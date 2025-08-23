LIVE TEXT/ Rusia a lansat 49 de drone asupra localităților ucrainene. Incendii la Dnipropetrovsk și Sumî. Război în Ucraina, ziua 1277

21:20

UPDATE 21:10 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi-au intensificat apelurile către aliaţii Kievului pentru garanţii concrete de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia. Vorbind în capitala ucraineană, ei au îndemnat aliaţii să treacă dincolo de gesturile simbolice şi să ofere un cadru care să semene cu...