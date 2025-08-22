Putin triumfă propagandistic după întâlnirea cu Trump: UE avertizează asupra capcanelor Kremlinului în negocierile de pace pentru Ucraina
Ziarul National, 22 august 2025 22:45
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat vineri că eforturile preşedintelui american Donald Trump de a aduce pacea în Ucr...
Acum 30 minute
00:00
Președintele Donald Trump a anunțat vineri că îi va acorda lui Vladimir Putin „câteva săptămâni” suplimentare, extinzând astfel termenul limită pen...
Acum 2 ore
22:45
Putin triumfă propagandistic după întâlnirea cu Trump: UE avertizează asupra capcanelor Kremlinului în negocierile de pace pentru Ucraina # Ziarul National
Acum 4 ore
21:45
Zelenski și Rutte solicită garanții reale de securitate pentru Ucraina; NATO avansează cu un plan în două etape # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-au intensificat vineri apelurile către aliații Kievului, ce...
21:00
ULTIMA ORĂ // Ion Ceban este îndemnat să se RETRAGĂ din cursa electorală parlamentară, pentru că ar putea PIERDE și Primăria Chișinău: ,,De acum înainte, aceasta îi poate aduce doar minusuri, inclusiv pentru cariera politică pe viitor" # Ziarul National
Primarul Ion Ceban, care se consideră locomotiva blocului ,,Alternativa", este îndemnat să se retragă din cursa electorală parlamentară, pentru...
21:00
Schimbări semnificative de temperatură pe 23 august 2025 în toată Republica Moldova # Ziarul National
Temperaturile din Republica Moldova vor scădea semnificativ în ziua de sâmbătă, 23 august 2025, oferind un răgaz binevenit după căldurile recente. ...
20:45
Viitorul vinurilor moldovenești: inovația și sustenabilitatea deschid noi orizonturi internaționale # Ziarul National
Vinurile din Republica Moldova continuă să câștige teren pe piețele internaționale, ilustrând nu doar tradiția și competitivitatea din domeniu, ci ...
Acum 6 ore
19:45
Atac ucrainean asupra conductei Drujba oprește livrările de petrol rusesc către Slovacia și Ungaria. Orban cere ajutorul lui Trump. # Ziarul National
Livrările de petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia ar putea fi suspendate timp de cel puțin cinci zile. Această situație a apărut din cauza unui ...
18:45
Armata rusă revendică cucerirea a trei sate în Donețk, accentuând presiunea asupra Ucrainei # Ziarul National
Rusia afirmă că a cucerit trei sate, și anume Katerînivka, Volodîmîrivka și Rusîn Iar, în regiunea Donețk, în estul Ucrainei. Această acțiune inten...
18:45
Expoziția Națională „Produs Autohton” atrage peste 150 de companii la CIE Moldexpo # Ziarul National
22 august 2025, Chișinău - Produsele autohtone, tradițiile și arta populară sunt expuse de acum la CIE Moldexpo în cadrul primei ediții a Expoziție...
18:45
Chișinăul devine centrul discuțiilor vitivinicole pentru dezvoltare durabilă și exporturi de succes la Conferința Națională Vitivinicolă, ediția a IX-a # Ziarul National
22 august 2025, Chișinău - Chișinăul a găzduit astăzi cea de-a IX-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole. Acest eveniment important pentru s...
18:45
Căminul nr. 8 al UTM modernizat grație fondurilor de la Ministerul Educației și Cercetării # Ziarul National
Studenții de la Universitatea Tehnică a Moldovei vor avea parte de condiții de cazare îmbunătățite începând cu noul an universitar. Universitatea a...
18:45
Putin și Zelenski: întâlnirea la summit, din nou în impas? Moscova și Kievul se acuză reciproc de blocaj în negocierile de pace # Ziarul National
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că în prezent nu există o agendă pentru un posibil summit între președintele rus Vladimir Puti...
Acum 8 ore
17:45
Dodon critică vizita liderilor europeni la Chișinău și lansează avertisment către Macron: „Nu vom uita!” # Ziarul National
Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova și lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), critică liderii europeni ...
17:45
ULTIMA ORĂ // Solicitările lui Putin privind Ucraina: Ce vrea și la ce este dispus să renunțe liderul de la Kremlin pentru a opri războiul # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin cere Ucrainei să cedeze întreaga regiune estică a Donbasului, să renunțe la ambiția de a adera la NATO, să rămâ...
17:30
ULTIMA ORĂ // Serghei Tarnovschi, MEDALIE la Campionatul Mondial de la Milano, Italia # Ziarul National
Canoistul Serghei Tarnovschi și-a adjudecat astăzi medalia de bronz la Campionatul Mondial din Milano, Italia. Sportivul nostru a încheia...
17:00
Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău sprijină integrarea elevilor ucraineni prin Ziua Ușilor Deschise # Ziarul National
Astăzi, părinți și elevi refugiați din Ucraina s-au reunit la Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău cu prilejul Zilei Ușilor Deschise. În această...
17:00
Rusia pretinde controlul a trei sate din regiunea Donețk, intensificând presiunile asupra Ucrainei # Ziarul National
Rusia revendică, vineri, cucerirea a trei sate - Katerînivka, Volodîmîrivka şi Rusîn Iar - în regiunea Donețk, în estul Ucrainei. Ministerul rus al...
17:00
ULTIMA ORĂ, DECIS // Ion Ceban, DĂUNEAZĂ grav Chișinăului? Primarul de Iași SUSPENDA temporar raporturile de colaborare cu edilul din Chișinău: „Ultimele sale luări de poziție trădează o îndepărtare rapidă de valorile europene” # Ziarul National
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat astăzi de întreruperea temporară a relațiilor de colaborare cu omologul său din Chișinău Io...
17:00
Prima lecție a noului an școlar în Republica Moldova: „Valorile care ne unesc” aduce unitate și colaborare în educație # Ziarul National
Anul școlar 2025-2026 va debuta luni, 1 septembrie, în toate instituțiile de învățământ din întreaga Republica Moldova. Prima lecție din acest an...
16:45
ULTIMA ORĂ // Moldovenii REFUZĂ să iasă la protestele lui Șor, chiar dacă li se promite câte 3 000 de dolari pe lună. Oamenii oligarhului recurg la AMENINȚĂRI și constrângeri, pentru ca lumea să vină sâmbătă la protest: „Ilan Mironovici așteaptă” # Ziarul National
Cetățenii R. Moldova refuză să vină la protestele anunțate de Ilan Șor pentru sâmbătă, în pofida faptului că li se promite chiar și câte 3 00...
Acum 12 ore
16:15
UTM deschide noi orizonturi tehnologice cu un sistem de calcul revoluționar, în parteneriat cu Ministerul Educației și Banca Mondială # Ziarul National
Universitatea Tehnică a Moldovei a făcut un pas important spre standardele internaționale ale marilor centre academice cu infrastructuri de calcul ...
16:00
Tensiuni politice între primarii din Chișinău și Iași amenință drumul european al Moldovei # Ziarul National
Ion Ceban acuză autoritățile române, în special Ministerul de Externe de la București, de a fi exercitat presiuni asupra primarului Iașiului, Mihai...
16:00
Maia Sandu subliniază sprijinul UE la final de mandat al ambasadorului Jānis Mažeiks în Republica Moldova # Ziarul National
Sprijinul constant al Uniunii Europene în modernizarea Republicii Moldova și gestionarea provocărilor din anii recenți a fost subliniat în cadrul î...
16:00
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Garry Kasparov, mesaj IMPORTANT pentru cetățenii R. Moldova: „Regimul fascist al lui Putin vrea să vă lipsească de posibilitatea de a influența puterea. Dar voi aveți posibilitatea de a alege drumul spre EUROPA” # Ziarul National
Marele maestru rus de șah și fost campion mondial la șah, Garry Kasparov, considerat unul dintre cei mai mari jucători din istorie, îi îndeamnă ...
15:15
Liderii europeni, Macron, Merz și Tusk, vin la Chișinău pentru a susține securitatea și suveranitatea Moldovei în fața amenințărilor rusești # Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk urmează să viziteze Chișinăul miercuri, 27 ...
14:45
Platforma DA critică dur suspendarea înfrățirii Chișinău-Iași: Ion Ceban nu poate reprezenta viitorul european al Moldovei # Ziarul National
Platforma DA susține că Ion Ceban nu poate reprezenta nici Chișinăul, nici viitorul european al Republicii Moldova, conform unui comunicat emis dup...
14:45
Maia Sandu, întrevedere de adio cu ambasadorul UE: integrarea europeană rămâne prioritatea Republicii Moldova # Ziarul National
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, la finalul mandatului său.În perioada aceasta, țar...
13:30
Partidul Democrat Modern (PDMM) consideră că ordinul semnat de directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, prin care Vl...
12:30
România pe locul trei în UE la suprafața arsă în urma incendiilor din 2025: Peste un milion de hectare devastate de flăcări în Europa # Ziarul National
Incendiile au devastat o suprafață impresionantă, de 1.015.731 de hectare, adică peste 10.000 kilometri pătrați, în Uniunea Europeană în 2025. Acea...
12:30
Băncile din Moldova în prim-planul finanțării proiectelor de eficiență energetică pentru locuințe # Ziarul National
Finanțarea și garantarea proiectelor de eficiență energetică în sectorul rezidențial au fost în poziția centrală în cadrul unui atelier de lucru. E...
11:30
Kim Jong Un onorează soldați nord-coreeni întorși din Ucraina, aducând un omagiu celor căzuți în lupta alături de Rusia împotriva Ucrainei. # Ziarul National
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a decorat și a salutat militari considerați "eroici" și "admirabili" care s-au întors din Ucraina, dar și pe ce...
11:30
Cinci RUȘI, un american, dar și 22 de români au devenit cetățeni ai R. Moldova. Cine sunt aceștia și cu ce se ocupă # Ziarul National
Cinci ruși, un american, dar și 22 de români au devenit astăzi cetățeni ai R. Moldova, potrivit unor decrete semnate de președinta Maia Sandu. ...
11:30
ULTIMA ORĂ // Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk, prezenți în PMAN cu ocazia Zilei Independenței R. Moldova # Ziarul National
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, sunt așteptați la Chișină...
11:30
Administratorul și trei companii moldovenești, acuzați de spălare de bani și escrocherie într-o afacere internațională cu grâu # Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a finalizat investigația penală și a înaintat în instanță cauza privind acuzațiile împotriva unui administrator...
Acum 24 ore
11:00
ULTIMA ORĂ, DOC// Serviciul Fiscal de Stat BLOCHEAZĂ fondurile și resursele economice a doi moldoveni, care sprijină războiului hibrid al Rusiei împotriva Europei # Ziarul National
Bunurile din R. Moldova a fraților Ivan și Iurie Neculițî din Tighina, care au fost sancționați de Uniunea Europeană pentru sprijinirea războiul...
10:30
Ministerul Energiei își întărește planurile de modernizare a rețelei electrice prin proiectul LEA 400 kV Strășeni–Gutinaș, esențial pentru piața energetică moldovenească și regională # Ziarul National
Ministerul Energiei a convocat Comisia de cercetare prealabilă pentru a evalua lucrările de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Str...
10:30
Benzina atinge valori record în Rusia, în contextul atacurilor asupra rafinăriilor # Ziarul National
Prețurile benzinei au atins joi valori aproape de maximele record în Rusia, conform datelor bursei de la Sankt Petersburg. Aceasta creștere are loc...
10:30
Ungaria devine un jucător important în comerțul Republicii Moldova: schimburi bilaterale de 203,4 milioane USD în 2024 # Ziarul National
Chișinău, 22 august 2025 – Republica Ungară ocupă o poziție semnificativă printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova în Uniunea Europeană....
10:30
ULTIMA ORĂ, DOC // Vlad Cebotari, cel care vrea să reanimeze PD-ul lui Vlad Plahotniuc, inclus de SIS în LISTA persoanelor în privința cărora există probe că sunt asociate cu oligarhul fugar # Ziarul National
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a inclus șase persoane şi opt companii în lista persoanelor în privința cărora există probe, inform...
09:30
Primarul de Iași va demara procedurile de suspendare a înfrățirii cu municipiul Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului Ceban de a intra în Spațiul Schengen: „E o problemă” # Ziarul National
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat într-o emisiune la TVR Moldova că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor...
09:00
️ BerbecO zi promițătoare se conturează, oferindu-ți oportunități neașteptate la locul de muncă. Este momentul să îți valorifici talentele și să ...
09:00
Primăriile din Găgăuzia, sufocate financiar de conducerea Șor; Chișinăul oferă sprijin vital pentru dezvoltarea regiunii # Ziarul National
Conducerea UTA Găgăuzia, aflată sub controlul grupării criminale Șor, încearcă să submineze primăriile din autonomie prin lipsirea acestora de fina...
08:00
Frații Tate își construiesc un luxos buncăr subteran de 3,9 milioane de dolari în București, cu dotări surprinzătoare, dezvăluie un celebru constructor american # Ziarul National
Ron Hubbard este renumit ca cel mai mare constructor de buncăre subterane, oferind siguranță celor bogați care se tem că sfârșitul lumii este aproa...
03:15
Atacurile masive ale Rusiei în Ucraina: un semnal clar împotriva eforturilor de pace globale, avertizează Zelenski # Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi seara că recentele atacuri ruseşti de amploare, care au ţintit diverse părţi ale Ucrainei, demonstre...
01:15
Colonel german avertizează: Europa trebuie să trimită zeci de mii de soldați în Ucraina pentru securitatea regiunii # Ziarul National
Liderii europeni din NATO trebuie să evite naivitatea când discută despre o forţă de pace în Ucraina. Aceștia trebuie să conștientizeze că va fi ne...
01:15
Liderii militari din SUA și Europa finalizează planurile pentru Ucraina post-conflict și pregătesc opțiuni pentru consilierii de securitate # Ziarul National
Comandamentele forțelor armate din Statele Unite și din mai multe țări europene au finalizat planurile militare referitoare la Ucraina. Acestea urm...
Ieri
00:15
Un tată român și copiii săi salvați de la înec pe o plajă din Grecia de un surfer pe stand up paddle - Imaginile dramatice au devenit virale # Ziarul National
Un incident dramatic a avut loc duminică pe plaja Epanomi din Salonic. Un tată și cei doi copii ai săi, turiști din România, au fost prinși de cure...
21 august 2025
23:15
Dorin Recean promite dezvoltare continuă în Leova: Investiții masive pentru îmbunătățirea vieții în R. Moldova # Ziarul National
Guvernul își va continua prioritizarea inițiativelor care aduc beneficii directe cetățenilor și va implementa proiecte pentru dezvoltarea localităț...
23:15
Netanyahu pune presiune pe negocieri pentru eliberarea ostaticilor din Gaza și pregătește o ofensivă majoră împotriva Hamas # Ziarul National
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat joi seara că a ordonat „începerea imediată a negocierilor pentru eliberarea tuturor ostaticil...
22:15
Bani murdari și influență: Cum domina gruparea Șor autonomia Găgăuză, conform primarului din Comrat # Ziarul National
Gruparea criminală Șor a preluat controlul asupra UTA Găgăuzia și îl menține cu ajutorul fondurilor ilicite din Federația Rusă. Prin achiziția votu...
