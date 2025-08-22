Ucraina a lovit o conductă cheie pentru transportul de petrol rusesc în Europa. Ungaria și Slovacia cer UE să intervină

07:00

O curte de apel a anulat joi sancţiunea civilă pentru fraudă pronunţată împotriva preşedintelui Donald Trump, care urma să îl coste pe miliardar şi afacerile sale peste 500 de milioane de dolari. Un grup de judecători din New York a anulat sentinţa iniţială, calificând-o drept „excesivă”, relatează NBC News. Judecătorii instanţei de apel, într-o decizie […] Articolul O curte de apel anulează amenda de peste 500 de milioane de dolari primită de Trump şi de Trump Organization într-un proces civil pentru fraudă la New York apare prima dată în SafeNews.