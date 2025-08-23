Investitorii în alertă: inteligența artificială nu aduce profit companiilor
Bani.md, 23 august 2025 10:00
Un nou studiu al Massachusetts Institute of Technology (MIT) a stârnit agitație în rândul investitorilor din sectorul tehnologic, după ce a arătat că 95% dintre cele peste 300 de organizații analizate nu au înregistrat niciun câștig financiar din utilizarea inteligenței artificiale. Potrivit cercetării, chiar și companiile care implementează activ soluții de AI nu au observat
Acum 10 minute
10:10
CineMADE în România: Filmul „Dragoste 2. America” de Florin Șerban, la 21:00, în exclusivitate pe RLIVE TV # Bani.md
Pelicula „Dragoste 2. America" de Florin Șerban este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu ora 21:00. Filmul surprinde ultimele 24 de ore ale unei povești de dragoste. Este istoria a doi oameni aflați la mijlocul vieții și la sfârșitul iubirii, doi amanți care refuză să accepte că
Acum 30 minute
10:00
Acum o oră
09:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a emis o licență de 10 ani companiei Bulgargaz North SRL pentru comerțul cu gaze naturale în Republica Moldova. Noua firmă a fost înregistrată în iunie 2025 de compania bulgară de stat Bulgargaz, controlată de Bulgarian Energy Holding EAD. Administrator al Bulgargaz North SRL figurează Veselin Sinabov, director
Acum 24 ore
17:00
Platformele Realitatea, atacate masiv în ultimele săptămâni. Circa 250.000 de tentative, timp de 21 zile # Bani.md
Platformele grupului de presă Realitatea, online şi RLIVE TV, sunt ținta unui atac cibernetic masiv în ultimele săptămâni. Timp de 21 de zile am identificat circa 250.000 de tentative de interferență cibernetică. Am fost nevoiți să blocăm peste 12.000 de adrese, care au generat un număr mare de atacuri combinate. Atacurile vin din țări precum
13:30
Nichiforciuc: Drumurile formațiunilor moștenitoare ale PDM nu se vor intersecta la aceste alegeri # Bani.md
Partidele desprinse din vechiul Partid Democrat din Moldova (PDM), inclusiv formațiunea „Respect Moldova", vor merge pe drumuri separate la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația a fost făcută de Eugeniu Nichiforciuc, vicepreședinte pentru Dezvoltare Strategică și fondator al Partidului „Respect Moldova", în cadrul emisiunii „Gonța Media". Afirmația vine în contextul apelurilor lansate de fostul președinte
13:20
Dobânzi ascunse și contracte toxice: două companii de creditare, prinse în capcana abuzurilor # Bani.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a constatat o serie de încălcări în activitatea unor organizații de creditare nebancară (OCN) și a unei bănci comerciale, adoptând măsuri menite să protejeze consumatorii de practici abuzive și netransparente. În urma unei petiții depuse de un consumator, CNPF a identificat clauze abuzive în contractele de fidejusiune ale OCN
Ieri
09:30
Scandal în agricultură: declarația lui Radu Marian, catalogată „lovitură de grație” pentru fermieri # Bani.md
Fostul președinte executiv al Asociației Forța Fermierilor a criticat declarațiile deputatului PAS Radu Marian, pe care le consideră iresponsabile și dăunătoare pentru sectorul agroindustrial. „Declarația iresponsabilă a lui Radu Marian, dincolo de faptul că este un mesaj de dezbinare, denotă atitudinea reală a mai multor reprezentanți ai guvernării față de sectorul agroindustrial. Fermierii sunt tratați
09:20
Londra lovește în „prințul petrolului” iranian: fiul consilierului lui Khamenei, pe lista neagră # Bani.md
Guvernul britanic a anunțat sancțiuni împotriva omului de afaceri iranian Mohammad Hossein Shamkhani și a patru companii din sectoarele transport maritim, petrochimic și financiar, pe care le acuză de sprijinirea flotei „din umbră" a Rusiei și de „destabilizare" în Ucraina. Măsurile prevăd înghețarea activelor și interdicția de călătorie pentru Shamkhani, fiul consilierului liderului suprem al
09:00
Cotațiile internaționale la petrol au înregistrat a doua sesiune consecutivă de creștere, cu aproape un dolar pe baril, după ce negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina au intrat în impas, iar cele două părți s-au acuzat reciproc de stagnarea procesului. „O anumită primă de risc geopolitic revine treptat pe piață", a transmis compania de
08:50
În luna iulie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 79,9%, în creștere față de 78,1% în iunie, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Oferta netă de valută de la persoanele fizice a crescut cu 78,2 milioane
08:30
„Țarii gazului și petrolului”, loviți în portofel: Moscova vrea să taie cu 99% salariile lui Miller și Secin # Bani.md
În Duma de Stat a Federației Ruse se discută un pachet legislativ care urmărește reducerea inegalității veniturilor. Deputatul Dmitri Gusev, vicepreședinte al Comitetului pentru control, a anunțat că a fost pregătit un proiect de lege ce prevede limitarea raportului dintre salariul maxim și cel minim dintr-o companie la cel mult cinci ori, transmite Obșceastvennaia Slujba
08:20
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că lucrările de reabilitare a sectorului de 83 de kilometri pe drumul național R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești sunt realizate în proporție de doar 62%, deși proiectul ar fi trebuit finalizat încă din februarie 2023. Contractul, în valoare de peste 56 milioane de euro, este finanțat
08:10
CineMADE în România: Filmul „Dragoste 1. Câine” de Florin Șerban, la 21:00, în exclusivitate la RLIVE TV # Bani.md
Pelicula „Dragoste 1. Câine" de Florin Șerban este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu ora 21:00. Transilvania, undeva în munți. Într-o dimineață, Simion găsește în pădure o femeie bătută. La început, încearcă să afle cine a rănit-o, apoi încearcă să o iubească. Cu violență, cu disperare, cu
08:10
Statele Unite și Uniunea Europeană au aprobat joi acordul comercial negociat în iulie, punând capăt războiului tarifar dintre cele două economii. Potrivit documentului semnat, majoritatea produselor europene importate în SUA vor fi taxate cu un tarif de 15% – de două ori mai mic decât intenția inițială a președintelui Donald Trump, dar de trei ori
21 august 2025
16:20
Atenționarea CEC: Primăriile sunt obligate să ofere panouri pentru afișaj și spații pentru întâlniri cu votanții # Bani.md
În ajunul campaniei electorale, Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește autorităților administrației publice locale din țară despre faptul că au obligația de a stabili și a asigura un minim de locuri speciale de afișaj electoral. De asemenea, primăriile sunt obligate, conform legislației, să asigure și un minim de locații pentru desfășurarea întâlnirilor electorale de către candidații
16:20
VOX Corupția electorală, prin ochii cetățenilor: cum este perceput fenomenul în Republica Moldova # Bani.md
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 readuc în prim-plan discuția despre corupția electorală. Grupul de presă REALITATEA a ieșit pe străzile Chișinăului și a întrebat cetățenii dacă au auzit despre acest fenomen, dacă s-au confruntat cu el și cum cred că influențează viața politică a țării. Unii au recunoscut că fenomenul există și este vizibil:
13:40
Înscrierile prealabile pentru vot în Rusia ating un nivel record: CEC semnalează suspiciuni # Bani.md
Înscrierea prealabilă a cetățenilor Republicii Moldova din străinătate ridică semne de întrebare la Comisia Electorală Centrală (CEC), în special în ceea ce privește Federația Rusă. Potrivit președintei CEC, Angela Caraman, numărul moldovenilor înregistrați prin corespondență în Rusia a crescut semnificativ – de la 7 mii în 2024 la 13 mii în acest an, față de
12:00
După o pauză de un an, Ucraina a reluat exportul de materie primă către Uzina Metalurgică din Râbnița, situată pe teritoriul regiunii separatiste Transnistria – considerată un avanpost rusesc în Republica Moldova. Informația a fost publicată de portalul ucrainean obozrevatel.ua, cu referire la datele Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei, citat de obozrevatel.com. Potrivit sursei,
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Băncile comerciale au atras în luna iulie 2025 depozite noi la termen în valoare totală de 3,84 miliarde lei, în creștere cu 11,6% față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Depozitele în moneda națională au însumat 2,77 miliarde lei (72% din total), cu o creștere lunară de 9,4%, iar cele
08:20
CineMADE în România: Filmul „Arsenie. Viața de apoi” de Alexandru Solomon, la 21:00, în exclusivitate pe RLIVE TV # Bani.md
Pelicula „Arsenie. Viața de apoi" de Alexandru Solomon este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Filmul ne poartă pe urmele lui Arsenie Boca împreună cu douăzeci de pelerini aleși în urma unui casting. Povestit prin ochii credincioșilor, observați de un regizor necredincios, acest road movie surprinde
08:20
În luna iulie 2025, volumul creditelor noi acordate de băncile comerciale a constituit 7,01 miliarde lei, în creștere cu 0,9% față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Ponderea cea mai mare, de 76%, revine creditelor în moneda națională, care au însumat 5,33 miliarde lei, cu 1,4% mai mult decât în
08:00
China continuă să importe masiv petrol din state aflate sub sancțiuni, folosind inclusiv o rețea de transportatori aparținând așa-numitei „flote fantomă" iraniene. Potrivit unei anchete realizate de Financial Times și organizația C4ADS, care monitorizează operațiuni maritime clandestine, aceeași schemă folosită de Iran pentru a evita restricțiile occidentale este acum aplicată și livrărilor de petrol rusesc.
08:00
Executivul a aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului rece 2025–2026, care conține 48 de acțiuni menite să asigure livrări stabile de energie și să consolideze securitatea energetică a țării. Printre punctele esențiale se numără diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze și suplinirea stocurilor de securitate. Astfel, până la 1 noiembrie, compania Energocom urmează să
08:00
Producția industrială a Republicii Moldova a înregistrat o creștere de 3,2% în iunie 2025 comparativ cu iunie 2024. În primele șase luni ale anului, creșterea cumulată a fost de 1,6%, potrivit datelor Biroului Național de Statisrică. Avansul din iunie a fost susținut în principal de creșterea industriei extractive cu 26,7%, a industriei prelucrătoare cu 2,4%,
20 august 2025
16:40
Comisia Electorală Centrală dezvăluie culisele procesului electoral. Într-un interviu acordat pentru grupul de presă REALITATEA, președinta CEC, Angela Caraman, abordează subiecte sensibile – de la înregistrarea candidaților și încălcările din spațiul online, până la votul prin corespondență și participarea diasporei. Angela Caraman explică modul în care sunt identificate și documentate tentativele de dezinformare și atacurile
10:50
Petru Macovei a explicat cum rețelele sociale pot manipula alegătorii din Republica Moldova # Bani.md
În pragul alegerilor parlamentare din 2025, spațiul informațional al Republicii Moldova devine tot mai tensionat, iar influența rețelelor sociale crește semnificativ. Declarația a fost făcut de Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente, într-un interviu pentru grupul de presă REALITATEA. Potrivit expertului, manipularea opiniei publice prin intermediul Telegram, TikTok și al influencerilor devine tot mai
09:20
Transgaz SA, singurul operator de transport și sistem de gaze naturale din Europa care administrează integral două rețele naționale de transport din țări diferite – România, stat membru UE, și Republica Moldova, stat non-UE –, și-a dublat în prima jumătate a anului veniturile obținute din activitatea de pe piața moldovenească, notează profit.ro. Potrivit raportului financiar,
08:50
Republica Moldova este interesată să cumpere energie electrică din Ucraina, a anunțat Ministerul Energiei. Ministrul Dorin Junghietu a efectuat o vizită oficială la Kiev, unde a avut întrevederi bilaterale cu omologi și oficiali din domeniul energetic. Discuțiile s-au axat pe majorarea capacității de interconectare la frontiera moldo-ucraineană, actualizarea acordului de cooperare dintre operatorii naționali de
08:50
CineMADE în România: Filmul „Perfect sănătos” de Anca Damian, la 21:00, în exclusivitate la RLIVE TV # Bani.md
Pelicula „Perfect sănătos" de Anca Damian este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Andrei (Anghel Damian) este un tân
08:50
Uniunea Europeană va continua să exercite presiune asupra economiei militare a Rusiei și pregătește un nou pachet de sancțiuni, care urmează să fie finalizat până în septembrie. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după o reuniune virtuală cu liderii statelor membre, unde au fost discutate rezultatele summitului desfășurat la Washington între […] Articolul Bruxelles-ul strânge șurubul: noi sancțiuni dure împotriva economiei de război a Rusiei apare prima dată în Bani.md.
08:50
„Catastrofă alimentară”: recolta de hrișcă din Rusia s-a prăbușit la minimul ultimilor 6 ani # Bani.md
După scăderile înregistrate la recolta de cereale, legume și fructe, agricultura rusă se confruntă cu o nouă criză: producția de hrișcă. În 2025, recolta acestei culturi se va reduce cu 35% față de anul precedent, ajungând la doar 788 de mii de tone – cel mai scăzut nivel din ultimii șase ani, potrivit estimărilor „AB-Centr”. […] Articolul „Catastrofă alimentară”: recolta de hrișcă din Rusia s-a prăbușit la minimul ultimilor 6 ani apare prima dată în Bani.md.
08:50
Moldova pune pe roate prima strategie de incluziune financiară – accent pe grupurile vulnerabile și IMM-uri # Bani.md
Republica Moldova va elabora pentru prima dată o Strategie Națională de Incluziune Financiară (SNIF 2030), după ce Consiliul de Coordonare pentru Dezvoltarea Durabilă a aprobat pe 14 august conceptul documentului-cadru. Noua strategie are drept obiectiv aducerea serviciilor financiare mai aproape de cetățeni și sprijinirea creșterii calității vieții și a nivelului de trai. Programul de implementare […] Articolul Moldova pune pe roate prima strategie de incluziune financiară – accent pe grupurile vulnerabile și IMM-uri apare prima dată în Bani.md.
19 august 2025
11:20
Buletin de vot fals în mediul online. Reacția CEC: Imagini trucate și tentative de manipulare # Bani.md
Un pretins buletin de vot, unde ștampila VOTAT este aplicată în dreptul unui concurent electoral, circulă în mediul online de câteva zile. În context, Comisia Electorală Centrală (CEC) susține că imaginea este trucată, iar buletinul de vot fals. Scopul acestor imagini, potrivit autorității electorale, este de a induce în eroare alegătorii și de a submina […] Articolul Buletin de vot fals în mediul online. Reacția CEC: Imagini trucate și tentative de manipulare apare prima dată în Bani.md.
11:20
În cadrul unei conferințe de presă organizate la Guvern, ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, împreună cu șeful Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari, au prezentat proiectul „Moldova HiTech Park” – primul parc de tehnologii avansate din Republica Moldova, catalogat drept obiectiv de importanță strategică națională. Parcul va fi axat pe domenii de vârf precum inteligență […] Articolul Un Silicon Valley la Chișinău? Guvernul promite zeci de mii de locuri de muncă IT apare prima dată în Bani.md.
11:20
Campania electorală și perioada electorală dinaintea alegerilor. Care este diferența? Codul Electoral definește clar ambele sintagme. Potrivit reglementărilor, campania electorală este perioada de activitate în care candidații desfășoară activități pentru a-i determina pe alegători să-și exprime voturile pentru ei. Perioada electorală reprezintă timpul cuprins între ziua când s-a stabilit data scrutinului și cea în care […] Articolul Briefingul Zilei: Care este diferenţa dintre campania electorală şi perioada electorală apare prima dată în Bani.md.
09:10
Hotelul Zarea și Fabrica de Sticlă, puse pe tarabă: Investitorii primesc manual de instrucțiuni # Bani.md
Agenția de Investiții din Republica Moldova, în parteneriat cu Agenția Proprietății Publice (APP), a prezentat oficial Ghidul Privatizării 2025, un instrument practic destinat investitorilor interesați de participarea la procesul de privatizare. Documentul, elaborat în format întrebare-răspuns, explică într-un limbaj accesibil pașii procedurali, cadrul legislativ și regulile aplicabile achiziționării activelor publice, fie prin licitații comerciale, concursuri […] Articolul Hotelul Zarea și Fabrica de Sticlă, puse pe tarabă: Investitorii primesc manual de instrucțiuni apare prima dată în Bani.md.
09:00
Profitul Transgaz aproape s-a triplat, cu impact și asupra Republicii Moldova prin Vestmoldtransgaz # Bani.md
Compania de stat Transgaz, operatorul sistemului național de transport al gazelor din România, și-a majorat semnificativ profitul net consolidat în prima jumătate a anului 2025, ajungând la 518,9 milioane lei românești, față de 183,8 milioane lei în aceeași perioadă a anului trecut, scrie profit.ro. Raportarea include și rezultatele Vestmoldtransgaz, operatorul conductei Iași-Ungheni-Chișinău, la care Transgaz […] Articolul Profitul Transgaz aproape s-a triplat, cu impact și asupra Republicii Moldova prin Vestmoldtransgaz apare prima dată în Bani.md.
08:50
VIDEO CineMADE în România: Filmul „Câinele japonez” de Tudor Cristian Jurgiu, la 21:00, pe RLIVE TV # Bani.md
Pelicula „Câinele japonez” de Tudor Cristian Jurgiu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Producția povestește despre bătrânul Costache Moldu, care și-a pierdut soția, casa și averea agonisită o viață în timpul inundațiilor. Fiul său, Ticu, revine din Japonia, împreună cu soția și feciorul, iar pensionarul […] Articolul VIDEO CineMADE în România: Filmul „Câinele japonez” de Tudor Cristian Jurgiu, la 21:00, pe RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
08:50
Studioul vedetelor pop, mărul otrăvit al lui Deripaska: judecătorii americani îi iau averea # Bani.md
Un tribunal federal din New York a respins cererea de închidere a procesului intentat de Departamentul de Justiție al SUA privind confiscarea a 3,4 milioane de dolari de pe un cont al băncii Wells Fargo, bani care ar proveni din vânzarea studioului muzical Ocean Studios Burbank din California. Potrivit procurorilor americani, tranzacția ar fi fost […] Articolul Studioul vedetelor pop, mărul otrăvit al lui Deripaska: judecătorii americani îi iau averea apare prima dată în Bani.md.
08:00
Chișinăul ar putea avea o nouă centrală electrică de 250 MW – de trei ori mai eficientă decât MGRES # Bani.md
O nouă centrală electrică modernă ar putea fi construită la Chișinău, conform studiului de fezabilitate publicat recent cu sprijinul Băncii Mondiale, a anunțat Constantin Borosan, secretar de stat la Ministerul Energiei. Studiul a analizat mai multe tehnologii de generare – turbine cu gaze, motoare cu ardere internă și centrale în ciclu combinat (turbine cu gaze […] Articolul Chișinăul ar putea avea o nouă centrală electrică de 250 MW – de trei ori mai eficientă decât MGRES apare prima dată în Bani.md.
18 august 2025
14:50
Ansamblul Național „JOC” marchează în acest an 80 de ani de la înființare. De-a lungul decadelor, dansatorii au dus pe scenele lumii tradițiile și cultura Republicii Moldova, evoluând în peste 60 de țări și susținând aproximativ 3800 de spectacole peste hotare. Purtătoarea de cuvânt a ansamblului a oferit mai multe detalii. „Toate concertele care au […] Articolul VIDEO Ansamblul Naţional JOC împlinește 80 de ani de la fondare apare prima dată în Bani.md.
14:10
În cadrul campaniei „Moldova care ne unește”, cetățenii Republicii Moldova au fost întrebați ce obiecte, persoane sau valori se asociază cel mai mult cu țara lor. Răspunsurile au scos în evidență o combinație de tradiții, simboluri culturale, dar și aspirații sociale. Pentru mulți, Moldova înseamnă familie, copii fericiți și un trai decent. Alții au pus […] Articolul VIDEO „Moldova care ne unește”: Când auziţi de Republica Moldova, la ce vă duce gândul? apare prima dată în Bani.md.
13:30
Vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, fost judecător și președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Victor Micu, consideră că procedurile de pre-vetting și vetting, promovate de guvernarea PAS drept soluții pentru „curățarea” justiției, sunt neconstituționale și pun în pericol independența sistemului judecătoresc. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului „Subiect Incomod”, realizat de avocatul Dorin Podlisnic. Potrivit […] Articolul Victor Micu: Pre-vettingul și vettingul sunt neconstituționale apare prima dată în Bani.md.
13:30
Politico: Slovacia face miliarde din arme pentru Ucraina, în timp ce Fico se afișează cu Putin # Bani.md
Deși premierul slovac Robert Fico a promis că nu va trimite Ucrainei „niciun glonț”, industria de armament din Slovacia continuă să furnizeze arme pe front, scrie Politico. În 2024, exporturile de armament ale Slovaciei au crescut la 1,15 miliarde de euro, echivalentul a circa 1% din economia țării. Cifra este dublă față de 2023 și […] Articolul Politico: Slovacia face miliarde din arme pentru Ucraina, în timp ce Fico se afișează cu Putin apare prima dată în Bani.md.
13:30
Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Ucrainei, vizând în noaptea de 18 august un terminal petrolier din regiunea Odesa. Ținta a fost un obiectiv al companiei petroliere azere SOCAR, potrivit autorităților locale și presei ucrainene. Guvernatorul militar al regiunii Odesa, Oleg Kiper, a confirmat că atacul cu drone a provocat un „incendiu puternic”, […] Articolul Rusia lovește din nou: terminalul SOCAR din Odesa, distrus în al doilea atac în 10 zile apare prima dată în Bani.md.
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desemnat, astăzi, S.A. „Moldovagaz” drept entitate responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru perioada 1 septembrie 2025 – 31 martie 2026. Decizia survine în contextul în care, la 1 septembrie, expiră licența de furnizare deținută de „Moldovagaz” și are caracter temporar și tranzitoriu. Potrivit […] Articolul Gaz pentru Transnistria: Moldovagaz rămâne furnizor temporar încă șapte luni apare prima dată în Bani.md.
13:00
De 16 ani, INCASO reprezintă etalonul profesionalismului și încrederii pe piața gestiunii creanțelor din Republica Moldova. Compania are o abordare modernă, inovând constant în sprijinul debitorilor și mediului de afaceri. Într-o economie în continuă transformare, INCASO oferă partnerelor stabilitate, debitorilor posibilități de reintegrare corectă în circuitul economic, iar tinerilor – oportunități de formare profesională. Pornind […] Articolul INCASO – 16 ani de leadership și performanță în gestiunea creanțelor apare prima dată în Bani.md.
11:20
Pelicula „Căutătorul de vânt” de Mihai Sofronea este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Filmul povestește despre Radu, care află că mai are doar câteva luni de trăit. El se ascunde într-un sat izolat, la Nea Pavel pe vârful dealului. Timpul trece, iar bărbatul începe să […] Articolul CineMADE în România: Filmul „Căutătorul de vânt” de Mihai Sofronea, la 21:00, pe RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
11:20
Prețurile petrolului au rămas în mare parte neschimbate, luni, după o scădere la începutul tranzacțiilor, întrucât Statele Unite nu au exercitat presiuni suplimentare asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina prin măsuri de perturbare a exporturilor de petrol, scrie Reuters. Contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 6 cenți, sau 0,09%, la […] Articolul Petrolul se liniștește: panica livrărilor rusești dispare apare prima dată în Bani.md.
09:20
Tot ce trebuie să știi despre Social Media Marketing. Secrete pe care nimeni nu ți le spune # Bani.md
Estera Untilă are doar 19 ani, dar activează deja în domeniul Social Media Marketing (SMM) și și-a propus un obiectiv ambițios: să ajungă la venituri de 10.000 de euro lunar până la sfârșitul acestui an. Subiectul este abordat în cel mai nou episod al emisiunii „Afaceri la Microscop”, unde se discută despre secretele succesului în […] Articolul Tot ce trebuie să știi despre Social Media Marketing. Secrete pe care nimeni nu ți le spune apare prima dată în Bani.md.
