Macron, Merz, Tusk și Dan vin la Chișinău de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române

Paranteze, 22 august 2025 12:10

Macron, Merz, Tusk și Dan vin la Chișinău de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Paranteze

Acum 5 minute
12:10
Macron, Merz, Tusk și Dan vin la Chișinău de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române Paranteze
Macron, Merz, Tusk și Dan vin la Chișinău de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române
Acum 30 minute
11:50
Vlad Cebotari a fost inclus în lista persoanelor cu conexiuni atribuite lui Plahotniuc Paranteze
Vlad Cebotari a fost inclus în lista persoanelor cu conexiuni atribuite lui Plahotniuc
11:50
Partidul Democrat Modern acuză guvernarea: „Alegerile parlamentare sunt viciate din start prin acțiuni abuzive” Paranteze
Partidul Democrat Modern acuză guvernarea: „Alegerile parlamentare sunt viciate din start prin acțiuni abuzive”
Acum o oră
11:40
Maia Sandu a acordat cetățenie moldovenească unui critic de film și unui jurnalist din Rusia Paranteze
Maia Sandu a acordat cetățenie moldovenească unui critic de film și unui jurnalist din Rusia
11:30
Iașiul rupe prietenia cu Chișinăul după interdicția lui Ceban Paranteze
Iașiul rupe prietenia cu Chișinăul după interdicția lui Ceban
11:30
Pentru Moldova – producție moldovenească!”: Acțiunea Partidului Republican „Inima Moldovei” în apărarea fermierilor și producătorilor naționali Paranteze
Pentru Moldova – producție moldovenească!”: Acțiunea Partidului Republican „Inima Moldovei” în apărarea fermierilor și producătorilor naționali
Acum 24 ore
18:10
Primăria Chișinău alocă 3 milioane de lei pentru familiile afectate de incendiul din Durlești Paranteze
Primăria Chișinău alocă 3 milioane de lei pentru familiile afectate de incendiul din Durlești
17:50
Vicepreședintele „Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc: Dezinformarea nu poate fi scuză pentru abuz Paranteze
Vicepreședintele „Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc: Dezinformarea nu poate fi scuză pentru abuz
17:40
CEC a dat undă verde: AUR din Republica Moldova intră în cursa electorală din 28 septembrie Paranteze
CEC a dat undă verde: AUR din Republica Moldova intră în cursa electorală din 28 septembrie
17:40
Maia Sandu a avut o întrevedere cu ministrul federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria Paranteze
Maia Sandu a avut o întrevedere cu ministrul federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria
16:10
Rusia a anunțat condițiile pentru o întâlnire Vladimir Putin – Volodimir Zelenski Paranteze
Rusia a anunțat condițiile pentru o întâlnire Vladimir Putin – Volodimir Zelenski
16:00
Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, nu va mai purta brățară electronică Paranteze
Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, nu va mai purta brățară electronică
15:00
Vladimir Cebotari: După retragerea PDM, scena politică a adus doar dezamăgiri Paranteze
Vladimir Cebotari: După retragerea PDM, scena politică a adus doar dezamăgiri
14:40
Partidul Republican „Inima Moldovei” cere PAS să stopeze imediat contractarea de noi împrumuturi Paranteze
Partidul Republican „Inima Moldovei” cere PAS să stopeze imediat contractarea de noi împrumuturi
13:30
Ucraina a reluat livrările de materii prime către Uzina Metalurgică din Rîbnița Paranteze
Ucraina a reluat livrările de materii prime către Uzina Metalurgică din Rîbnița
13:10
Tragedie în Berlin: Un copil moldovean de doi ani a murit după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni Paranteze
Tragedie în Berlin: Un copil moldovean de doi ani a murit după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni
Ieri
12:00
Vladimir Cebotari: Proiectele PDM au fost preluate și promovate de PAS ca realizări proprii Paranteze
Vladimir Cebotari: Proiectele PDM au fost preluate și promovate de PAS ca realizări proprii
11:00
Cel mai amabil judecător din lume s-a stins la 88 de ani Paranteze
Cel mai amabil judecător din lume s-a stins la 88 de ani
10:50
Sânge la Hîncești: Consilier PSDE, bătut de către un consilier PAS Paranteze
Sânge la Hîncești: Consilier PSDE, bătut de către un consilier PAS
09:00
Ziua marilor alegeri! Zodia care își schimbă destinul dintr-o singură decizie. Horoscop 21 august 2025 Paranteze
Ziua marilor alegeri! Zodia care își schimbă destinul dintr-o singură decizie. Horoscop 21 august 2025
20 august 2025
19:10
PAS: „În spatele alianței Ceban–Stoianoglo se ascund sfori obscure” Paranteze
PAS: „În spatele alianței Ceban–Stoianoglo se ascund sfori obscure”
19:10
Cazurile de COVID-19 s-au dublat în ultima săptămână. Ce spune Ala Nemerenco Paranteze
Cazurile de COVID-19 s-au dublat în ultima săptămână. Ce spune Ala Nemerenco
19:00
Radu Burduja: Ministrul PAS al Apărării nu poate proteja Armata Națională nici de ploșnițe, darămite de un război Paranteze
Radu Burduja: Ministrul PAS al Apărării nu poate proteja Armata Națională nici de ploșnițe, darămite de un război
15:50
Vladimir Cebotari, lider politic: „PDM a fost considerat o formațiune neprietenă Moscovei după interzicerea lui Rogozin și expulzarea diplomaților ruși” Paranteze
Vladimir Cebotari, lider politic: „PDM a fost considerat o formațiune neprietenă Moscovei după interzicerea lui Rogozin și expulzarea diplomaților ruși”
15:00
ULTIMA ORĂ // Plahotniuc a reconfirmat acceptul de extrădare în Moldova, după ce ultimele două cereri au fost comasate Paranteze
ULTIMA ORĂ // Plahotniuc a reconfirmat acceptul de extrădare în Moldova, după ce ultimele două cereri au fost comasate
13:40
Ilie Bolojan face prima vizită, ca premier, în Republica Moldova Paranteze
Ilie Bolojan face prima vizită, ca premier, în Republica Moldova
12:50
Telefonia mobilă și internetul vor fi blocate în penitenciare. Care este motivul Paranteze
Telefonia mobilă și internetul vor fi blocate în penitenciare. Care este motivul
12:50
Israelul începe o campanie militară amplă pentru preluarea controlului asupra Gazei Paranteze
Israelul începe o campanie militară amplă pentru preluarea controlului asupra Gazei
12:40
Întorsătură de situație în cazul accidentului de la Strășeni. Poliția l-a reținut pe șoferul microbuzului Paranteze
Întorsătură de situație în cazul accidentului de la Strășeni. Poliția l-a reținut pe șoferul microbuzului
12:30
Guvernul a aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025–2026 Paranteze
Guvernul a aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025–2026
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Cristina Ciubotaru: Reactivarea dosarului lui Renato Usatîi are miză electorală și servește drept pârghie de șantaj pentru PAS Paranteze
Cristina Ciubotaru: Reactivarea dosarului lui Renato Usatîi are miză electorală și servește drept pârghie de șantaj pentru PAS
09:30
Ziua care schimbă destine: cine pierde și cine câștigă totul. Horoscop 20 august 2025 Paranteze
Ziua care schimbă destine: cine pierde și cine câștigă totul. Horoscop 20 august 2025
19 august 2025
20:10
Tragedie în Finlanda: un deputat s-a sinucis în sediul Parlamentului Paranteze
Tragedie în Finlanda: un deputat s-a sinucis în sediul Parlamentului
17:20
Medic din Florești, acuzat pentru 12 episoade de corupere Paranteze
Medic din Florești, acuzat pentru 12 episoade de corupere
17:10
Numele lui „Ștefan” nu e slogan electoral: mesaj dur de la Asociația Ștefan cel Mare și Sfânt Paranteze
Numele lui „Ștefan” nu e slogan electoral: mesaj dur de la Asociația Ștefan cel Mare și Sfânt
16:40
Elveția se pune de-a curmezișul justiției: Putin scapă de arest dacă vine la Conferința de Pace Paranteze
Elveția se pune de-a curmezișul justiției: Putin scapă de arest dacă vine la Conferința de Pace
16:30
PAS critică relația dintre Ion Ceban și Mark Tkaciuk, pe care o vede drept una pro-rusă Paranteze
PAS critică relația dintre Ion Ceban și Mark Tkaciuk, pe care o vede drept una pro-rusă
14:30
PAS acuză blocaj politic în CMC: „Consilierii MAN au spus NU proiectelor pentru oameni” Paranteze
PAS acuză blocaj politic în CMC: „Consilierii MAN au spus NU proiectelor pentru oameni”
14:20
Președintele raionului Rezina, primari și consilieri locali aderă la Partidul Democrat Modern din Moldova Paranteze
Președintele raionului Rezina, primari și consilieri locali aderă la Partidul Democrat Modern din Moldova
13:50
Avocatul Lucian Rogac: Puterea de la Chișinău blochează intenționat extrădarea lui Vlad Plahotniuc Paranteze
Avocatul Lucian Rogac: Puterea de la Chișinău blochează intenționat extrădarea lui Vlad Plahotniuc
13:50
Noi detalii în cazul tinerei ucise în accident: Șoferul avea viteza extrem de mare Paranteze
Noi detalii în cazul tinerei ucise în accident: Șoferul avea viteza extrem de mare
13:40
Bicarbonatul de sodiu – un aliat ieftin și eficient pentru sănătate și îngrijire personală: 17 întrebuințări mai puțin cunoscute Paranteze
Bicarbonatul de sodiu – un aliat ieftin și eficient pentru sănătate și îngrijire personală: 17 întrebuințări mai puțin cunoscute
13:30
Ucraina spune că atacurile rusești care continuă arată că Putin nu vrea pacea Paranteze
Ucraina spune că atacurile rusești care continuă arată că Putin nu vrea pacea
13:30
Un bărbat şi-a uitat copiii într-o benzinărie. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti Paranteze
Un bărbat şi-a uitat copiii într-o benzinărie. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti
13:20
Moldova se conectează la lume: modernizarea Aeroportului Internațional Chișinău și investiții la Mărculești Paranteze
Moldova se conectează la lume: modernizarea Aeroportului Internațional Chișinău și investiții la Mărculești
13:10
Arhitectul-șef al raionului Hîncești, cercetat de CNA și procurori. Au loc percheziții în mai multe locații din țară Paranteze
Arhitectul-șef al raionului Hîncești, cercetat de CNA și procurori. Au loc percheziții în mai multe locații din țară
08:40
Zi plină de răsturnări de situație. O zodie își schimbă complet destinul. Horoscop 19 august 2025 Paranteze
Zi plină de răsturnări de situație. O zodie își schimbă complet destinul. Horoscop 19 august 2025
08:40
Maia Sandu s-a întâlnit cu circa o sută de copii și tineri, participanți ai celei de-a doua ediții a taberei DOR Paranteze
Maia Sandu s-a întâlnit cu circa o sută de copii și tineri, participanți ai celei de-a doua ediții a taberei DOR
18 august 2025
17:40
Renato Usatîi, despre judecata secretă împotriva sa pentru a șantaja Partidul Nostru: „Dacă vreți război - socotiți că l-ați primit” Paranteze
Renato Usatîi, despre judecata secretă împotriva sa pentru a șantaja Partidul Nostru: „Dacă vreți război - socotiți că l-ați primit”
17:30
O delegație a Congresului SUA, în vizită de informare la Parlamentul Republicii Moldova Paranteze
O delegație a Congresului SUA, în vizită de informare la Parlamentul Republicii Moldova
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.