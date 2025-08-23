LIVE TEXT/ Rusia a lansat 49 de drone asupra localităților ucrainene. Incendii la Dnipropetrovsk și Sumî. Război în Ucraina, ziua 1277
Ziarul de Garda, 23 august 2025 10:00
UPDATE 9:50 În noaptea spre 23 august, trupele ruse au atacat Ucraina cu 49 de drone de tip Shahed. Militarii ucraineni au reușit să doboare 36 dintre ele, însă au fost înregistrate și lovituri la Donețk, Dnipropetrovsk și Sumî. Conform datelor preliminare, până la ora 8:30, apărarea antiaeriană a distrus sau neutralizat 36 de drone...
• • •
Acum 30 minute
10:00
Acum o oră
09:20
Ce riscă protestatarii plătiți de Șor? Viorel Cernăuțeanu, șeful IGP, la Detectorul de Falsuri # Ziarul de Garda
La Detectorul de falsuri, un nou podcast al Ziarului de Gardă, în care vom explica simplu evenimente complicate, vom demonta falsuri și vom analiza narațiuni propagandistice, ca să ne orientăm mai ușor în labirintul dezinformării, discutăm cu Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, în special despre scandalul protestelor plătite din centrul capitalei, anunțate pentru...
Acum 2 ore
09:10
Anul de învățământ 2025–2026 va începe luni, 1 septembrie, în toate instituțiile de educație din țară, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Prima lecție din noul an școlar va fi dedicată temei „Valorile care ne unesc” și va fi obligatorie pentru toate școlile și liceele, atât publice, cât și private. Conform MEC, „pentru buna...
Acum 12 ore
22:00
În perioada 22–24 august va avea loc expoziția „Produs Autohton”, care va reuni peste 150 de companii din toate regiunile țării # Ziarul de Garda
Produsele autohtone, tradițiile și arta populară sunt prezentate, începând de astăzi, la CIE Moldexpo în cadrul primei ediții a Expoziției Naționale „Produs Autohton”. Evenimentul se desfășoară în perioada 22–24 august și reunește peste 150 de companii din toate regiunile țării, informează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. La ceremonia de deschidere a participat ministra Agriculturii și...
21:20
LIVE TEXT/ Zelenski şi Rutte fac presiuni pentru garanţii credibile de securitate pentru Ucraina. Şeful NATO propune o abordare în două etape. Război în Ucraina, ziua 1276 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:10 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi-au intensificat apelurile către aliaţii Kievului pentru garanţii concrete de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia. Vorbind în capitala ucraineană, ei au îndemnat aliaţii să treacă dincolo de gesturile simbolice şi să ofere un cadru care să semene cu...
Acum 24 ore
20:40
Siegfried Mureșan: Stabilitatea și direcția pro-europeană a Moldovei sunt direct legate de siguranța și prosperitatea noastră # Ziarul de Garda
Alegerile parlamentare din R. Moldova, programate pentru 28 septembrie, sunt cruciale nu doar pentru viitorul european al Republicii Moldova, ci și pentru România, afirmă europarlamentarul Siegfried Mureșan. „Stabilitatea și direcția pro-europeană a Moldovei sunt direct legate de siguranța și prosperitatea noastră”, a scris eurodeputatul. Siegfried Mureșan a amintit că la ultimele alegeri din România, cetățenii...
19:50
LIVE TEXT/ Trump: O întâlnire între Putin şi Zelenski ar fi ca amestecul „uleiului cu oţetul”. Război în Ucraina, ziua 1276 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:43 Preşedintele american Donald Trump, care a promis să-i aducă la o întâlnire pe preşedinţii rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, pentru a negocia încheierea războiului dintre ţările lor, dar nu reuşeşte să-şi pună în practică această promisiune, a comparat vineri o reuniune între aceştia cu amestecul „uleiului cu oţetul”, relatează AFP,...
19:10
VIDEO/ Sportivul moldovean Serghei Tarnovschi, din nou pe podium la Campionatele Mondiale de canoe sprint # Ziarul de Garda
Canotorul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de canoe sprint pentru seniori, care se desfășoară în acest an la Milano, Italia. Sportivul moldovean obținut rezultatul la proba de canoe individual pe distanța de 500 metri. Tarnovschi a parcurs traseul în 1:47.38, fiind devansat doar de rusul Zakhar Petrov (1:46.27) și de...
18:50
La Universitatea Tehnică din Moldova a fost înaugurat, după renovare, căminul nr. 8 de pe str. Florilor 4, care dispune de 202 locuri. Lucrările de reparație capitală și dotare au costat circa 8,5 milioane de lei, din care 6,4 milioane sunt resurse alocate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), prin programul de finanțare complementară, se...
18:10
VIDEO/ Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 51 milioane lei – deconspirată de oamenii legii. Patru persoane au fost reținute # Ziarul de Garda
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii calculate la bugetul public de peste 51 milioane lei a fost deconspirată de oamenii legii, care au efectuat peste 40 de percheziții în diferite localități din nordul țării, se arată în comunicatul de presă al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS)....
17:50
Fosta judecătoare Victoria Sanduța a fost înregistrată în calitate de candidată independentă pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Astăzi, 22 august, la ședința Comisiei Electorală Centrală (CEC), fosta judecătoare Victoria Sanduța a fost înregistrată în calitate de candidată independentă la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. La fel, a fost aprobat și simbolul electoral al candidatei independente. La fel, CEC a aprobat completarea listei de...
17:30
VIDEO/ Garry Kasparov, a venit cu mesaj pentru cetățenii R. Moldova: „Regimul fascist al lui Putin vrea să vă lipsească de posibilitatea de a influența puterea” # Ziarul de Garda
Maestrul rus de șah și fost campion mondial la șah, Garry Kasparov, considerat unul dintre cei mai mari jucători din istorie, îi îndeamnă pe cetățenii R. Moldova să fie precauți pentru cine își vor da votul la alegerile din 28 septembrie 2025. Opozantul rus afirmă că R. Moldova se poate rupe definitiv de „regimul fascist...
17:20
„Interdicția evidențiază că ultimele sale poziții trădează o îndepărtare de valorile europene” Primarul de Iași explică decizia de a suspenda înfrățirea cu Chișinăul # Ziarul de Garda
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, după ce a anunțat că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului Ceban de a intra în Spațiul Schengen, a venit cu mai multe detalii despre motivele din spatele deciziei. „Interdicția aplicată domnului Ion Ceban, Primarul Municipiului Chișinău, de a intra...
17:10
LIVE TEXT/ Șeful NATO a ajuns la Kiev, într-o vizită surpriză, în contextul eforturilor Ucrainei de a obține garanții de securitate. Război în Ucraina, ziua 1276 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sosit la Kiev pentru o vizită surpriză vineri, 22 august, și s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski, a declarat șeful Biroului Prezidențial al Ucrainei, Andriy Yermak, transmite The Kyiv Independent. Vizita lui Rutte are loc la câteva zile după o întâlnire la nivel înalt de la Washington între Zelenski,...
17:00
Cine sunt judecătorii proaspăt numiți în funcție la Curțile de Apel Centru și Nord # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu a semnat un decret prin care a numit în funcție patru judecători la Curțile de Apel Centru și Nord. • Elena Bolocan – judecător la Curtea de Apel Centru; • Ivan Parii – judecător la Curtea de Apel Nord; • Andrei Cașcaval – judecător la Curtea de Apel Centru; •...
17:00
Doi bărbați din Cahul, documentați de IGP după ce au agresat o angajată de 18 ani și au provocat scandal la o terasă din Leova # Ziarul de Garda
În seara zilei de 21 august, în jurul orei 19:00, polițiștii au fost sesizați despre un incident produs la o terasă din orașul Leova, anunță vineri, 22 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit investigațiilor preliminare, doi bărbați, ambii din Cahul, cu vârste de 33 și 43 de ani, au tulburat ordinea publică, au deteriorat...
16:50
Educația trebuie să țină cont de nevoile fiecărui copil. În acest sens, școala incluzivă devine o necesitate, un model care oferă șanse egale și sprijin tuturor elevilor. Prin adaptarea curriculumului, a metodelor de predare și a mediului de învățare, această abordare răspunde diversității din clasă, oferind sprijin personalizat indiferent de abilități. „Incluziunea este un proces...
16:40
Cetățenii care au mai participat la protestele organizate de Șor sunt intimidați și obligați prin mesaje să se prezinte la următoarele manifestații # Ziarul de Garda
Unele persoane sunt intimidate, obligate și constrânse să participe la protestul plătit organizat de Șor, potrivit unor probe deținute de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Atsfel, IGP anunță că cetățenii implicați anterior la astfel de proteste primesc mesaje audio și text prin care sunt intimidați să vină la protestele de sâmbătă, 23 august, din capitală...
16:20
Un incendiu de proporții la Cantemir. 7 construcții auxiliare, 2 garaje și aproximativ 4 hectare de vegetație uscată au ars # Ziarul de Garda
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit la Cantemir, a anunțat vineri, 22 august, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit unui comunicat, în dimineața zilei de 22 august 2025, pompierii din sudul țării au intervenit pentru a stinge un incendiu care a cuprins o suprafață extinsă de vegetație uscată în orașul Cantemir, pe...
16:10
Președintele Azerbaidjanului se pregătește de un potențial război pe fondul amenințărilor ruse cu o „nouă operațiune militară specială” în Caucaz # Ziarul de Garda
Președintele azer Ilham Aliyev a declarat, după semnarea unui acord de pace cu Armenia, că autoritățile monitorizează „sursele” noilor amenințări și își sporesc puterea militară pentru a asigura securitatea. Declarația a venit pe fondul înrăutățirii relațiilor dintre Baku și Moscova și al amenințărilor propagandiștilor ruși de a începe o „nouă operațiune specială” în Caucazul de...
15:30
Un american, care s-a mutat în R. Moldova, a deschis o afacere și a creat un newsletter pentru a scrie despre R. Moldova, a devenit cetățean moldovean # Ziarul de Garda
David Smith, un american, care de câțiva ani s-a mutat în R. Moldova a deveni cetățean moldovean, un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu joi, 22 august. Potrivit Moldova Matters, o platformă creată de David Smith, acesta originar Virginia, SUA și a devenit voluntar alăturat Corpului Păcii după ce am...
14:30
Cum pregătim copilul cu dizabilități pentru o bună integrare socială: sfaturile terapeutului ocupațional # Ziarul de Garda
Сomunicarea deschisă și empatică între părinții copiilor cu dizabilități, profesori și ceilalți părinți este esențială pentru crearea unui mediu incluziv și sigur. Aliona Șleac, terapeută ocupațională, afirmă că un dialog sincer, respectuos și o colaborare eficientă între toate părțile implicate sunt aspecte esențiale pentru a susține cât mai bine dezvoltarea și integrarea copilului în comunitate....
14:10
Putin „râde” după eforturile de pace ale lui Trump, spune vicepreședinta al Comisiei Europene # Ziarul de Garda
Summit-urile din Alaska și Washington i-au oferit liderului rus exact ceea ce își dorea, a declarat vineri, 22 august, Kaja Kallas, vicepreședinta al Comisiei Europene, a transmis POLITICO. Înalta șefă al politicii externe a UE, Kaja Kallas, spune că Kremlinul ridiculizează eforturile președintelui american Donald Trump de a aduce pacea în Ucraina. Trump s-a întâlnit...
13:50
LIVE TEXT/ Două persoane au fost salvate dintr-un incediu provocat de un atac cu drone. Război în Ucraina, ziua 1276 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:45 Echipele de urgență au salvat două persoane în timpul lichidării consecințelor atacurilor aeriene rusești din dimineața zilei de 22 august, în Constantinovka: victimele au fost transportate la spital, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. Din cauza pericolului pentru personal, salvatorii au fost nevoiți să întrerupă temporar stingerea incendiilor din clădirile de locuit cu...
12:40
Sub pretextul intermedierii livrării a 40 000 de tone de grîu, administratorul unei firme din Chișinău ar fi încasat fraudulos un avans de 843 950 dolari SUA de la o firmă din Turcia. Acuzată că a cheltuit fraudulos banii, a fost trimis în judecată # Ziarul de Garda
„În perioada septembrie – octombrie 2020, administratorul unei companii din Chișinău ar fi indus în eroare o societate comercială din Turcia, în cadrul unei tranzacții internaționale de vânzare-cumpărare a grâului alimentar. Sub pretextul intermedierii livrării unei cantități de 40 000 de tone de grîu, acesta ar fi încasat fraudulos, printr-o companie moldovenească pe care o...
12:30
Cebotari, ex-ministrul Justiției care anunța relansarea în politică după îndemnul lui Plahotniuc — inclus de SIS în lista persoanelor asociate oligarhului. Alte cinci persoane și opt companii, inclusiv Fly One, sunt în listă # Ziarul de Garda
Vladimir Cebotari, fost ministrul al Justiției din perioada lui Plahotniuc și unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern (PDMM) a fost inclus în lista persoanelor în privința cărora există probe și informații care sunt asociate cu Vladimir Plahotniuc, se arată într-un ordin semnat vineri, 22 august, de directorul Serviciul Informații și Securitate (SIS) și publicat în...
12:20
Oficialii maghiari se feresc să „arate cu degetul” spre Rusia. Mesajele transmise de înalții demnitari # Ziarul de Garda
Președintele Ungariei, Tamás Sulyok, a postat un mesaj de susținere față de victimele care au fost rănite în atacul cu rachetă lansat de Rusia asupra unei fabrici din vestul Ucrainei. Ulterior, mesajul oficial a fost editat, fiind șters din text detaliul care menționează că atacul a fost unul „rusesc”. El nu este singurul demnitar care...
12:10
Vor crește tarifele la gaz și energie după parlamentare? Declarațiile ministrului Energiei # Ziarul de Garda
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că nu există premise ca tarifele la gaz și energie electrică să crească. Despre acest lucru oficialul a vorbit în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR MOLDOVA. „Entitatea care ajustează prețul este ANRE. Din observațiile pe care le avem cum a evoluat bursa europeană, în primul rând, bursa...
12:00
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat cartierul Kupiansk cu drone, este un mort și trei răniți. Război în Ucraina, ziua 1276 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:55 În satul Kurhanne, cartierul Kupiansk, regiunea Harkiv, a avut loc un atac cu drone rusești, în dimineața zilei de vineri, 22 august, care a ucis o persoană și a rănit alte trei, anunță presa ucraineană. Conform anchetei, în jurul orei 4:00 dimineața, drone rusești au vizat o zonă rezidențială privată, provocând un incendiu....
11:50
Fostul ministru al Justiției Vladimir Cebotari a fost inclus de SIS pe lista persoanelor care sunt asociate cu Plahotniuc # Ziarul de Garda
Vladimir Cebotari, fost ministrul al Justiției din perioada lui Plahotniuc și unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern (PDMM) a fost inclus în lista persoanelor în privința cărora există probe și informații care sunt asociate cu Vladimir Plahotniuc, se arată într-un ordin semnat vineri, 22 august, de directorul Serviciul Informații și Securitate (SIS) și publicat în...
11:50
UPDATE/ Reacția primarului de Chișinău după ce s-a anunțat că mun. Iași va demara suspendarea înfrățirii cu mun. Chișinău, din cauza interdicției lui Ceban de a intra în România # Ziarul de Garda
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat într-o emisiune la TVR Moldova că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului Ceban de a intra în Spațiul Schengen. UPDATE: Într-o reacție pe facebook, Ion Ceban, primarul mun. Chișinău afirmă că îi „pare rău că în acest joc...
11:10
Ungaria este printre principalii parteneri comerciali ai R. Moldova în cadrul Uniunii Europene. În 2024, volumul comerțului bilateral a fost de 203,4 milioane de dolari, dintre care exporturile moldovenești către Ungaria au atins valoarea de 33,4 milioane de dolari. Comerțul cu Ungaria reprezintă 1,6% din comerțul total al țării, anunță vineri, 22 august, Ministerul Dezvoltării...
11:10
Ultima oră/ Patru importanți lideri europeni vin în R. Moldova de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române # Ziarul de Garda
Patru lideri europeni vin în Republica Moldova de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române, anunță Președinția R. Moldova într-un comunicat de presă. Pe 27 august 2025, de Ziua Independenței, la invitația Președintei Maia Sandu, la Chișinău sunt așteptați Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Cei trei lideri, împreună...
11:00
LIVE TEXT/ Continuă lichidarea incendiului în urma bombardamentelor de ieri din Mukacevo. În total, 21 de persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1276 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:30 La ora 7:40 continuă lichidarea incendiului din Mukacevo, care a izbucnit în urma bombardamentului din 21 august, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. La stingerea și lichidarea consecințelor sunt implicați 54 de salvatori și 15 unități de tehnică. De asemenea, sunt în acțiune 2 trenuri de pompieri ale Ucrainei. În Mukacevo, în urma...
10:20
Tot mai mulți bebeluși din Gaza suferă de foamete, acestora li se refuză suplimente alimentare nutritive # Ziarul de Garda
Criza foametei din Gaza se află într-un punct critic, rezervele extrem de scăzute de lapte fortificat și alimente nutritive speciale, duce la un număr tot mai mare de copii în foame, potrivit agențiilor umanitare, experților în malnutriție și Organizației Națiunilor Unite (ONU), scrie Reuters. Un raport al Clasificarii Integrate a Securității Alimentare (IPC), principalul monitor...
Ieri
09:50
LIVE TEXT/ Rusia a lovit Ucraina cu 55 de drone, 46 au fost doborâte, dar nouă au căzut în câteva locații. Război în Ucraina, ziua 1276 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:40 În noaptea de 22 august, forțele ruse au atacat cu 55 de dronede tip Shahed și alte drone de diferite tipuri din direcțiile: Shatalovo, Kursk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk și Crimeea, raportează Forțele Aeriene de Apărare. Atacul aerian a fost respins de trupele antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de...
09:40
Criticul rus de film Anton Dolin, declarat de Rusia „agent străin”, și familia lui au devenit cetățeni ai R. Moldova # Ziarul de Garda
Criticul rus de film, Anton Dolin, și familia acestuia au primit cetățenia R. Moldova. Maia Sandu a semnat decretul joi, 21 august. Criticul rus născut în 1976, soția acestuia Natalia Khliustova și cei doi fii si lor, Mark și Arkadiy Dolin, cetățeni ai Federației Ruse au primit și au devenit și cetățeni moldoveni. Potrivit News...
09:30
Cum își apără statul propriile instituții de agenți străini? „Penetrarea este reală și are scopuri strategice” # Ziarul de Garda
R. Moldova a devenit, în ultimii ani, țintă directă pentru serviciile secrete ruse. Dosarele pentru trădare de patrie în care sunt vizați Gorgan și Creangă au adus în atenția publicului tema penetrării instituțiilor-cheie și a coruperii funcționarilor de nivel înalt. Serviciul de Informații și Securitate (SIS) afirmă că are instrumentele necesare pentru a contracara asemenea...
09:10
Un bărbat a fost salvat de salvatori după ce a căzut într-o fântână în raionul Orhei, anunță vineri 22 august, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit informațiilor, în dimineața zilei de 21 august 2025, un bărbat în vârstă de 30 de ani, care presta servicii de curățare fântânilor, a căzut la adâncime de...
09:00
Primarul municipiului Iași anunță că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii cu Chișinău, din cauza interdicției lui Ceban de a intra în România # Ziarul de Garda
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat într-o emisiune la TVR Moldova că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului Ceban de a intra în Spațiul Schengen, scrie G4Media. „Avem o sincopă mare și dureroasă pentru mine ca primar pentru că vorbim acum de un oraș...
08:30
LIVE TEXT/ Cererea lui Putin către Ucraina: renunțarea la Donbas, de a nu adera NATO și a trupelor occidentale. Război în Ucraina, ziua 1276 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:10 Vladimir Putin cere Ucrainei să renunțe la întreaga regiune Donbas de est, să renunțe la dorința de a adera la NATO, să rămână neutră și să țină trupele occidentale în afara țării, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu gândirea de nivel înalt a Kremlinului. Președintele rus s-a întâlnit pe 15 auguat cu Donald Trump în...
21 august 2025
22:40
O rețea coordonată de 17 conturi pe Tik Tok cu mii de urmăritori îl ridică în algoritm pe Costiuc, aliatul lui Simion din R. Moldova # Ziarul de Garda
O rețea coordonată de 17 conturi pe Tik Tok care au contribuit la creșterea promovării candidatului la alegerile parlamentare Vasile Costiuc și care doar în ultima săptămână au adunat peste 1 milion de vizualizări folosind #vasilecostiuc, a fost identificată Exper Forum (EFOR). Rețeaua prezintă indicii clare de comportament inautentic, cu 993 de conturi „soldați” care urmăresc sistematic aceleași...
22:00
LIVE TEXT/ Trump: „În două săptămâni vom afla dacă este posibil să se instaureze pacea în Ucraina”. Război în Ucraina, ziua 1275 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că în următoarele două săptămâni se va afla dacă este posibilă instaurarea păcii în Ucraina, scrie hromadske. El a declarat acest lucru într-un interviu acordat lui Todd Starns. „În aproximativ două săptămâni vom ști cu siguranță. După aceea, este posibil să schimbăm abordarea, dar vom vedea. Însă...
21:40
Putin s-a pregătit să se întâlnească cu Zelenski, dar nu-l consideră un președinte legitim, „deoarece mandatul lui a expirat în mai 2024”, spune Lavrov # Ziarul de Garda
Președintele rus Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, „dar toate problemele trebuie mai întâi rezolvate și există o întrebare cu privire la autoritatea lui Zelenski de a semna un acord de pace”, a declarat joi, 21 august, ministrul de externe al lui Putin, scrie Reuters. Putin și președintele american...
21:00
Maia Sandu a avut o întrevedere cu ministra federală pentru Afaceri Europene și Internaționale al R. Austria # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit joi, 21 august, cu Beate Meinl-Reisinger, ministra federală pentru Afaceri Europene și Internaționale al R. Austria, aflată într-o vizită oficială la Chișinău, anunță într-un comunicat Președinția. „Austria, stat membru al Uniunii Europene de trei decenii și țară neutră, este un susținător ferm al parcursului european al R. Moldova. De-a lungul...
21:00
Peste un milion de hectare au ars în incendiile din UE de la începutul lui 2025, un record # Ziarul de Garda
Incendiile au devastat deja peste un milion de hectare în Uniunea Europeană anul acesta, o suprafaţă record de la debutul statisticilor în 2006, potrivit unei analize a AFP pe baza datelor Sistemului european de informaţii privind incendiile forestiere (EFFIS), transmite G4Media. Depăşind recordul anual stabilit în 2017, bilanţul ajunsese joi la prânz la exact 1.015.731...
20:10
LIVE TEXT/ Un atac rusesc a vizat o fabrică americană de electronice din vestul Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1275 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:00 Rusia a atacat o fabrică deținută de compania americană Flex Ltd. în vestul Ucrainei în noaptea de 21 august, la mai puțin de o săptămână după ce președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump în Alaska pentru a discuta despre încheierea războiului, scrie The Kyiv Independent. Flex Ltd. este...
19:40
„De unde să știu eu dacă în pungă erau bani și, mai important, câți?”. Voronin susține că a fost provocat „să spună ceva de rău despre partenerii din bloc” la emisiunea de la TV8 # Ziarul de Garda
Vladimir Voronin susține joi, 21 august, că a fost provocat la emisiunea „Novaia nedelia” de la TV8 „să spun ceva rău despre partenerii din bloc” și a precizat că la întrebarea despre suma din „kuliok” „și-a permis puțin sarcasm pentru a sublinia absurditatea acestor întrebări și eforturile sale jalnice de a distruge Blocul Patriotic”. Într-un...
19:10
Maia Sandu a avut o întrevedere cu ministra federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al R. Austria # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit joi, 21 august, cu Beate Meinl-Reisinger, ministra federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al R. Austria, aflată într-o vizită oficială la Chișinău, anunță într-un comunicat Președinția. „Austria, stat membru al Uniunii Europene de trei decenii și țară neutră, este un susținător ferm al parcursului european al R. Moldova. De-a lungul...
18:40
Peste 1000 de persoane s-au înscris la Marea Dictare Națională în primele trei zile # Ziarul de Garda
Peste 1000 de persoane s-au înregistrat la Marea Dictare Națională, ediția a III-a, care va avea loc pe 31 august, în Piața Marii Adunări Naționale, anunță joi, 21 august, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit MEC, înscrierile rămân deschise până pe 27 august, ora 23:59, Înregistrează-te aici. Participanții vor primi foi, pixuri, apă și chipiuri,...
