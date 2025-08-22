Ministrul olandez de externe a demisionat, după ce Guvernul său a respins sancţiunile contra Israelului

12:00

Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în judecată cauza penală în care un administrator de companii este acuzat de escrocherie și spălare de bani. Cele trei firme pe care le administra sunt, de asemenea, învinuite de comiterea infracțiunii de spălare de bani. Cazul a fost inițiat în decembrie 2020 de Centrul Național […]