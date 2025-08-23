video | Poliția publică imagini din localul unde avocatul lui Șor ar fi agresat o tânără
Poliția Națională a publicat detalii și imagini surprinse de camerele de supraveghere în urma unui incident produs joi, în jurul orei 19:00, la o terasă din orașul Leova. Potrivit informațiilor preliminare, doi bărbați din Cahul, în vârstă de 33 și 43 de ani, au provocat scandal, tulburând ordinea publică și
Acum 30 minute
10:00
Acum o oră
09:40
foto | Poliția anunță că deține probe precum că persoanele sunt intimidate și obligate să participe la protestul plătit de Șor # Zugo.md
Poliția anunță că deține probe precum că anumite persoane sunt intimidate, obligate și constrânse să participe la protestul plătit la care cheamă organizația criminală ȘOR. Potrivit oamenilor legii, cetățenii implicați anterior la astfel de proteste primesc mesaje audio și text prin care sunt intimidați să vină la protestele de sâmbătă
Acum 24 ore
14:00
Aeronava fără pilot la bord care va trece ilegal frontiera de stat va putea fi distrusă, neutralizată sau zborul acesteia va fi luat sub control de către Forțele Aeriene, subordonate Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Prevederile sunt incluse în Legea privind securitatea spațiului aerian național, care a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, informează moldpres.
13:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința din 22 august, raportul privind controlul complex al finanțării Partidului Politic Partidul pentru Viitorul Moldovei, condus de fostul premier Vasile Tarlev, pentru perioada 1 iulie – 31 octombrie 2024. Potrivit raportului, formațiunea a fost somată să vireze în bugetul de stat suma
13:00
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a comentat decizia edilului din Iași, Mihai Chirica, de a iniția suspendarea relațiilor de înfrățire dintre cele două orașe, în contextul interdicției sale de intrare în Spațiul Schengen. „Îmi pare rău că în acest joc politic cu interdicția mea sunt impuși mai mulți reprezentanți din România
12:30
„Capcana lui Putin”: Șefa diplomației europene respinge ideea concesiilor teritoriale pentru pace # Zugo.md
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a avertizat vineri că a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o „capcană" în care președintele rus Vladimir Putin „vrea să cădem", informează EFE, citată de Agerpres. În declarații acordate
12:00
Europa vine la Chișinău: Macron, Merz, Tusk și Nicușor Dan, prezenți la sărbătorile naționale # Zugo.md
Republica Moldova va marca în 2025 cele două mari sărbători naționale, Ziua Independenței (27 august) și Ziua Limbii Române (31 august), în prezența unor lideri europeni de prim rang. Președinția anunță că la invitația șefei statului Maia Sandu, pe 27 august vor sosi la Chișinău președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul
11:40
Misiune ratată? Avocatul lui Șor, Nicolae Bojenco, trimis la proteste, a ajuns la poliție pentru hărțuirea și agresarea unei chelnerițe # Zugo.md
Unul dintre avocații grupării „ȘOR" și liderul organizației teritoriale a blocului „Pobeda" din Cahul, Nicolae Bojenco, a fost reținut în seara zilei de joi, 21 august, după ce ar fi hărțuit sexual și agresat o chelneriță. Incidentul s-a produs la terasa unui local din orașul Leova. Potrivit surselor Deschide.MD, Nicolae
11:20
Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a aprobat, în ședința din luna august, 30 de produse medicamentoase, dintre care 25 sunt autorizate în premieră pe piața Republicii Moldova și 5 au fost reautorizate. Printre medicamentele autorizate se regăsesc produse inovative pentru tratamente complexe și afecțiuni grave:
10:50
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) l-a inclus pe fostul ministru al Justiției și ex-deputatul democrat Vladimir Cebotari pe lista persoanelor vizate de măsuri restrictive, asociate cu oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial la 22 august 2025. Potrivit documentului, numele lui Cebotari
10:20
video | Activistă rusă, mesaj pentru moldoveni: „Mi-aș dori ca R. Moldova să nu devină încă o celulă în închisoarea lui Putin” # Zugo.md
Activista civică rusă Anastasia Shevcenko, refugiată în Lituania după ce a fost persecutată de regimul de la Moscova, îndeamnă cetățenii R. Moldova să aleagă democrația și valorile europene și avertizează că țara nu trebuie să devină „încă o celulă în închisoarea lui Putin". „Am decis să plec și să-mi iau
Ieri
09:50
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat în cadrul emisiunii Obiectiv Comun de la TVR Moldova că va iniția procedurile de suspendare a înfrățirii dintre Iași și Chișinău, motivând decizia prin faptul că edilul capitalei Republicii Moldova, Ion Ceban, are interdicție de intrare în Spațiul Schengen. „Avem o sincopă mare
09:30
Dan Perciun avertizează părinții despre o dezinformare privind cei 1000 de lei pentru școlari # Zugo.md
Ministrul Educației, Dan Perciun, a publicat o postare pe Facebook prin care atenționează părinții să nu se lase induși în eroare de mesaje care circulă în unele instituții de învățământ, potrivit cărora ar fi nevoie de deschiderea unui cont bancar special pentru a beneficia de ajutorul de 1000 de lei destinat copiilor.
09:00
Un copil de doi ani din R. Moldova, ucis pe o trecere de pietoni în Germania. Mama sa, grav rănită # Zugo.md
Un șofer în vârstă de 84 de ani a lovit o mamă și copilul ei de doi ani din R. Moldova, aflat în cărucior, pe o trecere de pietoni din Berlin. În urma impactului, copilul a decedat din cauza rănilor suferite. Conform relatărilor, șoferul a trecut cu viteză mult peste
08:30
Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a revenit asupra afirmațiilor făcute anterior privind presupusul „kuliok" cu 860.000 de euro, menționând că acestea au fost un gest de sarcasm menit să sublinieze absurditatea întrebărilor adresate. „Mi-am permis puțin sarcasm, pentru a sublinia absurditatea acestor întrebări și a jalnicelor lui încercări de a
21 august 2025
13:20
Avocat britanic, extrădat în R. Moldova pentru a fi judecat în cazul omorului de la Rîșcani # Zugo.md
Toper Hassan, în vârstă de 58 de ani, este cercetat în legătură cu împușcarea lui Izzet Eren, capul bandei Tottenham Turks, în capitala Chișinău, pe 10 iulie 2024. Se presupune că a conspirat pentru a-l ucide pe Eren alături de Kemal Armagan, o figură importantă din cadrul grupării rivale Hackney
12:40
video | Urmăriți de sus. Peste 360 de șoferi, documentați de Poliția Națională în doar 90 de minute # Zugo.md
Poliția Națională a anunțat că a intensificat măsurile de monitorizare a traficului rutier pe întreg teritoriul țării. Într-un interval de doar 90 de minute, au fost documentați peste 360 de conducători auto pentru diverse încălcări ale regulilor de circulație. Potrivit datelor prezentate de poliție: 262 de șoferi au fost sancționați
12:00
„A fost o provocare”: Igor Dodon a venit cu o reacție la declarația lui Voronin despre „kuliok” # Zugo.md
Igor Dodon a venit cu o reacție după declarațiile făcute de liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, care l-a acuzat că ar fi primit 860 de mii de euro de la fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. Dodon a calificat situația drept o „provocare" organizată de guvernare, menită să creeze disensiuni în interiorul Blocului Electoral Patriotic, pe
11:20
Cerul va oferi un spectacol rar în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025. Pentru prima dată în ultimii șase ani, o eclipsă totală de Lună va putea fi observată și din Republica Moldova. Fenomenul va fi vizibil și din mai multe regiuni ale Europei, Asiei, Africii, dar și din Australia și Antarctica, inclusiv R.
11:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins, în ședința de miercuri, 20 august, cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat din partea Partidului Politic Uniunea Centristă din Moldova pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. Potrivit CEC, la momentul depunerii documentelor, respectiv la 28 iulie 2025, două
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
video | Au apărut imagini din interiorul microbuzului implicat în accidentul fatal de la Strășeni: „Marina nu avea nicio șansă să-l vadă” # Zugo.md
Un pasager aflat în interiorul microbuzului Mercedes Sprinter, condus de tânărul de 20 de ani, a surprins pe telefonul mobil momentul impactului de la Strășeni, în urma căruia și-a pierdut viața Marina Bulancea, în vârstă de 24 de ani. Imaginile, publicate pe rețelele de socializare, arată secvențele fatale de doar câteva secunde care au dus
09:50
Transportatorii critică regulile privind e-bilete și GPS și avertizează cu reluarea protestelor # Zugo.md
Transportatorii din Republica Moldova amenință cu reluarea protestelor, acuzând Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) că promovează reguli abuzive și că ignoră revendicările lor. Într-un demers, semnat de președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), Oleg Alexa, organizația susține că noile măsuri pregătite de autorități pun în pericol activitatea transportatorilor și avantajează interese
09:20
Londra impune sancțiuni unor firme legate de Șor pentru sprijinirea Rusiei în ocolirea sancțiunilor # Zugo.md
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a aplicat sancțiuni împotriva câtorva entități afiliate cu Federația Rusă și Republica Kârgâzstan. Printre acestea sunt companii care îi aparțin oligarhului Ilan Șor și care au scopul de camuflare a fluxurilor reale de bani și de evitare a sancțiunilor impuse de Occident împotriva Rusiei. Este
08:50
Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Vladimir Voronin, afirmă că în punga neagră („kuliokul") pe care Vladimir Plahotniuc i-ar fi oferit-o lui Igor Dodon s-ar fi aflat 860.000 de euro. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Новая неделя" de la TV8. Voronin a adăugat că Plahotniuc i-ar fi
20 august 2025
14:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că în perioada 11–17 august 2025 (săptămâna 33/2025) au fost confirmate 654 de cazuri de COVID-19, de 2,6 ori mai multe față de săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 259 (40%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani.
13:30
Mai mulți oficiali, suspendați temporar din funcții în contextul alegerilor parlamentare din toamnă # Zugo.md
Guvernul a aprobat, miercuri, 20 august, suspendarea din funcție a mai multor oficiali care participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Sergiu Gherciu a fost suspendat din funcția de secretar general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în legătură cu înregistrarea ca reprezentant al partidului politic la CEC. A mai
13:10
Cabinetul de miniștri a aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025–2026. Documentul conține 48 de măsuri menite să asigure livrări stabile de energie pentru întreaga țară în sezonul rece, inclusiv prin diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale și consolidarea securității energetice. Planul prevede achiziționarea gazelor naturale
12:50
Premierul României, Ilie Bolojan, urmează să ajungă la Chișinău la sfârșitul acestei săptămâni, pe 23 august. Vizita a fost anunțată de purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, Daniel Vodă. „Premierul Dorin Recean îl va găzdui pe omologul său român, Ilie Bolojan, în Republica Moldova. La sfârșitul acestei săptămâni, mai
12:20
Un pensionar în vârstă de 75 de ani din regiunea Sverdlovsk a fost condamnat la 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare pentru acuzația de „reabilitare a nazismului" după ce a publicat două comentarii pe rețeaua socială Odnoklassniki, în care îl numea pe Stalin „dictator și criminal", scrie news.online.ua
12:10
R. Moldova va beneficia de un grant de peste 2 milioane de dolari pentru modernizarea serviciilor medicale # Zugo.md
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 2,113 milioane de dolari din partea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat modernizării și îmbunătățirii serviciilor medicale de reabilitare. Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 20 august, semnarea acordului de grant. Proiectul are drept obiectiv
11:40
Autoritățile analizează reducerea numărului de secții de votare pentru alegătorii din Transnistria # Zugo.md
Vicepremierul pentru reintegrare, Roman Roșca, a anunțat că autoritățile discută posibilitatea reducerii numărului de secții de votare destinate alegătorilor din regiunea transnistreană, în contextul scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „În trecut am fost martori la un vot organizat și influențat din partea alegătorilor regiunii transnistrene, iar misiunea noastră de … The post Autoritățile analizează reducerea numărului de secții de votare pentru alegătorii din Transnistria first appeared on ZUGO. Articolul Autoritățile analizează reducerea numărului de secții de votare pentru alegătorii din Transnistria apare prima dată în ZUGO.
11:10
video | Noi probe în cazul accidentului de la Strășeni: Fratele victimei a publicat o secvență video # Zugo.md
O cameră de supraveghere din apropierea locului tragediei de la Strășeni a surprins momentul în care șoferul Mercedesului rula cu viteză mare în timpul depășirii ce a provocat accidentul soldat cu moartea Marinei Bulancea. Imaginile au fost făcute publice de fratele victimei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În filmare se poate observa automobilul alb, un … The post video | Noi probe în cazul accidentului de la Strășeni: Fratele victimei a publicat o secvență video first appeared on ZUGO. Articolul video | Noi probe în cazul accidentului de la Strășeni: Fratele victimei a publicat o secvență video apare prima dată în ZUGO.
10:20
Șalaru: „Rusia vrea transnistrizarea Republicii Moldova și consolidarea contingentului militar rus” # Zugo.md
Fostul ministru al Apărării, Anatol Şalaru, avertizează că alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova sunt existenţiale pentru viitorul ţării, întrucât Rusia desfăşoară un „război hibrid fără precedent” pentru a instala o guvernare pro-Kremlin la Chişinău, care ar putea transforma Republica Moldova într-un cap de pod militar împotriva Ucrainei, României, NATO şi Uniunii Europene. … The post Șalaru: „Rusia vrea transnistrizarea Republicii Moldova și consolidarea contingentului militar rus” first appeared on ZUGO. Articolul Șalaru: „Rusia vrea transnistrizarea Republicii Moldova și consolidarea contingentului militar rus” apare prima dată în ZUGO.
09:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că marți, 19 august 2025, s-a încheiat termenul de depunere a documentelor necesare pentru înregistrarea candidaților la alegerile parlamentare anticipate, programate pentru 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit datelor instituției, în perioada 20 iulie – 19 august, la CEC au fost depuse în total 50 de cereri pentru … The post CEC a înregistrat 12 concurenți electorali, iar alte 18 dosare sunt în curs de examinare first appeared on ZUGO. Articolul CEC a înregistrat 12 concurenți electorali, iar alte 18 dosare sunt în curs de examinare apare prima dată în ZUGO.
09:30
Riscă până la șapte ani de închisoare: un șef din cadrul unui spital raional, trimis în judecată # Zugo.md
Procuratura Bălți a expediat în instanță o cauză penală ce vizează un angajat medical din cadrul Spitalului raional Florești, acuzat de multiple fapte de corupție. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetei, șeful de secție este învinuit de 12 episoade de corupere pasivă și 5 episoade de trafic de influență, comise între septembrie 2024 și … The post Riscă până la șapte ani de închisoare: un șef din cadrul unui spital raional, trimis în judecată first appeared on ZUGO. Articolul Riscă până la șapte ani de închisoare: un șef din cadrul unui spital raional, trimis în judecată apare prima dată în ZUGO.
09:00
Nașul primarului Ion Ceban, Ruslan Garbalî, ar fi implicat în organizarea protestelor lui Ilan Șor # Zugo.md
Nașul primarului de Chișinău, Ruslan Garbalî, demis recent de la Apă-Canal Chișinău, care ar deține funcția de șef al organizației teritoriale Vulcănești a Partidului „Renaștere”, formațiune asociată fugarului penal Ilan Șor, ar fi implicat în organizarea protestelor ilegale de luni seară din fața instituțiilor publice, potrivit „Ziarului de Gardă”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În cadrul … The post Nașul primarului Ion Ceban, Ruslan Garbalî, ar fi implicat în organizarea protestelor lui Ilan Șor first appeared on ZUGO. Articolul Nașul primarului Ion Ceban, Ruslan Garbalî, ar fi implicat în organizarea protestelor lui Ilan Șor apare prima dată în ZUGO.
08:30
Alexandru Machidon a câștigat concursul organizat de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) pentru funcția de Procuror General, obținând nota finală 8,86. Contracandidatul său, Victor Furtună, a acumulat 8,23 puncte. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Machidon deține din luna mai funcția de Procuror General interimar, după demisia lui Ion Munteanu. El activează în sistemul procuraturii din … The post Alexandru Machidon a câștigat concursul pentru funcția de procuror general first appeared on ZUGO. Articolul Alexandru Machidon a câștigat concursul pentru funcția de procuror general apare prima dată în ZUGO.
19 august 2025
14:50
Șefa unei organizații teritoriale a partidului Șor, condamnată pentru finanțarea ilegală a formațiunii din partea unui grup criminal organizat # Zugo.md
Luni, 18 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovată președinta oficiului teritorial Ștefan-Vodă al partidului Șor de complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii din partea unui grup criminal organizat, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, instanța de judecată a dispus o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de 4 ani, … The post Șefa unei organizații teritoriale a partidului Șor, condamnată pentru finanțarea ilegală a formațiunii din partea unui grup criminal organizat first appeared on ZUGO. Articolul Șefa unei organizații teritoriale a partidului Șor, condamnată pentru finanțarea ilegală a formațiunii din partea unui grup criminal organizat apare prima dată în ZUGO.
14:00
video | Fratele tinerei decedate în accidentul de la Strășeni acuză de informații eronate: „Nu a făcut întoarcere” # Zugo.md
Andrei Bulancea, fratele Marinei Bulancea, tânăra de 24 de ani care și-a pierdut viața în urma accidentului rutier de la Bădiș, Strășeni, a publicat un mesaj pe rețelele sociale. Acesta a declarat că unele informații distribuite în presă după tragedie ar fi fost eronate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Îmi pare rău că presa, fără … The post video | Fratele tinerei decedate în accidentul de la Strășeni acuză de informații eronate: „Nu a făcut întoarcere” first appeared on ZUGO. Articolul video | Fratele tinerei decedate în accidentul de la Strășeni acuză de informații eronate: „Nu a făcut întoarcere” apare prima dată în ZUGO.
13:20
video | 2.000 de lei pentru fiecare participant. Interogările protestatarilor, făcute publice # Zugo.md
Poliția anunță că în timpul protestelor din centrul capitalei au fost documentate 43 de persoane. Acestea au recunoscut că li s-au promis bani pentru a protesta. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Poliția a comunicat aseară despre faptul că, Organizația criminală „Șor”, prin intermediul persoanelor interpuse, a implicat minori și reprezentanți ai diferitor comunități etnice, fiindu-le … The post video | 2.000 de lei pentru fiecare participant. Interogările protestatarilor, făcute publice first appeared on ZUGO. Articolul video | 2.000 de lei pentru fiecare participant. Interogările protestatarilor, făcute publice apare prima dată în ZUGO.
13:00
Peste 30 de elevi, eliminați pentru fraudă de la sesiunea suplimentară a examenelor de absolvire a gimnaziului # Zugo.md
Rezultatele sesiunii suplimentare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, desfășurată în perioada 12-15 august 2025, au fost afișate astăzi, 19 august 2025, în Centrele raionale/municipale de susținere a examenelor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La sesiunea suplimentară au fost înscriși 4750 de elevi care nu au promovat examenul sau, din motive întemeiate, nu au … The post Peste 30 de elevi, eliminați pentru fraudă de la sesiunea suplimentară a examenelor de absolvire a gimnaziului first appeared on ZUGO. Articolul Peste 30 de elevi, eliminați pentru fraudă de la sesiunea suplimentară a examenelor de absolvire a gimnaziului apare prima dată în ZUGO.
12:20
Timp de trei ani, peste 20.000 de persoane din 10 localități ale Republicii Moldova au aflat ce tipuri de violență există și unde pot solicita ajutor atunci când devin victime. Proiectul „Prevenirea violenței și asistență incluzivă pentru femeile în etate din Moldova” a adus schimbări vizibile în comunități, contribuind la informarea populației și la crearea … The post video | Prevenirea violenței și sprijin pentru femeile în etate din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul video | Prevenirea violenței și sprijin pentru femeile în etate din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
11:30
Președinta R. Moldova, mesaj după reuniunea de la Casa Albă: „Deschid calea spre pace în Ucraina și regiunea noastră” # Zugo.md
Maia Sandu salută eforturile depuse de președintele SUA și de liderii europeni, reuniți la Washington, pentru a pune capăt vărsării de sânge și a deschide calea către pace în Ucraina și în regiune. Despre aceasta șefa statului a scris pe platforma X. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Salut efortul monumental al lui Donald Trump și … The post Președinta R. Moldova, mesaj după reuniunea de la Casa Albă: „Deschid calea spre pace în Ucraina și regiunea noastră” first appeared on ZUGO. Articolul Președinta R. Moldova, mesaj după reuniunea de la Casa Albă: „Deschid calea spre pace în Ucraina și regiunea noastră” apare prima dată în ZUGO.
11:10
video, foto | Moldova HaiTek Park: La Stăuceni va fi construit primul parc de tehnologii avansate din R. Moldova # Zugo.md
Viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, împreună cu șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, au prezentat astăzi proiectul Moldova HiTech Park, descris drept o investiție de importanță strategică națională. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Parcul va fi construit pe o suprafață de 50 de hectare la Stăuceni, în perimetrul Chișinăului, și este … The post video, foto | Moldova HaiTek Park: La Stăuceni va fi construit primul parc de tehnologii avansate din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul video, foto | Moldova HaiTek Park: La Stăuceni va fi construit primul parc de tehnologii avansate din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
10:30
În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din R. Moldova # Zugo.md
Deși poșta electronică mail.ru este asociată cu riscuri majore de securitate și nu respectă standardele europene de protecție a datelor, multe licee din R. Moldova continuă să o folosească în corespondența oficială, relatează Stop Fals. Lipsa unei politici clare din partea Ministerului Educației, dar și obișnuința personalului didactic, mențin active conturi vechi și vulnerabile. Experții solicită … The post În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
10:00
Luptătoarea Anastasia Nichita și soțul ei, Valeriu Mircea, au anunțat pe rețelele sociale că au devenit părinții unei fetițe. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Primul tău strigăt ne-a făcut cei mai fericiți! Te iubim atât de mult! Bine ai venit, fetița noastră! 18.08.2025, 09:35”, au scris aceștia în mesaj. Amintim că Anastasia Nichita se regăsește … The post video | Bucurie în familia Nichita–Mircea: s-a născut primul lor copil first appeared on ZUGO. Articolul video | Bucurie în familia Nichita–Mircea: s-a născut primul lor copil apare prima dată în ZUGO.
10:00
ultima oră | Investigații la frontiera cu Ucraina. Activitatea postului vamal Palanca, suspendată temporar # Zugo.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță că activitatea la postul vamal de frontieră comun Palanca–Maiaki–Udobnoe este suspendată temporar. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Măsura a fost luată în urma unor acțiuni de investigație desfășurate de autoritățile competente, care nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare pentru a nu periclita operațiunile în curs. Instituția recomandă cetățenilor să … The post ultima oră | Investigații la frontiera cu Ucraina. Activitatea postului vamal Palanca, suspendată temporar first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră | Investigații la frontiera cu Ucraina. Activitatea postului vamal Palanca, suspendată temporar apare prima dată în ZUGO.
09:30
Trump-Zelenski-UE: Concluziile și momentele-cheie de la negocierile petrecute la Casa Albă # Zugo.md
Volodimir Zelenski, șapte lideri europeni și Donald Trump au discutat luni, timp de mai multe ore, despre soarta Ucrainei. La final, însă, au fost făcute puține progrese concrete, scriu BBC, NY Times și CNN. citat de Hotnews.ro. Discuțiile s-au concentrat pe ce înseamnă garanții de securitate pentru Ucraina: „vor fi furnizate de diferite țări europene, în coordonare cu Statele Unite … The post Trump-Zelenski-UE: Concluziile și momentele-cheie de la negocierile petrecute la Casa Albă first appeared on ZUGO. Articolul Trump-Zelenski-UE: Concluziile și momentele-cheie de la negocierile petrecute la Casa Albă apare prima dată în ZUGO.
08:30
video | Noi proteste plătite de Șor. 28 de persoane care manifestau comportament agresiv, reținute # Zugo.md
Oamenii legii au intervenit, luni seară, 18 august, pentru restabilirea ordinii publice, după ce mai multe persoane au participat la proteste organizate de gruparea „Șor”. Poliția anunță că 28 de persoane au fost reținute după ce au manifestat un comportament agresiv față de angajații Ministerului Afacerilor Interne. Acestea au fost conduse la sediile Poliției pentru … The post video | Noi proteste plătite de Șor. 28 de persoane care manifestau comportament agresiv, reținute first appeared on ZUGO. Articolul video | Noi proteste plătite de Șor. 28 de persoane care manifestau comportament agresiv, reținute apare prima dată în ZUGO.
18 august 2025
14:00
Poliția Națională anunță că a destructurat activitatea ilegală a doi bărbați de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, suspectați de escrocherii prin intermediul investițiilor online. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit IGP, cei doi reținuți erau membri ai unui grup criminal, care aveau rolul de a prelua și transmite banii obținuți … The post video | Au înșelat o pensionară cu 100 de mii de lei. Doi tineri, reținuți first appeared on ZUGO. Articolul video | Au înșelat o pensionară cu 100 de mii de lei. Doi tineri, reținuți apare prima dată în ZUGO.
