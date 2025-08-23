Soția lui Erdogan, apel către Melania Trump: „Un copil moare la fiecare 45 de minute în Gaza”

11:40

Premierul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit sâmbătă cu omologul său moldovean, Dorin Recean, la sediul Executivului din Chișinău. Întrevederea a durat mai bine de jumătate de oră, după care cei doi oficiali au susținut declarații comune de presă. „Relația dintre noi, dintre România și Moldova s-a construit ani la rând, prin legăturile dintre oameni, pe […] Articolul Bolojan și Recean, declarații comune la Chișinău: „Relația dintre România și Moldova nu poate fi distrusă de vremuri sau politicieni"