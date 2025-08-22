Acidul hialuronic și vitamina E: Secretul unui ten hidratat și luminos
Unica.md, 22 august 2025 23:00
Menținerea unui ten hidratat cere atenție, consecvență și alegerea ingredientelor potrivite. Pe măsură ce trece timpul, pielea devine mai uscată, apar riduri și imperfecțiuni, iar hidratarea corectă devine o prioritate.
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum 2 ore
23:00
22:40
Vlad Filat dezvăluie cadoul primit de la Vladimir Plahotniuc la 50 de ani, pe când era închis la Penitenciarul nr. 13 # Unica.md
Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, a povestit, în cadrul emisiunii „UNInterviu" de la UNIMEDIA. despre un episod inedit din perioada detenției sale. Cu ocazia aniversării de 50
22:30
Macron, Merz, Tusk și Nicușor Dan așteptați în Republica Moldova de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române # Unica.md
Pe 27 august 2025, de Ziua Independenței, la invitația Președintei Maia Sandu, la Chișinău sunt așteptați Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Cei
Acum 4 ore
22:20
Mitropolia Kievului dezminte decorarea lui Igor Dodon cu o distincție bisericească ucraineană # Unica.md
La două zile după ce liderul socialiștilor, Igor Dodon, a publicat pe rețelele de socializare fotografii cu o diplomă și o distincție pe care le-ar fi primit din partea Bisericii
22:00
Donald Trump: În două săptămâni voi decide dacă mai mediez pacea între Rusia și Ucraina sau impun sancțiuni masive Moscovei # Unica.md
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că, în aproximativ două săptămâni, va ști dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina,
22:00
Vizită surpriză a secretarului general NATO la Kiev. Mark Rutte și Volodimir Zelenski discută garanțiile de securitate pentru Ucraina # Unica.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a efectuat pe 22 august o vizită surpriză la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski. Vizita are loc pe fondul discuțiilor intense
21:50
Un bărbat care a trăit cu depresie timp de 30 de ani, s-a vindecat în sfârșit datorită unui nou tratament # Unica.md
Un caz medical excepțional din Statele Unite redă speranță milioanelor de persoane care suferă de depresie severă rezistentă la tratament. Cercetătorii de la Universitatea din Minnesota au reușit să readucă
21:40
Sprijin record pentru Ucraina înainte de Ziua Independenței: UE deblochează peste 4 miliarde de euro pentru țara vecină # Unica.md
Înainte de cea de-a 34-a aniversare a independenței Ucrainei, sărbătorită pe 24 august, Uniunea Europeană transmite un semnal puternic de solidaritate, aprobând deblocarea sumei de 4,05 miliarde de euro pentru
21:30
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a transmis un avertisment Kremlinului, după ce propaganda rusă a amenințat că va lansa o „nouă operațiune militară specială" în Caucazul de Sud. Într-un discurs publicat
21:20
Aur pentru Moldova la German Open Championships! Alexey Glukhov și Anastasia Glazunova, lideri mondiali în dansul sportiv # Unica.md
Scena dansului sportiv internațional a fost din nou dominată de perechea Alexey Glukhov și Anastasia Glazunova. Cei doi sportivi din Moldova au cucerit medalia de aur la WDSF PD Super
Acum 6 ore
20:00
2025, cel mai grav an al incendiilor de vegetație din Europa: peste un milion de hectare arse și emisii record de CO2 # Unica.md
Incendiile de vegetație care devastează Europa în acest an au depășit deja toate recordurile, cu peste 1.015.000 de hectare arse, potrivit datelor oficiale ale Sistemului european de informații privind incendiile
20:00
Mama fostului lider Wagner, Evgheni Prigojin, a dezvăluit ce i-a spus cu o săptămână înainte să moară # Unica.md
Fostul lider al mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, părea „condamnat" după rebeliunea eșuată împotriva conducerii militare ruse și i-a spus mamei sale că se aștepta să moară în zilele dinaintea prăbușirii
19:50
Moment viral: O mare artistă a cântat „Ia-ți mireasă ziua bună” unei tinere în rochie de mireasă, surprinsă în trafic # Unica.md
O mare artistă a reușit să transforme o zi obișnuită într-un moment de neuitat pentru o tânără mireasă din România. În drum spre concert, Andra a observat, în plin trafic,
19:30
Trump, despre o posibilă întâlnire Putin-Zelenski: „E ca și cum ai încerca să amesteci uleiul cu oțetul” # Unica.md
Președintele american Donald Trump a declarat vineri, la Washington, că organizarea unei întâlniri între liderul ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin este „ca și cum ai încerca să
19:20
Ungaria, partener comercial strategic pentru Republica Moldova: schimburi bilaterale de peste 200 milioane de dolari în 2024 # Unica.md
Ungaria continuă să fie unul dintre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene, consolidând relațiile economice bilaterale și diversificând portofoliul de produse tranzacționate. Potrivit datelor oficiale, volumul
19:20
Livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, suspendate după un nou atac ucrainean asupra conductei Drujba # Unica.md
Livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia ar putea fi suspendate pentru cel puțin cinci zile, în urma unui atac ucrainean asupra unei instalații-cheie din Rusia, relatează Reuters. Potrivit
19:10
Incendiu de proporții la Cantemir: flăcările au mistuit construcții auxiliare, garaje și câteva hectare de vegetație uscată # Unica.md
Un incendiu care a izbucnit astăzi, 22 august, în orașul Cantemir a distrus șapte construcții auxiliare, două garaje și aproximativ patru hectare de vegetație uscată. Inițial, arderea a afectat o
18:50
Schema de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 51 milioane de lei, deconspirată de ofițerii antifraudă și PCCOCS # Unica.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu sprijinul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger" și al Inspectoratului Național de Investigații,
18:50
Peste 125.000 de moldoveni au primit noile cărți de identitate europene. Documentul ar putea deveni pașaport de călătorie în UE # Unica.md
Peste 125.000 de cetățeni ai Republicii Moldova au obținut, din aprilie și până acum, noile cărți de identitate conforme standardelor europene, iar alți peste 40.000 urmează să le ridice în
18:40
Patru persoane din Trușeni, spitalizate după ce s-au intoxicat cu ciuperci culese din pădure # Unica.md
Patru persoane, trei femei și un bărbat cu vârste cuprinse între 35 și 65 de ani, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu ciuperci consumate la cină. Incidentul
Acum 8 ore
17:20
Avocatul grupării Șor, Nicolae Bojenco, reținut pentru hărțuire sexuală și agresiune la Leova # Unica.md
Unul dintre avocații grupării Șor și liderul organizației teritoriale a blocului „Pobeda" din Cahul, Nicolae Bojenco, a fost reținut joi seara, 21 august, după ce ar fi hărțuit sexual și
17:10
Serghei Lavrov: Nu există agendă pentru un summit Putin–Zelenski. Kievul acuză Moscova că blochează întâlnirea și cere noi sancțiuni # Unica.md
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că nu există, în prezent, o agendă pentru un eventual summit între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski,
17:10
Vreme instabilă în weekend: ploi, descărcări electrice și răcire accentuată în Republica Moldova # Unica.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță un regim meteo variabil pentru perioada 23–25 august 2025, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii prognozează că în noaptea de sâmbătă, pe arii extinse, vor
17:00
Fosta judecătoare Victoria Sanduța, înregistrată candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Unica.md
Fosta judecătoare Victoria Sanduța a fost înregistrată oficial în calitate de candidat independent în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost aprobată astăzi de Comisia Electorală Centrală,
16:50
Vicecampioana olimpică la lupte, Anastasia Nichita, a trăit cel mai emoționant moment al vieții sale, devenind mamă pentru prima dată. Sportiva a fost externată dintr-o maternitate privată din Chișinău, după
16:50
Copiii din diaspora, protagoniști la Guvern: participanții Programului DOR au simulat o ședință și au venit cu propuneri pentru Moldova # Unica.md
Circa 100 de copii, participanți ai Programului guvernamental Diaspora*Origini*Reveniri (DOR) au fost întâmpinați, la Guvern, de prim-ministrul Dorin Recean și membrii Cabinetului de miniștri. Șeful Executivului a salutat entuziasmul și
16:40
63 de tineri, pregătiți pentru viitorul european al țării: S-a încheiat Programul de stagii al UE și Guvernului Republicii Moldova # Unica.md
Un nou val de tineri profesioniști și-a finalizat stagiul în cadrul prestigiosului Program comun al Delegației Uniunii Europene și Guvernului Republicii Moldova. 63 de studenți și absolvenți din țară și
Acum 12 ore
15:30
Liderii PSRM solicită Statelor Unite să trimită observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare # Unica.md
Liderii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) au cerut Statelor Unite să sprijine monitorizarea procesului electoral din 28 septembrie, solicitând trimiterea de observatori internaționali la secțiile de votare din diaspora
15:30
Aeronavele fără pilot la bord care vor trece ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova vor putea fi distruse, neutralizate sau zborul acestora va putea fi preluat sub control de
15:20
Mai mulți șoferi depistați în stare de ebrietate, noaptea trecută: dosare penale și vehicule ridicate # Unica.md
Noaptea trecută, polițiștii au depistat mai mulți șoferi care conduceau sub influența alcoolului pe drumurile din țară. Vehiculele acestora au fost ridicate și transportate la parcarea specială, iar în cazul
15:10
Președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a precizat într-un comunicat publicat pe site-ul PCRM că afirmația privind suma de 860.000 de euro care s-ar fi aflat în „kuliokul" primit de Igor
11:40
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că, în prezent, nu există motive pentru majorarea tarifelor la gaz și energie electrică. În cadrul unei emisiuni, oficialul a explicat că ajustarea prețurilor
11:30
Accident pe bulevardul Traian din Chișinău: un motociclist de 24 de ani, transportat la spital după coliziunea cu un Porsche # Unica.md
Un tânăr de 24 de ani a ajuns la spital după ce motocicleta pe care o conducea, de model Viper, a intrat în coliziune cu un automobil Porsche, pe bulevardul
11:30
SUA suspendă acordarea vizelor pentru șoferii de camion străini, invocând riscuri pentru siguranța rutieră # Unica.md
Guvernul american a anunțat joi suspendarea acordării vizelor de muncă pentru șoferii de camioane străini, acuzând că aceștia „pun în pericol viețile americanilor" pe drumurile din Statele Unite, relatează AFP.
11:30
Primarul din Comrat acuză gruparea Șor de control asupra Găgăuziei prin bani rusești și cumpărare de voturi # Unica.md
Primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, a declarat că gruparea criminală condusă de fugarul Ilan Șor își menține controlul asupra UTA Găgăuzia cu ajutorul banilor proveniți din Federația Rusă și prin
Acum 24 ore
11:20
Crimă în sectorul Centru al Capitalei: un bărbat de 42 de ani a murit după ce a fost snopit în bătaie # Unica.md
Un bărbat de 42 de ani și-a pierdut viața noaptea trecută, după ce ar fi fost snopit în bătaie de un tânăr de 27 de ani, pe strada Lech Kazynski
11:20
Accident la Vatici, Orhei: un bărbat a căzut într-o fântână de 15 metri în timp ce presta servicii de curățare # Unica.md
Un bărbat de 30 de ani, care presta servicii de curățare a fântânilor, a căzut la o adâncime de 15 metri într-o fântână din localitatea Vatici, raionul Orhei, în dimineața
11:10
Primăria Chișinău alocă 3 milioane de lei pentru familiile afectate de incendiul din Durlești # Unica.md
Primăria Chișinău va transfera 3 milioane de lei pentru sprijinirea familiilor afectate de incendiul devastator produs în mansarda unui bloc de locuit din Durlești. Anunțul a fost făcut de primarul
11:10
Șofer, urmărit și reținut de vameși în Vulcănești: 450 de articole vestimentare de contrabandă și alcoolemie la volan # Unica.md
Un șofer de 39 de ani, aflat la volanul unui BMW, a refuzat să oprească la somația ofițerilor Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal în raionul Vulcănești, în apropierea satului Cișmichioi.
07:30
Horoscopul zilei de 22 august 2025: Energie, revelații și decizii inspirate pentru fiecare zodie # Unica.md
Astăzi, astrele aduc o doză sporită de energie, dar și nevoie de claritate în decizii. Este o zi ideală pentru a te concentra pe priorități, a pune ordine în gânduri
Ieri
23:20
Constipația, o problemă tot mai frecventă: ce alimente te scapă de disconfort și cum îți poți schimba stilul de viață # Unica.md
Constipația a devenit o problemă din ce în ce mai întâlnită, mai ales în rândul persoanelor cu un program aglomerat și stresant. Instalată treptat, constipația poate duce la probleme de
23:00
Balonarea și arsurile – semne frecvente ale gastritei. Cum recunoști boala și ce alimente te ajută să te vindeci # Unica.md
Gastrita este tot mai frecventă în rândul persoanelor cu un stil de viață stresant și obositor. Boala nu trebuie neglijată și nu se tratează doar cu pastile. Respectarea indicațiilor medicului
22:40
Supa de roșii proaspete este una dintre cele mai sănătoase și gustoase alegeri pe timp de vară. Aromată cu multă verdeață, dulce-acrișoară și plină de vitamine, această supă este o
22:30
Zodiacul ne dezvăluie adesea latura luminoasă: iubirea, generozitatea, forța interioară. Dar fiecare semn ascunde și o parte întunecată, o doză de răutate sau egoism pe care, de cele mai multe
22:20
The Guardian: Donald Trump se retrage temporar din negocierile de pace dintre Putin și Zelenski. SUA adoptă o strategie de „așteaptă și vezi” # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să se retragă din procesul negocierilor directe pentru pace între Rusia și Ucraina, lăsând inițiativa unei întâlniri între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski fără implicare
22:10
Învață să spui NU: Cum să stabilești limite sănătoase și să-ți recapeți controlul asupra vieții # Unica.md
Mulți oameni simt o greutate invizibilă de fiecare dată când trebuie să spună NU – fie la serviciu, fie acasă. Dificultatea de a refuza o cerere are rădăcini adânci în
22:10
Cele mai simple metode de a ține glicemia sub control pe parcursul întregii zile, potrivit nutriționiștilor # Unica.md
Glicemia reprezintă principala sursă de energie a organismului. Atunci când consumăm alimente, în special carbohidrați, aceștia sunt transformați în glucoză, care ajunge în sânge și alimentează celulele cu energie. Totuși,
22:00
Mărturia care șochează: O tânără din Franța și-a distrus rinichii din cauza unui produs pentru păr # Unica.md
O simplă vizită la salon i-a schimbat radical viața unei tinere din Franța. Claire, în vârstă de 27 de ani, povestește că după un tratament semipermanent de îndreptare a părului
21:30
AUR, înregistrat oficial în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Unica.md
Comisia Electorală Centrală a Republicii
21:30
Campania „Vreau și eu să învăț!”, organizată de A.O. „Concordia. Proiecte Sociale” în perioada 15–16 august, a mobilizat oameni și companii și a colectat donații și bunuri în valoare de ... Post-ul Campania Vreau și eu să învăț a strâns peste 730.000 de lei pentru copii apare prima dată în Unica.md.
