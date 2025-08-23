video | Poliția publică imagini din localul unde avocatul lui Șor ar fi agresat o tânără

08:30

Oamenii legii au intervenit, luni seară, 18 august, pentru restabilirea ordinii publice, după ce mai multe persoane au participat la proteste organizate de gruparea „Șor". Poliția anunță că 28 de persoane au fost reținute după ce au manifestat un comportament agresiv față de angajații Ministerului Afacerilor Interne. Acestea au fost conduse la sediile Poliției pentru …