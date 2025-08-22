Dorul de soție „spulberat” de polițiștii de frontieră pe malul Prutului, la Ungheni
PulsMedia, 22 august 2025 12:10
„Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sculeni au dejucat tentativa unui cetățean străin de a trece ilegal frontiera de stat. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 20 august 2025, în zona de responsabilitate a SPF Sculeni, pe direcția localității Gherman, raionul Ungheni. În timpul patrulării, echipajul mobil a observat un bărbat care se deplasa grăbit spre râul Prut, cu intenția de a traversa ilegal frontiera.
• • •
Alte ştiri de PulsMedia
Acum 5 minute
12:10
„Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sculeni au dejucat tentativa unui cetățean străin de a trece ilegal frontiera de stat. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 20 august 2025, în zona de responsabilitate a SPF Sculeni, pe direcția localității Gherman, raionul Ungheni. În timpul patrulării, echipajul mobil a observat un bărbat care se deplasa grăbit spre râul Prut, cu intenția de a traversa ilegal frontiera.
Acum 15 minute
12:00
Dosarul de spălare de bani și escrocherie al administratorului a trei companii, puse pe masa judecătorilor de PA # PulsMedia
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un administrator este învinuit de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, iar cele trei companii administrate de acesta – de comiterea infracțiunii de spălare de bani.
Acum 30 minute
11:50
Partidul Democrat Modern, despre decizia autorităților: „Libertatea de asociere și de a fi ales sunt drepturi fundamentale, iar încălcarea lor viciază alegerile” # PulsMedia
Partidul Democrat Modern condamnă decizia Serviciului de Informații și Securitate prin care fondatorul formațiunii, Vladimir Cebotari, a fost inclus în lista persoanelor asociate cu Vlad Plahotniuc. Partidul susține că decizia este una abuzivă și a fost emisă la comanda PAS, care vrea să-și elimine și să intimideze oponenții.
Acum o oră
11:20
(VIDEO) Vladimir Cebotari acuză PAS de manipulare: A indus cu tupeu în societate falsa narațiune că doar ei sunt „marii deschizători de uși în Europa” # PulsMedia
Partidul Acțiune și Solidaritate a indus în societate mesajul fals că doar această guvernare poate integra R. Moldova în UE. Este afirmația unuia dintre fondatorii Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, care reamintește reprezentanților PAS că procesul de integrare a început cu mult înainte de această guvernare, fiind înregistrate, la fel, progrese însemnate pentru R. Moldova, scrie UNIMEDIA.
Acum 2 ore
11:00
(VIDEO) Un șofer a fost rănit, după ce s-a bușit cu mașina în remorca unui camion, la Rîșcani # PulsMedia
Un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce mașina cu care se deplasa a fost implicată într-un accident. Coliziunea s-a produs noaptea trecută în satul Recea, raionul Râșcani
11:00
Noi persoane incluse de șeful SIS, Alexandru Musteață, în lista persoanelor asociate cu Plahotniuc # PulsMedia
Fostul ministru al Justiției și unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern, Vlad Cebotari, a fost inclus în lista persoanelor asociate cu Vlad Plahotniuc. Un ordin în acest sens, semnat de directorul Serviciului Informații și Securitate, Alexandru Musteață, a fost publicat în ediția de azi a Monitorului Oficial, scrie ziua.md.
10:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, susține că prioritatea sa rămâne mandatul oferit de locuitorii capitalei, însă afirmă că are capacitatea de a contribui la îmbunătățirea vieții tuturor cetățenilor Republicii Moldova.
Acum 4 ore
10:00
(FOTO) Un BMW burdușit cu „țoale de brand” a ajuns într-un șanț fiind gonit de vameși, la Vulcănești. Șoferul era băut # PulsMedia
În baza unor informații operative, ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au intervenit în raionul Vulcănești, în proximitatea satului Cișmichioi, unde au somat regulamentar oprirea unui automobil de model BMW 540i, condus de un conațional în vârstă de 39 de ani.
09:30
Crimă în Chișinău. Bărbat ucis în bătaie de către un tânăr care ar încerca „să-și spele mâinile de sânge” # PulsMedia
Un bărbat a murit, după ce ar fi fost snopit în bătaie de un tânăr. Crima a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 23:46, pe strada Lech Kazynski din sectorul Centru al capitalei, susțin sursele PulsMedia.MD.
Acum 24 ore
21:10
Abuz sexual anchetat în Italia: Mai mulți bărbați publicau fotografii intime cu soțiile lor pe un grup online, fără ca acestea să știe # PulsMedia
Caz șocant de abuz sexual online în Italia. Zeci de mii de bărbați au creat un grup pe o rețea de socializare, unde publicau fotografii intime cu propriile soții, fără ca acestea să știe. Cazul a ajuns până în Parlamentul italian, care a solicitat închiderea de urgență a grupului.
21:10
Ministerul Educației și Federația Sindicală a Educației și Științei au semnat Convenția Colectivă pentru anii 2025-2030 # PulsMedia
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) au semnat Convenția Colectivă la nivel de ramură în domeniile educației și științei pentru anii 2026-2030. Documentul stabilește drepturile și obligațiile angajatorilor și angajaților, având drept scop protejarea intereselor personalului din sistem și crearea unui mediu echitabil în cadrul instituțiilor din domeniile educației și cercetării afiliate FSEȘ.
21:00
În cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru spații de testare reglementară au fost analizate proiectele depuse pentru includerea în „Sandbox în Energie”, evidențiindu-se diversitatea soluțiilor propuse și potențialul lor de a contribui la modernizarea sectorului energetic.
21:00
Donald Trump a decis să se retragă din procesul negocierilor de pace dintre Putin și Zelenski, susține o sursă din administrația SUA # PulsMedia
Donald Trump ar intenționa să se retragă din procesul negocierilor de pace dintre Putin și Zelenski. Președintele SUA intenționează să permită Rusiei și Ucrainei să organizeze o întâlnire între liderii lor fără implicare directă. Trump a declarat că va găzdui o întâlnire trilaterală doar după ce cei doi lideri s-au întâlnit mai întâi, relatează The Guardian.
20:10
Ministrul educației și cercetării atenționează despre o dezinformare cu privire la transmiterea unor mesaje din partea instituțiilor de învățământ, prin care se sugerează deschiderea unui cont la o bancă anume pentru a beneficia de cei 1000 de lei pentru elevi.
19:50
Centrul de Sănătate Hîjdieni din raionul Glodeni a fost modernizat: Investiții de peste 728 de mii de lei # PulsMedia
Centrul de Sănătate Hîjdieni din raionul Glodeni a fost inaugurat joi, 21 august, după finalizarea lucrărilor de renovare a fațadei și amenajare a teritoriului. Proiectul a fost finanțat preponderent din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale, gestionat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
19:10
Zeci de primării au participat la competiția „Energy Management Star Moldova”, care promovează eficiența energetică la nivel local # PulsMedia
Primării din întreaga țară au participat, pe 19 și 20 iunie, la prima ediție a concursului „Energy Management Star Moldova” 2025, unde și-au împărtășit bunele practici în domeniul eficienței energetice și a valorificării surselor de energie regenerabilă.
18:50
(FOTO) Prim-ministrul Dorin Recean a inspectat realizarea proiectelor de infrastructură rutieră din raionul Leova # PulsMedia
Premierul Dorin Recean a inspectat mai multe proiecte de renovare a drumurilor în raionul Leova. În satul Filipeni, prim-ministrul a participat la inaugurarea unei porțiuni de 3,5 kilometri care a fost deteriorată în urma ploilor puternice din anul trecut. Segmentul renovat se află în intersecția a 4 drumuri locale, care, de asemenea, au fost reabilitate.
18:10
(FOTO) Ziua a doua a competiției „Poliatlon Scafandrieri” – noi provocări pentru salvatori și salvamari # PulsMedia
Competiția „Poliatlon Scafandrieri”, continuă cu a doua zi de întreceri, desfășurate pe malul lacului Ghidighici, la stația de salvare pe apă nr. 3.
17:50
Peste 4 milioane de lei investiți în modernizarea blocului alimentar al Liceului „Onisifor Ghibu” din Orhei # PulsMedia
La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Orhei a fost inaugurat astăzi blocul alimentar complet modernizat, care va asigura zilnic mese pentru cei peste 1.200 de elevi și 65 de profesori. Investiția, în valoare de aproape 4 milioane de lei, a fost realizată în cadrul Parteneriatului Național Moldova pentru Educație, cu sprijinul PNUD Moldova, Ministerului Educației și Cercetării, Kaufland Moldova și Asociației Obștești „The Moldova Project”.
17:40
Maia Sandu a avut o întrevedere cu ministrul federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria # PulsMedia
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Beate Meinl-Reisinger, ministrul federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria, aflată într-o vizită oficială la Chișinău
17:30
Partidul „Renaștere”, afiliat fugarului Ilan Șor, nu a fost înregistrat repetat în calitate de concurent electoral în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Reprezentanții formațiunii nu s-au prezentat la ședința Comisiei Electorale Centrale de astăzi. Cererea a fost examinată în lipsa lor, după ce nici în ședința din 15 august proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi, transmite IPN.
17:30
Un bebeluș de 9 luni a ajuns la spital cu o contuzie la spate, după ce a fost rănit în timpul unui conflict dintre părinți la Rîbnița, anunță presa din regiune. Mama copilului, în vârstă de 35 de ani, s-a adresat la Spitalul Raional, iar medicii au alertat imediat poliția.
17:20
Vicepreședintele „Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc: Dezinformarea nu poate fi scuză pentru abuz # PulsMedia
„Combaterea dezinformării și manipulării trebuie să fie o prioritate pentru orice guvernare, mai ales în campaniile electorale, însă aceasta nu poate justifica abuzurile actualei guvernări asupra cetățenilor”, a declarat vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc, la emisiunea „Gonța Media”.
17:10
(VIDEO) Primăria Chișinău va transfera 3 mln lei pentru familiile afectate de incendiul produs la blocul de locuit din Durlești # PulsMedia
Primarul General, Ion Ceban, a declarat că, Primăria Chișinău va transfera 3 milioane de lei pentru a sprijini familiile afectate de incendiul produs la blocul de locuit din Durlești.
17:10
După o pauză de un an, Ucraina a reluat exportul de materie primă către Uzina Metalurgică din Râbnița, situată pe teritoriul regiunii separatiste Transnistria – considerată un avanpost rusesc în Republica Moldova. Informația a fost publicată de portalul ucrainean obozrevatel.ua, cu referire la datele Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei, citat de obozrevatel.com.
16:40
(VIDEO) Poliția avertizează despre sancțiunile celor care participă la proteste contra cost # PulsMedia
Poliția reamintește că protestele contra cost sunt ilegale. Pretinderea, acceptarea sau primirea de bani pentru participarea la proteste atrage sancțiuni.
16:20
Copilul lovit de o motocicletă în raionul Rîșcani este internat în Secția de Neurochirurgie # PulsMedia
Copilul de cinci ani care a avut de suferit în accidentul rutier produs miercuri, 20 august, în raionul Rîșcani este internat la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Potrivit responsabililor instituției, micuțul este în stare grav medie.
16:10
Primul lot de autobuze din Reșița a ajuns la Bălți. Primarul Alexandr Petkov: „În curând, acestea vor circula pe rutele urbane” # PulsMedia
La Bălți a ajuns primul lot de autobuze donate de orașul înfrățit Reșița, România. Despre acest lucru a anunțat pe pagina sa de pe rețelele sociale primarul municipiului, Alexandr Petkov, ales din partea Partidului Nostru. Potrivit edilului, se fac toate demersurile necesare pentru ca mijloacele de transport să fie puse cât mai curând în circulație.
15:50
Șefului suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, cercetat penal pentru trădare de patrie i-a fost scoasă brățara electronică. Informația a fost confirmată pentru IPN de avocatul învinuitului, Gheorghe Ionaș, care a menționat că, potrivit Codului de procedură penală, articolul privind liberarea provizorie pe cauțiune, nu prevede purtarea dispozitivului de monitorizare.
15:40
(VIDEO) Declarația lui Radu Marian, care i-a supărat foc pe fermieri: ”A insultat sute de mii de agricultori” # PulsMedia
Asociația „Forța Fermierilor” îl acuză pe deputatul PAS Radu Marian de „ignoranță profundă” după ce acesta a afirmat la postul de televiziune Exclusiv TV că „Moldova mai bine să exporte servicii IT decât mere”. Organizația consideră declarația insultătoare pentru cei peste 155.000 de oameni care muncesc în agricultură și susțin indirect peste 1,5 milioane de locuitori din mediul rural.
15:40
VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul PDMM: „Contrastul dintre fapte și vorbe, mai exact lipsa faptelor după 2019, ne-a făcut să revenim în politică” # PulsMedia
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) spune că a revenit în politică pentru a opri valul de minciună și manipulare din partea actualei guvernări. Unul dintre fondatorii formațiunii, Vladimir Cebotari, susține că după retragerea PDM de la guvernare, acum șase ani, scena politică de la Chișinău a fost plină de dezamăgiri, informează TRIBUNA.
15:30
A dispărut fără urmă după ce a aterizat pe Aeroportul Chișinău! Un tânăr este căutat cu disperare # PulsMedia
Un tânăr de 32 de ani este căutat cu disperare de rude, după ce a aterizat pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” cu o cursă din Londra, pe 11 august, și de atunci este de negăsit.
15:20
Un bărbat de 48 de ani, originar din raionul Soroca, a fost reținut de polițiștii din Ialoveni, fiind suspectat de comiterea a șase furturi din locuințe, produse în perioada ianuarie – iulie curent.
15:00
Zeci de membri PDCM se alătură Partidului Democrat Modern. Vladimir Cebotari: „Doar se întorc de unde au plecat” # PulsMedia
Fondatorul Partidului Democrat Modern (PDMM), Vladimir Cebotari, a confirmat că mai mulți membri ai Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) au aderat la formațiunea pe care o conduce. În cadrul emisiunii Rezoomat de la RliveTV, Cebotari a precizat că acest pas nu reprezintă o surpriză, întrucât multe dintre aceste persoane au pornit inițial din echipa democraților.
14:50
Accesul victimelor infracțiunilor la protecție va fi consolidat – Plan de acțiuni pentru 2025–2026 # PulsMedia
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a organizat un atelier de lucru orientat spre consolidarea Mecanismului Național de Referire pentru protecția și asistența victimelor infracțiunilor (MNRV).
14:40
Poliția de Frontieră a desfășurat recent o ședință de lucru cu șefii Sectoarelor Poliției de Frontieră, în cadrul căreia au fost abordate subiecte esențiale pentru optimizarea activității instituției.
14:30
(FOTO) Dialog la final de mandat: Conducerea MAI, în discuții cu ambasadorul UE în Moldova # PulsMedia
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, care își încheie mandatul după patru ani de activitate în țara noastră.
14:30
VIDEO // Fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari: „Proiectele de succes ale PDM au fost atribuite de PAS ca un succes al lor” # PulsMedia
Un șir de proiecte de succes realizate de guvernarea Partidului Democrat au fost preluate ulterior de PAS, care acum se laudă cu ele și chiar și le atribuie ca un succes al lor. Este afirmația lui Vladimir Cebotari, fostul vicepreședinte al PDM, unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern, care reamintește că, anterior, aceiași lideri PAS criticau cu înverșunare aceste proiecte.
14:20
Denis Șova: Trebuie să protejăm interesul economic al țării, dar nu să importăm, de exemplu, materie primă pentru vin # PulsMedia
Partidul Nostru a declarat de nenumărate ori că suntem gata să colaborăm și cu America, și cu Europa, și cu Rusia, și cu China – cu toți cei cu care acest lucru este avantajos, în primul rând din punct de vedere economic. Dar a fi partener nu înseamnă a fi vasal. Astăzi, Moldova importă milioane de litri de materie primă pentru vin pe an, ceea ce subminează interesul economic al țării. Despre acest lucru a vorbit economistul Denis Șova, reprezentant al Partidului Nostru în CMC, la TVC21.
14:10
Întreprinderile micro și mici din agricultură pot obține 150 mii de euro pentru activități de procesare, ambalare și depozitare # PulsMedia
Întreprinderile micro și mici din sectorul agricol pot accesa finanțări prin programul IFAD VIII, destinate dezvoltării activităților de procesare și infrastructură post-recoltare. Valoarea maximă a creditului este de 150 mii de euro, acoperind până la 90% din valoarea proiectului. Contribuția proprie este de minimum 10%, iar termenul de rambursare ajunge până la 8 ani, cu o perioadă de grație de până la 4 ani.
14:00
VIDEO // Fadei Nagacevschi afirmă, făcând referire la „proceduri”, că Vlad Plahotniuc trebuie să ajungă în Republica Moldova până la 3 septembrie # PulsMedia
Fostul ministru al Justiției Fadei Nagacevschi afirmă, făcând referire la „proceduri”, că Vlad Plahotniuc trebuie să ajungă în Republica Moldova până la 3 septembrie. El consideră că, dacă autoritățile de la Chișinău „nu vor acționa corespunzător”, Grecia ar putea să-l elibereze, iar Plahotniuc „va urca în avion și va reveni singur acasă”.
14:00
În luna iulie 2025, volumul creditelor noi acordate de băncile comerciale a constituit 7,01 miliarde lei, în creștere cu 0,9% față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Ponderea cea mai mare, de 76%, revine creditelor în moneda națională, care au însumat 5,33 miliarde lei, cu 1,4% mai mult decât în iunie. Cele mai solicitate au fost creditele cu termene între 2 și 5 ani, care au reprezentat 54,9% din total.
13:50
UPDATE // Cazul copilului de 5 ani, accidentat, la Rîșcani. Motociclistul a dat bir cu fugiții # PulsMedia
UPDATE // Liliana Harea, ofițerul de presă al IP Rîșcani, a declarat pentru PulsMedi.MD că motocicleta de model Viper era condusă de un adolescent de 15 ani.
13:40
Două tentative de transportare ilicită de țigări – pe cale aeriană și terestră – au fost stopate de polițiștii de frontieră, în comun cu funcționarii vamali.
13:40
În cadrul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor a fost actualizată structura completelor de evaluare, prin redenumirea celor două complete existente și crearea a trei complete noi. Această măsură este determinată de extinderea componenței Comisiei la 9 membri (față de 6 anterior) și are drept scop îmbunătățirea organizării procesului de evaluare.
13:30
Marcel Dumbravan a trecut vettingul și urmează să fie numit șef al Procuraturii Anticorupție, unde acum e interimar # PulsMedia
Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat raportul comisiei de vetting prin care Marcel Dumbravan, câștigătorul concursului pentru șefia Procuraturii Anticorupție, a promovat evaluarea externă a integrității etice și financiare. El urmează să fie numit în funcție de procurorul general interimar.
13:10
Integrarea contoarelor inteligente pentru măsurarea energiei electrice provenite din surse regenerabile în zona Edineț–Cupcini a fost subiectul principal al unei ședințe extinse, desfășurate cu participarea reprezentanților Ministerului Energiei, ÎS Moldelectrica și SA RED Nord.
13:00
Un avocat britanic va fi extrădat în Moldova pentru implicarea în asasinatul din sectorul Rîșcani # PulsMedia
Toper Hassan, 58 de ani, este cercetat pentru implicarea în împușcarea lui Izzet Eren, liderul bandei Tottenham Turks, atac ce a avut loc la Chișinău pe 10 iulie 2024.
12:50
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a avut o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri ad‑interim al SUA în Republica Moldova. Întâlnirea a avut loc la începutul mandatului diplomatului american, prilej cu care Ministra i-a urat bun venit la Chișinău și și-a exprimat încrederea într-un parteneriat de durată, bazat pe colaborare și înțelegere reciprocă.
12:40
Salarii mai mari, mai puțină birocrație și școli model: direcții strategice la conferința Soroca # PulsMedia
Politica salarială, măsurile de debirocratizare, atragerea tinerilor specialiști în sistem, dar și alte subiecte de actualitate din domeniul educației au fost abordate în cadrul Conferinței pedagogice raionale de la Soroca. Evenimentul a întrunit cadre didactice și manageriale ale instituțiilor de învățământ general și educație timpurie din raion.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.