Pod aflat în construcție în China s-a prăbușit în Râul Galben: cel puțin 12 morți și patru dispăruți

Pod aflat în construcție în China s-a prăbușit în Râul Galben: cel puțin 12 morți și patru dispăruți

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md