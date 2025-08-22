Vor crește tarifele la gaz și energie după parlamentare? Declarațiile ministrului Energiei
Ziarul de Garda, 22 august 2025 12:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că nu există premise ca tarifele la gaz și energie electrică să crească. Despre acest lucru oficialul a vorbit în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR MOLDOVA. „Entitatea care ajustează prețul este ANRE. Din observațiile pe care le avem cum a evoluat bursa europeană, în primul rând, bursa...
• • •
Acum 5 minute
12:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că nu există premise ca tarifele la gaz și energie electrică să crească. Despre acest lucru oficialul a vorbit în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR MOLDOVA. „Entitatea care ajustează prețul este ANRE. Din observațiile pe care le avem cum a evoluat bursa europeană, în primul rând, bursa...
Acum 10 minute
12:00
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat cartierul Kupiansk cu drone, este un mort și trei răniți. Război în Ucraina, ziua 1276 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:55 În satul Kurhanne, cartierul Kupiansk, regiunea Harkiv, a avut loc un atac cu drone rusești, în dimineața zilei de vineri, 22 august, care a ucis o persoană și a rănit alte trei, anunță presa ucraineană. Conform anchetei, în jurul orei 4:00 dimineața, drone rusești au vizat o zonă rezidențială privată, provocând un incendiu....
Acum 30 minute
11:50
Fostul ministru al Justiției Vladimir Cebotari a fost inclus de SIS pe lista persoanelor care sunt asociate cu Plahotniuc # Ziarul de Garda
Vladimir Cebotari, fost ministrul al Justiției din perioada lui Plahotniuc și unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern (PDMM) a fost inclus în lista persoanelor în privința cărora există probe și informații care sunt asociate cu Vladimir Plahotniuc, se arată într-un ordin semnat vineri, 22 august, de directorul Serviciul Informații și Securitate (SIS) și publicat în...
11:50
UPDATE/ Reacția primarului de Chișinău după ce s-a anunțat că mun. Iași va demara suspendarea înfrățirii cu mun. Chișinău, din cauza interdicției lui Ceban de a intra în România # Ziarul de Garda
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat într-o emisiune la TVR Moldova că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului Ceban de a intra în Spațiul Schengen. UPDATE: Într-o reacție pe facebook, Ion Ceban, primarul mun. Chișinău afirmă că îi „pare rău că în acest joc...
Acum o oră
11:10
Ungaria este printre principalii parteneri comerciali ai R. Moldova în cadrul Uniunii Europene. În 2024, volumul comerțului bilateral a fost de 203,4 milioane de dolari, dintre care exporturile moldovenești către Ungaria au atins valoarea de 33,4 milioane de dolari. Comerțul cu Ungaria reprezintă 1,6% din comerțul total al țării, anunță vineri, 22 august, Ministerul Dezvoltării...
11:10
Ultima oră/ Patru importanți lideri europeni vin în R. Moldova de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române # Ziarul de Garda
Patru lideri europeni vin în Republica Moldova de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române, anunță Președinția R. Moldova într-un comunicat de presă. Pe 27 august 2025, de Ziua Independenței, la invitația Președintei Maia Sandu, la Chișinău sunt așteptați Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Cei trei lideri, împreună...
Acum 2 ore
11:00
LIVE TEXT/ Continuă lichidarea incendiului în urma bombardamentelor de ieri din Mukacevo. În total, 21 de persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1276 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:30 La ora 7:40 continuă lichidarea incendiului din Mukacevo, care a izbucnit în urma bombardamentului din 21 august, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. La stingerea și lichidarea consecințelor sunt implicați 54 de salvatori și 15 unități de tehnică. De asemenea, sunt în acțiune 2 trenuri de pompieri ale Ucrainei. În Mukacevo, în urma...
10:20
Tot mai mulți bebeluși din Gaza suferă de foamete, acestora li se refuză suplimente alimentare nutritive # Ziarul de Garda
Criza foametei din Gaza se află într-un punct critic, rezervele extrem de scăzute de lapte fortificat și alimente nutritive speciale, duce la un număr tot mai mare de copii în foame, potrivit agențiilor umanitare, experților în malnutriție și Organizației Națiunilor Unite (ONU), scrie Reuters. Un raport al Clasificarii Integrate a Securității Alimentare (IPC), principalul monitor...
Acum 4 ore
09:50
LIVE TEXT/ Rusia a lovit Ucraina cu 55 de drone, 46 au fost doborâte, dar nouă au căzut în câteva locații. Război în Ucraina, ziua 1276 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:40 În noaptea de 22 august, forțele ruse au atacat cu 55 de dronede tip Shahed și alte drone de diferite tipuri din direcțiile: Shatalovo, Kursk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk și Crimeea, raportează Forțele Aeriene de Apărare. Atacul aerian a fost respins de trupele antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de...
09:40
Criticul rus de film Anton Dolin, declarat de Rusia „agent străin”, și familia lui au devenit cetățeni ai R. Moldova # Ziarul de Garda
Criticul rus de film, Anton Dolin, și familia acestuia au primit cetățenia R. Moldova. Maia Sandu a semnat decretul joi, 21 august. Criticul rus născut în 1976, soția acestuia Natalia Khliustova și cei doi fii si lor, Mark și Arkadiy Dolin, cetățeni ai Federației Ruse au primit și au devenit și cetățeni moldoveni. Potrivit News...
09:30
Cum își apără statul propriile instituții de agenți străini? „Penetrarea este reală și are scopuri strategice” # Ziarul de Garda
R. Moldova a devenit, în ultimii ani, țintă directă pentru serviciile secrete ruse. Dosarele pentru trădare de patrie în care sunt vizați Gorgan și Creangă au adus în atenția publicului tema penetrării instituțiilor-cheie și a coruperii funcționarilor de nivel înalt. Serviciul de Informații și Securitate (SIS) afirmă că are instrumentele necesare pentru a contracara asemenea...
09:10
Un bărbat a fost salvat de salvatori după ce a căzut într-o fântână în raionul Orhei, anunță vineri 22 august, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit informațiilor, în dimineața zilei de 21 august 2025, un bărbat în vârstă de 30 de ani, care presta servicii de curățare fântânilor, a căzut la adâncime de...
09:00
Primarul municipiului Iași anunță că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii cu Chișinău, din cauza interdicției lui Ceban de a intra în România # Ziarul de Garda
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat într-o emisiune la TVR Moldova că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului Ceban de a intra în Spațiul Schengen, scrie G4Media. „Avem o sincopă mare și dureroasă pentru mine ca primar pentru că vorbim acum de un oraș...
08:30
LIVE TEXT/ Cererea lui Putin către Ucraina: renunțarea la Donbas, de a nu adera NATO și a trupelor occidentale. Război în Ucraina, ziua 1276 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:10 Vladimir Putin cere Ucrainei să renunțe la întreaga regiune Donbas de est, să renunțe la dorința de a adera la NATO, să rămână neutră și să țină trupele occidentale în afara țării, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu gândirea de nivel înalt a Kremlinului. Președintele rus s-a întâlnit pe 15 auguat cu Donald Trump în...
Acum 24 ore
22:40
O rețea coordonată de 17 conturi pe Tik Tok cu mii de urmăritori îl ridică în algoritm pe Costiuc, aliatul lui Simion din R. Moldova # Ziarul de Garda
O rețea coordonată de 17 conturi pe Tik Tok care au contribuit la creșterea promovării candidatului la alegerile parlamentare Vasile Costiuc și care doar în ultima săptămână au adunat peste 1 milion de vizualizări folosind #vasilecostiuc, a fost identificată Exper Forum (EFOR). Rețeaua prezintă indicii clare de comportament inautentic, cu 993 de conturi „soldați” care urmăresc sistematic aceleași...
22:00
LIVE TEXT/ Trump: „În două săptămâni vom afla dacă este posibil să se instaureze pacea în Ucraina”. Război în Ucraina, ziua 1275 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că în următoarele două săptămâni se va afla dacă este posibilă instaurarea păcii în Ucraina, scrie hromadske. El a declarat acest lucru într-un interviu acordat lui Todd Starns. „În aproximativ două săptămâni vom ști cu siguranță. După aceea, este posibil să schimbăm abordarea, dar vom vedea. Însă...
21:40
Putin s-a pregătit să se întâlnească cu Zelenski, dar nu-l consideră un președinte legitim, „deoarece mandatul lui a expirat în mai 2024”, spune Lavrov # Ziarul de Garda
Președintele rus Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, „dar toate problemele trebuie mai întâi rezolvate și există o întrebare cu privire la autoritatea lui Zelenski de a semna un acord de pace”, a declarat joi, 21 august, ministrul de externe al lui Putin, scrie Reuters. Putin și președintele american...
21:00
Maia Sandu a avut o întrevedere cu ministra federală pentru Afaceri Europene și Internaționale al R. Austria # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit joi, 21 august, cu Beate Meinl-Reisinger, ministra federală pentru Afaceri Europene și Internaționale al R. Austria, aflată într-o vizită oficială la Chișinău, anunță într-un comunicat Președinția. „Austria, stat membru al Uniunii Europene de trei decenii și țară neutră, este un susținător ferm al parcursului european al R. Moldova. De-a lungul...
21:00
Peste un milion de hectare au ars în incendiile din UE de la începutul lui 2025, un record # Ziarul de Garda
Incendiile au devastat deja peste un milion de hectare în Uniunea Europeană anul acesta, o suprafaţă record de la debutul statisticilor în 2006, potrivit unei analize a AFP pe baza datelor Sistemului european de informaţii privind incendiile forestiere (EFFIS), transmite G4Media. Depăşind recordul anual stabilit în 2017, bilanţul ajunsese joi la prânz la exact 1.015.731...
20:10
LIVE TEXT/ Un atac rusesc a vizat o fabrică americană de electronice din vestul Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1275 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:00 Rusia a atacat o fabrică deținută de compania americană Flex Ltd. în vestul Ucrainei în noaptea de 21 august, la mai puțin de o săptămână după ce președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump în Alaska pentru a discuta despre încheierea războiului, scrie The Kyiv Independent. Flex Ltd. este...
19:40
„De unde să știu eu dacă în pungă erau bani și, mai important, câți?”. Voronin susține că a fost provocat „să spună ceva de rău despre partenerii din bloc” la emisiunea de la TV8 # Ziarul de Garda
Vladimir Voronin susține joi, 21 august, că a fost provocat la emisiunea „Novaia nedelia” de la TV8 „să spun ceva rău despre partenerii din bloc” și a precizat că la întrebarea despre suma din „kuliok” „și-a permis puțin sarcasm pentru a sublinia absurditatea acestor întrebări și eforturile sale jalnice de a distruge Blocul Patriotic”. Într-un...
19:10
18:40
Peste 1000 de persoane s-au înscris la Marea Dictare Națională în primele trei zile # Ziarul de Garda
Peste 1000 de persoane s-au înregistrat la Marea Dictare Națională, ediția a III-a, care va avea loc pe 31 august, în Piața Marii Adunări Naționale, anunță joi, 21 august, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit MEC, înscrierile rămân deschise până pe 27 august, ora 23:59, Înregistrează-te aici. Participanții vor primi foi, pixuri, apă și chipiuri,...
18:30
17:50
Listele de candidați la funcția de deputat din partea AUR și LOC, înregistrate de CEC. Cererea unui partid afiliat lui Șor a fost respinsă # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță joi, 21 august, că a înregistrat lista de 52 de candidați la funcția de deputat în Parlament din partea partidului Liga Orașelor și Comunelor (LOC), condus de Alexandru Bujorean care a părăsit blocul „Împreună”, și lista de 58 de candidați din partea partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), al cărui...
17:50
Compost rece vs compost fierbinte: Ghid practic de compostare în gospodărie sau la balcon # Ziarul de Garda
De cele mai multe ori, cojile de cartofi, zațul de cafea, iarba tunsă, frunzele, resturile de salată și multe alte deșeuri organice ajung la gunoi, sunt arse sau lăsate pe câmp. Însă, puțini știu că peste 40% din volumul total al deșeurilor produse în gospodării este biodegradabil – adică poate fi transformat în compost. Compostul...
17:40
O dronă care s-a prăbușit pe un câmp din estul Poloniei provenea cel mai probabil din direcția Belarusului, a declarat joi, 21 august, un procuror regional, în urma unui incident descris de ministrul apărării drept o provocare din partea aliatului Belarusului, Rusia, scrie Reuters. Drona militară a căzut într-un lan de porumb în noaptea de marți, stricând...
17:00
Pisicile (au intrat) în campanie electorală. Candidatul Stoianoglo acuză un ministru că aduce la Guvern 13 pisici și că asta „este o rușine”. Un ministru reacționează: „Am acasă patru pisici adoptate din drum” # Ziarul de Garda
Într-un videoclip de la o întâlnire cu cetățenii, publicat pe canalul de TikTok al blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo, candidat la funcția de deputat și unul din liderii blocului le spune oamenilor că un ministru din actualul Guvern ar avea în birou 13 pisici, menționând că „este o rușine” dar că asta ar fi „realitatea în...
16:50
IGSU îndeamnă cetățenii să respecte unele reguli pentru a face față codului galben de caniculă # Ziarul de Garda
Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat pe 21 august 2025 în unele zone ale țării temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33..+35°C. Astfe, Inspectoraul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndemană cetățenii să respecte unele reguli pentru a face față canicului. Salvatorii atrag atenția asupra riscurilor asociate caniculei și îndeamnă cetățenii să respecte...
16:40
LIVE TEXT/ „Printre cei mai mari furnizori de combustibil din sudul Rusiei” a fost lovit de dronele ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1275 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:37 În noaptea de 21 august, unitățile de drone ale Forțelor Armate Ucrainene, în coordonare cu alte componente ale Forțelor de Apărare, au atacat rafinăria de petrol Novoshahtinsk din regiunea Rostov a Rusiei, a fost raportat de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Ukrinform. Operațiunea a avut drept scop reducerea capacităților...
16:20
Precizările Procuraturii Anticorupție în legătură cu declarațiile lui Vladimir Voronin despre dosarul „kuliok” # Ziarul de Garda
Într-un răspuns oferit ZdG, Procuratura Anticorupție declară că „Vladimir Voronin a fost audiat de către procurorii anticorupție în calitate de martor în cadrul cauzei penale aflate restantă la faza de urmărire penală”, dar „în lista probelor acuzării pe dosarul denumit generic «kuliok» aflat pe rolul CSJ, Vladimir Voronin nu figurează în calitate de martor”. Precizările...
16:20
UPDATE/ Procuratura confirmă că a solicitat extrădarea din Marea Britanie în R. Moldova a unui complice în cazul crimei din sectorului Rîșcani al capitalei # Ziarul de Garda
UPDATE: Purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de la Chișinău, Emil Gaitur, a declarat pentru Ziarul de Gardă că „instituția confirmă faptul că a solicitat extrădarea din Marea Britanie în R. Moldova a unui complice, în cadrul dosarului de omor din sectorul Râșcani al capitalei, în vara lui...
16:20
10 ani închisoare pentru un traficant de droguri. Bărbatul a contestat decizia la Curtea de Apel # Ziarul de Garda
Un bărbat din Chișinău, cu vârsta de 32 de ani, a fost condamnat la 10 ani închisoare pentru trafic de droguri, anunță joi, 21 august, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Astfel, în cadrul perchezițiilor desfășurate, oamenii legii au ridicat de la acesta droguri de tip marijuana, alfa-PVP („sare” care provoacă efecte...
16:10
„Susținem activ independența și reziliența R. Moldova”. Vizita oficială a ministrei federale pentru afaceri europene și internaționale a Austriei # Ziarul de Garda
Ministra federală pentru afaceri europene și internaționale a Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger, se află astăzi, 21 august în prima sa vizită oficială în R. Moldova de la preluarea mandatului. Beate Meinl-Reisinger a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE). „Vizita doamnei ministru la Chișinău reconfirmă prietenia și parteneriatul...
16:00
Șeful suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, cercetat pentru trădare de patrie, nu mai este monitorizat electronic. Motivul pentru care o nouă ședință de judecată a fost amânată # Ziarul de Garda
Șeful suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, cercetat pentru trădare de patrie și care în luna iulie a fost plasat sub control judiciar, nu mai este monitorizat electronic. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Gheorghe Ionaș, avocatul funcționarului suspendat. Potrivit apărătorului,...
15:30
The Guardian: Trump a renunțat la ideea organizării unei întâlniri Putin-Zelenski și a pasat responsabilitatea Moscovei și Kievului # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a decis să renunțe la încercările de a organiza o întâlnire bilaterală între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, scrie The Guardian, citând surse din administrația americană. Potrivit surselor publicației, Trump a decis că Moscova și Kievul trebuie să organizeze discuții față în față între președinți, ceea ce, potrivit lui Trump, ar...
15:20
Examenele auto vor putea fi susținute la Centrul multifuncțional din Soroca începând cu 26 august # Ziarul de Garda
Agenția Servicii Publice informează că, în incinta Centrului multifuncțional Soroca va fi organizat procesul de examinare la proba teoretică pentru toate categoriile și subcategoriile, destinat persoanelor care au absolvit școli auto din unitățile administrativ-teritoriale deservite. Centrului multifuncțional Soroca (situat pe str. Ion Creangă, 19/1, municipiul Soroca) va găzdui procesul de examinare teoretică pentru viitorii șoferi,...
15:10
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat cu drone un vehicul medical în regiunea Sumî. Război în Ucraina, ziua 1275 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:05 Trupele rusești au atacat cu drone un vehicul medical în regiunea Sumîi. Personalul medical nu a fost rănit, dar vehiculul a fost distrus, scrie Hromadske. Atacul a avut loc în dimineața zilei de 21 august în orașul Seredina-Buda, regiunea Sumîi. Armata rusă a atacat vehiculul medical cu drone când acesta a plecat pentru...
15:00
INFOGRAFIC/ Au fost create trei complete noi pentru continuarea evaluării externe a judecătorilor # Ziarul de Garda
În cadrul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor a fost actualizată structura completelor de evaluare, prin redenumirea celor două complete existente și crearea a trei complete noi. Conform unui comunicat al Comisiei, măsura ar fi fost determinată de extinderea componenței Comisiei la nouă membri (față de șase anterior) și are drept scop „îmbunătățirea organizării procesului de...
14:50
VIDEO/ Activistă din Rusia: Mi-aș dori ca Moldova după alegeri să nu devină încă o celulă în închisoarea lui Putin # Ziarul de Garda
Anastasia Shevcenko, o jurnalistă și activistă civică din Federația Rusă, care a fost recunoscută drept deținut politic și a emigrat din Rusia, a transmis un mesaj video cetățenilor R. Moldova înainte de alegerile parlamentare din septembrie. Anastasia a vorbit despre „lipsa de libertate” din Rusia. Activista a declarat că în 2021 a fost condamnată pentru...
14:30
CNN: Witkoff a adus adjunctei șefului CIA o medalie din partea lui Putin, acordată fiului ei, care a luptat pentru Rusia # Ziarul de Garda
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a înmânat medalia Ordinul Curajului familiei lui Michael Gloss, fiul adjunctei șefului CIA care a fost ucis luptând pentru Rusia în 2024, a declarat pentru CNN un înalt oficial al administrației. La începutul acestei luni, când președintele rus Vladimir Putin i-a înmânat medalia lui Witkoff, unii observatori au considerat...
14:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod galben de caniculă, care va fi în vigoare până la sfârșitul zilei de vineri, 22 august, în centrul și sudul R. Moldova. Astfel, temperaturile vor ajunge la 35 de grade Celsius, anunță meteorologii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valul de căldură va fi resimțit pe 22 august, în zonele...
14:10
DOC/ Un avocat britanic va fi extrădat în R. Moldova. Bărbatul este acuzat de complot la comiterea omorului din sectorului Rîșcani al capitalei # Ziarul de Garda
Toper Hassan, un avocat în vârstă de 58 de ani, este cercetat în legătură cu împușcarea lui Izzet Eren, capul bandei Tottenham Turks, în Chișinău, pe 10 iulie 2024. Se presupune că a conspirat pentru a-l ucide pe Eren alături de Kemal Armagan, o figură importantă din cadrul grupării rivale Hackney Turks, care este cercetat...
13:50
Zelenski a sugerat trei țări în care ar putea avea loc o posibilă întâlnire cu Putin # Ziarul de Garda
O posibilă întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, precum și cu președintele american Donald Trump, ar putea avea loc într-una dintre țările neutre ale Europei – Elveția, Austria sau Turcia, a delcarat Volodimir Zelenski, potrivit Ukrinform. Președintele Volodimir Zelenski a făcut această declarație în timpul unei conversații cu jurnaliștii din 20 august, potrivit unui corespondent...
13:30
STUDIU/ Stereotipurile de gen și pasivitatea electorală: „Cei mai dezinteresați de politică sunt tinerii, iar gradul cel mai înalt de implicare civică îl au persoanele de peste 60 de ani” # Ziarul de Garda
Potrivit studiului realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare „Când tradiția umbrește egalitatea”, în ciuda cotelor de gen care au îmbunătățit percepția față de femeile în politică, atitudinile tradiționaliste s-au accentuat în special la bărbați. Studiul mai arată că a crescut numărul de alegători pasivi – pentru anul 2025, este de 51,9%, crescând cu peste 12% comparativ...
13:30
35 de soldați ruși și-au provocat intenționat răni prin împușcare pentru a primi în total 200 de milioane de ruble și medalii „Pentru Vitejie” # Ziarul de Garda
O anchetă a Comitetului de Investigații din Federația Rusă a identificat 35 de soldați ruși care și-au provocat intenționat unul altuia răni prin împușcare, pentru a primit în total circa 200 de milioane de ruble (41,7 milioane de lei, n. red) drept compensație și au fost decorați cu „Ordinul Curajului” și medalia „Pentru Vitejie”, scrie...
12:50
Acces interzis în anumite locuri publice din capitală, timp de o săptămână. Motivul – mai mulți oficiali de rang înalt vin în vizită # Ziarul de Garda
Timp de o săptămână va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a demnitarilor străini de rang înalt din Regatul Țărilor de Jos, Belgia, Luxembourg, Franța, Germania, Polonia și România, informează municipalitatea. Astfel, începând cu 23 august, ora 08:00,...
12:20
Vladimir Putin a reiterat dorința Rusiei de a prelua controlul total în Donbas, aceasta fiind una din cerințele sale centrale pentru încetarea războiului, notează Deutsche Welle. Însă de ce este atât de importantă această regiune ucraineană? Deși, pentru moment, vorbim doar despre informații apărute în presă, încă neconfirmate, ele provoacă rumoare în SUA și Europa....
12:20
LIVE TEXT/ Zelenski cere un „răspuns ferm” din partea SUA în cazul în care Putin refuză o întâlnire bilaterală. Război în Ucraina, ziua 1275 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:16 Dacă dictatorul rus Vladimir Putin „nu este pregătit” pentru o întâlnire față în față cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, autoritățile din Ucraina se așteaptă ca SUA să răspundă cu măsuri mai dure la potențialul refuz al Rusiei, a declarat liderul de la Kiev în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii pe 20 august, notează...
Ieri
11:50
Un cetățean moldovean a murit în Italia după ce un incendiu a izbucnit în atelierul său: „O persoană bună, mereu gata să ajute” # Ziarul de Garda
Serghei Oprea, un cizmar moldovean în vârstă de 58 de ani, a murit în atelierul său aflat în Trento, Italia. Flăcările, care au izbucnit în noaptea de marți, 19 august, pe starda „Via Perini din Trento”, au distrus complet atelierul cizmarului moldovean, potrivit RaiNews. Meșteșugarul Serghei Oprea, blocat în interior, a fost găsit mort de...
