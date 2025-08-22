Macron, Merz, Tusk și Dan vin la Chișinău de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române
Paranteze, 22 august 2025 12:10
Acum 5 minute
12:10
Acum 30 minute
11:50
Vlad Cebotari a fost inclus în lista persoanelor cu conexiuni atribuite lui Plahotniuc
11:50
Partidul Democrat Modern acuză guvernarea: „Alegerile parlamentare sunt viciate din start prin acțiuni abuzive” # Paranteze
Partidul Democrat Modern acuză guvernarea: „Alegerile parlamentare sunt viciate din start prin acțiuni abuzive”
Acum o oră
11:40
Maia Sandu a acordat cetățenie moldovenească unui critic de film și unui jurnalist din Rusia # Paranteze
Maia Sandu a acordat cetățenie moldovenească unui critic de film și unui jurnalist din Rusia
11:30
Iașiul rupe prietenia cu Chișinăul după interdicția lui Ceban
11:30
Pentru Moldova – producție moldovenească!”: Acțiunea Partidului Republican „Inima Moldovei” în apărarea fermierilor și producătorilor naționali # Paranteze
Pentru Moldova – producție moldovenească!”: Acțiunea Partidului Republican „Inima Moldovei” în apărarea fermierilor și producătorilor naționali
Acum 24 ore
18:10
Primăria Chișinău alocă 3 milioane de lei pentru familiile afectate de incendiul din Durlești # Paranteze
Primăria Chișinău alocă 3 milioane de lei pentru familiile afectate de incendiul din Durlești
17:50
Vicepreședintele „Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc: Dezinformarea nu poate fi scuză pentru abuz # Paranteze
Vicepreședintele „Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc: Dezinformarea nu poate fi scuză pentru abuz
17:40
CEC a dat undă verde: AUR din Republica Moldova intră în cursa electorală din 28 septembrie # Paranteze
CEC a dat undă verde: AUR din Republica Moldova intră în cursa electorală din 28 septembrie
17:40
Maia Sandu a avut o întrevedere cu ministrul federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria # Paranteze
Maia Sandu a avut o întrevedere cu ministrul federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria
16:10
Rusia a anunțat condițiile pentru o întâlnire Vladimir Putin – Volodimir Zelenski
16:00
Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, nu va mai purta brățară electronică
15:00
Vladimir Cebotari: După retragerea PDM, scena politică a adus doar dezamăgiri
14:40
Partidul Republican „Inima Moldovei” cere PAS să stopeze imediat contractarea de noi împrumuturi # Paranteze
Partidul Republican „Inima Moldovei” cere PAS să stopeze imediat contractarea de noi împrumuturi
13:30
Ucraina a reluat livrările de materii prime către Uzina Metalurgică din Rîbnița
13:10
Tragedie în Berlin: Un copil moldovean de doi ani a murit după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni # Paranteze
Tragedie în Berlin: Un copil moldovean de doi ani a murit după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni
Ieri
12:00
Vladimir Cebotari: Proiectele PDM au fost preluate și promovate de PAS ca realizări proprii # Paranteze
Vladimir Cebotari: Proiectele PDM au fost preluate și promovate de PAS ca realizări proprii
11:00
Cel mai amabil judecător din lume s-a stins la 88 de ani
10:50
Sânge la Hîncești: Consilier PSDE, bătut de către un consilier PAS
09:00
Ziua marilor alegeri! Zodia care își schimbă destinul dintr-o singură decizie. Horoscop 21 august 2025 # Paranteze
Ziua marilor alegeri! Zodia care își schimbă destinul dintr-o singură decizie. Horoscop 21 august 2025
20 august 2025
19:10
PAS: „În spatele alianței Ceban–Stoianoglo se ascund sfori obscure”
19:10
Cazurile de COVID-19 s-au dublat în ultima săptămână. Ce spune Ala Nemerenco
19:00
Radu Burduja: Ministrul PAS al Apărării nu poate proteja Armata Națională nici de ploșnițe, darămite de un război # Paranteze
Radu Burduja: Ministrul PAS al Apărării nu poate proteja Armata Națională nici de ploșnițe, darămite de un război
15:50
Vladimir Cebotari, lider politic: „PDM a fost considerat o formațiune neprietenă Moscovei după interzicerea lui Rogozin și expulzarea diplomaților ruși” # Paranteze
Vladimir Cebotari, lider politic: „PDM a fost considerat o formațiune neprietenă Moscovei după interzicerea lui Rogozin și expulzarea diplomaților ruși”
15:00
ULTIMA ORĂ // Plahotniuc a reconfirmat acceptul de extrădare în Moldova, după ce ultimele două cereri au fost comasate # Paranteze
ULTIMA ORĂ // Plahotniuc a reconfirmat acceptul de extrădare în Moldova, după ce ultimele două cereri au fost comasate
13:40
Ilie Bolojan face prima vizită, ca premier, în Republica Moldova
12:50
Telefonia mobilă și internetul vor fi blocate în penitenciare. Care este motivul
12:50
Israelul începe o campanie militară amplă pentru preluarea controlului asupra Gazei
12:40
Întorsătură de situație în cazul accidentului de la Strășeni. Poliția l-a reținut pe șoferul microbuzului # Paranteze
Întorsătură de situație în cazul accidentului de la Strășeni. Poliția l-a reținut pe șoferul microbuzului
12:30
Guvernul a aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025–2026
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Cristina Ciubotaru: Reactivarea dosarului lui Renato Usatîi are miză electorală și servește drept pârghie de șantaj pentru PAS # Paranteze
Cristina Ciubotaru: Reactivarea dosarului lui Renato Usatîi are miză electorală și servește drept pârghie de șantaj pentru PAS
09:30
Ziua care schimbă destine: cine pierde și cine câștigă totul. Horoscop 20 august 2025
19 august 2025
20:10
Tragedie în Finlanda: un deputat s-a sinucis în sediul Parlamentului
17:20
Medic din Florești, acuzat pentru 12 episoade de corupere
17:10
Numele lui „Ștefan” nu e slogan electoral: mesaj dur de la Asociația Ștefan cel Mare și Sfânt # Paranteze
Numele lui „Ștefan” nu e slogan electoral: mesaj dur de la Asociația Ștefan cel Mare și Sfânt
16:40
Elveția se pune de-a curmezișul justiției: Putin scapă de arest dacă vine la Conferința de Pace # Paranteze
Elveția se pune de-a curmezișul justiției: Putin scapă de arest dacă vine la Conferința de Pace
16:30
PAS critică relația dintre Ion Ceban și Mark Tkaciuk, pe care o vede drept una pro-rusă
14:30
PAS acuză blocaj politic în CMC: „Consilierii MAN au spus NU proiectelor pentru oameni”
14:20
Președintele raionului Rezina, primari și consilieri locali aderă la Partidul Democrat Modern din Moldova # Paranteze
Președintele raionului Rezina, primari și consilieri locali aderă la Partidul Democrat Modern din Moldova
13:50
Avocatul Lucian Rogac: Puterea de la Chișinău blochează intenționat extrădarea lui Vlad Plahotniuc # Paranteze
Avocatul Lucian Rogac: Puterea de la Chișinău blochează intenționat extrădarea lui Vlad Plahotniuc
13:50
Noi detalii în cazul tinerei ucise în accident: Șoferul avea viteza extrem de mare
13:40
Bicarbonatul de sodiu – un aliat ieftin și eficient pentru sănătate și îngrijire personală: 17 întrebuințări mai puțin cunoscute # Paranteze
Bicarbonatul de sodiu – un aliat ieftin și eficient pentru sănătate și îngrijire personală: 17 întrebuințări mai puțin cunoscute
13:30
Ucraina spune că atacurile rusești care continuă arată că Putin nu vrea pacea
13:30
Un bărbat şi-a uitat copiii într-o benzinărie. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti # Paranteze
Un bărbat şi-a uitat copiii într-o benzinărie. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti
13:20
Moldova se conectează la lume: modernizarea Aeroportului Internațional Chișinău și investiții la Mărculești # Paranteze
Moldova se conectează la lume: modernizarea Aeroportului Internațional Chișinău și investiții la Mărculești
13:10
Arhitectul-șef al raionului Hîncești, cercetat de CNA și procurori. Au loc percheziții în mai multe locații din țară # Paranteze
Arhitectul-șef al raionului Hîncești, cercetat de CNA și procurori. Au loc percheziții în mai multe locații din țară
08:40
Zi plină de răsturnări de situație. O zodie își schimbă complet destinul. Horoscop 19 august 2025 # Paranteze
Zi plină de răsturnări de situație. O zodie își schimbă complet destinul. Horoscop 19 august 2025
08:40
Maia Sandu s-a întâlnit cu circa o sută de copii și tineri, participanți ai celei de-a doua ediții a taberei DOR # Paranteze
Maia Sandu s-a întâlnit cu circa o sută de copii și tineri, participanți ai celei de-a doua ediții a taberei DOR
18 august 2025
17:40
Renato Usatîi, despre judecata secretă împotriva sa pentru a șantaja Partidul Nostru: „Dacă vreți război - socotiți că l-ați primit” # Paranteze
Renato Usatîi, despre judecata secretă împotriva sa pentru a șantaja Partidul Nostru: „Dacă vreți război - socotiți că l-ați primit”
17:30
O delegație a Congresului SUA, în vizită de informare la Parlamentul Republicii Moldova
