Condiții mai bune de trai pentru studenții de la UTM. Un cămin a fost renovat cu o investiție de 8,5 milioane de lei
Moldpres, 23 august 2025 09:50
Studenții de la Universitatea Tehnică a Moldovei vor beneficia de condiții mai bune de trai, începând cu noul an de studii. Acest lucru va deveni posibil după ce instituția a inaugurat, după renovare, căminul nr. 8 de pe str. Florilor 4, care dispune de 202 loc...
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:30
Atenție, călători! Activitatea punctul de trecere a frontierei Palanca–Maiaki–Udobnoe a fost sistată temporar # Moldpres
Activitatea punctului comun de trecere a frontierei Palanca–Maiaki–Udobnoe a fost sistată temporar, în dimineața zilei de astăzi, din cauza unor defecțiuni tehnice la sistemele de control, informează MOLDPRES.Autoritățile de frontieră întreprin...
Acum 2 ore
08:50
Premierul României, Ilie Bolojan, efectuează astăzi o vizită de lucru la Chișinău, informează MOLDPRES.Programul vizitei include o serie de activități desfășurate împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, și o întrevedere cu ș...
08:30
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu mediul de afaceri în cadrul Consiliului Economic: „Trebuie să depunem efort pentru încurajarea investițiilor” # Moldpres
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu reprezentanții mediului de afaceri, în cadrul ședinței plenare a Consiliului Economic. Discuțiile au vizat situația economică actuală, provocările antreprenorilor, precum și direcțiile de modernizare a Cons...
Acum 4 ore
08:10
Târguri cu produse autohtone vor fi organizate în zilele de 23 și 24 august în sectoarele capitalei. Acestea au scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon, informează MOLDPRES.Astfel, în s...
Acum 24 ore
20:40
Premierul Dorin Recean, la expoziția „Produs Autohton”: „Cumpărați de acasă, susțineți producătorii locali și alegeți cu încredere produsele din Moldova” # Moldpres
Prim-ministrul Dorin Recean a vizitat Expoziția-festival „Produs Autohton”, care a reunit 150 de companii din întreaga țară. Evenimentul se desfășoară în perioada 22-24 august, în scopul promovării produselor și serviciilor locale.Șeful ...
20:40
Șeful NATO le cere aliaților occidentali să ofere garanții de securitate solide pentru Ucraina # Moldpres
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat vineri în vizită la Kiev, le-a cerut aliaților occidentali să dea „garanții de securitate solide” pentru Ucraina în cazul unui acord de pace cu Moscova, pentru a evita orice nouă invazie rusă, transmite M...
20:30
UE a transferat Ucrainei peste patru miliarde de euro. Ursula von der Leyen: „Solidaritatea este de neclintit” # Moldpres
Uniunea Europeană a transferat un ajutor financiar suplimentar de 4,05 miliarde de euro către Ucraina, cu puţin timp înaintea Zilei Independenţei acestui stat (24 august), transmite MOLDPRES cu referire la G4Media.ro și dpa.„Solidaritatea UE cu Ucraina este d...
20:20
După o săptămână de temperaturi caniculare, vremea se răcorește în Republica Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, sâmbătă, 23 august, se așteaptă ploi izolate, însoțite de descărcări electrice și grindină, transmite MOLDP...
20:20
Igor Grosu, în discuție cu tinerii din cadrul programului DOR: „Vă încurajez să vă implicați în diverse activități care vă vor ajuta în viață – de voluntariat, caritate, stagii” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a salutat astăzi la Parlament, pe participanții celei de-a II-a serii a programului guvernamental DOR – Diasporă. Origini. Reveniri. Discuția cu cei 100 de tineri, sosiți din 16 țări, a fost caldă și prietenoasă.Șefu...
20:10
Siegfried Mureșan: „Alegerile din 28 septembrie sunt decisive nu doar pentru viitorul european al Republicii Moldova ci și pentru România” # Moldpres
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, sunt cruciale nu doar pentru viitorul european al Republicii Moldova, ci și pentru România, afirmă europarlamentarul Siegfried Mureșan. „Stabilitatea și direcția pro-europeană a Moldo...
18:50
Războiul din Ucraina prin ochii fotografului Serhii Himiuș. Expoziția „Neînfrânții: Lumină prin întuneric”, inaugurată la Parlament # Moldpres
La Parlament a fost inaugurată astăzi o expoziție de fotografii care reflectă realitățile războiului din Ucraina și curajul oamenilor de a rămâne neînfrânți în fața provocărilor. Expoziția cu genericul „Neînfrânții: Lumină ...
17:50
Sportivul moldovean Serghei Tarnovschi, din nou pe podium la Campionatele Mondiale de canoe sprint # Moldpres
Canotorul Serghei Tarnovschi a obținut o nouă performanță remarcabilă la Campionatele Mondiale de canoe sprint pentru seniori, care se desfășoară în acest an la Milano, Italia. Sportivul moldovean a cucerit medalia de bronz în proba de canoe individual pe dist...
17:40
FOTO // Incendiu de vegetație uscată în orașul Cantemir. Mai multe construcții auxiliare și 4 ha de teren, mistuite de flăcări # Moldpres
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit vineri, 22 august, în orașul Cantemir. Flăcările au afectat o suprafață mare de teren cu iarbă uscată, în apropierea stației feroviare Gara Prut II, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru S...
17:20
VIDEO // Patru persoane, reținute într-o cauză de evaziune fiscală și spălare de bani. Ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 51 mil de lei # Moldpres
Patru persoane din nordul țării au fost reținute într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului de stat se estimează la peste 51 milioane de lei, informează MOLDPRES.Pe acest caz au fost efectuate 42 de percheziții &i...
17:20
Patru persoane au ajuns la spital în stare gravă după ce s-au intoxicat cu ciuperci culese din pădurea din raionul Edineț. Incidentul a avut loc joi seara, într-o suburbie a municipiului Chișinău, transmite MOLDPRES.Apelul la Serviciul 112 a parvenit î...
17:20
Primarul Iașului, Mihai Chirica, își suspendă raporturile cu edilul capitalei, Ion Ceban: „Ultimele sale luări de poziție trădează o îndepărtare de valorile europene” # Moldpres
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat suspendarea temporară a relațiilor oficiale cu primarul Chișinăului, Ion Ceban, după ce acestuia i-a fost interzis accesul pe teritoriul Uniunii Europene. Chirica afirmă că ultimele luări de poziție ale primarul...
17:10
Mai multe persoane, intimidate și constrânse să participe la protestul organizat de gruparea ȘOR. IGP: „Îndemnăm cetățenii să sesizeze imediat poliția” # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că mai multe persoane sunt intimidate, obligate și constrânse să participe la protestul organizat de gruparea criminală ȘOR. În acest context, oamenii legii îndemnă cetățenii să sesizeze imediat poliția...
16:50
Un administrator va fi judecat pentru comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, iar trei companii, pe care acesta le gestionează, riscă să fie lichidate. Ofițerii și procurorii anticorupție au finalizat urmărirea penală și au expediat dosarul î...
16:40
Cel mai performant sistem de calcul academic (High Performance Computing – HPC) din țară, inaugurat la UTM, cu sprijinul Băncii Mondiale # Moldpres
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a inaugurat astăzi cel mai performant sistem de calcul academic (High Performance Computing – HPC) din țară, o infrastructură digitală considerată revoluționară care aliniază instituţia la standardele marilor centre academic...
16:30
Prim-ministrul Dorin Recean, participanților Programului DOR: „Vă îndemn să păstrăm vie și puternică legătura cu țara noastră, oriunde ne-am afla” # Moldpres
Circa 100 de copii, participanți ai Programului guvernamental Diaspora*Origini*Reveniri (DOR) au fost întâmpinați, la Guvern, de prim-ministrul Dorin Recean și membrii Cabinetului de miniștri.Șeful Executivului a salutat entuziasmul și optimismul tinerilor, ...
16:10
FOTO // Roșiile și vinetele s-au ieftinit. Prețuri mai mici și la fructe în piețele din Chișinău # Moldpres
Roșiile și vinetele s-au ieftinit, în medie, cu 10 lei per kilogram în raport cu săptămâna trecută. Prețuri mai mici sunt afișate în piețele din capitală și la fructe, transmite MOLDPRES.Astfel, un kilogram de roșii de câmp poate fi pr...
16:10
Prima lecție din acest an va avea genericul „Valorile care ne unesc” și va fi obligatorie pentru toate școlile și liceele, publice și private, a anunțat Ministerul Educației, transmite MOLDPRES.Pentru buna desfășurare a acestei lecții tematice, Ministeru...
16:00
Prima ediție a Expoziției naționale „Produs autohton”, inaugurată la Moldexpo. Peste 150 de companii își prezintă ofertele # Moldpres
Prima ediție a Expoziției naționale „Produs autohton” a fost inaugurată astăzi la Centrul Internațional „Moldexpo” din capitală. Peste 150 de companii din diferite regiuni ale țării își prezintă locuitorilor și oaspeților capitalei cele ...
15:40
Un tânăr din SUA a obținut cetățenia R. Moldova. Daniel Vodă: „David Smith a ales nu doar să rămână în Moldova, ci să devină parte din ea” # Moldpres
Un tânăr din Statele Unite ale Americii, David Smith, a obținut cetățenia Republicii Moldova. Decretul prezidențial a fost publicat vineri, 22 august, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, informează MOLDPRES.Purtătorul de cuvânt al Guvernului, ...
15:30
Fotograful ucrainean Serhii Himiuș: „Războiul mi-a luat picioarele, dar nu și marea speranță. Republica Moldova este a doua patrie pentru mine” # Moldpres
Expoziția „Neînfrânții: Lumină prin întuneric”, semnată de fotograful ucrainean Serhii Himiuș, a fost inaugurată vineri, 22 august, în holul Parlamentului. Fotografiile redau nu doar urmele distrugerilor provocate de război, ci și ...
15:30
Cod galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul R. Moldova. Se prevăd ploi însoțite de grindină și vijelii # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare de Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă începând de astăzi cu ora 19:00 și până sâmbătă dimineață, 23 august, ora 05:00, transmite MOLDPRES.Conform prognozelor, &...
15:00
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Uniunii Europene, Jānis Mažeiks # Moldpres
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, la încheierea mandatului său.În această perioadă, țara noastră a făcut pași istorici pe calea integrării europene: depunerea cererii de aderare ...
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi o avertizare hidrologică, valabilă pentru perioada 23 – 29 august 2025, din cauza scăderii nivelului apelor în majoritatea râurilor din țară, transmite MOLDPRES.Potrivit hidrologilor, fenomenul vi...
14:30
Independența care ne unește // Cetățenii sunt invitați la un concert festiv dedicat Zilei Independenței, organizat pe 27 august în PMAN # Moldpres
Un concert festiv dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova va fi organizat pe 27 august, de la ora 18.00, în Piața Marii Adunări Naționale, informează MOLDPRES.„Vă invităm împreună cu familia și prietenii pentru a celebra această zi importa...
14:00
Oportunitățile de finanțare pentru producătorii de struguri și vinuri, discutate la Conferința Națională Vitivinicolă # Moldpres
Politicile de sprijin, tendințele piețelor globale, consolidarea brandului de țară, impactul schimbărilor climatice asupra viticulturii și oportunitățile de finanțare pentru producători au fost temele discutate în cadrul celei de-a IX-a ediții a Conferinței...
13:40
The foundations for the 486 pillars of Vulcănești-Chișinău Overhead Power Line, representing 96 percent of them, have been completed. Additionally, 83 percent of them have already been assembled, with an installation rate of 73 percent. These figures were presented during the...
13:10
Lideri europeni, așteptați în Republica Moldova de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române # Moldpres
Pe 27 august 2025, de Ziua Independenței, la invitația Președintei Maia Sandu, la Chișinău sunt așteptați Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.Cei trei lideri, împreună cu Președ...
13:00
GALERIE FOTO // Expoziția „Neînfrânții: Lumină prin întuneric”, semnată de fotograful ucrainean Serhii Himiuș, inaugurată la Parlament # Moldpres
În holul de la intrarea principală a Parlamentului, a fost inaugurată expoziția de fotografii „Neînfrânții: Lumină prin întuneric”, semnată de fotograful ucrainean Serhii Himiuș. Serhii Himiuș, în vârstă de 33 de ani, și-a...
13:00
VIDEO // Fundațiile pentru pilonii LEA Vulcănești–Chișinău, finalizate în proporție de 96 la sută # Moldpres
Fundațiile pentru cei 486 de piloni ai Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău, sau 96 la sută dintre acestea, au fost finalizate. Totodată, 83 la sută dintre piloni au fost deja asamblați, cu o rată de instalare de 73 la sută. Cifrele au fost prezentate în ...
12:30
Ministrul Energiei: „O eventuală ajustare a tarifelor la gaze va fi analizată când achizițiile vor fi finalizate” # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a afirmat că o eventuală ajustare a tarifelor la gazele naturale ar putea fi efectuată în momentul în care achizițiile vor fi finalizate. Potrivit ministrului, acest lucru înseamnă că într-un termen de până...
12:20
DOC // Criticul rus de film Anton Dolin și jurnalistul rus Gleb Pianîh au devenit cetățeni ai R. Moldova. Decretul prezidențial, publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Criticul rus de film Anton Dolin, împreună cu soția și cei doi fii ai săi, au devenit cetățeni ai Republicii Moldova. De asemenea, cetățenia țării noastre a fost acordată jurnalistului rus Gleb Pianîh. Decretul prezidențial a fost publicat vineri, 22 augus...
12:10
Primarul de Comrat acuză conducerea UTA Găgăuzia că sabotează dezvoltarea regiunii: „Guvernul Republicii Moldova și UE ne salvează” # Moldpres
Conducerea UTA Găgăuzia, aflată sub influența grupării criminale „Șor”, blochează finanțarea primăriilor din autonomie și împiedică implementarea proiectelor cu fonduri europene, a declarat primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, în cad...
12:00
Proiecte majore susţinute de stat schimbă fața satului Chirianca din Străşeni, „o comunitate mică, dar activă” # Moldpres
Satul Chirianca, raionul Strășeni, trece printr-un proces accelerat de modernizare datorită Programului Național „Satul European”. În ultimii doi ani, aici au fost realizate proiecte importante, care aduc beneficii directe comunității și contribuie la cre...
11:50
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a avertizat vineri că a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o capcană în care președintele rus Vladimir Putin vrea să cădem. Î...
11:40
Guvernul american a anunţat joi că suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini, acuzaţi că „pun în pericol vieţile americanilor” pe drumurile din SUA, relatează POLITICO.„Suspendăm toate acordările de vize de muncă pentru ş...
11:30
Preţurile benzinei urcă la niveluri record în Rusia, după atacuri ucrainene asupra rafinăriilor # Moldpres
Preţurile benzinei au atins joi valori apropiate de maxime record în Rusia, potrivit datelor bursei de la Sankt Petersburg, pe fondul unei serii de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor, notează news.ro.Kievul loveşte frecvent rafinării şi depozite petroliere ruse...
11:20
DOC // În Republica Moldova va fi creat Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurii Critice # Moldpres
În Republica Moldova va fi creat Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurii Critice. Acest lucru este prevăzut în legea privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice naționale, informează MOLDPRES.Potrivit legii, ...
11:10
DOC // Dronele care vor survola ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova vor putea fi distruse # Moldpres
Aeronava fără pilot la bord care va trece ilegal frontiera de stat va putea fi distrusă, neutralizată sau zborul acesteia va fi luat sub control de către Forțele Aeriene, subordonate Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Prevederile sunt incluse în Legea priv...
11:10
Patru magistrați, numiți în funcții la Curtea de Apel Centru și Nord. Decretul prezidențial a fost publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Patru magistrați au fost numiți în funcții la Curtea de Apel Centru și Curtea de Apel Nord. Decretul prezidențial privind numirea acestora a fost publicat vineri, 22 august, în Monitorul Oficial al Republici Moldova, informează MOLDPRES.Potrivit documentului...
11:00
Ex-ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, inclus în lista persoanelor asociate cu Vladimir Plahotniuc # Moldpres
Fostul ministru al Justiției și liderul unui partid, care a depus actele pentru a participa în campania electorală pentru parlamentare, Vladimir Cebotari, a fost inclus de SIS în lista persoanelor asociate cu Vladimir Plahotniuc, față de care sunt aplicate sancț...
10:40
Lucrările de construcție a liniei electrice Strășeni–Gutinaș vor fi declarate de utilitate publică de interes național # Moldpres
Comisia de cercetare prealabilă a stabilit existența elementelor justificative privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Strășeni–Gutinaș și a modernizării stației electrice Str...
Ieri
09:30
Din 2026, fermierii vor avea acces la o nouă finanțare pentru modernizarea tehnicii agricole cu ajutorul Japoniei # Moldpres
Proiectul „Modernizarea Tehnicii și Echipamentului Agricol” (MAME), implementat cu sprijinul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), va continua cu o nouă etapă de finanțare, care va începe în prima jumătate a anului 2026 și va p...
09:20
Peste o mie de persoane s-au înregistrat la Marea Dictare Națională. Înscrierile rămân deschise până la 27 august # Moldpres
Peste 1000 de persoane s-au înregistrat deja la Marea Dictare Națională, care va avea loc pe 31 august, de Ziua Limbii Române, în Piața Marii Adunări Naționale. Înscrierile rămân deschise până la 27 august, ora 23:59, informează MOLDPRE...
09:20
Ungaria, pe locul opt al principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova din UE. Comerț bilateral de peste 203 milioane dolari în 2024 # Moldpres
Republica Ungară ocupă locul 13 printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova la nivel mondial și locul 8 între statele membre ale Uniunii Europene, transmite MOLDPRES.În 2024, volumul comerțului bilateral a însumat 203,4 milioane de dolari, dintre...
