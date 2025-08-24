Peretele unei clădiri din centrul istoric al Chișinăului s-ar fi surpat din cauza lucrărilor de construcție din apropiere (VIDEO)

Peretele unei clădiri din centrul istoric al Chișinăului s-ar fi surpat din cauza lucrărilor de construcție din apropiere (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md