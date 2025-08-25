09:55

Presa de la Chișinău scrie despre marșul organizat în cinstea „eliberării” Chișinăului de către Armata Roșie în 1944, la care au participat liderii partidelor pro-ruse alături de ambasadorul rus Oleg Ozerov, în timp ce, în paralel, activiști pro-europeni și susținători ai Ucrainei protestau în fața Ambasadei Rusiei, acuzând Kremlinul de teroare și ocupație. În același timp, experți în comunicare atrag atenția asupra intensificării campaniilor de dezinformare și manipulare coordonate de Moscova și rețele oligarhice locale, menite să influențeze alegerile parlamentare din 28 septembrie și să slăbească sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.