Traficul va fi suspendat pe strada Columna din capitală, în legătură cu Festivalul „Dor de Chișinău”

Războiul l-a făcut să-și părăsească orașul natal, Donețk, și să o ia de la capăt la Bălți. Este vorba despre antrenorul ucrainean Artiom Driha care, aici, în Republica Moldova, și-a transformat pasiunea într-o misiune: pregătește copii atât din Ucraina, cât și de la noi, învățându-i să creadă în forțele proprii și să lupte pentru obiectivele lor - pe ring și în viață. Astăzi, de Ziua Independenței Ucrainei, Artiom se roagă pentru pace și își amintește cu dor de sălile de antrenament din țara natală, distruse de bombardamente.