Ucraina a lovit o conductă cheie pentru transportul de petrol rusesc în Europa. Ungaria și Slovacia cer UE să intervină
SafeNews, 22 august 2025 12:10
Armata ucraineană a lovit stația de pompare a petrolului Unecha, o parte critică a conductei Drujba prin care transportă petrol către Europa, a declarat joi seara un comandant ucrainean, citat de Reuters. În urma atacului, livrările au fost oprite, motiv pentru care Ungaria și Slovacia au sesizat Comisia Europeană. „Este un nou atac asupra securității
• • •
Acum 5 minute
12:10
Ucraina a lovit o conductă cheie pentru transportul de petrol rusesc în Europa. Ungaria și Slovacia cer UE să intervină
Armata ucraineană a lovit stația de pompare a petrolului Unecha, o parte critică a conductei Drujba prin care transportă petrol către Europa, a declarat joi seara un comandant ucrainean, citat de Reuters. În urma atacului, livrările au fost oprite, motiv pentru care Ungaria și Slovacia au sesizat Comisia Europeană. „Este un nou atac asupra securității
Acum 15 minute
12:00
Un bărbat în vârstă de 54 de ani a fost prins de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să treacă ilegal râul Prut pentru a ajunge în România, unde, potrivit declarațiilor sale, locuiește soția sa. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 20 august 2025, în apropierea localității Gherman, raionul Ungheni, în zona
Acum 30 minute
11:50
Un incendiu a izbucnit în această dimineață la un autoturism Daewoo Matiz, care se deplasa pe traseul național R1, în direcția spre Ungheni. Incidentul a avut loc între orele 10:15 și 10:25, pe segmentul cuprins între orașul Cornești și satul Romanovca. Flăcările au fost observate de mai mulți participanți la trafic, iar imaginile surprinse de
Acum o oră
11:40
Un administrator trimis în judecată pentru escrocherie și spălare de bani: prejudiciu de peste 14 milioane de lei adus unei companii din Turcia
Un administrator de firmă din Republica Moldova a fost trimis în judecată de Procuratura Anticorupție, fiind acuzat de escrocherie și spălare de bani. Totodată, trei companii administrate de acesta sunt cercetate pentru implicarea în schema de legalizare a fondurilor obținute ilegal. Prejudiciul cauzat unei firme din Turcia depășește 14 milioane de lei. Potrivit probelor acumulate
11:30
VIDEO // Protest la Ministerul Agriculturii. Partidul Irinei Vlah, în susținerea producătorilor autohtoni: "Miniștrii PAS sunt ocupați cu agitația electorală și nu văd cum moare recolta pe câmpuri"
Puterea galbenă distruge satele și fermierii în favoarea importatorilor străini. Sunt declarațiile reprezentanților Partidului Republican „Inima Moldovei" în cadrul unui protest în sprijinul producătorilor moldoveni, desfășurat în fața Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Participanții la acțiune au subliniat că echipa Blocului Patriotic, din care face parte și partidul de opoziție, va revigora producția moldovenească și
11:20
Republica Moldova se pregătește să marcheze Ziua Independenței din acest an printr-un eveniment de anvergură internațională. Pe 27 august 2025, Chișinăul va găzdui vizita a trei lideri importanți din Uniunea Europeană: Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Aceștia vor răspunde invitației lansate de Președinta Maia Sandu. Agenda zilei
Acum 2 ore
11:10
Un joc obișnuit putea avea un final tragic: un copil blocat într-o țeavă de drenaj, salvat de pompieri
Un copil de 10 ani a fost salvat de echipele de intervenție din Tiraspol, după ce a rămas captiv într-o țeavă de drenaj în timp ce încerca să recupereze o minge, relatează presa locală. Băiatul a pătruns câțiva metri în conductă, dar nu a mai reușit să iasă. Prietenii care îl însoțeau au asistat neputincioși,
11:00
Președintele chinez Xi Jinping îl va primi pe Vladimir Putin, pe secretarul general al ONU Antonio Guterres și pe alți peste 20 de lideri de state și guverne. Este vorba despre summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, după cum a anunțat astăzi Beijingul. Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) se va desfășura
10:40
Un copil în vârstă de nouă luni a ajuns la spital după ce a fost rănit într-un conflict între părinți, care a avut loc recent în orașul Rîbnița. Conform informațiilor apărute în presa locală, mama bebelușului se afla afară, ținând copilul în brațe, când fostul soț s-a apropiat de ea și, în timpul unei altercații,
10:30
FOTO // Urmărire ca-n filme în sudul Moldovei: Șofer beat prins cu BMW plin de haine contrafăcute
Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost reținut de ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal, după ce a refuzat să oprească la somațiile legale și a fost proiectat cu mașina într-un șanț, în apropiere de satul Cișmichioi, raionul Vulcănești. Incidentul s-a petrecut în urma unei intervenții operative, în timpul căreia vameșii au
10:30
Eliberarea condiţionată a lui Erik Menendez, respinsă, la trei decenii după ce şi-a ucis părinţii, la LA
Cererea lui Erik Menendez de eliberare condiţionată a fost respinsă de Comisia de eliberare condiţionată din California, potrivit BBC. Fratele său, alături de care a fost condamnat pentru uciderea părinţilor lor, va fi audiat în acelaşi scop vineri. Cel mai tânăr dintre cei doi cunoscuţi fraţi Menendez, care au fost condamnaţi în dosarul împuşcării, în
Acum 4 ore
10:00
Crimă în Chișinău. Bărbat ucis în bătaie de către un tânăr care ar încerca „să-și spele mâinile de sânge"
Un bărbat a murit, după ce ar fi fost snopit în bătaie de un tânăr. Crima a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 23:46, pe strada Lech Kazynski din sectorul Centru al capitalei, transmiteSafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 42 de ani, care în
09:50
Un scandal a izbucnit în Turcia din cauza comportamentului unei turiste care a făcut pole dancing pe catargul unui steag turcesc.Dansul la bară al turistei necunoscute a stârnit un val de reacții, mulți turci considerând gestul drept vulgar și o „ofensă adusă unui simbol național". Se pare că turista a dansat senzual în vârful cetății
09:30
O turistă a plătit 1.500 de euro pentru o cursă cu taxiul de 1,5 km și a rămas fără bani pentru restul călătoriei prin sudul Europei
O turistă din Noua Zeelandă ar fi fost taxată cu 1506 euro pentru o cursă de aproximativ 1,5 kilometri, în Zagreb, capitala Croației. Șoferul de taxi a ajuns în atenția anchetatorilor, dar nu din cauza prețului cerut pe cursă. Șoferul este anchetat acum pentru evaziune fiscală, deoarece nu ar fi emis nicio factură, potrivit cotidianului
09:20
Accident de muncă la Vatici: un bărbat de 30 de ani a căzut într-o fântână adâncă de 15 metri în timp ce făcea lucrări de curățare
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ 15 metri, în localitatea Vatici, raionul Orhei. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 21 august 2025, în timpul unor lucrări de curățare a fântânii pe care bărbatul le efectua. În urma căderii,
08:50
SUA suspendă vizele pentru șoferii de camion străini, deoarece „pun în pericol viețile americanilor"
Guvernul SUA a luat o decizie drastică în privința șoferilor de camion străini, potrivit CBS News. Secretarul de stat Marco Rubio a anunțat suspendarea imediată a acordării vizelor de muncă pentru aceștia. „Numărul tot mai mare de șoferi străini care conduc camioane mari semiremorci pe drumurile americane pune în pericol viețile americanilor", a scris Rubio
08:40
China continuă să importe masiv petrol din state aflate sub sancțiuni, folosind inclusiv o rețea de transportatori aparținând așa-numitei „flote fantomă" iraniene. Potrivit unei anchete realizate de Financial Times și organizația C4ADS, care monitorizează operațiuni maritime clandestine, aceeași schemă folosită de Iran pentru a evita restricțiile occidentale este acum aplicată și livrărilor de petrol rusesc.
08:40
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că în perioada următoare nu sunt anticipate majorări ale tarifelor la gaze naturale și energie electrică. În cadrul unei emisiuni „Puctul de Azi" de la TVR MOLDOVA, oficialul a menționat că, în baza evoluției actuale a pieței regionale, condițiile nu indică o posibilă creștere a prețurilor. Potrivit ministrului, ajustările
08:30
Un copil de nouă ani a fost scos inconştient, joi seară, dintr-o piscină din judeţul Olt, iar persoanele aflate în zonă au început manevrele de resuscitare, întrucât acesta se afla în stop cardio-respirator. Cadrele medicale au continuat resuscitarea până când copilul a avut activitate cardiacă. El a fost transportat în stare gravă la spital, scrie stirileprotv.ro.
08:20
"Alligator Alcatraz" nu mai poate primi noi deţinuţi pentru moment, a decis un judecător federal
Un judecător federal a decis ca "Alligator Alcatraz", centrul de deternţie din Florida Everglades, să nu mai primească deţinuţi în plus şi să elimine infrastructura adiţională, scrie CNN. Judecătorul a emis interdicţia preliminară după ce un proces federal a fost deschis de grupuri de mediu şi un trib de indigeni americani care sunt îngrijorate de
08:20
Grecii merg în vacanțe în străinătate, pentru că turismul s-a scumpit prea mult la ei în țară
Tot mai mulți greci își petrec concediile în străinătate, pentru că vacanțele în țara lor au devenit mai scumpe, comparativ cu alte destinații. Grecia rămâne, pe de altă parte, una din destinațiile de vacanță preferate de români. Publicația elenă Ekathimerini dă exemplul unui cuplu care voia să meargă într-o vacanță de o săptămână în insula
08:20
Trump spune că va şti mai mult „în următoarele două săptămâni" despre şansele de pace în Ucraina
Preşedintele SUA Donald Trump, care doreşte să-i reunească pe preşedinţii rus şi ucrainean la aceeaşi masă, a declarat joi într-un interviu telefonic că va şti mai mult „în următoarele două săptămâni" despre şansele de pace în Ucraina, relatează AFP. „Aş spune că în următoarele două săptămâni vom şti într-un fel sau altul. După aceea, s-ar
Acum 6 ore
08:10
Kalaşnikov trimite „pe toate sectoarele frontului" din Ucraina noua mitralieră RPL-7, proiectată „în timp record", pentru unitățile de asalt ale armatei ruse
Kalaşnikov, cel mai mare producător de arme uşoare din Rusia, a anunţat joi că va începe testarea noii sale mitraliere RPL-7 în condiţii reale de luptă pe frontul din Ucraina, după ce a dezvoltat această armă în timp record la cererea armatei ruse, scrie agenţia spaniolă de presă EFE. „Kalaşnikov trimite pentru teste de luptă
08:00
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, demarează procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului de Chișinău, Ion Ceban, de a intra
08:00
Furtună: Alocarea a 250 de milioane de lei pentru Planul de creștere economică necesită mai multă transparență # SafeNews
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a criticat decizia autorităților de a direcționa încă 250 de milioane de lei către „Planul de creștere economică”. Potrivit acesteia, deși de trei ani se raportează investiții în economie, rezultatele concrete pentru cetățeni nu s-ar vedea, scrie apolitic.md. „Arătați-ne nouă, cetățenilor, cifre clare: cum ați îmbunătățit economia, cum ați […] Articolul Furtună: Alocarea a 250 de milioane de lei pentru Planul de creștere economică necesită mai multă transparență apare prima dată în SafeNews.
07:50
Dorin Recean, la Leova: Vom continua să îmbunătățim infrastructura și să investim pentru ca oamenii să trăiască mai bine acasă, în R. Moldova # SafeNews
Guvernul va prioritiza, în continuare, inițiativele care aduc beneficii directe oamenilor și va realiza proiecte de dezvoltare a localităților din Republica Moldova. Premierul Dorin Recean a reiterat angajamentul Executivului la întrevederea cu autoritățile publice locale din raionul Leova și a vorbit despre inițiativele implementate în regiune. „Raionul Leova se modernizează localitate cu localitate în ultimii […] Articolul Dorin Recean, la Leova: Vom continua să îmbunătățim infrastructura și să investim pentru ca oamenii să trăiască mai bine acasă, în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
07:50
Un adolescent britanic în vârstă de 17 ani, fascinat de Hitler, a fost condamnat joi la 10 ani de detenţie pentru tentativa de a ataca o moschee la Glasgow, în Scoţia, în ianuarie. Adolescentul plănuise să dea foc lăcaşului de cult, al cărui plan îl avea pe telefon. El se împrietenise anterior cu imamul moscheii, […] Articolul Un minor britanic, fascinat de Hitler, condamnat la zece ani de detenție apare prima dată în SafeNews.
07:40
Ce garanție de securitate pentru Ucraina au pus liderii europeni pe masă la întâlnirea cu Trump, de la Casa Albă. Viktor Orban se opune # SafeNews
Liderii europeni veniți luni la Casa Albă pentru a-l sprijini pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la reuniunea extraordinară cu președintele american Donald Trump au abordat acolo și „posibilitățile” extinderii Uniunii Europene, inclusiv procesul de aderare a Ucrainei, aderare care ea în sine să fie pentru Ucraina o garanție de securitate, scrie Hotnews. „Liderii europeni au […] Articolul Ce garanție de securitate pentru Ucraina au pus liderii europeni pe masă la întâlnirea cu Trump, de la Casa Albă. Viktor Orban se opune apare prima dată în SafeNews.
07:30
55 de milioane de titulari de viză sunt verificați pentru încălcări legale, anunță administraţia Trump # SafeNews
Administraţia Trump a anunţat joi că verifică toate cele peste 55 de milioane de persoane cu vize americane pentru posibile încălcări care pot duce la expulzare, informează The Associated Press. Departamentul de Stat afirmă că vizele care permit persoanelor să rămână în Statele Unite pot fi revocate în orice moment dacă există „indicii de depăşire […] Articolul 55 de milioane de titulari de viză sunt verificați pentru încălcări legale, anunță administraţia Trump apare prima dată în SafeNews.
07:30
Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie. Șoferii vor plăti cu 1 euro mai mult pentru o zi # SafeNews
Rovinieta, taxa pentru utilizarea drumurilor din România, se va scumpi de la 1 septembrie. Șoferii vor plăti mai mult pentru serviciul respectiv în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate a rovinietei, transmite IPN. Conform noii prevederi, tarifele pentru automobilele din clasa A vor fi de 3,5 de euro pentru o zi, 6 euro/7 […] Articolul Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie. Șoferii vor plăti cu 1 euro mai mult pentru o zi apare prima dată în SafeNews.
07:20
Surse de la Kremlin au detaliat pentru Reuters care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina # SafeNews
Vladimir Putin cere Ucrainei să renunţe la întreaga regiune estică Donbas, să renunţe la ambiţiile de aderare la NATO, să rămână neutră şi să nu permită trupelor occidentale să intre în ţară, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate de conducerea Kremlinului, scrie News.RO. Preşedintele rus s-a întâlnit vineri cu Donald Trump în Alaska pentru […] Articolul Surse de la Kremlin au detaliat pentru Reuters care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
07:10
Antarctica, deja afectată de încălzirea climatică, resimte tot mai puternic şi impactul turismului şi al activităţilor ştiinţifice, potrivit unui studiu publicat miercuri în Nature Sustainability. Potrivit acestei cercetări, în zonele cu prezenţă umană, concentraţia de particule fine ce conţin metale grele este de zece ori mai mare decât în urmă cu 40 de ani, scrie stirileprotv.ro. […] Articolul Locul spectaculos descoperit de tot mai mulți turiști se destramă rapid apare prima dată în SafeNews.
07:00
O curte de apel anulează amenda de peste 500 de milioane de dolari primită de Trump şi de Trump Organization într-un proces civil pentru fraudă la New York # SafeNews
O curte de apel a anulat joi sancţiunea civilă pentru fraudă pronunţată împotriva preşedintelui Donald Trump, care urma să îl coste pe miliardar şi afacerile sale peste 500 de milioane de dolari. Un grup de judecători din New York a anulat sentinţa iniţială, calificând-o drept „excesivă”, relatează NBC News. Judecătorii instanţei de apel, într-o decizie […] Articolul O curte de apel anulează amenda de peste 500 de milioane de dolari primită de Trump şi de Trump Organization într-un proces civil pentru fraudă la New York apare prima dată în SafeNews.
06:50
VIDEO // Vicepreședintele „Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc: Dezinformarea nu poate fi scuză pentru abuz # SafeNews
„Combaterea dezinformării și manipulării trebuie să fie o prioritate pentru orice guvernare, mai ales în campaniile electorale, însă aceasta nu poate justifica abuzurile actualei guvernări asupra cetățenilor”, a declarat vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc, la emisiunea „Gonța Media”. Afirmația a fost făcută în contextul intenției autorităților de a raporta direct către Facebook, Google și YouTube […] Articolul VIDEO // Vicepreședintele „Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc: Dezinformarea nu poate fi scuză pentru abuz apare prima dată în SafeNews.
06:40
Lumea subacvatică continuă să surprindă cercetătorii cu descoperiri rare și spectaculoase. În apele din largul Parcului Național Tortuguero, Costa Rica, un rechin-portar (Ginglymostoma cirratum) a fost fotografiat având o culoare neobișnuită: un portocaliu strălucitor. Este prima dată când această anomalie cromatică, cunoscută sub numele de xantism, este documentată la această specie și, totodată, prima înregistrare […] Articolul Un rechin portocaliu strălucitor a fost descoperit în Costa Rica apare prima dată în SafeNews.
06:30
Maia Sandu, întrevedere cu Beate Meinl-Reisinger: „Cooperarea cu partenerii europeni este esențială pentru consolidarea democrației” # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut ieri, 21 august, o întrevedere cu Beate Meinl-Reisinger, ministrul federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. În cadrul întâlnirii, s-a discutat despre reformele realizate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, precum și despre provocările de securitate […] Articolul Maia Sandu, întrevedere cu Beate Meinl-Reisinger: „Cooperarea cu partenerii europeni este esențială pentru consolidarea democrației” apare prima dată în SafeNews.
06:20
Italia, devastată de inundații mortale, furtuni violente, grindină și incendii. Sicilia și Sardinia sunt printre cele mai afectate regiuni.Ţara se confruntă cu dezastre meteorologice severe, în timp ce furtuni torențiale tip „bombă de apă” devastează Sicilia și Sardinia, iar în alte regiuni izbucnesc incendii de vegetație, scrie Daily Mail. Cel puțin un bărbat a murit după ce […] Articolul VIDEO // Italia se confruntă cu inundații devastatoare și furtuni violente apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
06:10
„A fost un răspuns sarcastic”: Vladimir Voronin, după ce a declarat că Dodon a primit 860 de mii de euro de la Plahotniuc # SafeNews
Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM),Vladimir Voronin, suţine că atunci când a afirmat, în cadrul unei emisiuni TV, că în sacoșa primită de Igor Dodon de la Vladimir Plahotniuc s-ar fi aflat suma de 860.000 de euro, a răspuns „sarcastic”. Voronin afirmă că nu există nicio certitudine în legătură cu conținutul acelei pungi și că „după […] Articolul „A fost un răspuns sarcastic”: Vladimir Voronin, după ce a declarat că Dodon a primit 860 de mii de euro de la Plahotniuc apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
17:10
Lituania a luat măsuri fără precedent din cauza dronelor care au intrat pe teritoriul său. Decizia guvernului de la Vilnius # SafeNews
Lituania, membră NATO, a declarat o zonă de interdicţie aeriană pe o distanţă de 90 de kilometri în apropierea capitalei sale, de-a lungul frontierei cu Belarus, ca răspuns la intrarea unor drone din această zonă, relatează Reuters. „Această măsură a fost luată având în vedere situaţia de securitate şi ameninţările la adresa societăţii, inclusiv riscurile […] Articolul Lituania a luat măsuri fără precedent din cauza dronelor care au intrat pe teritoriul său. Decizia guvernului de la Vilnius apare prima dată în SafeNews.
16:40
Zeci de soldați ruși dint-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii # SafeNews
Comisia de anchetă a Rusiei a finalizat ancheta privind acuzațiile aduse unui număr de militari pentru că au prezentat rănile pe care și le-au provocat reciproc ca fiind răni de război, a raportat miercuri cotidianul economic Kommersant, afiliat statului. Ancheta a stabilit că 35 de membri ai Brigăzii 83 de asalt aerian separată a Gărzii […] Articolul Zeci de soldați ruși dint-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii apare prima dată în SafeNews.
16:40
ULTIMA ORĂ! AUR din Republica Moldova intră oficial în campania electorală pentru parlamentare. Reacția liderului # SafeNews
Comisia Electorală Centrală a aprobat, pe 21 august, cu 8 voturi pentru, înregistrarea Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. „Astăzi am făcut un pas important pentru viitorul Republicii Moldova. Intrăm în campania electorală cu o echipă curată, de oameni care […] Articolul ULTIMA ORĂ! AUR din Republica Moldova intră oficial în campania electorală pentru parlamentare. Reacția liderului apare prima dată în SafeNews.
16:30
VIDEO // Poliția avertizează: Protestele contra cost sunt ilegale! Amenzi usturătoare și pedepse cu închisoarea pentru cei implicați # SafeNews
Poliția a emis un nou avertisment privind organizarea și participarea la proteste contra cost, reamintind că această practică este strict interzisă prin lege. Potrivit autorităților, atât cei care acceptă bani pentru a participa la proteste, cât și cei care oferă sume de bani în acest scop, riscă sancțiuni severe. Sancțiuni pentru cei care primesc bani […] Articolul VIDEO // Poliția avertizează: Protestele contra cost sunt ilegale! Amenzi usturătoare și pedepse cu închisoarea pentru cei implicați apare prima dată în SafeNews.
16:10
Moscova respinge drept ”inacceptabilă” desfăşurarea unui contingent militar european în Ucraina, anunţă Lavrov # SafeNews
Desfăşurarea unui contingent militar în Ucraina este ”inacceptabilă” pentru Moscova, anunţă joi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, în contextul în care sunt în curs negocieri pe tema garanţiilor de securitate pe care Occidentul le poate furniza Ucrainei, relatează AFP. ”O intervenţie străină într-o parte a unui teritoriu ucrainean (…) va fi total inacceptabilă pentru […] Articolul Moscova respinge drept ”inacceptabilă” desfăşurarea unui contingent militar european în Ucraina, anunţă Lavrov apare prima dată în SafeNews.
16:00
CEC: Autoritățile locale, obligate să asigure spații pentru afișaj și întâlniri electorale înainte de 26 august # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția autorităților publice locale că au termen până pe 26 august pentru a amenaja spațiile necesare desfășurării activităților electorale, în contextul alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Conform reglementărilor în vigoare, autoritățile trebuie să asigure locuri speciale pentru afișaj electoral și localuri destinate întâlnirilor dintre candidați și alegători. Deciziile […] Articolul CEC: Autoritățile locale, obligate să asigure spații pentru afișaj și întâlniri electorale înainte de 26 august apare prima dată în SafeNews.
15:50
Șefului suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, cercetat penal pentru trădare de patrie, i-a fost înlăturată brățara electronică de supraveghere. Potrivit avocatului său, Gheorghe Ionaș „Codul de procedură penală nu prevede purtarea unui dispozitiv de monitorizare în cazul în care persoana este eliberată provizoriu pe cauțiune” a menționat Ionaș pentru IPN Totodată, ședința […] Articolul Ion Creangă, cercetat pentru trădare de patrie, a scăpat de brățara electronică apare prima dată în SafeNews.
15:20
VIDEO // Un bărbat din Soroca, reținut după ce a jefuit locuințe în cinci localități din raionul Ialoveni # SafeNews
Un locuitor al raionului Soroca, în vârstă de 48 de ani, a fost reținut de polițiștii din Ialoveni, fiind bănuit că ar fi comis șase furturi din locuințe, în decursul lunilor ianuarie – iulie 2025. Investigațiile efectuate au arătat că bărbatul acționa ziua, pătrunzând prin forțarea ușilor sau a ferestrelor în case din mai multe […] Articolul VIDEO // Un bărbat din Soroca, reținut după ce a jefuit locuințe în cinci localități din raionul Ialoveni apare prima dată în SafeNews.
15:10
Rezervele de sânge „s-au topit ca zăpada” într-o țară europeană din cauza răspândirii țânțarului tigru # SafeNews
Crucea Roșie belgiană a lansat un apel urgent pentru donații de sânge, pe fondul extinderii țânțarului tigru în Europa, situație care limitează persoanele eligibile pentru a dona, relatează Euractiv. Iernile mai blânde, temperaturile în creștere și verile mai lungi contribuie la răspândirea bolilor transmise de țânțari pe continent, devenind o problemă tot mai gravă de sănătate publică. În Belgia, Crucea Roșie a […] Articolul Rezervele de sânge „s-au topit ca zăpada” într-o țară europeană din cauza răspândirii țânțarului tigru apare prima dată în SafeNews.
15:10
Articolul LIVE // Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 21 august 2025 apare prima dată în SafeNews.
15:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 21 august 2025 apare prima dată în SafeNews.
14:40
Alertă în Spania: Se închid 11 kilometri de plajă într-o destinație populară din cauza invaziei „dragonilor albaștri” # SafeNews
În Costa Blanca, Spania, a fost impusă interdicția de înot pe o porțiune de 11 kilometri de coastă, din cauza apariției unor creaturi marine rare, cu înțepături potențial letale. Steaguri roșii au fost arborate pe plajele din municipalitatea Guardamar del Segura, la nord de Torrevieja, după apariția așa-numiților „dragoni albaștri”, care au fost descriși drept […] Articolul Alertă în Spania: Se închid 11 kilometri de plajă într-o destinație populară din cauza invaziei „dragonilor albaștri” apare prima dată în SafeNews.
