Premierul României Ilie Bolojan se află sâmbătă în vizită în Republica Moldova. Întâlniri cu preşedintele Maia Sandu şi cu prim-ministrul Dorin Recean

16:10

„Partidul Nostru merge în Parlament nu pentru funcții, ci doar pentru cetățeni și doar pentru Republica Moldova! Îmi asum personal răspunderea pentru fiecare candidat!”. Declarația a fost făcută de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, înainte de depunerea la CEC a setului de documente și a listei de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit liderului Partidului Nostru, acest pas nu este o simplă formalitate juridică, ci un angajament față de întregul popor al Republicii Moldova.„Este dovada că suntem gata să ne asumăm guvernarea țării. Cei 102 candidați sunt oameni curați, profesioniști – economiști, juriști, medici, profesori, ingineri, fermieri și alți specialiști în domenii foarte importante. Ei au muncit și au reușit nu doar aici, acasă, dar și peste hotare, în diasporă. Vreau să vă mulțumesc fiecăruia că astăzi sunteți alături de mine, ca președinte de partid, dar și că v-ați asumat să mergem împreună și să facem doar bine pentru Republica Moldova. Eu îmi asum personal răspunderea pentru fiecare candidat, pentru integritatea fiecăruia. Dacă cineva va greși – înțeleg perfect că răspunderea va fi a mea.”, a declarat Renato Usatîi.El a subliniat că ziua depunerii actelor este una importantă nu doar pentru Partidul Nostru, dar și pentru întreaga Republică Moldova.„Începem un drum hotărât pentru viitorul Republicii Moldova. Țara noastră nu mai poate să meargă pe același drum pe care a mers până acum – oamenii s-au săturat de promisiuni goale, de o guvernare care își aduce aminte de cetățeni doar înaintea alegerilor și nu mai pot suporta situația în care se află Republica Moldova în cei peste 30 de ani de independență. A venit timpul să avem o direcție clară. Prea mult timp țara noastră a fost condusă de cei care s-au gândit doar la interese personale și doar la buzunarele lor. Prea mult s-a guvernat împotriva oamenilor. Ajunge! Politica trebuie făcută doar pentru cetățeni și doar pentru Republica Moldova!”, a afirmat liderul Partidului Nostru.Totodată, el a reamintit că Partidul Nostru nu a fost niciodată la guvernare, dar acolo unde a avut primari și echipe locale, s-au reparat drumuri, s-au modernizat școli și grădinițe, au fost sprijinite familii aflate în dificultate, s-a arătat că politica se poate face cu respect și corectitudine.Liderul formațiunii a criticat actuala guvernare, acuzând-o că „a promis reforme, dar a adus doar sărăcie”:„Noi suntem opusul lor. Noi mergem în Parlament nu pentru funcții, ci pentru viitorul țării și pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova! Ca după aceste alegeri parlamentare fiecare cetățean, fiecare familie, fiecare investitor și fiecare oaspete din afara țării să se simtă în Republica Moldova în siguranță.”Totodată, Usatîi a avertizat că deja se repetă scenariul din 2014 și unii actori politici, „fiind în disperare, încearcă prin diferite metode să-și garanteze cumva o guvernare nouă”. În acest context, el a precizat:„Am spus foarte clar: Partidul Nostru și eu personal suntem pentru ca viitorul guvern să fie un guvern de profesioniști, de specialiști din diferite domenii, să ne suflecăm mânecile și să ne apucăm de lucru.”În final, liderul Partidului Nostru a transmis un mesaj de mobilizare:„Partidul Nostru este ultima speranță și unica garanție pentru cetățeni că durerile lor vor dispărea, iar dorințele vor fi realizate. Avem un drum important – al demnității, responsabilității și al unității naționale. E timpul să fim împreună!”.Renato Usatîi și-a reiterat apelul către cetățenii din țară și din diasporă să se înregistreze în calitate de voluntari și observatori pe site-ul www.partidulnostru.md în această campanie electorală: „Suntem obligați împreună să ne apărăm voturile! Victoria va fi a noastră!”.La acțiunea de astăzi au fost prezenți câteva sute de susținători ai echipei Partidului Nostru, rude si prieteni ai candidaților.