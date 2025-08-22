Primarul de Comrat acuză conducerea UTA Găgăuzia că sabotează dezvoltarea regiunii: „Guvernul Republicii Moldova și UE ne salvează”
Moldpres, 22 august 2025 12:10
Conducerea UTA Găgăuzia, aflată sub influența grupării criminale „Șor”, blochează finanțarea primăriilor din autonomie și împiedică implementarea proiectelor cu fonduri europene, a declarat primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, în cad...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
12:10
Primarul de Comrat acuză conducerea UTA Găgăuzia că sabotează dezvoltarea regiunii: „Guvernul Republicii Moldova și UE ne salvează” # Moldpres
Conducerea UTA Găgăuzia, aflată sub influența grupării criminale „Șor”, blochează finanțarea primăriilor din autonomie și împiedică implementarea proiectelor cu fonduri europene, a declarat primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, în cad...
Acum 15 minute
12:00
Proiecte majore susţinute de stat schimbă fața satului Chirianca din Străşeni, „o comunitate mică, dar activă” # Moldpres
Satul Chirianca, raionul Strășeni, trece printr-un proces accelerat de modernizare datorită Programului Național „Satul European”. În ultimii doi ani, aici au fost realizate proiecte importante, care aduc beneficii directe comunității și contribuie la cre...
Acum 30 minute
11:50
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a avertizat vineri că a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o capcană în care președintele rus Vladimir Putin vrea să cădem. Î...
Acum o oră
11:40
Guvernul american a anunţat joi că suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini, acuzaţi că „pun în pericol vieţile americanilor” pe drumurile din SUA, relatează POLITICO.„Suspendăm toate acordările de vize de muncă pentru ş...
11:30
Preţurile benzinei urcă la niveluri record în Rusia, după atacuri ucrainene asupra rafinăriilor # Moldpres
Preţurile benzinei au atins joi valori apropiate de maxime record în Rusia, potrivit datelor bursei de la Sankt Petersburg, pe fondul unei serii de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor, notează news.ro.Kievul loveşte frecvent rafinării şi depozite petroliere ruse...
11:20
DOC // În Republica Moldova va fi creat Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurii Critice # Moldpres
În Republica Moldova va fi creat Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurii Critice. Acest lucru este prevăzut în legea privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice naționale, informează MOLDPRES.Potrivit legii, ...
Acum 2 ore
11:10
DOC // Dronele care vor survola ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova vor putea fi distruse # Moldpres
Aeronava fără pilot la bord care va trece ilegal frontiera de stat va putea fi distrusă, neutralizată sau zborul acesteia va fi luat sub control de către Forțele Aeriene, subordonate Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Prevederile sunt incluse în Legea priv...
11:10
Patru magistrați, numiți în funcții la Curtea de Apel Centru și Nord. Decretul prezidențial a fost publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Patru magistrați au fost numiți în funcții la Curtea de Apel Centru și Curtea de Apel Nord. Decretul prezidențial privind numirea acestora a fost publicat vineri, 22 august, în Monitorul Oficial al Republici Moldova, informează MOLDPRES.Potrivit documentului...
11:00
Ex-ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, inclus în lista persoanelor asociate cu Vladimir Plahotniuc # Moldpres
Fostul ministru al Justiției și liderul unui partid, care a depus actele pentru a participa în campania electorală pentru parlamentare, Vladimir Cebotari, a fost inclus de SIS în lista persoanelor asociate cu Vladimir Plahotniuc, față de care sunt aplicate sancț...
10:40
Lucrările de construcție a liniei electrice Strășeni–Gutinaș vor fi declarate de utilitate publică de interes național # Moldpres
Comisia de cercetare prealabilă a stabilit existența elementelor justificative privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Strășeni–Gutinaș și a modernizării stației electrice Str...
Acum 4 ore
09:30
Din 2026, fermierii vor avea acces la o nouă finanțare pentru modernizarea tehnicii agricole cu ajutorul Japoniei # Moldpres
Proiectul „Modernizarea Tehnicii și Echipamentului Agricol” (MAME), implementat cu sprijinul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), va continua cu o nouă etapă de finanțare, care va începe în prima jumătate a anului 2026 și va p...
09:20
Peste o mie de persoane s-au înregistrat la Marea Dictare Națională. Înscrierile rămân deschise până la 27 august # Moldpres
Peste 1000 de persoane s-au înregistrat deja la Marea Dictare Națională, care va avea loc pe 31 august, de Ziua Limbii Române, în Piața Marii Adunări Naționale. Înscrierile rămân deschise până la 27 august, ora 23:59, informează MOLDPRE...
09:20
Ungaria, pe locul opt al principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova din UE. Comerț bilateral de peste 203 milioane dolari în 2024 # Moldpres
Republica Ungară ocupă locul 13 printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova la nivel mondial și locul 8 între statele membre ale Uniunii Europene, transmite MOLDPRES.În 2024, volumul comerțului bilateral a însumat 203,4 milioane de dolari, dintre...
08:40
Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază la sfârșit de săptămână, relevă datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, prețul euro crește cu șase bani și constituie 19 lei și 58 de bani. Dolarul adaugă...
Acum 24 ore
20:50
Premierul Dorin Recean: „Raionul Leova se modernizează prin investiții în infrastructură, sănătate și educație” # Moldpres
Raionul Leova a beneficiat în ultimii patru ani de investiții masive în infrastructură, sănătate, educație și servicii publice, datorită programelor guvernamentale și fondurilor atrase de Executiv. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Dorin Recean, af...
19:30
Ministerul Educației avertizează părinții despre o dezinformare privind ridicarea ajutorului de 1000 de lei # Moldpres
Părinții elevilor sunt atenționați să nu dea curs mesajelor prin care li se sugerează deschiderea unui cont bancar nou pentru a beneficia de ajutorul financiar de 1000 de lei acordat de stat pentru elevi. Avertizarea a fost făcută astăzi de ministrul Educației și Cerce...
19:20
Vicepremierul Vladimir Bolea a evaluat proiectele de dezvoltare comunitară din raionul Basarabeasca # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a efectuat astăzi o vizită de lucru în sudul țării, unde a evaluat impactul proiectelor implementate în satele Sadaclia, Abaclia și Iordanovca, raionul Basarabeasca, prin progra...
19:10
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu ministrul federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Beate Meinl-Reisinger, ministrul federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria, aflată într-o vizită oficială la Chișinău.Austria, stat membru al Uniunii Eur...
19:00
18:40
Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câştigi un război fără să ataci o ţară invadatoare, a scris joi preşedintele Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, criticându-l din nou pe predecesorul său Joe Biden, pe care îl învinovăţeşte pentru...
18:10
Prim-ministrul Dorin Recean a inspectat realizarea proiectelor de infrastructură rutieră din raionul Leova # Moldpres
Premierul Dorin Recean a inspectat mai multe proiecte de renovare a drumurilor în raionul Leova. În satul Filipeni, prim-ministrul a participat la inaugurarea unei porțiuni de 3,5 kilometri care a fost deteriorată în urma ploilor puternice din anul trecut. Seg...
17:40
Primarul de Iaşi, Mihai Chirica: „Proiectele comune cu Republica Moldova sunt punți de solidaritate românească” # Moldpres
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a evidențiat la Chișinău importanța proiectelor comune România – Republica Moldova pentru apropierea celor două maluri ale Prutului și susținerea parcursului european al Chișinăului. În cadrul forumului dedica...
17:40
IGP atenționează cetățenii: „Protestele contra cost sunt ilegale și prevăd sancțiuni pentru cei care oferă sau acceptă bani” # Moldpres
Poliția atenționează cetățenii că protestele contra cost sunt ilegale și prevăd sancțiuni pentru cei care oferă sau acceptă bani. Precizările au fost făcute de oamenii legii în contextul acțiunilor de protest organizate de gruparea criminală ȘOR, informează...
17:40
VIDEO // Investiții de 11 milioane de lei în modernizarea drumului Filipeni-Leova, distrus de inundațiile din 2024 # Moldpres
O porțiune de 3,5 kilometri din drumul Filipeni – Leova, distrus de inundațiile din 2024, a fost reparată și modernizată în ultimele două luni. Pentru desfășurarea lucrărilor, Guvernul, prin Comisia pentru Situații Excepționale, a alocat aproximativ 11 mili...
17:30
CEC a respins înregistrarea listei candidaților la funcția de deputat din partea unui partid afiliat lui Ilan Șor # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul „Renaștere”, informează MOLDPRES.În ședința de joi, 2...
17:20
Lituania a luat măsuri fără precedent din cauza dronelor care au intrat pe teritoriul său # Moldpres
Lituania, membră NATO, a declarat o zonă de interdicţie aeriană pe o distanţă de 90 de kilometri în apropierea capitalei sale, de-a lungul frontierei cu Belarus, ca răspuns la intrarea unor drone din această zonă, relatează Reuters.„Această măsură a f...
17:00
BUGET PLUS // Raionul Soroca va beneficia de investiții de 3,1 milioane de lei pentru modernizarea cantinelor școlare # Moldpres
Raionul Soroca va beneficia de investiții de 3,1 milioane de lei pentru renovarea și dotarea cantinelor școlare, astfel încât să fie create condiții pentru alimentația gratuită a elevilor începând cu 1 septembrie 2025. Resursele fac parte din proiec...
16:40
CEC: Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura locuri speciale de afișaj electoral # Moldpres
Autoritățile administrației publice locale din țară au obligația de a stabili și a asigura locuri speciale de afișaj electoral, precum și localuri pentru desfășurarea întâlnirilor candidaților la funcția de deputat cu alegătorii, informează MOLDPRES....
16:30
Blocul alimentar al Liceului „Onisifor Ghibu” din Orhei a fost modernizat, cu o investiție de 4 milioane de lei # Moldpres
Blocul alimentar al Liceului „Onisifor Ghibu” din Orhei a fost renovat integral, fiind create condiții optime pentru alimentația celor peste 1.200 de elevi și 65 de profesori ai instituției. Lucrările au costat circa 4 milioane de lei, informează MOLDPRES.Mo...
16:00
Noi oportunități de instruire prin învățământul dual pentru tinerii din Republica Moldova # Moldpres
Peste 15.000 de elevi, părinți, cadre didactice, companii și instituții de învățământ vor fi parte a unui proces complex de informare și consolidare a capacităților în ceea ce privește oportunitățile de instruire prin învățământ&...
16:00
Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat în luna august 30 de produse medicamentoase, dintre care 25 medicamente noi și cinci repetat, transmite MOLDPRES.Potrivit AMDM, printre medicamentele autorizate se...
15:30
MAE de la Chișinău răspunde acuzațiilor lansate de Maria Zaharova: „Conducerea Federației Ruse nu are niciun drept să ofere lecții de democrație Republicii Moldova” # Moldpres
Conducerea Federației Ruse, care persecută opoziția, reduce la tăcere presa liberă și își lichidează adversarii politici, nu are niciun drept să ofere lecții de democrație Republicii Moldova. Precizările au fost făcute astăzi de Ministerul Afacerilor Externe (...
15:10
CSP a aprobat raportul de integritate pe numele șefului interimar al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan # Moldpres
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat astăzi raportul Comisiei de evaluare externă a procurorilor, potrivit căruia Marcel Dumbravan, câștigătorul concursului pentru funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, a promovat evaluarea integrități...
14:40
Trei complete noi au fost create în cadrul Comisiei de Evaluare a judecătorilor. Această măsură este determinată de extinderea componenței Comisiei la nouă membri, față de șase anterior, în contextul desemnării recente de către Parlament a încă trei...
14:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis pentru mâine, 22 august 2025, o avertizare meteorologică cu cod galben de caniculă, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, vineri, în mai multe regiuni ale țării, temperatura maximă a aerului va atinge val...
14:10
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță lansarea unui proiect-pilot prin care locuitorii din nordul țării vor putea susține examenele auto și la Centrul multifuncțional Soroca. Activitatea începe din 26 august 2025 și va dura trei luni, transmite MOLDPRES.Potrivi...
13:20
Punga pe care ar fi primit-o Dodon de la Plahotniuc ar fi conținut 860 mii de euro, afirmă Vladimir Voronin. Dodon vine cu o reacție # Moldpres
În sacoșa pe care ar fi primit-o Igor Dodon de la Vladimir Plahotniuc în 2019 s-ar fi aflat 860 de mii de euro. Despre aceasta a anunțat liderul comuniștilor Vladimir Voronin, într-o emisiune moderată de jurnalistul Anatolie Golea. În replică, liderul...
13:10
VIDEO // IGP a intensificat măsurile de monitorizare a traficului rutier. În cadrul operațiunii sunt folosite drone # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a intensificat măsurile de monitorizare a traficului rutier. În cadrul operațiunii sunt folosite dronele pentru a depista, în timp real, abaterile rutiere, informează MOLDPRES.Potrivit IGP, timp de 90 de minute, pes...
12:50
Bloomberg: Meloni propune un plan de ajutor pentru Ucraina - o variantă „light” a Alianței Nord-Atlantice # Moldpres
Liderii europeni analizează un plan de securitate pentru Ucraina care ar obliga aliații să decidă în 24 de ore dacă oferă sprijin militar în cazul unui atac rusesc. Propunerea, promovată de premierul italian Giorgia Meloni, este comparată cu clauza de apărare...
12:40
În perioada sărbătorilor naționale, accesul persoanelor va fi limitat temporar în anumite locuri publice din capitală # Moldpres
În perioada 23 - 31 august 2025, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura a fost luată de poliție, în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a demnitarilor străini de rang înalt din ...
Ieri
12:10
Daniel Vodă: „La protestul electoral din fața Guvernului, Igor Dodon n-a reușit să explice ce era în sacoșa neagră” # Moldpres
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a venit cu o reacție la protestul organizat astăzi în fața Executivului de simpatizanții unei formațiuni politice, pe care l-a calificat ca fiind unul electoral. Totodată, Daniel Vodă a remarcat că la acțiune...
12:10
Ministrul de externe al Austriei, Beate Meinl-Reisinger: „Susținem activ independența și reziliența Republicii Moldova – și vom continua să o facem” # Moldpres
Extinderea Uniunii Europene, inclusiv prin aderarea Republicii Moldova la UE, este foarte importantă pentru Austria. Susținem activ independența și reziliența țării – și vom continua să o facem. Mesajul a fost transmis astăzi de Ministrul Federal pe...
11:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski consideră că este pozibilă o întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin în urma unui acord cu privire la garanţii de securitate oferite Kievului, care, în opinia sa, poate avea loc în Elveţia, Austri...
11:40
EU & bunicii mei contest is taking place today in Stăuceni, Chișinău municipality.'The grand prize for the finalists: a trip to a European capital,' Government spokesperson Daniel Vodă said.So far, over 50 teams comprised of grandparents and grandchild...
10:50
DOC // Publicat în Monitorul Oficial: elevii de liceu și adulții își vor putea certifica competențele de limbă română printr-o testare națională # Moldpres
Elevii de liceu și adulții își vor putea certifica oficial competențele de limbă română prin intermediul unei testări naționale. Regulamentul care prevede acest lucru a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.Certificatul de ...
10:40
Moldova sunt EU // Mihail Dereneu, colonel în rezervă: Munca în poliție nu este un serviciu, ci o misiune de a apăra oamenii și țara # Moldpres
Cu prilejul Zilei Independenței, Agenția MOLDPRES desfășoară campania „Moldova sunt EU”, o acțiune menită să promoveze cetățenii Republicii Moldova, viziunile, preocupările, aspirațiile lor. Fiecare dintre protagoniști este parte din Republica Moldova, fi...
10:40
Parcul Național „Nistrul de Jos” va beneficia de finanțare pentru proiecte de protecție a mediului # Moldpres
Parcul Național „Nistrul de Jos”, una dintre cele mai valoroase și biodiversificate zone umede din Republica Moldova, va beneficia de noi inițiative de reabilitare ecologică. Proiectul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) „Sprijinirea autor...
10:30
10:30
Un bărbat de 38 de ani din localitatea Constantinovca, raionul Căușeni, a fost salvat în după-amiaza zilei de ieri după ce a căzut din imprudență într-o fântână cu apă, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de U...
10:00
La Gangura, Ialoveni, se fac investiții pentru oameni și comunitate prin programele „Satul European” și „Europa este aproape” # Moldpres
Comuna Gangura din raionul Ialoveni se dezvoltă vizibil datorită proiectelor implementate prin programele guvernamentale „Satul European” (edițiile I și II), „Satul European Expres” și „Europa este aproape”. Vicepremierul Vladimir Bolea, m...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.