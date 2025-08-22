Republica Moldova își consolidează securitatea aeriană: Aeronavele fără pilot pot fi distruse

15:50

Un fost avocat britanic, Toper Hassan, ar putea fi extrădat autorităților Republicii Moldova, conform unei decizii judecătorești, pentru a fi judecat pentru complot la uciderea cetățeanului turc, Izzet Eren, în iunie 2024, în Chișinău, relatează SKY News. Toper Hassan, 58 de ani, ar fi fost recrutat de cumnatul său, Kemal Armagan, un membru important al unei bande criminale, Hackney Turks, pentru a ajuta la planificarea și organizarea logisticii atacului armat din fața unei cafenele.