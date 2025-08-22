Ministrul olandez de externe a demisionat, după ce Guvernul său a respins sancţiunile contra Israelului
Realitatea.md, 22 august 2025 23:10
Ministrul olandez de externe, Caspar Veldkamp, a demisionat vineri, 22 august curent, după ce nu a reuşit la ultima şedinţă de guvern să obţină impunerea de sancţiuni împotriva Israelului pentru războiul din Fâşia Gaza şi situaţia umanitară gravă a populaţiei palestiniene din această enclavă, relatează g4media.ro. „Constat că nu sunt în măsură să iau măsuri […]
• • •
Acum 2 ore
23:10
22:50
Uniunea Europeană a transferat un ajutor financiar suplimentar de 4,05 miliarde de euro către Ucraina, cu puțin timp înaintea Zilei Independenței acestui stat, care este sărbătorită pe 24 august, transmite agerpres.ro. „Solidaritatea UE cu Ucraina este de neclintit", a scris vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe rețeaua socială X. Acest transfer de […]
22:30
Dorin Recean la Consiliul Economic: „Investiții, debirocratizare și digitalizare, priorități pentru Guvern” # Realitatea.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu reprezentanții mediului de afaceri, în cadrul ședinței plenare a Consiliului Economic. Discuțiile au vizat situația economică actuală, provocările antreprenorilor, precum și direcțiile de modernizare a Consiliului. În cadrul ședinței a fost prezentat noul Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Economic, modernizat pentru a răspunde mai bine […]
Acum 4 ore
21:20
Din 2026, fermierii vor putea accesa fonduri pentru modernizarea utilajelor agricole # Realitatea.md
O nouă linie de finanțare destinată fermierilor, care urmează să le ofere acces la tehnică modernă în condiții avantajoase, este negociată de autoritățile Republicii Moldova cu Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională. Noua etapă a proiectului „Modernizarea Tehnicii și Echipamentului Agricol" ar urma să fie lansată în primul semestru al anului 2026. „Produsul financiar va fi […]
20:30
Studenții de la Universitatea Tehnică a Moldovei vor beneficia, începând cu noul an de studii, de condiții mai bune de trai. Universitatea a inaugurat, după renovare, căminul nr. 8, care dispune de 202 locuri. Lucrările de reparație capitală și dotare au costat circa 8,5 milioane de lei, din care 6,4 milioane sunt resurse alocate de […]
Acum 6 ore
20:00
La Guvern, s-a simulat o ședință de miniștri cu circa 100 de copii ai Programului DOR: s-a aprobat și un proiect! # Realitatea.md
Circa 100 de copii, participanți ai Programului guvernamental Diaspora*Origini*Reveniri (DOR) au fost întâmpinați, la Guvern, de prim-ministrul Dorin Recean și membrii Cabinetului de miniștri. Șeful Executivului a salutat entuziasmul și optimismul tinerilor, menționând că aceștia pot deveni promotori ai integrării europene: „Vă îndemn ca oriunde ne-am afla să păstrăm vie și puternică legătura cu țara […]
19:40
FOTO Pauză pe alegeri, are loc „războiul pisicilor”! Și Maia Sandu s-a alăturat trendului de pe rețele sociale # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a alăturat valului de postări ironice din spațiul online, după ce în „campania electorală" a apărut o dezbatere neașteptată despre… pisici. Șefa statului a publicat pe Instagram o fotografie cu motanul său, Jo, notând: „Jo, consternat de declarațiile unor candidați". Totul a pornit de la o declarație a candidatului Blocului […]
19:10
150 de euro de protest și 50 de om adus! Poliția continuă să identifice conturi de racolare la proteste pe 23 august # Realitatea.md
Poliția anunță vineri seara că identifică în mod constant conturi special create pentru a răspândi mesaje de mobilizare la așa-numite „proteste plătite", planificate pentru 23 august, atât în capitală, cât și în mai multe raioane ale țării. În mesajele distribuite pe rețelele de socializare și aplicațiile de mesagerie, cetățenii sunt îndemnați să participe la acțiuni […]
18:50
Spectaculos: Egiptul scoate la lumină rămășițe ale unui oraș scufundat de 2 mii de ani lângă Alexandria # Realitatea.md
Autoritățile egiptene au ridicat la suprafață statui și ruine ale unui oraș scufundat în golful Abu Qir, lângă Alexandria. Situl, care datează de peste 2.000 de ani, include clădiri, rezervoare, docuri și artefacte care dezvăluie viața din orașele antice Canopus și Heracleion. Rămășițele unui oraș scufundat de 2.000 de ani, ridicate din mare, în apropiere […]
18:30
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în parteneriat cu Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo", a deschis prima ediție a Expoziției Naționale „PRODUS AUTOHTON". „Expoziția Națională „Produs Autohton" nu este doar o platformă de expunere, ci o adevărată sărbătoare a economiei și culturii noastre. Prin această inițiativă, Camera de Comerț și Industrie, împreună cu […]
Acum 8 ore
17:30
Incendiu în Capitală: O pensionară, inconștientă și în stop cardio-respirator, resuscitată cu succes # Realitatea.md
O pensionară a fost resuscitată cu succes de medicii de pe ambulanță, după ce s-a intoxicat cu produse de ardere în urma unui incendiu. Potrivit CNAMUP, femeia, în vârstă de aproximativ 60 de ani, se afla în stare de inconștiență și în stop cardio-respirator. Cazul a fost înregistrat joi, 21 august, în Capitală. Pentru cele […]
17:30
Vladimir Voronin a fost inclus în lista „persoanelor non grata” pe platforma „Mirotvorets” # Realitatea.md
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a fost inclus în baza de date publicată pe site-ul „Mirotvorets", în versiunea moldovenească a platformei omonime din Ucraina, transmite IPN. Potrivit autorilor site-ului, Vladimir Voronin ar fi „un susținător declarat al regimului de la Kremlin" și ar fi desfășurat „acțiuni multiple împotriva intereselor […]
17:20
VIDEO Garry Kasparov către cetățenii moldoveni: Regimul putinist vrea să lipsească Moldova de libertatea de a alege # Realitatea.md
Maestrul la șah și fost campion mondial Garry Kasparov a transmis un mesaj video către cetățenii Republicii Moldova, în contextul apropiatelor alegeri parlamentare. El a subliniat că scrutinul nu este unul obișnuit, ci va reprezenta un moment decisiv pentru direcția pe care o va urma țara în anii următori. Kasparov a făcut apel la experiența […]
17:10
VIDEO Evaziune fiscală de peste 51 de milioane lei în agricultură, deconspirată de PCCOCS. Patru reținuți # Realitatea.md
Procurorii PCCOCS, împreună cu angajații Serviciului Fiscal de Stat (SFS), au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul agricol, de peste 51 de milioane de lei. Patru persoane din nordul țării au fost reținute. „În cadrul urmăririi penale, cu suportul angajaților „Fulger" și INI, au fost efectuate peste 40 de […]
17:00
Intoxicație cu ciuperci culese din pădure. Trei femei și un bărbat, transportați la spital în stare gravă # Realitatea.md
Patru persoane, trei femei și un bărbat, cu vârste între 35 și 65 de ani, au ajuns la spital în stare gravă, în urma unei intoxicații alimentare provocate de consumul de ciuperci. Incidentul s-a produs în seara zilei de 21 august, într-o suburbie a municipiului Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de CNAMUP, ciupercile ar fi fost […]
16:50
VIDEO Primul hub educațional inovativ pentru adulți din Moldova a obținut rezultate impresionante # Realitatea.md
Centrul Municipal de Învățare și Instruire a Adulților (CMIEA), primul hub educațional inovativ din Republica Moldova, creat de Primăria municipiul Chișinău, a reușit să obțină rezultate impresionate. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban. Cetățenii au acces la peste 6.500 de beneficiari direcți ai activităților educaționale gratuite, 5.000 de ore academice desfășurate, peste 50 […]
16:50
Vești bune pentru moldoveni. Permisele de conducere vor putea fi recunoscute în Franța # Realitatea.md
Un nou acord bilateral dintre Franța și Republica Moldova va permite schimbul reciproc de permise de conducere de categoria B, fără a fi nevoie de susținerea unui nou examen auto. Proiectul de lege pentru aprobarea acestui acord a fost prezentat de ministrul Europei și Afacerilor Externe al Franței și prevede recunoașterea reciprocă a permiselor, sub […]
16:50
Frații Tate își construiesc un buncăr de lux la București: va avea zece dormitoare și bară de striptease # Realitatea.md
Un celebru constructor de buncăre subterane dezvăluie într-un interviu pentru The Times detalii despre un proiect impresionant pe care îl realizează în București pentru frații Andrew și Tristan Tate. Frații Andrew și Tristan Tate, aflați sub acuzații de viol și trafic de persoane în România și Marea Britanie, investesc 3,9 milioane de dolari într-un buncăr subteran de […]
16:40
Platformele Realitatea, atacate masiv în ultimele săptămâni. Circa 250.000 de tentative, timp de 21 zile # Realitatea.md
Platformele grupului de presă Realitatea, online şi RLIVE TV, sunt ținta unui atac cibernetic masiv în ultimele săptămâni. Timp de 21 de zile am identificat circa 250.000 de tentative de interferență cibernetică. Am fost nevoiți să blocăm peste 12.000 de adrese, care au generat un număr mare de atacuri combinate. Atacurile vin din țări precum […]
16:30
„Dieta prințeselor Disney” – promovată ca rețeta pentru o silueta ideală – capcana mortală pentru adolescenți # Realitatea.md
Un nou trend periculos denumit „dieta prințeselor Disney" circulă pe rețelele sociale și pune în pericol sănătatea adolescenților. Dietele extreme pot duce la slăbiciune, tulburări alimentare și chiar moarte. Specialiștii avertizează că aceste cure de slăbit nu au niciun fundament științific și reprezintă un risc major pentru tineri, transmite Cancan.md cu referire la presa internațională. […]
16:30
Oamenii sunt obligați și intimidați să protesteze. Poliția are probe împotriva Grupării „ȘOR” # Realitatea.md
Poliția Națională anunță că a acumulat probe care indică faptul că cetățenii sunt intimidați, constrânși și obligați să participe la protestele anunțate de organizația criminală „ȘOR". Potrivit autorităților, mai multe persoane care au participat anterior la proteste similare ar fi primit mesaje audio și text în care sunt amenințate și forțate să fie prezente la […]
Acum 12 ore
15:50
VIDEO Curieri ai drogurilor la doar 19 și 21 de ani: Două tinere, documentate de polițiști # Realitatea.md
Două tinere de 19 și 21 de ani sunt bănuite de distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul municipiului Chișinău. Acestea activau ca și curieri pentru un canal online și aveau rolul de a plasa pachețele cu substanțe narcotice în diferite locații. „În urma acțiunilor de investigație, polițiștii au depistat și ridicat opt pachețele cu droguri de […]
15:50
Anul școlar 2025–2026 începe pe 1 septembrie cu o lecție despre „Valorile care ne unesc” # Realitatea.md
Luni, 1 septembrie 2025, va suna primul clopoțel pentru toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Noul an de studii va debuta cu o lecție tematică obligatorie, având genericul „Valorile care ne unesc", destinată tuturor școlilor și liceelor, publice și private, anunță Ministerul Educației. Pentru buna desfășurare a acestei ore, Ministerul Educației și Cercetării a […]
15:40
Detalii despre incendiul de la Cantemir: Focul a distrus 9 construcții și 4 hectare de vegetație uscată # Realitatea.md
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de 22 august în orașul Cantemir, afectând grav o zonă din apropierea stației feroviare Gara Prut II. Focul, care a cuprins aproximativ 4 hectare de vegetație uscată, a distrus 7 construcții auxiliare și 2 garaje, amenințând să se extindă spre sectorul locativ și întreprinderea S.A. Drumuri. […]
15:20
SUA vor participa la alternativa rusească a Eurovision. Reprezentantul lor, comparat cu Michael Jackson # Realitatea.md
Statele Unite ale Americii au confirmat participarea la competiția muzicală Intervision, relansată de Rusia ca o alternativă la Eurovision. Reprezentantul american va fi cântărețul R&B și pop Brandon Howard, aflat de ani buni în centrul speculațiilor privind o presupusă legătură de sânge cu regele pop, Michael Jackson. Intervision, concurs muzical desfășurat inițial între 1965 și […]
15:20
VIDEO Nicolae Bojenco, avocat al grupării „ȘOR”, reținut după ce ar fi agresat o angajată de 18 ani la o terasă # Realitatea.md
Poliția s-a autosesizat în urma unui incident produs aseară, în jurul orei 19:00, la o terasă din orașul Leova, unde Nicolae Bojenco, avocat al grupării „ȘOR" și lider al organizației teritoriale a blocului „Pobeda" din Cahul, a fost implicat într-un scandal public. Potrivit informațiilor preliminare, Bojenco și un alt bărbat, ambii din Cahul, în vârstă […]
15:20
Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă de joi, 22 august, ora 19:00, până sâmbătă, 23 august, ora 05:00. „În cea mai mare parte a teritoriului țării se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–45 l/m²) cu grindină. Pe […]
15:00
Ciuma reapare în California: un turist s-ar fi îmbolnăvit după o mușcătură de purice # Realitatea.md
Un locuitor din apropierea Lacului Tahoe, California, s-a îmbolnăvit de ciumă, cel mai probabil după ce a fost mușcat de un purice în timpul unei excursii la un camping.
15:00
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, la încheierea mandatului său. Președinta Maia Sandu a subliniat sprijinul constant al Uniunii Europene în modernizarea Republicii Moldova și în gestionarea provocărilor din ultimii ani. Proiectele realizate cu susținerea UE au contribuit la dezvoltarea infrastructurii, o mai mare securitate energetică, la crearea […] Articolul Maia Sandu și-a luat rămas bun de la Ambasadorul UE la Chișinău Jānis Mažeiks apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
ANI a depistat avere nejustificată de peste 2 milioane lei la un funcționar din Serviciul Vamal # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare privind un funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal, stabilind existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute. Suma nejustificată se ridică la 2 milioane 27 mii 738 de lei. Potrivit documentului publicat pe site-ul ANI, este vorba despre Tatiana […] Articolul ANI a depistat avere nejustificată de peste 2 milioane lei la un funcționar din Serviciul Vamal apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Momentul VIDEO în care Nicolae Bojenco, unul dintre avocații lui Șor, ar fi hărțuit sexual o tânără chelneriță # Realitatea.md
Momentul în care Nicolae Bojenco, unul dintre avocații grupării „Șor”, ar fi hărțuit sexual și agresat o chelneriță pe terasa unui local din Leova a fost surprins de camerele de supraveghere. Imaginile video au fost publicate de portalul Pulsmedia.md. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că Nicolae Bojenco a fost […] Articolul Momentul VIDEO în care Nicolae Bojenco, unul dintre avocații lui Șor, ar fi hărțuit sexual o tânără chelneriță apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Momente de panică pentru o mamă: Copilul său a ajuns la spital, după ce s-a opărit cu apă fierbinte # Realitatea.md
O fetiță a suferit arsuri pe 8% din suprafața corpului, după ce s-a opărit cu apă fierbinte. Micuța a fost transportată de urgență la spital. Incidentul a avut loc joi, 21 august, în regiunea transnistreană. Potrivit autorităților locale, cu o zi înainte copilul se afla împreună cu mama în curtea casei. La ora prânzului, femeia […] Articolul Momente de panică pentru o mamă: Copilul său a ajuns la spital, după ce s-a opărit cu apă fierbinte apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Cel puțin 12 polițiști au murit joi în atacuri comise de o facțiune disidentă a gherilei FARC în nord-vestul Columbiei, a anunțat Andrés Julián Rendón, guvernatorul regiunii Antioquia, unde se află regiunea Medellin, potrivit unui nou bilanț, relatează AFP, citat de Agerpres.ro. Totodată, șase civili au fost uciși și alte zeci au fost răniți într-un […] Articolul Cel puțin 12 polițiști au fost uciși într-un atac în regiunea Medellin, Columbia apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
ONU a declarat oficial vineri foamete în Fâşia Gaza, prima din Orientul Mijlociu, după ce experţii săi au avertizat că 500.000 de persoane se află într-o stare „catastrofală”, relatează AFP, potrivit Agerpres. Foametea din Gaza „ar fi putut fi evitată” dacă nu ar fi fost „obstrucţionarea sistematică din partea Israelului”, a acuzat la Geneva responsabilul […] Articolul ONU a declarat oficial foamete în Fâșia Gaza, prima din Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Dronele care vor survola ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova vor putea fi distruse # Realitatea.md
Aeronava fără pilot la bord care va trece ilegal frontiera de stat va putea fi distrusă, neutralizată sau zborul acesteia va fi luat sub control de către Forțele Aeriene, subordonate Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Prevederile sunt incluse în Legea privind securitatea spațiului aerian național, care a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES. […] Articolul Dronele care vor survola ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova vor putea fi distruse apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Trafic intens la vama Sculeni: autoritățile aplică procedura „Revers” pentru fluidizarea circulației # Realitatea.md
Poliția de Frontieră anunță un flux sporit de călători și autovehicule la ieșirea din Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Sculeni. Pentru reducerea timpilor de așteptare, polițiștii de frontieră, împreună cu reprezentanții Serviciului Vamal, au dispus măsuri suplimentare, inclusiv aplicarea procedurii „Revers”, care permite redirecționarea temporară a fluxurilor pentru decongestionarea traficului. Autoritățile îndeamnă […] Articolul Trafic intens la vama Sculeni: autoritățile aplică procedura „Revers” pentru fluidizarea circulației apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Unul dintre avocații lui Șor este cercetat penal: S-a îmbătat și a hărțuit o chelneriță de 18 ani # Realitatea.md
Unul dintre avocații grupării „ȘOR” și liderul organizației teritoriale a blocului „Pobeda” din Cahul, Nicolae Bojenco, a fost reținut în joi seara, 21 august, după ce ar fi hărțuit sexual și agresat o chelneriță, transmite Deschide.md. Totul a avut loc la terasa unui local din orașul Leova. Potrivit sursei citate, Nicolae Bojenco, împreună cu un alt activist […] Articolul Unul dintre avocații lui Șor este cercetat penal: S-a îmbătat și a hărțuit o chelneriță de 18 ani apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare hidrologică actualizată privind scurgerea redusă a apelor în mai multe râuri din Republica Moldova. Atenționarea este valabilă în perioada 23 – 29 august 2025. Potrivit specialiștilor, pe râul Prut, pe sectorul Dubăsari – Tudora al Nistrului, precum și pe majoritatea râurilor mici din țară, debitul de apă […] Articolul Secetă în Moldova: Cod roșu, portocaliu și galben pe râurile din țară apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Peste 4 milioane de lei investiți în modernizarea blocului alimentar al Liceului „Onisifor Ghibu” din Orhei # Realitatea.md
La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Orhei a fost inaugurat astăzi blocul alimentar complet modernizat, care va asigura zilnic mese pentru cei peste 1.200 de elevi și 65 de profesori. Investiția, în valoare de aproape 4 milioane de lei, a fost realizată în cadrul Parteneriatului Național Moldova pentru Educație, cu sprijinul PNUD Moldova, Ministerului Educației […] Articolul Peste 4 milioane de lei investiți în modernizarea blocului alimentar al Liceului „Onisifor Ghibu” din Orhei apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Nichiforciuc: Drumurile formațiunilor moștenitoare ale PDM nu se vor intersecta la aceste alegeri # Realitatea.md
Partidele desprinse din vechiul Partid Democrat din Moldova (PDM), inclusiv formațiunea „Respect Moldova”, vor merge pe drumuri separate la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația a fost făcută de Eugeniu Nichiforciuc, vicepreședinte pentru Dezvoltare Strategică și fondator al Partidului „Respect Moldova”, în cadrul emisiunii „Gonța Media”. Afirmația vine în contextul apelurilor lansate de fostul președinte […] Articolul Nichiforciuc: Drumurile formațiunilor moștenitoare ale PDM nu se vor intersecta la aceste alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Polițiștii de frontieră i-au zădărnicit planurile! Un străin, reținut după ce a încercat să treacă ilegal frontiera # Realitatea.md
Un bărbat în vârstă de 54 de ani, cetățean străin, a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a încercat să treacă ilegal frontiera de stat. Incidentul a avut loc miercuri dimineața, 20 august, în zona de responsabilitate a SPF Sculeni, pe direcția localității Gherman, raionul Ungheni. „În timpul patrulării, echipajul mobil a observat […] Articolul Polițiștii de frontieră i-au zădărnicit planurile! Un străin, reținut după ce a încercat să treacă ilegal frontiera apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
„Putin râde”. Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o capcană # Realitatea.md
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, avertizează asupra presiunilor exercitate pentru ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei în cadrul unui eventual acord de pace. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat BBC, primul de la implicarea liderilor europeni în negocierile de pace dintre președintele american Donald Trump și Ucraina. „A permite Rusiei să păstreze teritorii […] Articolul „Putin râde”. Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o capcană apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Incendiu puternic la Cantemir! A luat foc vegetație uscată de pe teritoriul gării de trenuri # Realitatea.md
Un incendiu puternic de vegetație uscată a izbucnit astăzi pe o suprafață extinsă din raionul Cantemir, pe teritoriul gării feroviare. Flăcările sunt alimentate de vântul puternic, ceea ce îngreunează semnificativ intervenția echipelor de salvatori. Primăria orașului Cantemir informează că echipaje de pompieri din orașele Cantemir și Leova lucrează intens pentru a stinge incendiul. În sprijinul […] Articolul Incendiu puternic la Cantemir! A luat foc vegetație uscată de pe teritoriul gării de trenuri apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Fostul ministrul al muncii, Marcel Spatari, recunoaște că în Moldova există criză demografică # Realitatea.md
Fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, actualul candidat PAS la alegerile parlamentare, Marcel Spatari, afirmă că situația demografică din Republica Moldova rămâne dificilă, în ciuda eforturilor statului de a sprijini familiile tinere. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Территория свободы” moderată de Lilia Burakovski. Potrivit lui Spatari, ponderea populației vârstnice este în creștere, […] Articolul Fostul ministrul al muncii, Marcel Spatari, recunoaște că în Moldova există criză demografică apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Un automobil a fost cuprins de flăcări în această dimineață în satul Romanovca, raionul Ungheni. La fața locului au intervenit prompt două echipaje de salvatori și pompieri din cadrul SPSP-52 Cornești, potrivit Lilianei Pușcașu, ofițer de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Incendiul a fost localizat și lichidat rapid, iar din fericire, […] Articolul Automobil cuprins de flăcări în satul Romanovca, raionul Ungheni apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Tranzacție fictivă cu grâu: Un moldovean, acuzat că a păcălit o firmă din Turcia de 14 milioane de lei # Realitatea.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în judecată cauza penală în care un administrator de companii este acuzat de escrocherie și spălare de bani. Cele trei firme pe care le administra sunt, de asemenea, învinuite de comiterea infracțiunii de spălare de bani. Cazul a fost inițiat în decembrie 2020 de Centrul Național […] Articolul Tranzacție fictivă cu grâu: Un moldovean, acuzat că a păcălit o firmă din Turcia de 14 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Primarul Ion Ceban a venit cu o reacție după ce edilul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii cu orașul Chișinău. Politicianul a declarat că speră că legea și justiția sunt mai presus de orice joc politic și că va obține dreptate. „Îmi pare rău că în acest […] Articolul Reacția lui Ion Ceban, după suspendarea înfrățirii Iași-Chișinău: „Îmi pare rău…” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Vlad Cebotari inclus de SIS în lista de sancțiuni. ”Este un abuz, facem apel către partenerii externi să ia act!” # Realitatea.md
Fostul ministru al Justiției și unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern (PDMM), Vlad Cebotari, a fost inclus în lista persoanelor asociate cu Vlad Plahotniuc. Un ordin în acest sens, semnat de directorul Serviciului Informații și Securitate, Alexandru Musteață, a fost publicat în ediția de azi, 22 august, a Monitorului Oficial. În lista persoanelor asociate cu […] Articolul Vlad Cebotari inclus de SIS în lista de sancțiuni. ”Este un abuz, facem apel către partenerii externi să ia act!” apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Două autovehicule s-au tamponat violent în această noapte pe traseul M-5, în apropierea satului Recea, raionul Rîșcani. La fața locului au intervenit polițiștii și medicii de pe ambulanță. Potrivit Poliției, un tânăr de 26 de ani, aflat la volanul unui Audi, a pătruns pe contrasens și a lovit lateral un autotractor „Volvo”, condus de un […] Articolul VIDEO Impact puternic la Recea. O mașină s-a tamponat cu un autotractor apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
CJI: Dezinformarea pe Facebook se intensifică în Republica Moldova în context electoral # Realitatea.md
Spațiul informațional din Republica Moldova a fost puternic afectat de campanii de dezinformare și manipulare, în special pe rețeaua socială Facebook, în prima parte a lunii august. Monitorizarea a 83 de pagini și grupuri publice arată o creștere a mesajelor care subminează încrederea cetățenilor în instituțiile statului, pun la îndoială procesul electoral și alimentează tensiunile […] Articolul CJI: Dezinformarea pe Facebook se intensifică în Republica Moldova în context electoral apare prima dată în Realitatea.md.
