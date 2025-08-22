Efectul refuzului lui Putin de a se întâlni cu Zelenski: 124 miliarde de ruble pierdute într-o zi pe piața rusească de acțiuni
Moldova1, 22 august 2025 12:10
Prăbușirea speranțelor privind o întrevedere rapidă între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski a dus la scăderea pieței de acțiuni din Rusia, relatează The Moscow Times.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
12:10
Efectul refuzului lui Putin de a se întâlni cu Zelenski: 124 miliarde de ruble pierdute într-o zi pe piața rusească de acțiuni # Moldova1
Prăbușirea speranțelor privind o întrevedere rapidă între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski a dus la scăderea pieței de acțiuni din Rusia, relatează The Moscow Times.
12:10
„Miza este mai mare”: Kremlinul, dispus să cheltuie „și mai mulți bani” pentru a deturna alegerile din R. Moldova, spune Maia Sandu # Moldova1
Federația Rusă este dispusă să cheltuie, în acest an, mai mulți bani pentru a influența rezultatele alegerilor parlamentare din R. Moldova. Scopul urmărit de Kremlin este de a instala un parlament prorus la Chișinău, pentru a ne lipsi de suveranitate și a folosi statul nostru atât împotriva Ucrainei, cât și a Uniunii Europene (UE), susține președinta Maia Sandu.
Acum 30 minute
11:50
Administrator și trei companii, trimiși în judecată pentru escrocherie și spălare de bani # Moldova1
Procuratura Anticorupție a anunțat vineri că a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță dosarul unui administrator de firmă, învinuit de escrocherie și spălare de bani, precum și al celor trei companii administrate de acesta, acuzate de spălare de bani.
Acum o oră
11:40
Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk vin de Ziua Independenței în R. Moldova, la invitația Maiei Sandu # Moldova1
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, vor sărbători pe 27 august, alături de cetățenii R. Moldova, Ziua Independenței. Liderii celor trei state europene vin la Chișinău la invitația președintei Maia Sandu, anunță Președinția. Președintele României, Nicușor Dan, va veni la Chișinău pe 31 august, de Ziua Limbii Române.
11:30
De Ziua Independenței, lideri europeni de prim rang vin la Chișinău la invitația Maiei Sandu # Moldova1
Republica Moldova va marca Ziua Independenței din acest an printr-un eveniment deosebit, la care vor participa trei lideri europeni importanți. Pe 27 august, la invitația președintei Maia Sandu, la Chișinău sunt așteptați președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.
Acum 2 ore
11:00
Opțiuni de garanții de securitate pentru Ucraina, prezentate de lideri militari occidentali # Moldova1
Lideri militari din Statele Unite și dintr-o serie de țări europene au prezentat joi opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională pentru furnizarea de garanții de securitate Ucrainei, relatează Agerpres cu referire la Reuters, care citează mai mulți oficiali.
10:50
Stații moderne de sortare și compostare: Guvernul începe investițiile majore în gestionarea deșeurilor # Moldova1
Republica Moldova încearcă să recupereze decalajul față de Uniunea Europeană în ceea ce privește reciclarea, prin lansarea proiectului național „Deșeuri Solide”, care promite o schimbare majoră în modul de gestionare a deșeurilor, a declarat la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1, secretarul de stat de la Ministerul Mediului, Grigore Stratulat.
10:40
Lucrările pentru construcția liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Strășeni–Gutinaș ar putea fi declarate de utilitate publică de interes național # Moldova1
Ministerul Energiei a inițiat procedurile preliminare pentru lansarea proiectului liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Strășeni–Gutinaș, care va reprezenta a treia interconexiune de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și România.
10:20
Încă o regiune a Federației Ruse s-a confruntat cu lipsă de benzină, după ce atacurile cu drone ucrainene au scos din funcțiune patru mari rafinării și au paralizat aproximativ 13% din capacitatea de prelucrare a petrolului din țară.
Acum 4 ore
10:10
Republica Moldova demarează etapele pentru a treia conexiune electrică de înaltă tensiune cu România: Linia Strășeni–Gutinaș # Moldova1
Ministerul Energiei a inițiat procedurile preliminare pentru lansarea proiectului liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Strășeni–Gutinaș, care va reprezenta a treia interconexiune de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și România.
09:50
Fabrică deținută de SUA în Ucraina, lovită de drone rusești: „Semnale nerușinate din partea Rusiei” # Moldova1
O fabrică de electronice „Flex”, deținută de SUA în regiunea Zakarpattia din extremitatea vestică a Ucrainei, a fost bombardată de Federația Rusă. Președintele Volodimir Zelenski a declarat, în seara zilei de 21 august, că atacurile rusești la scară largă din timpul nopții precedente, care au vizat părți diferite ale Ucrainei, arată că Moscova evită negocierile pentru încheierea războiului, relatează News.ro, care citează Reuters.
09:50
Încă o regiune a Federației Ruse s-a confruntat cu lipsă de benzină, după ce atacurile cu drone ucrainene au scos din funcțiune 4 mari rafinării și au paralizat aproximativ 13% din capacitatea de prelucrare a petrolului din țară.
09:40
Un bărbat de 30 de ani a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-o fântână din raionul Orhei # Moldova1
Un bărbat de 30 de ani a fost transportat la spital după ce a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ 15 metri, în localitatea Vatici, raionul Orhei. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 21 august 2025, în timp ce acesta efectua lucrări de curățare a fântânii.
09:20
Dezinformare privind sprijinul de 1.000 de lei pentru fiecare elev: Ajutorul financiar nu este condiționat de alegerea unei anumite bănci # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) atenționează părinții și elevii să nu dea curs mesajelor care sugerează deschiderea unui cont la o anumită bancă pentru a beneficia de sprijinul financiar unic, în sumă de 1.000 de lei, oferit de stat la început de an școlar. Potrivit ministrului Dan Perciun, aceste informații sunt false.
09:10
Dezinformare privind sprijinul pentru elevi de 1 000 de lei. Ministerul Educației: Ajutorul financiar nu este condiționat de alegerea unei bănci # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) atenționează părinții și elevii să nu dea curs mesajelor care sugerează deschiderea unui cont la o anumită bancă pentru a beneficia de sprijinul financiar de 1.000 de lei oferit la început de an școlar. Potrivit ministrului Dan Perciun, aceste informații sunt false și constituie o dezinformare.
09:00
Învățământ profesional tehnic dual: autoritățile își propun să crească rata de admitere cu 15% până în 2028 # Moldova1
Tinerii din Republica Moldova vor beneficia de noi oportunități de instruire prin învățământ dual, odată cu lansarea proiectului „Accelerarea învățământului profesional tehnic dual în Republica Moldova”. Proiectul prevede o creștere a ratei de admitere în învățământul profesional tehnic dual cu până la 15% până în 2028, îmbunătățirea accesului la angajare a tinerilor și implicarea unor noi companii în acest proces.
09:00
Ghiozdanele alese nepotrivit pot îmbolnăvi copiii: la ce caracteristici trebuie să atragă atenția părinții # Moldova1
Ghiozdanul, un lucru indispensabil pentru fiecare elev, poate îmbolnăvi copilul, dacă nu este unul potrivit. În prag de an școlar, medicii atenționează părinții să nu aleagă ghiozdanele în funcție de brand, culoare sau design, dar să țină cont de mai multe caracteristici importante pentru sănătatea copiilor.
08:50
Învățământul profesional tehnic dual se extinde: peste 15.000 de beneficiari până în 2028 # Moldova1
Tinerii din Republica Moldova vor beneficia de noi oportunități de instruire prin învățământ dual, odată cu lansarea proiectului „Accelerarea învățământului profesional tehnic dual în Republica Moldova”, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării.
08:30
Peste 70% din exporturile de cereale moldovenești, realizate pe cale maritimă în acest an: Agricultorii moldoveni mizează pe volum, nu pe preț # Moldova1
Exporturile de cereale din Republica Moldova sunt în continuare afectate de prețurile fluctuante, mai ales din cauza instabilității regionale. Deși agricultorii au înregistrat în acest an recolte mai bune la grâu și rapiță, exporturile rămân avantajoase mai mult datorită volumului decât prețului, care este doar ușor mai mare decât anul trecut.
08:20
Donald Trump anunță că va evalua șansele de pace în Ucraina în următoarele două săptămâni # Moldova1
Președintele SUA, Donald Trump, care dorește să-i reunească pe președinții rus și ucrainean la aceeași masă, a declarat joi, într-un interviu telefonic, că va ști mai mult „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina, relatează AFP și Agerpres.
08:20
Ministerul de Externe al Poloniei a transmis o notă de protest Rusiei după căderea unei drone în estul țării # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a transmis o notă de protest ambasadei Federației Ruse, după incidentul în care o dronă militar s-a prăbușit în voievodatul Lublin, în apropiere de granița de est a țării, transmite DW. Potrivit diplomației poloneze, incidentul se înscrie „înscrie în tiparul acțiunilor hibride întreprinse de Rusia”.*
Acum 6 ore
08:10
Opinie: Retorica agresivă a Moscovei are drept scop mobilizarea electoratului prorus și victimizarea unor actori politici # Moldova1
Rusia continuă presiunea propagandistică asupra Republicii Moldova, într-un context electoral din ce în ce mai tensionat. Mesajele agresive venite de la Ministerul rus de Externe prin Maria Zaharova fac parte dintr-un mecanism larg de influență și destabilizare orchestrat de Kremlin în regiune, consideră analistul Marius Ghincea. Expertul în politică externă a declarat la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1 că retorica și acțiunile subversive ale Moscovei par să urmărească un singur obiectiv: deturnarea cursului european al Republicii Moldova și readucerea acesteia în sfera sa de influență.
07:40
Cel puțin 18 morți și zeci de răniți în Columbia, după o explozie cu camion-capcană și doborârea unui elicopter al poliției # Moldova1
Cel puțin 18 persoane au murit și câteva zeci au fost rănite joi, 21 august, în Columbia, în urma a două atacuri atribuite unor grupări disidente ale fostei gherile FARC – Forțele Armate Revoluționare din Columbia, o organizație marxist-leninistă care a purtat timp de peste 50 de ani un război armat împotriva statului și care oficial s-a demobilizat în 2016.
07:30
Corespondență Dan Alexe // Corectitudinea politică la BBC și cum se evită asocierea Hamasului cu terorismul # Moldova1
Pe lângă engleza oficială cea mai îngrijită, „the King’s English”, BBC-ul mai este cunoscut și pentru corectitudinea sa politică excesivă. Mai recent, o nouă polemică a învăluit instituția, după refuzul repetat de a folosi termenul „terorism” pentru a califica organizația extremistă palestiniană Hamas în relatările despre ostatici și atacurile din 7 octombrie.
Acum 12 ore
02:00
FCSB a ratat chiar pe final victoria în meciul din deplasare cu FC Aberdeen în prima manșă a play-off-ului Ligii Europei. A fost 2:2 în Scoția, într-o partidă în care bucureștenii au condus cu 2:0.
Acum 24 ore
22:00
R. Moldova găzduiește, în premieră, „Concours Mondial de Bruxelles”, sesiunea dedicată vinurilor spumante # Moldova1
Peste 1.000 de vinuri spumante din 29 de țări vor fi evaluate „în orb” la „Concours Mondial de Bruxelles” (CMB), competiția internațională de referință pentru această categorie, care se va desfășura pentru prima dată în Republica Moldova, între 5 și 7 septembrie 2025.
21:50
De la prânz la pachet la cantină modernă: investiții de milioane la Liceul „Onisifor Ghibu” din Orhei # Moldova1
Aproape 1300 de elevi și profesori de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Orhei vor lua masa într-un bloc alimentar proaspăt renovat. S-au investit câteva milioane de lei pentru a le oferi elevilor condiții decente. Până acum prânzul era servit la pachet, iar copiii erau nevoiți să mănânce în clase sau pe holurile școlii. Reabilitarea cantinei a fost realizată în cadrul unui parteneriat public-privat.
21:40
Zelenski așteaptă schița garanțiilor de securitate occidentale pentru Ucraina, după care vrea să se întâlnească cu Putin # Moldova1
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că așteaptă să primească în 7-10 zile din partea aliaților săi occidentali liniile generale ale garanțiilor de securitate pe care sunt dispuși să le ofere Ucrainei, după care va încerca să obțină o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin pentru a negocia încheierea războiului, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
21:20
Generații unite: Echipa din Zăicana câștigă locul I la concursul național „Eu și bunicii mei” # Moldova1
Două bunicuțe din localitatea Zăicana, raionul Criuleni, au făcut echipă cu nepoții lor și au participat la cea de-a treia ediție a concursului național „Eu și bunicii mei”, desfășurată la Stăuceni. Aceștia s-au clasat pe primul loc și vor avea posibilitatea să viziteze o capitală europeană. Pe parcursul a câteva runde interactive, echipele participante și-au demonstrat cunoștințele despre istoria și cultura Europei, ingeniozitatea, dar și spiritul de cooperare între generații.
21:00
Ofensivă majoră: 60.000 de rezerviști mobilizați de Israel pentru ofensiva asupra orașului Gaza # Moldova1
Israelul a anunțat începerea operațiunilor terestre în orașul Gaza, determinând civilii rămași în zonă să fugă spre sud. Armata a chemat 60 de mii de rezerviști pentru o ofensivă asupra orașului și a taberelor de refugiați învecinate, cu scopul declarat de a pune capăt mișcării islamiste Hamas și eliberării tuturor ostaticilor. ONU și Comitetul Internațional al Crucii Roșii au cerut un armistițiu pentru a preveni noi victime civile.
20:20
Un incendiu în orașul Trento, Italia, a luat viața unui renumit cizmar originar din Republica Moldova. Tragedia a avut loc acum două zile, chiar în atelierul bărbatului, care rămăsese să lucreze până târziu.
19:40
Promo-LEX: Republica Moldova, obligată să protejeze drepturile omului în stânga Nistrului, chiar dacă nu controlează regiunea transnistreană # Moldova1
Republica Moldova este responsabilă să apere drepturile fundamentale ale cetățenilor din stânga Nistrului, chiar dacă nu exercită control efectiv asupra regiunii separatiste, constată experții într-o analiză făcută publică de Asociația „Promo-LEX”.
19:20
Protest la Puhăceni: localnicii acuză un antreprenor de extracții ilegale pe terenurile satului # Moldova1
Locuitorii din Puhăceni, raionul Anenii Noi, au ieșit joi la protest în centrul satului. Ei sunt nemulțumiți de activitatea unui agent economic care, acum trei săptămâni, a deschis o nouă carieră la marginea localității. Oamenii îl acuză că desfășoară extracții pe terenurile satului, acaparate ilegal, fără acordul lor și al consiliului local. Antreprenorul respinge acuzațiile.
18:40
Consiliul Municipal Chișinău va participa în calitate de fondator la crearea Moldova Hi Tech Park și va deține o cotă de 15% # Moldova1
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) va participa în calitate de fondator la înființarea întreprinderii care va administra Moldova Hi Tech Park și va deține o cotă de 15%, conform unui proiect de decizie votat joi, 21 august, la ședința extraordinara a CMC.
18:30
Interreg NEXT: Primăria Iași implementează proiecte în valoare de 8,47 de milioane de euro, împreună cu instituții din R. Moldova # Moldova1
Primăria Municipiului Iași are în derulare, finalizate sau depuse pentru finanțare, nouă proiecte prin Programul Interreg NEXT, în valoare totală de 8,47 de milioane de euro, implementate în comun cu instituții din R. Moldova. „Sprijinim cu toate puterile Republica Moldova în drumul ei către integrarea europeană!”, a transmis primarul de Iași, Mihai Chirica.
18:00
Amenzi între 5.000 și 75.000 de lei pentru cei care primesc sau oferă bani la proteste: avertismentul Poliției # Moldova1
Persoanele care primesc sau oferă bani pentru participarea la proteste riscă amenzi între 5.000 și 75.000 de lei. Totodată, participarea la dezordini în masă se pedepsește cu până la 7 ani de închisoare.
18:00
Compania ucraineană „D-Kamet” a reluat exportul de fier uzat către Uzina Metalurgică din regiunea transnistreană # Moldova1
După o pauză de un an, colectorii ucraineni de fier vechi au reluat, în iulie 2025, exporturile de materie primă către regiunea transnistreană a Republicii Moldova, relatează publicațiile Business Censor și Oboz.ua, cu referire la datele Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei.
17:50
Jurnalistă DW, la Moldova 1: „Rusia va încerca până în ultimul moment să influențeze alegerile cu miză istorică din R. Moldova" # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie reprezintă o miză istorică pentru viitorul R. Moldova, iar Federația Rusă și-a intensificat eforturile pentru a influența rezultatele scrutinului prin multiple canale – de la platforme digitale la rețele economice. Avertismentul vine din partea jurnalistei Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel, care a subliniat, într-un interviu oferit postului Moldova 1, că autoritățile de la Chișinău trebuie să fie prezente în spațiul public cu mesaje clare privind situația reală din țară, pentru a combate eficient dezinformările.
17:40
Compania ucraineană „D-Kamet” a reluat exportul de fier uzat către Uzina Metalurgică Moldovenească din regiunea transnistreană # Moldova1
După o pauză de un an, colectorii ucraineni de fier vechi au reluat, în iulie 2025, exporturile de materie primă către regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Despre aceasta relatează publicațiile Business Censor și Oboz.ua, cu referire la datele Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei.
17:30
Poliția reamintește: protestele plătite sunt ilegale și se pedepsesc cu amenzi și închisoare # Moldova1
Poliția Națională atrage atenția cetățenilor asupra riscurilor pe care le implică participarea la proteste organizate contra cost. Oamenii legii precizează că aceste practici nu doar că încalcă legea, dar pot antrena sancțiuni severe, de la amenzi consistente până la închisoare. Autoritățile transmit că legislația este clară și se aplică în mod egal tuturor, indiferent de statutul social sau funcția deținută.
17:20
ELECTORALA 2025 // Peste jumătate din actualii deputați mai vor un mandat în Parlament: pe ce liste candidează # Moldova1
Cel puțin 60 de actuali deputați își doresc să revină în Legislativ și s-au înscris din nou în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Aceștia se regăsesc, în principal, pe listele electorale ale Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocului „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor și Inima Moldovei”. Cele două entități politice și-au plasat pe liste atât parlamentari în exercițiu, cât și miniștri sau funcționari din instituțiile statului. Există, însă, și deputați din actualul Parlament care au ales să candideze pe cont propriu sau pe lista altor partide.
17:20
ELECTORALA 2025 // CEC a respins cererea de înregistrare a Partidului „Renaștere” la alegerile din 28 septembrie # Moldova1
Partidul „Renaștere” nu va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins cererea de înregistrare a acestuia în cursa electorală. Decizia a fost luată în baza unei hotărâri a Curții de Apel Centru prin care activitatea formațiunii a fost suspendată temporar. Reprezentanții Partidului „Renaștere” nu au fost prezenți la ședința Comisiei din 21 august, atunci când a fost examinată solicitarea.
17:10
R. Moldova găzduiește în premieră Concours Mondial de Bruxelles, sesiunea dedicată vinurilor spumante # Moldova1
Peste 1.000 de vinuri spumante din 29 de țări vor fi evaluate „în orb” la Concours Mondial de Bruxelles (CMB), competiția internațională de referință pentru această categorie, care se va desfășura pentru prima dată în Republica Moldova, între 5 și 7 septembrie 2025.
16:50
Președintele Dumei de Stat: cetățenii care au plecat temporar din Federația Rusă nu ar trebui angajați în instituții publice # Moldova1
Președintele Dumei de Stat de la Moscova, Veaceslav Volodin, propune ca rușii care au plecat din țară pentru o anumită perioadă și apoi s-au întors să nu fie angajați în companii de stat și în instituții publice. Volodin susține că primește „numeroase solicitări” de la cetățeni prin care i se cere aplicarea acestei interdicții, relatează The Moscow Times.
16:40
Președintele Dumei de Stat: relocanții întorși în Rusia nu ar trebui angajați în instituții publice # Moldova1
Președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, a declarat că primește „numeroase solicitări” de la cetățeni prin care i se cere să fie interzis celor care s-au întors în Rusia după relocare să se angajeze în companii de stat și în instituții publice, relatează The Moscow Times.
16:10
Satul Sireți a primit Titlul „Energy Management Star Moldova 2025” pentru măsurile de eficiență energetică implementate în localitate # Moldova1
Satul Sireți a devenit câștigătorul primei ediții a concursului „Energy Management Star Moldova 2025”, obținând premiul I și titlul onorific pentru măsurile de eficiență energetică implementate la nivel local. La competiția desfășurată între 19 și 20 iunie au participat zeci de primării din toată țara, care și-au prezentat bunele practici în domeniul eficienței energetice și utilizării surselor regenerabile.
16:10
Tariful de utilizare a drumurilor naționale din România pentru autoturisme va fi de 3,5 euro, de la 1 septembrie, iar cel pentru un an de 50 de euro, potrivit proiectului de lege care prevede unele măsuri fiscal-bugetare, publicat joi, 21 august, pe site-ul Ministerului Finanțelor de la București.
16:10
ELECTORALA 2025 // Încă două partide, înregistrate la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldova1
Încă două formațiuni politice au fost înscrise oficial în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Este vorba despre Partidul „Alianța pentru Unitatea Românilor” (AUR) din Republica Moldova și Liga Orașelor și Comunelor (LOC). Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței din 21 august a Comisiei Electorale Centrale (CEC).
15:50
Sheriff Tiraspol are un atac prolific în acest sezon competițional, cu 22 de goluri marcate în primele 9 etape ale campionatului național, dar - chiar și așa - și-a mai adăugat o piesă în compartimentul ofensiv. „Viespile” au anunțat oficial semnarea contractului cu Qays Ghanem, un atacant israelian în vârstă de 27 de ani.
15:40
ELECTORALA 2025 // CEC solicită autorităților locale să asigure spații pentru afișaj și întâlniri electorale înainte de scrutinul din 28 septembrie # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește administrațiilor publice locale că au obligația de a stabili și de a asigura locuri speciale pentru afișaj electoral, precum și spații destinate întâlnirilor dintre candidați și alegători, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.