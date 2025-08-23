Soția lui Erdogan, apel către Melania Trump: „Un copil moare la fiecare 45 de minute în Gaza”
Realitatea.md, 23 august 2025 17:40
Prima Doamnă a Turciei, Emine Erdogan, i-a adresat o scrisoare Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, în care o îndeamnă să manifeste aceeași compasiune pentru copiii palestinieni „ucişi brutal" în Gaza, așa cum a făcut-o în cazul copiilor ucraineni victime ale invaziei ruse, relatează EFE. Într-o scrisoare datată vineri şi publicată sâmbătă de presa
• • •
Acum o oră
17:40
Soția lui Erdogan, apel către Melania Trump: „Un copil moare la fiecare 45 de minute în Gaza"
Prima Doamnă a Turciei, Emine Erdogan, i-a adresat o scrisoare Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, în care o îndeamnă să manifeste aceeași compasiune pentru copiii palestinieni „ucişi brutal" în Gaza, așa cum a făcut-o în cazul copiilor ucraineni victime ale invaziei ruse, relatează EFE. Într-o scrisoare datată vineri şi publicată sâmbătă de presa
Acum 2 ore
17:10
Discuții la RLIVE TV: Poezia și proza contemporană din Moldova au devenit parte a literaturii internaționale
Literatura contemporană din Republica Moldova a reușit să se conecteze la curentele internaționale. De această părere sunt scriitorii Paula Erizanu și Alexandru Cosmescu, invitați la emisiunea „Consens Național", de la RLIVE TV. Potrivit lor, faptul că multe lucrări ale scriitorilor moldoveni sunt traduse în alte limbi și se bucură de interes din partea cititorilor din
16:40
Volodimir Zelenski: „Mi-am reafirmat disponibilitatea de a mă întâlni cu președintele rus în orice formă"
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un apel către țările din sudul lumii să intervină pentru a-l determina pe liderul rus Vladimir Putin să participe la negocieri privind războiul din Ucraina și să favorizeze astfel instaurarea păcii. „Mi-am reafirmat disponibilitatea de a mă întâlni cu președintele rus în orice formă. Cu toate acestea, constatăm că
Acum 4 ore
16:10
Ia-ți bilet și mergi la filmul Agenția Creativă „Clar de Lună": comedia politică pe care nu trebuie să o ratezi
Publicul din Chișinău are ocazia să descopere în aceste zile filmul moldovenesc „Agenția Creativă Clar de Lună", o producție semnată de Realitatea Film, realizată cu sprijinul Content Fund. Lansat pe 21 august, mockumentarul satiric a ajuns deja pe marile ecrane, aducând în fața spectatorilor umor, ironie și o privire lucidă asupra mecanismelor de manipulare electorală.
15:40
Cifre oficiale: Rusia a pierdut peste 1 milion de soldaţi de la începutul invaziei în Ucraina
Rusia a pierdut 1.075.160 de militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă din 24 februarie 2022, potrivit raportului publicat la 22 august de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Numai în ultimele 24 de ore armata rusă a înregistrat 840 de pierderi, scrie The Kyiv Independent. Pe lângă pierderile umane, datele
15:10
Premieră energetică: Republica Moldova și-a acoperit integral consumul de energie din surse regenerabile
Ministerul Energiei anunță că astăzi, la ora 12:00, consumul de energie electrică al Republicii Moldova a fost acoperit integral din producția locală de energie regenerabilă. „Platforma de monitorizare a sistemului electroenergetic a înregistrat acest rezultat absolut remarcabil – consumul de energie electrică a Republicii Moldova a fost acoperit INTEGRAL de producția locală de energie, din
14:50
Bulgargaz sparge monopolul gazelor în Republica Moldova. ANRE a emis licența pe 10 ani
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a emis o licență de 10 ani companiei Bulgargaz North SRL pentru comerțul cu gaze naturale în Republica Moldova, scrie BANI.MD. Noua firmă a fost înregistrată în iunie 2025 de compania bulgară de stat Bulgargaz, controlată de Bulgarian Energy Holding EAD. Administrator al Bulgargaz North SRL figurează Veselin
Acum 6 ore
14:30
PDMM a expediat o adresare ambasadelor privind „decizia arbitrară" a Serviciului de Informații și Securitate
Cazul lui Vladimir Cebotari, inclus în lista persoanelor asociate cu Vlad Plahotniuc, a ajuns în atenția ambasadelor și a OSCE. Partidul Democrat Modern din Moldova a expediat o adresare misiunilor diplomatice și observatorilor internaționali acreditați la Chișinău prin care condamnă decizia arbitrară a Serviciului de Informații și Securitate și abuzurile la care este supus fondatorul
13:40
Putin face noi dezvăluiri după întâlnirea cu Trump: S-a întrezărit luminița de la capătul tunelului în relaţiile cu SUA
Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că există „luminița de la capătul tunelului" în relațiile dintre Rusia și Statele Unite și că cele două țări discută proiecte comune în Arctica și Alaska, transmite Reuters. Răspunzând la întrebări în timpul unei vizite la un centru de cercetare nucleară, Putin și-a exprimat încrederea că președintele american
13:10
CineMADE în România: Filmul „Dragoste 2. America" de Florin Șerban, la 21:00, în exclusivitate pe RLIVE TV
Pelicula „Dragoste 2. America" de Florin Șerban este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu ora 21:00. Filmul surprinde ultimele 24 de ore ale unei povești de dragoste. Este istoria a doi oameni aflați la mijlocul vieții și la sfârșitul iubirii, doi amanți care refuză să accepte că
Acum 8 ore
12:20
Primăria municipiului Chișinău a pus de astăzi în circulație un nou lot de 21 de troleibuze, dintre care 13 articulate și 8 clasice. Unitățile de transport au fost achiziționate din orașele Tallinn (Estonia), iar patru dintre ele provin din Riga (Letonia). Potrivit edilului capitalei, Ion Ceban, toate troleibuzele au trecut prin proceduri de verificare
11:40
Bolojan și Recean, declarații comune la Chișinău: „Relația dintre România și Moldova nu poate fi distrusă de vremuri sau politicieni"
Premierul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit sâmbătă cu omologul său moldovean, Dorin Recean, la sediul Executivului din Chișinău. Întrevederea a durat mai bine de jumătate de oră, după care cei doi oficiali au susținut declarații comune de presă. „Relația dintre noi, dintre România și Moldova s-a construit ani la rând, prin legăturile dintre oameni, pe
11:00
Dezastru în România după furtuni: Un tânăr a murit în timp ce încerca să se adăpostească
Furtunile violente, vijeliile și grindina au lovit mai multe județe din România, lăsând în urmă un tablou dezastruos. În județul Argeș, un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața după ce magazia în care s-a adăpostit de ploaie s-a prăbușit peste el. Nu a mai putut fi salvat de sub bucățile mari de lemn și
Acum 12 ore
09:30
Ilie Bolojan întreprinde azi o vizită în R. Moldova. Întâlniri cu premierul Dorin Recean și președinta Maia Sandu
Premierul României, Ilie Bolojan, se află sâmbătă într-o vizită de lucru în Republica Moldova, prima efectuată în calitate de prim-ministru. La Chișinău, șeful Executivului de la București are o întrevedere cu omologul său moldovean, Dorin Recean. Potrivit programului anunțat de Guvernul Republicii Moldova, cei doi oficiali vor susține declarații comune de presă în jurul orei
Acum 24 ore
23:10
Ministrul olandez de externe a demisionat, după ce Guvernul său a respins sancţiunile contra Israelului
Ministrul olandez de externe, Caspar Veldkamp, a demisionat vineri, 22 august curent, după ce nu a reuşit la ultima şedinţă de guvern să obţină impunerea de sancţiuni împotriva Israelului pentru războiul din Fâşia Gaza şi situaţia umanitară gravă a populaţiei palestiniene din această enclavă, relatează g4media.ro. „Constat că nu sunt în măsură să iau măsuri
22:50
Uniunea Europeană a transferat un ajutor financiar suplimentar de 4,05 miliarde de euro către Ucraina, cu puțin timp înaintea Zilei Independenței acestui stat, care este sărbătorită pe 24 august, transmite agerpres.ro. „Solidaritatea UE cu Ucraina este de neclintit", a scris vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe rețeaua socială X. Acest transfer de
22:30
Dorin Recean la Consiliul Economic: „Investiții, debirocratizare și digitalizare, priorități pentru Guvern"
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu reprezentanții mediului de afaceri, în cadrul ședinței plenare a Consiliului Economic. Discuțiile au vizat situația economică actuală, provocările antreprenorilor, precum și direcțiile de modernizare a Consiliului. În cadrul ședinței a fost prezentat noul Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Economic, modernizat pentru a răspunde mai bine
21:20
Din 2026, fermierii vor putea accesa fonduri pentru modernizarea utilajelor agricole
O nouă linie de finanțare destinată fermierilor, care urmează să le ofere acces la tehnică modernă în condiții avantajoase, este negociată de autoritățile Republicii Moldova cu Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională. Noua etapă a proiectului „Modernizarea Tehnicii și Echipamentului Agricol" ar urma să fie lansată în primul semestru al anului 2026. „Produsul financiar va fi
20:30
Studenții de la Universitatea Tehnică a Moldovei vor beneficia, începând cu noul an de studii, de condiții mai bune de trai. Universitatea a inaugurat, după renovare, căminul nr. 8, care dispune de 202 locuri. Lucrările de reparație capitală și dotare au costat circa 8,5 milioane de lei, din care 6,4 milioane sunt resurse alocate de
20:00
La Guvern, s-a simulat o ședință de miniștri cu circa 100 de copii ai Programului DOR: s-a aprobat și un proiect!
Circa 100 de copii, participanți ai Programului guvernamental Diaspora*Origini*Reveniri (DOR) au fost întâmpinați, la Guvern, de prim-ministrul Dorin Recean și membrii Cabinetului de miniștri. Șeful Executivului a salutat entuziasmul și optimismul tinerilor, menționând că aceștia pot deveni promotori ai integrării europene: „Vă îndemn ca oriunde ne-am afla să păstrăm vie și puternică legătura cu țara
19:40
FOTO Pauză pe alegeri, are loc „războiul pisicilor"! Și Maia Sandu s-a alăturat trendului de pe rețele sociale
Președinta Republicii
19:10
150 de euro de protest și 50 de om adus! Poliția continuă să identifice conturi de racolare la proteste pe 23 august # Realitatea.md
Poliția anunță vineri seara că identifică în mod constant conturi special create pentru a răspândi mesaje de mobilizare la așa-numite „proteste plătite”, planificate pentru 23 august, atât în capitală, cât și în mai multe raioane ale țării. În mesajele distribuite pe rețelele de socializare și aplicațiile de mesagerie, cetățenii sunt îndemnați să participe la acțiuni […] Articolul 150 de euro de protest și 50 de om adus! Poliția continuă să identifice conturi de racolare la proteste pe 23 august apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Spectaculos: Egiptul scoate la lumină rămășițe ale unui oraș scufundat de 2 mii de ani lângă Alexandria # Realitatea.md
Autoritățile egiptene au ridicat la suprafață statui și ruine ale unui oraș scufundat în golful Abu Qir, lângă Alexandria. Situl, care datează de peste 2.000 de ani, include clădiri, rezervoare, docuri și artefacte care dezvăluie viața din orașele antice Canopus și Heracleion. Rămășițele unui oraș scufundat de 2.000 de ani, ridicate din mare, în apropiere […] Articolul Spectaculos: Egiptul scoate la lumină rămășițe ale unui oraș scufundat de 2 mii de ani lângă Alexandria apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
18:30
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în parteneriat cu Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”, a deschis prima ediție a Expoziției Naționale „PRODUS AUTOHTON”. „Expoziția Națională „Produs Autohton” nu este doar o platformă de expunere, ci o adevărată sărbătoare a economiei și culturii noastre. Prin această inițiativă, Camera de Comerț și Industrie, împreună cu […] Articolul Cumpărați de acasă! Prima ediție a expoziției naționale „PRODUS AUTOHTON” apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Incendiu în Capitală: O pensionară, inconștientă și în stop cardio-respirator, resuscitată cu succes # Realitatea.md
O pensionară a fost resuscitată cu succes de medicii de pe ambulanță, după ce s-a intoxicat cu produse de ardere în urma unui incendiu. Potrivit CNAMUP, femeia, în vârstă de aproximativ 60 de ani, se afla în stare de inconștiență și în stop cardio-respirator. Cazul a fost înregistrat joi, 21 august, în Capitală. Pentru cele […] Articolul Incendiu în Capitală: O pensionară, inconștientă și în stop cardio-respirator, resuscitată cu succes apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Vladimir Voronin a fost inclus în lista „persoanelor non grata” pe platforma „Mirotvorets” # Realitatea.md
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a fost inclus în baza de date publicată pe site-ul „Mirotvorets”, în versiunea moldovenească a platformei omonime din Ucraina, transmite IPN. Potrivit autorilor site-ului, Vladimir Voronin ar fi „un susținător declarat al regimului de la Kremlin” și ar fi desfășurat „acțiuni multiple împotriva intereselor […] Articolul Vladimir Voronin a fost inclus în lista „persoanelor non grata” pe platforma „Mirotvorets” apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
VIDEO Garry Kasparov către cetățenii moldoveni: Regimul putinist vrea să lipsească Moldova de libertatea de a alege # Realitatea.md
Maestrul la șah și fost campion mondial Garry Kasparov a transmis un mesaj video către cetățenii Republicii Moldova, în contextul apropiatelor alegeri parlamentare. El a subliniat că scrutinul nu este unul obișnuit, ci va reprezenta un moment decisiv pentru direcția pe care o va urma țara în anii următori. Kasparov a făcut apel la experiența […] Articolul VIDEO Garry Kasparov către cetățenii moldoveni: Regimul putinist vrea să lipsească Moldova de libertatea de a alege apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
VIDEO Evaziune fiscală de peste 51 de milioane lei în agricultură, deconspirată de PCCOCS. Patru reținuți # Realitatea.md
Procurorii PCCOCS, împreună cu angajații Serviciului Fiscal de Stat (SFS), au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul agricol, de peste 51 de milioane de lei. Patru persoane din nordul țării au fost reținute. „În cadrul urmăririi penale, cu suportul angajaților „Fulger” și INI, au fost efectuate peste 40 de […] Articolul VIDEO Evaziune fiscală de peste 51 de milioane lei în agricultură, deconspirată de PCCOCS. Patru reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Intoxicație cu ciuperci culese din pădure. Trei femei și un bărbat, transportați la spital în stare gravă # Realitatea.md
Patru persoane, trei femei și un bărbat, cu vârste între 35 și 65 de ani, au ajuns la spital în stare gravă, în urma unei intoxicații alimentare provocate de consumul de ciuperci. Incidentul s-a produs în seara zilei de 21 august, într-o suburbie a municipiului Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de CNAMUP, ciupercile ar fi fost […] Articolul Intoxicație cu ciuperci culese din pădure. Trei femei și un bărbat, transportați la spital în stare gravă apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
VIDEO Primul hub educațional inovativ pentru adulți din Moldova a obținut rezultate impresionante # Realitatea.md
Centrul Municipal de Învățare și Instruire a Adulților (CMIEA), primul hub educațional inovativ din Republica Moldova, creat de Primăria municipiul Chișinău, a reușit să obțină rezultate impresionate. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban. Cetățenii au acces la peste 6.500 de beneficiari direcți ai activităților educaționale gratuite, 5.000 de ore academice desfășurate, peste 50 […] Articolul VIDEO Primul hub educațional inovativ pentru adulți din Moldova a obținut rezultate impresionante apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Vești bune pentru moldoveni. Permisele de conducere vor putea fi recunoscute în Franța # Realitatea.md
Un nou acord bilateral dintre Franța și Republica Moldova va permite schimbul reciproc de permise de conducere de categoria B, fără a fi nevoie de susținerea unui nou examen auto. Proiectul de lege pentru aprobarea acestui acord a fost prezentat de ministrul Europei și Afacerilor Externe al Franței și prevede recunoașterea reciprocă a permiselor, sub […] Articolul Vești bune pentru moldoveni. Permisele de conducere vor putea fi recunoscute în Franța apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Frații Tate își construiesc un buncăr de lux la București: va avea zece dormitoare și bară de striptease # Realitatea.md
Un celebru constructor de buncăre subterane dezvăluie într-un interviu pentru The Times detalii despre un proiect impresionant pe care îl realizează în București pentru frații Andrew și Tristan Tate. Frații Andrew și Tristan Tate, aflați sub acuzații de viol și trafic de persoane în România și Marea Britanie, investesc 3,9 milioane de dolari într-un buncăr subteran de […] Articolul Frații Tate își construiesc un buncăr de lux la București: va avea zece dormitoare și bară de striptease apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Platformele Realitatea, atacate masiv în ultimele săptămâni. Circa 250.000 de tentative, timp de 21 zile # Realitatea.md
Platformele grupului de presă Realitatea, online şi RLIVE TV, sunt ținta unui atac cibernetic masiv în ultimele săptămâni. Timp de 21 de zile am identificat circa 250.000 de tentative de interferență cibernetică. Am fost nevoiți să blocăm peste 12.000 de adrese, care au generat un număr mare de atacuri combinate. Atacurile vin din țări precum […] Articolul Platformele Realitatea, atacate masiv în ultimele săptămâni. Circa 250.000 de tentative, timp de 21 zile apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
„Dieta prințeselor Disney” – promovată ca rețeta pentru o silueta ideală – capcana mortală pentru adolescenți # Realitatea.md
Un nou trend periculos denumit „dieta prințeselor Disney” circulă pe rețelele sociale și pune în pericol sănătatea adolescenților. Dietele extreme pot duce la slăbiciune, tulburări alimentare și chiar moarte. Specialiștii avertizează că aceste cure de slăbit nu au niciun fundament științific și reprezintă un risc major pentru tineri, transmite Cancan.md cu referire la presa internațională. […] Articolul „Dieta prințeselor Disney” – promovată ca rețeta pentru o silueta ideală – capcana mortală pentru adolescenți apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Oamenii sunt obligați și intimidați să protesteze. Poliția are probe împotriva Grupării „ȘOR” # Realitatea.md
Poliția Națională anunță că a acumulat probe care indică faptul că cetățenii sunt intimidați, constrânși și obligați să participe la protestele anunțate de organizația criminală „ȘOR”. Potrivit autorităților, mai multe persoane care au participat anterior la proteste similare ar fi primit mesaje audio și text în care sunt amenințate și forțate să fie prezente la […] Articolul Oamenii sunt obligați și intimidați să protesteze. Poliția are probe împotriva Grupării „ȘOR” apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
VIDEO Curieri ai drogurilor la doar 19 și 21 de ani: Două tinere, documentate de polițiști # Realitatea.md
Două tinere de 19 și 21 de ani sunt bănuite de distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul municipiului Chișinău. Acestea activau ca și curieri pentru un canal online și aveau rolul de a plasa pachețele cu substanțe narcotice în diferite locații. „În urma acțiunilor de investigație, polițiștii au depistat și ridicat opt pachețele cu droguri de […] Articolul VIDEO Curieri ai drogurilor la doar 19 și 21 de ani: Două tinere, documentate de polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Anul școlar 2025–2026 începe pe 1 septembrie cu o lecție despre „Valorile care ne unesc” # Realitatea.md
Luni, 1 septembrie 2025, va suna primul clopoțel pentru toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Noul an de studii va debuta cu o lecție tematică obligatorie, având genericul „Valorile care ne unesc”, destinată tuturor școlilor și liceelor, publice și private, anunță Ministerul Educației. Pentru buna desfășurare a acestei ore, Ministerul Educației și Cercetării a […] Articolul Anul școlar 2025–2026 începe pe 1 septembrie cu o lecție despre „Valorile care ne unesc” apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Detalii despre incendiul de la Cantemir: Focul a distrus 9 construcții și 4 hectare de vegetație uscată # Realitatea.md
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de 22 august în orașul Cantemir, afectând grav o zonă din apropierea stației feroviare Gara Prut II. Focul, care a cuprins aproximativ 4 hectare de vegetație uscată, a distrus 7 construcții auxiliare și 2 garaje, amenințând să se extindă spre sectorul locativ și întreprinderea S.A. Drumuri. […] Articolul Detalii despre incendiul de la Cantemir: Focul a distrus 9 construcții și 4 hectare de vegetație uscată apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
SUA vor participa la alternativa rusească a Eurovision. Reprezentantul lor, comparat cu Michael Jackson # Realitatea.md
Statele Unite ale Americii au confirmat participarea la competiția muzicală Intervision, relansată de Rusia ca o alternativă la Eurovision. Reprezentantul american va fi cântărețul R&B și pop Brandon Howard, aflat de ani buni în centrul speculațiilor privind o presupusă legătură de sânge cu regele pop, Michael Jackson. Intervision, concurs muzical desfășurat inițial între 1965 și […] Articolul SUA vor participa la alternativa rusească a Eurovision. Reprezentantul lor, comparat cu Michael Jackson apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
VIDEO Nicolae Bojenco, avocat al grupării „ȘOR”, reținut după ce ar fi agresat o angajată de 18 ani la o terasă # Realitatea.md
Poliția s-a autosesizat în urma unui incident produs aseară, în jurul orei 19:00, la o terasă din orașul Leova, unde Nicolae Bojenco, avocat al grupării „ȘOR” și lider al organizației teritoriale a blocului „Pobeda” din Cahul, a fost implicat într-un scandal public. Potrivit informațiilor preliminare, Bojenco și un alt bărbat, ambii din Cahul, în vârstă […] Articolul VIDEO Nicolae Bojenco, avocat al grupării „ȘOR”, reținut după ce ar fi agresat o angajată de 18 ani la o terasă apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă de joi, 22 august, ora 19:00, până sâmbătă, 23 august, ora 05:00. „În cea mai mare parte a teritoriului țării se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–45 l/m²) cu grindină. Pe […] Articolul Se strică vremea! Meteorologii anunță ploi, vânt și fulgere în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Ciuma reapare în California: un turist s-ar fi îmbolnăvit după o mușcătură de purice # Realitatea.md
Un locuitor din apropierea Lacului Tahoe, California, s-a îmbolnăvit de ciumă, cel mai probabil după ce a fost mușcat de un purice în timpul unei excursii la un camping. Persoana afectată se recuperează acum acasă, sub supraveghere medicală. Autoritățile din comitatul El Dorado au confirmat că bacteria Yersinia pestis, care provoacă ciuma, este prezentă în […] Articolul Ciuma reapare în California: un turist s-ar fi îmbolnăvit după o mușcătură de purice apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, la încheierea mandatului său. Președinta Maia Sandu a subliniat sprijinul constant al Uniunii Europene în modernizarea Republicii Moldova și în gestionarea provocărilor din ultimii ani. Proiectele realizate cu susținerea UE au contribuit la dezvoltarea infrastructurii, o mai mare securitate energetică, la crearea […] Articolul Maia Sandu și-a luat rămas bun de la Ambasadorul UE la Chișinău Jānis Mažeiks apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
ANI a depistat avere nejustificată de peste 2 milioane lei la un funcționar din Serviciul Vamal # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare privind un funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal, stabilind existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute. Suma nejustificată se ridică la 2 milioane 27 mii 738 de lei. Potrivit documentului publicat pe site-ul ANI, este vorba despre Tatiana […] Articolul ANI a depistat avere nejustificată de peste 2 milioane lei la un funcționar din Serviciul Vamal apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Momentul VIDEO în care Nicolae Bojenco, unul dintre avocații lui Șor, ar fi hărțuit sexual o tânără chelneriță # Realitatea.md
Momentul în care Nicolae Bojenco, unul dintre avocații grupării „Șor”, ar fi hărțuit sexual și agresat o chelneriță pe terasa unui local din Leova a fost surprins de camerele de supraveghere. Imaginile video au fost publicate de portalul Pulsmedia.md. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că Nicolae Bojenco a fost […] Articolul Momentul VIDEO în care Nicolae Bojenco, unul dintre avocații lui Șor, ar fi hărțuit sexual o tânără chelneriță apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Momente de panică pentru o mamă: Copilul său a ajuns la spital, după ce s-a opărit cu apă fierbinte # Realitatea.md
O fetiță a suferit arsuri pe 8% din suprafața corpului, după ce s-a opărit cu apă fierbinte. Micuța a fost transportată de urgență la spital. Incidentul a avut loc joi, 21 august, în regiunea transnistreană. Potrivit autorităților locale, cu o zi înainte copilul se afla împreună cu mama în curtea casei. La ora prânzului, femeia […] Articolul Momente de panică pentru o mamă: Copilul său a ajuns la spital, după ce s-a opărit cu apă fierbinte apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Cel puțin 12 polițiști au murit joi în atacuri comise de o facțiune disidentă a gherilei FARC în nord-vestul Columbiei, a anunțat Andrés Julián Rendón, guvernatorul regiunii Antioquia, unde se află regiunea Medellin, potrivit unui nou bilanț, relatează AFP, citat de Agerpres.ro. Totodată, șase civili au fost uciși și alte zeci au fost răniți într-un […] Articolul Cel puțin 12 polițiști au fost uciși într-un atac în regiunea Medellin, Columbia apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
ONU a declarat oficial vineri foamete în Fâşia Gaza, prima din Orientul Mijlociu, după ce experţii săi au avertizat că 500.000 de persoane se află într-o stare „catastrofală”, relatează AFP, potrivit Agerpres. Foametea din Gaza „ar fi putut fi evitată” dacă nu ar fi fost „obstrucţionarea sistematică din partea Israelului”, a acuzat la Geneva responsabilul […] Articolul ONU a declarat oficial foamete în Fâșia Gaza, prima din Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Dronele care vor survola ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova vor putea fi distruse # Realitatea.md
Aeronava fără pilot la bord care va trece ilegal frontiera de stat va putea fi distrusă, neutralizată sau zborul acesteia va fi luat sub control de către Forțele Aeriene, subordonate Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Prevederile sunt incluse în Legea privind securitatea spațiului aerian național, care a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES. […] Articolul Dronele care vor survola ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova vor putea fi distruse apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Trafic intens la vama Sculeni: autoritățile aplică procedura „Revers” pentru fluidizarea circulației # Realitatea.md
Poliția de Frontieră anunță un flux sporit de călători și autovehicule la ieșirea din Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Sculeni. Pentru reducerea timpilor de așteptare, polițiștii de frontieră, împreună cu reprezentanții Serviciului Vamal, au dispus măsuri suplimentare, inclusiv aplicarea procedurii „Revers”, care permite redirecționarea temporară a fluxurilor pentru decongestionarea traficului. Autoritățile îndeamnă […] Articolul Trafic intens la vama Sculeni: autoritățile aplică procedura „Revers” pentru fluidizarea circulației apare prima dată în Realitatea.md.
