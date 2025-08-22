Dorul de soție „spulberat” de polițiștii de frontieră pe malul Prutului, la Ungheni

14:20

Partidul Nostru a declarat de nenumărate ori că suntem gata să colaborăm și cu America, și cu Europa, și cu Rusia, și cu China – cu toți cei cu care acest lucru este avantajos, în primul rând din punct de vedere economic. Dar a fi partener nu înseamnă a fi vasal. Astăzi, Moldova importă milioane de litri de materie primă pentru vin pe an, ceea ce subminează interesul economic al țării. Despre acest lucru a vorbit economistul Denis Șova, reprezentant al Partidului Nostru în CMC, la TVC21.