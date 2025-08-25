Traficul va fi suspendat pe strada Columna din capitală, în legătură cu Festivalul „Dor de Chișinău”
Moldova1, 23 august 2025 10:00
Traficul rutier de pe strada Columna, în perimetrul străzilor Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Pușkin, va fi suspendat în perioada 23-24 august. Restricțiile sunt aplicate în legătură cu desfășurarea Festivalului „Dor de Chișinău”.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 10 minute
10:10
Tot mai mulți pacienți străini aleg R. Moldova pentru tratamente medicale: Majoritatea vine din România și Italia # Moldova1
Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru pacienții străini, care aleg clinicile private pentru servicii medicale moderne, de calitate, la prețuri accesibile. În ultimii cinci ani, numărul acestora a crescut. Cei mai mulți pacienți vin din România și Italia, precum și din Ucraina, Germania, Elveția, Marea Britanie și SUA, apelând la stomatologie, chirurgie estetică, oftalmologie sau anumite intervenții complexe.
10:10
„Țara suntem noi”, campanie marca Moldova 1, cu ocazia Zilei Independenței. Valentina Alexa, educatoare: „Libertatea e un dar de preț” # Moldova1
Cu ocazia Zilei Independenței, televiziunea publică Moldova 1 lansează campania „Țara suntem noi” – un proiect care aduce în prim-plan istorii autentice despre oameni simpli, dar remarcabili, care prin muncă, pasiune și responsabilitate contribuie zilnic la construirea viitorului Republicii Moldova.
Acum 30 minute
09:50
Ministrul german de Finanțe: „Putin să nu-și facă iluzii că sprijinul Germaniei pentru Ucraina s-ar putea prăbuși” # Moldova1
Președintele rus Vladimir Putin trebuie să fie conștient că sprijinul Germaniei pentru Ucraina nu scade, a declarat luni ministrul german de finanțe și vicecancelarul Lars Klingbeil, aflat într-o vizită neanunțată la Kiev, transmite Reuters.
Acum o oră
09:20
ELECTORALA 2025 // CEC explică regulile pentru modificarea listelor de candidați la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldova1
Partidele politice și blocurile electorale înregistrate pentru scrutinul din 28 septembrie pot solicita modificări în listele de candidați până la începerea campaniei electorale, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC).
Acum 2 ore
09:00
Paun Rohovei, la Moldova 1: Ucraina apără valorile civilizației într-un „război mai crud decât al Doilea Război Mondial” # Moldova1
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, își dorește „o pace justă” pentru țara sa, declarând că războiul declanșat de Rusia este „mai crud decât cel de-al Doilea Război Mondial”. Într-un interviu acordat postului Moldova 1, diplomatul a subliniat importanța respectării integrității teritoriale a Ucrainei și a evidențiat solidaritatea Statelor Unite și a țărilor europene în oferirea de garanții de securitate pentru regiunea Mării Negre. În același timp, ambasadorul Rohovei a reafirmat angajamentul Ucrainei și al Republicii Moldova de a se integra în Uniunea Europeană.
08:40
Tot mai mulți pacienți străini aleg R. Moldova pentru tratamente medicale: Cei mai mulți pacienți vin din România și Italia # Moldova1
Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru pacienții străini, care aleg clinicile private pentru servicii medicale moderne, de calitate, la prețuri accesibile. În ultimii cinci ani, numărul acestora a crescut. Cei mai mulți pacienți vin din România și Italia, precum și din Ucraina, Germania, Elveția, Marea Britanie și SUA, apelând la stomatologie, chirurgie estetică, oftalmologie sau anumite intervenții complexe.
08:40
CEC explică regulile pentru modificarea listelor de candidați la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că partidele politice și blocurile electorale înregistrate pentru scrutinul din 28 septembrie pot solicita modificări în listele de candidați, în anumite condiții prevăzute de lege.
08:30
Statul va acorda un sprijin financiar de o mie de lei pentru fiecare elev din clasele I-IX-a, ca ajutor pentru pregătirea noului an școlar. Măsura vizează aproximativ 295 de mii de elevi. Părinții salută inițiativa, în condițiile în care prețurile pentru rechizite, îmbrăcăminte și alte materiale școlare cresc de la un an la altul. Totuși, sunt și părinți care spun că banii acoperă doar o parte din necesar și că, în cazul familiilor cu mai mulți copii, cheltuielile rămân destul de mari.
08:30
Vicepreședintele SUA, J.D. Vance: „Sperăm ca războiul din Ucraina să se încheie în șase luni, nu mai mult” # Moldova1
Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, și-a exprimat speranța că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei ar putea fi încheiat în cel mult șase luni. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru canalul NBC, citat de European Pravda.
08:30
Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru pacienții străini, care aleg clinicile private pentru servicii medicale moderne, de calitate, la prețuri accesibile. În ultimii cinci ani, numărul acestora a crescut. Cei mai mulți pacienți vin din România și Italia, dar și din Ucraina, Germania, Elveția, Marea Britanie și SUA, apelând la stomatologie, chirurgie estetică, oftalmologie sau anumite intervenții complexe.
08:20
Vicepreședintele SUA, J.D. Vance: „Sperăm ca războiul din Ucraina să se încheie în 6 luni, nu mai mult” # Moldova1
Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, și-a exprimat speranța că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei ar putea fi încheiat în cel mult șase luni. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru canalul NBC, citat de European Pravda.
Acum 4 ore
08:00
Primari din Republica Moldova, la Bruxelles: două zile de dialog cu instituțiile europene despre dezvoltarea locală # Moldova1
Mai mulți primari din Republica Moldova întreprind o vizită de două zile la Bruxelles, la invitația comisarei europene pentru extindere, Marta Kos. Programul include întâlniri cu instituții și organizații europene care reprezintă vocea autorităților locale din statele membre și partenere ale Uniunii Europene, precum și discuții despre politicile comunitare de dezvoltare la nivel local.
08:00
Statul va acorda un sprijin financiar de o mie de lei pentru fiecare elev din clasele I-IX-a, ca ajutor pentru pregătirea noului an școlar. Măsura vizează aproximativ 295 de mii de elevi. Părinții salută inițiativa, în condițiile în care costurile ridicate pentru rechizite, îmbrăcăminte și alte materiale școlare, cresc de la un an la altul. Totuși, sunt și părinți care spun că banii acoperă doar o parte din necesar și că, în cazul familiilor cu mai mulți copii, cheltuielile rămân destul de mari.
08:00
Șase morți și 86 de răniți după atacurile aeriene israeliene asupra capitalei Yemenului, Sanaa # Moldova1
Șase persoane au murit și alte 86 au fost rănite în urma unor atacuri aeriene israeliene desfășurate duminică asupra capitalei Yemenului, Sanaa. Bilanțul a fost confirmat de un purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății al mișcării Houthi, transmite Reuters.
07:50
Viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina, după un posibil acord de pace cu Rusia, trebuie să fie „foarte apropiate” de statutul de membru NATO. Declarația a fost făcută de ministrul german de Externe, Johann Wadephul, la Ziua Porților Deschise organizată de guvernul de la Berlin, notează DW.
07:20
Corespondență Dan Alexe // Ucraina: tristețe și neputință de Ziua Independenței, în vreme ce Europa încă nu are o strategie # Moldova1
Ucraina a sărbătorit duminică, 24 august, Ziua Independenței, obținută în 1991, în momentul destrămării URSS-ului, dar adevărata independență pare să vină doar acum, odată cu acest război neprovocat. Acum, odată încheiate ceremoniile, întrebările și dilemele rămân aceleași: — Mai întâi, faptul, cum a spus fostul premier italian Mario Draghi, că: „Iluzia unei Europe care contează s-a evaporat.”
Acum 24 ore
21:00
Ziua Independenței Ucrainei a fost marcată și la Chișinău, printr-un marș al solidarității # Moldova1
Ziua Independenței Ucrainei a fost marcată și la Chișinău, printr-un marș al solidarității. Zeci de persoane s-au adunat la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, de unde au pornit într-un marș spre Ambasada Rusiei. Cu steaguri și pancarte în mâini, participanții au cerut încetarea războiului.
20:30
Numeroși oficiali străini se află în Ucraina. A fost semnat un plan de cooperare cu Canada în domeniul securității # Moldova1
Mai mulți oficiali străini au sosit la Kiev duminică, în ziua în care Ucraina marchează 34 de ani de independență. Reprezentantul special al Statelor Unite pentru Ucraina, Keith Kellogg, și prim-ministrul canadian, Mark Carney, se numără printre oaspeții prezenți în Ucraina. Premierul Canadei a anunțat că vor furniza Ucrainei în septembrie drone, muniții și vehicule blindate, ca parte a unui pachet de ajutor de peste 700 de milioane de dolari americani. De asemenea, Ucraina și Canada au semnat un plan de acțiune pentru cooperare în domeniul securității. Documentul include pregătirea militară și dezvoltarea capacităților militare, cibersecuritatea, schimbul de informații și contracararea terorismului și a amenințărilor hibride, scrie Unian.
20:20
Un antrenor ucrainean pe care războiul l-a alungat din Donețk antrenează gratuit copii în nordul R. Moldova # Moldova1
Războiul l-a făcut să-și părăsească orașul natal, Donețk, și să o ia de la capăt la Bălți. Este vorba despre antrenorul ucrainean Artiom Driha care, aici, în Republica Moldova, și-a transformat pasiunea într-o misiune: pregătește copii atât din Ucraina, cât și de la noi, învățându-i să creadă în forțele proprii și să lupte pentru obiectivele lor - pe ring și în viață. Astăzi, de Ziua Independenței Ucrainei, Artiom se roagă pentru pace și își amintește cu dor de sălile de antrenament din țara natală, distruse de bombardamente.
20:20
Artistul Aurel David, cunoscut pentru celebra stampă „Arborele Eminescu”, revine în atenția iubitorilor de artă. La Muzeul Național de Artă al Moldovei a fost deschisă o expoziție comemorativă dedicată aniversării a 90 de ani de la nașterea pictorului.
19:40
Show cu vuiet de motoare, fum dens și miros de cauciucuri arse. La Chișinău s-a desfășurat a 3-a etapă a campionatului național de drifat. 13 piloți, dintre care 8 ajunși în faza finală, și-au demonstrat talentul pe mașini legendare modificate și pregătite special pentru acest sport. Au fost participanți din Republica Moldova, Ucraina și România.
19:40
Vitali Kliciko, la Moldova 1: „Independența Ucrainei este trigger pentru ruși. Ei nu ne acceptă integritatea teritorială” # Moldova1
Federația Rusă urmărește refacerea Imperiului Rus, fiind pusă în pericol nu numai securitatea Ucrainei, ci și a întregii Europe. Tocmai de aceea, discuțiile despre eventuale garanții de securitate trebuie să vizeze și țările europene, afirmă primarul Kievului, Vitali Kliciko. Într-un interviu oferit postului Moldova 1, Kliciko a subliniat că orice soluție privind încetarea războiului trebuie să țină cont de interesele naționale ale Ucrainei, iar problema restabilirii păcii trebuie „rezolvată complex, cu garanții că un asemenea război nu se va mai repeta”.
19:30
Pasiune și speranță: povestea unui antrenor ucrainean care a găsit un nou început în nordul Moldovei # Moldova1
Războiul l-a făcut să-și părăsească orașul natal, Donețk, și să o ia de la capăt la Bălți. Este vorba despre antrenorul ucrainean Artiom Driha care, aici, în Republica Moldova, și-a transformat pasiunea într-o misiune: pregătește copii atât din Ucraina, cât și de la noi, învățându-i să creadă în forțele proprii și să lupte pentru obiectivele lor - pe ring și în viață. Astăzi, de Ziua Independenței Ucrainei, Artiom se roagă pentru pace și își amintește cu dor de sălile de antrenament din țara natală, distruse de bombardamente.
18:30
Marș la Chișinău de Ziua eliberării Moldovei de fascism. Expert: „Evenimente istorice, folosite în scopuri politice” # Moldova1
Unii politicieni folosesc evenimentele istorice în scopuri politice. Este reacția experților, după ce reprezentanți ai Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei" au participat la „Marșul Eliberării”. Potrivit acestora, acțiunea are un caracter electoral și urmărește atragerea voturilor. Istoricii subliniază, în context, că prin asemenea evenimente trecutul este prezentat într-un mod selectiv și manipulator.
18:10
Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri, printre care persoane captive din 2022 # Moldova1
De Ziua Independenței, Ucraina a readus acasă un alt grup de soldați și civili din captivitatea rusă, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Majoritatea dintre ei au fost prizonieri încă din anul 2022, potrivit presei din Ucraina.
18:00
O nouă performanță uriașă a canotorului naturalizat moldovean Serghei Tarnovschi. Acesta a devenit pentru a 3-a oară campion mondial. La competiția ce s-a desfășurat pe lacul Idroscalo din orașul italian Milano, el a triumfat pe distanța de 5 mii de metri. Tarnovschi a parcurs-o în 23 de minute 41 de secunde și 31 sutimi de secundă.
16:40
Control comun la punctul de trecere Giurgiulești-Galați. Poliția de Frontieră: „Timp de așteptare mic, trafic fluent” # Moldova1
Începând cu 24 august, la frontiera rutieră dintre Giurgiulești (R. Moldova) și Galați (România) a fost aplicat noul sistem de control coordonat, realizat de autoritățile celor două țări.
16:20
Atacurile asupra Ucrainei nu contenesc. Rusia a lansat 72 de drone și o rachetă balistică asupra Ucrainei în noaptea de 24 august, dată când poporul ucrainean marchează Ziua Independenței țării, au raportat Forțele Aeriene, citate de The Kyiv Independent. O persoană a fost ucisă în regiunea Donețk, alta - la Herson.
15:10
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și comerțului exterior din Luxemburg, Xavier Bettel, și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Regatului Belgiei, Maxime Prévot, vor efectua o vizită oficială în R. Moldova, luni, 25 august.
14:50
Numeroși oficiali străini se află în Ucraina de Ziua Independenței, printre care reprezentanți din SUA și Canada # Moldova1
Mai mulți oficiali străini au sosit la Kiev duminică, în ziua în care Ucraina marchează 34 de ani de independență. Reprezentantul special al Statelor Unite pentru Ucraina, Keith Kellogg, și prim-ministrul canadian, Mark Carney, se numără printre oaspeții prezenți în Ucraina.
14:20
ELECTORALA 2025 // Încă un bloc electoral și un partid, înregistrate de CEC pentru participare la parlamentare. Alte două partide - respinse # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat, duminică, 24 august, lista de 56 candidați la funcția de deputat din partea Partidului Liberal și lista de 66 de candidați a Blocului Electoral „Blocul Unirea Națiunii”. În aceeași ședință, CEC a respins solicitările a două partide privind înscrierea pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
14:20
FC Barcelona a smuls cu greu cele 3 puncte puse în joc în meciul cu Levante, în a doua etapă a campionatului Spaniei. Discipolii lui Hans-Dieter Flick au câștigat cu 3-2 partida în care au fost conduși cu 0-2.
14:10
ELECTORALA 2025 // Încă un bloc și un partid, înregistrate de CEC pentru parlamentare. Două partide - respinse # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat lista de 56 candidați la funcția de deputat din partea Partidului Liberal și lista de 66 de candidați din partea Blocului Electoral „Blocul Unirea Națiunii”. De asemenea, potrivit deciziei CEC de duminică, încă două partide nu vor putea participa la alegerile din toamnă.
13:30
ELECTORALA 2025 // Decizie CEC: 301 de secții de votare, deschise în străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldova1
Moldovenii din diasporă își vor putea exercita votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie la 301 de secții electorale deschise în străinătate, potrivit deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), aprobate duminică, 24 august. Numărul secțiilor electorale puse în acest an la dispoziția diasporei este cu 70 mai mare în comparație cu cele deschise la alegerile prezidențiale și referendumul pentru integrare europeană din toamna anului trecut.
13:30
Tenismena româncă Sorana Cîrstea a cucerit al 3-lea titlu WTA al carierei și primul după o pauză de 4 ani. Sportiva născută la București a devenit campioana turneului de la Cleveland, în Statele Unite ale Americii. În finală, Cîrstea a învins-o pe americanca Ann Li cu 6-2, 6-4.
13:20
ELECTORALA 2025 // Decizie CEC: 294 de secții de votare, deschise în străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldova1
Moldovenii din diasporă își vor putea exercita votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie la 294 de secții electorale deschise în străinătate, potrivit deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), aprobate duminică, 24 august. Numărul secțiilor electorale puse în acest an la dispoziția diasporei este cu 63 mai mare în comparație cu cele deschise la alegerile prezidențiale și referendumul pentru integrare europeană din toamna anului trecut.
13:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis, în cadrul ședinței de duminică, 24 august, organizarea a 294 de secții de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit președintei CEC, Angelica Caraman, creșterea numărului de secții de votare este justificată.
12:50
ELECTORALA 2025 // 12 secții de votare vor fi deschise pentru locuitorii din stânga Nistrului la alegerile din toamnă # Moldova1
Mai puține secții electorale pentru cetățenii cu drept de vot din regiunea transnistreană, la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis duminică, 24 august, deschiderea a 12 secții de votare pentru locuitorii din stânga Nistrului.
12:40
Internaționalii moldoveni Ștefan Bodișteanu și Mihail Caimacov au marcat pentru echipele sale de club. Bodișteanu a înscris al doilea său gol în ediția actuală a Superligii românești de fotbal. Mijlocașul echipei FC Botoșani a marcat spectaculos în meciul cu Csikszereda Miercurea Ciuc, din etapa a 7-a, câștigat cu 3-1.
12:00
RETROSPECTIVA // Număr-record de candidați la alegeri, mai puține secții de vot pentru transnistreni, dar mai multe punți peste Prut „care să ne unească” # Moldova1
Pe lângă pregătirile pentru sărbătorile naționale, sfârșitul lunii august este animat de perioada electorală care precedă alegerile parlamentare din toamnă și de vizite la nivel înalt. R. Moldova l-a avut oaspete, în această săptămână, pe premierul României, Ilie Bolojan, și se pregătește să-i găzduiască, în câteva zile, pe președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, și pe președintele României, Nicușor Dan.
12:00
Ambasadorul Paun Rohovei, la Moldova 1: Kremlinul nu a înțeles nici astăzi că „luptă împotriva voinței unui popor” # Moldova1
La 34 de ani de la proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică, Ucraina își continuă drumul spre libertate și suveranitate, în ciuda agresiunii ruse. Kremlinul refuză să accepte realitatea și continuă să „lupte împotriva voinței unui popor”, a declarat ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, la emisiunea Dimensiunea Diplomatică de la Moldova 1.
10:30
Lansarea ultimului roman al lui Dumitru Crudu cu titlul „Tu și alte femei” a atras numeroși cititori la o librărie din capitală. Aceștia au dialogat cu autorul despre noua apariție editorială, care, potrivit lui, este un roman de dragoste ce reconstituie epocile istorice prin care am trecut.
Ieri
10:00
Meteorologii au emis Cod galben de intensificări ale vântului pentru duminică, 24 august. Avertizarea este valabilă în intervalul orelor 11:00-20:00.
09:40
Ucraina marchează 34 de ani de independență. Oficiali moldoveni: „Onorăm curajul poporului vecin” # Moldova1
Ucraina sărbătorește duminică, 24 august, 34 de ani de la adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică, în 1991, un document politic și juridic care a confirmat noul statut al țării. Cu această ocazie, oficialii de la Chișinău au transmis mesaje de felicitare pentru poporul ucrainean, în care apreciază curajul în această perioadă de război.
08:20
În satul Ciutulești din raionul Florești a fost construit, cu sprijin financiar extern, un centru de sănătate modern, care oferă condiții optime pentru personalul medical și pentru pacienți. Spațiul este bine dotat, iar atmosfera încurajează localnicii să-și monitorizeze sănătatea în mod regulat.
23 august 2025
21:50
Municipiul Comrat a marcat 236 de ani de la prima atestare. Orașul a îmbrăcat straie de sărbătoare și a primit oaspeții cu un concert grandios, expoziții și activități pentru copii.
21:30
Municipiul Comrat a marcat 236 de ani de la prima atestare. Orașul a îmbrăcat straie de sărbătoare și a primit oaspeții cu un concert grandios, expoziții și activități pentru copii.
21:00
Ilie Bolojan, la Festivalul „Tezaur Național”, organizat în satul Horești: „Vă mulțumesc că păstrați tradițiile” # Moldova1
Sunt aici în semn de respect pentru R. Moldova, în semn de atașament pentru românii basarabeni, astfel a comentat premierul României, Ilie Bolojan, care, împreună cu prim-ministrul Dorin Recean au fost prezenți la Festivalul „Tezaur Național”, organizat în satul Horești, raionul Ialoveni.
20:50
Îmbrânceli și altercații la un nou protest organizat de gruparea Șor în fața Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Protestatarii au scandat lozinci împotriva autorităților, iar poliția i-a avertizat că manifestația este ilegală.
20:20
Peste 20 de persoane au fost rănite, iar două și-au pierdut viața în regiunile Dnipropetrovsk, Donețk și Herson în urma bombardamentelor ruse. Între timp, militarii ucraineni anunță că ar fi omorât în regiunea Luhansk câțiva soldați ruși implicați în masacrul de la Bucea din 2022. Confruntările continuă în timp ce președintele american, Donald Trump, dă asigurări că peste două săptămâni va veni cu decizii importante privind războiul din Ucraina.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.