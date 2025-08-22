Republica Moldova își consolidează securitatea aeriană: Aeronavele fără pilot pot fi distruse
TVR Moldova, 22 august 2025 23:10
Începând cu 1 septembrie, Republica Moldova va avea un nou cadru legal pentru protejarea spațiului său aerian. Aeronavele fără pilot care vor trece ilegal frontiera de stat vor putea fi distruse, neutralizate sau zborul lor poate fi luat sub control de Forțele Aeriene, subordonate Ministerului Apărării.
Acum 2 ore
23:10
Acum 4 ore
22:20
„Acum că stă la închisoare, nu are altceva de făcut decât să facă spectacol. Și vedem că face spectacol", a comentat ironic președinta Maia Sandu intenția oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc de a reveni în politica din Republica Moldova.
Acum 6 ore
20:20
20:10
Arena din Parcul "La Izvor" va fi gazda turneului continental, la care vor concura șase echipe feminine și opt masculine. Republica Moldova se va întrece în ambele categorii, iar așteptările sunt mari. Aurul este obiectivul ambelor selecționate.
19:10
Reprezentantul Republicii Moldova nu a reușit să își apere medalia de aur cucerită în anul trecut, dar a obținut, în schimb, distincția de bronz la turneul de anvergură, organizat la Milano.
Acum 8 ore
18:10
Un incendiu a izbucnit în această dimineaţă în apropierea Gării Prut II, din Cantemir. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgenţă, au intervenit 29 de pompieri cu 9 autospeciale.
17:50
Primarul Iașiului: Luările de poziție ale lui Ion Ceban trădează o îndepărtare de valorile europene # TVR Moldova
„Situația politică complicată generată de interdicția aplicată primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, de a intra pe teritoriul Uniunii Europene evidențiază faptul că ultimele sale luări de poziție trădează o îndepărtare rapidă de valorile europene, valori împărtășite și de România ca stat membru al Uniunii Europene”, spune primarul de Iași, Mihai Chirica, într-o postare pe Facebook în contextul interdicțiilor aplicate de statul român primarului municipiului Chișinău și al repercusiunilor acestora asupra relațiilor dintre cele două municipii.
17:40
Începând cu 1 septembrie, Republica Moldova va avea un nou cadru legal pentru protejarea spațiului său aerian.
17:20
„Va fi tratată corespunzător!”. Șor își intimidează aderenții să se prezinte sămbătă la manifestații # TVR Moldova
Inspectoratul Național al Poliției demontrează că organizația criminală „Șor” constrânge persoane să participe la un protest planificat pentru sămbătă. Cetățenii care au luat parte anterior la astfel manifestații primesc mesaje audio și text prin care sunt intimidați să vină la acțiunile ilegale planificate în Chișinău.
17:10
De sâmbătă, până în data de 31 august, accesul în mai multe zone din Chișinău va fi limitat temporar, iar circulația va fi restricţionată.
16:50
Unul dintre avocaţii grupării Şor, reţinut după ce ar fi hărțuit sexual și agresat o chelneriță # TVR Moldova
Unul dintre avocaţii grupării „Şor”, Nicolae Bojenco, împreună cu un activist civic din Cahul, Mihail Cîrnici, au fost reţinuţi de poliţie după ce ar fi hărțuit sexual și agresat o chelneriță. Incidentul s-a produs joi, la terasa unui local din orașul Leova.
Acum 12 ore
16:20
În prima zi a Conferinței Ambasadorilor Ucraineni 2025, ministrul Afacerilor Externe Andrii Sybiha a anunțat recent lansarea unei colectări de fonduri pentru achiziționarea de roboți pentru evacuarea militarilor răniți din prima linie de pe frontul din Ucraina. Inițiativa.
15:40
Expoziție de fotografii privind ororile războiului din Ucraina, vernisată la Chișinăui # TVR Moldova
În ajunul Zilei Independenţei Ucrainei, în Parlamentul Republicii Moldova a fost vernisată o expoziţie de fotografii intitulată "Neînfrânţii: Lumină prin întuneric". Lucrările sunt semnate de fotograful ucrainean Serhii Himiuş şi arată distrugerile provocate de război, dar şi demnitatea şi speranţa poporului greu încercat de agresiunea brutală a Rusiei.
15:40
Dodon a fost decorat de mitropolitul prorus al Ucrainei, Onufrii, la Mănăstirea Călărășeuca # TVR Moldova
Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a fost decorat, pe 20 august, cu Ordinul bisericesc de gradul I „Sfântul Întocmai cu Apostolii Marele Cneaz Vladimir” al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, subordonată Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Ruse, interzisă pe teritoriul statului vecin în urma unei hotărâri a Radei Supreme de la Kiev. Capul acestei biserici, mitropolitul Onufrii, a fost lipsit de cetățenia statului ucrainean.
15:20
După caniculă, vin ploile și vijeliile. Cod Galben de instabilitate atmosferică, emis de meteorologi # TVR Moldova
Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod Galben de instabilitate atmosferică. Avertizarea meteorologilor este valabilă pentru vineri începând cu ora 19:00 până sâmbătă ora 05:00.
15:10
Chişinăul găzduieşte, de astăzi, timp de trei zile, prima ediţie a Expoziţiei Naţionale "Produs Autohton".
14:40
Vladimir Cebotari spune că zborurile companiei sale avia nu vor fi afectate de ordinul SIS # TVR Moldova
Fostul ministru al Justiției, Vlad Cebotari, a fost inclus în lista persoanelor asociate cu Vlad Plahotniuc. Ordinul a fost semnat de directorul Serviciului Informații și Securitate, Alexandru Musteață, si a fost publicat în ediția de astăzi a Monitorului Oficial. Vladimir Cebotari cataloghează acest ordin drept unul abuziv şi spune că se încearcă să-i fie limitate anumite drepturi.
14:30
Celebrul critic de film rus, Anton Dolin, și familia lui au primit cetățenia Republicii Moldova # TVR Moldova
Celebrul critic de film Anton Dolin și familia acestuia au primit cetățenia Republicii Moldova. Șefa statului, Maia Sandu, a semnat decretul pe 21 august.
14:10
ONU a declarat oficial vineri foamete în Fâșia Gaza, prima din Orientul Mijlociu, după ce experții săi au avertizat că 500.000 de persoane se află într-o stare ‘catastrofală’.
13:20
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit preţuri noi la carburanţi pentru acest sfârșit de săptămână.
12:50
Fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, care este și unul dintre reprezentanții Partidului Democrat Modern din Moldova, a fost inclus în lista persoanelor în privința cărora există probe că sunt asociate cu oligarhul Vladimir Plahotniuc, supus sancțiunilor internaționale. Un asemenea ordin a fost semnat de directorul Serviciului Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, a fost publicat în Monitorul Oficial.
12:40
12:40
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Putin # TVR Moldova
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a avertizat vineri că a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o „capcană” în care preşedintele rus Vladimir Putin „vrea să cădem”.
12:30
Acordul de înfrățire Iași-Chișinău, suspendat? Reacția lui Ion Ceban la anunțul lui Mihai Chirica # TVR Moldova
Primarul municipiului Chișinău a venit cu o reacție la anunțul primarului municipiului Iași privind suspendarea acordului de înfrățire dintre cele două orașe. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ion Ceban califică declarațiile lui Mihai Chirica drept o continuare a unui „joc politic”.
12:10
Ministerul Afacerilor Externe al României informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană că, în conformitate cu datele transmise de autoritățile italiene, până în după-amiaza zilei de 23 august regiunile Emilia - Romagna, Toscana și Marche vor fi afectate de fenomene meteorologice nefavorabile și inundații severe.
12:00
Ce spune Procuratura Anticorupție despre expertiza imaginilor cu „kuliokul” pe care o flutură Dodon # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a confirmat pentru TVR Moldova că a fost făcută deja o expertiză a imaginilor video din iunie 2019 în care Vladimir Plahotniuc îi întinde lui Igor Dodon punga neagră în care ar fi fost între 600.000 și un milion de dolari.
11:40
Pe 27 august 2025, de Ziua Independenței, la invitația Președintei Maia Sandu, la Chișinău sunt așteptați Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Pe 31 august, la Chișinău va veni și Nicușor Dan, președintele României.
Acum 24 ore
11:20
10:40
Proiectul Modernizarea Tehnicii și Echipamentului Agricol (MAME), implementat cu sprijinul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), urmează să continue cu o nouă etapă de finanțare. În prezent, autoritățile și partenerii japonezi negociază o nouă linie de finanțare care să asigure fermierilor acces la tehnică modernă.
10:10
Un bărbat în vârstă de 30 de ani, care presta servicii de curățare fântânilor, a căzut în apă de la o înălțime de circa 15 metri. Cazul a avut loc în dimineața zilei de joi, 21 august, în localitatea Vatici, raionul Orhei.
09:30
Cantină școlară, inaugurată la un liceu din Orhei în urma unui parteneriat public-privat # TVR Moldova
La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Orhei a fost inaugurat blocul alimentar complet modernizat, care va asigura zilnic mese pentru cei peste 1.200 de elevi și 65 de profesori. Investiția, în valoare de aproape 4 milioane de lei, a fost realizată în cadrul Parteneriatului Național Moldova pentru Educație, cu sprijinul PNUD Moldova, Ministerului Educației și Cercetării, Kaufland Moldova și Asociației Obștești „The Moldova Project”.
08:50
Kim Jong Un i-a decorat pe soldaţii nord-coreeni trimişi să lupte în Ucraina de partea Rusiei # TVR Moldova
Kim Jong-un i-a lăudat pe soldații nord-coreeni care luptă alături de Rusia în războiul din Ucraina, numindu-i „eroi”, în cadrul unei ceremonii dedicate militarilor întorși recent de pe front, a transmis presa de stat vineri.
07:30
Ne așteptăm la o creștere a prețurilor la gaz și curent în iarnă? Ce spune ministrul Energiei # TVR Moldova
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că nu există premise ca tarifele la gaz și energie electrică să crească. Despre acest lucru oficialul a vorbit în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR MOLDOVA.
07:20
„Puțin sarcasm” și multă milogeală: Voronin și-a recunoscut greșeala în fața lui Dodon # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc joi, 21 august.
Ieri
22:50
Iașiul suspendă relațiile cu Chișinăul din cauza lui Ceban: detalii pe 25 august, la Obiectiv Comun # TVR Moldova
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, demarează procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului de Chișinău, Ion Ceban, de a intra în Spațiul Schengen. Aflați detalii despre problemele dintre cele două orașe înfrățite în ediția de luni, 25 august, a emisiunii „Obiectiv Comun”, la ora 17:00.
21:20
Dodon „s-a clarificat” cu Voronin: Comunistul își pune cenușă pe cap, „kuliocul nefericit” # TVR Moldova
Președintele PCRM, Vladimir Voronin, spune că a fost provocat să facă declarațiile despre sacoșa „nefericită” la TV8 pentru a exploata disensiunile dintre partidele care alcătuiesc Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei.
20:40
Sectorul IT din Republica Moldova se dezvoltă într-un ritm impresionant. Moldova Innovation Technology Park a publicat raportul anual pentru 2024. Cifrele arată că numărul rezidenţilor a crescut la peste două mii faţă de 1600 în anul precedent, iar contribuţia lor la Produsul Intern Brut este, în prezent, de 5%.
20:10
Serghei Tarnovschi "vâslește" spre o nouă medalie în 2025. De această dată, reprezentatul Republicii Moldova s-a calificat în finala probei de 500 de metri a Campionatului Mondial. Se vor bate pentru medalie și tandemul format de Daniela Cociu și Maria Olărașu.
19:40
Alexandru Romanov se va bate la noapte pentru centura de campion a categoriei grea din cadrul turneului PFL World Tournament 10. "King Kong de Moldova" îl va întâlni în octagon cu rusul Oleg Popov.
19:10
Hai că se poate! - Chișinăul, invitat să participe la construcția autostrăzilor dintre RM și România # TVR Moldova
Moldova vrea autostradă! Este mesajul pe care Asociația "Hai că se poate" din România îşi propune să-l transmită personal autorităţilor de la Chişinău. Membrii organizaţiei au pornit din Iaşi spre Chişinău şi au ajuns la Preşedinţia Republicii Moldova. Ei au invitat mai mulţi oficiali, inclusiv pe Maia Sandu, să se implice în realizarea unui amplu proiect - construcţia autostrăzilor A7 şi A8, care vor lega Republica Moldova de România.
18:40
Marcel Dumbravan a trecut Vettingul: Urmează să fie numit șef al Procuraturii Anticorupție # TVR Moldova
Șeful interimar al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, nu are probleme de integritate, lucru confirmat joi de membrii Consiliului Superior al Procurorilor, care au examinat raportul Comisiei de evaluare externă. Raportul de evaluare a fost finalizat în iulie, iar comisia a stabilit că Marcel Dumbravan corespunde criteriilor de integritate etică și financiară.
18:10
Vinuri spumante din 29 de țări, jurizate „în orb” la un concurs mondial, în premieră la Chișinău # TVR Moldova
Peste o mie de vinuri spumante din 29 de țări vor fi evaluate „în orb” la „Concours Mondial de Bruxelles”, în sesiunea dedicată vinurilor spumante – evenimentul de referință pentru această categorie. Competiția se desfășoară în premieră în Republica Moldova, între 5 și 7 septembrie.
18:10
Comisia Electoral Centrală a respins, joi, cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul „Renaștere”.
17:30
La Bălți a ajuns primul lot de autobuze donate de orașul Reșița, potrivit primarului municipiului, Alexandr Petkov. Edilul a spus că se fac toate demersurile necesare pentru ca mijloacele de transport să fie puse cât mai curând în circulație.
17:20
17:10
Poliția anunță că a început să folosească drone pentru a monitoriza traficul din mai multe localități și a depista încălcările în trafic.
17:10
Chișinăul reacționează la declarațiile Moscovei: „Nu are niciun drept să ofere lecții de democrație” # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a declarat că Moscova nu este în măsură să dea lecții de democrație în condițiile în care regimul lui Vladimir Putin își lichidează adversarii politici. Replica vine în contextul în care Kremlinul a intervenit în sprijinul grupării infracționale „ȘOR" și acuză autoritățile moldoveneșto de oprimarea protestelor organizate de partidele de opoziție.
17:00
Procuratura Anticorupție susține declarațiile lui Voronin nu sunt parte a dosarului „Kuliok” # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a precizat că Vladimir Voronin nu figurează în calitate de martor în dosarul „kuliok” în contextul declarațiilor liderului comuniștilor la TV8 unde a spus că în punga oferită de Vladimir Plahotniuc lui Igor Dodon ar fi fost de 860.000 de euro.
16:10
Austria va continua să susţină parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv la nivel economic. Declaraţia a fost făcută de ministrul afacerilor Externe de la Viena, Beate Meinl-Reisinger, într-o conferinţă de presă cu omologul său, Mihai Popşoi. Oficialul austriac a reiterat angajamentul ţării sale față de suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și a salutat progresele Chișinăului la mai multe capitole.
15:50
Un avocat britanic va fi extrădat R. Moldova pentru „uciderea șefului bandei Tottenham Turks" # TVR Moldova
Un fost avocat britanic, Toper Hassan, ar putea fi extrădat autorităților Republicii Moldova, conform unei decizii judecătorești, pentru a fi judecat pentru complot la uciderea cetățeanului turc, Izzet Eren, în iunie 2024, în Chișinău, relatează SKY News. Toper Hassan, 58 de ani, ar fi fost recrutat de cumnatul său, Kemal Armagan, un membru important al unei bande criminale, Hackney Turks, pentru a ajuta la planificarea și organizarea logisticii atacului armat din fața unei cafenele.
