atât din țară, cât și din diaspora.CUB amintește că, în conformitate cu prevederile Codului Electoral (art. 65–70), partidele politice pot desemna reprezentanți în secțiile de vot, cu obligația de a respecta confidențialitatea votului și de a supraveghea strict legalitatea scrutinului.„Facem apel la responsabilitatea și solidaritatea partidelor democratice pentru a sprijini această inițiativă, menită să consolideze încrederea cetățenilor în democrația reprezentativă și să garanteze legitimitatea rezultatului electoral”, se menționează în declarația CUB.În perioada următoare, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare urmează să inițieze consultări oficiale cu actorii politici pentru implementarea concretă a mecanismului de monitorizare comun.
(VIDEO) Vladimir Cebotari, fondatorul noului Partid Democrat: „Acțiunile și măsurile luate de fosta guvernare democrată în sprijinul cetățenilor moldoveni și al statului Republica Moldova au deranjat foarte mult Moscova” # Liber TV
Partidul Democrat a fost formațiunea care, acum șase ani, dădea peste cap un șir de planuri ale Kremlinului în R. Moldova, acesta fiind și motivul pentru care a susținut, cu implicarea Germaniei, coaliția dintre Maia Sandu și Igor Dodon. Este afirmația unuia dintre fondatorii Partidului Democrat Modern din Moldova, Vladimir Cebotari, care reiterează că alianța din 2019 dintre ACUM și PSRM a fost făcută cu girul Moscovei și Berlinului pentru a înlătura PDM de la guvernare.„Partidul Democrat a luat atunci unele măsuri care au deranjat și indignat Kremlinul. Ne referim la interzicerea intrării în R. Moldova a lui Dmitri Rogozin, în timp ce acesta se afla în zbor spre Chișinău. Este vorba și despre expulzarea unor diplomați și atașați militari ai Ambasadei Ruse, este vorba și de acea Rezoluție la ONU legată de retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului. Ne referim și la interzicerea efectuării acelei rotații a contingentelor în regiunea transnistreană. Acestea au fost motivele pentru a considera PDM o formațiune „neprietenă” Moscovei”, a declarat Vladimir Cebotari în cadrul unei emisiunie de la TVC21.Fostul vicepreședinte al PDM a reiterat în cadrul emisiunii că alianța, de acum șase ani, dintre Maia Sandu și Igor Dodon, a fost creația a două forțe politice externe: Rusia și Germania, puteri care au decis atunci debarcarea PDM și formarea alianței PSRM-ACUM. Politicianul a precizat că Maia Sandu a ocupat funcția de premier tot cu acceptul Moscovei.Totodată, Vladimir Cebotari a reamintit că, la nivel oficial, Statele Unite au ieșit cu o declarație în susținerea noii coaliții ACUM-PSRM, doar după ce PDM a anunțat că face transferul de putere și se retrage de la guvernare. „Până atunci, Departamentul de Stat nu a venit cu nicio declarație oficială”, a precizat Cebotari.
Andrei Năstase: „E umilință națională și genocid social ca pensionarii să primească 3 000 de lei, iar guvernanții zeci de mii” # Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, critică dur politica socială a actualei guvernări, acuzându-i pe cei de la putere că își măresc salariile „cu zeci de mii de lei”, în timp ce părinții și bunicii Moldovei trăiesc din pensii „mizerabile”, care nu le ajung nici pentru necesitățile de bază.„După zeci de ani de muncă și chin, părinții și bunicii noștri primesc și azi pensii mizerabile. Copiii nu au indemnizații, dar guvernanții își măresc salariile cu zeci de mii de lei. Aceasta nu e doar nedreptate, este umilință națională, e genocid social”, a declarat Năstase.El amintește că timp de trei decenii, indexările „firimitură cu firimitură” au dus pensiile abia la 3 000 – 3 500 de lei, o sumă care, potrivit lui, „nu le ajunge nici pentru o alimentație normală, darămite pentru medicamente, facturi sau o viață demnă”.„Asta e matematica nesimțirii: cât primește un guvernant într-o lună, nu primesc unii pensionari nici în zece ani!”, a mai spus candidatul independent.În acest context, Năstase își propune să promoveze în Parlament un proiect prin care venitul minim să fie garantat permanent prin Constituție, și nu „prin pomeni electorale sau ocazionale”. El susține că pensionarii și oamenii simpli vor fi în centrul politicilor sale, iar Constituția trebuie să devină „garanția reală a unui trai decent”.
BREAKING NEWS // Două declarații de extrădare pe numele lui Plahotniuc, comasate și admise în Grecia. Avocat: „Mingea este în terenul autorităților din Moldova” # Liber TV
Autoritățile competente din Grecia au admis toate declarațiile de extrădare a lui Vlad Plahotniuc, conform cererilor transmise de Chișinău. Decizia a fost luată miercuri, 20 august, în cadrul unei noi ședințe, după ce Procuratura Generală și Ministerul Justiției din Republica Moldova au transmis, cu o zi înainte, ultimele documente de extrădare pe numele lui Plahotniuc. Urmează etapa de legiferare, transmite Telegraph.md. Anunțul a fost făcut, cu puțin timp în urmă, de avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac. El a precizat că declarațiile făcute ieri de clientul său, referitoare la tergiversările autorităților moldovene, au avut efect imediat.„Comunicatul de ieri a avut efect imediat. Ministerul Justiției din Moldova a fost nevoit ieri să completeze dosarul de extrădare, astăzi ambele cereri – cea a Procuraturii Generale și cea a Ministerului Justiției – au fost conexate și au fost examinate într-o singură procedură, într-o singură ședință. La această ședință, Vladimir Plahotniuc a reconfirmat acceptul său de a fi extrădat în Republica Moldova”, a declarat Lucian Rogac.Avocatul a adăugat că, după confirmarea extrădării de către Ministerul Justiției elen, responsabilitatea rămâne exclusiv la autoritățile din Moldova.„Acum totul depinde de autoritățile din Moldova: să nu mai pună piedici și să nu înainteze noi cereri artificiale. Singurul pas care a rămas, după ce Ministerul Justiției elen va confirma extrădarea, este stabilirea unei date cât mai apropiate pentru transferul lui Vlad Plahotniuc. Mingea este în terenul lor”, a mai spus avocatul lui Plahotniuc.
Șoferul microbuzului Mercedes Sprinter, implicat în accidentul rutier produs pe 17 august la Strășeni și soldat cu decesul tinerei Marina Bulancea, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de instanța de judecată la solicitarea procurorilor, după ce oamenii legii au analizat imaginile video și rezultatele expertizei traseologice. „Tânărul de 20 de ani a fost reținut chiar în ziua producerii accidentului. Ulterior, instanța a dispus arestul preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, pentru a permite stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor”, a precizat Mariana Didenco, ofițer de presă al Inspectoratului de Poliție Strășeni. Tragedia s-a produs în urma coliziunii dintre un Mercedes Sprinter și un automobil Toyota Auris, condus de Marina Bulancea, o tânără de 24 de ani. Potrivit poliției, șoferița ar fi efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis, moment în care a fost lovită violent de microbuz. Tânăra a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Un pasager de 18 ani din Mercedes a suferit traumatisme și se află sub supraveghere medicală. Deși testul alcooscopic aplicat șoferului de microbuz a ieșit negativ, înregistrările video publicate ulterior de familia victimei arată că Mercedesul circula cu viteză excesivă și efectua o depășire în apropierea locului tragediei – un factor care ar fi contribuit la producerea impactului. Astăzi, Marina Bulancea este condusă pe ultimul drum la Ungheni, familia și apropiații deplângând pierderea fulgerătoare a tinerei.
