CEC a respins înregistrarea Partidului „Moldova Mare”. Victoria Furtună: „Decizia va fi contestată”

19:30

Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM),Vladimir Voronin, spune că atunci că atunci când a afirmat, în cadrul unei emisiuni TV, că în pungă primită de Igor Dodon de la Vladimir Plahotniuc s-ar fi aflat suma de 860.000 de euro, a răspuns „sarcastic”. Voronin afirmă că nu există nicio certitudine în legătură cu conținutul acelei pungi și că „după cum a fost întrebarea, așa și răspunsul”, adăugând că, la fel de bine, ar fi putut să spună că în sacoșă „erau un kilogram de bomboane sau tăieței”, scrie Newtv.md. „Presimțirile nu m-au înșelat. Provocatorul profesionist Anatolie Golea a încercat din răsputeri să mă facă să spun ceva rău despre partenerii noștri din bloc. A tot pomenit despre înregistrarea Blocului, a adus aminte că acum vreo 20 de ani, liderii partidelor care formează acest Bloc erau membri ai echipei PCRM și, în opinia lui, „au trădat” atât partidul, cât și pe mine personal. Dar nu i-a reușit nimic. Nu am spus niciun cuvânt rău despre partenerii noștri din Bloc”, a transmis el. Voronin a adăugat că moderatorul emisiunii a încercat să-l provoace să vorbească despre trecutul politic al membrilor Blocului Patriotic și să-l pună într-o lumină negativă, dar a reușit doar să adâncească „mizeriile” trecutului politic, fără relevanță pentru prezent: „Mi-a fost chiar amuzant să-l urmăresc cum se chinuie să scoată ceva din evenimentele trecute, care includ fapte din urmă cu 20-30 de ani, aproape uitate și fără legătură cu situația actuală”, a spus liderul PCRM. În legătură cu „punga” în care, conform afirmațiilor din emisiune, s-ar fi aflat bani, Voronin a precizat că întrebarea a fost absurdă și că nu avea de unde să știe ce conținea aceasta: „De unde să știu dacă în pungă erau bani și, mai ales, câți?„, a subliniat el. Voronin a mai menționat că, deși mulți jurnaliști și susținători ai guvernării actuale au preluat și distorsionat răspunsurile sale, intenția sa a fost una de a face o glumă despre absurditatea întrebărilor, care nu ar fi fost relevantă în alte condiții: „Dacă nu ar fi fost vorba de alegerile parlamentare, această manifestare inofensivă de sarcasm ar fi rămas neobservată”, a mai afirmat liderul PCRM. În final, Voronin a transmis un mesaj susținătorilor Blocului Patriotic, subliniind că formațiunea este unită în dorința de a schimba conducerea actuală a Moldovei, despre care spune că amenință statul: „Blocul Patriotic este unit în dorința de a elibera Moldova de clicile nemernice și hoțomănești”, a subliniat Voronin. Amintim că preşedintele PCRM a declarat miercuri, 20 august, în cadrul unei emisiuni la TV8, că în punga neagră primită de Dodon de la Vladimir Plahotniuc s-ar fi aflat 860.000 de euro. Voronin a menţionat că fostul lider democrat i-ar fi spus personal suma exactă. Ulterior, Igor Dodon a calificat afirmațiile lui Voronin drept o „provocare din partea guvernării”, adăugând că Blocul Electoral Patriotic este în creștere, iar guvernarea încearcă să creeze disensiuni interne. „Blocul va rezista, va funcționa în interesul cetățenilor”, a declarat Dodon.