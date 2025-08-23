Condiții mai bune de trai pentru studenții de la UTM. Un cămin a fost renovat cu o investiție de 8,5 milioane de lei

13:00

Fundațiile pentru cei 486 de piloni ai Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău, sau 96 la sută dintre acestea, au fost finalizate. Totodată, 83 la sută dintre piloni au fost deja asamblați, cu o rată de instalare de 73 la sută. Cifrele au fost prezentate în ...