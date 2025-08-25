Uniunea Europeană a transferat Ucrainei peste 4 miliarde de euro. Ursula von der Leyen: „Solidaritatea este de neclintit”
Radio Chisinau, 23 august 2025 09:55
Uniunea Europeană a transferat un ajutor financiar suplimentar de 4,05 miliarde de euro către Ucraina, cu puțin timp înaintea Zilei Independenței acestui stat (24 august), transmite DPA, citată de G4media.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
10:10
Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare pot vota la alegerile din 28 septembrie în orice secție de votare din străinătate, cu un act de identitate moldovenesc, inclusiv expirat. În anumite țări, aceștia au putut opta și pentru votul prin corespondență. În acest material, IPN explică condițiile, termenele și opțiunile disponibile pentru diaspora.
Acum 30 minute
09:55
Tunurile propagandistice sunt îndreptate spre schimbarea vectorului de dezvoltare al Republicii Moldova în alegeri (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre marșul organizat în cinstea „eliberării” Chișinăului de către Armata Roșie în 1944, la care au participat liderii partidelor pro-ruse alături de ambasadorul rus Oleg Ozerov, în timp ce, în paralel, activiști pro-europeni și susținători ai Ucrainei protestau în fața Ambasadei Rusiei, acuzând Kremlinul de teroare și ocupație. În același timp, experți în comunicare atrag atenția asupra intensificării campaniilor de dezinformare și manipulare coordonate de Moscova și rețele oligarhice locale, menite să influențeze alegerile parlamentare din 28 septembrie și să slăbească sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.
Acum o oră
09:30
Încasări de peste 798 milioane de lei, raportate de Serviciul Vamal în ultima săptămână # Radio Chisinau
Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță încasări de peste 798 milioane de lei, în ultima săptămână, iar de la începutul anului curent, instituția a colectat la bugetul de stat circa 25,2 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,0%.
09:20
Premierul Dorin Recean, decorat de președintele Ucrainei cu Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” # Radio Chisinau
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat de președintele Ucrainei, Volodmr Zelenski, cu înalta distincție Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”, în semn de recunoaștere a sprijinului acordat statului ucrainean. Distincția a fost acordată printr-un decret prezidențial (nr. 617/2025) semnat pe 23 august.
Acum 2 ore
08:50
Flux intens la graniță: Peste 98 de mii de traversări în ultimele 24 de ore. Câți străini au primit refuz de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 98 931 traversări.
08:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 55 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 86 bani.
Acum 4 ore
08:05
ANALIZĂ | Cum ar putea arăta desfășurarea de trupe europene în Ucraina și ce rol ar puta avea NATO. Câteva scenarii # Radio Chisinau
A fost o demonstrație uimitoare de unitate, când un grup de lideri europeni l-au susținut pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în vizita sa la Washington din 18 august, impresionându-l pe președintele american Donald Trump cu privire la necesitatea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, comentează DW.
Acum 24 ore
21:00
Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale de caiac-canoe # Radio Chisinau
Canoistul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale de caiac-canoe, care s-au desfășurat în orașul Milano, Italia.
20:55
Trump a transmis un mesaj de susținere Ucrainei de Ziua Independenței: „Poporul ucrainean are un spirit de neînfrânt. SUA vă respectă ca națiune independentă” # Radio Chisinau
Președintele SUA, Donald Trump, s-a alăturat, duminică, altor lideri mondiali în a adresa mesaje de sprijin Ucrainei, care sărbătorește Ziua Independenței într-un moment în care speranțele pentru pace sunt minime, în ciuda eforturilor diplomatice intense, relatează Newsweek, citat de Digi24.ro.
20:45
ELECTORALA 2025 | CEC a înregistrat PL și BUN la alegerile din 28 septembrie. Partidul NOI și Mișcarea „Speranța”, respinse # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală a aprobat participarea Partidului Liberal și a Blocului Unirea Națiunii în cursa electorală pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. În schimb, cererile de înregistrare ale Partidului Noua Opțiune Istorică și Mișcării Profesioniștilor „Speranța – Надежда” au fost respinse, din motive legale și de conformitate.
20:45
ELECTORALA 2025 | CEC a decis: 12 secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului la scrutinul parlamentar din 28 septembrie # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința din 24 august, organizarea a 12 secții de votare pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, inclusiv pentru cei din municipiul Bender și satele Chițcani, Cremenciug și Gîsca, aflate sub control provizoriu neconstituțional.
18:15
Ora de muzică | 100 de ani de la nașterea marelui pianist și compozitor Oscar Peterson # Radio Chisinau
Istoria marelui muzician american.
17:20
Chișinău, 24 august 2025 – Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Marelui Ducat de Luxemburg, Xavier Bettel, și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Regatului Belgiei, Maxime Prévot, vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova la 25 august 2025.Delegația Regatului Țărilor de Jos va fi condusă de Heleen Bakker, director general pentru cooperare europeană.
16:55
Partidul „Viitorul Moldovei” a participat la Marșul Eliberării și a depus flori la Focul Veșnic, marcând 81 de ani de la eliberarea Moldovei # Radio Chisinau
Astăzi, 24 august 2025, Partidul „Viitorul Moldovei”, condus de Vasile Tarlev, a fost prezent la Marșul Eliberării organizat la Chișinău de Comitetul Național de Coordonare „Victoria”, pentru a comemora 81 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă.
16:25
Primul avion construit integral în Republica Moldova a decolat de la Vadul lui Vodă # Radio Chisinau
Republica Moldova a marcat un moment istoric în domeniul aviației: primul avion construit integral în țară a efectuat cu succes un zbor demonstrativ pe aerodromul de la Vadul lui Vodă.
16:05
În perioada aglomerată a verii, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră iau măsuri speciale pentru a facilita trecerea frontierei și a îmbunătăți condițiile de așteptare pentru cetățeni.
16:00
CEC a înregistrat Partidul Liberal și Blocul Unirea Națiunii pentru alegerile din 28 septembrie, Partidul Noua Opțiune Istorică și Mișcarea Speranța respinse # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală a aprobat participarea Partidului Liberal și a Blocului Unirea Națiunii în cursa electorală pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. În schimb, cererile de înregistrare ale Partidului Noua Opțiune Istorică și Mișcării Profesioniștilor „Speranța – Надежда” au fost respinse, din motive legale și de conformitate.
16:00
CEC a decis deschiderea a 12 secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului la scrutinul parlamentar din 28 septembrie # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința din 24 august, organizarea a 12 secții de votare pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, inclusiv pentru cei din municipiul Bender și satele Chițcani, Cremenciug și Gîsca, aflate sub control provizoriu neconstituțional.
15:30
CNAS alocă peste 70 de milioane de lei pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă și sprijinul familiilor cu copii # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a alocat recent suma de 70,81 milioane de lei pentru plata indemnizațiilor aferente incapacității temporare de muncă, dar și pentru sprijinul acordat familiilor cu copii, potrivit informațiilor oferite de MOLDPRES.
15:05
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de susținere, reafirmând sprijinul țării noastre pentru eforturile de apărare, reconstrucție și integrare europeană ale Ucrainei.
14:45
Protest la baza militară rusă din Armenia: cereri de închidere și reducere a prezenței militare rusești # Radio Chisinau
În Armenia, au avut loc proteste ale partidului „În numele Republicii” care cere închiderea bazei și reducerea prezenței rusești. În replică, partidul „Mama Armenia” a organizat un miting de susținere a bazei. Baza, cea mai mare din Caucazul de Sud, găzduiește până la 5.000 de persoane și este consolidată recent, potrivit unor documente militare ruse.
14:15
Trump a transmis un mesaj de susținere Ucrainei de Ziua Independenței: „Spiritul vostru neclintit inspiră întreaga lume” # Radio Chisinau
Cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj publicat de Volodimir Zelenski, în care subliniază curajul poporului ucrainean și sprijinul pentru o pace durabilă, care să respecte suveranitatea țării.
13:50
Cahul găzduiește prima ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Basarabia de Sud # Radio Chisinau
Între 28 și 31 august, Cahul devine loc de întâlnire pentru circa 250 de tineri de pe ambele maluri ale Prutului. Cu activități liturgice, culturale și artistice, evenimentul „ITO Basarabia de Sud” oferă un spațiu de dialog, reflecție și afirmare identitară.
13:25
Ucraina – 34 de ani de independență și peste trei ani de rezistență.Volodimir Zelenski: „Vom fi din nou împreună, ca o singură familie” # Radio Chisinau
Pe 24 august, Ucraina marchează 34 de ani de independență față de Uniunea Sovietică. Anul acesta, sărbătoarea națională este umbrită de războiul prelungit cu Rusia, însă rămâne un simbol al rezistenței și al speranței. Președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj profund, reafirmând încrederea în unitatea și victoria țării.
13:00
Premierul Dorin Recean: „Ucraina demonstrează lumii ce înseamnă devotament față de libertate” # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, în care a evidențiat curajul și rezistența poporului ucrainean și a reiterat sprijinul constant al Republicii Moldova.
12:35
Igor Grosu, de Ziua Independenței Ucrainei: „Sunt convins că Ucraina va învinge, eu cred în poporul ucrainean” # Radio Chisinau
Cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, liderii de la Chișinău au transmis mesaje de susținere și solidaritate față de poporul ucrainean. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reiterat sprijinul ferm pentru o Ucraină liberă și suverană, exprimându-și încrederea în victoria acesteia: „Cred în poporul ucrainean. Слава Україні!”
12:10
OAMENI ȘI IDEI | Alina Țurcanu: „Aceasta este Europa” – spectacolul care aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii Republicii Moldova # Radio Chisinau
Proiectul cultural național „EU sunt UE” a fost lansat în luna iulie de Centrul de Teatru din Moldova (CTM) și își propune să aducă mai aproape de oamenii din Republica Moldova istoria și valorile Uniunii Europene. Proiectul îmbină teatrul documentar cu dialogul public și invită comunitatea să reflecteze asupra valorilor, identității și apartenenței la familia europeană, explică regizoarea, actrița și președinta CTM, Alina Țurcanu în cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău.
11:45
Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei – Wall Street Journal # Radio Chisinau
Oficialii americani din domeniul apărării au împiedicat Ucraina să utilizeze rachetele cu rază lungă de acțiune furnizate de SUA pentru a lovi ținte din Rusia încă de la sfârșitul primăverii, ca parte a eforturilor administrației lui Donald Trump de a-l determina pe Vladimir Putin să participe la negocierile de pace, potrivit unui raport publicat sâmbătă.
11:25
De astăzi este implementat controlul coordonat moldo-român la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Galați # Radio Chisinau
Astăzi, 24 august, de la ora 08:00, cele patru autorități de frontieră și vamale din Republica Moldova și România aplică, în comun, procedura de control coordonat la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești–Galați, pe sensul de intrare în România.
10:50
Maia Sandu, de Ziua Independenței Ucrainei: „Onorăm curajul poporului vecin, care își apără în fiecare zi dreptul la libertate” # Radio Chisinau
Astăzi, 24 august, Ucraina sărbătorește Ziua Independenței, marcând 34 de ani de la adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică, în 1991, un document politic și juridic care a confirmat noul statut al țării. Cu acest prilej, președinta Republicii Moldova a adresat un mesaj de felicitare poporului ucrainean.
10:25
Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de intensificări ale vântului pe tot teritoriul Republicii Moldova.
Ieri
09:55
Ucraina sărbătorește Ziua Independenței pe 24 august, marcând astăzi 34 de ani de la adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică, în 1991, un document politic și juridic care a confirmat noul statut al țării.
09:30
VIDEO | Igor Grosu, după întrevederea cu Ilie Bolojan: „Privim către exemplul României și urmăm aceeași cale” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu prim-ministrul român Ilie Bolojan, aflat ieri, 23 august, într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Potrivit speakerului, cei doi oficiali au discutat despre proiectele comune de dezvoltare, subliniind că scopul comun este binele cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului”.
09:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 24 august, ploi slabe, izolate, cu temperaturi ce vor urca până la +23 de grade Celsius.
23 august 2025
20:50
86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov | Maia Sandu: „Și astăzi vedem încercări de a redesena granițe cu forța” # Radio Chisinau
Astăzi, 23 august, se împlinesc 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, document prin care Germania nazistă și Uniunea Sovietică și-au împărțit sferele de influență în Europa. Într-o postare pe Facebook, președinta Maia Sandu a subliniat consecințele acestui act asupra destinului popoarelor din regiune, inclusiv al Republicii Moldova.
19:40
ELECTORALA 2025 | Partidul Victoriei Furtună, respins de CEC pentru înregistrare la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Partidul Politic „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună și Partidul Politic „Pentru Oameni, Natură și Animale”, condus de Ion Dron, nu au fost înregistrate în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Totodată, Partidului Politic Alianța „Moldovenii”, condus de Denis Roșca a fost înregistrat. Deciziile în acest sens au fost adoptate în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale de astăzi, transmite IPN.
19:05
FOTO | Dorin Recean, la festivalul de la Ialoveni: „Oamenii știu că mergem pe calea corectă – spre Uniunea Europeană, alături de România” # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean și omologul său român, Ilie Bolojan, au participat astăzi, 23 august, la cea de-a V-a ediție a Festivalului „Tezaur Național”, organizat în satul Horești, raionul Ialoveni.
18:50
De Ziua Drapelului Ucrainei, Volodimir Zelenski insistă că nu va ceda Federației Ruse teritoriu ucrainean # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat astăzi, 23 august, într-un mesaj de Ziua Drapelului, că nu va preda teritoriul ucrainean ocupantului rus, informează EFE, citată de Agerpres.
18:25
Întrevedere, la Chișinău, între Maia Sandu și Ilie Bolojan. Securitatea regională și integrarea europeană a Republicii Moldova, în discuții # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi, la Chișinău, o întrevedere cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită de lucru. Cei doi oficiali au discutat despre proiectele comune „menite să îmbunătățească viața oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului”, dar și pe aspecte ce țin de securitatea regională și integrarea europeană a Republicii Moldova.
17:40
Peste 165 de mii de cetățeni au solicitat noua carte de identitate de model european # Radio Chisinau
Peste 165 de mii de cetățeni au solicitat perfectarea noii cărți de identitate, lansată la începutul aprilie în Republica Moldova. Cifrele au fost prezentate de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, la emisiunea „Zi de Zi” de la postul public „Radio Moldova”, informează MOLDPRES.
17:20
Ilie Bolojan, la festivalul „Tezaur Național” de la Ialoveni: „Sunt aici în semn de respect pentru R. Moldova și de atașament pentru românii basarabeni” # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean și omologul său român, Ilie Bolojan, au participat astăzi la cea de-a V-a ediție a Festivalului „Tezaur Național”, desfășurat în satul Horești, Ialoveni, informează MOLDPRES.
16:50
Ministrul olandez de externe a demisionat, după ce guvernul său a respins sancțiunile contra Israelului # Radio Chisinau
Ministrul olandez de externe, Caspar Veldkamp, a demisionat vineri, după ce nu a reușit la ultima ședință de guvern să obțină impunerea de sancțiuni împotriva Israelului pentru războiul din Fâșia Gaza și situația umanitară gravă a populației palestiniene din această enclavă, relatează AFP, transmite Agerpres.
16:25
Se împlinesc 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, în urma căruia URSS a ocupat Basarabia # Radio Chisinau
Astăzi, 23 august 2025, se împlinesc 86 de ani de la semnarea de către miniștrii de Externe ai Germaniei Naziste și Uniunii Sovietice a așa-numitului Pact Ribbentrop-Molotov. Acest document a dat cale liberă Germaniei, să atace Polonia și astfel să declanșeze cel de-al Doilea Război Mondial.
15:55
România și Republica Moldova lansează 62 de proiecte comune de cercetare, cu o finanțare de 10 milioane de euro # Radio Chisinau
România și Republica Moldova lansează 62 de proiecte de cercetare bilaterale, cu o finanțare totală de 10 milioane de euro. Anunțul a fost făcut de ministrul educației și cercetării de la Chișinău, Dan Perciun, și de omologul său din România, Daniel Ovidiu David, în cadrul unei conferințe de presă comune la Chișinău, transmite IPN.
15:30
Donald Trump amenință Rusia cu sancțiuni: „În două săptămâni vom afla ce direcție va lua războiul” # Radio Chisinau
Președintele SUA, Donald Trump, a reluat amenințarea de a impune sancțiuni Federației Ruse dacă nu se vor înregistra progrese către o soluționare pașnică a războiului din Ucraina. Anunțul a venit după ce Rusia a spus că „nu este planificată nicio întâlnire” bilaterală prezidențială între Vladimir Putin Volodimir Zelenski, transmite IPN.
15:05
Consumul de energie electrică, acoperit integral de producția locală, din surse regenerabile. Dorin Junghietu: „Progresele sunt remarcabile!” # Radio Chisinau
Astăzi, 23 august, la ora 12:00, consumul de energie electrică în Republica Moldova a fost acoperit integral de producția locală de energie, din surse regenerabile, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a subliniat că „progresele sunt remarcabile” în acest sens.
14:40
Dorin Recean, la întrevedere cu mediul de afaceri în cadrul Consiliului Economic: „Obiectivul Guvernului rămâne asigurarea unei creșteri economice durabile” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a avut o întrevedere cu reprezentanții mediului de afaceri, în cadrul ședinței plenare a Consiliului Economic. Discuțiile au vizat situația economică actuală, provocările antreprenorilor, precum și direcțiile de modernizare a Consiliului Economic.
14:15
Primăria municipiului Chișinău anunță punerea în circulație a 21 de troleibuze, care au fost achiziționate recent.
13:50
Șefa Secției relații publice a Serviciului Vamal, Tatiana Șompol, ar fi acumulat o avere nejustificată de peste două milioane de lei. Un act de constatare în acest sens a fost emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI).
13:05
Ilie Bolojan a reconfirmat sprijinul acordat de România pentru parcursul european al Republicii Moldova: „Vom continua să vă fim alături, indiferent de vremuri” # Radio Chisinau
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, aflat astăzi, 23 august, într-o vizită la Chișinău, a declarat că România va rămâne „un susținător ferm al parcursului european al Republicii Moldova”, oferind sprijin prin expertiză, experiență și proiecte comune transfrontaliere.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.